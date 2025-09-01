MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
"더 이상 약세장은 없다": 마이클 세일러, 비트코인이 100만 달러 마일스톤을 향해 나아가는 것을 전망
"더 이상 베어 없음": 마이클 세일러, 비트코인이 100만 달러 마일스톤을 향해 나아가는 것을 전망
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:19
비트코인에서 이더리움으로의 갑작스러운 고래 이동 이후 구매할 최고의 알트코인
비트코인에서 이더리움으로의 갑작스러운 고래 이동 이후 구매할 최고의 알트코인
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:52
주간 유입액 10억 8천만 달러 기록, 비트코인 상회
주간 유입액 10억 8천만 달러 돌파, 비트코인 능가 주요 하이라이트 이더리움 ETF가 단 일주일 만에 10억 8천만 달러 급증 — 유입을 주도하는 요인을 확인하세요. 8월 유입액은 38억 7천만 달러로, ETH ETF 역사상 두 번째로 좋은 달이 되었습니다. 비트코인 ETF는 뒤처져: 이더리움이 주목받는 이유. 이더리움 ETF 급증: 주간 및 월간 유입 2025년 8월 25일부터 8월 29일 사이, SoSoValue 데이터에 따르면 현물 이더리움 ETF에 대한 누적 유입액은 10억 8천만 달러에 달해, 상품 출시 이후 네 번째로 큰 주간 총액을 기록했습니다. 미국 현물 이더리움 ETF의 주간 자산 흐름. 출처: SoSoValue 이더리움 ETF 부문은 5일의 거래일 중 4일 동안 긍정적인 유입을 경험했습니다. 가장 큰 유입은 8월 25일에 발생하여 4억 4,300만 달러에 달했으며, 유일한 유출은 마지막 거래일에 약 1억 6,500만 달러였습니다. 비트코인 ETF: 더딘 성장 이에 비해, 비트코인 ETF는 한 주 동안 절반도 안 되는 자본을 유치하여 총 4억 4,070만 달러를 기록했습니다. 가장 큰 유입 역시 8월 25일에 2억 1,900만 달러로 발생했지만, 주간은 1억 2,700만 달러의 유출로 마감되었습니다. 미국 현물 비트코인 ETF의 주간 자산 흐름. 출처: SoSoValue 월간 규모에서, 비트코인 ETF는 어려움에 직면했습니다: 8월에는 7억 5,100만 달러가 인출되어, 5개월 만에 처음으로 순 유출을 기록했으며 역사상 세 번째로 큰 부정적 결과였습니다. 이더리움 ETF, 강력한 월간 성과 보여줘 비트코인의 둔화에도 불구하고, 이더리움 ETF는 계속 성장하여 월간 유입액이 38억 7천만 달러를 초과했습니다. 이는 이 상품들의 역사상 두 번째로 좋은 월간 성과로, 이더리움에 대한 강한 투자자 관심과 신뢰를 강조합니다. 이더리움 ETF가 모멘텀을 얻으면서, 시장 관찰자들은 이러한 유입이 ETH 가격에 어떤 영향을 미치고 더 넓은 암호화폐 투자 환경을 어떻게 재구성할지 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이더리움 ETF는 비트코인에 비해 강한 수요를 보여주고 있으며, 일관된 주간 유입과 기록적인 월간 성장을 보이고 있습니다. 투자자들은 암호화폐를 직접 거래하지 않고도 이더리움에 노출되기 위해 이러한 상품들로 점점 더 많이 전환하고 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:35
비트코인 지표가 반등을 가리키며 과매도 신호에 근접
