Pump.fun, 49.3% 점유율로 선두

Pump.fun, 49.3% 점유율로 선두를 차지했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Pump.fun이 49.3%의 시장 점유율로 솔라나의 토큰 플랫폼을 선도합니다. Meteora DBC가 35.3%의 점유율로 뒤를 이었습니다. Letsbonk는 시장 점유율 순위에서 10.1%를 기록했습니다. 2025년 8월 31일, Jupiter 데이터에 따르면 솔라나의 토큰 발행 시장에서 Pump.fun이 49.3%의 점유율로 선두를 차지했고, Meteora DBC가 35.3%, Letsbonk가 10.1%를 기록했습니다. 이러한 시장 점유율의 변화는 솔라나가 토큰 발행 환경에 미치는 영향력을 강조하며, 탈중앙화 플랫폼 간의 관심과 경쟁이 증가하고 있음을 보여줍니다. Pump.fun, 솔라나 시장의 거의 절반을 장악 ChainCatcher의 보고에 따르면 솔라나의 토큰 발행 플랫폼은 상당한 시장 변화를 목격했습니다. 탈중앙화 런치패드인 Pump.fun이 현재 49.3%의 점유율로 선두를 차지하고 있으며, Meteora DBC가 35.3%, Letsbonk가 10.1%로 뒤를 잇고 있습니다. Pump.fun의 부상은 솔라나 생태계의 주요 변화를 의미하며, 밈 코인 활동이 증가하는 결과를 가져왔습니다. 이러한 활동 변화는 플랫폼 지배력과 탈중앙화 금융의 미래 동향에 대한 의문을 제기합니다. 업계 리더와 기관 사용자들은 이러한 변화에 대해 침묵을 유지하고 있으며, 커뮤니티 포럼에서 논의를 촉발하고 있습니다. 솔라나의 Discord 채널은 프로젝트 투명성에 대한 호기심과 토론을 반영하고 있습니다. 시장 변동성에도 불구하고 솔라나의 성장 알고 계셨나요? 솔라나에서 Pump.fun의 등장은 2021년 Uniswap의 밈 코인 급증을 연상시키는 순간으로, 탈중앙화 금융 플랫폼의 중요한 변화를 나타냅니다. CoinMarketCap에 따르면, 솔라나(SOL)는 현재 $204.69의 가격에 $110.72 billion의 시가총액을 기록하며 2.92%의 시장 지배력을 반영하고 있습니다. 24시간 거래량이 20.07% 감소했음에도 불구하고, 플랫폼은 60일 동안 33.03% 증가하는 상승 궤도를 보여 꾸준한 관심과 성장을 나타내고 있습니다. 솔라나(SOL), 일일 차트, 2025년 8월 31일 22:08 UTC에 CoinMarketCap에서 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀은 솔라나 생태계가 전례 없는 견인력을 얻고 있지만, 식별 가능한 리더십의 부재가 규제 참여에 도전이 될 수 있다고 관찰합니다. 지속적인 성장은 사용자 주도의 소형주 투자와 개발자 활동에 기인합니다. 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는...