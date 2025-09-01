MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
XRP, 선물 이정표에 이어 미국 현물 ETF 승인을 위한 포지셔닝
XRP 선물 이정표 이후 미국 현물 ETF 승인을 위한 포지셔닝이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP는 선물 이정표와 새로운 SEC 상장 기준이 투자자 신뢰를 불러일으키면서 ETF 승인을 향해 급상승하고 있으며, 시가총액 성장과 XRPL에서의 실물 자산 확장을 촉진하고 있습니다. SEC의 새로운 상장 기준과 선물 이정표로 XRP ETF 전망이 밝아지다 암호화폐 시장 인텔리전스 제품 제공업체인 Messari는 XRP 레저 현황이라는 제목의 보고서를 발표했습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/xrp-positioned-for-us-spot-etf-approval-following-futures-milestones/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:32
'자금이 소비되면...' - 엘살바도르의 '양자 내성' 비트코인 계획 내부
'자금이 사용되면...' - 엘살바도르의 '양자 방지' 비트코인 계획 내부 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비트코인 하락세 속에서 엘살바도르는 양자 리스크를 줄이기 위해 6,283 BTC를 14개 지갑에 분산했습니다. 이 국가는 규제된 암호화폐 서비스를 확대하기 위한 새로운 은행법을 추진하고 있습니다. 비트코인[BTC]을 법정 통화로 만든 최초의 국가인 엘살바도르는 8월 29일, 국가 비트코인 사무소가 약 6,300 BTC의 보유량을 각각 500 BTC로 제한된 14개 주소에 분산했다고 발표하며 보유 자산 관리를 강화하는 중요한 조치를 취했습니다. 엘살바도르의 새로운 비트코인 전략 나이브 부켈레 대통령의 리더십 하에 비트코인 사무소는 매일 1 BTC를 구매하며 국가의 보유량을 꾸준히 확대해왔습니다. 현재 보유량은 총 6,283 BTC로, 보도 시점 기준 6억 8200만 달러 이상의 가치를 지니고 있습니다. 출처: 비트코인 사무소/X 그러나 온체인 데이터에 따르면 보유량이 14개의 별도 주소로 재분배되었으며, 어떤 개별 주소도 500 BTC 이상을 보유하고 있지 않습니다. 출처: mononaut/X 관계자들은 이러한 재분배가 확립된 모범 사례를 따르며 양자 컴퓨팅의 미래 발전을 포함한 진화하는 위협으로부터 보호하기 위한 것이라고 강조했습니다. 양자가 중요한 이유 특히 우려되는 점은 양자 컴퓨팅으로, 이론적으로 비트코인을 보호하는 공개-개인 키 암호화를 약화시킬 수 있습니다. 이 암호화는 또한 은행, 이메일, 통신을 포함한 많은 일상 시스템의 기반이 되므로, 이러한 예방 조치는 국가의 디지털 자산을 보호하기 위한 미래 지향적인 단계입니다. 그들은 "비트코인 거래가 서명되고 브로드캐스트되면 공개 키가 블록체인에 표시되어 주소가 양자 공격에 노출될 가능성이 있으며, 이는 거래가 확인되기 전에 개인 키를 발견하고 자금을 리디렉션할 수 있습니다"라고 언급했습니다. 반면에 미사용 주소는 공개 키가 블록체인에 나타나지 않기 때문에 보호됩니다. 이와 관련하여 그들은 "주소에서 자금이 사용되면 공개 키가 노출되고 취약해집니다. 자금을 더 작은 금액으로 분할함으로써 잠재적인 양자 공격의 영향은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:08
크래시 앤드 번: 왜 트레이드 계약자들이 실패하는가
