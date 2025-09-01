Aave Horizon, 출시 후 며칠 만에 예치금 5000만 달러 돌파

Aave Horizon이 출시 후 며칠 만에 입금액 5천만 달러를 돌파했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Aave Horizon은 출시 후 며칠 만에 5천만 달러의 입금액을 돌파했으며, 초기 차입 활동은 이미 620만 달러에 도달했으며 주로 USDC로 이루어졌습니다. 요약 Aave Horizon은 출시 후 며칠 만에 5천만 달러의 입금액을 돌파했으며, RLUSD와 USDC가 주를 이루고 있습니다. 차입 활동은 여전히 620만 달러로 소규모이며, 거의 모든 대출이 USDC로 이루어졌습니다. 출시 후 며칠 만에 Aave Labs의 기관 대출 플랫폼 Horizon은 이미 5천만 달러의 입금액을 돌파했습니다. 차입 활동은 약 620만 달러로 여전히 소규모이지만, 빠른 유동성 유입은 토큰화된 자산과 온체인 신용 시장에 대한 기관의 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다. 실시간 시장 데이터에 따르면, 지금까지 대부분의 입금은 RLUSD(2,610만 달러)와 USDC(800만 달러)로 이루어졌으며, USDC는 619만 달러로 거의 모든 차입 활동을 차지하고 있습니다. GHO, 토큰화된 미국 국채, 담보 대출 의무와 같은 다른 지원 자산들은 아직 차입 측면에서 견인력을 얻지 못했습니다. 출처: Aave Horizon RWA 시장 | aave.com Aave Horizon의 작동 방식 내부적으로 Horizon은 분리된 풀 시스템을 통해 운영됩니다 — 하나는 토큰화된 RWA용이고, 다른 하나는 스테이블 코인 유동성용입니다. RWA 발행자에 의해 검증되고 권한을 부여받은 적격 사용자는 자신의 토큰화된 자산(Superstate의 USTB/USCC 및 Centrifuge의 JTRSY/JAAA와 같은)을 지정된 RWA 풀에 공급할 수 있습니다. 입금되면, 이러한 자산은 해당 유동성 풀에서 USDC, RLUSD 또는 GHO와 같은 스테이블 코인을 차입하기 위한 담보로 사용됩니다. Ethena의 합성 자산, 수익 창출 스테이블 코인인 USDt-b도 플랫폼에 추가될 예정입니다. 출처: aave.com 시장의 다른 측면에서는, 권한이 필요 없는 유동성 공급자들이 이러한 대출 풀에 스테이블 코인을 공급하여 기관 차입자로부터 수익을 얻습니다. 그 결과는 양면 시장입니다: 규제된 기관에서 기관급 담보가 유입되는 반면, 스테이블 코인 유동성은 더 넓은 DeFi 생태계에서 조달됩니다. 출처: https://crypto.news/aave-horizon-tops-50m-in-deposits-days-after-launch/