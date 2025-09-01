MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
Aave Horizon, 출시 후 며칠 만에 예치금 5000만 달러 돌파
Aave Horizon이 출시 후 며칠 만에 입금액 5천만 달러를 돌파했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Aave Horizon은 출시 후 며칠 만에 5천만 달러의 입금액을 돌파했으며, 초기 차입 활동은 이미 620만 달러에 도달했으며 주로 USDC로 이루어졌습니다. 요약 Aave Horizon은 출시 후 며칠 만에 5천만 달러의 입금액을 돌파했으며, RLUSD와 USDC가 주를 이루고 있습니다. 차입 활동은 여전히 620만 달러로 소규모이며, 거의 모든 대출이 USDC로 이루어졌습니다. 출시 후 며칠 만에 Aave Labs의 기관 대출 플랫폼 Horizon은 이미 5천만 달러의 입금액을 돌파했습니다. 차입 활동은 약 620만 달러로 여전히 소규모이지만, 빠른 유동성 유입은 토큰화된 자산과 온체인 신용 시장에 대한 기관의 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다. 실시간 시장 데이터에 따르면, 지금까지 대부분의 입금은 RLUSD(2,610만 달러)와 USDC(800만 달러)로 이루어졌으며, USDC는 619만 달러로 거의 모든 차입 활동을 차지하고 있습니다. GHO, 토큰화된 미국 국채, 담보 대출 의무와 같은 다른 지원 자산들은 아직 차입 측면에서 견인력을 얻지 못했습니다. 출처: Aave Horizon RWA 시장 | aave.com Aave Horizon의 작동 방식 내부적으로 Horizon은 분리된 풀 시스템을 통해 운영됩니다 — 하나는 토큰화된 RWA용이고, 다른 하나는 스테이블 코인 유동성용입니다. RWA 발행자에 의해 검증되고 권한을 부여받은 적격 사용자는 자신의 토큰화된 자산(Superstate의 USTB/USCC 및 Centrifuge의 JTRSY/JAAA와 같은)을 지정된 RWA 풀에 공급할 수 있습니다. 입금되면, 이러한 자산은 해당 유동성 풀에서 USDC, RLUSD 또는 GHO와 같은 스테이블 코인을 차입하기 위한 담보로 사용됩니다. Ethena의 합성 자산, 수익 창출 스테이블 코인인 USDt-b도 플랫폼에 추가될 예정입니다. 출처: aave.com 시장의 다른 측면에서는, 권한이 필요 없는 유동성 공급자들이 이러한 대출 풀에 스테이블 코인을 공급하여 기관 차입자로부터 수익을 얻습니다. 그 결과는 양면 시장입니다: 규제된 기관에서 기관급 담보가 유입되는 반면, 스테이블 코인 유동성은 더 넓은 DeFi 생태계에서 조달됩니다. 출처: https://crypto.news/aave-horizon-tops-50m-in-deposits-days-after-launch/
아프가니스탄 강진으로 최소 610명 사망