포스트 Crash And Burn: 무역 계약자가 실패하는 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 무역 계약자는 미국에서 가장 흔히 실패하는 사업 중 하나로 꼽힙니다. 연구에 따르면 건설 관련 사업은 생존율이 가장 낮은 산업 중 하나입니다. Shutterstock 기술 서비스 제공업체는 우리 가정과 사업체가 원활하게 운영되도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. HVAC 기술자, 전기 기술자, 배관공, 목수와 같은 전문 무역 계약자는 우리 삶의 거의 모든 측면에 영향을 미치는 기술을 보유하고 있습니다. 그들은 우리의 사업체와 가정을 편안하게 유지하고, 조명을 켜고, 물이 안전하게 흐르도록 합니다. 그들은 건물이 규정에 맞게 건설되고 건강과 안전을 보호하기 위해 유지되도록 합니다. 이러한 전문가들은 자신의 기술을 마스터하는 데 수년을 바치고 자신의 일에 큰 자부심을 가집니다. 그러나 사회에 대한 그들의 중요성에도 불구하고, 더 많은 계약자가 성공보다는 실패합니다. 연구에 따르면 건설 관련 사업은 생존율이 가장 낮은 산업 중 하나입니다. 노동 통계국에 따르면, 건설 관련 사업의 약 44%만이 5년 이정표까지 생존하며, 10년까지 지속되는 비율은 겨우 43%입니다. HVAC, 배관 및 특수 무역으로 좁혀지면 수치는 더욱 우려스러워 보입니다: 산업 그룹은 첫 해 내에 최대 70%의 실패율을 보고했습니다. 이렇게 많은 책임을 지는 산업에서 이러한 통계는 심각한 도전을 제시합니다. 지속 가능하고 확장 가능한 사업을 구축하는 데 도움을 주는 회사인 Contractor Rhino의 창립자 David Brooks에 따르면, "너무 자주 새로운 소유자들은 훌륭한 기술적 기술이 자동으로 고객을 유치하고 유지할 것이라고 가정합니다. 리드 생성, 올바른 가격 책정 및 성과 추적을 위한 시스템 없이는 그들은 빠르게 현금을 소각합니다." 전환된 기술자 문제의 근본에는 많은 사람들이 "전환된 기술자"라고 부르는 것이 있습니다. 미국 은행 연구(SCORE를 통해)에 따르면 사업 실패의 82%는 현금 흐름 관리 부실 또는 현금 흐름에 대한 이해 부족 때문입니다. 무역 계약자의 경우...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:52
결과 및 배운 다섯 가지
결과와 우리가 배운 5가지 사항 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. FC 바르셀로나는 일요일 라 리가에서 라요 바예카노와 1-1로 비겼습니다. Getty Images FC 바르셀로나는 일요일 라 리가 원정에서 라요 바예카노와 1-1로 비겼으며, 이로써 최상위 리그 타이틀 수비에서 이전에 획득한 100% 기록에 흠이 생겼습니다. 라미네 야말은 40분에 얻어낸 페널티킥을 성공시켜 바르카에게 바예카스에서 리드를 안겼습니다. 그러나 67분에 프란 페레즈 마르티네즈가 동점골을 넣어 홈팀에게 한 점을 가져갔습니다. 다음은 이 무승부에서 우리가 배운 5가지 사항입니다. 프란 가르시아는 '포르테라소'(훌륭한 골키퍼)입니다 경기 종료 휘슬이 울리자, MVP 상을 누가 받아야 하는지에 대한 의심의 여지가 없었습니다. 그것은 프란 가르시아였습니다. 그는 이번 시즌 바르카의 첫 두 경기에서 인상적인 선방을 보여주었음에도 불구하고, 세계적 수준의 선방 시리즈로 자신을 세계에 제대로 알렸습니다. 그 중 일부는 믿을 수 없을 정도로 가까운 거리에서 이루어졌으며, 확실히 라요의 골이 될 뻔한 것들을 막아냈습니다. 그러나 전 에스파뇰 선수가 그들의 위기를 구해준 덕분에, 가르시아는 자신의 위기를 구하고 무패를 유지할 수 있었습니다. 라미네는 페널티킥 옵션입니다 출처: https://www.forbes.com/sites/tomsanderson/2025/08/31/fc-barcelona-versus-rayo-vallecano-result-and-five-things-we-learned/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:46
베키 린치가 개입하고 세스 롤린스가 승리한 WWE 클래시 인 파리 2025 결과
