밈 전쟁이 전면적인 문화 충돌로 확대
BitcoinEthereumNews.com에 '밈 전쟁이 전면적인 문화 충돌로 확대되다'라는 게시물이 등장했습니다. 알트코인 8월 마지막 주말, 암호화폐 X에서는 차트나 ETF가 아닌 로스트(조롱)에 관한 이야기가 오갔습니다. 라이트코인 공식 계정이 XRP를 겨냥한 풍자 스레드를 게시했고, 농담으로 시작된 것이 빠르게 이번 여름 업계에서 가장 추한(그리고 가장 웃긴) 온라인 다툼 중 하나로 확대되었습니다. 블록 크기나 거래 속도에 대해 이야기하는 대신, 라이트코인의 게시물은 터무니없는 유머에 기대었습니다. 혜성의 냄새를 XRP 토큰이 어떻게든 그들이 이동시키는 돈보다 더 가치 있을 수 있다는 아이디어에 비유했습니다. 이 로스트는 이어서 리플 CEO 브래드 갈링하우스를 조롱하며, 그를 밈에서 "브래드 갈릭마우스"로 재명명했습니다. 몇 시간 내에 이 게시물은 들불처럼 퍼져 XRP 열성 팬들을 논쟁에 끌어들였습니다. 방어적인 커뮤니티 XRP 보유자들은 이 로스트를 좋게 받아들이지 않았습니다. 찰리 리가 2017년 자신의 모든 LTC를 청산한 스크린샷이 다시 등장했고, 비평가들은 프로젝트에 실제 미래 가치가 있다면 창립자가 왜 덤프했는지 의문을 제기했습니다. 다른 이들은 라이트코인을 무관하다고 조롱하며, 소셜 미디어 관리자가 영리한 트롤링이 아닌 절박함에서 비롯된 행동이라고 비난했습니다. 일부는 심지어 항의의 표시로 자신들의 LTC를 매도하고 있다고 주장했고, 다른 이들은 자랑스럽게 XRP로 전환했다고 발표했습니다. 라이트코인은 물러서지 않는다 XRP 팬들이 사과를 기대했다면, 그들은 받지 못했습니다. 라이트코인 계정은 혼란 속으로 더 깊이 들어가며, 과거에 솔라나와 자신을 조롱했을 때는 큰 소동 없이 넘어갔다고 지적했습니다. 오직 XRP만이 "이틀 동안의 법적 위협과 시가총액 성토"로 반응했다고 말했습니다. 결국, 계정은 핫 포켓을 먹고 있으며 아마도 해고될 수 있다는 농담으로 어조를 약간 부드럽게 했지만 - 트롤링은 계속되었습니다. 핵심에 있는 철학 밈을 넘어서, 이 불화는 진정한 분열을 부각시켰습니다. XRP는 기관 채택과 은행과의 파트너십을 중심으로 구축되어 국경 간 결제를 현대화하는 것을 목표로 합니다. 반면 라이트코인은 항상...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:35
"레드 9월" 2025년 비트코인 가격 예측
"레드 9월" 2025년 비트코인 가격 예측 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "레드 9월" 2025년 비트코인 가격 예측 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 비트코인은 9월을 압박 속에서 시작하고 있습니다. 8월에 6.49% 하락한 후, 선두 암호화폐는 $108,253에서 월을 시작했으며, 역사적으로 가장 약세인 한 해의 구간을 마주하고 있습니다 - 트레이더들이 "레드 9월"이라고 부르는 추세입니다. 2013년 이후, 비트코인은 9월에 평균 3.77%의 손실을 기록했으며, 지난 11년 중 8년 동안 하락했습니다. 이 패턴은 암호화폐에만 국한된 것이 아닙니다; 월스트리트는 거의 한 세기 동안 9월 매도세에 시달려 왔습니다. 하지만 올해는 상황이 훨씬 더 변동성이 크며, 트레이더들은 이를 알고 있습니다. 암호화폐에 대한 9월 효과 매년 9월은 익숙한 매도 압력의 조합을 가져옵니다. 분위기는 하락세로 전환되고, 트레이더들은 리스크를 줄이며, 시장은 출혈합니다. "패턴은 예측 가능합니다: 8월 25일 경 소셜 미디어의 부정적인 대화가 급증하고, 48-72시간 내에 거래소로의 비트코인 입금이 증가합니다,"라고 FinchTrade의 Yuri Berg가 말했습니다. "우리는 현재 펀더멘털보다는 역사에 기반하여 스스로 매도세로 이끄는 전체 시장을 지켜보고 있습니다." 