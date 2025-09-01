MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
엘살바도르, 안전 목적으로 비트코인 이동: 매도가 임박했나?
엘살바도르, 안전 목적으로 비트코인 이동: 매도가 임박했나? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르 비트코인 사무소는 이러한 움직임이 비트코인 암호화를 해독할 가능성이 있는 양자 컴퓨팅 발전에 대한 대응이라고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고, 분석가들은 이것이 가능한 매도를 위한 준비일 수 있다고 믿고 있습니다. 엘살바도르, 가상의 양자 위협에 대응하기 위해 비트코인을 이동하지만, 일부는 매도를 예상 엘[...] 출처: https://news.bitcoin.com/el-salvador-moves-bitcoin-for-safety-purposes-is-a-selloff-coming/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:32
텍사스 협동조합, 규모를 4배로 늘릴 수 있는 데이터 센터 시장에 첫 발을 내딛다
텍사스 협동조합, 규모를 4배로 늘릴 수 있는 데이터 센터 시장에 첫 발을 내딛다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중서부와 뉴잉글랜드 지역의 일부 유틸리티 기업들이 증가하는 수요를 충족시키지 못하고 공급을 제한해야 할까 우려하는 반면, 다른 기업들, 특히 일부 농촌 전력 협동조합들은 조용히 앞서 나가고 있습니다. 달라스 북동쪽 록월에 본사를 둔 레이번 전기 협동조합(Rayburn Electric Cooperative)은 4개 회원 협동조합에 전력을 공급하는 농촌 전기 대량 공급업체로, 성장을 계획하고 있습니다. 이 회사는 내년에 첫 데이터 센터 고객이 되기 위해 데이터 센터와 협상 중입니다. 레이번의 사장 겸 CEO인 데이비드 네일러는 이번 추가가 대부분의 데이터 센터 부하에 비해 작다고 말했습니다. "단지 400 메가와트지만, 시작입니다,"라고 그는 인터뷰에서 말했습니다. 네일러는 예상되는 모든 데이터 센터 수요를 수용한다면 유틸리티 규모가 3배 또는 4배로 커질 것이라고 지적했습니다. 데이터 센터가 없더라도 네일러는 그들의 부하가 매년 4퍼센트에서 5퍼센트씩 증가하고 있다고 말했습니다. 레이번에게 다행인 것은 자체 생산이든 구매든 대부분의 전력이 천연가스에서 나온다는 점입니다. 천연가스는 텍사스에 풍부하며 주 정부 차원에서 연방 정부의 정치적 지원을 받고 있습니다. 부하는 주로 주거용 이것은 네일러와 레이번이 재생 에너지에 반대한다는 의미는 아닙니다. "우리 부하는 주로 주거용이며 태양광이 우리 부하 형태에 잘 맞지만, 우리는 풍력에 반대하는 것은 없습니다,"라고 그는 말했습니다. 레이번의 풍력 구매는 적고 풍력으로 전력을 생산하지는 않지만, 텍사스는 국가의 풍력 수도입니다. 텍사스에서는 다른 어떤 주보다 더 많은 풍력 발전이 이루어집니다. 만약 다른 주에서 생산된다면, 주와 연방 정부 사이에 긴장이 있을 수 있습니다. 하지만 네일러가 말했듯이, "여기는 텍사스이고, 우리는 연방 정부와 관련된 모든 것으로부터 가능한 한 멀리 떨어져 있습니다." 레이번과 텍사스 시스템 운영자인 ERCOT는 어떤 스트레스도 느끼지 않았습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:01
MAGACOIN FINANCE, 프리세일 수요에서 Cardano와 Bitcoin을 앞서고 SEI가 다음 트렌드로 부상
