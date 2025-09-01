MEXC 거래소
전설적인 비트코인 고래가 이더리움에 38억 달러를 베팅했습니다 - 세부사항
전설적인 비트코인 고래가 이더리움에 38억 달러를 베팅했습니다 - 세부사항

ETH: 숫자의 힘 100만 달러 이상의 이체에 대한 고래 거래 건수가 8월 내내 급증했으며, 이는 ETH가 4,300달러 이상으로 상승한 것과 일치합니다. 대형 플레이어들이 적극적으로 포지션을 재조정하며 모멘텀을 더하고 있습니다. 출처: Santiment 동시에, ETH의 선물 미결제약정이 700억 달러를 넘어선 후 600억 달러 근처에서 안정되었습니다. 현물 및 파생상품 시장은 이더리움을 지지하고 있으며, 한쪽에서는 고래들이 유동성을 제공하고 다른 쪽에서는 트레이더들이 익스포저를 늘리고 있습니다. 출처: CoinGlass ETH 안정세 유지 기사 작성 시점에, 이더리움은 8월 초 강한 랠리 이후 횡보하며 4,390달러 근처에서 거래되었습니다. 일일 차트는 모멘텀이 거의 없었으며, RSI는 중립 구간을 나타냈습니다. MACD도 하락세를 보여, 가격이 안정적으로 유지되는 동안에도 단타매매 모멘텀이 둔화되었습니다. 출처: TradingView 이 횡보구간은 ETH가 최근 상승 이후 잠시 휴식을 취하고 있음을 보여주었으며, 고래들은 계속해서 하락 시 매수하고 있습니다. 시장은 현재 냉각 단계에 있지만, 다음 움직임을 준비하고 있는 것으로 보입니다.
비트코이너들, 이 큰 이슈로 분열: '100만 달러 BTC' 샘슨 모우
비트코이너들, 이 큰 이슈로 분열: '100만 달러 BTC' 샘슨 모우

비트코인 커뮤니티를 강타한 주요 분열: 모우 비트코인이 모든 주요 자산을 압도: JAN3 데이터 주요 비트코인 지지자이자 JAN3의 CEO인 샘슨 모우는 현재 BTC 커뮤니티가 분열되고 있다고 생각하는 문제를 제기했습니다. 그의 전 고용주인 Blockstream과 Satoshi Nakamoto의 동맹인 Adam Back이 토론에 참여하여 그의 트윗에 댓글을 남겼습니다. 비트코인 커뮤니티를 강타한 주요 분열: 모우 샘슨 모우는 현재 비트코인 커뮤니티가 BTC를 "응용 암호학의 수단"으로 보는 사람들과 "비트코인을 화폐로 관심을 갖는" 사람들로 나뉘고 있다고 트윗했습니다. 그는 아마도 올해 초 비트코인 코어 개발자와 노드 운영자들이 OP_RETURN 크기 제한을 제거하고 비트코인 Knots로 돌아가기로 결정하면서 커뮤니티에서 발생한 분쟁을 언급하는 것 같습니다. 올해 5월, Knots의 사용은 포물선 상승을 보여주며 당시 1,890개의 비트코인 노드가 비트코인 Knots를 사용하면서 137%로 급증했습니다. 총 모든 BTC 노드의 거의 6%가 당시 Knots로 전환했습니다. 이 결정은 비트코인이 단순한 결제 이상으로 사용될 수 있도록 하기 위한 것이었습니다. 우리가 보고 있는 것은 비트코인을 응용 암호학의 수단으로 더 관심을 갖는 사람들과 비트코인을 화폐로 관심을 갖는 사람들 사이의 분열입니다. — Samson Mow (@Excellion) 2025년 9월 1일 Blockstream 창립자 Adam Back은 다음과 같이 요약했습니다: "혼란은 게임 이론을 이해하지 못하고 뉘앙스를 싫어하는 사람들과 그렇지 않은 사람들로부터 비롯됩니다." 함께 보면 좋은 글 비트코인이 모든 주요 자산을 압도: JAN3 데이터 샘슨 모우는 그의 회사 JAN3의 계정에서 발행된 X 게시물을 리트윗했는데, 이는 비트코인이 지난 몇 년 동안 주요 전통 자산들을 능가하는 성과를 보여주고 있습니다. X 게시물에는 "BTC 대 다른 모든 것"이라는 제목의 인포그래픽이 포함되어 있습니다.
