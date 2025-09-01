MEXC 거래소
CME 비트코인 선물 갭 해제: 중요한 시장 인사이트
CME 비트코인 선물 갭 해제: 중요한 시장 인사이트
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:42
2025년 US 오픈 6일차 및 7일차의 유명인들
2025년 US 오픈 6일차 및 7일차의 유명인들

이 게시물 2025년 U.S. 오픈 6일차와 7일차의 유명인들이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "Abbott Elementary" 출연진 Chris Perfetti, Tyler James Williams, Quinta Brunson, Lisa Ann Walter가 2025년 8월 30일 토요일 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈 블루 카펫에 섰습니다. (Michael Mooney/USTA) Michael Mooney/USTA Tina Fey, Steve Carell, Quinta Brunson, Sheryl Lee Ralph, Ben Stiller, Ebon Moss-Bachrach, LL Cool J, Justin Theroux가 2025년 U.S. 오픈 6일차와 7일차인 금요일과 토요일 관중석에 있었습니다. 이번 주 초에는 Jeff Goldblum, Lin-Manuel Mirana, Joy Sunday, John Mulaney, Olivia Munn, Michael Che, Maria Sharapova가 2025년 테니스 그랜드 슬램의 네 번째이자 마지막 이벤트인 U.S. 오픈 1라운드 경기를 관람했습니다. Forbes사진: 2025 베니스 영화제 1주차 레드 카펫 스타들의 베스트 샷By Tim Lammers 주말 동안의 U.S. 오픈 사진을 더 보려면 아래로 스크롤하세요. 뉴욕 플러싱 메도우의 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열리는 2025 U.S. 오픈은 9월 8일 월요일에 막을 내립니다. 2025년 8월 29일 금요일, 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈에 참석한 Tina Fey. (Shea Kastriner/USTA) David Dow/USTA 새터데이 나이트 라이브 출신이자 30 Rock과 The Four Seasons의 제작자 Tina Fey가 금요일 U.S. 오픈 6일차 관중석에 있었습니다. 2025년 8월 29일 금요일, 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈 남자 단식 경기 중인 Ben Stiller. (Garrett Ellwood/USTA) Garrett Ellwood/USTA Severance 제작자이자 Zoolander와 A Knight at the Museum 프랜차이즈 스타 Ben Stiller도 금요일 U.S. 오픈 6일차 경기를 관람했습니다. Forbes사진: AARP, '50세 이상 가장 핫한 배우들' 선정 - 누가 목록에 올랐나?By Tim Lammers 2025년 8월 29일 금요일, 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈에 참석한 Celeste O'Connor와 게스트. (Shea Kastriner/USTA) David Dow/USTA Ghostbusters: Afterlife와 Ghostbusters:...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:40
Bitwise, 기관 거물들이 5조 달러를 투입할 수 있다고 예측하며 비트코인 130만 달러 전망