MAGACOIN FINANCE, 프리세일 수요에서 카르다노와 비트코인을 앞서고 SEI가 다음 트렌드로 부상하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 8월이 끝나감에 따라, 투자자들은 알트코인에 주목하며 이 분야에 새로운 모멘텀을 만들고 있습니다. 비트코인과 카르다노가 기관 투자자들의 중심축으로 남아있는 가운데, 이번 시즌 가장 큰 화제를 모으고 있는 것은 MAGACOIN FINANCE의 프리세일입니다. 할당량을 초과하는 압도적인 수요와 소매 커뮤니티의 강한 관심 덕분에, 이 프로젝트는 빠르게 인기를 얻었습니다. 동시에, SEI는 기술적 신호와 생태계 성장이 자리를 잡으면서 다음 트렌드 알트코인으로 부상하고 있습니다. 비트코인의 매집박스 비트코인 가치가 110,000달러 주변에서 안정세를 유지하는 가운데, 올 여름의 신고가 경신은 계속해서 인상적입니다. 전문가들에 따르면, 더 나은 수익률을 기대하는 트레이더들은 비트코인 강세 기간 이후 일반적으로 알트코인으로 전환합니다. 강력한 ETF 자금 흐름, 기관의 안정적인 포지셔닝, 그리고 비트코인 내러티브가 자리 잡으면서, 상승 여력이 상대적으로 적은 것은 비트코인일 수 있습니다. 이러한 변화로 인해, 2025년 4분기를 위한 알트코인 관심 목록은 BTC를 넘어 확장되고 있습니다. 카르다노의 꾸준한 진전 약 0.86달러에 거래되는 카르다노는 9월 동안 0.85달러에서 1.10달러 범위 내에서 거래될 것으로 예상됩니다. XRP의 최근 급등으로, 모멘텀은 잠재적으로 50% 상승으로 이어질 수 있습니다. ADA 기술적 저항 장벽에도 불구하고, 고래들은 온체인 축적을 주목했습니다. 네트워크의 생태계는 거버넌스 업그레이드, 노드 릴리스, 그리고 네트워크를 강화하는 크로스 체인 브릿지 노력의 혜택을 받고 있습니다. 카르다노는 인프라 프로젝트에 있어 존중받는 선택으로 남아있지만, 트레이더들은 이제 더 빠른 성장이 가능한 새로운 토큰을 찾고 있습니다. MAGACOIN FINANCE 프리세일 모멘텀 MAGACOIN FINANCE 프리세일은 2025년 가장 화제가 되는 이벤트로 빠르게 자리매김하고 있습니다. 모든 라운드에서의 초과 청약은 레딧과 텔레그램에서 커뮤니티가 비약적으로 성장하는 것을 보여주었습니다. 밈 기반 문화적 브랜딩과 탄탄한 로드맵 덕분에, MAGACOIN FINANCE는 단순히 투기적인 코인과 달리 접근 가능하고 신뢰할 수 있는 프로젝트입니다. 분석가들은 이 조합이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:56
셀틱스의 오프시즌 난제에 대한 답은 이러한 요소들에 달려있다
이 게시물 셀틱스의 오프시즌 난제에 대한 답변은 이러한 요소들에 달려있다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 5월 10일: 보스턴 셀틱스의 헤드 코치 조 마줄라가 동부 컨퍼런스 2라운드 NBA 플레이오프 3차전 2쿼터 중 뉴욕 닉스를 상대로 반응하고 있다. 매디슨 스퀘어 가든에서 2025년 5월 10일, 뉴욕시. 사용자 참고 사항: 사용자는 이 사진을 다운로드하거나 사용함으로써 Getty Images 라이선스 약관에 동의함을 명시적으로 인정하고 동의합니다. (사진: 알 벨로/Getty Images) Getty Images 보스턴 셀틱스는 앤퍼니 사이먼스와 페이튼 프리차드 중 누구를 백코트에서 선발로 내보내야 할까요? 여러 요소들이 작용하고 있습니다. 이들은 명확한 그림을 보여줍니다. 우선, 사이먼스는 훈련 캠프가 시작될 때 보스턴에 없을 수도 있습니다. 9월로 접어들면서 이는 가능성이 낮은 전개로 보입니다. 그러나 Heavy.com의 스티브 불펫이 최근 강조했듯이, 셀틱스는 전 포틀랜드 트레일 블레이저스 가드를 재배치할 의향이 있습니다. 다가오는 시즌이 시작되기 전에 그런 일이 일어나지 않더라도, 2월 트레이드 데드라인이 지나기 전에 일어난다면 놀라운 일이 아닐 것입니다. 18회 미국 프로 농구협회(NBA) 챔피언들은 예상된 공백기에 접어들고 있습니다. 우선순위는 유연성을 확보하는 것입니다. 급여를 줄이고 세금 부담을 감소시키는 것은 제이슨 테이텀이 아킬레스건 부상에서 회복된 후 미래 로스터를 구축하는 데 도움이 될 것입니다. 