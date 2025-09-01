MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
노동절이 암호화폐에게 가르쳐 줄 수 있는 권력에 관한 교훈
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '노동절이 암호화폐에게 가르쳐줄 수 있는 권력에 관한 교훈'이라는 글이 게재되었습니다. 미국은 매년 9월 첫 번째 월요일에 노동절을 기념합니다. 세계 거의 모든 다른 지역에서는 노동절을 5월 1일에 기념합니다. 어떻게 이렇게 되었을까요? 초기 산업혁명 시대에 미국 노동조합들은 8시간 근무제를 위한 전국적인 파업을 시작했습니다. 1886년 5월 4일 시카고 헤이마켓 광장에서 평화롭게 시작된 집회는 폭탄이 터진 후 최소 13명의 사망자를 낳는 사태로 번졌습니다. 8명의 무정부주의자들이 유죄 판결을 받았습니다. 4명은 역사적으로 일종의 모의재판으로 기록된 재판에서 교수형에 처해졌습니다. 5월 1일은 1886년 피의 헤이마켓 사건 이후 사회주의 제2인터내셔널에 의해 공식화되었습니다. 이로써 노동조합들은 유럽, 라틴 아메리카, 아시아, 아프리카 전역의 노동 달력에 메이데이를 새겼습니다. 그러나 워싱턴은 1894년 풀만 파업에 동요하여 부분적으로는 헤이마켓 이후 5월 1일이 띠게 된 혁명적 함의를 피하기 위해 이미 존재하던 더 평온한 9월 퍼레이드를 선택했습니다. 미국의 노동절이 9월에 자리 잡은 것은 역사가 그곳을 가리켰기 때문이 아니라 정치적 이유 때문이었습니다 - 5월 1일이 더 강한 도덕적 주장을 가지고 있었음에도 불구하고요. 이 모든 이야기는 평소와 같은 정치입니다: 권력 대 권력. 노동조합은 힘(파업)을 사용하여 산업 자본주의의 법적 규칙을 재구성하는 반면, 주 정부는 힘(법)을 사용하여 자신들의 권한을 주장했습니다. 이는 정치가 근본적으로 제로섬 게임이기 때문입니다. 추출이 게임의 이름입니다. 한쪽이 이기면 다른 쪽은 져야 합니다. 자유주의 소설가 아인 랜드는 이를 간결하게 표현했습니다: "모든 사람과 모든 민간 단체는 '대중'으로 간주되는 특권을 위해 사투를 벌여야 합니다. 정부 정책은 변덕스러운 진자처럼 그룹에서 그룹으로 흔들리며, 어떤 이들을 치고 다른 이들을 선호하며, 변덕에 따라..."
BOMB
$0.0003554
+0.62%
GAME
$36.9609
+2.08%
COM
$0.011195
+9.01%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:26
공유하기
Arthur Hayes가 2028년에 100배 상승할 수 있는 3개의 알트코인을 공개
The post Arthur Hayes가 2028년에 100배 상승할 수 있는 3가지 알트코인을 공개 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Arthur Hayes가 2028년에 100배 상승할 수 있는 3가지 알트코인을 공개 회원 가입하고 뉴스레터 받기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 5년 이상 암호화폐 시장 분석 분야에서 일해온 Khang은 항상 독자들에게 암호화폐에 관한 유용한 지식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 그는 블록체인 트렌드, DeFi 및 새로운 잠재적 프리세일 코인 프로젝트를 분석한 많은 고품질 기사를 보유하고 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/arthur-hayes-reveals-top-3-altcoins-100x-2028-vn/
ALTCOIN
$0.0004077
-17.06%
CHO
$0.00411
+0.73%
DEFI
$0.001689
-8.00%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:22
공유하기
2025년 BlockDAG의 암호화폐 프리세일 vs BlockSack의 밈 주도 프리세일 암호화폐 ICO: 최고의 암호화폐 수익자는?
