CNN 이후의 삶과 서브스택으로의 이동에 관한 크리스 실리자
이 게시물 Chris Cillizza의 CNN 이후의 삶과 Substack으로의 이동에 관한 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 저널리스트이자 정치 평론가인 Chris Cillizza Chris Cillizza "조지 마이클 블루스의 밈을 아시나요?" 저널리스트이자 정치 평론가인 Chris Cillizza는 2022년 CNN에서 해고되었을 때 어떤 느낌이었는지 저에게 설명하려고 합니다. 그가 언급한 대중문화 속 비유는 마이클 세라가 연기한 캐릭터가 배낭을 떨어뜨리고 바닥에 주저앉는 유명한 '어레스티드 디벨롭먼트' 장면입니다. "한동안 저는 그랬어요. 한 달이나 두 달 정도요. 부끄럽고, 당혹스럽고, 실패한 것 같았어요 - 제가 무엇을 잘못했는지 확신하지 못했지만요. "저는 오랫동안 정치에 관해 글을 쓰고, 이야기하고, 생각하는 것으로 하루를 보냈기 때문에, 그것 없이는 길을 잃은 느낌이었습니다." 대부분의 사람들에게 해고는 개인적인 트라우마입니다. 그러나 Cillizza가 케이블 뉴스 네트워크와 결별한 것은 주목할 만했습니다 - 부분적으로는 비용 절감 과정에서 해고된 여러 유명인사 중 한 명이었기 때문에 - The Daily Mail, Variety, The Daily Beast와 같은 매체에서 보도와 기사가 나왔으며, Reddit 스레드와 트위터 게시물에서의 언급은 말할 것도 없었습니다. 그는 이런 일이 올 것이라는 조짐을 전혀 알지 못했습니다. 그리고 갑자기, 모든 것이 사라졌습니다; 뉴스룸 일상, 매일의 마감 시간, 그리고 명확한 다음 단계의 모든 흔적이 사라졌습니다. "아이들을 오전 7시 45분에 스쿨버스에 태워 보내고 집에 돌아와 일정표를 확인했을 때, 다음으로 해야 할 일은 오후 3시 30분에 아이들을 데리러 가는 것뿐이었던 것을 아직도 기억합니다." 그 빈 시간은 그에게 모든 것을 다시 생각하게 만들었습니다. 그 결과로 나온 것이 그의 Substack 뉴스레터인 'So What'이었고, YouTube 동영상과 TV 작업이 함께 그와 많은 다른 독립 저널리스트들이 업계에서 구축하기 위해 노력한 것의 시작을 알렸습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:40
빅 불 마이클 세일러가 다시 신호를 보내다: 내일 비트코인 발표 가능성
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 '빅 불 마이클 세일러가 다시 신호를 보내다: 내일 비트코인 발표 가능성' 글이 등장했습니다. 마이크로스트래티지의 창립자이자 회장인 마이클 세일러는 자신의 소셜 미디어 계정에서 세일러 트래커 데이터를 다시 한번 공유하며 "비트코인은 여전히 세일 중"이라는 문구를 사용했습니다. 주목할 만한 점은 마이크로스트래티지가 일반적으로 세일러의 게시물 다음 날 비트코인 구매에 관한 새로운 데이터를 발표한다는 것입니다. 시장은 이 게시물을 다음 주에 새로운 구매 발표가 있을 수 있다는 것을 시사하는 것으로 해석했습니다. 회사의 현재 포트폴리오는 다음과 같습니다: 총 자산: 690억 달러 총 BTC: 632,457 BTC 평균 구매 가격: 71,170달러 총 수익률: +53.29%(약 239억 8천만 달러 이익) 포트폴리오 데이터에 따르면, 회사의 비트코인 구매는 지난 1년 동안 크게 증가했습니다. 