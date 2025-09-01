MEXC 거래소
MEXC, 혁신 영역에서 변환 기능과 함께 World Liberty Financial (WLFI)를 상장할 예정
MEXC는 혁신 영역에 World Liberty Financial(WLFI)를 상장하고 WLFI/USDT 및 WLFI/USDC 거래 쌍에 대한 거래를 개시할 예정입니다. 또한, 이 WLFI 토큰은 MEXC 변환에서 이용 가능하여 사용자가 다른 자산과 즉시 원활하게 교환할 수 있습니다. 구체적인 일정은 아래와 같습니다.
MEXC NEWS
2025/09/01 11:35
넷플릭스의 '롱 스토리 숏'이 원형 스토리텔링으로 돋보이는 방법
이 게시물 Netflix의 Long Story Short가 원형 스토리텔링을 통해 돋보이는 방법이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 로스앤젤레스, 캘리포니아 - 8월 18일: Raphael Bob-Waksberg가 2025년 8월 18일 로스앤젤레스 캘리포니아의 Netflix Tudum Theater에서 열린 Netflix의 'Long Story Short' 로스앤젤레스 특별 상영회에 참석했습니다. (사진: Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix Netflix의 BoJack Horseman의 제작자인 Raphael Bob-Waksberg가 새로운 시리즈 Long Story Short로 Netflix에 돌아왔습니다. 이 이야기는 유대인 가족의 다섯 세대를 어린 시절부터 성인기까지 따라가며, Bob-Waksberg의 다른 작품들처럼 웃음과 눈물을 자아내는 순간들을 혼합합니다. Long Story Short를 그의 이전 작품과 차별화하는 것은 원형 스토리텔링의 사용입니다. 관객을 A 지점에서 B 지점, 그리고 C 지점으로 안내하는 대신, 이야기는 다시 순환하며, 시즌의 시작과 끝이 비슷한 톤으로 시작하고 끝납니다. 이 접근 방식은 강력한 스토리텔링을 강조하고 우울하면서도 희망적인 톤으로 마무리됩니다. 시즌 2가 확정되었음에도 불구하고, Long Story Short는 그 자체로 완전한 이야기를 전달합니다. 오늘날의 스트리밍 시대에는 많은 쇼들이 제한된 에피소드에 가능한 한 많은 콘텐츠를 담으려 하며, 시청자들을 빠르게 사로잡아 시즌 갱신을 기대합니다. Long Story Short는 그렇게 하지 않는 것 같습니다; 유기적으로 느껴지며, 30분짜리 에피소드들은 일부가 순서에 맞지 않게 보여지더라도 시청자들이 이 캐릭터들을 친밀하게 알게 되는 연속적인 이야기를 전달합니다. 원형적이고 비선형적인 이야기 로스앤젤레스, 캘리포니아 - 8월 18일: (왼쪽부터) Abbi Jacobson, Ben Feldman, Angelique Cabral, Nicole Byer, Lisa Edelstein, Michaela Dietz, Raphael Bob-Waksberg, Max Greenfield이 2025년 8월 18일 로스앤젤레스 캘리포니아의 Netflix Tudum Theater에서 열린 Netflix의 'Long Story Short' 로스앤젤레스 특별 상영회에 참석했습니다. (사진: Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix 첫 번째 에피소드는 우울한 콜드 오픈으로 시작합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:43
오늘 기대가 높은 거래소 상장 공개
