유럽은 끝났다 - 로버트 기요사키, 비트코인이 탈출구라고 말해

유럽은 끝났다 - 로버트 기요사키, 비트코인이 탈출구라고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 시장은 또 다른 격동의 시기를 맞이하고 있으며, 로버트 기요사키는 균열이 빠르게 확대되고 있다고 믿습니다. 이 솔직한 투자자는 유럽과 서방 전역의 정부 부채 시장이 붕괴 징후를 보이고 있어, 저축자들이 인플레이션으로부터 보호받을 수 있는 자산으로 이동하고 있다고 주장합니다. 기요사키에 따르면, 한때 금융 안정성의 중추로 여겨졌던 국채가 이제는 가치를 급격히 잃고 있습니다. 영국 부채는 거의 3분의 1이 하락했고, 유럽 채권은 약 4분의 1이 하락했으며, 미국 국채는 2020년 이후 10% 이상 가치가 하락했습니다. 그는 이러한 수치가 일시적인 하락이 아닌 금융 시스템의 광범위한 붕괴를 반영한다고 경고했습니다. 지평선에 다가오는 시민 불안 최근 발언에서 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자는 숫자를 넘어, 경제적 악순환이 계속된다면 유럽의 정치적, 사회적 스트레스를 예측했습니다. 그는 프랑스가 반란을 촉발할 수 있는 부채 위기로 향하고 있을 수 있으며, 독일은 성장이 돌아오지 않으면 광범위한 불안에 직면할 위험이 있다고 제안했습니다. 기요사키에게 교훈은 분명합니다: 주식과 채권의 오래된 60/40 믹스에 매달리는 것은 재앙의 처방입니다. 대신, 그는 희소 자원, 특히 금, 은, 그리고 비트코인을 통한 보호를 구축할 것을 주장합니다. 그는 일본과 중국을 포함한 아시아의 중앙 은행들이 조용히 미국 채권을 매도하고 귀금속을 비축하고 있다고 언급했으며, 이는 그가 개인 투자자들을 위한 로드맵으로 보는 추세입니다. 금은 기록을 깨고, 비트코인은 고전 그의 발언 시기는 귀금속이 새로운 고점으로 치솟는 시점과 일치합니다. 금 선물은 현재 3,500달러 주변에서 거래되고 있으며 - 역사상 최고치 - 은은 10년 이상 보지 못한 수준으로 상승했습니다. 두 랠리 모두 연방준비제도이사회가 다가오는 회의에서 금리 인하를 어떻게 처리할지에 대한 불확실성에 의해 촉발되었습니다. 그러나 비트코인은 다른 이야기를 전하고 있습니다. 잠시...