비트코인 지표가 반등을 가리키며 과매도 신호에 근접

비트코인이 과매도 신호에 근접하면서 지표들이 반등을 가리킨다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 일일 RSI가 "과매도" 수준에 근접하고 있으며, 이는 역사적으로 시장 바닥을 표시했던 기술적 신호입니다. 글로벌 M2 유동성이 증가하고 있어 역사적으로 암호화폐 랠리를 촉진했던 거시적 추세가 형성되고 있습니다. 온체인 데이터는 기관과 기업들이 여전히 BTC를 축적하고 있으며, 채굴되는 양보다 4배 빠르게 구매하고 있음을 보여줍니다. 적자를 기록한 8월 이후, 기술적, 거시적, 온체인 지표들의 결합이 9월에 암호화폐 시장 반등이 임박했음을 시사하고 있습니다. 비트코인의 모멘텀이 약하지만, 상대 강도 지수(RSI)가 역사적으로 중요한 과매도 수준에 접근하고 있으며, 동시에 글로벌 유동성이 증가하고 온체인 데이터는 스마트 머니가 여전히 축적 중임을 보여줍니다. 비트코인 차트가 기술적 매수 신호를 보내고 있나요? 반등에 대한 주요 기술적 근거는 비트코인의 RSI와 9월의 역사적 성과에 기반합니다. RSI는 현재 무엇을 말해주고 있을까요? 비트코인이 약 109,682달러에 거래되는 가운데, 일일 RSI는 약한 41.40에 위치하며, 고전적인 "과매도" 임계값인 30 바로 위에 머물고 있습니다. 역사적으로, 이 구간으로의 하락은 주요 시장 바닥과 반전 지점을 표시했습니다. MACD 지표가 현재로서는 약세를 유지하고 있지만, RSI는 트레이더들이 잠재적 반등을 위해 주시하는 핵심 신호입니다. 9월의 역사적 패턴은 무엇인가요? Thinking Crypto 팟캐스트에 따르면, 비트코인은 현재 사이클 동안 모든 8월을 적자로 마감했습니다. 이러한 각각의 하락 이후에는 9월에 새로운 강세 기간이 이어졌습니다. 현재의 조정은 이 계절적 패턴을 정확히 반영하고 있어, 바닥이 형성될 수 있음을 시사합니다. MACD는 여전히 약세를 보이며, MACD 라인이 -1910.20으로 시그널 라인인 -1,332.48 아래에 위치하여 모멘텀이 부정적인 상태를 유지하고 있습니다. 이더리움도 조정을 겪었지만 최근 몇 주 동안 비트코인보다 더 나은 성과를 보이고 있으며, 비트코인 우위가 감소함에 따라 알트코인이 유동성을 흡수하고 있습니다. 4분기 랠리를 위한 거시적 촉매제들이 정렬되고 있나요? 지원...