오늘 기대되는 거래소 상장 공개 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. WLFI 토큰: 오늘 기대되는 거래소 상장 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 WLFI 토큰: 오늘 기대되는 거래소 상장 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-exchange-listing/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:39
트럼프, 관세 수입 없이는 미국이 파괴될 것이라고 경고
트럼프, 관세 수입 없이는 미국이 파괴될 것이라고 경고하는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프 대통령은 일요일에 관세 수입 없이는 미국이 "완전히 파괴될 것"이라고 경고했습니다. 그는 자신의 무역 정책의 핵심 요소를 무효화한 주요 법원 판결 이후 격렬한 Truth Social 게시물에서 이러한 발언을 했습니다. 7-4 판결에서, 컬럼비아 특별구 연방 항소법원은 트럼프가 수천억 달러 규모의 수입품에 관세를 부과하기 위해 국가 비상사태를 선언함으로써 그의 권한을 넘어섰다고 판결했습니다. 판사들은 국제 비상 경제 권한법(IEEPA)에 따르면, 대통령은 광범위하고 일반적인 관세를 부과할 권한이 없으며, 이 권한은 의회에 있다고 명확히 했습니다. 이 판결은 2025년 1월 백악관 복귀 이후 관세에 크게 의존해 온 트럼프의 경제 의제에 가장 중요한 법적 후퇴 중 하나를 나타냅니다. 이러한 조치들이 기록적인 수입을 창출했지만, 주요 무역 파트너들과의 미국 관계에도 부담을 주었습니다. 기존 관세는 10월 14일까지 유지되어 행정부가 대법원에 청원할 시간을 줍니다. 만약 대법원이 이 결정을 지지한다면, 정부는 이미 수입업자들로부터 징수한 수십억 달러를 반환해야 할 수도 있습니다. 트럼프, 항소하며 관세가 미국 강점의 핵심이라고 방어 트럼프는 X에서 법원의 결정에 신속하게 반응하며, 이는 그의 견해로는 미국 경제를 파괴할 뿐만 아니라 군사력도 약화시킬 "급진적 좌파 판결"이라고 말했습니다. 그는 관세가 무효화된다면, 국가는 수년, 아마도 수십 년의 재건 노력에 직면할 것이라고 경고했습니다. 그에 따르면, 이 판결은 미국에서 국가 이익을 보호하는 가장 효과적인 도구 중 하나를 빼앗을 수 있는 위험한 후퇴를 나타냅니다. 그는 자신이 보존하기 위해 싸우고 있다고 강조했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:37
주요 상장 발표 이후 Toncoin 가격 예측
주요 상장 발표 이후 Toncoin 가격 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Toncoin은 인기 있는 Robinhood 거래소에 추가된 후 다시 한번 광범위한 관심을 받았으며, 수백만 고객에게 접근성이 향상되었습니다. TON에 관한 뉴스가 처음 알려졌을 때 가격이 5% 상승했습니다. 그러나 이 상승세는 정점에 도달하자 중단되었는데, 이는 곧 수익을 잃는 전략으로 인식되었기 때문입니다. 전체 주식 거래는 58% 더 많은 거래량으로 2억 8천만의 총액으로 급증했습니다. 또한, Verb Technology가 7억 1300만 달러 상당의 TON을 구매하여 초기 축적 목표를 초과하면서 주요 기관들이 참여하고 있습니다. Toncoin의 가치는 단순한 텔레그램 자산 이상으로 굳건해지고 있으며 현재 다른 중요한 자산들과 경쟁하고 있습니다. 사회적 현상에 대한 관심이 더 널리 퍼지면서 MAGACOIN FINANCE와 같은 정치 관련 디지털 통화에 대한 잠재적 투자가 더 많은 관심을 받고 있습니다. Toncoin의 기술적 설정 TON에 대한 금융 차트는 낙관론과 불확실성을 모두 보여줍니다. 가격은 최고가에 도달했으며 현재 변동 상태에 있어, 주식은 추가 하락이나 약간의 상승을 위해 면밀히 관찰되고 있습니다. 하락세는 일일, 20일, 50일, 200일의 장기 이동평균에 걸쳐 하락세 모멘텀을 보이고 있습니다. 