BlockDAG의 암호화폐 프리세일 vs BlockSack의 밈 기반 프리세일 암호화폐 ICO 2025년: 최고의 암호화폐 수익자는? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BlockDAG의 암호화폐 프리세일 성공이 2025년 BlockSack의 밈 기반 프리세일 암호화폐 ICO와 만납니다. 토큰 프리세일, 프리세일 암호화폐 토큰을 살펴보고, 두 프로젝트가 최고의 암호화폐 프리세일 환경에서 돋보이는 이유를 알아보세요. 2025년 암호화폐 세계는 혁신으로 가득 차 있으며, 투자자들이 새로운 기회를 탐색함에 따라 토큰 프리세일이 주목을 받고 있습니다. 지금 구매할 수 있는 최고의 암호화폐 프리세일 중에서 BlockDAG와 BlockSack 같은 프로젝트들이 광범위한 논의를 불러일으켰습니다. BlockDAG는 이미 대규모 자금 모금으로 헤드라인을 장식했으며, BlockSack은 고유한 서사와 커뮤니티 매력을 갖춘 밈 기반 프리세일 암호화폐로 등장했습니다. 두 프로젝트는 암호화폐 프리세일 스펙트럼의 서로 다른 끝을 대표하며, 이 공간이 얼마나 다양해졌는지 보여줍니다. 이 비교는 각 프로젝트가 오늘날 성장하는 최고의 암호화폐 프리세일 목록에서 어떻게 가치를 정의하는지 탐구합니다. BlockSack: 밈 에너지와 초기 프리세일 기회의 만남 모든 밈의 아버지에 오신 것을 환영합니다! $BSACK은 블록체인 기원에 뿌리를 둔 이야기로 주목을 끌며 프리세일 암호화폐 세계에서 독특한 진입점으로 자리매김합니다. 그 디자인은 탈중앙화 혁신 뒤에 있는 원시적 불꽃을 구현하는 Sacktoshi의 신화를 반영합니다. 다른 희석된 체인들과 달리, BlockSack은 유머, 문화, 디지털 창의성을 하나의 프리세일 코인에 결합한 원래의 본질을 대표한다고 주장합니다. 이 프로젝트는 밈 기반 에너지를 중심으로 기반을 구축하지만 엔터테인먼트를 넘어 확장됩니다. 프리세일 암호화폐 단계의 1단계에서 $0.00697의 시작 가격으로, 초기 지지자들이 낮은 진입점으로 참여할 수 있게 합니다. $0.00869로의 다음 가격 상승은 프리세일 암호화폐 토큰이 블록 전반에 걸쳐 점진적 성장을 위해 어떻게 구성되어 있는지 보여줍니다. 현재 BlockSack은 $126,347.97 목표 중 $13,493.30 이상을 모금하여 토큰 프리세일에서 10.68% 완료를 기록했습니다. 각 거래와 스마트 계약은 더 큰 서사의 일부로 제시되어, 커뮤니티를 밈 유산의 공동 저자로 만듭니다. 암호화폐 프리세일 프로젝트의 세계에서 BlockSack은...
DADDY
$0.02731
-0.51%
TOKEN
$0.01185
-5.65%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:15
공유하기
Tapzi 프리세일이 웹3.0 암호화폐 투자를 혁신하는 방법
Tapzi 프리세일이 웹3.0 암호화폐 투자를 혁신하는 방법이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 시장은 제롬 파월의 잭슨 홀 연설이 9월 금리 인하를 암시한 후 활기를 띠며 위험 자산 전반에 낙관론을 불러일으켰습니다. 비트코인은 116,000달러를 넘어섰고, 알트코인도 함께 급등했습니다. 하지만 거대 기업들을 넘어서, 역사는 상승장이 종종 소형주 부문에서 새로운 승자를 탄생시킨다는 것을 보여줍니다. 이번에는 Tapzi(TAPZI)가 두각을 나타낼 수 있는데, 이는 암호화폐 게임을 재정의하고 일부 주장에 따르면 장기적으로 토큰당 100,000달러까지 치솟을 잠재력을 가진 초기 단계 웹3.0 게임 플랫폼입니다. Tapzi가 모든 것을 바꾸는 세대에 한 번 있을 법한 소형주가 될 수 있는 이유를 살펴보겠습니다. Tapzi의 기술 기반 게임 모델이 10만 달러를 향해 나아갈 수 있는 이유는 무엇일까요? Tapzi는 과대 광고 주기에 취약한 또 다른 "플레이 투 언" 코인이 아닙니다. 이는 우연이 아닌 경쟁과 기술이 성공을 결정하는 생태계를 구축하고 있습니다. 블록체인으로 검증된 공정성, 스테이킹 풀, 상금 중심의 토너먼트를 통해 TAPZI는 사용자 참여와 직접 연결된 지속 가능한 수요를 창출합니다. 