WWE 클래시 인 파리 2025 결과: 베키 린치 개입으로 세스 롤린스 승리 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 세스 롤린스는 WWE 로우의 최고 악역으로서 계속해서 활약하고 있습니다. (출처: Rich Freeda/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images WWE 클래시 인 파리 2025에서는 로우의 가장 큰 스타 네 명이 한 번에 링에 올랐으며, 세스 롤린스가 CM 펑크, 제이 우소, LA 나이트를 상대로 월드 헤비급 타이틀을 걸었습니다. 지난 몇 주 동안, 롤린스는 WWE의 가장 인기 있는 세 명의 베이비페이스들의 표적이 되었습니다. 펑크와의 대서사시적 라이벌 관계를 재점화한 것 외에도, 그는 새터데이 나이트 메인 이벤트에서 나이트에게 패배했고, 이후 전 월드 헤비급 챔피언인 우소의 표적이 되었습니다. 이로 인해 WWE 클래시 인 파리 2025에서 희귀한 페이탈 4-웨이 매치가 성사되었고, 월드 챔피언이 된 지 한 달도 채 되지 않아 롤린스는 세 명의 메인 이벤터들을 상대로 타이틀을 방어해야 했습니다. Forbes WWE 클래시 인 파리 2025 결과: 존 시나, 로건 폴을 꺾고 즉석 클래식 경기 펼쳐 작성자: Blake Oestriecher WWE 클래시 인 파리 2025 결과: 세스 롤린스 vs. 제이 우소 vs. CM 펑크 vs. LA 나이트 WWE 클래시 인 파리 2025에서, 롤린스에게 불리한 상황이 펼쳐진 것처럼 보였습니다. 적어도 우리는 그렇게 생각했습니다. 롤린스는 펑크, 나이트, 우소를 이겨내야 했고, 그날 초반에 로우 제너럴 매니저 아담 피어스는 롤린스의 '더 비전' 동료인 브론슨 리드와 브론 브레이커의 경기장 출입을 금지했습니다. 그럼에도 불구하고, 롤린스는 수적 우세를 자신에게 유리하게 활용하여 파리에서 승리를 거머쥐었습니다. "더 비저너리"는 메인 이벤트에서 큰 도움을 준 베키 린치의 충격적인 등장 이후 펑크를 핀폴로 제압했습니다. WWE 클래시 인 파리 2025에서 그의 월드 헤비급 챔피언십 방어전의 주요 하이라이트는 다음과 같습니다: 펑크는 경기 시작과 함께 즉시 우소의 턱을 발로 차며 공격했습니다. 나이트는 시도했지만...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:43
인도 법원, 주요 비트코인 갈취 사건에서 14명에게 종신형 선고
인도 법원, 주요 비트코인 갈취 사건에서 14명에게 종신형 선고라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 그룹에는 2018년 사업가를 납치하고 그의 암호화폐를 훔친 11명의 경찰관과 전 정치인이 포함되었습니다. 인도 법원은 금요일에 충격적인 비트코인 갈취 계획에 대해 14명에게 종신형을 선고하며 엄중한 정의를 실현했습니다. 아메다바드의 B.B. 자다브 특별 판사는 모든 피고인들에게 범죄 공모, 몸값을 위한 납치, 불법 구금 및 폭행 혐의에 대해 유죄를 선고했습니다. 이 사건은 인도 법 집행 기관 내의 깊은 부패를 드러내고 증가하는 암호화폐 관련 범죄를 부각시켰습니다. 인도를 충격에 빠뜨린 범죄 피해자인 샤일레시 바트는 붕괴된 BitConnect 투자 계획에서 비트코인을 회수한 수라트의 사업가였습니다. BitConnect는 9억 달러 규모의 대규모 폰지 사기 계획으로, 폐쇄되어 수천 명의 투자자들에게 손실을 안겼습니다. 2018년 2월 11일, 부패한 공무원들은 바트의 비트코인 회수에 대해 알게 되었고 이를 훔칠 계획을 세웠습니다. 중앙수사국 요원으로 위장한 남성들은 이틀 전에 바트를 주유소로 유인했습니다. 그들은 그를 납치하여 간디나가르 근처의 케샤브 농장에 감금했습니다. 납치범들 중에는 아므렐리 지역 경찰서장 출신인 자그디시 파텔과 집권당인 BJP 출신의 전 정치인 날린 코타디야가 포함되었습니다. 지역 범죄 수사과 검사관 아난트 파텔이 여러 경찰관들과 함께 실제 납치 작전을 이끌었습니다. 농장에서 부패한 공무원들은 바트가 BitConnect 개발자 다발 마바니로부터 752 비트코인을 보유하고 있다고 자백할 때까지 그를 구타하고 위협했습니다. 그는 이 중 176 비트코인이 그의 사업 파트너인 키릿 팔라디야와 함께 보관되어 있으며, 나머지 코인은 이미 약 5백만 달러에 판매했다고 시인했습니다. 범죄자들은 처음에 모든 176 비트코인과 3억 2천만 루피(약 360만 달러)의 현금을 요구했습니다. 협상이 실패하자, 그들은 바트에게 파트너의 지갑에서 34 비트코인을 판매하도록 강요하여 약 15만 달러를 갈취했습니다. 복잡한 수사 석방된 후, 바트는 인도 연방 내무부에 고소장을 제출했습니다. 이로 인해 주요 형사 수사가 시작되었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:38