이동평균수렴 확산지수(MACD)의 하락 지표와 자금 흐름 지표는 부정적인 현금 유입을 나타내며, 주식 시장에서의 약한 흐름은 현금 흐름이 적음을 시사합니다. 분석가들은 TON이 $3.25에 도달하지 못할 경우, 추세가 계속된다면 잠재적으로 $2.80까지 폭락할 것으로 예상합니다. 그러나 일부는 기회를 봅니다: $3.30 이상의 결정적인 돌파는 $4.00을 향한 새로운 랠리를 열 수 있습니다. Robinhood의 상장 덕분에 유동성이 확대되면서 가격 움직임이 더 날카로워질 수 있어 트레이더들에게 리스크와 보상을 모두 제공합니다. 분석가 예측 Toncoin에 대한 전반적인 전망은 장기적으로 낙관적입니다. TON은 올해 남은 기간 동안 가치가 상승할 것으로 예상됩니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:28
고래 주소가 기록적인 수치를 기록하면서 비트코인 가격은 약세의 9월을 맞이하다
비트코인 가격, 고래 주소가 기록을 경신하는 가운데 약세의 9월에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 고래가 9월 약세가 다가오는 가운데 19,130개의 기록을 달성했습니다. 2025년 9월 작성 당시 비트코인 가격은 109,000달러 근처에서 거래되었습니다. 토큰은 역사적으로 가장 약한 달에 직면한 반면, 대형 홀더들은 자신들의 포지션을 기록적인 수준으로 늘렸습니다. 계절적 약세가 비트코인 가격 역사를 형성했습니다. 2010년부터 2025년까지의 역사적 데이터에 따르면 9월은 BTC에게 가장 약한 달이었습니다. Bitwise 자산 관리에 따르면, 해당 기간 동안 토큰은 매년 9월마다 평균 -4.68%의 하락을 기록했습니다. 분석가들은 이 패턴이 반복적인 이익 실현과 낮은 유동성을 반영한다고 말했습니다. 다른 달들은 더 강한 결과를 보여주었습니다. 4월은 약 33%의 평균 상승을 기록했고, 11월은 거의 39%의 상승을 가져왔습니다. 5월은 22% 이상의 상승을 평균적으로 기록했으며, 10월은 27%에 가까운 상승을 기록했습니다. 이러한 계절적 수익은 맥락을 제공했지만, 분석가들은 이것이 결과를 예측하지는 않는다고 말했습니다. 각 주기는 거시경제적 변화, 규제 또는 기관 자금 흐름과 같은 고유한 조건을 반영했습니다. 9월이 약한 달이라는 평판은 트레이더들이 종종 새로운 매도에 대해 면밀히 주시한다는 것을 의미했습니다. 일부 시장 참가자들은 현재 연도가 이미 계절적 하락을 흡수했는지 아니면 더 많은 하방 위험이 남아 있는지가 문제라고 말했습니다. 고래 활동이 비트코인 가격 트렌드를 지원했습니다. 계절적 데이터와 함께 고래 행동이 주목을 받았습니다. 2025년에는 최소 100 BTC를 보유한 주소 수가 19,130개로 기록적인 수준에 도달했습니다. 이 수치는 2017년 최고치인 18,544개를 넘어섰습니다. 수년에 걸친 성장은 꾸준했습니다. 2010년에는 100 BTC 이상을 보유한 주소가 1,375개에 불과했습니다. 2024년까지 그 수는 17,761개로 증가했습니다. 2025년 기록은 대형 홀더들 사이에서 일관된 축적을 반영했습니다. 분석가들은 이러한 지갑들이 종종 장기 전략을 가진 투자자들을 대표한다고 말했습니다. 시장 관찰자들은 대규모 유입이 때때로 주요 가격 움직임에 선행하기 때문에 고래 매수를 추적했습니다. 대규모 축적은 토큰의 미래에 대한 자신감을 시사했습니다. 그러나 이 데이터는 단기 가격 방향을 보장하지는 않았습니다. 작성 당시 비트코인 가격은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:25
Arichain, 블록체인 혁신과 더 넓은 커뮤니티 성장을 위해 OGAudit에 합류