원동력으로서의 공정성: 모든 움직임이 투명하고 온체인에서 검증됩니다. 유틸리티로서의 참여: 더 많은 사용자가 경쟁할수록 더 많은 토큰 수요가 발생합니다. 기술 기반 보상: 승자는 투기가 아닌 실력을 기반으로 수익을 얻습니다. 게임 수익(2030년까지 2,820억 달러를 초과할 것으로 예상됨)이 웹3.0 플랫폼으로 이동한다면, Tapzi는 그 가치의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 너무 늦기 전에 $TAPZI 프리세일에 참여하려면 여기를 클릭하세요! Axie Infinity가 한때 웹3.0 게임의 수익 잠재력을 보여준 것처럼(2021년에 100억 달러의 시가총액 달성), Tapzi는 기술과 지속 가능성을 핵심으로 하는 다음 단계로 발전할 수 있습니다. 그 차이점이 TAPZI를 일반적인 플레이 투 언 가치 평가를 훨씬 넘어서게 하는 승수가 될 수 있습니다. Tapzi의 토크노믹스가 10만 달러 가치 평가의 기반을 마련하는 방법은 무엇인가요? 인플레이션에 시달리는 많은 프리세일과 달리, Tapzi는 장기 보유를 장려하는 구조화된 토큰 베스팅, 스테이킹 인센티브, 디플레이션 압력을 갖추고 있습니다. TAPZI 토큰은 단순한 투기가 아니라 매치, 보상, NFT 커스터마이징의 중심입니다. 이것이 차별화되는 점은...
T
$0.01496
-0.53%
HYPE
$43.41
-5.63%
PLAY
$0.04836
+5.49%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:00
공유하기
데프톤즈, 밴드의 앨범 발매와 함께 신곡을 흥미진진한 정점으로 Push
Deftones가 밴드의 앨범을 발표하면서 새 싱글을 흥미로운 정점으로 PUSH한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "My Mind Is a Mountain"이 두 개의 Billboard 에어플레이 차트에서 상승하는 가운데 Deftones의 "변동(In the House of Flies)"이 하드 록 스트리밍 송 리스트에 재등장했습니다. PORTO, PORTUGAL – 6월 13일: Deftones가 2025년 6월 13일 포르투갈 포르투의 Parque da Cidade에서 열린 Primavera Sound Festival 2일차에서 콘서트를 공연합니다. (사진: Paulo Pinho/Redferns) Redferns Billboard가 차트를 다시 새로고침할 때, 록 밴드 Deftones는 여러 앨범 순위에서 또 다른 큰 승리를 거둘 가능성이 높습니다. 이 그룹은 최근 10번째 스튜디오 LP이자 5년 만의 첫 앨범인 프라이빗 세일을 발표했습니다. 이 앨범은 아직 미국 음악 순위에 도달하지 않았지만, 특히 록에만 초점을 맞춘 몇몇 명단에서 높은 위치로 시작할 것이 거의 확실합니다. 이 최신 챕터의 지속적인 프로모션과 Deftones의 새 음악에 대한 많은 기대 덕분에, 그룹의 최근 발매된 싱글은 여러 미국 차트에서 신고가 경신을 기록하고, 그룹의 가장 오래되고 유명한 곡 중 하나가 컴백을 이루고 있습니다. "My Mind Is a Mountain" 새로운 정점에 도달 Private Music에서 가져온 첫 싱글인 "My Mind Is a Mountain"은 이번 주 다섯 개의 Billboard 차트에 올라 있습니다. 이 트랙은 여러 라디오 집계에서 다시 상승하며 동시에 두 차트에서 새로운 최고점을 기록했습니다. "My Mind Is a Mountain"은 Mainstream Rock Airplay 차트에서 5위에서 3위로 상승했습니다. "My Mind Is a Mountain"이 리스트에서 빠른 상승을 즐겼기 때문에 Deftones가 다음 몇 프레임에서 1위를 차지할 가능성이 높습니다. Rock and Alternative Airplay 차트에서는 같은 곡이 한 자리 상승하여 13위로 톱 10에 근접하고 있습니다. "My Mind Is a Mountain" 라디오 인기 유지 에어플레이는 세 가지 중 하나...