비트와이즈, 기관 거물들이 5조 달러를 투입할 수 있는 가운데 비트코인 130만 달러 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 폭발적인 기관 채택 궤도에 올라 2035년까지 130만 달러의 잠재적 가격을 향한 예측을 보여주고 있습니다. 비트와이즈, 비트코인의 대규모 성장 전망 자산 관리 회사 비트와이즈는 지난주 "비트코인 장기 자본 시장 가정: 2025" 보고서를 발표하며, 이 암호화폐 자산에 대한 업계에서 가장 상세한 장기 예측 중 하나를 제공했습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitwise-forecasts-1-3m-bitcoin-as-institutional-giants-could-deploy-5-trillion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:32
BlockDAG 생태계 성장이 PENGU 위축과 스텔라의 가격 어려움을 앞지르다
BlockDAG 생태계 성장이 PENGU 시장 위축과 스텔라의 가격 어려움을 앞지르다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BlockDAG의 3억 8800만 달러 프리세일, 실전 채굴자, 대시보드 채택이 2025년 PENGU의 조정과 스텔라의 가격 테스트를 어떻게 능가하는지 알아보세요. 2025년 암호화폐 시장은 각 프로젝트가 관련성을 위해 싸우는 붐비는 무대처럼 느껴집니다. 이전 랠리에서 막 벗어난 PENGU는 이제 또 다른 상승을 위한 무대를 재설정하거나 그 흐름을 끝낼 수 있는 조정에 직면해 있습니다. 스텔라(XLM)는 강한 지지선과 무거운 저항선 사이에서 맴돌고 있으며, 트레이더들은 $0.45를 돌파할지 아니면 $0.32를 향해 하락할지 확신하지 못합니다. 두 코인 모두 여전히 기술적 변동에 묶여 있는 코인의 취약한 특성을 강조합니다. 그리고 BlockDAG(BDAG)가 있습니다; 모멘텀의 의미를 재정의하고 있습니다. 투기나 차트에만 의존하는 대신, 이미 3억 8800만 달러 이상을 모금하고, 254억 코인을 판매했으며, $0.03에 배치 30에 도달하여 초기 지원자들에게 2900% ROI를 확보했습니다. 하지만 진짜 이야기는 단순히 숫자가 아닙니다. BlockDAG를 프리세일 이름에서 2025년 가장 설득력 있는 암호화폐 내러티브로 변화시킨 것은 채굴기, 대시보드, 상장, 그리고 전 세계적인 관심입니다. PENGU, 시장이 중요 수준을 주시하는 동안 동력 상실 PENGU의 이전 랠리는 $0.0037에서 $0.046 근처의 고점까지 상승했지만, 이제 토큰이 약 $0.030으로 조정되면서 취약해 보입니다. $0.025 수준이 전장으로 부상했으며, 분석가들은 이를 PENGU가 반등할지 아니면 무너질지를 결정하는 선이라고 부릅니다. 강세론자들은 이 되돌림이 건전하다고 주장하지만, $0.0286이 무너지면 청산 압력이 레버리지 포지션을 강제로 빠져나가게 하여 하락을 심화시킬 수 있습니다. 하락에도 불구하고 낙관론은 완전히 사라지지 않았습니다. 지지자들은 $0.046의 저항선을 복귀 지점으로 보고 있으며, 장기 목표는 $0.11까지 확장됩니다. 잠재력은 남아 있지만, 당장의 전망은 신중하며, 신뢰가 안정화될 수 있는지에 달려 있습니다. 스텔라, 돌파 또는 하락의 경계에서 균형을 유지 스텔라(XLM)는 거부 후 50일 SMA($0.3983)에 대항하여 약 $0.3976에서 거래되고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:01
AI, 주식 시장 교란시키고 투자자들에게 비트코인 채택 강요할 것 — 분석가