비트코인이 과매도 신호에 근접하면서 지표들이 반등을 가리킨다 비트코인의 일일 RSI가 "과매도" 수준에 근접하고 있으며, 이는 역사적으로 시장 바닥을 표시했던 기술적 신호입니다. 글로벌 M2 유동성이 증가하고 있어 역사적으로 암호화폐 랠리를 촉진했던 거시적 추세가 형성되고 있습니다. 온체인 데이터는 기관과 기업들이 여전히 BTC를 축적하고 있으며, 채굴되는 양보다 4배 빠르게 구매하고 있음을 보여줍니다. 적자를 기록한 8월 이후, 기술적, 거시적, 온체인 지표들의 결합이 9월에 암호화폐 시장 반등이 임박했음을 시사하고 있습니다. 비트코인의 모멘텀이 약하지만, 상대 강도 지수(RSI)가 역사적으로 중요한 과매도 수준에 접근하고 있으며, 동시에 글로벌 유동성이 증가하고 온체인 데이터는 스마트 머니가 여전히 축적 중임을 보여줍니다. 비트코인 차트가 기술적 매수 신호를 보내고 있나요? 반등에 대한 주요 기술적 근거는 비트코인의 RSI와 9월의 역사적 성과에 기반합니다. RSI는 현재 무엇을 말해주고 있을까요? 비트코인이 약 109,682달러에 거래되는 가운데, 일일 RSI는 약한 41.40에 위치하며, 고전적인 "과매도" 임계값인 30 바로 위에 머물고 있습니다. 역사적으로, 이 구간으로의 하락은 주요 시장 바닥과 반전 지점을 표시했습니다. MACD 지표가 현재로서는 약세를 유지하고 있지만, RSI는 트레이더들이 잠재적 반등을 위해 주시하는 핵심 신호입니다. 9월의 역사적 패턴은 무엇인가요? Thinking Crypto 팟캐스트에 따르면, 비트코인은 현재 사이클 동안 모든 8월을 적자로 마감했습니다. 이러한 각각의 하락 이후에는 9월에 새로운 강세 기간이 이어졌습니다. 현재의 조정은 이 계절적 패턴을 정확히 반영하고 있어, 바닥이 형성될 수 있음을 시사합니다. MACD는 여전히 약세를 보이며, MACD 라인이 -1910.20으로 시그널 라인인 -1,332.48 아래에 위치하여 모멘텀이 부정적인 상태를 유지하고 있습니다. 이더리움도 조정을 겪었지만 최근 몇 주 동안 비트코인보다 더 나은 성과를 보이고 있으며, 비트코인 우위가 감소함에 따라 알트코인이 유동성을 흡수하고 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:23
비트코인이 $114일 때 "BTC 구매"를 권했던 전설적인 분석가, XRP에 대해 발언하다! XRP 투자자들은 이를 좋아하지 않을 것이다!
비트코인이 114달러였을 때 "BTC를 사라"고 말한 전설적인 분석가가 XRP에 대해 발언! XRP 투자자들은 이를 좋아하지 않을 것! 암호화폐 세계에서 잘 알려진 이름 중 하나인 Davinci Jeremie는 2013년 비트코인(BTC)을 단 114달러에 구매하라고 모두에게 촉구한 이후 주목을 받아왔습니다. 이 시점에서 초기 비트코인 채택자 중 한 명인 Davinci Jeremie는 비트코인과 XRP에 대해 공유했습니다. Altcoin Daily라는 X 계정이 공유한 동영상에 반응하며, Davinci Jeremie는 XRP를 사기라고 묘사했습니다. 한 발표자가 XRP에 130만 달러를 투자했으며 결국 10달러까지 오를 것으로 예상한다고 밝힌 동영상에 대해 논평하면서, 이 유명인은 비트코인을 칭찬하는 동시에 XRP를 비판했습니다. "대부분의 사람들은 비트코인과 XRP를 소유하고 있지만 자신이 무엇을 가지고 있는지 모릅니다. 하나는 최고의 자산 저장소(BTC)이고, 다른 하나는 도박할 수 있는 사기(XRP)이기 때문입니다." 이것이 Jeremie가 XRP를 비판한 첫 번째 경우는 아닙니다. 이 유명인은 이전에도 XRP를 쓰레기라고 불렀습니다. 그리고 Davinci Jeremie만이 XRP를 비판하는 것은 아닙니다. 암호화폐 업계의 셜록 홈즈로 알려진 블록체인 연구원 ZachXBT도 XRP를 겨냥했습니다. ZachXBT는 XRP와 그
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:12
새 계약으로, 레드삭스의 아롤디스 채프먼은 속도를 늦출 계획이 없다