강진이 아프가니스탄을 강타해 최소 610명 사망이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 파키스탄 국경 근처 아프가니스탄 동부를 강타한 강력한 지진으로 최소 610명이 사망하고 천 명 이상이 부상을 입었으며, 이는 이 나라가 지난 몇 년간 겪은 일련의 치명적인 지진 사건 중 최근 발생한 것입니다. 아프가니스탄 잘랄라바드에서 지진 발생 후 병원에서 치료를 받고 있는 부상당한 아프간인들. AFP via Getty Images 주요 사실 현지 당국을 인용한 AP통신의 보도에 따르면, 이번 지진으로 최소 1,300명이 부상을 입었으며 사망자 수는 더 증가할 수 있습니다. 진원지는 지표면 아래 단 5마일 깊이에 위치했으며, 이러한 얕은 지진은 더 파괴적인 경향이 있습니다. 뉴욕타임스에 따르면, 잘랄라바드에서 100마일 떨어진 아프간 수도 카불에서 인명 피해가 있었는지는 불분명하지만, 일요일 밤 내내 카불에서도 지진의 여진이 감지되었다고 합니다. 중요 인용구 아프가니스탄 탈레반 정부 대변인 자비훌라 무자히드는 X에 올린 게시물에서 "안타깝게도 오늘 밤 지진으로 우리 동부 지방 일부에서 인명 및 재산 피해가 발생했습니다. 현지 관리들과 주민들은 현재 피해자들을 구조하기 위한 노력에 참여하고 있습니다"라고 말했습니다. 이 소식은 계속 업데이트될 예정입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/01/powerful-earthquake-in-afghanistan-kills-at-least-610-people-thousands-injured/
EUR/JPY, 유로존 인플레이션에 대한 지속적인 불확실성 속에서 172.00 위로 상승
유로존 인플레이션에 대한 지속적인 불확실성 속에서 EUR/JPY 172.00 위로 상승이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. EUR/JPY는 독일의 높은 인플레이션 이후 유로가 지지를 받으면서 계속해서 상승하고 있습니다. ECB의 올리 렌은 현재 인플레이션 추세를 둘러싼 불확실성으로 인해 정책 결정에 "유연성"이 필요하다고 밝혔습니다. 일본 엔화는 트레이더들이 연말 전에 일본은행(BoJ)이 금리를 인상할 것으로 예상함에 따라 지지를 받고 있습니다. EUR/JPY는 월요일 아시아 시간대에 172.20 주변에서 거래되며 3일 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 이 통화 쌍은 금요일 발표된 데이터에서 독일의 인플레이션율이 7월 2%에서 8월 2.2%로 상승하고 시장 예상치인 2.1%를 상회했지만 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표치에 근접한 것으로 나타나면서 유로(EUR)가 지지를 받아 상승세를 보이고 있습니다. 그러나 유로존의 다른 주요 경제국들은 프랑스에서 0.8%, 이탈리아에서 1.7%, 스페인에서 2.7%의 인플레이션을 보고했으며, 이로 인해 ECB는 9월에 금리를 2%로 유지할 예정입니다. 한편, ECB 설문조사에 따르면 인플레이션 기대치는 안정적으로 유지되고 있습니다. 일요일, ECB 집행이사회 위원인 올리 렌은 현재 인플레이션 발전에 대한 불확실성으로 인해 정책 결정에 "유연성"이 필요하다고 밝혔습니다. 렌은 "더 강한 유로(EUR), 저렴한 에너지, 핵심 인플레이션 완화, 그리고 무역 정책이 세계 경제에 끼친 피해와 함께 인플레이션에 대한 하방 리스크가 더 많다"고 덧붙였습니다. 블룸버그 보도에 따르면, "금리 결정은 최신 가용 데이터를 기반으로 회의마다 이루어진다"고 합니다. EUR/JPY 통화 쌍의 상승세는 일본 엔화(JPY)가 지지를 받으면서 제한될 수 있는데, 이는 트레이더들이 임금 상승, 고착화된 인플레이션, 그리고 더 낙관적인 경제 전망으로 인해 일본은행(BoJ)이 연말 전에 금리를 인상할 것으로 예상하기 때문입니다. 데이터 측면에서, 일본의 설비투자는 2분기에 7.6% 상승하여 이전 분기의 6.4%에서 가속화되었고 6.2%의 예상치를 상회했습니다. 그러나 지분 은행 제조업 구매관리자 지수...