20억 달러의 비트코인 - 메타플래닛, 거대한 이정표 달성
20억 달러의 비트코인 - 메타플래닛, 거대한 이정표 달성

일본의 메타플래닛이 비트코인 준비금 확보 경쟁에서 상징적인 기준을 넘어, 현재 기업 금고에 20,000 BTC 이상을 보유하고 있습니다. 이 발표는 비트코인이 전 세계 기관들에게 필수적인 대차대조표 자산이 되고 있다는 성장하는 이야기에 힘을 실어줍니다. 끊임없는 축적 드라이브 올해 일련의 주목할 만한 구매 후에 속도를 늦추는 대신, 메타플래닛은 더욱 강화했습니다. 약 1억 1200만 달러 상당의 1,000 BTC 이상을 최근 구매함으로써 회사의 총 암호화폐 투자액은 약 20억 달러에 이르게 되었습니다. 경영진은 이 정책이 투기가 아니라 불안정한 채권 시장과 통화 변동성 시대에 자산을 보호하기 위한 것이라고 말합니다. 이번 라운드의 평균 구매 가격은 코인당 약 102,700달러로, 더 넓은 시장이 강한 매도 압력을 경험하는 상황에서도 회사가 기꺼이 구매하려는 의지를 보여줍니다. 몇 주 전에는 조용히 103 BTC를 추가로 구매했는데, 이는 소규모 인수가 꾸준한 축적 전략의 일부임을 보여줍니다. 글로벌 헤비급 사이에서의 위치 전 세계적으로 더 큰 비트코인 준비금을 보유한 회사는 소수에 불과합니다. 전략은 총 공급량의 3% 이상인 632,000 BTC 이상으로 논쟁의 여지가 없는 선두 주자로 남아 있지만, 메타플래닛의 20,000 BTC 보유량은 주요 기업 보유자 테이블에서 자리를 확보하기에 충분합니다. 공격적인 구매 행보는 아시아의 동료들과 차별화되는데, 이 지역에서는 소수의 기업만이 이러한 대담한 접근 방식을 채택했습니다. 시장에 미치는 파급 효과 투자자들은 이 이정표를 빠르게 알아차렸습니다. 메타플래닛의 주식은 공개 후 움직였으며, 주식 성과와 비트코인 궤적 사이의 일치가 커지고 있음을 반영했습니다. 기업 자본과 디지털 준비금 사이의 연결이 강화되고 있으며, 이는 MicroStrategy와 같은 미국 기업들이 BTC의 성공에 자사의 가치를 연결한 방식을 반영합니다.