기업들이 채굴되는 속도보다 4배 빠르게 비트코인을 흡수하고 있다: 보고서
기업들이 채굴자 생산량을 몇 배나 초과하고 있으며, 거래소 보유량이 계속 감소할 경우 공급 충격을 유발할 가능성이 있습니다. 비트코인 금융 서비스 회사 River에 따르면, 민간 기업과 상장 기업들은 채굴자들이 새로운 코인을 생산하는 속도보다 거의 4배 빠르게 비트코인(BTC)을 흡수하고 있습니다. River에 따르면, 이러한 기업들에는 상장된 비트코인 재무 회사들과 전통적이거나 민간 기업들이 포함되며, 이들은 2025년에 평균적으로 하루에 1,755 BTC를 집단적으로 구매했습니다. River의 데이터에 따르면, 상장지수펀드(ETF)와 다른 투자 수단들도 2025년에 평균적으로 하루에 추가로 1,430 BTC를 구매했으며, 정부는 하루에 약 39 BTC를 구매했습니다. 더 읽기
Coinstats
2025/09/01 06:30
유럽 '끝장'? 키요사키 경고하고 카이저는 비트코인 탈출 촉구
유럽 '끝장'? 기요사키 경고하고 카이저는 비트코인 탈출 촉구한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키가 지금까지 가장 강력한 경제 경고 중 하나를 발표했습니다. 이 유명한 투자자는 채권 시장이 붕괴되고 정치적 불안이 확산되면서 "유럽은 끝장났다"고 선언했습니다. 그의 암울한 전망은 비트코인(BTC) 전도사 맥스 카이저에 의해 증폭되었으며, 그는 투자자들에게 선구적인 암호화폐로 자산을 이동하고 서방의 무너지는 경제로부터 안전한 피난처로 엘살바도르를 고려할 것을 촉구했습니다. 기요사키, 채권 붕괴 속 유럽 위기 경고 X(트위터)의 게시물에서 기요사키는 유럽의 금융 및 사회적 안정성에 대한 암울한 그림을 그렸습니다. 이 금융 저자는 프랑스가 금융 파산에 직면할 수 있다고 강조했습니다. 또한 독일의 에너지 정책이 제조업 부문을 "망가뜨렸고", 영국의 채권 시장이 30% 이상 붕괴되었다고 언급했습니다. 이러한 배경 속에서 기요사키는 일본과 중국이 미국 국채를 금과 은을 선호하며 지속적으로 덤핑하는 것을 인용하며, 글로벌 경제가 서방 국가들의 부채 상환 능력에 대한 신뢰를 잃었다고 지적합니다. "유럽은 끝장났다... 프랑스 국민들은 바스티유의 날 반란 직전에 있다... 독일에서는 내전이 일어나고 있다... 이런 광기가 내가 계속해서 여러분에게 자신을 구하라고 권하는 이유이다 - 그리고 금, 은, 비트코인을 보유하라," 기요사키가 썼습니다. 그의 발언은 또한 오랫동안 안전하다고 홍보되어 온 주식과 채권의 전통적인 "60/40" 포트폴리오 모델의 붕괴를 강조했습니다. 2020년 이후 미국 국채가 13% 하락하고 유럽 채권이 더 깊이 침몰하면서, 기요사키는 전통적인 재무 계획이 위험한 환상이 되었다고 경고했습니다. 맥스 카이저, 엘살바도르 전략 옹호하며 '제4의 전환' 인용 엘살바도르 대통령 나이브 부켈레의 비트코인 고문인 맥스 카이저는 기요사키의 경고에 공감하며, 프랑스의 혼란을 체제적 격변을 가져오는 세대적 위기 주기인 "제4의 전환"의 일부로 묘사했습니다. "프랑스는 이제 막 제4의 전환에 진입하고 있으며 (인플레이션과 같은) 상황은 훨씬 더 악화될 것이다. 이동하라..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:24
Pump.fun, 49.3% 점유율로 선두
Pump.fun, 49.3% 점유율로 선두를 차지했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Pump.fun이 49.3%의 시장 점유율로 솔라나의 토큰 플랫폼을 선도합니다. Meteora DBC가 35.3%의 점유율로 뒤를 이었습니다. Letsbonk는 시장 점유율 순위에서 10.1%를 기록했습니다. 2025년 8월 31일, Jupiter 데이터에 따르면 솔라나의 토큰 발행 시장에서 Pump.fun이 49.3%의 점유율로 선두를 차지했고, Meteora DBC가 35.3%, Letsbonk가 10.1%를 기록했습니다. 