연준 금리 인하 베팅과 지정학적 긴장 속에서 금이 신고가에 근접
이 게시물 "연준 금리 인하 베팅과 지정학적 긴장 속에서 금이 신고가 경신에 근접"이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금은 월요일 상승세를 이어가며 ATH에 더 가까이 접근했습니다. 연준 금리 인하 베팅은 USD를 약세로 유지하고 수익을 내지 않는 상품에 이익을 줍니다. 고조되는 지정학적 긴장 또한 안전자산인 XAU/USD 페어를 지지합니다. 금(XAU/USD)은 월요일 유럽 세션을 앞두고 강한 입찰 가격 톤을 유지하며 4월에 도달한 3,500달러 심리적 마크 주변의 ATH에 근접한 상태를 유지하고 있습니다. 완고한 인플레이션의 징후에도 불구하고, 트레이더들은 미국 연방준비제도(Fed)가 이번 달 금리를 인하할 것이라고 확신하는 것으로 보입니다. 이러한 전망은 미국 달러(USD)를 8월 월간 스윙 고점에 더 가깝게 끌어내리고 수익을 내지 않는 황금 금속에 호재로 작용합니다. 또한, 연준의 독립성에 대한 우려가 커지는 것이 USD를 둘러싼 약세 심리에 기여하는 또 다른 요인으로 작용합니다. 이 외에도, 러시아의 우크라이나 공격과 이스라엘-하마스 분쟁 고조로 인한 새로운 지정학적 위험은 안전자산인 금에 추가적인 지지를 제공합니다. 그러나 단기 차트에서의 과매수 상태는 이번 주 중요한 미국 거시경제 발표를 앞두고 XAU/USD 강세 투자자들에게 주의를 요구합니다. 일일 다이제스트 시장 동향: 연준 금리 인하 베팅과 지정학적 위험 속에서 금 매수세 지속 미국 경제분석국은 금요일 7월 연간 개인소비지출(PCE) 물가지수가 2.6%로 안정적으로 유지되었다고 보고했습니다. 또한, 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 PCE 물가지수는 보고된 달 동안 6월의 2.8% 상승에서 2.9%로 소폭 상승하여 분석가들의 예상치와 일치했습니다. 이 데이터는 미국 연방준비제도가 이번 달 금리를 인하할 것이라는 베팅을 재확인했습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 트레이더들은 현재 연준이 9월 17일 이틀간의 회의 종료 시점에 25 베이시스 포인트만큼 차입 비용을 낮출 확률을 87%로 예상하고 있습니다...
장기간 비활성 상태였던 비트코인 고래가 BTC를 판매하고 대량의 이더리움을 구매! 여기 세부 정보가 있습니다
오랫동안 비활성 상태였던 비트코인 고래가 BTC를 매도하고 대량의 이더리움을 매수! 여기 세부 정보가 있습니다 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 내용입니다. 온체인 분석 플랫폼 Lookonchain이 공유한 데이터에 따르면, 시장에서 오랫동안 비활성 상태였던 "비트코인 고래"가 다시 주목할 만한 거래를 했습니다. 비트코인 고래가 큰 움직임을 보여: 2,000 BTC를 매도하고 48,942 ETH를 매수 해당 고래는 지난 4시간 동안 2,000 비트코인(약 2억 1500만 달러)을 매도하고 같은 가치의 48,942 이더리움(ETH)을 구매했습니다. 데이터에 따르면, 이 투자자는 최근 움직임뿐만 아니라 오랜 기간의 전략적 매수로도 두각을 나타냅니다. 