2024년 9월부터 2025년 8월 사이에 BTC 가격은 50,000달러에서 109,094달러로 상승했으며, 같은 기간 동안 마이크로스트래티지 주식은 78달러에서 510달러에 도달했습니다. 또한, 회사의 성과와 BTC의 비율은 다음과 같습니다: 마이크로스트래티지 주식: +152.54% 비트코인: +90.40% 상대적 성과: +62.14 포인트 마이크로스트래티지는 매일 평균 342 BTC를 구매하며, 이를 위해 하루 평균 3,740만 달러를 지출한다고 언급되었습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:35
공유하기
비트코인 채굴자, 1억 달러 부채 함정에서 탈출
비트코인 채굴자, 1억 달러 부채 함정에서 탈출이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 수년간의 법적 분쟁 끝에, IREN Limited는 마침내 NYDIG와의 비용이 많이 드는 대치 상황을 종료했습니다. 나스닥에 상장된 이 비트코인 채굴자는 한때 수만 대의 Antminer 장비와 연결되었던 채무 불이행 대출금을 해결하기 위해 2천만 달러를 지불할 예정이며, 이는 원래 빚진 1억 780만 달러의 일부에 불과합니다. 캐나다와 호주 모두에서의 소송을 포함하는 이 해결책은 회사에 대한 진행 중인 배상 청구를 효과적으로 해소합니다. 경영진들은 이 거래를 2021년에 시작된 한 장의 완전한 종료로 표현했는데, 당시 두 자회사가 채굴 운영을 확장하기 위해 많은 대출을 받았지만 비트코인 가격이 폭락하고 고정 호스팅 비용이 수익성이 없어지면서 다음 해에 채무 불이행이 되었습니다. 고난에서 강점으로 이 합의의 타이밍은 주목할 만합니다. IREN은 분기별 수익으로 1억 8730만 달러, 연간 기록적인 5억 1백만 달러를 보고하며 역사상 가장 강력한 결과를 제공했습니다. 순이익은 1억 7690만 달러로 급증했으며, 이는 경기 침체 동안 보였던 어려움에서 반등한 것입니다. 투자자들이 증가하는 수익과 깨끗한 법적 상태의 조합을 환영하면서 주식이 급등했습니다. 파산이나 구조 조정을 강요받은 동료들과 달리, IREN은 온전히 폭풍을 견뎌냈습니다. NYDIG 부담의 제거는 공개 비트코인 채굴자들 중 더 건강한 대차대조표 중 하나가 될 수 있습니다. AI에 대한 두 배 투자 그러나 회사는 비트코인에만 베팅하지 않습니다. IREN은 1억 6800만 달러 확장 계획의 일환으로 2,400개 이상의 새로운 Nvidia GPU를 주문하며 AI 인프라의 중요한 플레이어로 빠르게 자리매김했습니다. 배치되면, 그들의 함대는 H100에서 새로운 GB300까지 다양한 10,900개 이상의 고성능 칩을 보유하게 될 것입니다. 브리티시 컬럼비아의 프린스 조지 캠퍼스에서는 이미 건설이 진행 중이며, 최첨단 액체 냉각 시설이 수천 개의 GPU를 호스팅할 예정입니다. GB300 시스템의 9600만 달러 구매는 2년 리스를 통해 자금을 조달하고 있으며, 다른 모델들은 회사 현금으로 직접 구매했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:01
알렉스 스피로, 2억 달러 도지코인 트레저리 이니셔티브 이끌 예정