알리바바 주식, 강력한 AI 및 전자상거래 전망에 18.5% 급등
알리바바 주식, 강력한 AI 및 전자상거래 전망에 18.5% 급등

2025년 2월 27일 목요일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 알리바바 클라우드 AI 테크 데이 행사에서 전시된 알리바바 그룹 홀딩 주식회사의 클라우드 부문 로고. Samsul Said/Bloomberg 알리바바 공유는 월요일 홍콩에서 18.5% 급등했으며, 이는 음식 배달 부문의 치열한 가격 전쟁으로 수익성이 타격을 입고 있음에도 불구하고 중국 웹 거인의 AI 및 핵심 전자상거래 사업의 진전에 투자자들이 고무되었기 때문입니다. 항저우에 본사를 둔 이 거대 기업은 현재 아시아 금융 허브에서 2조 7000억 홍콩 달러(3465억 달러)의 시가총액을 자랑합니다. 이중 상장된 주식은 금요일 뉴욕에서 13.5% 상승했으며, 이는 회사가 6월에 끝난 3개월 동안 강력한 실적을 보고한 후였습니다. 2019년 경영에서 물러났지만 여전히 회사 지분에서 일부 순자산을 얻고 있는 공동 창업자 잭 마는 현재 포브스 실시간 억만장자 목록에 따르면 283억 달러의 재산으로 중국에서 8번째로 부유한 사람입니다. 투자자들은 알리바바의 AI 성장에 감탄했습니다. 회사의 클라우드 컴퓨팅 부문인 클라우드 인텔리전스 그룹은 예상보다 좋은 26% 수익 증가를 보고하여 334억 위안(47억 달러)에 달했으며, AI 관련 제품 판매는 분기 동안 세 자릿수의 전년 대비 성장을 유지했습니다. 연구 회사 모닝스타의 홍콩 기반 분석가인 첼시 탐은 9월 1일 연구 노트에서 회사의 AI 관련 서비스 실행을 돕는 제품에 대한 강한 수요 속에서 클라우드 수익 성장이 향후 2년 동안 가속화될 수 있다고 썼습니다. 연구 회사 86Research의 상하이 기반 분석가인 왕 샤오옌은 위챗을 통해 알리바바의 이 분야에 대한 투자가 경쟁사보다 더 공격적이어서 선두 위치를 공고히 하는 데 도움이 되고 있다고 말합니다. 왕에 따르면, 투자자들에게 이러한 진전은 회사의 수익성 하락과 같은 단기적인 고통을 간과할 충분한 이유를 제공합니다.
WTI, 러시아-우크라이나 공급 우려로 64달러 근처까지 상승
러시아-우크라이나 공급 우려로 WTI가 $64.00 근처로 상승하는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. WTI 가격은 월요일 유럽 세션 초반에 $63.95 근처에서 일부 매수세를 끌어들이며 당일 0.30% 상승했습니다. 연준 금리 인하 기대감 상승과 지속적인 러시아-우크라이나 긴장이 WTI 가격을 지지하고 있습니다. 투자자들은 인도 상품에 대한 미국의 관세 인상 영향을 평가하고 있습니다. 미국 원유 벤치마크인 웨스트 텍사스 인터미디에이트(WTI)는 월요일 유럽 거래 시간 초반에 $63.95 주변에서 거래되고 있습니다. WTI는 연방준비제도(Fed) 금리 인하에 대한 기대감 상승이 인도 수입품에 대한 새로운 미국 관세의 압력을 상쇄하면서 일부 하락분을 회복했습니다. 트레이더들은 화요일 후반에 발표 예정인 미국석유협회(API) 주간 원유 재고 발표를 기다리고 있습니다. 트레이더들은 7월 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수 보고서가 높게 나왔음에도 불구하고 이번 달 연준의 금리 인하에 대한 베팅을 계속 늘리고 있습니다. CME 페드워치 도구에 따르면, 시장은 현재 9월 정책 회의에서 연준이 25 베이시스 포인트(bps) 금리 인하를 단행할 가능성을 약 89%로 예상하고 있으며, 이는 미국 PCE 데이터 발표 전 85%에서 상승한 수치입니다. 연준 금리 인하 기대감은 미국 달러(USD)에 부담을 주고 달러 표시 상품 가격을 지지할 수 있습니다. 또한, 러시아와 우크라이나 간의 긴장 고조는 공급 안보 우려를 다시 불러일으키며 WTI 상승에 기여하고 있습니다. 우크라이나 드론 공격이 러시아 에너지 시설을 타격해 쿠르스크 원자력 발전소에 화재를 일으키고 발트해의 우스트루가 수출 터미널을 손상시켰습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프는 우크라이나와의 평화 회담에서 진전이 없을 경우 러시아에 추가 제재를 가할 것이라고 위협했습니다. 반면, 트럼프의 인도 수입품에 대한 급격한 관세 부과 결정이 발효되면서 무역 둔화와 글로벌 수요 약화에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이는 결과적으로 단기적으로 원유 가격을 약화시킬 수 있습니다. 트럼프 행정부는 인도 수입품에 대한 관세를 두 배로 인상했습니다...
