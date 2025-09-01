MEXC 거래소
일본의 메타플래닛, 신규 구매 이후 2만 BTC 보유량 달성, 주가 반응
일본 메타플래닛, 새로운 매수 이후 20,000 BTC 보유량 달성, 주가 반응 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본의 메타플래닛이 공격적인 비트코인 축적 전략을 계속하며 또 다른 대규모 매수를 발표했습니다. 이 회사는 현재 자사 금고에 20,000 BTC를 보유하고 있습니다. 발표 이후 회사의 주가가 반응을 보였습니다. 메타플래닛, 20,000 비트코인 마일스톤 달성 최근 공시에서 메타플래닛은 약 164억 8천만 엔(약 1억 1,200만 달러)에 1,009 비트코인을 매입했다고 확인했습니다. 이번 추가로 회사의 총 보유량은 현재 20,000 BTC에 이릅니다. 이는 회사의 새로운 이정표로, 자사의 재무 전략을 강화합니다. 토큰은 코인당 평균 1,510만 엔, 약 102,700달러에 구매되었습니다. 회사의 누적 투자액은 현재 3,023억 엔(약 20억 달러)에 달합니다. 이번 신규 매입은 메타플래닛이 1,160만 달러 상당의 103 BTC를 추가했던 이전 매수에 이어 이루어졌습니다. 당시 회사는 토큰당 평균 구매 가격이 113,491달러라고 보고했습니다. 이 일본 기업은 다른 비트코인 보유 기업들과 경쟁력을 유지하기 위해 빠른 축적 전략을 구축하고 있습니다. 최근 Strategy는 3억 5,690만 달러에 3,081 BTC를 매입했다고 공개했습니다. 이로써 총 보유량이 632,457 BTC로 증가했으며, 이는 총 공급량의 3% 이상을 차지합니다. 메타플래닛이 20,000 BTC에 도달함으로써 세계적으로 주목할 만한 비트코인 보유 기업 중 하나로 확고히 자리매김했습니다. 이러한 공격적인 전략은 기업들이 점점 더 이 선구적인 암호화폐를 전략적 준비금 자산으로 취급하고 있음을 보여줍니다. 비트코인 매수에 대한 주식 시장 반응 매수에도 불구하고 회사의 주식은 혼합된 성과를 보였습니다. 발표 이후 주가는 4% 하락한 844엔을 기록했으며, 전주 대비 약 7%의 하락세를 이어갔습니다. 분석가들은 이러한 약세를 더 넓은 시장 하락세 때문이라고 분석합니다. 출처: Yahoo Finance; 메타플래닛 일일 주가 차트 블룸버그는 2025년 초 400% 이상 급등했던 이 회사의 주식이 6월 중순 이후 가치의 거의 절반을 잃었다고 보도했습니다. 이러한 하락은 회사의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 13:35
Stability World AI, 다양한 파트너십으로 AI와 웹3.0의 미래를 이끌다
Stability World AI는 창작자, 개발자 및 글로벌 탈중앙화 생태계를 지원하여 AI 및 웹3.0 혁신을 주도하기 위해 여러 업계 리더들과 함께합니다.
Blockchainreporter
2025/09/01 13:30
'가장 큰 일은 작년을 뒤로하는 것'
'가장 중요한 것은 작년을 뒤로하는 것'이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 쿠퍼 데진은 필라델피아 이글스가 또 다른 슈퍼 보울에서 승리하기 위한 핵심은 이전 해를 뒤로하는 것이라고 말합니다. (사진: 페리 노츠/Getty Images) Getty Images 쿠퍼 데진은 분명히 하고 싶어합니다 - 그의 유일한 목표는 슈퍼 보울을 다시 우승하는 것입니다. 2년차 필라델피아 이글스 수비수는 슈퍼 보울 LIX에서 캔자스시티 치프스를 상대로 40-22 승리를 거두는 데 중요한 역할을 했습니다. 데진은 2쿼터에 38야드 터치다운으로 연결된 인터셉션을 기록해 이글스가 치프스를 상대로 17-0으로 압도적인 리드를 가져갔습니다. "NFL에 관해서는 그것이 모든 사람의 목표이고, 그들이 자신의 팀이 되길 원하는 것이며, 그것은 연말에 챔피언이 되는 것이라고 생각합니다,"라고 데진은 일대일 인터뷰에서 말합니다. "물론 개인적인 목표도 많지만, 제 마음가짐은 팀이 잘하고 영향을 미칠 수 있을 때, 그런 것들이 함께 따라온다고 생각합니다." 이글스는 지금까지 지난 시즌을 뒤로하는 일을 잘해왔습니다. 제일런 허츠는 트레이닝 캠프 시작 시 슈퍼 보울 반지를 착용하지 않기로 선택함으로써 필라델피아가 새로운 시즌으로 넘어가고 있음을 매우 분명히 했습니다. "그냥 작년을 과거에 두고 올해는 다를 것이라는 것을 이해하는 것입니다,"라고 데진은 이번 시즌 또 다른 슈퍼 보울 우승의 핵심에 대해 말합니다. "우리는 몇몇 젊은 선수들이 뛰게 될 것이고, 올해 처음으로 선발 출전하는 선수들도 있을 것입니다. "그냥 다를 것이라는 것을 이해하고, 여정이 같지 않을 것이라는 것을 이해하는 것입니다,"라고 데진은 계속합니다. "해마다 절대 같지 않습니다. 가장 중요한 것은 작년을 뒤로하고 이 새로운..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:55
