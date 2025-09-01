MEXC 거래소
고래들이 수십억 달러를 이더리움으로 이동시키면서 오늘 비트코인 가격 약세
비트코인 가격, 고래들이 수십억 달러를 이더리움으로 이동시키며 약세 보여 비트코인 가격, 고래들이 수십억 달러를 이더리움으로 이동시키며 약세 보여라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 게시물은 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 비트코인은 달력상 하락장 중 하나인 9월에 접어들었습니다. 첫날, BTC는 잠시 110K 달러까지 상승했지만, 흥분은 빠르게 주의로 바뀌었습니다. 10X Research에 따르면, 앞으로 2주가 비트코인이 강세를 유지할지 아니면 더 깊이 하락할지를 결정할 수 있습니다. ETF 유출이 기록을 세우고, 고래들이 이더리움으로 이동하며, 연준의 중요한 결정이 있습니다. ETF 유출이 압력 가중 10X Research에 따르면 최근 몇 주 동안 우려스러운 추세가 나타났으며, 비트코인 ETF로의 자금 유입이 급격히 둔화되어 1억 2600만 달러 이상의 기록적인 유출로 전환되었습니다. 그러나 레거시 지갑도 보유량을 매도하여 비트코인에 더 많은 압력을 가하고 있습니다. 블록체인 분석 플랫폼인 Lookonchain은 고래들이 점점 더 비트코인에서 이더리움으로 자금을 이동시키고 있다고 보고했습니다. 한 장기 비트코인 투자자는 2,000 BTC(2억 1500만 달러 상당)를 매도하여 약 49,000 ETH를 구매했으며, 이로써 그들의 총 이더리움 보유량은 886,371 토큰(40억 달러 이상의 가치)에 이르게 되었습니다. 이러한 새로운 자본의 부족은 모멘텀을 약화시켜 비트코인이 더 높은 수준을 유지하기 어렵게 만들었습니다. 약한 유입이 투자자 신뢰 손상 동시에, MicroStrategy와 같이 비트코인에 크게 의존하는 기업들도 압박을 느끼고 있습니다. 가격 하락으로 BTC를 계속 축적하는 능력이 제한되었습니다. 이러한 추세에 맞춰, 10X Research는 MicroStrategy와 Coinbase에 대한 숏 포지션이 이미 16.5%와 19% 상승했다고 보고했으며, 이는 암호화폐 시장 전반의 전반적인 압박을 강조합니다. 108K 달러의 비트코인: 중요한 수준 현재 비트코인은 108,500 달러 수준에서 유지되고 있으며, 많은 분석가들은 이 수준이 다음 큰 움직임을 결정할 수 있다고 믿고 있습니다. 이러한 견해를 뒷받침하며, 암호화폐 분석가 Michaël van de Poppe는 비트코인이 현재 좁은 범위에 갇혀 있지만, 이 평온함...
2,000 BTC 하룻밤 사이 매도 - 고래, ETH에 큰 베팅
2,000 BTC 하룻밤 사이 매도 - 고래, ETH에 큰 베팅 BitcoinEthereumNews.com에 게재. BitcoinEthereum 암호화폐 트레이더들은 비활성 고래가 갑자기 올해 최대 규모의 자산 로테이션 중 하나로 재등장하면서 당황했습니다. Lookonchain에 따르면, 이 주체는 약 2,000 BTC(약 2억 1500만 달러 상당)를 매도하고 즉시 그 자본을 거의 49,000 ETH로 이동시켰습니다. 이더리움 제국 구축 이것은 무작위 거래가 아닙니다. 온체인 데이터에 따르면 동일한 월렛이 수년간 조용히 ETH를 쌓아왔으며, 현재 40억 달러 이상의 가치를 지닌 886,000개 이상의 토큰을 보유하고 있습니다. 이 잔액은 이 고래를 전 세계에서 가장 중요한 개인 이더리움 홀더 중 하나로 만들어, 일부 기관 펀드에 필적하는 영향력을 부여합니다. 왜 지금 로테이션하는가? 분석가들은 타이밍이 핵심이라고 봅니다. 이더리움은 현물 ETH ETF에 대한 기관 수요와 온체인 거래 활동 급증 덕분에 모멘텀을 얻고 있습니다. 이 움직임은 고래가 오랫동안 보유한 비트코인 익스포저를 줄이는 대가를 치르더라도 잠재적인 이더리움 주도 랠리에 앞서 포지셔닝하고 있음을 시사합니다. 시장 전반에 미치는 파급 효과 고래의 움직임은 종종 시장 심리의 척도 역할을 합니다. 일부 트레이더들은 이 로테이션이 중기적으로 ETH 가격을 강화하여 이미 성장을 위해 준비된 시장에 추가적인 매수 압력을 만들 수 있다고 믿습니다. 반면에, 비트코인은 특히 8월 12만 달러 이상의 고점을 회복하지 못한 후 매도 압력의 무게를 느낄 수 있습니다. 다음은 무엇인가 고래의 향후 활동은 면밀히 관찰될 것입니다. 더 많은 BTC가 ETH로 이동한다면, 이더리움이 대형 투자자들 사이에서 새로운 지배력을 확보하고 있다는 내러티브를 강화할 수 있습니다. 현재로서는 이 월렛의 갑작스러운 재각성이 이미 기관 자금 흐름과 ETF 투기에 대해 긴장하고 있는 시장에 새로운 흥미를 불러일으켰습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략을 지지하거나 추천하지 않습니다...