AI가 주식을 교란하고 투자자들에게 비트코인 채택을 강요할 것이라는 분석가의 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 분석가이자 투자자인 조르디 비서(Jordi Visser)는 인공지능이 혁신 주기를 가속화하여 공개 기업을 비효율적인 투자 수단으로 만들기 때문에 향후 수십 년 동안 비트코인(BTC)이 주식보다 더 나은 투자가 될 것이라고 예측했습니다. "혁신 주기가 이제 몇 주로 단축된다면, 우리는 회사가 탈출 속도에 도달하지 못하는 비디오 게임 속에 있는 것과 같습니다. 그런 세상에서 어떻게 투자하시겠습니까? 투자하지 않고 거래하는 것입니다," 비서는 토요일 앤서니 폼플리아노(Anthony Pompliano)에게 말했습니다. 그는 또한 이렇게 말했습니다: "비트코인은 믿음입니다. 믿음은 아이디어보다 오래 지속됩니다. 기원전 100년부터 S&P 500에 있는 회사는 없습니다; 금은 그때부터 존재해 왔습니다. 비트코인은 매우 오랫동안 존재할 것입니다. 이것은 현 시점에서 믿음이며, 사람들이 이에 맞서 싸울 수 있지만, 계속 존재할 것입니다. "저는 아이디어에 대해 숏 포지션을 취하고, 믿음에 대해 롱 포지션을 취하고 싶다고 생각합니다," 비서는 계속해서 말하며, AI가 일반적으로 100년이 걸렸을 일을 단 5년 만에 압축할 수 있다고 덧붙였습니다. 비서는 AI 시대의 비트코인과 주식 시장의 미래에 대한 예측을 합니다. 출처: 앤서니 폼플리아노 이 예측은 인공지능과 블록체인 기술이 기존 금융 시스템을 교란하고, 더 많은 가치와 참여자를 디지털 경제로 이끌면서 금융과 자본 구조의 잠재적 미래에 대한 통찰력을 제공합니다. 관련: 비트코인, 네트워크 보안을 위협하는 수수료 위기에 직면: BTCfi가 도움이 될 수 있을까? 에릭 트럼프, 공개 기업들이 암호화폐를 채택함에 따라 BTC 100만 달러 예측 기업들은 계속해서 암호화폐와 비트코인을 재무 준비금 자산으로 직접 구매하고 있으며, 종종 순수 암호화폐 재무 전략으로 리브랜딩하고 기존 비즈니스 모델을 버리고 있습니다. 이러한 기존 금융 수단은 주식 투자자들에게 BTC와 암호화폐에 대한 간접적인 노출을 제공하면서, 전통적인 자본 시장에서 디지털 금융으로 자금을 이동시킵니다. 에릭 트럼프는 비트코인이 코인당 100만 달러에 도달할 것이라고 예측하며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:54
웹3.0 영상 AI 모델 Everlyn, 현재까지 1500만 달러의 자금 조달 공개
PANews는 9월 1일 웹3.0 영상 AI 모델인 Everlyn이 X 플랫폼에서 "영화적 품질의 온체인 영상의 미래를 구축하기 위해" 지금까지 1500만 달러의 자금을 조달했다고 발표했다고 보도했습니다. 또한, 회사는 Mysten Labs가 Everlyn의 투자자로 합류하여 회사 가치를 2억 5000만 달러로 평가하는 자금 조달 라운드에 참여했다고 발표했습니다.
PANews
2025/09/01 07:49
구미, 비트코인(BTC USD) 가격 준비금과 1700만 달러 XRP 계획으로 재정 분할
구미, 비트코인(BTC USD) 가격 준비금과 1700만 달러 XRP 계획으로 트레저리 분할 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 글입니다. 일본 게임 및 블록체인 기업 구미는 2025년 이중 트레저리 접근 방식을 승인했습니다. 이 회사는 비트코인(BTC USD)을 장타매매 준비금으로 보유하고 결제 및 유동성을 위해 XRP를 구매할 계획입니다. XRP 매수는 2025년 9월부터 2026년 2월 사이에 이루어질 예정입니다. 이 회사는 이번 결정으로 디지털 자산을 두 가지 뚜렷한 카테고리로 분리했다고 밝혔습니다. BTC는 금융 앵커로, XRP는 유틸리티 토큰으로 분류됩니다. 이러한 분할은 일본의 규제 조건에 부합하며 구미와 SBI 홀딩스, 리플과의 파트너십을 지원합니다. 비트코인(BTC USD) 가격, 준비 자산으로 자리매김 2025년 초, 구미는 약 10억 엔(670만 달러)을 비트코인(BTC USD)에 할당했습니다. 이 토큰들은 추가 수입을 창출하기 위해 스테이킹 프로그램에 배치되었습니다. 