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 Alex Spiro가 2억 달러 도지코인 트레저리 이니셔티브를 이끌게 되었다는 소식입니다. 주요 포인트: 주요 이벤트, 리더십 변화, 시장 영향, 재정적 변화 또는 전문가 통찰. Alex Spiro가 도지코인 트레저리 회사의 회장으로 임명되었습니다. 프로젝트는 DOGE 자산 노출을 위해 2억 달러를 모금하는 것을 목표로 합니다. 머스크의 변호사이자 Quinn Emanuel의 파트너인 Alex Spiro가 House of Doge가 지원하는 계획된 2억 달러 도지코인 트레저리의 회장 지명자로 임명되었습니다. 이 이니셔티브는 도지코인의 주류화를 위한 핵심 단계를 나타내며, 암호화폐에 대한 간접적인 시장 노출을 제공하면서 기관 채택과 투자자 관심에 잠재적으로 영향을 미칩니다. Alex Spiro, 2억 달러 도지코인 트레저리 프로젝트 주도 Alex Spiro의 예상 리더십 하에 도지코인 트레저리 회사는 2억 달러를 모금할 계획입니다. House of Doge는 공개 거래 구조를 통해 간접적인 DOGE 노출을 제공하는 것을 목표로 하는 이 노력을 지원합니다. 회사의 구조나 출시 시기에 대한 세부 사항은 공개되지 않았습니다. "이 트레저리 이니셔티브는 토큰의 직접적인 소유 없이 노출을 허용함으로써 DOGE 투자를 제도화하는 것을 목표로 합니다,"라고 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan의 파트너인 Alex Spiro는 말했습니다. "최신 보고서에 따르면 Spiro의 공식 성명
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 05:42
2036년 하계 올림픽 개최를 위해 경쟁하는 모든 도시들 (지금까지)
2036년 하계 올림픽 개최를 위해 경쟁하는 모든 도시들(지금까지)이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 누가 올림픽을 개최하고 싶어할까요? 아시아에서는 일본, 중국, 대한민국 단 세 나라만이 하계 올림픽 및 패럴림픽 대회를 개최한 적이 있지만, 2036년에는 이 상황이 바뀔 수 있습니다. 2032년 브리즈번 이후 하계 대회를 개최하려는 도시와 국가들을 위한 진정한 세계적 경쟁이 형성되고 있습니다. 지금까지 이 경쟁은 서유럽 경쟁자들의 부재가 두드러집니다. 헝가리와 독일은 모두 모호한 관심을 표명했고, 코펜하겐은 "올림픽 개최에 관한 예비 연구"에 67,000 유로의 자금을 투입했지만, 이 세 곳 중 어느 곳도 다른 다섯 도시처럼 국제올림픽위원회에 확정된 입찰을 하지 않았습니다. 2036년 올림픽 대회 후보 도시인 카타르 도하의 인상적인 스카이라인. 지지자들은 도하가 하계 대회를 개최할 인프라와 여분의 스포츠 경기장을 갖추고 있다고 말합니다. (사진: KARIM JAAFAR / AFP) AFP via Getty Images 최근 몇 년간 IOC의 간소화 노력에도 불구하고, 올림픽 신청 과정은 여전히 길고 긴장감이 넘칩니다. IOC는 도시들이 자신에 대해 나쁜 감정을 갖기를 원하지 않습니다 - 올림픽 개최 도시를 선정하는 새로운 절차의 일부는 전 회장 토마스 바흐가 말한 대로 "너무 많은 패자를 만들지 않기 위한" 욕구에서 비롯됩니다. 이는 신청 과정이 다소 다르게 보이며, IOC가 "영구적이고 지속적인 대화"라고 부르는 후보자와 대회 주최자 간의 대화에 더 초점을 맞추고, 대학 지원보다는 다중 라운드 면접에 가깝다는 것을 의미합니다. 과거의 대회가 단일 도시에서 개최된 반면, 이제는 도시 클러스터나 심지어 전체 지역이 대회를 개최할 여지가 있습니다 - 2030년 동계 대회에 대한 프랑스 알프스의 성공적인 입찰이 그 예입니다. 그렇다면 2036년은 누가 후보일까요? 다섯 개의 도시...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 05:28