새로운 컨트랙트와 함께 레드삭스의 아롤디스 채프먼은 속도를 늦출 계획이 없다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 2025년 8월 21일: 양키 스타디움에서 뉴욕 양키스를 상대로 경기 중인 보스턴 레드삭스의 아롤디스 채프먼 #44. 레드삭스는 양키스를 6-3으로 이겼습니다. (사진: Jim McIsaac/Getty Images) Getty Images 아롤디스 채프먼은 4월에 얼마나 더 오래 선수 생활을 계속하고 싶은지 질문을 받았습니다. "내가 계속해서 타자들을 아웃시킬 수 있는 한," 보스턴 레드삭스 마무리 투수는 미소와 함께 말했습니다. 채프먼은 37세이며 16번째 메이저리그 시즌의 막바지에 있습니다. 그러나 그는 여전히 경쟁력 있는 팀에서 높은 비율로 타자들을 아웃시키고 있습니다. 은퇴는 채프먼의 가까운 미래에 없습니다. 레드삭스는 일요일에 강속구 좌완 투수와 내년 시즌까지 이어지고 2027년까지의 옵션이 포함된 1년, 1330만 달러의 컨트랙트에 서명함으로써 이를 확인했습니다. 레드삭스는 채프먼이 보스턴 펜웨이 파크에서 피츠버그 파이어리츠를 상대로 5-2 승리를 마무리하며 이번 시즌 29번의 기회 중 27번째 세이브를 기록한 직후 이 발표를 했습니다. "이 선수는 우리에게 훌륭했습니다, 그것도 경기장에서뿐만 아니라요," 레드삭스 감독 알렉스 코라가 말했습니다. "그가 경기장에서 해낸 것은 놀랍습니다." 아롤디스 채프먼은 지배적이었습니다 채프먼의 ERA는 58경기에서 단 1.02이며, 53이닝 동안 76개의 삼진을 기록했습니다. 그는 단 21개의 안타와 14개의 볼넷만을 허용했습니다. 놀랍게도, 채프먼은 최근 44명의 타자들에게 안타를 허용하지 않았으며, 이 기록은 15경기에 걸쳐 있고 레드삭스 역사상 가장 긴 기록입니다. 레드삭스는 아메리칸 리그 와일드카드 2위를 놓고 시애틀 매리너스에 2.5경기 앞서 있습니다. 보스턴은 AL 동부 지구에서 3위로, 지구 선두인 토론토 블루제이스에 3.5경기 뒤져 있습니다. 채프먼...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:02
비트코인 사이클 익스트림 인덱스 8.8% 도달: 압축 단계가 향후 확장을 예고
비트코인 사이클 익스트림 인덱스 8.8% 도달: 압축 단계가 향후 확장을 예고한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 사이클 익스트림 인덱스 8.8% 도달: 압축 단계가 향후 확장을 예고 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 대한 매력에 이끌렸습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 초점을 맞춘 프로젝트에 관심을 가졌습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 지식이 쌓이면서 Sebastian은 자신의 통찰력을 다른 사람들과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 그는 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 핀테크 및 암호화폐 관련 콘텐츠에 중점을 둔 온라인 토론에 적극적으로 기여하기 시작했습니다. 그의 목표는 가치 있는 트렌드와 통찰력을 더 넓은 청중에게 알리고, 빠르게 진화하는 암호화폐 환경에 대한 더 깊은 이해를 촉진하는 것이었습니다. Sebastian의 기여는 빠르게 인정받았고, 그는 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley Fintech: 프레임워크, 애플리케이션 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 그에게 금융 기술에 관한 귀중한 기술과 지식을 제공하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다. 여가 시간에 Sebastian은 종종 차트에 몰두하거나, 10-K 양식을 연구하거나, 금융의 미래에 대한 생각을 자극하는 토론에 참여하는 모습을 볼 수 있습니다. Sebastian의 여정...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:57