이 고래는 현재까지 총 886,400 ETH를 축적하여 40억 7천만 달러의 시가총액에 도달했다고 합니다. 이 금액은 이더리움 블록체인 생태계의 개인 투자자들 중 가장 높은 지갑 잔액 중 하나입니다. 암호화폐 시장에서 고래의 활동은 가격 방향의 주요 지표로 간주됩니다. 전문가들은 이 고래의 가속화된 비트코인 매도와 이더리움으로의 전환이 ETH가 투자 전략에서 점점 더 중요해지고 있음을 나타낸다고 믿습니다. 특히, 현물 ETH ETF에 대한 기관 투자자들의 관심 증가와 네트워크 거래량의 기록적인 증가가 이러한 선호의 이유일 수 있습니다. 시장 분석가들은 이 규모의 구매가 중기적으로 이더리움 가격에 지지를 제공할 수 있지만, 비트코인에 대한 매도 압력도 증가시킬 수 있다고 말합니다. 앞으로 며칠 동안 이 고래가 취할 새로운 움직임은 투자자들이 면밀히 주시할 주요 발전 사항 중 하나입니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/long-inactive-bitcoin-whale-sells-btc-and-buys-large-volumes-of-ethereum-here-are-the-details/
필리핀의 금 가격: 9월 1일 시세
필리핀 금 가격: 9월 1일 시세가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. FXStreet가 수집한 데이터에 따르면 월요일 필리핀의 금 가격이 상승했습니다. 금 가격은 그램당 6,403.11 필리핀 페소(PHP)로, 금요일 가격인 PHP 6,349.64보다 상승했습니다. 금 가격은 금요일 톨라당 PHP 74,060.96에서 톨라당 PHP 74,684.34로 증가했습니다. 단위 측정 PHP 기준 금 가격 1 그램 6,403.11 10 그램 64,030.86 톨라 74,684.34 트로이 온스 199,160.70 FXStreet는 국제 가격(USD/PHP)을 현지 통화와 측정 단위에 맞게 조정하여 필리핀의 금 가격을 계산합니다. 가격은 발행 시점의 시장 환율을 기준으로 매일 업데이트됩니다. 가격은 참조용이며 현지 요율은 약간 다를 수 있습니다. 금 FAQ 금은 가치 저장 수단과 교환 매체로 널리 사용되어 인류 역사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 현재 광택과 보석용 사용 외에도, 이 귀금속은 불안정한 시기에 좋은 투자로 간주되는 안전 자산으로 널리 인식되고 있습니다. 금은 또한 특정 발행자나 정부에 의존하지 않기 때문에 인플레이션과 통화 가치 하락에 대한 헤지 수단으로도 널리 인식됩니다. 중앙은행은 가장 큰 금 보유자입니다. 불안정한 시기에 자국 통화를 지원하기 위해 중앙은행은 준비금을 다양화하고 경제와 통화의 인식된 강도를 향상시키기 위해 금을 구매하는 경향이 있습니다. 높은 금 보유량은 국가의 지급 능력에 대한 신뢰의 원천이 될 수 있습니다. 세계 금 협회의 데이터에 따르면, 중앙은행은 2022년에 약 700억 달러 가치의 1,136톤의 금을 준비금에 추가했습니다. 이는 기록이 시작된 이래 가장 높은 연간 구매량입니다. 중국, 인도, 터키와 같은 신흥 경제국의 중앙은행은 빠르게 금 보유량을 늘리고 있습니다. 금은 ...와 역상관관계가 있습니다.
메타플래닛 비트코인 보유량 2만 개 도달: 전략을 능가할 것인가?
