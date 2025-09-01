엔비디아가 중국에서 곧 BYD가 테슬라를 압도하는 데 사용한 것과 같은 전략에 직면할 수 있습니다

BYD가 테슬라를 압도하기 위해 사용한 것과 같은 전략을 중국의 엔비디아가 곧 직면할 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Cryptopolitan이 지난주 보도한 바와 같이, 엔비디아는 또 다른 기록적인 분기를 발표했습니다; 467억 달러의 매출, 전년 대비 56% 증가, 그리고 264억 달러의 순이익을 기록했습니다. 다음 분기에는 540억 달러에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 한 가지 큰 격차가 두드러졌습니다. 회사는 H20 칩을 통해 중국에서 단 한 푼도 벌지 못했습니다. 회사는 현재 BYD가 테슬라를 쫓아내기 전과 같은 상황에 처해 있습니다. 이것은 전형적인 베이징의 전략입니다: 현지 기업이 준비될 때까지 외부 기업을 환영하다가, 그 후에는 그들을 동결시키는 것입니다. CNBC에 따르면, 엔비디아는 여전히 중국 사업을 유지하려고 노력하고 있습니다. 포기하지 않고 있습니다. 미국의 수출 통제를 피하기 위해 설계된 새로운 칩인 B30A로 더욱 강화하고 있습니다. 이는 H20보다 더 강력하지만 기술적으로는 여전히 합법적이라고 합니다. 이는 시장이 아닌 정치를 견디기 위해 만들어진 칩입니다. 그리고 이는 회사가 이미 미국의 제한과 제품의 백도어 혐의를 다루고 있는 상황에서 발생했습니다; 이 중 어느 것도 미국과 동맹국 데이터 센터를 위한 Blackwell Ultra 플랫폼을 밀어붙이는 것을 막지 못했습니다. 하지만 중국에 대한 집착은 끝나지 않았습니다. 캠브리콘이 성장하는 가운데 베이징은 구매자들에게 압력을 가합니다 중국 내에서 규제 당국은 현재 알리바바, 바이트댄스, 딥시크와 같은 기업들에게 왜 여전히 엔비디아 장비를 사용하고 있는지 설명하라고 요구하고 있습니다. 미국 기업으로부터 구매하는 것은 이제 정치적인 이유로 위험으로 간주됩니다. 현지 기업들은 시진핑이 AI 하드웨어와 소프트웨어의 완전한 국내 통제 계획을 추진하는 동안 외국 기술에 투자하다가 적발되는 것을 원하지 않습니다. 4월 정치국 학습 세션에서 시진핑은 국산화가 선택 사항이 아니라 국가 정책이라고 말했습니다. 이는 엔비디아에 대한 중국의 대답인 캠브리콘 테크놀로지스에게 기회를 열어주었습니다. 이 회사의 주식은 폭발적으로 상승하여 2년 만에 거의 10배 증가했습니다. 올해 흑자로 전환했으며...