구미는 BTC를 대차대조표 준비금으로 설명하며, 전통 금융에서의 가치 저장소와 비교했습니다. 이러한 방식으로 BTC를 사용함으로써, 회사는 안정화 자산으로서의 역할을 강화했습니다. 글 작성 당시 비트코인 가격은 약 109,000달러였습니다. 이 가치는 구미가 BTC를 장타매매 보유로 취급하는 이유를 강조했습니다. 이 자산은 변동성에 대한 헤지 역할을 하며 트레저리 포지션을 강화하는 수단이 되었습니다. 구미의 접근 방식은 더 넓은 기업 전략을 반영했습니다. 기업들은 종종 안정성을 위한 자산 세트와 유동성을 위한 또 다른 자산 세트에 의존합니다. 이 모델에서 BTC는 동결 준비금을 나타내는 반면, XRP는 운영 성장을 지원했습니다. 6개월에 걸친 XRP 구매 구조 구미는 25억 엔(1700만 달러) 규모의 XRP 매수를 승인했습니다. 이 구매로 약 600만 개의 토큰이 트레저리에 추가될 예정입니다. 한 번에 모두 구매하는 대신, 구미는 2025년 9월부터 2026년 2월까지 매수를 분산했습니다. 단계적 계획을 통해 회사는 시장 상황에 맞게 조정할 수 있었습니다. 또한 분기별로 진행 상황을 보고할 여지도 주었습니다. 이러한 접근 방식은 주주와 규제 기관에 대한 투명성을 창출했습니다. 회사는 XRP가 송금에 적합하다고 밝혔습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:49
월요일, 9월 1일의 힌트, 스팬그램 및 정답
월요일, 9월 1일의 힌트, 스팬그램 및 정답 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 NYT Strands 힌트와 정답 출처: New York Times 9월의 첫날이고 모든 Strands 애호가들이 즐거운 노동절 연휴를 보내길 바랍니다. 학교는 쉬고, 여름은 몇 주 더 우리와 함께하며, 이제 단어를 찾아볼 시간입니다. 바로 시작해 봅시다! 일요일 Strands를 찾고 계신가요? 여기에서 가이드를 확인하세요. Strands 플레이 방법 Strands는 뉴욕 타임즈의 퍼즐 게임 시리즈 중 가장 새로운 게임입니다. 고전적인 단어 찾기 게임에 재미있는 변화를 준 게임입니다. 매일 새로운 테마가 주어지고, 그리드에서 해당 테마에 맞는 모든 단어를 찾아내는 임무를 받게 됩니다. 여기에는 보드의 양쪽을 가로지르는 스팬그램도 포함됩니다. 이 단어 중 하나는 그리드의 한쪽에서 다른 쪽으로 가로지르는 스팬그램으로, 오늘의 테마에 대해 더 많은 것을 알려줍니다. 스포일러 주의. 오늘의 Strands 힌트 오늘의 테마와 단어를 찾는 데 도움이 될 힌트를 읽어보세요. 오늘의 테마: 손님이 되어주세요 힌트: 누군가 방문했을 때 하는 일. 단서: 무례하지 않다면 말이죠. 각 단어의 첫 두 글자는 다음과 같습니다: 기억하세요, 스포일러 주의! 오늘의 Strands 정답은? 오늘의 스팬그램은: HOSPITALITY 전체 단어 목록: WELCOME RECEIVE EMBRACE INVITE GREET SERVE 완성된 Strands 그리드: 오늘의 Strands 스크린샷: Erik Kain 오늘의 Strands 분석 이번 Strands는 어제만큼 창의적이거나 영리하지는 않았지만, 모든 게 그럴 수는 없죠. WELCOME을 꽤 빨리 찾았고, 이것이 미녀와 야수 노래 가사로 변할 수 있다는 생각을 버리게 했습니다. 손님이 되어주세요! 손님이 되어주세요! 냅킨을 목에 두르세요, 셰리, 나머지는 저희가 제공할게요. SERVE라는 단어는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:10
알렉산더 이삭이 마침내 뉴캐슬 유나이티드를 떠나 리버풀에 합류할까요?