메타플래닛 비트코인 보유량 2만 개 도달: 전략을 능가할 수 있을까? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본 비트코인 기업 메타플래닛이 추가로 64억 8천만 엔(약 1억 1200만 달러)을 자금으로 투자하여 총 보유량을 20,000 BTC로 늘렸습니다. 이번 최신 매수로 회사는 기업 자금 사다리를 오르고 있지만, 마이클 세일러가 이끄는 전략을 몰아낼 수 있을까요? 요약 메타플래닛은 1억 1200만 달러 투자로 1009 BTC를 매수했습니다. 현재 회사는 20,000 BTC를 보유하고 있어 세계 6위 기업 보유자가 되었습니다. 메타플래닛 주식은 최신 공개 후 하락세를 보였습니다. 도쿄에 본사를 둔 이 회사는 월요일에 비트코인당 약 111,094달러의 평균 가격으로 1009 BTC를 매수했다고 밝혔습니다. 보도 시점 기준 최신 BTC 가격 107,360달러를 기준으로 총 비트코인 보유량은 현재 21억 4천만 달러 이상의 가치를 지니고 있습니다. 9월 1일 기준, 메타플래닛은 전 세계에서 6번째로 큰 기업 비트코인 보유자로 순위를 차지하고 있으며, BitcoinTreasuries의 데이터에 따르면 19,239 BTC를 보유한 비트코인 채굴 회사 Riot Platforms Inc.를 추월할 것으로 예상됩니다. 이번 최근 매수로 2025년 말까지 자금에 최소 30,000 BTC를 보유하겠다는 연말 목표에 더 가까워졌습니다. 이 목표를 달성하기 위해 회사는 향후 4개월 동안 평균 2500 BTC를 매수해야 할 것입니다. 처음에는 같은 기간 내에 10,000 BTC를 매수할 계획이었지만, 회사는 원래 목표를 몇 달 앞서 초과 달성했습니다. 향후 2년 내에 회사는 2027년까지 비트코인 총 공급량의 1%인 210,000 BTC를 보유하는 더욱 야심찬 목표를 추구할 것입니다. 그렇게 되더라도 메타플래닛은 9월 1일 기준 632,457 BTC를 보유한 전략에 여전히 뒤처질 것입니다. 메타플래닛 CEO 사이먼 게로비치는 여러 차례 회사의 비트코인 축적에 대해 공개했습니다...
아프가니스탄 강진으로 최소 250명 사망, 500명 부상
아프가니스탄 강진으로 최소 250명 사망, 500명 부상이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 파키스탄 국경 근처 아프가니스탄 동부를 강타한 강력한 지진으로 최소 250명이 사망하고 수백 명이 부상을 입었으며, 이는 이 나라가 지난 몇 년간 겪은 일련의 치명적인 지진 사건 중 최근 발생한 것입니다. 아프가니스탄 잘랄라바드에서 지진 발생 후 병원에서 치료를 받고 있는 부상당한 아프가니스탄 사람들. AFP via Getty Images 주요 사실 깊이가 단 5마일에 불과한 일요일의 지진은 얕은 지진으로, 더 파괴적인 경향이 있습니다. AP통신은 이번 지진으로 최소 500명이 부상을 입었으며, 당국은 사망자 수가 250명에서 더 증가할 수 있다고 믿고 있다고 보도했습니다. 뉴욕타임스에 따르면, 지진의 여진이 일요일 밤 내내 카불에서 느껴질 수 있었지만, 잘랄라바드에서 100마일 떨어진 아프간 수도에서 인명 피해가 있었는지는 불분명합니다. 중요 인용구 X에 올린 게시물에서 아프가니스탄 탈레반 정부의 대변인인 자비훌라 무자히드는 "안타깝게도 오늘 밤 지진으로 우리 동부 지방 일부에서 인명 피해와 재산 피해가 발생했습니다. 현지 관리들과 주민들은 현재 피해를 입은 사람들을 구조하기 위해 노력하고 있습니다"라고 말했습니다. 이 소식은 계속 업데이트될 예정입니다.