그 두려움은 시장 구조에 의해 뒷받침됩니다. 뮤추얼 펀드는 세금 목적으로 손실을 확정하고, 유동성은 채권으로 이동하며, 트레이더들은 여름에서 돌아와 재조정할 준비가 되어 있습니다. 암호화폐에서는 이러한 움직임이 증폭됩니다. 비트코인은 24/7 거래되고, 레버리지가 작동하며, 고래 주도 변동성이 종종 상황을 악화시킵니다. 지정학, 인플레이션, 그리고 리스크 자산 현실 점검 글로벌 리스크가 쌓이고 있습니다. 미국의 인플레이션은 3.1%에 머물러 있고, 두 개의 주요 전쟁이 공급망을 교란시키고 있으며, 무역 긴장이 고조되고 있습니다. "현재 글로벌 지정학의 상태는 2025년 9월에 BTC가 급격히 하락할 수 있는 완벽한 위치에 있습니다,"라고 InFlux Technologies의 Daniel Keller가 말했습니다. 오늘날 BTC는 리스크 자산처럼 움직이며 이는 모든 거시적 충격에 취약하게 만듭니다. 기관들이 철수하면서 차트는 빨간색으로 깜박입니다. 비트코인은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:33
COME 마이닝 클라우드 마이닝으로 얼마나 벌 수 있나요?
COME 마이닝 클라우드 마이닝으로 얼마나 벌 수 있을까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장이 계속 발전함에 따라 규정 준수가 점점 더 중요해지고 있습니다. 유럽 연합의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 프레임워크가 출시되어 투명성과 운영 감독에 대한 엄격한 요구 사항을 부과하고 업계를 더 큰 표준화로 이끌고 있습니다. 이러한 배경에서 사용자들은 마이닝 플랫폼을 선택할 때 보안, 안정성, 투명성 및 규정 준수를 우선시합니다. 2020년 출시 이후, COME 마이닝 클라우드 마이닝 모바일 앱은 이러한 주요 장점으로 전 세계 사용자들로부터 높은 찬사를 받아 전통적인 마이닝의 한계를 뛰어넘는 선도적인 플랫폼이 되었습니다. 모바일 클라우드 마이닝은 전통적인 마이닝과 크게 다릅니다. 과거에는 사용자들이 비싼 채굴기를 구매하고, 대형 시설을 임대하고, 냉각 장비를 설치하며, 높은 전기 요금과 지속적인 유지 비용을 부담해야 했습니다. 그러나 COME 마이닝 클라우드 마이닝은 컴퓨팅 파워를 클라우드에 분산시킴으로써 이러한 문제들을 완전히 극복합니다. 그 결과, 점점 더 많은 투자자들이 더 안정적인 수동 수입을 창출하기 위해 COME 마이닝을 선택하고 있습니다. 모바일 폰만 있으면 사용자들은 언제 어디서나 마이닝을 할 수 있으며, 지루한 작업을 제거하고 실시간으로 디지털 자산의 성장을 모니터링할 수 있습니다. 모바일 클라우드 마이닝은 더 이상 전문가들만을 위한 것이 아닙니다. 이제 모든 사람이 접근할 수 있는 현실입니다. 당신이 수동 수입을 즐길 다음 사람이 될 수 있습니다. COME 마이닝 클라우드 마이닝에 참여하여 매일 디지털 자산이 꾸준히 성장하는 것을 지켜보세요. COME 마이닝으로 클라우드 마이닝을 시작하는 세 가지 단계 1. 등록 – comemining.com을 방문하여 15달러 상당의 무료 해시레이트를 받으세요. 2. 플랜 선택 – BTC 및 XRP와 같은 주요 통화를 포함하는 유연한 USD 연동 계약. 3. 마이닝 시작 – 시스템은 24/7 운영됩니다. 일일 수익은 계정에 입금됩니다. 100달러에 도달하면 출금하거나 복리 성장을 위해 재투자하세요. 자주 묻는 질문(FAQ) Q: COME 마이닝은 정말로 무료인가요? A: 네. COME 마이닝 클라우드 마이닝 앱의 주요 장점은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:11