지금 바로 구매해야 할 상위 3개 금 채굴자 주식
지금 구매해야 할 상위 3개 금 채굴자 주식이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금 채굴 부문은 미국 재정 정책 변화, 지정학적 불확실성, 중앙은행의 기록적인 수요에 힘입어 2025년 가장 두드러진 자산 클래스 중 하나로 자리매김했습니다. 도널드 트럼프 대통령이 관세를 두 배로 늘리고 연방준비제도이사회에 금리 인하를 공개적으로 압박함에 따라, 투자자들은 인플레이션, 달러 약세, 더 넓은 시장 변동성에 대한 헤지로 금에 점점 더 관심을 돌리고 있습니다. 그 결과 금괴뿐만 아니라 이 부문을 추적하는 주식에서도 급등이 일어났습니다. NYSE Arca 금 채굴자 지수는 연초 대비 50% 이상 상승하여 금 자체의 25.3% 상승을 쉽게 앞질렀습니다. 분석가들은 월스트리트가 여전히 새로운 현실을 저평가하고 있어, 높은 금 가격이 대차대조표에 반영됨에 따라 수익 상향 조정의 여지가 있다고 주장합니다. 금 채굴자 대 금 가격: 상대적 강세를 바탕으로 금요일에 새로운 52주 최고치에 도달했습니다. ⛏️🪙그러나 선도적인 금 생산업체들의 기록적인 마진을 고려할 때 여전히 역사적으로 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.$GDX $GLD pic.twitter.com/r2LElJ7Gq7 — Oliver Groß (@minenergybiz) 2025년 9월 1일 몇몇 기업들이 강력한 성과와 금 랠리에 대한 레버리지로 두각을 나타내고 있습니다: Newmont Corp (NYSE: NEM) NEM 주식은 세계 최대 금 채굴자로서 규모, 비용 규율, 상승하는 금괴 가격에 대한 노출로 계속 혜택을 받으며 연초 대비 93.9% 상승한 74.40달러로 랠리를 보였습니다. NEM 연초 대비 주가 차트. 출처: Finbold Royal Gold Inc (NASDAQ: RGLD) Royal Gold는 179.58달러에 거래되고 있으며, 이 로열티 및 스트리밍 전문 기업은 연초 대비 33.5% 상승했습니다. 자산 경량 모델은 운영 리스크가 낮으면서도 높은 금 가격에 대한 노출을 제공하여 기관 투자자들 사이에서 선호되는 선택이 되었습니다. RGLD 연초 대비 주가 차트. 출처: Finbold Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM) Agnico Eagle Mines 주식은 연초 대비 75.8% 상승한 144.17달러에 위치해 있습니다. 이 캐나다 채굴업체는 비용을 통제하면서 생산 능력을 확장하여 ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:56
인터넷이 엘살바도르의 '양자 안전' 비트코인을 비웃고 있다
인터넷이 엘살바도르의 '양자 안전' 비트코인을 비웃고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 소셜 미디어는 엘살바도르가 양자 해킹으로부터 보호하기 위해 비트코인(BTC) 보유량을 14개 주소로 분산했다는 보도를 비웃고 있습니다. 맥스 카이저의 화려한 아내 스테이시 허버트가 관리하는 이 나라의 비트코인 사무소는 이 조치가 "양자 컴퓨팅의 잠재적 발전"에 대비한 준비라고 주장했습니다. 그러나 이 발표를 진지하게 받아들인 사람은 거의 없었습니다. 인플루언서 제이콥 킹은 "엘살바도르가 비트코인을 팔 준비를 하고 있다!"고 외치며, 양자 논쟁을 "우스꽝스럽고 끔찍한 거짓말"이라고 불렀습니다. 갤럭시 디지털의 알렉스 쏜은 BTC 보유량을 여러 지갑으로 분할하고 단일 지갑의 재사용을 중단하는 것이 양자 공격에 대한 보호를 제공할 것이라는 데 동의하지 않았습니다. 킹은 엘살바도르의 새 주소 중 하나가 양자 저항성이 없다고 주장하는 게시물을 삭제했습니다. 