WWE 파리 클래시 2025 결과 루세프가 시머스를 탭아웃시키다
WWE 클래시 인 파리 2025 결과 루세프가 쉐이머스를 탭아웃시키다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 루세프는 WWE에서 평범한 복귀를 보여주었습니다. (크레딧: Craig Ambrosio/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images WWE 클래시 인 파리 2025는 마침내 루세프와 쉐이머스에게 메이저 무대에서 빛날 기회를 주었고, 그들은 기대에 부응했습니다. 지난 몇 달 동안, "불가리안 브루트"와 "셀틱 워리어"는 완전히 먼데이 나이트 로우에 국한된 탄탄한 상위 미드카드 라이벌리에서 공방을 주고받았습니다. 두 파이터는 서머슬램이 처음으로 이틀에 걸쳐 진행됐음에도 불구하고 경기에 참여하지 못했습니다. 하지만 결과적으로, WWE 클래시 인 파리는 두 파이터 간의 강렬한 대결을 위한 완벽한 무대였습니다. ForbesWWE 클래시 인 파리 2025 결과 베키 린치가 니키 벨라를 탈출하다By Blake Oestriecher WWE 클래시 인 파리 2025 루세프 대 쉐이머스 결과 WWE 클래시 인 파리 2025는 쉐이머스와 루세프에게 중요한 경기였으며, 두 스타 모두 승리와 그에 따른 모멘텀이 절실히 필요했습니다. 스매시마우스 스타일의 난투 끝에, 루세프는 여러 번의 시도 끝에 쉐이머스를 어콜레이드로 탭아웃시키며 간신히 승리를 거두었습니다. 루세프 대 쉐이머스 경기의 주요 하이라이트는 다음과 같습니다: 루세프와 쉐이머스는 벨이 울리자마자 난투를 시작하여 경기를 굿 올 패션드 도니브룩 매치에 어울리는 여러 물건들로 장식된 링 밖 구역으로 옮겼습니다. 링으로 돌아온 후, 루세프는 쉐이머스에게 켄도 스틱 공격의 연타와 가슴을 향한 일련의 타격을 가했습니다. 몇 분 후, 쉐이머스도 자신의 켄도 스틱으로 보복했습니다. 루세프는 철제 의자 공격으로 다시 주도권을 잡았습니다. 루세프는 쉐이머스가 발차기를 요청하는 동안 턴버클에 철제 의자를 설치했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 05:01
부유한 비트코이너들이 BTC를 럭셔리 휴가에 쓰는 것 같습니다. 이것이 정말 좋은 생각일까요?
부유한 비트코이너들이 명절 선물에 BTC를 쓰는 것 같습니다. 이것이 정말 좋은 생각일까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 최근 랠리가 럭셔리 휴가 시장으로 확산되고 있습니다. 파이낸셜 타임스(FT)는 오늘 초 프라이빗 제트 회사, 크루즈 라인 및 부티크 호텔이 암호화폐 결제를 점점 더 많이 수용하고 있다고 보도했습니다. 예를 들어, Flexjet이 소유한 FXAIR은 현재 약 8만 달러의 대서양 횡단 여행에 대한 토큰을 받고 있으며, 크루즈 운영사 Virgin Voyages는 12만 달러 상당의 연간 패스를 판매하고 있습니다. FT에 따르면 SeaDream Yacht Club과 The Kessler Collection을 포함한 부티크 호텔 그룹도 암호화폐 결제 옵션을 추가했습니다. 고급 여행은 암호화폐 지출을 위한 자연스러운 틈새 시장입니다. 