실수로 저질러진 범죄 소동과 음악적 전설
이 게시물 '잘못된 범죄 코미디와 음악 전설들'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 베니스, 이탈리아 - 2025년 8월 31일: (왼쪽부터) 인디아 무어, 마임 비알릭, 루카 사밧, 케이트 블란쳇, 짐 자무시, 비키 크리엡스, 샬롯 램플링이 베니스 국제 영화제 82회 "Father Mother Sister Brother" 레드 카펫에 참석했습니다. (사진: 스테판 카디날 - 코비스/코비스 via 게티 이미지) 코비스 via 게티 이미지 "Father Mother Sister Brother"는 짐 자무시의 유쾌하면서도 암울한 가족 이야기로, 세 부분으로 구성되어 각 가족 이야기가 서로 다른 국가에서 펼쳐집니다. 역시 자무시답습니다. 주목할 만한 앙상블 캐스트에는 위 사진의 샬롯 램플링, 케이트 블란쳇, 비키 크리엡스, 마임 비알릭, 루카 사밧, 인디아 무어와 함께 아담 드라이버가 포함됩니다. 전문적인 가족으로서, 이 캐스트와 감독은 8월 31일 상영회에서 6분간의 기립 박수를 받은 영화의 반응과 참석에 모두 조화롭게 기뻐했습니다. 베니스에서는 똑똑한 아이들이 환영받습니다. 베니스, 이탈리아 - 2025년 8월 30일: 수키 워터하우스가 베니스 국제 영화제 82회 "Broken English" 레드 카펫에 참석했습니다. (사진: 비토리오 주니노 첼로토/게티 이미지) 게티 이미지 1960년대 영국에서 폭발적으로 일어난 음악적 혼란 속에서, 마리안 페이스풀은 상당히 고급스러웠지만 결국 예술적으로나 사회적으로 남자들에게 맞서는 매우 강인한 귀족 출신의 똑똑한 소녀였습니다. 그녀는 먼저 믹 재거와의 관계를, 그 후에는 수년간의 약물 중독을 견뎌냈지만, 70년대 후반에 다시 일어나 재건했습니다. 항상 아이콘 파괴자로서, 그녀는 놀라운 경력 내내 계속해서 글을 쓰고, 제작하고, 노래했습니다. 8월 30일 베니스에서 초연된 "Broken English"는 페이스풀의 전적인 축복과 참여로 그녀의 생애 마지막 몇 년 동안 만들어진 허구적 요소가 가미된 다큐멘터리입니다. 그 제목은 페이스풀의 1979년 승리의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:52
세계의 42퍼센트가 중국의 반미 서사를 수용하고 있다
세계의 42%가 중국의 반미 서사를 수용하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 러시아 국영 통신사 스푸트니크가 배포한 이 풀 사진에서, 러시아 대통령 블라디미르 푸틴, 중국 국가주석 시진핑과 그의 부인 펑리위안이 2025년 8월 31일 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의 환영식에 참석하고 있습니다. (사진: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP) (사진: ALEXANDER KAZAKOV/POOL/AFP via Getty Images) POOL/AFP via Getty Images 대부분의 미국인들은 아마도 상하이협력기구에 대해 들어본 적이 없을 것입니다. 그러나 세계 인구의 42%가 이 반미 클럽의 회원국입니다. 이 기구가 이번 주말 톈진에서 회의를 개최하는 가운데, 시진핑과 푸틴은 미국을 중요한 동맹국들과 파트너들로부터 분리시키기 위한 반미 서사를 시연하고 있습니다. 시진핑과 푸틴은 상하이협력기구 정상회의를 이용해 일관된 허구를 전달했습니다: 미국과 그 동맹국들이 태평양, 사이버 공간, 그리고 우주를 "군사화"하고 있다는 것입니다. 중국과 러시아는 이 기구가 전통적으로 미국이 주도해 온 다른 국제기구들에 대항하는 외교적, 군사적 역할을 수행하도록 자리매김하고 있습니다. 미국은 세계 인구의 42%의 마음과 생각을 잃을 여유가 없으며, 중국과 러시아의 위험한 정보전과 법률전에 대응하기 위해 행동해야 합니다. 중국이 반미 서사를 발전시키기 위해 상하이협력기구를 어떻게 활용하는가 상하이협력기구는 1996년 중국과 러시아를 중심으로 한 국경 협력 기구인 상하이 5개국으로 시작되었습니다. SCO는 2001년 현재의 형태로 안보 협력 기구로 설립되었습니다. 회원국은 중국, 러시아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 인도, 파키스탄, 이란, 벨라루스입니다. 미얀마는 최근 이 그룹 가입에 관심을 표명했습니다. NATO 동맹국인 터키는 총 20명의 외국 지도자와 10명의 국제기구 수장들과 함께 이 정상회의에 참가했습니다. SCO 정상회의는 점점 더 중국의 외교적 힘과 러시아와의 파트너십을 과시하고, 자리매김하는 데 사용되고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:46