아마도 보스턴은 이번 시즌 사이먼스의 만료되는 2,770만 달러 계약을 감당할 의향이 있을 수 있습니다. 그러나 셀틱스가 테이텀, 제일렌 브라운, 데릭 화이트, 그리고 사이먼스에게 최고 4개의 급여가 속하는 팀을 믿지 않기 때문에 그를 재계약할 의향이 없다면, 왜 프리차드보다 사이먼스를 선발로 내보내야 할까요? 물론, 그의 트레이드 가치를 높이는 사례가 있습니다. 그러나 7년 차 베테랑은 충분한 기록을 남겼습니다. 팀들은 그의 강점과 약점을 확실히 파악하고 있습니다. 코트 위에서의 사례는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:52
메타플래닛, 주요 자금 조달 투표 앞두고 2만 비트코인 돌파
메타플래닛, 주요 자금 조달 투표를 앞두고 2만 비트코인 보유량 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 메타플래닛은 현재 20,000 비트코인(20억 달러 이상의 가치)을 보유하고 있으며, 이는 전 세계에서 7번째로 큰 공개 보유자입니다. 다가오는 자금 조달 투표의 수익금은 메타플래닛의 비트코인 보유량을 더욱 늘리는 데 사용될 예정입니다. 일본의 비트코인 재무 회사인 메타플래닛은 월요일에 1,009 비트코인을 추가 매입하여 총 보유량이 현재 시장 가격으로 20억 달러 이상의 가치를 지닌 20,000 비트코인에 도달했다고 발표했습니다. *메타플래닛, 추가 1,009 $BTC 매입, 총 보유량 20,000 BTC 도달* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025년 9월 1일 블룸버그가 이달 초 보도한 바에 따르면, 회사는 오늘 에릭 트럼프가 참석할 것으로 예상되는 자금 조달 계획에 대한 주요 주주 투표를 진행할 예정입니다. 이 제안은 최대 5억 5천만 주의 신규 주식을 해외에서 발행하여 1,300억 엔(약 8억 8,400만 달러) 이상의 수익을 목표로 하는 승인을 요청합니다. 수익금의 대부분은 더 많은 비트코인을 구매하는 데 사용될 예정입니다. 이전에 레드 플래닛 재팬으로 알려졌던 이 회사는 호텔 운영자에서 일본의 선도적인 비트코인 재무 회사로 변모했습니다. BitcoinTreasuries.net에 따르면 현재 비트코인을 보유한 기업 중 7위에 해당합니다. 이 회사는 최근 인덱스 제공업체의 9월 검토에서 FTSE 재팬 인덱스에 합류하여 소형주에서 중형주로 상승했습니다. 사이먼 게로비치 사장은 이번 업그레이드가 회사를 일본의 최고 비트코인 재무 기업으로 자리매김하는 데 중요한 단계라고 말했습니다. 야후 파이낸스 데이터에 따르면 메타플래닛의 주가는 일본에서 장중 약 2.6% 하락했습니다. 그러나 주가는 연초 대비 여전히 약 146% 상승했습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/metaplanet-bitcoin-treasury-expansion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:33
소닉 랩스, 미국 자본 시장 확장 제안 통과
Sonic Labs가 미국 자본 시장으로 확장하는 제안을 통과시켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Fantom에서 진화한 고성능 Layer-1 블록체인을 개발한 Sonic Labs 팀이 첫 번째 주요 거버넌스 제안에 대한 압도적인 커뮤니티 승인을 확보했습니다. 요약 Sonic Labs의 거버넌스는 미국 시장 확장을 위한 1억 5천만 달러 발행을 승인했습니다. 계획에는 ETF, NASDAQ PIPE 및 뉴욕에 Sonic USA LLC 출범이 포함됩니다. 새로운 토크노믹스는 희석 위험에 대응하기 위한 강력한 소각 메커니즘을 도입합니다. 8월 31일에 공식적으로 통과된 이 제안은 새로운 금융 상품, 기관 파트너십 및 전용 미국 법인을 통해 프로젝트의 미국 자본 시장 확장을 위한 길을 열었습니다. 