메타플래닛 사장, 주주총회에서 2027년까지 21만 비트코인 매수 계획 발표
메타플래닛 사장, 주주총회에서 2027년까지 210,000 비트코인 매수 계획 발표 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 매거진 메타플래닛 사장, 주주총회에서 2027년까지 210,000 비트코인 매수 계획 발표 2025년 9월 1일, 메타플래닛은 도쿄 중심부에서 임시주주총회를 개최했습니다. 이 행사에서 메타플래닛의 사장인 사이먼 게로비치는 회사가 비트코인 재무 회사로 운영된 16개월 동안 거둔 성과를 강조하고 2027년까지 총 공급량의 1%인 210,000 비트코인을 매수하는 계획을 발표했습니다. 이 비전에는 해당 비트코인을 매수하기 위한 노력의 일환으로 두 가지 버전의 새로운 금융 상품인 메타플래닛 프레프스(영구 우선주 제공, 2025년 3월 전략이 출시한 유형과 유사)를 발행하는 것이 포함됩니다. 메타플래닛의 주요 성과 게로비치는 메타플래닛이 2024년 초 어려움을 겪던 호텔 회사에서 비트코인 재무 회사로 전환한 과정을 설명하며 회의를 시작했습니다. 그 이후로 메타플래닛은 비트코인 총 공급량의 약 0.1%를 매수하여 초기 목표였던 10,000 비트코인을 훨씬 초과 달성했다고 그는 지적했습니다. 행사 중 게로비치는 또한 메타플래닛이 보유량을 20,000 비트코인으로 늘려 세계에서 여섯 번째로 큰 비트코인 대차대조표를 보유하게 되었다고 발표했습니다. *메타플래닛, 추가 1,009 $BTC 매수, 총 보유량 20,000 BTC 도달* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025년 9월 1일 게로비치는 메타플래닛이 전략에 이어 두 번째로 큰 비트코인 잔고를 보유하는 것이 자신의 목표라고 언급했습니다. 그는 또한 메타플래닛의 지난 1년간 주당 비트코인 비율을 전략과 비교하며, 전략의 86%에 비해 2,274%로 증가했다고 지적했습니다. 게로비치는 또한 메타플래닛 주식이 전 세계 거래소와 중개회사를 통해 주당 100시간 이상 거래되어 메타플래닛의 성공이 일본 이야기가 아닌 글로벌 이야기가 되도록 돕고 있다고 강조했습니다. "전 세계 어디에 있든, 메타플래닛은 손이 닿는 곳에 있습니다,"라고 게로비치는 말했습니다. 메타플래닛 프레프스 "전통적으로,...
