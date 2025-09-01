시바 이누(SHIB)와 페페 코인(PEPE)이 $0.0001까지 상승할 수 있지만, 이 밈 코인이 다음 시장 랠리를 주도할 것입니다

시바 이누(SHIB)와 페페 코인(PEPE)은 $0.0001까지의 잠재적 상승을 노리고 있습니다. 시바 이누는 현재 약 $0.00001386로, 지난 주 $0.0000122에서 11.9% 상승했습니다. 그리고 페페 코인은 $0.00001253으로, 지난 24시간 동안 약 2% 하락했지만 전망은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 여전히 50억 달러의 시가총액으로 강세를 유지하고 있습니다. 두 토큰 모두 더 상승할 수 있지만, 새로운 경쟁자인 리틀 페페(LILPEPE)가 다음 시장 랠리를 주도할 준비를 하고 있습니다. 이미 2280만 달러 이상을 모금한 프리세일로, 이 밈 코인은 주목해야 할 대상으로 부상하고 있습니다. 시바 이누의 고래 활동이 낙관론을 불러일으키다 시바 이누는 8월에 새로운 모멘텀을 보여주었으며, 고래 거래가 188% 증가하고 단 이틀 만에 3.69조 SHIB가 축적되었습니다. 이러한 활동은 대형 투자자들 사이에서 신뢰가 커지고 있음을 보여줍니다. 이 추세가 계속된다면 SHIB는 $0.0001 마일스톤을 테스트할 가능성이 높습니다. 그러나 엄청난 유통 공급량과 느린 소각 메커니즘은 단기적인 급격한 상승에 여전히 과제로 남아 있습니다. 페페 코인의 잠재적 돌파 페페 코인은 약간의 후퇴에도 불구하고 건전한 유동성으로 안정세를 유지하고 있습니다. 약 $0.00001174에 거래되고 있는 PEPE는 70.68의 강한 RSI에 지지받아 $0.00001120 수준을 돌파했습니다. 주요 저항선을 회복하고 유지할 수 있다면, PEPE도 $0.0001을 향한 상승을 시도할 수 있습니다. 그러나 밈 섹터에서 경쟁이 심화됨에 따라 PEPE는 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 리틀 페페(LILPEPE): 다음 시장 랠리를 주도할 밈 코인 SHIB와 PEPE가 여전히 대중의 인기를 얻고 있지만, 리틀 페페(LILPEPE)는 밈 코인 시장에서 다음 리더로 자리매김하고 있습니다. 전통적인 밈 코인과 달리, LILPEPE는 속도, 낮은 수수료, 확장성에 최적화된 레이어 2 블록체인에 구축되었습니다. 밈 문화와 고급 토크노믹스를 결합함으로써, 이는 양쪽 모두에게 매력적입니다...