인도, 2022년 이후 최악의 폭락 속 수익률 급등에 채권 시장 구제 계획
인도가 2022년 이후 최악의 폭락 속에서 채권 수익률이 급등함에 따라 채권 시장 구제를 계획한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인도는 2022년 이후 최대 규모의 매도세로 수익률이 급등한 후 채권 시장을 억제하기 위해 분주히 움직이고 있습니다. 블룸버그 데이터에 따르면, 인도 중앙은행(RBI)은 잔혹한 8월 동안 10년 만기 기준 수익률이 거의 20 베이시스 포인트 상승한 후 시장을 진정시키기 위한 조치를 검토하고 있습니다. 트레이더들은 재정 압박, 나렌드라 모디 총리가 발표한 감세, 그리고 예상보다 좋은 성장 수치에 따른 단기 금리 인하 가능성 감소가 복합적으로 작용했다고 지적했습니다. 분석가들은 RBI가 2차 시장에서 정부 증권을 매입하거나 경매에서 입찰을 거부함으로써 개입할 수 있다고 믿고 있습니다. ICICI 증권 프라이머리 딜러십의 수석 경제학자인 A. 프라산나는 RBI가 "수익률 상승 속도에 대해 다소 우려해야 한다"고 말하며, "채권 시장의 원활한 기능을 보장하기 위해 성명이나 소규모 스크린 구매와 같은 부드러운 신호를 줄 수 있다"고 덧붙였습니다. 프라산나는 공개 시장 운영이 가능한 첫 번째 조치라고 지적했습니다. 압력이 증가함에 따라 RBI는 경매 거부를 검토 중 노무라 홀딩스의 분석가인 네이선 스리발라순다람은 RBI가 콜금리를 완화하여 채권 투자자들의 캐리를 개선할 수도 있다고 말했습니다. 그는 "공급 조정을 통해 지원이 이루어질 수 있다. 단기적으로는 채권 경매에서 입찰이 거부될 수 있다"고 덧붙였습니다. 중앙은행은 이러한 제안에 대해 공식적으로 언급하지 않았으며, 대변인은 의견 요청에 응답하지 않았습니다. 금요일에 발표된 정부 지출 수치에 따르면 인도의 재정 적자는 이미 7월까지의 첫 4개월 동안 연간 목표의 30%에 도달했으며, 이는 작년의 17% 속도의 거의 두 배에 달합니다. 이러한 격차 확대는 전반적인 차입 비용을 상승시키고 있습니다. 피해는 이미 민간 부문으로 확산되기 시작했습니다. 현지 언론에 따르면 바자즈 파이낸스와 주택도시개발공사(HUDCO)와 같은 기업들이 신규 채권 발행 계획을 보류했습니다. 차입 비용이 상승함에 따라...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:07
'무언가 변했다:' 개발자, 양자 컴퓨팅이 3년 내에 비트코인을 무력화할 수 있다고 경고
'무언가 변했다:' 개발자, 양자 컴퓨팅이 3년 내에 비트코인을 무력화할 수 있다고 경고했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인을 양자 컴퓨팅에 내성이 있게 만드는 것을 목표로 하는 제안인 BIP 360의 저자 Hunter Beast는 비트코인을 잠재적으로 위험에 빠뜨릴 수 있는 이 분야의 발전에 대해 경고했습니다. "예전에 생각했던 것만큼 많은 시간이 남아있지 않다고 생각한다"고 그는 강조했습니다. BIP 360 저자, 비트코인의 양자 컴퓨팅에 대한 취약성에 우려 제기 양자 컴퓨팅 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/something-changed-developer-warns-quantum-computing-could-break-bitcoin-in-three-years/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 17:56
'비트코인이 왕이다': 주요 암호화폐, 4억 4천만 달러로 알트시즌 과열을 종식시키다