6자리 수 청구서에서는 수수료와 변동성이 덜 중요하며, 판매자는 즉시 결제를 법정화폐로 전환할 수 있습니다. 고객에게는 비트코인으로 결제하는 것이 람보르기니와 시계에 대한 이전 강세장 지출을 연상시키는 지위 가치를 지닙니다. 이번에는 시간을 절약하는 프라이빗 제트와 독특한 크루즈가 사치품입니다. 그러나 이것이 재정적으로 의미가 있는지는 또 다른 문제입니다. 비트코인의 가장 유명한 경고 이야기는 2010년 플로리다 프로그래머 Laszlo Hanyecz가 피자 두 개에 1만 BTC를 지출한 것으로, 지금 돌이켜보면 10억 달러 이상의 가치가 있는 구매였습니다. 오늘날의 제트기 예약은 비트코인이 계속 상승한다면 같은 후회를 초래할 수 있습니다. 그러나 다른 사람들은 현금화하는 데 논리가 있다고 봅니다. 비트코인이 최근 8월 14일에 124,128달러의 기록을 세운 상황에서, 일부 부유한 보유자들은 거시적 충격이 가격을 낮추기 전에 이익을 확보할 수 있는 기회로 현재의 랠리를 볼 수 있습니다. 새로운 미국 수입 관세와 관련된 인플레이션 압력과 더 넓은 경제적 불확실성은 쉽게 BTC를 10만 달러 아래로 떨어뜨릴 수 있어, 오늘날의 휴가 지출을 합리적인 헤지로 만들 수 있습니다. 세금 문제도 있습니다. 예를 들어, 미국 국세청(IRS)은 암호화폐를 재산으로 취급하므로 BTC를 지출하는 것은 과세 대상 처분으로 간주되어 자본 이득 부채를 유발할 수 있습니다. 영국의 HMRC도 동일한 원칙을 적용하여 코인이 판매, 교환 또는 지출될 때 처분에 대해 과세합니다. McKinsey가 인용한 더 큰 배경에 따르면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 04:59
루디 줄리아니 교통사고 후 입원
루디 줄리아니, 교통사고 후 입원이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 도널드 트럼프 대통령의 전 변호사이자 전 뉴욕시장인 루디 줄리아니가 이번 주말 초 뉴햄프셔에서 발생한 교통사고로 부상을 입었다고 줄리아니 대변인이 일요일 밝혔습니다. 81세 전 뉴욕시장의 대변인은 사고 당시 줄리아니가 가정 폭력 피해자를 돕고 있었다고 전했습니다. Getty Images 주요 사실 마이클 라구사 대변인에 따르면, 81세의 줄리아니는 토요일 늦게 그의 차량이 뒤에서 추돌당한 후 흉추 골절, 다수의 열상과 타박상, 그리고 왼쪽 팔과 다리의 불특정 부상 진단을 받았습니다. 라구사는 줄리아니가 "기분이 좋고 놀랍게 회복 중"이라고 말했습니다. 라구사는 줄리아니가 "가정 폭력 사건"의 피해자로 추정되는 사람에게 불려가 도움을 제공하고, 경찰에 신고한 후 경찰이 도착할 때까지 근처에 머물렀다고 전했습니다. 경찰을 기다리는 동안, 줄리아니의 차량이 "고속으로 뒤에서 추돌"당해 줄리아니가 부상을 입었고, 이후 그는 인근 외상 센터로 이송되었습니다. 이 소식은 계속 업데이트될 예정입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/08/31/rudy-giuliani-hospitalized-after-new-hampshire-car-accident-spokesperson-says/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 04:58
베네딕트 매튜린이 페이서스의 선발이 될 것입니다. 그의 미래에 어떤 의미가 있을까요?
