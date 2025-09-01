비트코인 가격이 75,000달러로 폭락할까요?

비트코인 가격이 75,000달러까지 폭락할까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격이 108,000달러 아래로 하락하면서 트레이더와 장타매매자들 모두에게 중요한 질문이 다시 제기되었습니다: 가격이 75,000달러까지 폭락할 수 있을까요? 새로운 인플레이션 데이터가 공격적인 금리 인하 희망을 지연시키고 고래들의 매도가 시장 신뢰를 흔들면서, 세계 최대 암호화폐는 다시 한번 갈림길에 서 있습니다. 그 답은 기술적 수준뿐만 아니라 다가오는 고용 보고서와 연방준비제도의 9월 정책 결정에도 달려 있습니다. 비트코인 가격 예측: 인플레이션과 연준 불확실성 트레이더들이 최신 미국 개인소비지출(PCE) 데이터를 소화하면서 비트코인 가격은 107,383달러로 하락했습니다. 7월 핵심 인플레이션은 전년 대비 2.9% 상승하여 2월 이후 최고치를 기록했으며, 이로 인해 금리 인하 기대가 억제되었습니다. 시장은 여전히 9월 FOMC 회의에서 25bp 인하 가능성을 87.6%로 예상하고 있지만, 전반적인 분위기는 신중합니다. 리스크 선호도는 취약하며, 암호화폐는 올해 초보다 거시 데이터에 더 민감하게 반응하고 있습니다. 주말 매도는 단순히 거시적 요인만으로 인한 것이 아니었습니다. 분석가들은 고래들의 분배와 레버리지 포지션의 청산이 하락을 가속화시켰다고 지적했습니다. 약한 시장 심리, 낮은 유동성, 그리고 거시적 역풍의 조합이 비트코인의 다음 움직임을 위한 무대를 설정합니다. 기술적 그림: 볼린저 밴드(BOLL)가 압력을 가리킴 BTC/USD 일일 차트- TradingView 일일 차트를 보면, 비트코인 가격은 108,000달러 바로 아래에서 거래되고 있으며, 106,300달러 부근의 하단 볼린저 밴드에 가깝게 위치하고 있습니다. 이는 시장이 과매도 영역에 있음을 시사하지만, 비트코인 가격이 계속해서 하단 밴드에 붙어 있다는 사실은 판매자들이 여전히 통제권을 가지고 있음을 나타냅니다. 중간 밴드(20일 SMA)는 113,970달러로, 현재 저항선 역할을 하고 있습니다. 강세를 되찾기 위해서는 BTC가 이 수준 위로 다시 올라가야 합니다. 그때까지는 모멘텀이 계속된 하락 압력을 선호합니다. 주요 지지선과 저항선 즉각적인 지지선: 106,300달러(하단 볼린저 밴드) 심리적 지지선: 100,000달러(분석가들이 실제 라인으로 강조한...)