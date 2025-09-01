비트코인의 10만 달러 전투: 왜 이 지지선이 BTC의 강세장 운명을 결정하는가

비트코인의 $100K 전투: 왜 이 지지선이 BTC 불 런의 운명을 결정하는가가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 BTC 불 런은 고래들의 이익 실현과 거시경제적 역풍 속에서 $100K 지지선이 핵심 축으로 작용하며 균형을 이루고 있습니다. "비트코인은 여전히 할인 중입니다,"라고 Michael Saylor가 말합니다. 비트코인[BTC]이 8월을 $115,778 시작가에서 6.5% 하락으로 마감한 후, 이 주장은 설득력을 갖습니다. 한편, MSTR은 한 달 동안 세 번의 매수를 통해 BTC를 확대했으며, 코인당 평균 $116,168에 구매했습니다. 그러나 이러한 포지션들은 현재 7.3%의 미실현 손실을 기록하고 있습니다. 이것이 MSTR의 결정을 리스크 오프 플레이로 만들어 트레이더들을 방관자로 만들고, BTC 불 런이 아직 완전히 바닥을 치지 않았다는 생각을 강화하는 것일까요? 거시적 변동성이 MSTR의 비트코인 베팅을 시험하다 9월은 시장을 움직일 경제 일정이 가득한 상태로 시작됩니다. ISM 제조업 PMI와 고용, 초기 실업 청구, 무역 수지, 비농업 고용, 실업률 등이 BTC의 역사적으로 하락세인 달의 첫 주에 발표될 예정입니다. 그러나 모든 이목은 9월 17일 FOMC에 집중되어 있으며, 시장은 대체로 완화를 예상하고 있습니다. 금리 인하 가능성 86.4%, 변동 없음 13.6%, 인상 0%로, 이번 주 발표는 BTC 불 런에 핵심이 됩니다. 출처: CME Group 간단히 말해, 미국의 거시경제적 배경은 MSTR의 BTC 베팅을 뒷받침하는 핵심입니다. 논리는 간단합니다: 7월 헤드라인 CPI는 2.8% 예상치보다 약간 낮은 2.7%를 유지했고, 핵심 CPI는 "예상대로" 0.3% 상승하여 6개월 만에 가장 급격한 월간 상승을 기록하며 인플레이션 역학을 견제했습니다. 결과는? FOMC는 금리를 변동 없이 유지했습니다. 비트코인은 바닥을 쳤고, 이전 BTC 불 런에서 $124k ATH를 촉발했습니다. 이제 질문은 현재의 거시경제 조건이 MSTR의 입장을 뒷받침하는 유사한 BTC 랠리를 촉발할 수 있는지입니다. $100k 지지선이 이제 BTC 불 런의 중심점 9월은 역사적으로 BTC의 어려운 시기였습니다. 평균적으로 월간 ROI -3.5%를 기록하며, 손실이 지속적으로 지배하는 유일한 달입니다...