베네딕트 마투린이 페이서스의 선발로 나설 예정. 그의 미래에는 어떤 의미가 있을까? 라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오클라호마시티, 오클라호마 - 6월 22일: 인디애나 페이서스의 베네딕트 마투린 #00이 2025년 6월 22일 오클라호마시티 페이컴 센터에서 열린 2025 미국 프로 농구협회(NBA) 파이널 7차전 1쿼터 동안 오클라호마시티 썬더의 알렉스 카루소 #9의 수비에 맞서고 있다. (사진: 저스틴 포드/게티 이미지) 게티 이미지 인디애나폴리스 - 첫 3시즌 동안 선발 라인업을 오가던 베네딕트 마투린이 2025-26시즌 인디애나 페이서스의 개막전 슈팅 가드 선발로 나설 예정입니다. 지금까지 그의 커리어에서 마투린은 경기의 약 40%에서 선발 라인업에 포함되었습니다. 두 번째 시즌만이 마투린이 시즌을 선발로 시작한 유일한 시즌이었지만, 버디 힐드가 시즌이 약 한 달 진행된 후 그 자리를 차지했습니다. 이제 페이서스 헤드 코치 릭 칼라일이 이번 달 초 Basketball, She Wrote 팟캐스트에서 밝힌 바와 같이, 마투린은 2025-26시즌이 시작되면 선발 5명 중 슈팅 가드를 맡게 될 것입니다. "여기서 소식을 알려드리겠습니다. 저는 그를 올해 첫날부터 [슈팅 가드] 선발로 예상하고 있습니다,"라고 칼라일이 공유했습니다. 그는 오프시즌 초기에 전화로 마투린과 그의 에이전트에게 이 소식을 전했다고 설명했습니다. "첫날부터 선발진과 함께할 것입니다. 그 자리를 잃지 않는 것은 당신의 몫입니다,"라고 칼라일이 마투린에게 말했습니다. 이는 마투린의 커리어에 중요한 시점에 찾아왔습니다. 그는 루키 스케일 계약의 네 번째이자 마지막 시즌에 접어들고 있으며, 이는 그가 다음 여름 자유 계약선수가 된다는 의미입니다. 물론 가을에 페이서스와 계약 연장에 서명하지 않는 한 - 10월 20일까지 가능성이 있습니다. 2022년 1라운드 지명 선수 거의 모두가 이번 오프시즌에 루키 스케일 계약 연장 자격이 있으며, 네 명의 선수(파올로 반체로, 자바리...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 04:52
미네소타 유나이티드, 올루와세이 매각으로 MLS 캘린더 전환 필요성 보여줘
미네소타 유나이티드가 올루와세이를 판매하며 MLS 캘린더 전환의 필요성을 보여줍니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미네소타 유나이티드의 타니 올루와세이 #14가 6월 1일 루멘 필드에서 열린 시애틀 사운더스와의 경기 후반에 득점 후 공중을 가리키고 있습니다. Getty Images 결국, 미네소타 유나이티드의 스포팅 디렉터 칼레드 엘-아마드는 비야레알이 룬스의 스타 스트라이커 타니 올루와예시를 영입하려 할 때 좋은 선택지가 없었습니다. 그는 MLS 시즌 막바지와 다음 달 U.S. 오픈컵 결승을 앞두고 팀에서 가장 생산적인 공격수를 떠나보내거나, 25세 올루와세이에게 MLS에서 빅5 유럽 리그로 직행할 귀중한 기회를 거부함으로써 그를 소외시킬 위험을 감수해야 했습니다. 게다가 약 850만-900만 달러로 알려진 클럽 기록 이적료를 포기하는 것도 고려해야 했습니다. 결국, 엘-아마드는 금요일에 발표된 이적에서 올루와세이의 장타매매 이익과 아마도 클럽의 이익에도 확실히 부합하는 결정을 내려, 캐나다 국가대표 선수에게 매력적인 새로운 기회를 공식적으로 제공했습니다. 그리고 이 과정에서, 그는 미네소타와 같은 혹독한 겨울을 경험하는 클럽들조차도 왜 질문이라기보다는 필연적으로 느껴지는 잠재적 MLS 캘린더 전환에 동의하게 되는지를 보여주었습니다. 지출된 달러는 유입되는 달러를 필요로 합니다 이달 초 리그의 영입 윈도우가 마감되면서, MLS는 새로운 선수들에 대한 지출 기록을 경신했으며, 30개 클럽이 리그의 2025년 두 윈도우 동안 약 3억 3600만 달러를 거래에 지출했습니다. 그러나 이러한 접근 방식의 장기적 지속 가능성은 MLS가 선수 수출자로서의 규모도 증가시키는 데 달려 있습니다. 그리고 이 작업을 계속할 수 있는 유일한 실질적인 방법은 대부분의 자금을 가진 클럽들이 가장 많이 구매하는 시기, 즉 대부분의 유럽 시즌이 시작되기 전 여름 시즌에 기꺼이 판매하는 것입니다. 미네소타는 MLS에서 처음이 아닙니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 04:49