비트코인의 10만 달러 전투: 왜 이 지지선이 BTC의 강세장 운명을 결정하는가
비트코인의 $100K 전투: 왜 이 지지선이 BTC 불 런의 운명을 결정하는가가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 BTC 불 런은 고래들의 이익 실현과 거시경제적 역풍 속에서 $100K 지지선이 핵심 축으로 작용하며 균형을 이루고 있습니다. "비트코인은 여전히 할인 중입니다,"라고 Michael Saylor가 말합니다. 비트코인[BTC]이 8월을 $115,778 시작가에서 6.5% 하락으로 마감한 후, 이 주장은 설득력을 갖습니다. 한편, MSTR은 한 달 동안 세 번의 매수를 통해 BTC를 확대했으며, 코인당 평균 $116,168에 구매했습니다. 그러나 이러한 포지션들은 현재 7.3%의 미실현 손실을 기록하고 있습니다. 이것이 MSTR의 결정을 리스크 오프 플레이로 만들어 트레이더들을 방관자로 만들고, BTC 불 런이 아직 완전히 바닥을 치지 않았다는 생각을 강화하는 것일까요? 거시적 변동성이 MSTR의 비트코인 베팅을 시험하다 9월은 시장을 움직일 경제 일정이 가득한 상태로 시작됩니다. ISM 제조업 PMI와 고용, 초기 실업 청구, 무역 수지, 비농업 고용, 실업률 등이 BTC의 역사적으로 하락세인 달의 첫 주에 발표될 예정입니다. 그러나 모든 이목은 9월 17일 FOMC에 집중되어 있으며, 시장은 대체로 완화를 예상하고 있습니다. 금리 인하 가능성 86.4%, 변동 없음 13.6%, 인상 0%로, 이번 주 발표는 BTC 불 런에 핵심이 됩니다. 출처: CME Group 간단히 말해, 미국의 거시경제적 배경은 MSTR의 BTC 베팅을 뒷받침하는 핵심입니다. 논리는 간단합니다: 7월 헤드라인 CPI는 2.8% 예상치보다 약간 낮은 2.7%를 유지했고, 핵심 CPI는 "예상대로" 0.3% 상승하여 6개월 만에 가장 급격한 월간 상승을 기록하며 인플레이션 역학을 견제했습니다. 결과는? FOMC는 금리를 변동 없이 유지했습니다. 비트코인은 바닥을 쳤고, 이전 BTC 불 런에서 $124k ATH를 촉발했습니다. 이제 질문은 현재의 거시경제 조건이 MSTR의 입장을 뒷받침하는 유사한 BTC 랠리를 촉발할 수 있는지입니다. $100k 지지선이 이제 BTC 불 런의 중심점 9월은 역사적으로 BTC의 어려운 시기였습니다. 평균적으로 월간 ROI -3.5%를 기록하며, 손실이 지속적으로 지배하는 유일한 달입니다...
BlockDAG 2049% 체험금 드롭, Bitcoin Swift 출시 확정, BlockchainFX 600만 달러 돌파
BlockDAG, 2049% 체험금 제공, 비트코인 Swift 출시 확정, BlockchainFX 600만 달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BlockDAG의 Token2049 헤드라인 체험금, 비트코인 Swift의 출시 확정, BlockchainFX의 스테이킹 보상에 대해 알아보세요. 지금 어떤 암호화폐를 구매해야 할까요? 암호화폐는 조용히 진행 상황을 발표하지 않습니다. 소리 높여 외칩니다. 비트코인 Swift는 8월 출시일과 지금까지 130만 달러 이상을 모금하며 초기 견인력을 얻고 있습니다. BlockchainFX는 스테이킹 보상으로 모멘텀을 얻어 프리세일에서 600만 달러를 넘어서며 실제 거래 옵션으로 확장하고 있습니다. 하지만 대화를 주도하는 것은 BlockDAG입니다. 올해 가장 기대되는 이벤트인 Token2049에 2049% 체험금을 연결함으로써, BlockDAG는 몰래 들어가려는 것이 아니라 주목을 요구하고 있습니다. 3억 8800만 달러를 모금하고, 250억 BDAG를 판매하고, 배치 1 이후 2900% ROI를 기록하며, 이 프리세일은 서사와 숫자 모두를 갖추고 있습니다. 이러한 이름들 중에서 BlockDAG는 진행 중인 프로젝트라기보다는 스포트라이트가 어디에 속해야 하는지에 대한 확인처럼 보입니다. 타이밍, 규모, 증명: BlockDAG의 성공 공식! Token2049가 다가옴에 따라, 프로젝트들은 전략을 준비하고 있습니다. 많은 이들이 조용히 업계 대화에서 자리를 차지하려 하며, 주목받기를 바랍니다. BlockDAG는 완전히 다른 경로를 선택했습니다. 속삭이는 대신, 볼륨으로 리드하고 있습니다. 올해 가장 큰 암호화폐 이벤트와 직접 연결된 2049% 체험금은 단순한 마케팅 전술 이상입니다. 가장 중요한 무대를 지배하기 위해 만들어진 헤드라인 소재입니다. 이 움직임의 강점은 그 숫자에 있습니다. 이미 3억 8800만 달러를 모금하고, 250억 코인을 배포하고, 현재 0.03달러에 배치 30이 진행 중인 이것은 단순히 관심을 끌기 위한 것이 아닙니다. 이는 진행 상황을 보여주는 것입니다. 배치 1 이후 2900% ROI는 시간이 지나도 약해지지 않고 모멘텀을 유지해온 명확한 성장 스토리를 말해줍니다. 이러한 수치는 BlockDAG가 약속하는 것이 아니라 이미 제공한 것으로 두드러지게 합니다. Token2049는 단순한 네트워킹 엑스포가 아닙니다. 이것은...