그런 다음 킹은 앙심을 품고 쏜을 차단했고, 이로 인해 킹의 초기 주장은 더욱 우스꽝스러워졌습니다. 더 읽기: 마이크로소프트의 새로운 물질 상태는 비트코인에 양자 위협이 됩니다 기술적으로는 실제 방어이지만, 여전히 우스꽝스럽습니다 쏜은 특정 유형의 지갑이 다른 것보다 양자 컴퓨팅에 더 취약하다고 올바르게 지적했습니다. 예를 들어, 주소가 자주 재사용되거나 P2PK 형식의 미사용 트랜잭션 출력이 있는 경우 취약할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, wassie 커뮤니티는 전체 사건을 우스꽝스럽게 기억할 만한 것으로 기록했습니다. 엘살바도르의 BTC를 새 지갑으로 분배하는 것이 제한된 유형의 양자 컴퓨팅에 기술적으로 도움이 되지만, 지갑은 실제 양자 돌파구에 대항하여 방어할 가능성이 거의 없습니다. 실제로 양자 컴퓨터가 SHA256 암호화를 깨는 능력을 얻게 된다면, BTC 지갑은 아마도 수조 달러 규모의 타겟 중에서 가장 작은 부분에 속할 것입니다. 어쨌든, 투자자들은 하드웨어 변경, BTC를 콜드 스토리지로 전송, 또는 더 나은 보안을 위해 다중 서명으로 업그레이드하는 것을 포함하여 양자 사이버 보안과 관련이 없는 다양한 이유로 보유량을 이동할 수 있습니다. 팁이 있으신가요?...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:49
비트코인 고래, ETH를 위해 수십억 달러 덤프, 하지만 50억 달러 매도세 여전히 임박
비트코인 고래가 ETH를 위해 수십억을 덤프했지만, 50억 달러 매도세가 여전히 다가오고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jake Simmons는 헌신적인 암호화폐 저널리스트로, 2016년 처음 비트코인에 대해 배운 이후로 열정을 가지고 있습니다. NewsBTC.com과 Bitcoinist.com에서의 광범위한 작업을 통해 Jake는 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되어, 초보자와 경험 많은 열정가들 모두에게 이 역동적인 분야에 대한 더 깊은 이해를 안내하고 있습니다. 그의 사명은 단순하면서도 심오합니다: 비트코인과 암호화폐를 이해하기 쉽게 만들고 모든 사람이 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 2017년 정보 시스템 학위를 취득한 직후 비트코인과 암호화폐 분야에서 전문적인 경력을 시작한 Jake는 업계에 몰두해 왔습니다. Jake는 2022년 말 NewsBTC 그룹에 합류했습니다. 그의 교육적 배경은 복잡한 주제를 분석하고 이해하기 쉬운 형식으로 제시하는 데 필요한 기술적 능력과 분석 기술을 제공합니다. 비트코인에 대해 궁금한 일반 독자이든 최신 시장 동향을 탐색하려는 투자자이든, Jake의 통찰력은 복잡한 기술과 일상적인 사용 사이의 간극을 메우는 귀중한 관점을 제공합니다. Jake는 단순히 기술 트렌드에 대한 리포터가 아닙니다; 그는 전통적인 법정 통화보다 비트코인의 변혁적 잠재력을 굳게 믿는 사람입니다. 그에게 현재의 금융 시스템은 무분별한 정부 행동과 결함 있는 케인즈 경제 정책에 의해 추진되어 혼돈의 위기에 처해 있습니다. 오스트리아 경제학파의 원칙에서 영감을 받아, Jake는 비트코인을 단순한 디지털 자산이 아니라 실패하는 통화 시스템을 바로잡기 위한 중요한 단계로 봅니다. 그의 자유주의적 견해는 교회가 국가로부터 분리된 것처럼 돈도 정부 통제로부터 자유로워져야 한다는 그의 입장을 강화합니다. Jake에게 비트코인은 단순한 투자 이상을 의미합니다; 그것은 평화로운 혁명입니다. 그는 비트코인이 다가올 세대를 위한 지속 가능하고 책임 있는 금융 프레임워크를 조성하는 미래를 구상합니다. 그의 옹호는 반대에 관한 것이 아닙니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:45