Arichain, 블록체인 혁신과 더 넓은 커뮤니티 성장을 위해 OGAudit와 협력한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Arichain은 최첨단 L1 블록체인으로, 인기 있는 블록체인 안전 및 추적 플랫폼인 OGAudit와 협력했습니다. 이 파트너십은 블록체인 혁신을 추진하고 확장을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. Arichain의 공식 소셜 미디어 발표에서 언급된 바와 같이, 이 개발은 블록체인 분야 내에서 독특한 기회를 탐색하면서 커뮤니티를 확장하는 것을 목표로 합니다. 따라서 이 움직임은 소비자 신뢰를 높이고 더 넓은 DApp 채택으로 이어질 것으로 예상됩니다. 🚀 새로운 파트너십을 발표하게 되어 기쁩니다: @Arichain_ x @OGAudit! 🎉함께, 우리는 혁신을 가속화하고, 커뮤니티를 확장하며, 블록체인에서 새로운 영역을 탐색할 것입니다. Arichain🟥은 Multi-VM 아키텍처로 DApp 분할 문제를 해결하는 레이어 1 스마트 계약 플랫폼입니다 pic.twitter.com/03RrjsvsCb — OGAudit | 암호화폐 안전하게 추적 (@OGAudit) 2025년 8월 31일 Arichain과 OGAudit 간의 파트너십은 블록체인 분야에서 혁신을 추진하면서도 커뮤니티 성장을 증가시키는 데 상당한 관심을 기울입니다. 여기에는 DApp 분할 문제를 해결하기 위한 Arichain의 Multi-VM 아키텍처 사용이 포함됩니다. 또한 OGAudit와 협력하여 암호화폐 활동 추적의 경우 투명성과 안전성을 제공하기 위해 노력합니다. 그 외에도 Arichain은 사용자와 개발자에게 강력한 탈중앙화 솔루션을 개발하고 상호 작용할 수 있는 매우 안전한 환경을 제공하려고 시도합니다. 따라서 이 결합된 개발은 빌더가 신뢰할 수 있는 감사 도구에 접근할 수 있도록 보장합니다. 동시에 더 넓은 블록체인 환경 내에서 커뮤니티에 안전한 상호 작용을 제공합니다. 또한 이 노력은 최종 사용자와 빌더 간의 신뢰 추세를 촉진하면서 두 기관의 신뢰성을 강화합니다. 더욱이, 투명성 부족 및 분할과 같은 문제를 해결함으로써 이 파트너십은 독점적인 표준을 설정하고 있습니다. 이 파트너십은 개발자에게 무엇을 의미하나요? Arichain에 따르면, OGAudit와의 협력은 개발자에게 새로운 기회를 제공합니다. 이와 관련하여 그들은 OG Audit의 감사 전문 지식을 활용하면서도 Arichain의 확장 가능한 Multi-VM 메커니즘을 활용할 수 있습니다. 이를 유지하면서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:05
엔비디아가 중국에서 곧 BYD가 테슬라를 압도하는 데 사용한 것과 같은 전략에 직면할 수 있습니다
BYD가 테슬라를 압도하기 위해 사용한 것과 같은 전략을 중국의 엔비디아가 곧 직면할 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Cryptopolitan이 지난주 보도한 바와 같이, 엔비디아는 또 다른 기록적인 분기를 발표했습니다; 467억 달러의 매출, 전년 대비 56% 증가, 그리고 264억 달러의 순이익을 기록했습니다. 다음 분기에는 540억 달러에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 한 가지 큰 격차가 두드러졌습니다. 회사는 H20 칩을 통해 중국에서 단 한 푼도 벌지 못했습니다. 회사는 현재 BYD가 테슬라를 쫓아내기 전과 같은 상황에 처해 있습니다. 이것은 전형적인 베이징의 전략입니다: 현지 기업이 준비될 때까지 외부 기업을 환영하다가, 그 후에는 그들을 동결시키는 것입니다. CNBC에 따르면, 엔비디아는 여전히 중국 사업을 유지하려고 노력하고 있습니다. 포기하지 않고 있습니다. 미국의 수출 통제를 피하기 위해 설계된 새로운 칩인 B30A로 더욱 강화하고 있습니다. 이는 H20보다 더 강력하지만 기술적으로는 여전히 합법적이라고 합니다. 이는 시장이 아닌 정치를 견디기 위해 만들어진 칩입니다. 