홍콩 비즈니스 스쿨이 비트코인 도입을 계획하고, 분석가가 BTC가 오랫동안 지속될 것이라고 말하는 등 오늘의 비트코인 예측...
홍콩 비즈니스 스쿨의 비트코인 도입 계획, 분석가가 BTC가 오랫동안 지속될 것이라고 말하는 오늘의 비트코인 예측 등에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 라이브 비트코인 하이퍼 업데이트: 홍콩 비즈니스 스쿨의 비트코인 도입 계획, 분석가가 BTC가 오랫동안 지속될 것이라고 말하는 오늘의 비트코인 예측 등... 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어 및 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 저널리스트로 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately와 같은 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여했으며, 이를 통해 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할을 맡게 되었습니다. 속보 뉴스나 심층 리뷰를 작성할 때, 그녀는 최신 통찰력과 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 끌어들이기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag)을 포함한 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 돌아다니고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 단골 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-1-2025/
비트코인 갈취 사건에서 유죄 판결 받은 전 인도 국회의원, 경찰관
전 인도 국회의원, 경찰관 비트코인 갈취 사건으로 유죄 판결 받아 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인도 법원은 사업가로부터 360만 달러의 비트코인을 갈취한 혐의로 전 국회의원과 전 경찰 감독관을 포함한 14명에게 유죄를 선고했습니다. 범죄 음모의 세부 사항 인도 법원은 사업가로부터 360만 달러(₹32 크로어)의 비트코인을 갈취한 혐의로 전 국회의원과 법 집행관을 포함한 14명에게 유죄를 선고했습니다. […] 출처: https://news.bitcoin.com/former-indian-lawmaker-police-officer-convicted-in-bitcoin-extortion-case/
Amplify, 옵션 전략을 활용한 최초의 XRP 인컴 ETF 신청
Amplify가 옵션 전략을 활용한 최초의 XRP 인컴 ETF를 신청했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Amplify는 미국 증권거래위원회에 최초의 XRP 옵션 인컴 ETF를 제출했습니다. 이 펀드는 커버드 콜 전략을 사용하여 월간 지급금을 생성할 예정입니다. 현물 ETF와 달리, XRP 연계 상품을 추적함으로써 보관 리스크를 피합니다. 자산 운용사 Amplify Investments는 최초의 XRP 기반 "옵션 인컴" 상장지수펀드(ETF)를 출시하기 위한 제안서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했습니다. 일리노이 기반 자산 운용사는 Cboe BZX 거래소에 이 펀드를 상장하기 위한 신청서를 제출했습니다. 이 펀드는 XRP 가격을 추적하고 커버드 콜 옵션 전략을 통해 정기적인 수입 흐름을 창출하는 것을 목표로 합니다. 간단히 말해, 암호화폐의 변동성 위에 보수적인 수입을 얹어 옵션 판매를 통해 월간 지급금을 조달할 것입니다. 시장 관찰자들은 파생상품을 사용하는 암호화폐 펀드가 디지털 자산을 직접 보유하는 것보다 규제 기관과의 관계에서 역사적으로 더 나은 성과를 거두었다고 지적합니다. 