ASDA 위협이 종료되었습니다
이 게시물 'ASDA 위협이 끝났다'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 건물 외관의 테스코 익스프레스 매장 간판, 매장 전면(사진: Peter Dazeley/Getty). Getty Images 테스코 주가(LON:TSCO)는 10년 만에 최고치를 기록했으며, 영국 시장 점유율도 마찬가지입니다. ASDA를 둘러싼 이전의 우려가 이제 사라지면서, 질문은 이제 주식이 공정 가치 기준으로 여전히 상승 여지가 있는지로 바뀝니다. ASDA를 난처한 상황으로 만들기 주요 경쟁사인 ASDA가 가격에 대한 공격적인 할인을 시작할 계획을 발표했을 때 올해 초 주주들은 놀랐습니다. 이로 인해 테스코 주가는 최대 15.3%까지 하락했습니다. 그러나 영국 최대 식료품점에 대한 확신을 가지고 바닥에서 주식을 매수한 사람들은 4개월도 안 되는 기간 동안 34.8%의 높은 수익을 확보했을 것입니다 - FTSE 100(+16.1%)과 S&P 500(+22.6%) 모두를 능가했습니다. 투자자들은 처음에 ASDA의 가격 인하로 인해 시장 선두주자인 테스코와 세인즈버리가 시장 점유율을 유지하기 위해 비합리적인 수준까지 가격을 낮춰야 할 것이라고 우려했습니다. 이는 그들의 마진과 이익을 희생시키는 대가로 왔을 것입니다. 테스코 이사회도 이 움직임에 놀랐으며, FY25 결과를 발표할 때 보수적인 EBIT 범위인 27억-30억 파운드를 제시했고, 이는 1분기 업데이트에서 재확인되었습니다. 그러나 다행히도 ASDA의 위협은 지금까지 실현되지 않았습니다. 사실, 결과는 꽤 반대였습니다. 테스코는 올해 가장 큰 영국 시장 점유율 증가(+0.8%)를 보인 반면, ASDA는 계속해서 점유율을 잃고 있습니다(-0.9%). 또한, 최신 칸타르 데이터에 따르면 테스코 매출은 7.4%나 증가했는데, 이는 시장 평균 4.0%의 거의 두 배에 달하는 반면, ASDA의 매출은 마이너스 영역(-2.6%)에 머물러 있습니다. 테스코 시장 점유율은 여전히 가장 가까운 경쟁사를 능가합니다 Interpretiv 그렇다면, 무엇이 문제일까요? ASDA의 실망스러운 가격 인하는 몇 가지 주요...
인도의 금 가격: 9월 1일 시세
9월 1일 인도 금 가격: 시세 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. FXStreet에서 집계한 데이터에 따르면 월요일 인도의 금 가격이 상승했습니다. 금 가격은 그램당 9,852.54 인도 루피(INR)로, 금요일 가격인 INR 9,780.52보다 상승했습니다. 금 가격은 금요일 톨라당 INR 114,078.00에서 INR 114,918.10으로 증가했습니다. 단위 측정 INR 기준 금 가격 1 그램 9,852.54 10 그램 98,525.42 톨라 114,918.10 트로이 온스 306,448.10 FXStreet는 국제 가격(USD/INR)을 현지 통화와 측정 단위에 맞게 조정하여 인도의 금 가격을 계산합니다. 가격은 발행 시점의 시장 시세를 기준으로 매일 업데이트됩니다. 가격은 참조용일 뿐이며 현지 시세는 약간 다를 수 있습니다. 금 FAQ 금은 가치 저장 수단과 교환 매체로 널리 사용되어 인류 역사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 현재 광택과 보석용 사용 외에도, 이 귀금속은 불안정한 시기에 좋은 투자로 간주되는 안전 자산으로 널리 인식되고 있습니다. 금은 또한 특정 발행자나 정부에 의존하지 않기 때문에 인플레이션과 통화 가치 하락에 대한 헤지 수단으로도 널리 인식됩니다. 중앙은행은 가장 큰 금 보유자입니다. 불안정한 시기에 자국 통화를 지원하기 위해 중앙은행은 준비금을 다양화하고 경제와 통화의 인식된 강도를 향상시키기 위해 금을 구매하는 경향이 있습니다. 높은 금 보유량은 국가의 지급 능력에 대한 신뢰의 원천이 될 수 있습니다. 세계 금 협회의 데이터에 따르면, 중앙은행은 2022년에 약 700억 달러 가치의 1,136톤의 금을 준비금에 추가했습니다. 이는 기록이 시작된 이래 가장 높은 연간 구매량입니다. 중국, 인도, 터키와 같은 신흥 경제국의 중앙은행은 빠르게 금 보유량을 늘리고 있습니다. 금은 역...