'비트코인이 왕이다': 주요 암호화폐가 4억 4천만 달러로 알트시즌 워밍업을 종료했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 8월 말, 비트코인은 암호화폐 ETF 경쟁에서 선두를 되찾으며 복귀했습니다. 현물 비트코인 펀드는 4억 4071만 달러의 신규 투자를 흡수하여 전주 11억 7천만 달러 유출을 뒤집고 총 순 유입액을 542억 4천만 달러로 끌어올렸습니다. SoSoValue에 따르면 순 자산은 현재 거의 1,400억 달러에 달합니다. 반면, 한때 지배적이었던 이더리움 ETF는 같은 기간 동안 단지 10억 8천만 달러만 추가했습니다. 이는 전주와 극명한 대조를 이룹니다: 8월 22일, 이더리움 상품은 28억 5천만 달러를 유치한 반면, 비트코인은 적자로 떨어졌습니다. 당신도 좋아할 만한 내용 이는 빠르게 "알트 시즌"의 시작으로 여겨졌지만, 일주일 후 상황은 달라 보입니다. 비트코인이 다시 선두로 돌아왔고, 이더리움의 수치는 이제 실제 추세가 아닌 일시적인 급등으로 보입니다. 지배력 게임 이 순환은 비트코인의 지배력 차트와 비교할 때 가장 쉽게 볼 수 있습니다. 초여름에 66% 이상으로 정점을 찍은 후, 암호화폐의 총 시총 점유율은 약 58%로 하락했습니다. 이러한 하락으로 알트코인이 입지를 넓힐 수 있었지만, ETF 흐름은 대형 투자자들이 시장에 돌아올 때 여전히 비트코인을 선호한다는 것을 시사합니다. 출처: TradingView 이더리움의 여름 연속 상승세는 여러 주 동안 10억 달러를 초과했으며, 격차를 좁히기에는 충분했지만 기본 순서를 바꾸기에는 충분하지 않았습니다. 기관 구매자들은 BTC를 핵심으로 유지하면서 ETH를 위성 배분으로 사용하는 것으로 보입니다. 이것이 이더리움이 비트코인을 앞지르는 한 주가 빠르게 반대 방향으로 전환되는 이유를 설명합니다. 당신도 좋아할 만한 내용 8월은 지배력 추세가 계속해서 비트코인을 선호하는 가운데 ETF 흐름이 주마다 어떻게 변동할 수 있는지 보여주었습니다. 4억 4천만 달러의 유입은 비트코인을 선두에 유지하지만, 58%의 지배력 수치는 분명히...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 17:47
Solv와 Chainlink, SolvBTC 가격 책정에 실시간 담보 검증 도입
Solv와 Chainlink, SolvBTC 가격 책정에 실시간 담보 검증 도입이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 BTC$109,731.24 보유자를 위한 금융 서비스 제공업체인 Solv Protocol은 탈중앙화 오라클 네트워크 Chainlink와 파트너십을 맺고 Solv의 실제 BTC 준비금에 대한 실시간 검증을 리퀴드 토큰인 SolvBTC를 지원하는 가격 피드에 직접 통합했습니다. 이 통합은 투명성을 향상시키고 사용자에게 더 큰 신뢰를 구축합니다. 시장 데이터에만 의존하는 기존 가격 피드와 달리, 새로운 SolvBTC-BTC 보안 교환 비율 피드는 교환 비율 계산과 실시간 자산 증명을 결합하여 검증 가능한 담보에 확고히 고정된 온체인 상환 비율을 제공합니다. 또한 이 메커니즘은 준비금 데이터를 기반으로 한 내장된 상한 및 하한을 특징으로 하여 조작에 강하고 Aave와 같은 탈중앙화 대출 시장에서 사용하기에 더 안전합니다. "Chainlink와 협력하여 보안 교환 비율 피드를 출시하게 되어 기쁩니다. 이는 DeFi 보안의 주요 진화를 의미하며, 프로토콜이 Chainlink 표준을 통해 검증 가능한 담보에 근거한 상환 비율을 활용하여 래핑된 자산을 더 정확하게 가격 책정할 수 있게 합니다,"라고 Solv의 공동 창업자이자 CEO인 Ryan Chow가 CoinDesk와 공유한 보도 자료에서 말했습니다. SolvBTC-BTC 보안 교환 비율 피드는 현재 이더리움 메인넷에서 운영 중이며, BOB을 포함한 다른 체인으로 확장할 계획입니다. 