획기적인 거버넌스 투표 8월 20일부터 8월 31일까지 스냅샷에서 진행된 투표는 Sonic 커뮤니티의 상당한 참여를 이끌어냈습니다. 정족수에 필요한 7억 개를 훨씬 넘는 약 8억 6천만 개의 S(S) 토큰이 99.99%의 승인을 받은 제안에 찬성표를 던졌습니다. 이 결과로 Sonic Labs는 확장을 위한 자금 조달을 위해 1억 5천만 달러 상당의 새로운 $S 토큰을 발행할 권한을 얻었습니다. 할당에는 미국 상장 상장지수상품(ETP/ETF)을 지원하기 위한 5천만 달러, NASDAQ 비공개 투자 공개 주식 차량을 지원하기 위한 1억 달러, 그리고 Sonic USA LLC 출범을 위해 지정된 1억 5천만 토큰이 포함됩니다. 델라웨어 기반 자회사는 뉴욕 사무소를 설립하고 자본 시장 및 비즈니스 개발 팀과 함께 미국 기반 CEO를 고용할 예정입니다. 토크노믹스 제약에서 미국 확장으로 이 이니셔티브는 Sonic이 Fantom으로서의 기원에서 오랜 과제를 해결하면서 나왔습니다. 토큰 공급량의 최대 80%를 보유한 많은 경쟁 블록체인과 달리, Fantom과 이후 Sonic은 커뮤니티 주도 인수 후 단 3%만 보유했습니다. 결과적으로 Sonic은 자본 시장 기회, 파트너십 및 상장을 추구하는 능력을 제한하는 제한된 재정 유연성을 가졌습니다. Sonic Labs는 경쟁하기 위해 현대적인 토크노믹스가 필요하다고 주장했습니다. 이제 프로젝트는 공급 균형을 맞추고 촉진하기 위한 디플레이션 메커니즘을 추가할 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:27
SCO 정상회의에서 중국 시진핑, AI 협력 촉구하고 '냉전 사고방식' 거부
중국 시진핑, SCO 정상회의에서 AI 협력 촉구하고 '냉전 사고방식' 거부 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 러시아 국영 통신사 스푸트니크가 배포한 이 풀 사진에서 중국 시진핑 주석, 부인 펑리위안, 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 2025년 8월 31일 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 다른 외국 지도자들과 함께 포즈를 취하고 있습니다. Alexander Kazakov | Afp | Getty Images TIANJIN, 중국 — 중국 시진핑 주석은 월요일 상하이협력기구 회원국들에게 인공지능 협력을 강화할 것을 촉구하면서, 그가 "냉전 사고방식"이라고 부른 것을 거부했습니다. 시 주석은 지금까지 가장 큰 규모의 SCO 정상회의에서 연설했으며, 러시아 블라디미르 푸틴 대통령과 인도 나렌드라 모디 총리를 포함해 20명 이상의 외국 지도자들이 톈진에 모였습니다. 이번 회의는 중국이 전쟁과 고조되는 무역 긴장 속에서 자국을 글로벌 평화 중재자로 내세우려는 가운데 열렸습니다. 이번 정상회의는 미국과의 지속적인 무역 긴장, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 그리고 이스라엘-하마스 분쟁이 지역 전체에 파급되는 배경 속에서 개최됩니다. 시 주석은 중국이 다른 SCO 국가들에 840억 달러를 투자했으며, 베이징의 "루반" 직업 교육 프로그램에 1만 명의 학생들이 참여하도록 지원할 것이라고 밝혔습니다. 그는 SCO 모임이 고품질 발전과 협력의 새로운 단계를 계획할 기회를 제공한다고 덧붙였습니다. SCO 정상회의가 긴장 완화에 돌파구를 마련할지는 여전히 불분명합니다. 시 주석은 이번 주 푸틴과 만날 예정이며, 러시아 지도자는 제2차 세계대전 종전 80주년을 기념하는 베이징 군사 퍼레이드에 참석하기 위해 중국에 머물 예정입니다. 지난 이틀 동안, 시 주석은 SCO 정상회의 참석차 방문한 터키 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 캄보디아 훈 마넷 총리를 포함해 최소 10명의 방문 지도자들과 만났습니다. 시 주석은 토요일 톈진에서 모디와 만났으며, 양측은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:22