이러한 시장 점유율의 변화는 솔라나가 토큰 발행 환경에 미치는 영향력을 강조하며, 탈중앙화 플랫폼 간의 관심과 경쟁이 증가하고 있음을 보여줍니다. Pump.fun, 솔라나 시장의 거의 절반을 장악 ChainCatcher의 보고에 따르면 솔라나의 토큰 발행 플랫폼은 상당한 시장 변화를 목격했습니다. 탈중앙화 런치패드인 Pump.fun이 현재 49.3%의 점유율로 선두를 차지하고 있으며, Meteora DBC가 35.3%, Letsbonk가 10.1%로 뒤를 잇고 있습니다. Pump.fun의 부상은 솔라나 생태계의 주요 변화를 의미하며, 밈 코인 활동이 증가하는 결과를 가져왔습니다. 이러한 활동 변화는 플랫폼 지배력과 탈중앙화 금융의 미래 동향에 대한 의문을 제기합니다. 업계 리더와 기관 사용자들은 이러한 변화에 대해 침묵을 유지하고 있으며, 커뮤니티 포럼에서 논의를 촉발하고 있습니다. 솔라나의 Discord 채널은 프로젝트 투명성에 대한 호기심과 토론을 반영하고 있습니다. 시장 변동성에도 불구하고 솔라나의 성장 알고 계셨나요? 솔라나에서 Pump.fun의 등장은 2021년 Uniswap의 밈 코인 급증을 연상시키는 순간으로, 탈중앙화 금융 플랫폼의 중요한 변화를 나타냅니다. CoinMarketCap에 따르면, 솔라나(SOL)는 현재 $204.69의 가격에 $110.72 billion의 시가총액을 기록하며 2.92%의 시장 지배력을 반영하고 있습니다. 24시간 거래량이 20.07% 감소했음에도 불구하고, 플랫폼은 60일 동안 33.03% 증가하는 상승 궤도를 보여 꾸준한 관심과 성장을 나타내고 있습니다. 솔라나(SOL), 일일 차트, 2025년 8월 31일 22:08 UTC에 CoinMarketCap에서 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀은 솔라나 생태계가 전례 없는 견인력을 얻고 있지만, 식별 가능한 리더십의 부재가 규제 참여에 도전이 될 수 있다고 관찰합니다. 지속적인 성장은 사용자 주도의 소형주 투자와 개발자 활동에 기인합니다. 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:12
모디와 시진핑이 마침내 관계를 개선하면서 푸틴이 주목받다
푸틴이 모디와 시진핑이 마침내 관계 개선에 나서면서 그의 순간을 맞이했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블라디미르 푸틴은 나렌드라 모디와 시진핑이 일요일 중국 톈진에서 상하이협력기구(SCO) 정상회의 중 드문 일대일 회담을 가졌을 때 그가 추구해 온 것을 정확히 얻었습니다. 이는 모디가 7년 만에 중국을 방문한 것이며, 2020년 국경 충돌 이후 두 지도자가 손상된 관계를 개선하기로 공개적으로 합의한 첫 번째 사례입니다. 두 사람은 인도와 중국이 경쟁자가 아닌 "개발 파트너"라고 말했으며, 현재 목표는 긴장을 완화하고 무역을 개선하는 것이라고 밝혔습니다. 이 인용문은 모디의 공식 X 계정에 게시된 동영상에서 직접 나온 것입니다. 이 논의는 글로벌 관세가 다시 중심 무대에 오른 시점에 이루어졌습니다. 정상회담 며칠 전, 백악관에 복귀한 도널드 트럼프는 인도 상품에 50% 관세를 부과했습니다. 트럼프의 조치는 인도의 지속적인 러시아 석유 수입에 대한 대응으로 나왔습니다. 이 타이밍은 모디의 손을 강제했습니다: 서방으로 기울기보다는 동방으로 기울어, 시진핑과 만나 상황을 진정시켰습니다. 이 회의는 이란, 파키스탄, 그리고 4개 중앙아시아 국가의 지도자들이 푸틴과 함께 미국 주도의 세계 질서에 대한 대안으로 불리는 글로벌 남방 대안을 추진하는 이틀간의 모임의 일부였습니다. CNBC에 따르면, 이것은 부수적인 행사가 아니라 주요 행사였으며, 푸틴은 최전선에 자리했습니다. 모디는 시진핑에게 더 나은 무역과 안정적인 국경을 원한다고 말합니다 모디는 이 자리에서 시진핑에게 중국과의 불균형한 무역 적자에 대해 압박했는데, 이는 올해 기록적인 992억 달러에 달했습니다. 이 수치는 수년간 인도 관리들에게 골칫거리였으며, 총리는 무언가 조치가 필요하다는 점을 분명히 했습니다. 그러나 무역만이 유일한 주제는 아니었습니다. 모디는 인도가 "상호 존중, 신뢰 및 민감성을 바탕으로 관계를 발전시키기 위해 노력하고 있다"고 말하며, 현재...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:10