2024년 4월에 출시된 SolvBTC는 비트코인 기반 리퀴드 스테이킹 토큰으로, BTC 보유자가 BTC 노출을 유지하면서 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계에 참여하고 수익을 얻을 수 있게 합니다. 사용자는 BTC를 입금하고 SolvBTC를 발행할 수 있으며, 이는 스테이킹된 BTC의 유동적 표현으로 볼트, 탈중앙화 거래소(DEX) 및 대출 플랫폼을 포함한 다양한 DeFi 프로토콜에서 사용할 수 있습니다. Chainlink의 자산 증명(PoR)은 탈중앙화 오라클 네트워크를 활용하여 스테이블 코인이나 래핑된 자산과 같은 토큰화된 자산의 온체인 공급이 오프체인이나 다른 블록체인에 보유된 실제 준비금으로 완전히 뒷받침되는지 확인합니다. DeFi 내에서 수십억 달러의 래핑된 자산이 유통되면서 투명하고 신뢰할 수 있는 가격 책정 메커니즘이 점점 더 중요해지고 있습니다. 결합함으로써...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 17:14
그리스 S&P 글로벌 제조업 PMI가 8월에 이전 51.7에서 54.5로 상승했습니다
그리스 S&P 글로벌 제조업 PMI가 8월에 이전 51.7에서 54.5로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 페이지의 정보에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이 페이지에 소개된 시장과 상품은 정보 제공 목적으로만 제공되며 어떤 식으로든 이러한 자산을 매수하거나 매도하라는 권장 사항으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행해야 합니다. FXStreet는 이 정보가 실수, 오류 또는 중대한 허위 진술이 없다는 것을 어떤 식으로도 보장하지 않습니다. 또한 이 정보가 시의적절하다는 것을 보장하지 않습니다. 오픈 마켓에 투자하는 것은 투자 전체 또는 일부의 손실과 정서적 고통을 포함한 많은 위험을 수반합니다. 투자와 관련된 모든 위험, 손실 및 비용(원금의 전체 손실 포함)은 귀하의 책임입니다. 이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 반드시 FXStreet나 광고주의 공식 정책이나 입장을 반영하지는 않습니다. 저자는 이 페이지에 게시된 링크 끝에 있는 정보에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사 본문에 명시적으로 언급되지 않은 경우, 작성 시점에서 저자는 이 기사에서 언급된 어떤 주식도 보유하고 있지 않으며 언급된 어떤 회사와도 비즈니스 관계가 없습니다. 저자는 FXStreet 외에 이 기사를 작성하는 대가로 보상을 받지 않았습니다. FXStreet와 저자는 개인화된 추천을 제공하지 않습니다. 저자는 이 정보의 정확성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다. FXStreet와 저자는 이 정보와 그 표시 또는 사용으로 인해 발생하는 오류, 누락 또는 손실, 부상 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 오류와 누락은 제외됩니다. 저자와 FXStreet는 등록된 투자 고문이 아니며 이 기사의 어떤 내용도...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 17:13
미국 근로자를 기리는 새로운 방법