알렉산더 이삭이 마침내 뉴캐슬 유나이티드를 떠나 리버풀에 합류할까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴캐슬 어폰 타인, 잉글랜드 - 5월 25일: 알렉산더 이삭이 2025년 5월 25일 잉글랜드 뉴캐슬 어폰 타인의 세인트 제임스 파크에서 열린 뉴캐슬 유나이티드 FC와 에버턴 FC 간의 프리미어 리그 경기 중 바라보고 있습니다. (사진: George Wood/Getty Images) Getty Images 어떤 식으로 끝날 예정이었든, 아무도 이렇게 되길 원하지 않았습니다. 이적 시장 마감까지 24시간도 채 남지 않은 상황에서 알렉산더 이삭의 미래는 여전히 결정되지 않았습니다. 그가 리버풀로 이적할지 여부는 올 여름 내내 지배적인 이야기였으며, 먼저 뉴캐슬 유나이티드의 영입 시도에, 그리고 시즌 시작에 도움이 되지 않는 배경을 제공했습니다. 안필드로 가기 위해 한 달 넘게 경기와 훈련을 거부한 스웨덴 공격수 없이 치른 세 경기 후, 뉴캐슬은 단 2포인트를 획득했고 두 번이나 득점에 실패했습니다. 팬층에서는 이삭에 대한 강한 원망의 감정이 있으며, 많은 이들이 이삭이 참여했다면 전망이 완전히 달랐을 것이라고 믿고 있습니다. 하지만 모든 부정적인 면, 주의 산만함, 그리고 깨진 관계에도 불구하고, 이삭이 뉴캐슬에 남을 가능성은 여전히 매우 현실적입니다; 그의 안필드 이적 꿈은 불확실한 상태입니다. 이 사태가 시작된 이후 세인트 제임스 파크에서 나온 "판매 불가" 메시지에도 불구하고, 그것이 예전만큼 뉴캐슬에 적합하지 않을 수도 있습니다. 계획은 항상 이삭을 유지하는 것이었습니다; 처음에는, 모든 것이 악화되기 전에, 새로운 계약이 준비 중이었습니다. 뉴캐슬 현대 역사상 최고의 시즌 - 첫 국내 트로피를 획득하고 챔피언스 리그에 진출한 - 이후, 희망과 기대가 높았습니다. 이삭을 중심으로 팀을 구축하기 위해 자금이 투입되었지만, 그가 팬들, 팀 동료들, 그리고 에디 감독을 대한 방식은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:49
일본 우체국은행 토큰화 예금: 디지털 금융의 혁명적 도약
BitcoinWorld 일본 우체국 은행 토큰화 예금: 디지털 금융의 혁명적 도약 일본 금융 부문에 흥미로운 발전이 기대됩니다. 유초 은행으로도 알려진 일본 우체국 은행이 2026년에 DCJPY로 알려진 혁신적인 토큰화 예금을 도입할 준비를 하고 있습니다. 이는 디지털 통화를 일상적인 은행 업무에 통합하는 중요한 단계를 의미하며, 개인과 지방 정부가 금융 거래를 처리하는 방식을 재편할 것으로 기대됩니다. 일본 우체국 은행 토큰화 예금이란 정확히 무엇인가요? DCJPY는 본질적으로 일본 엔화의 디지털 형태를 나타냅니다. 이는 투기성 암호화폐도 아니고, 외부 자산에 고정된 전통적인 의미의 스테이블코인도 아닙니다. 대신, 유명한 일본 IT 기업 IIJ의 계열사인 DeCurret DC가 개발한 허가형 블록체인 기반 토큰입니다. 이러한 구분은 그 목적과 안정성을 이해하는 데 중요합니다. 직접 연결: 고객은 기존 입금 계정을 DCJPY 계정에 직접 연결할 수 있습니다. 일대일 교환: 이 연결을 통해 예치된 엔화와 DCJPY 간의 원활한 일대일 교환이 가능하며, 디지털 토큰이 항상 실물 화폐와 동일한 가치를 유지하도록 보장합니다. 허가형 블록체인: 허가형 블록체인에 있다는 것은 접근과 참여가 통제된다는 의미로, 퍼블릭 블록체인에 비해 향상된 보안과 규제 감독을 제공합니다. 이 시스템은 규제된 은행 환경 내에서 효율성과 투명성과 같은 블록체인 기술의 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 토큰화 예금은 사용자와 지방 정부에 어떤 혜택을 제공할까요? DCJPY를 통한 일본 우체국 은행 토큰화 예금의 도입은 효율성과 편의성을 위한 새로운 가능성의 세계를 열어줍니다. 개인 고객의 경우, 전통적인 엔화를 즉시 DCJPY로 전환할 수 있는 능력은 더 빠르고 간소화된 디지털 결제 및 이체를 의미합니다. 전통적인 은행 업무 시간과 관련된 지연 없이 거래가 거의 즉시 정산되는 미래를 상상해 보세요. 더욱이, 잠재적인 응용 프로그램은 개인 사용을 넘어 확장됩니다. 