암호화폐 거래에서 실제로 수익을 내는 방법에 대한 ALR 채굴자 가이드
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:33
업계, 8월에 1억 6300만 달러 손실 입어
8월 산업이 1억 6300만 달러 손실을 입었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 충격적인 암호화폐 해킹: 산업이 8월에 1억 6300만 달러 손실을 입다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 충격적인 암호화폐 해킹: 산업이 8월에 1억 6300만 달러 손실을 입다 출처: https://bitcoinworld.co.in/alarming-crypto-hacks-losses-2/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:12
일본의 메타플래닛, 2만 BTC 초과하며 여섯 번째로 큰 비트코인 보유자가 됨
일본의 선두 비트코인 트레저리 기업 메타플래닛이 또 다른 대규모 구매를 발표했으며, 1,009 BTC를 164억 8천만 엔(1억 1,200만 달러)에 인수했습니다. 이 회사는 현재 총 2만 BTC를 보유하고 있으며, 1만 BTC 기록을 돌파한 지 3개월도 채 되지 않았습니다. Bitcointreasuries.net에 따르면, 이번 신규 구매로 메타플래닛은 여섯 번째로 큰 공개 비트코인 트레저리가 되었습니다 […]
Coinstats
2025/09/01 12:04
IoTeX와 0G, DePIN 스타트업 지원을 위한 암호화폐 갓 탤런트 시즌2 시작
IoTeX와 0G가 암호화폐의 갓 탤런트 시즌 2를 출시하여, 다음 세대의 DePIN 인프라 프로젝트를 발굴하고 자금을 지원하기 위한 커뮤니티 주도 경쟁을 시작합니다.
Blockchainreporter
2025/09/01 12:00
서울 공항의 복층 샤넬 부티크는 눈길을 사로잡는다—디올도 곧 들어설 예정
서울 공항의 복층 샤넬 부티크는 시선을 사로잡는다—디올도 곧 들어설 예정이다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 쉽게 놓칠 수 없는: 서울 인천공항의 새로운 샤넬 매장. 신라면세점은 프랑스 럭셔리 하우스인 샤넬과 파트너십을 맺고, 한국의 수도 서울을 위한 인천국제공항에 한국 여행 소매 채널 최초의 2층 부티크를 오픈했습니다. 또한 신라는 내년 상반기에 디올 부티크도 선보일 예정입니다. 대한항공 허브에서 승객 증가세가 다시 급증하는 가운데—작년에는 승객 수가 7천만 명을 넘어 27% 증가했습니다—리테일러는 이전 매장보다 거의 3배 더 큰 이중 높이의 눈길을 끄는 구조물을 공개했습니다. 터미널 2에 위치한 이 부티크는 이 시설을 이용하는 고소비 승객들에게 좋은 위치에 있습니다. T2는 북미, 유럽, 오세아니아로 가는 장거리 국제 항공편과 아시아 내 프리미엄 지역 노선, 특히 대한항공이 회원사인 스카이팀 얼라이언스가 운영하는 노선을 제공합니다. T2는 이미 럭셔리의 천국입니다. 현대면세점은 기성복, 핸드백, 신발, 주얼리를 갖춘 구찌 매장을 운영하고 있으며, 에르메스는 잠시 철수 후 신세계면세점에 의해 재개장되었고, 신라는 오메가와 티파니를 포함한 여러 럭셔리 플래그십 스토어를 운영하고 있습니다. 새로운 샤넬 매장은 뉴욕에 기반을 둔 유명 건축가 피터 마리노가 디자인했으며, 그의 대담한 흑백 모더니스트 디자인은 서울 도심과 뉴욕 5번가에 있는 미국 최초의 워치 & 주얼리 부티크를 포함하여 전 세계 여러 샤넬 부티크에서 볼 수 있습니다. 인천 부티크 내부에는 샤넬 기성복 의류, 핸드백, 신발, 시계, 파인 주얼리를 위한 전용 공간이 있으며, 이 카테고리는 현재 경쟁사인 롯데면세점의 도심 매장에서 초강력 성장을 보이고 있습니다. T2 매장은 또한 샤넬의 창립자 가브리엘 샤넬의 예술 후원 활동에 맞춰 현대 예술 작품도 선보입니다. 1층에는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:55
