'가장 큰 일은 작년을 뒤로하는 것'

'가장 중요한 것은 작년을 뒤로하는 것'이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 쿠퍼 데진은 필라델피아 이글스가 또 다른 슈퍼 보울에서 승리하기 위한 핵심은 이전 해를 뒤로하는 것이라고 말합니다. (사진: 페리 노츠/Getty Images) Getty Images 쿠퍼 데진은 분명히 하고 싶어합니다 - 그의 유일한 목표는 슈퍼 보울을 다시 우승하는 것입니다. 2년차 필라델피아 이글스 수비수는 슈퍼 보울 LIX에서 캔자스시티 치프스를 상대로 40-22 승리를 거두는 데 중요한 역할을 했습니다. 데진은 2쿼터에 38야드 터치다운으로 연결된 인터셉션을 기록해 이글스가 치프스를 상대로 17-0으로 압도적인 리드를 가져갔습니다. "NFL에 관해서는 그것이 모든 사람의 목표이고, 그들이 자신의 팀이 되길 원하는 것이며, 그것은 연말에 챔피언이 되는 것이라고 생각합니다,"라고 데진은 일대일 인터뷰에서 말합니다. "물론 개인적인 목표도 많지만, 제 마음가짐은 팀이 잘하고 영향을 미칠 수 있을 때, 그런 것들이 함께 따라온다고 생각합니다." 이글스는 지금까지 지난 시즌을 뒤로하는 일을 잘해왔습니다. 제일런 허츠는 트레이닝 캠프 시작 시 슈퍼 보울 반지를 착용하지 않기로 선택함으로써 필라델피아가 새로운 시즌으로 넘어가고 있음을 매우 분명히 했습니다. "그냥 작년을 과거에 두고 올해는 다를 것이라는 것을 이해하는 것입니다,"라고 데진은 이번 시즌 또 다른 슈퍼 보울 우승의 핵심에 대해 말합니다. "우리는 몇몇 젊은 선수들이 뛰게 될 것이고, 올해 처음으로 선발 출전하는 선수들도 있을 것입니다. "그냥 다를 것이라는 것을 이해하고, 여정이 같지 않을 것이라는 것을 이해하는 것입니다,"라고 데진은 계속합니다. "해마다 절대 같지 않습니다. 가장 중요한 것은 작년을 뒤로하고 이 새로운..."