유럽은 끝났다 - 로버트 기요사키, 비트코인이 탈출구라고 말해
유럽은 끝났다 - 로버트 기요사키, 비트코인이 탈출구라고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 시장은 또 다른 격동의 시기를 맞이하고 있으며, 로버트 기요사키는 균열이 빠르게 확대되고 있다고 믿습니다. 이 솔직한 투자자는 유럽과 서방 전역의 정부 부채 시장이 붕괴 징후를 보이고 있어, 저축자들이 인플레이션으로부터 보호받을 수 있는 자산으로 이동하고 있다고 주장합니다. 기요사키에 따르면, 한때 금융 안정성의 중추로 여겨졌던 국채가 이제는 가치를 급격히 잃고 있습니다. 영국 부채는 거의 3분의 1이 하락했고, 유럽 채권은 약 4분의 1이 하락했으며, 미국 국채는 2020년 이후 10% 이상 가치가 하락했습니다. 그는 이러한 수치가 일시적인 하락이 아닌 금융 시스템의 광범위한 붕괴를 반영한다고 경고했습니다. 지평선에 다가오는 시민 불안 최근 발언에서 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자는 숫자를 넘어, 경제적 악순환이 계속된다면 유럽의 정치적, 사회적 스트레스를 예측했습니다. 그는 프랑스가 반란을 촉발할 수 있는 부채 위기로 향하고 있을 수 있으며, 독일은 성장이 돌아오지 않으면 광범위한 불안에 직면할 위험이 있다고 제안했습니다. 기요사키에게 교훈은 분명합니다: 주식과 채권의 오래된 60/40 믹스에 매달리는 것은 재앙의 처방입니다. 대신, 그는 희소 자원, 특히 금, 은, 그리고 비트코인을 통한 보호를 구축할 것을 주장합니다. 그는 일본과 중국을 포함한 아시아의 중앙 은행들이 조용히 미국 채권을 매도하고 귀금속을 비축하고 있다고 언급했으며, 이는 그가 개인 투자자들을 위한 로드맵으로 보는 추세입니다. 금은 기록을 깨고, 비트코인은 고전 그의 발언 시기는 귀금속이 새로운 고점으로 치솟는 시점과 일치합니다. 금 선물은 현재 3,500달러 주변에서 거래되고 있으며 - 역사상 최고치 - 은은 10년 이상 보지 못한 수준으로 상승했습니다. 두 랠리 모두 연방준비제도이사회가 다가오는 회의에서 금리 인하를 어떻게 처리할지에 대한 불확실성에 의해 촉발되었습니다. 그러나 비트코인은 다른 이야기를 전하고 있습니다. 잠시...
8월 호주 RBA 원자재 지수 SDR (전년 대비) 이전 -9%에서 -4.3%로 상승
호주 RBA 상품 지수 SDR(YoY)이 8월에 이전 -9%에서 -4.3%로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 페이지의 정보에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이 페이지에 소개된 시장과 금융상품은 정보 제공 목적으로만 제공되며 어떤 식으로든 이러한 자산의 매수 또는 매도 권유로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행해야 합니다. FXStreet는 이 정보가 실수, 오류 또는 중대한 허위 진술이 없다는 것을 어떤 식으로도 보장하지 않습니다. 또한 이 정보가 시의적절하다는 것을 보장하지 않습니다. 오픈 마켓에 투자하는 것은 투자금의 전부 또는 일부 손실, 정서적 고통을 포함한 많은 위험을 수반합니다. 원금의 완전한 손실을 포함하여 투자와 관련된 모든 위험, 손실 및 비용은 귀하의 책임입니다. 이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 반드시 FXStreet나 광고주의 공식 정책이나 입장을 반영하지는 않습니다. 저자는 이 페이지에 게시된 링크 끝에 있는 정보에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사 본문에 명시적으로 언급되지 않은 경우, 작성 시점에서 저자는 이 기사에서 언급된 어떤 주식도 보유하고 있지 않으며 언급된 어떤 회사와도 비즈니스 관계가 없습니다. 저자는 FXStreet 외에 이 기사를 작성하는 대가로 보상을 받지 않았습니다. FXStreet와 저자는 개인화된 추천을 제공하지 않습니다. 저자는 이 정보의 정확성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다. FXStreet와 저자는 이 정보와 그 표시 또는 사용으로 인해 발생하는 오류, 누락 또는 손실, 부상 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 오류와 누락은 제외됩니다. 저자와 FXStreet는 등록된 투자 고문이 아니며 이 기사의 어떤 내용도...