BitcoinEthereumNews.com에 게재된 '미국 노동자를 기리는 새로운 방법'이라는 글입니다. 우리가 그릴을 준비하고 올해로 143번째 노동절을 맞아 미국 노동자들의 업적을 기념하면서, 강력한 아이디어 하나를 조명해 봅시다: 노동자들에게 그들이 창출하는 부에 대한 실질적인 지분을 제공하는 것입니다. 이것이 바로 직원 소유권, 특히 직원 주식 소유 계획(ESOP)의 약속입니다. 이를 통해 노동자들은 자신이 구축하는 회사의 공동 소유자가 될 수 있습니다. 30년 이상 ESOP 창출을 돕고 소유자로서의 노동자들을 관찰해온 저로서는 직원 소유자들이 소유권이 그들의 삶에서 어떤 역할을 했는지 직접 이야기하게 하는 것보다 노동절을 기념하는 더 좋은 방법은 없다고 생각합니다. 정책 입안자들이 Expanding ESOPs 연합이 수집한 그들의 이야기를 읽고, 더 많은 노동자들이 소유자가 될 수 있도록 쉽게 만들어 주기를 바랍니다. 미국 노동자를 기리는 새로운 방법 - 직원 소유권 getty 세계 최대의 독립 계정, 직원 소유 항공기 부품 및 공급품 유통업체인 Proponent의 Mustafa Abou-Taleb과 내슈빌 마케팅 에이전시 5by5의 Austin Evans의 이야기를 통해, 우리는 직원 소유권이 단순한 재정적 혜택이 아니라 존엄성, 안정성, 목적의식을 위한 촉매제라는 것을 이해하게 됩니다. Mustafa Abou-Taleb은 마케팅 직종에서 9년을 보낸 후 안주할 수 없게 되었습니다. 고객사인 Proponent와 일하는 동안, 그는 직원들이 진정으로 행복하고 열정적이라는 것을 알아차렸습니다. 이유는? 그들이 소유자였기 때문입니다. 그는 Proponent의 ESOP가 직원들이 자신의 업무 외에 한 푼도 기여하지 않고도 상당한 퇴직 저축을 쌓을 수 있게 해준다는 사실에 놀랐습니다. 그의 에이전시에서는 401(k)도 없었고 저축된 모든 돈은 그의 급여에서 나왔습니다. "누군가 나를 스카우트해 갔으면 좋겠다"고 그는 팀원이 다른 회사로 스카우트되었다는 이야기를 들었을 때 고객 담당자에게 농담을 했습니다. 얼마 후, 그는 Proponent의 마케팅 팀에 합류했습니다. "나를 끌어들인 것은 ESOP였다"고 그는 말합니다. "특별한 무언가를 느꼈지만, 내 첫 번째를 볼 때까지는..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:52
메타플래닛(3350), 2만 BTC 달성, 라이엇 플랫폼을 제치고 6번째로 큰 기업 보유자로 등극
메타플래닛(3350), 2만 BTC 보유량 달성, 라이엇 플랫폼을 제치고 6번째로 큰 기업 보유자로 등극이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타플래닛(3350)은 추가로 1,009 비트코인 BTC$109,603.45을 구매하여 총 보유량을 2만 BTC로 늘리고 라이엇 플랫폼(RIOT)을 제치고 최대 암호화폐의 여섯 번째로 큰 기업 보유자가 되었습니다. 약 165억 엔(1억 1200만 달러) 규모의 이번 구매는 도쿄 기반 회사가 비트코인을 핵심 준비 자산으로 자리매김하려는 의지를 보여줍니다. 월요일에 발표된 보고서에 따르면, 회사의 총 비트코인 구매액은 BTC당 평균 비용 1510만 엔으로 3023억 엔에 달합니다. 이 회사의 비트코인 축적 속도는 아시아에서 가장 두드러진 공개 거래 암호화폐 채택자로 만들었습니다. 7월 1일부터 9월 1일까지 회사는 30.7%의 BTC 수익률을 달성했으며, 순 자산 가치 대비 배수(mNAV)는 2 바로 아래에 위치합니다. 메타플래닛 주가는 5.5% 하락한 831엔을 기록했습니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/metaplanet-bitcoin-purchase-takes-holdings-to-20k-btc-overtaking-riot-platforms
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:47