은행은 지방 정부 보조금 배포에 DCJPY를 사용하는 것을 적극적으로 고려하고 있습니다. 이는 다음과 같은 효과를 가져올 수 있습니다: 효율성 증가: 자금 지출 과정을 간소화하여 관리 오버헤드와 처리 시간을 줄입니다. 투명성 향상: 블록체인의 고유한 투명성은 공공 자금에 대한 더 명확한 감사 추적을 제공할 수 있습니다. 접근성 개선: 수혜자가 디지털 채널을 통해 보조금에 접근하고 활용하기 쉽게 만들 수 있습니다. 이러한 혁신적인 접근 방식은 공공 서비스 현대화에 있어 일본 우체국 은행 토큰화 예금의 실용적이고 현실적인 유용성을 강조합니다. 미래 탐색: 디지털 엔화의 도전과 기회 일본 우체국 은행 토큰화 예금의 전망이 흥미롭지만, 완전한 구현과 광범위한 채택으로 가는 여정은 의심할 여지 없이 다양한 도전 과제를 해결해야 할 것입니다. 사용자 교육은 대중이 DCJPY가 무엇인지, 그리고 어떻게 안전하게 사용하는지 이해하도록 보장하는 데 가장 중요할 것입니다. 또한, 강력한 사이버 보안 조치를 보장하는 것은 디지털 자산을 보호하고 대중의 신뢰를 유지하는 데 중요할 것입니다. 그러나 기회는 도전보다 훨씬 더 큽니다. 일본 우체국 은행의 이니셔티브는 일본을 규제된 금융 프레임워크 내에서 디지털 통화의 실용적인 응용을 탐색하는 리더로 자리매김합니다. 이는 다른 금융 기관들이 뒤따를 수 있는 길을 열어, 더 상호 연결되고 효율적인 디지털 경제를 조성할 수 있습니다. DeCurret DC 및 IIJ와의 협력 노력은 공익을 위해 최첨단 기술을 활용하려는 약속을 강조하며, 일본의 디지털 변혁에 중요한 이정표를 세웁니다. 2026년에 예정된 일본 우체국 은행 토큰화 예금의 출시는 금융의 미래로 향한 대담한 발걸음을 나타냅니다. 전통적인 예금과 직접 연결되고 안전한 허가형 블록체인에 구축된 디지털 엔화를 제공함으로써, 일본 우체국 은행은 디지털 뱅킹의 새로운 표준을 설정하고 있습니다. 이 움직임은 개인 금융 거래를 향상시킬 뿐만 아니라 정부 보조금이 분배되는 방식을 혁신하여 궁극적으로 더 효율적이고 투명하며 디지털로 발전된 사회에 기여할 것을 약속합니다. 자주 묻는 질문 (FAQs) DCJPY란 무엇인가요? DCJPY는 일본 우체국 은행이 도입한 일본 엔화의 디지털 표현입니다. 이는 허가형 블록체인에 구축되어 있으며 전통적인 엔화 예금과 일대일 교환을 가능하게 합니다. 토큰화 예금은 스테이블코인과 어떻게 다른가요? 외부 자산에 고정되어 있고 퍼블릭 블록체인에서 운영되는 많은 스테이블코인과 달리, DCJPY는 IIJ의 계열사인 DeCurret DC가 개발한 허가형 블록체인 기반 토큰입니다. 이는 규제된 은행 시스템 내에서의 엔화의 디지털 형태로, 별도의 자산 클래스가 아닙니다. 일본 우체국 은행은 언제 DCJPY를 출시할 예정인가요? 일본 우체국 은행은 2026년에 토큰화 예금인 DCJPY를 도입할 예정입니다. DCJPY의 잠재적 용도는 무엇인가요? 초기에는 고객이 일대일 교환을 위해 예금 계정을 연결할 수 있습니다. 은행은 또한 효율적인 디지털 거래를 위한 다른 응용 프로그램 중에서도 지방 정부 보조금 배포에 대한 미래 사용을 고려하고 있습니다. DCJPY는 모든 고객이 이용할 수 있나요? 정확한 출시 및 자격에 대한 세부 사항은 2026년 출시에 가까워지면 발표될 가능성이 높습니다. 그러나 이는 기존 일본 우체국 은행 예금 계정과 통합되도록 설계되었습니다. 이 기사가 통찰력 있다고 생각하시나요? 일본의 디지털 금융으로의 흥미로운 도약에 대한 소식을 전하기 위해 소셜 미디어에서 친구와 동료들과 공유하세요! 최신 디지털 통화 트렌드에 대해 더 알아보려면, 일본의 디지털 변혁을 형성하는 주요 발전에 관한 기사를 살펴보세요. 이 게시물 일본 우체국 은행 토큰화 예금: 디지털 금융의 혁명적 도약은 BitcoinWorld에 처음 등장했으며 Editorial Team이 작성했습니다.
Coinstats
2025/09/01 06:25