실제로, 이 신청은 최근 몇 달간의 규제 명확성 이후 XRP에 대한 기관 투자자들의 관심이 증가하고 암호화폐 ETF 희망자들의 물결 속에서 도착했습니다. Amplify의 XRP 월간 옵션 인컴 ETF 제안 Amplify의 새로 신청된 XRP 월간 옵션 인컴 ETF는 커버드 콜 전략을 통해 XRP에 대한 노출과 정기적인 수입을 모두 제공하도록 설계되었습니다. 실제로, 이 펀드는 토큰을 직접 보유하는 대신 XRP 연계 상품을 통해 XRP 가격을 추적한 다음, 이러한 보유분에 대한 콜 옵션을 체계적으로 판매하여 프리미엄 수입을 수집할 것입니다. 각 옵션 주기는 일반적으로 몇 주 동안 지속되며, 그 후 전략이 재설정됩니다; 이는 가격 상승을 최대화하는 것보다 안정적인 수입을 우선시하는 모델입니다. 투자설명서에 따르면, 펀드 자산의 최소 80%가 XRP 가격에 연동될 것입니다. 나머지 20%는 안정성과 담보 목적으로 미국 국채나 현금으로 보유될 것입니다. 이 ETF는 XRP에 직접 투자하지 않기 때문에, 현물 암호화폐 펀드가 직면하는 일부 보관 및 규제 장벽을 피할 수 있습니다. 이...
비트코인 보유량이 2만 BTC를 넘어서면서 메타플래닛 주가 하락
메타플래닛 주식, 비트코인 보유량 2만 BTC 돌파에도 하락세를 보이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 메타플래닛 주식 가격 상승에 의존하여 비트코인 구매를 위한 자본을 창출하는 플라이휠 모델이 모멘텀을 잃었습니다. 이로 인해 비트코인 보유량 대비 프리미엄이 8배에서 약 2배로 감소하여 잠재적인 주주 희석에 대한 우려가 제기되었습니다. 메타플래닛은 해외 주식 발행을 통해 8억 8400만 달러를 조달하고 주주 승인을 구할 계획입니다. 메타플래닛 주식은 회사가 오늘 일찍 1,009 BTC BTC $109 301 24시간 변동성: 0.8% 시총: $2.18 T 24시간 거래량: $35.19 B 구매를 발표했음에도 불구하고 9월 1일 강한 매도 압력을 받았으며, 이로써 총 보유량은 20,000 BTC에 도달했습니다. 결과적으로 회사는 연말까지 30,000 BTC 보유라는 목표의 66%를 달성했습니다. 비트코인 구매에도 불구하고 메타플래닛 주식이 하락하는 이유는? 지난 한 달 동안 메타플래닛 주식은 횡보장을 보이며 5.4% 조정 후 다시 한번 830 JPY의 지지선을 테스트하고 있습니다. 주가에 대한 최근 압력은 회사의 자금 조달 메커니즘이 압박을 받으면서 발생했습니다. 블룸버그 보도에 따르면, 메타플래닛의 하락은 다른 약세 시장의 주식과 달리 내부 자금 조달 메커니즘 때문입니다. 보고서에 따르면 이 일본 기업은 "플라이휠 모델"을 사용하여 주가 상승이 금융 파트너인 Evo Fund와의 워런트를 촉발시켜 새로운 자본을 창출하고, 이를 더 많은 비트코인 구매에 사용했습니다. 이 모델은 주가가 높게 유지되는 한 투자자들의 낙관론을 부추겼습니다. 그러나 메타플래닛 주식이 하락하기 시작하면서 이 메커니즘은 모멘텀을 잃었습니다. 6월 이후 메타플래닛의 주식은 거의 54% 하락했으며, 이로 인해 비트코인 보유량에 대한 프리미엄이 붕괴되었습니다. 메타플래닛은 해외 주식 발행을 통해 8억 8400만 달러를 조달할 계획이며, 9월 1일 주주총회에서 최대 5억 5500만 주의 우선주 발행에 대한 주주 승인을 구할 예정으로, 이를 통해 잠재적으로 38억 달러를 조달하여 확장할 수 있습니다...
트럼프의 아들들이 월스트리트를 겨냥하다
이 게시물 les fils Trump visent Wall Street는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. American Bitcoin: 트럼프의 아들들이 월스트리트를 겨냥하다 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/american-bitcoin-trump-wall-street/
