비트코인 가격이 75,000달러로 폭락할까요?
비트코인 가격이 75,000달러까지 폭락할까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격이 108,000달러 아래로 하락하면서 트레이더와 장타매매자들 모두에게 중요한 질문이 다시 제기되었습니다: 가격이 75,000달러까지 폭락할 수 있을까요? 새로운 인플레이션 데이터가 공격적인 금리 인하 희망을 지연시키고 고래들의 매도가 시장 신뢰를 흔들면서, 세계 최대 암호화폐는 다시 한번 갈림길에 서 있습니다. 그 답은 기술적 수준뿐만 아니라 다가오는 고용 보고서와 연방준비제도의 9월 정책 결정에도 달려 있습니다. 비트코인 가격 예측: 인플레이션과 연준 불확실성 트레이더들이 최신 미국 개인소비지출(PCE) 데이터를 소화하면서 비트코인 가격은 107,383달러로 하락했습니다. 7월 핵심 인플레이션은 전년 대비 2.9% 상승하여 2월 이후 최고치를 기록했으며, 이로 인해 금리 인하 기대가 억제되었습니다. 시장은 여전히 9월 FOMC 회의에서 25bp 인하 가능성을 87.6%로 예상하고 있지만, 전반적인 분위기는 신중합니다. 리스크 선호도는 취약하며, 암호화폐는 올해 초보다 거시 데이터에 더 민감하게 반응하고 있습니다. 주말 매도는 단순히 거시적 요인만으로 인한 것이 아니었습니다. 분석가들은 고래들의 분배와 레버리지 포지션의 청산이 하락을 가속화시켰다고 지적했습니다. 약한 시장 심리, 낮은 유동성, 그리고 거시적 역풍의 조합이 비트코인의 다음 움직임을 위한 무대를 설정합니다. 기술적 그림: 볼린저 밴드(BOLL)가 압력을 가리킴 BTC/USD 일일 차트- TradingView 일일 차트를 보면, 비트코인 가격은 108,000달러 바로 아래에서 거래되고 있으며, 106,300달러 부근의 하단 볼린저 밴드에 가깝게 위치하고 있습니다. 이는 시장이 과매도 영역에 있음을 시사하지만, 비트코인 가격이 계속해서 하단 밴드에 붙어 있다는 사실은 판매자들이 여전히 통제권을 가지고 있음을 나타냅니다. 중간 밴드(20일 SMA)는 113,970달러로, 현재 저항선 역할을 하고 있습니다. 강세를 되찾기 위해서는 BTC가 이 수준 위로 다시 올라가야 합니다. 그때까지는 모멘텀이 계속된 하락 압력을 선호합니다. 주요 지지선과 저항선 즉각적인 지지선: 106,300달러(하단 볼린저 밴드) 심리적 지지선: 100,000달러(분석가들이 실제 라인으로 강조한...)
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:42
비트코인 가격이 75,000달러로 폭락할까요?
비트코인이 10만 달러 지지선을 유지하지 못하면, 매도세가 빠르게 심화될 수 있습니다.
Crypto Ticker
2025/09/01 14:39
공유하기
일본 우체국 은행, 채권 시장 위기 속에서 디지털 통화로 전환 계획
일본 우체국 은행, 채권 시장 위기 속에서 디지털 통화로 전환 계획이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 오늘 초 3주 최저치를 기록했으며, 채권 시장은 기관 수요 부진으로 인한 주요 위기 상황에 직면해 있습니다. 이러한 상황에서 전환하기 위해 일본 우체국 은행은 2026 회계연도에 DCJPY 디지털 통화를 발행할 계획입니다. 수요 부진 속에서 10년 일본 채권 수익률은 1.625% 이상으로 급등했으며, 30년 수익률은 3.19% 이상으로 급등했습니다. 일본 우체국 은행, 디지털 통화로 1억 2천만 계좌 활용 일본 우체국 은행은 2026 회계연도에 디지털 통화를 출시하여 예금자들이 블록체인 기반 금융 상품을 신속하게 거래할 수 있도록 할 계획입니다. 1억 2천만 계좌를 첨단 기술과 통합함으로써 은행은 디지털 자산 거래를 위해 저축을 즉시 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이는 일본 금융청이 강력한 암호화폐 개혁을 추진하고 있는 가운데 나온 것입니다. 그 결과, 은행은 도쿄 기반 DeCurret DCP가 개발한 디지털 통화인 DCJPY를 채택할 계획입니다. 각 DCJPY 토큰은 1엔에 고정되며, 사용자는 앱을 통해 즉시 변환을 위해 저축 계좌를 DCJPY 계좌와 원활하게 연결할 수 있습니다. 예금자들은 DCJPY를 사용하여 블록체인 기반 자산 및 채권과 같은 보안 토큰을 구매할 수 있으며, 3%에서 5% 범위의 잠재적 수익을 제공합니다. 닛케이 아시아에 따르면, 보스턴 컨설팅 그룹과 리플의 4월 보고서는 토큰화된 실물 자산 시장이 2025년 6천억 달러에서 2033년까지 18조 9천억 달러로 급증할 것으로 전망했습니다. 토큰화 시장의 예상 급증 | 출처: 보스턴 컨설팅 또한, 이 계획에는 지방 정부가 DCJPY를 통해 보조금과 지원금을 배포할 수 있도록 하여 자동 입금을 가능하게 하고 행정 절차를 간소화하는 내용이 포함되어 있습니다. DeCurret DCP는 현재 지방 당국과 협의 중이며, 일본 우체국 은행은 이러한 정부의 수요에 따라 기능 구현을 고려할 것이라고 밝혔습니다. 보안 토큰 및 NFT와 같은 토큰화된 자산과의 통합은 더 빠른...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:29