그리고 이는 회사가 이미 미국의 제한과 제품의 백도어 혐의를 다루고 있는 상황에서 발생했습니다; 이 중 어느 것도 미국과 동맹국 데이터 센터를 위한 Blackwell Ultra 플랫폼을 밀어붙이는 것을 막지 못했습니다. 하지만 중국에 대한 집착은 끝나지 않았습니다. 캠브리콘이 성장하는 가운데 베이징은 구매자들에게 압력을 가합니다 중국 내에서 규제 당국은 현재 알리바바, 바이트댄스, 딥시크와 같은 기업들에게 왜 여전히 엔비디아 장비를 사용하고 있는지 설명하라고 요구하고 있습니다. 미국 기업으로부터 구매하는 것은 이제 정치적인 이유로 위험으로 간주됩니다. 현지 기업들은 시진핑이 AI 하드웨어와 소프트웨어의 완전한 국내 통제 계획을 추진하는 동안 외국 기술에 투자하다가 적발되는 것을 원하지 않습니다. 4월 정치국 학습 세션에서 시진핑은 국산화가 선택 사항이 아니라 국가 정책이라고 말했습니다. 이는 엔비디아에 대한 중국의 대답인 캠브리콘 테크놀로지스에게 기회를 열어주었습니다. 이 회사의 주식은 폭발적으로 상승하여 2년 만에 거의 10배 증가했습니다. 올해 흑자로 전환했으며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:52
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:46
중국은행 홍콩, 스테이블 코인 발행사 라이선스 신청 계획이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 중국은행 홍콩이 경쟁이 치열해지는 가운데 스테이블 코인 발행사 라이선스를 목표로 합니다. 홍콩 라이선스는 9월 말까지 발급 예정. 금융 부문은 디지털 통화의 영향을 주시하고 있습니다. 중국은행 홍콩은 2025년 9월 말 홍콩의 규제 기한이 다가옴에 따라 스테이블 코인 발행사 라이선스를 신청할 계획을 발표했습니다. 중국은행 홍콩의 이러한 움직임은 디지털 자산 부문에서 기관 참여가 증가하고 있음을 시사하며, 홍콩의 성장하는 암호화폐 환경 내에서 시장 역학과 경쟁에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 스테이블 코인 라이선스: 중국은행 홍콩의 전략적 움직임 중국은행 홍콩은 홍콩의 개정된 규제 체제 하에서 최초의 스테이블 코인 발행사 중 하나가 되기 위한 계획을 공식적으로 표명했습니다. 이 단계는 스탠다드 차타드의 합작 투자 의도와 일치하며, 디지털 통화에 대한 기관의 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다. 월말 마감일까지 신청이 성공적으로 이루어진다면, 이는 규제된 디지털 자산으로의 중요한 전환점이 될 것입니다. 이는 잠재적으로 상당한 자본 유입과 암호화폐 허브로서의 홍콩에 대한 글로벌 수용도 증가를 위한 길을 열 수 있습니다. 충분히 준비되었다고 생각하고 조기에 고려되기를 원하는 관심 있는 당사자는 2025년 9월 30일(화요일)까지 HKMA에 신청서를 제출해야 합니다. 스테이블 코인 규제는 글로벌 암호화폐 금융 트렌드를 반영합니다 알고 계셨나요? 규제 프레임워크는 암호화폐 부문에서 더 많은 금융 안정성을 가져올 수 있으며, 신뢰를 향상시키고 전통적인 금융 시스템에서 기술 통합을 장려할 수 있습니다. 2025년 9월 1일 09시 07분(KST) 기준, CoinMarketCap에 따르면 Ethereum(ETH)은 4,385.49달러의 가격으로 5,293억 6,000만 달러의 시가총액을 보유하고 있습니다. 현재 거래량은 277억 9,000만 달러로, 12.51% 변동했습니다. Ethereum(ETH), 일일 차트, 2025년 9월 1일 09시 07분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀은 규제 프레임워크가 암호화폐 부문에서 더 많은 금융 안정성을 가져올 수 있다고 강조합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:12