트럼프 연계 WLFI, 솔라나에서 USD1 스테이블 코인 출시
트럼프 연계 WLFI, 솔라나에 USD1 스테이블 코인 출시 기사가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 트럼프 가족의 WLFI가 솔라나에 USD1 스테이블 코인을 공개했습니다. USD1 토큰은 솔라나의 DeFi 확장성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 1억 USD1이 발행되면서 시장 유동성이 크게 확대되었습니다. World Liberty Financial은 솔라나에 스테이블 코인 USD1을 출시하고 1억 개의 토큰을 발행하여 유동성을 강화했으며, 이는 트럼프 연계 암호화폐 프로젝트 확장의 중요한 단계를 의미합니다. 이번 출시로 USD1은 DeFi의 핵심 플레이어로 자리매김하며, WLFI 거버넌스 토큰이 거래를 준비하는 동안 솔라나의 시장 활동을 강화하고 네트워크 전반의 유동성 역학에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. WLFI, 솔라나에 1억 USD1 토큰 발표 WLFI의 최근 솔라나 USD1 스테이블 코인 출시는 DeFi 공간에서 상당한 관심을 끌었습니다. WLFI 리더십과 솔라나 창립 팀이 확인한 바와 같이 1억 개의 USD1 토큰이 발행되었습니다. 이 스테이블 코인은 안정성을 제공하고, 솔라나는 확장성을 강화합니다. 이 전략적 움직임은 솔라나와 WLFI에게 중요한 이정표로, 주요 체인 통합을 통해 확장된 유동성을 촉진합니다. 즉각적인 결과로는 솔라나의 DeFi 생태계 강화와 탈중앙화 자본에 대한 접근성 향상이 있습니다. 커뮤니티 반응은 WLFI 리더십이 이 발전에 대한 흥분을 공유하며 열정을 보여줍니다. 솔라나의 공동 창립자인 아나톨리 야코벤코는 이번 출시를 축하하며 기관의 지원을 반영했습니다. 저명한 인물들은 공개 플랫폼에서 긍정적인 반응을 보이며, 이 행사를 디지털 통화의 혁신적인 이벤트로 평가했습니다. USD1 스테이블 코인의 시장 영향과 전문가 예측 알고 계셨나요? USD1 스테이블 코인은 USDC와 USDT와 같은 멀티 체인 스테이블 코인 목록에 합류했습니다. CoinMarketCap에 따르면, World Liberty Financial USD(USD1)는 26억 4천만 달러의 시가총액과 6억 2539만 달러의 거래량을 기록하며 65.05% 상승했습니다. USD1 가격은 24시간 동안 -0.19%의 변동을 보였습니다. World Liberty Financial USD(USD1), 일일 차트, 2025년 9월 1일 03시 08분(UTC) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap 업계 전문가들의 통찰에 따르면 출시 규모와 잠금 해제된...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:18
상승장이 백만장자를 만들고 (하락장이 그들을 시험하는 이유)
상승장이 백만장자를 만드는 이유(그리고 하락장이 그들을 시험하는 이유)라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 모든 투자자는 상승장을 꿈꿉니다. 가격이 치솟고, 포트폴리오가 증가하며, 새로운 백만장자들이 하룻밤 사이에 탄생하는 것처럼 보입니다. 하지만 역사는 이야기가 거기서 끝나지 않는다는 것을 보여줍니다. 하락장은 필연적으로 뒤따르며, 과잉을 제거하고 광풍 속에서 재산을 쌓은 사람들을 시험합니다. 이러한 주기의 상호작용은 재정적 결과뿐만 아니라 시장의 심리도 정의합니다. 승자는 정점에서 구매하거나 바닥에서 공황 판매하는 사람들이 아니라, 전략을 가지고 두 단계를 모두 견디는 사람들입니다. 그리고 오늘날의 환경에서, 기관 채택과 문화적 투기가 충돌하는 곳에서, MAGACOIN FINANCE와 같은 프로젝트들은 조용히 다음 이야기의 물결의 일부가 되기 위한 공간을 만들어가고 있습니다. 