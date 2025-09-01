"레드 9월" 2025년 비트코인 가격 예측

"레드 9월" 2025년 비트코인 가격 예측 비트코인은 9월을 압박 속에서 시작하고 있습니다. 8월에 6.49% 하락한 후, 선두 암호화폐는 $108,253에서 월을 시작했으며, 역사적으로 가장 약세인 한 해의 구간을 마주하고 있습니다 - 트레이더들이 "레드 9월"이라고 부르는 추세입니다. 2013년 이후, 비트코인은 9월에 평균 3.77%의 손실을 기록했으며, 지난 11년 중 8년 동안 하락했습니다. 이 패턴은 암호화폐에만 국한된 것이 아닙니다; 월스트리트는 거의 한 세기 동안 9월 매도세에 시달려 왔습니다. 하지만 올해는 상황이 훨씬 더 변동성이 크며, 트레이더들은 이를 알고 있습니다. 암호화폐에 대한 9월 효과 매년 9월은 익숙한 매도 압력의 조합을 가져옵니다. 분위기는 하락세로 전환되고, 트레이더들은 리스크를 줄이며, 시장은 출혈합니다. "패턴은 예측 가능합니다: 8월 25일 경 소셜 미디어의 부정적인 대화가 급증하고, 48-72시간 내에 거래소로의 비트코인 입금이 증가합니다,"라고 FinchTrade의 Yuri Berg가 말했습니다. "우리는 현재 펀더멘털보다는 역사에 기반하여 스스로 매도세로 이끄는 전체 시장을 지켜보고 있습니다." 그 두려움은 시장 구조에 의해 뒷받침됩니다. 뮤추얼 펀드는 세금 목적으로 손실을 확정하고, 유동성은 채권으로 이동하며, 트레이더들은 여름에서 돌아와 재조정할 준비가 되어 있습니다. 암호화폐에서는 이러한 움직임이 증폭됩니다. 비트코인은 24/7 거래되고, 레버리지가 작동하며, 고래 주도 변동성이 종종 상황을 악화시킵니다. 지정학, 인플레이션, 그리고 리스크 자산 현실 점검 글로벌 리스크가 쌓이고 있습니다. 미국의 인플레이션은 3.1%에 머물러 있고, 두 개의 주요 전쟁이 공급망을 교란시키고 있으며, 무역 긴장이 고조되고 있습니다. "현재 글로벌 지정학의 상태는 2025년 9월에 BTC가 급격히 하락할 수 있는 완벽한 위치에 있습니다,"라고 InFlux Technologies의 Daniel Keller가 말했습니다. 오늘날 BTC는 리스크 자산처럼 움직이며 이는 모든 거시적 충격에 취약하게 만듭니다. 기관들이 철수하면서 차트는 빨간색으로 깜박입니다. 비트코인은...