8월 스웨덴 제조업 PMI 이전 54.2에서 55.3으로 상승
스웨덴 제조업 PMI가 8월에 이전 54.2에서 55.3으로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 페이지의 정보에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이 페이지에 소개된 시장과 금융상품은 정보 제공 목적으로만 제공되며 어떤 식으로든 이러한 자산을 매수하거나 매도하라는 권장으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 자체 조사를 수행해야 합니다. FXStreet는 이 정보가 실수, 오류 또는 중대한 허위 진술이 없다는 것을 어떤 식으로도 보장하지 않습니다. 또한 이 정보가 시의적절하다는 것을 보장하지 않습니다. 오픈 마켓에 투자하는 것은 투자금의 전부 또는 일부 손실, 정서적 고통을 포함한 많은 위험을 수반합니다. 원금의 완전한 손실을 포함하여 투자와 관련된 모든 위험, 손실 및 비용은 귀하의 책임입니다. 이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 반드시 FXStreet나 광고주의 공식 정책이나 입장을 반영하지는 않습니다. 저자는 이 페이지에 게시된 링크 끝에 있는 정보에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사 본문에 명시적으로 언급되지 않은 경우, 작성 시점에서 저자는 이 기사에서 언급된 어떤 주식도 보유하고 있지 않으며 언급된 어떤 회사와도 비즈니스 관계가 없습니다. 저자는 FXStreet 외에 이 기사를 작성하는 대가로 보상을 받지 않았습니다. FXStreet와 저자는 개인화된 추천을 제공하지 않습니다. 저자는 이 정보의 정확성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다. FXStreet와 저자는 이 정보와 그 표시 또는 사용으로 인해 발생하는 오류, 누락 또는 손실, 부상 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 오류 및 누락은 제외됩니다. 저자와 FXStreet는 등록된 투자 자문가가 아니며 이 기사의 어떤 내용도...
54% 하락 후 위기에 처한 메타플래닛의 비트코인 전략 - 상세 내용
54% 하락 후 위기에 처한 메타플래닛의 비트코인 전략 - 상세 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인의 최근 가격 상승에도 불구하고, 메타플래닛의 주가는 6월 이후 54% 하락하여 "플라이휠" 전략이 둔화되고 있습니다. 이것이 CEO 사이먼 게로비치가 회사의 비트코인 보유량을 계속 늘리기 위해 대체 자금 조달을 추진하는 이유입니다. 공격적인 비트코인[BTC] 축적으로 알려진 도쿄 상장 메타플래닛은 주가가 계속 하락하면서 압박이 가중되고 있습니다. 같은 기간 동안 비트코인이 약 2% 상승했음에도 불구하고, 메타플래닛의 주식은 6월 중순 이후 54% 하락했으며 - 자본 조달 "플라이휠"에 부담을 주고 있습니다. 참고로, "플라이휠" 전략은 회사가 주요 투자자인 Evo Fund에 발행된 MS 워런트를 통해 자금을 확보하기 위해 상승하는 주가를 활용하는 메커니즘입니다. 메타플래닛의 현재까지의 성과 블룸버그 보고서에 따르면, 급격한 하락으로 워런트 행사가 덜 매력적이게 되어 유동성이 압박받고 회사의 비트코인 인수 전략이 둔화되고 있습니다. Google Finance에 따르면, 주식은 보도 시점에 879 JPY에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 2.22% 하락했고 지난 달 대비 23.63% 하락했습니다. 