상승장이 백만장자를 만드는 이유 상승장은 모멘텀과 유동성에 번창합니다. 자본이 암호화폐로 유입될 때, 가치 평가는 단지 기본 요소 때문이 아니라 수요가 공급을 압도하기 때문에 상승합니다. 2020년 말 비트코인의 급등은 수천 명의 새로운 백만장자를 만들었지만, 이더리움, DeFi 토큰, 그리고 도지코인과 같은 밈 코인이 소소한 투자를 세대적 부로 바꾸었습니다. 마법의 일부는 복리입니다. 주류의 관심을 받기 전에 프로젝트에 참여한 얼리 어답터들은 종종 그들의 보유량이 100배 이상 증가하는 것을 보았습니다. 상승장은 이더리움의 "세계 컴퓨터", 솔라나의 "이더리움 킬러", SHIBA INU의 밈 매력과 같은 내러티브를 증폭시키고, 광풍 전에 자리를 잡은 사람들에게 보상합니다. 공식은 간단합니다: 확신 + 타이밍 + 유동성 = 비범한 결과. 하락장은 궁극적인 시험 상승장이 부를 창출한다면, 하락장은 운이 좋은 사람과 규율 있는 사람을 구분합니다. 2018년의 폭락은 비트코인이 80% 이상 하락하여 늦게 진입한 많은 사람들을 쓸어버렸습니다. 하지만 폭풍을 견뎌낸 사람들은 다음 주기에서 보상을 받았고, 비트코인의 신고가 경신은 손실을 무색하게 만들었습니다. 마찬가지로, 2019년 이더리움이 1,400달러에서 100달러 미만으로 폭락한 것은 신념을 시험했지만, 인내심 있는 투자자들은 ETH가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 10:58
인디애나 페이서스가 '갭 이어'에서 고려해야 할 사항은 무엇인가?
인디애나 페이서스는 '갭 이어'에서 무엇을 고려해야 할까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 클리블랜드, 오하이오 - 1월 12일: 인디애나 페이서스의 제러스 워커 #5, 앤드류 넴하드 #2, 파스칼 시아캄 #43이 로켓 모기지 필드하우스에서 클리블랜드 캐벌리어스와의 경기 4쿼터 동안 축하하고 있습니다. 2025년 1월 12일, 클리블랜드, 오하이오. 페이서스는 캐벌리어스를 108-93으로 이겼습니다. (사진: 제이슨 밀러/Getty Images) Getty Images 인디애나폴리스 - 인디애나 페이서스(및 보스턴 셀틱스)의 2025-26 시즌을 설명하는 데 사용되는 인기 있는 표현은 "갭 이어"입니다. 슈퍼스타 가드 타이리스 할리버튼이 아킬레스건 부상으로 2025-26 시즌을 결장하게 되어, 앞으로 몇 달 동안 상황이 자연스럽게 달라질 것입니다. 이 용어가 페이서스에 적용되는 이유는 주로 그들의 상한선이 일시적으로 낮아졌기 때문입니다. 그들은 2024년 동부 컨퍼런스 결승에 진출했고, 2025년에는 미국 프로 농구협회(NBA) 결승에 진출했습니다. 할리버튼이 건강할 때, 팀의 정점은 믿을 수 없을 정도로 높습니다. 갭 이어라는 표현은 페이서스가 같은 정점 없이 한 시즌 여정을 시작하지만, 할리버튼이 돌아오면 다시 그것에 도달할 수 있다는 생각에서 비롯됩니다. 하지만 페이서스 자신들은 이 개념에 동의하지 않습니다. 그들은 이번 시즌에 가능한 한 많이 이기기를 희망하며 앞으로 나아가고 있습니다. "사람들은 이것이 페이서스에게 '갭 이어'라고 말합니다. 우리는 그렇게 보지 않습니다. 그것은 우리가 운영해 온 방식이 아닙니다,"라고 페이서스 단장 채드 부캐넌은 Setting The Pace 팟캐스트에 출연해 말했습니다. "우리는 매 시즌 이기기 위해 경쟁하려고 노력합니다. 그리고 분명히, 상황이 어렵게 만드는 특정 시즌이 있습니다. 저는 올해가 그렇다고 말하는 것이 아닙니다. 왜냐하면 우리는 이기고 싶어하는 좋은 핵심 그룹의 선수들이 돌아오고 있다고 생각하기 때문입니다." 청색과 금색 팀이 처한 상황은 확실히 까다롭습니다. 그들의 최고 선수이자 두 번의 올-NBA 포인트 가드가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 10:49