중요한 BTC 무기한 선물 인사이트: 롱/숏 비율 해독하기
게시물 중요한 BTC 무기한 선물 인사이트: 롱/숏 비율 해독이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:15
도지코인과 시바 이누 가격이 회복될 수 있을까? 9월에 예상되는 것
도지코인과 시바 이누 가격이 회복될 수 있을까? 9월에 예상되는 것 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:05
비트코인 OG, 대규모 ETH 구매를 위해 2,000 BTC 판매
비트코인 OG가 대규모 ETH 구매를 위해 2,000 BTC를 판매했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 13:57
연준 완화 베팅 속 미 달러 약세
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 미 연준 완화 베팅 속 침체된 미 달러.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 13:51
다음 추세를 위한 중요한 시험
비트코인의 $108K 분기점: 다음 추세를 위한 중요한 시험이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 13:45
메타플래닛, 1억 900만 달러 규모의 비트코인 추가
메타플래닛, 비트코인에 1억 900만 달러 추가 투자라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 게시물은 Coinpedia Fintech News에 처음 등장했습니다. 메타플래닛은 약 1억 900만 달러 상당의 1,009 BTC를 구매하며 비트코인 보유량을 다시 한번 확대했습니다. 이번 최신 매수로 회사의 총 보유량은 20,000 BTC로 증가하여 주요 기업 비트코인 보유자로서의 입지를 더욱 강화했습니다. 이번 움직임은 메타플래닛이 비트코인을 장기적인 준비금 자산으로 지속적으로 활용하겠다는 의지를 보여줍니다. 증가하는 기관 투자자들의 관심과 높아지는 채택률과 함께, 메타플래닛의 과감한 축적 전략은 디지털 골드로서의 비트코인 미래에 대한 자신감을 보여줍니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 13:29
사브리나 카펜터의 '맨즈 베스트 프렌드', 스트리밍 차트 석권
사브리나 카펜터의 'Man's Best Friend'가 스트리밍 차트를 지배하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ELMONT, NEW YORK – 2024년 9월 11일: 사브리나 카펜터가 2024년 9월 11일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2024 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 "Espresso"로 올해의 노래상을 수상하고 있다. (사진: Mike Coppola/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV 오늘날 음악 산업에서는 재능 있는 가수와 작곡가들로 가득한 현장에서 두각을 나타내기 어렵습니다. 더욱 어려운 것은 사브리나 카펜터가 지속적으로 차트 정상에 오르는 것입니다. 이제 그녀의 일곱 번째 스튜디오 앨범 'Man's Best Friend'의 발매와 함께, 카펜터는 지난 3년 동안 디즈니 채널 배우로서의 초기 명성에서 팝 음악 세계에서 강력하고 성공적인 존재로 자신의 경력을 변화시켰습니다. 사브리나 카펜터의 차트 지배와 스트리밍 성공 LOS ANGELES, CALIFORNIA – 2024년 8월 2일: 잭 안토노프와 사브리나 카펜터가 2024년 8월 2일 캘리포니아 로스앤젤레스의 그래미 뮤지엄 L.A. Live에서 열린 The Drop: Sabrina Carpenter 행사에서 무대에 올랐다. (사진: Rebecca Sapp/Getty Images for The Recording Academy) Getty Images for The Recording Academy 카펜터의 성장은 아티스트로서의 발전뿐만 아니라 테일러 스위프트, 로드, 라나 델 레이 등 여러 아티스트들과 음악적 협업으로 알려진 프로듀서 잭 안토노프와의 작곡 파트너십을 반영합니다. 팬들과의 관계, 투어에 대한 헌신, 댄스와 일렉트로팝 음악에 대한 재미있는 해석으로, 그녀는 동료들과 차트 정상에서 자신의 위치를 지킬 수 있는 뮤지션일 뿐만 아니라 팬들이 기꺼이 팔로우하고 지지하는 인물이 되었습니다. 여러 매체에 따르면, 카펜터의 앨범 'Man's Best Friend'의 전체 트랙 리스트가 발매 첫날 글로벌 스포티파이 상위 20위 안에 차트되었으며, 네 곡이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:49
