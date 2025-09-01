비트코인 ETF, 이더리움 펀드가 39억 달러 증가하는 동안 7억 5100만 달러의 첫 유출 기록

비트코인 ETF, 이더리움 펀드가 39억 달러를 얻는 동안 7억 5100만 달러의 첫 유출을 기록하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 ETF는 8월에 7억 5100만 달러의 순 유출을 기록했으며, 이는 최초의 사건입니다. 이더리움 ETF는 8월에 39억 달러의 대규모 순 유입을 흡수했습니다. BTC의 가격은 주요 단기 홀더 비용 기준 수준 아래로 떨어졌습니다. 충격적이고 전례 없는 반전이 암호화폐 시장의 근간을 뒤흔들었습니다. 화려한 출시 이후 처음으로, 비트코인을 사상 최고치로 끌어올린 기관의 흐름이 바뀌어 8월에 현물 ETF에서 수억 달러가 유출되었습니다. 동시에, 강력하고 조용한 자본의 흐름이 이더리움으로 유입되어 잠재적인 주도권 변화와 올해 남은 기간을 정의할 수 있는 주요 로테이션 스토리의 시작을 알리고 있습니다. 이 격차의 규모는 뚜렷합니다. 8월, 자산을 12만 4000달러의 ATH로 끌어올린 지 몇 주 만에, 비트코인 현물 펀드는 7억 5100만 달러의 놀라운 순 유출을 기록했습니다. 같은 기간 동안, 이더리움 ETF는 조용히 39억 달러를 흡수했으며, 이는 기관 투자자들이 근본적으로 암호화폐 노출을 재조정하고 있음을 시사하는 중대한 역할 전환입니다. 비트코인의 취약한 기반 비트코인의 고통은 ETF 흐름 데이터에만 있는 것이 아닙니다; 그것은 블록체인 자체에 새겨져 있습니다. 분석 회사 Glassnode의 최근 보고서는 시장이 열광에서 깊은 취약성으로 미끄러지는 모습을 그리고 있습니다. 분석에 따르면 비트코인의 가격이 1개월 및 3개월 홀더의 비용 기준 아래로 떨어졌으며, 이는 최근 투자자들의 대규모 집단을 수중에 두고 더 깊은 공황 주도 매도의 위험을 크게 증가시키는 중요한 발전입니다. Glassnode는 가격이 계속해서 10만 7000달러 근처의 6개월 비용 기준 아래로 미끄러진다면, 장타매매 홀더들에 의한 밀집된 축적 클러스터인 중요한 9만 3000달러에서 9만 5000달러 지지선을 향해 손실이 가속화될 수 있다고 경고합니다. 예측...