CHANGE
$0.00158358
-2.89%
PHOTO
$0.7589
+30.48%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:42
공유하기
이더리움이 계속해서 비트코인을 앞지르는 가운데 암호화폐 유입액 지난주 24억 8천만 달러 기록
이더리움이 비트코인을 계속 앞지르는 가운데 지난주 암호화폐 유입액 24억 8천만 달러 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움은 8월 내내 주도권을 유지하며 지난주 암호화폐 유입액을 24억 8천만 달러로 끌어올렸습니다. 이러한 급증으로 8월 유입액은 43억 7천만 달러, 연초부터 현재까지(YTD) 유입액은 355억 달러에 달했습니다. 그러나 이러한 긍정적인 모멘텀에도 불구하고, 금요일의 거시경제적 우려 속에서 총 운용자산(AUM)은 최근 정점에서 10% 하락한 2,190억 달러를 기록했습니다. 8월 회복 속에서 이더리움이 암호화폐 유입을 주도하고 비트코인은 뒤처져 최신 CoinShares 보고서에 따르면 이더리움은 투자자 선호도에서 비트코인을 계속 압도했습니다. 지난주, 암호화폐 유입액이 24억 8천만 달러에 달하는 가운데 이더리움은 14억 달러의 긍정적인 주간 유입액을 기록했습니다. 한편, 비트코인 유입액은 7억 4,800만 달러에 달했습니다. 지난주 암호화폐 유입액. 출처: CoinShares 보고서 이더리움은 알트코인 주도의 긍정적인 유입 흐름 이후 8월 한 달 동안 39억 5천만 달러의 유입액을 축적했습니다. 한편, 비트코인은 8월에 3억 100만 달러의 순 유출을 기록한 반면, 다른 알트코인들은 미국 ETF(상장지수펀드) 출시 가능성에 대한 낙관론의 혜택을 받았습니다. 그러나 CoinShares의 연구 책임자인 James Butterfill에 따르면, 지난주 암호화폐 유입액은 부정적인 가격 움직임과 Core PCE 데이터 발표 이후 금요일의 유출이 없었다면 더 높았을 수 있다고 합니다. 이 거시경제 데이터는 9월 연방준비제도(Fed) 금리 인하에 대한 기대를 약화시켰습니다. "Core PCE가 전년 대비 2.9%로 상승했습니다. 인플레이션은 하락하지 않고 있습니다. 오히려 상승하고 있습니다. 2분기 GDP는 3.3%로 상향 조정되었습니다. 그런데도 일부는 Fed가 50bp를 인하해야 한다고 생각합니까? 데이터는 인하를 지지하지 않습니다. 하지만 정치가 이를 강요할 수 있습니다,"라고 Mainstay Capital Management의 CEO 겸 CIO인 David Kudla가 말했습니다. 분석가들은 유입이 지역 전반에 걸쳐 다양화된 상태로 유지되면서 금요일의 시장 위축은 더 넓은 시장 약세보다는 수익 실현을 반영한 것이라고 제안합니다. 지역별 암호화폐 유입액. 출처: CoinShares 보고서 이번 반등은 CoinShares가 전주에 보고한 격동의 한 주를 뒤따르는 것으로, 당시 3월 이후 가장 큰 규모인 14억 3천만 달러의 유출이 있었습니다. 비트코인은 10억 달러의 유출을 주도했고, 이더리움은 그...