한편, 메타플래닛은 현재 18,991 BTC를 보유하고 있습니다. 현재 공개 기업 비트코인 보유자 중 7위를 차지하고 있습니다. 이 회사는 또한 2026년 말까지 보유량을 100,000 BTC로, 2027년까지 210,000 BTC로 확대하는 것을 목표로 야심찬 목표를 설정했습니다. 메타플래닛의 "플라이휠" 전략이 견인력을 잃다 이제 최근 주가 하락으로 인해 전통적인 "플라이휠" 전략이 견인력을 잃으면서, 게로비치는 대체 자금 조달 방안을 모색하고 있습니다. 실제로 최근 메타플래닛은 해외 시장에서 공모주 발행을 통해 약 1,303억 엔(8억 8천만 달러)을 조달할 계획을 발표했습니다. 또한, 주주들은 9월 1일에 최대 5억 5,500만 주의 우선주 발행에 관해 투표할 예정입니다. 이를 통해 최대 5,550억 엔(37억 달러)을 조달할 수 있습니다. 블룸버그와의 인터뷰에서 게로비치는 우선주에 대해...
EUR/GBP, 예상보다 높은 독일 CPI 데이터에 0.8650 이상에서 긍정적인 흐름 유지
예상보다 높은 독일 CPI 데이터로 EUR/GBP가 0.8650 이상에서 긍정적인 흐름을 유지한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. EUR/GBP는 월요일 유럽 세션 초반에 0.8660 근처까지 강세를 보입니다. 프랑스 총리는 9월 8일 신임투표를 실시할 예정이며, 이는 경기 침체에 대한 우려를 다시 불러일으킵니다. 분석가들은 영국 중앙은행(BoE)이 올해 남은 기간 동안 금리를 인하하지 않을 것으로 예상합니다. EUR/GBP 크로스는 월요일 유럽 거래 시간 초반에 0.8660 부근에서 모멘텀을 얻고 있습니다. 예상보다 높게 나온 독일의 소비자 물가 지수(CPI) 예비 보고서는 유로(EUR)에 일부 지지를 제공합니다. 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 월요일 늦게 연설할 예정입니다. 최근 독일 인플레이션 데이터에 따르면 8월 국가 CPI는 전년 대비 2.2% 상승했으며, 이는 7월의 2.0%와 비교해 2.1%의 예상치를 초과했습니다. HICP는 8월에 전년 대비 2.1% 상승했으며, 이는 이전의 1.8%와 비교해 2.0%의 합의 예상치를 상회했습니다. 인플레이션 상승은 향후 ECB 조치에 대한 불확실성을 야기했으며, 투자자들이 ECB 금리 인하 가능성을 재평가하도록 했습니다. 그럼에도 불구하고, 프랑스는 프랑수아 바이루 총리가 신임투표에서 패배할 것으로 예상되면서 새로운 정치적 위기에 직면해 있습니다. 로이터의 여론 조사에 따르면 대부분의 프랑스 국민들이 현재 새로운 총선을 원하고 있으며, 이는 정치에 대한 불만이 깊어지고 지속적인 불확실성의 위험이 있음을 시사합니다. 이는 결과적으로 공유 통화에 일부 매도 압력을 가할 수 있습니다. 트레이더들은 화요일 늦게 발표될 예정인 유로존의 속보 소비자물가조화지수(HICP) 데이터에서 더 많은 단서를 얻을 것입니다. 한편, 트레이더들은 일련의 매파적 경제 데이터 이후 영국 중앙은행(BoE)의 금리 인하에 대한 베팅을 줄이고 있으며, 이는 GBP를 지지할 수 있습니다. BoE 통화정책위원회(MPC) 위원인 캐서린 만은 지난주에도 인플레이션 압력이 지속되는 상황에서 현재 수준의 금리를 더 오랜 기간 유지하는 것을 지지하는 주장을 했습니다. 파운드 스털링 FAQ...
