부유한 비트코이너들이 BTC를 럭셔리 휴가에 쓰는 것 같습니다. 이것이 정말 좋은 생각일까요?

부유한 비트코이너들이 명절 선물에 BTC를 쓰는 것 같습니다. 이것이 정말 좋은 생각일까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 최근 랠리가 럭셔리 휴가 시장으로 확산되고 있습니다. 파이낸셜 타임스(FT)는 오늘 초 프라이빗 제트 회사, 크루즈 라인 및 부티크 호텔이 암호화폐 결제를 점점 더 많이 수용하고 있다고 보도했습니다. 예를 들어, Flexjet이 소유한 FXAIR은 현재 약 8만 달러의 대서양 횡단 여행에 대한 토큰을 받고 있으며, 크루즈 운영사 Virgin Voyages는 12만 달러 상당의 연간 패스를 판매하고 있습니다. FT에 따르면 SeaDream Yacht Club과 The Kessler Collection을 포함한 부티크 호텔 그룹도 암호화폐 결제 옵션을 추가했습니다. 고급 여행은 암호화폐 지출을 위한 자연스러운 틈새 시장입니다. 6자리 수 청구서에서는 수수료와 변동성이 덜 중요하며, 판매자는 즉시 결제를 법정화폐로 전환할 수 있습니다. 고객에게는 비트코인으로 결제하는 것이 람보르기니와 시계에 대한 이전 강세장 지출을 연상시키는 지위 가치를 지닙니다. 이번에는 시간을 절약하는 프라이빗 제트와 독특한 크루즈가 사치품입니다. 그러나 이것이 재정적으로 의미가 있는지는 또 다른 문제입니다. 비트코인의 가장 유명한 경고 이야기는 2010년 플로리다 프로그래머 Laszlo Hanyecz가 피자 두 개에 1만 BTC를 지출한 것으로, 지금 돌이켜보면 10억 달러 이상의 가치가 있는 구매였습니다. 오늘날의 제트기 예약은 비트코인이 계속 상승한다면 같은 후회를 초래할 수 있습니다. 그러나 다른 사람들은 현금화하는 데 논리가 있다고 봅니다. 비트코인이 최근 8월 14일에 124,128달러의 기록을 세운 상황에서, 일부 부유한 보유자들은 거시적 충격이 가격을 낮추기 전에 이익을 확보할 수 있는 기회로 현재의 랠리를 볼 수 있습니다. 새로운 미국 수입 관세와 관련된 인플레이션 압력과 더 넓은 경제적 불확실성은 쉽게 BTC를 10만 달러 아래로 떨어뜨릴 수 있어, 오늘날의 휴가 지출을 합리적인 헤지로 만들 수 있습니다. 세금 문제도 있습니다. 예를 들어, 미국 국세청(IRS)은 암호화폐를 재산으로 취급하므로 BTC를 지출하는 것은 과세 대상 처분으로 간주되어 자본 이득 부채를 유발할 수 있습니다. 영국의 HMRC도 동일한 원칙을 적용하여 코인이 판매, 교환 또는 지출될 때 처분에 대해 과세합니다. McKinsey가 인용한 더 큰 배경에 따르면...