ALTCOIN
$0.0004077
-17.06%
COM
$0.011195
+9.01%
CORE
$0.3722
-1.97%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:38
공유하기
테일러 프리츠는 US 오픈에 남은 마지막 미국인 남성이지만, 이제 그는 GOAT와 맞서게 됩니다
테일러 프리츠가 US 오픈에서 마지막 남은 미국 남자 선수이지만, 이제 그는 GOAT와 맞서게 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 8월 29일: 미국의 테일러 프리츠가 2025년 US 오픈 6일차 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 남자 단식 3라운드 경기에서 스위스의 제롬 킴을 물리친 후 축하하고 있습니다. 이 경기는 2025년 8월 29일 뉴욕시 퀸즈 자치구의 플러싱 지역에서 열렸습니다. (사진: 엘사/Getty Images) Getty Images 테일러 프리츠는 그랜드 슬램에서 가장 신뢰할 수 있고 성공적인 미국 남자 선수가 되었습니다. 벤 셸튼, 프란시스 티아포, 토미 폴과 같은 다른 미국 톱 선수들이 모두 일찍 오픈에서 탈락한 반면, 4번 시드 프리츠는 일요일 토마시 마하치를 상대로 6-4, 6-3, 6-3 승리를 거두며 자신의 7번째 메이저 대회 8강과 플러싱 메도우에서의 3번째 연속 8강에 진출했습니다. 그는 티아포(2022-24)와 함께 지난 15년 동안 US 오픈에서 3회 연속 8강에 진출한 유일한 미국 남자 선수가 되었습니다. "선수들에게는 힘든 한 주였습니다. 일어난 모든 일을 예상하지 못했어요. 이번 주 우리의 기회에 대해 정말, 정말 좋은 느낌을 가지고 있었습니다,"라고 프리츠는 16강 전에 탈락한 미국 남자 선수들에 대해 말했습니다. "하지만 여기 있게 되어 기쁩니다. 적어도 마지막까지 남아있게 되어 기쁩니다." 작년 야닉 시너에게 준우승을 차지한 프리츠는 프랑스 오픈 이후 최근 30경기 중 25경기에서 승리했지만, 이제 상황은 더 어려워질 것으로 보입니다. 화요일(아마도 아서 애시 스타디움의 조명 아래에서), 그는 남자 테니스의 GOAT인 24회 메이저 챔피언 노박 조코비치와 맞붙게 됩니다. 조코비치는 독일의 얀-레나드 스트루프를 6-3, 6-2, 6-2로 체계적으로 제압하며 한 해 동안 모든 그랜드 슬램 8강에 진출한 것은 기록적인 9번째입니다. 조코비치는 미국 선수를 상대로 10-0의 전적을 보유하고 있습니다. 조코비치는 25번째 메이저 타이틀을 노리고 있으며 14개의 에이스를 기록하고 승리한 프리츠가...
M
$2.06859
-0.98%
T
$0.01496
-0.53%
SIX
$0.0195
-1.31%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:30
공유하기
엘살바도르, 양자 컴퓨터가 비트코인을 무력화할 수 있다고 경고
비트코인이 양자 컴퓨터에 의해 파괴될 수 있다고 엘살바도르가 경고했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 여러분의 지원은 저희가 이야기를 전달하는 데 도움이 됩니다. 생식권부터 기후 변화, 빅테크까지, The Independent는 이야기가 전개될 때 현장에 있습니다. 일론 머스크의 친트럼프 PAC의 재정을 조사하든, 생식권을 위해 싸우는 미국 여성들에 대한 최신 다큐멘터리 'The A Word'를 제작하든, 메시지에서 사실을 분석하는 것이 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 미국 역사의 이러한 중요한 순간에, 우리는 현장에 기자들이 필요합니다. 여러분의 기부는 우리가 계속해서 기자들을 보내 이야기의 양쪽을 모두 다룰 수 있게 합니다. The Independent는 미국 전체 정치 스펙트럼에서 신뢰받고 있습니다. 그리고 다른 많은 양질의 뉴스 매체와 달리, 우리는 페이월로 미국인들이 우리의 보도와 분석에 접근하지 못하게 하지 않습니다. 우리는 양질의 저널리즘이 모든 사람에게 제공되어야 하며, 그것을 감당할 수 있는 사람들이 비용을 지불해야 한다고 믿습니다. 여러분의 지원이 모든 차이를 만듭니다. 더 읽기 엘살바도르는 잠재적인 양자 공격으로부터 보호하기 위해 방대한 비트코인 보유량을 여러 지갑으로 분할할 계획을 발표했습니다. 이 중앙아메리카 국가는 2021년에 법정 통화로 도입한 이후 약 5억 파운드 상당의 암호화폐를 보유하고 있습니다. 이 나라의 비트코인 사무소는 보유량을 분할하는 이번 조치가 양자 컴퓨팅 발전 시 비트코인 준비금의 "보안 및 장기 보관을 강화"하기 위한 전략적 이니셔티브의 일부라고 밝혔습니다. "양자 컴퓨터는 쇼어 알고리즘을 사용하여 공개-개인 키 암호화를 이론적으로 해독할 수 있는 능력을 가지고 있습니다,"라고 정부 부서는 X에 게시한 글에서 밝혔습니다. "이 암호화는 비트코인뿐만 아니라 은행, 이메일, 통신과 같은 많은 일상 시스템의 기반이 됩니다. 비트코인 거래가 서명되고 브로드캐스트되면 공개 키가 블록체인에 표시되어 주소가 양자 공격에 노출될 가능성이 있습니다...
TRUMP
$7.45
-1.31%
CHANGE
$0.00158358
-2.89%
MORE
$0.03407
+59.35%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:29
공유하기
시에라 네바다 맥주 애호가를 위해 세인트 조지 스피릿츠가 위스키를 만들었습니다
세인트 조지 스피릿츠가 시에라 네바다 맥주 애호가를 위한 위스키를 만들었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 루스리스는 세인트 조지 스피릿츠가 시에라 네바다 루스리스 라이 IPA로 만든 위스키입니다. 세인트 조지 스피릿츠와 시에라 네바다 브루잉 위스키는 곡물로 만든 증류주로, 사실상 위스키는 증류된 맥주입니다. 대부분의 위스키 증류업체는 증류를 위해 특별히 맥주를 만들지만, 이는 수백만 명이 매일 즐기는 차갑고 상쾌한 음료와는 거의 닮지 않았습니다—위스키용 맥주는 이름만 맥주일 뿐입니다. 하지만 좋은 맥주가 좋은 위스키를 만든다는 것은 당연한 이치입니다. 일부 현대 위스키 제조업체들이 크래프트 맥주 제조업체의 접근 방식을 위스키 제조에 적용하고 있지만, 아마도 세인트 조지 스피릿츠만큼 이 개념을 탐구한 곳은 없을 것입니다. 세인트 조지가 시에라 네바다 브루잉과 협력하여 출시하는 새로운 한정판 위스키는 이러한 주장을 뒷받침합니다. 알라메다의 정신 세인트 조지 스피릿츠는 43년 전 캘리포니아 알라메다에서 설립되었습니다. "우리는 미국 최초의 크래프트 증류소였습니다,"라고 마스터 증류자인 랜스 윈터스는 비디오 인터뷰에서 주장했습니다. 세인트 조지는 40년 전에 오 드 비에 집중하기 시작했지만, 위스키 프로그램도 이제 30년이 되었습니다. "위스키 프로그램을 시작했을 때, 우리는 양조 장비를 살 여유가 없었습니다,"라고 세인트 조지에 합류하기 전 양조자였던 윈터스가 말했습니다. "그래서 우리는 시에라 네바다에 연락했고, 그들은 우리를 위해 워시를 만들어 주기로 동의했습니다." 세인트 조지와 시에라 네바다는 모두 크래프트 음료의 선구자였으며, 그들의 협력 관계는 이제 수십 년이 되었습니다. 오 드 비와 위스키 외에도, 세인트 조지 스피릿츠는 진, 보드카, 브랜디, 리큐어, 그리고 소주와 압생트 같은 틈새 증류주를 만듭니다. 그들의 증류주는 40개 이상의 주와 약 12개의 선별된 국제 시장에서 구할 수 있습니다. 시에라 네바다가 사업을 양조한 방법 캘리포니아 치코에 설립되고 노스캐롤라이나 밀스 리버에 두 번째 양조장을 둔 시에라 네바다 브루잉은 크래프트...
MORE
$0.03407
+59.35%
EFFECT
$0.006866
+2.03%
COM
$0.011195
+9.01%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:03
공유하기
비트코인 가격 관찰: 강세장이 107K 달러를 방어하는 가운데 114K 달러 근처에서 저항선 형성
비트코인 가격 워치: 불스가 $107K를 방어하는 가운데 $114K 근처에서 저항선이 다가온다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 월초에 좁은 거래 범위를 유지하며, $107,000의 중요한 지지선 위에서 버티는 동시에 $112,000-$114,000 범위 주변에서 지속적인 저항에 직면했습니다. 1시간, 4시간 및 일일 차트에서 주요 오실레이터와 이동평균선이 제시하는 바와 같이, 기술적 상황은 하락세 기조와 함께 매집박스 쪽으로 기울어져 있습니다. 비트코인은 일일 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bulls-defend-107k-as-resistance-looms-near-114k/
NEAR
$2.843
-2.60%
COM
$0.011195
+9.01%
BULLS
$739.46
-1.28%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:49
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다