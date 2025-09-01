MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
암호화폐 CEO가 XRP가 실제 돈으로 바뀌기 전에 해야 할 일을 설명합니다
암호화폐 CEO가 XRP가 실제 돈이 되기 전에 해야 할 일을 설명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP의 가격 예측이 계속 치솟으면서 투자자들은 점점 더 이익 이후에 무엇을 해야 할지에 집중하고 있습니다. 한편, Digital Ascension Group의 CEO인 Jake Claver는 실제 준비는 부가 실현된 후가 아니라 그 전에 이루어져야 한다고 믿습니다. XRP 이익이 도착하기 전 기반 다지기 최근 논평에서 Claver는 보유자들에게 사전에 적절한 구조를 확립하라고 경고했습니다. 특히 그는 XRP 투자자들에게 XRP가 실제 돈이 되기 전에 법적, 세금, 보안 구조를 마련할 것을 조언했습니다. – 광고 – Claver는 암호화폐에서의 자산 보호는 기성품 솔루션 이상이 필요하다고 강조했습니다. 그에 따르면, 투자자들은 일반적인 금융 템플릿을 복사하는 대신 디지털 자산에 특화된 신탁, LLC 및 보관 설정을 설계해야 합니다. 특히, 이러한 접근 방식은 보유 자산이 법적으로 보호되고, 세금 효율적이며, 암호화폐 시장 특유의 위험으로부터 안전하다는 것을 보장합니다. 그의 경고는 Armando Pantoja와 같은 암호화폐 컨설턴트들의 더 넓은 조언을 따릅니다. 이전 논평에서 그는 XRP나 다른 자산에서 갑자기 생긴 부는 탄탄한 계획 없이는 18개월 내에 종종 사라진다고 주장했습니다. Pantoja는 일시적인 부와 지속적인 번영의 차이는 이익이 발생했을 때 어떻게 관리하느냐에 달려 있다고 강조했습니다. 횡재 보호하기 특히, 이러한 논평들은 대담한 미래 가격 목표를 달성할 가능성을 중심으로 합니다. 대부분의 전문가들은 현재 3달러 미만의 가격은 일시적일 뿐이라고 믿습니다. 예를 들어, 토큰당 100달러에서는 10,000 XRP—오늘날 약 27,300달러의 투자—를 보유한 사람이라면 100만 달러 이정표를 넘을 것입니다. 토큰당 1,000달러에서는 투자자가 단 1,000 XRP로 같은 100만 달러 목표에 도달할 수 있습니다. 흥미롭게도, Claver는 XRP가 언젠가 토큰당 10,000달러에 도달할 수 있다고 믿으며, 이는 오늘날 300달러 미만의 가치를 지닌 단 100 XRP를 보유한 사람들도 백만장자로 만들 것입니다. 그러나 이러한 전문가들은 돈을 버는 것이 아니라 지키는 것이 도전이라고 경고합니다. Pantoja는 안정성을 위해 비트코인으로의 다각화를 권장하며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:44
솔라나, WLFI의 $USD1 스테이블 코인 통합, 기록적인 90일 만에 22억 달러 시총 달성
솔라나는 WLFI의 USD1 스테이블 코인을 추가하여 단 90일 만에 22억 달러의 시가총액을 달성하고 궁극적으로 DeFi 유동성, 확장성 및 채택을 촉진했습니다.
Blockchainreporter
2025/09/01 23:40
Nadcab Labs의 암호화폐 MLM 소프트웨어 개발 업그레이드로 모든 주요 암호화폐 지원
Nadcab Labs의 암호화폐 MLM 소프트웨어 개발 업그레이드로 모든 주요 암호화폐 지원 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 광고     면책 조항: 아래 기사는 후원된 것이며, 여기에 표현된 견해는 ZyCrypto의 견해를 대표하지 않습니다. 독자들은 이 글에서 언급된 프로젝트와 관련된 조치를 취하기 전에 독립적인 조사를 수행해야 합니다. 이 기사는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 하이데라바드, 2025년 9월 01일 – 암호화폐 MLM 환경을 혁신할 흥미로운 움직임으로, Nadcab Labs는 암호화폐 MLM 소프트웨어 개발에 대한 중요한 업그레이드를 발표했습니다. 이번 개발로 모든 주요 암호화폐에 대한 원활한 지원이 가능해져, 기업과 사용자에게 비교할 수 없는 유연성과 더 넓은 범위의 디지털 자산에 대한 접근성을 제공합니다. 암호화폐가 매일 더 많은 코인, 토큰 및 블록체인 네트워크가 등장하면서 주류 관심을 계속 받고 있는 가운데, 이 역동적인 공간을 지원하는 도구와 시스템은 발맞춰 나가야 합니다. 암호화폐 비즈니스를 위한 완벽한 암호화폐 MLM 소프트웨어를 제공하는 신뢰할 수 있는 실적을 가진 Nadcab Labs는 기업에 확장 가능하고 안전하며 다재다능한 MLM 운영 플랫폼을 제공하는 중요성을 인식하고 있습니다. 이번 최신 업그레이드는 바로 그런 점을 염두에 두고 설계되었습니다. MLM 산업에 미치는 영향 MLM 공간의 기업들에게 이번 업데이트는 전환점으로 작용합니다. 이전에는 많은 플랫폼이 소수의 암호화폐만 지원하는 데 제한되어 기업들이 수용할 수 있는 디지털 자산 사이에서 선택을 강요받았습니다. 이로 인해 특히 새롭고 유망한 암호화폐가 등장함에 따라 기회를 놓치는 문이 열렸습니다. 이제 Nadcab Labs가 모든 인기 있는 암호화폐를 지원함에 따라 MLM 비즈니스는 더 이상 그러한 제한에 구애받지 않습니다. 여기서 핵심 이점은 유연성입니다. 기업은 이제 더 넓은 고객층을 대상으로 주요 암호화폐 중 어느 것으로든 결제, 보상 및 수수료를 수락할 수 있습니다. 이는 더 많은 결제 옵션을 제공하고, 전 세계 다른 지역의 사람들에게 접근성을 높이며, 거래 효율성을 향상시킴으로써 사용자 경험을 크게 향상시킵니다. 사용자가 Bitcoin, Ethereum,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:37
Mutuum Finance 암호화폐 가격 예측: 오늘 투자한 $350가 2026년, 2028년, 2030년에 얼마가 될 것인가
Mutuum Finance 암호화폐 가격 전망: 오늘 투자한 $350이 2026년, 2028년, 2030년에 얼마가 될까 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Mutuum Finance(MUTM)는 예상을 뛰어넘는 프리세일로 주목을 받고 있습니다. 이 프로젝트는 이미 6단계에 접어들었으며, 토큰 가격은 첫 단계의 $0.01에서 $0.035로 상승해 250% 증가를 기록했습니다. 현재 구매자들은 가격이 14.3 퍼센트 상승하여 $0.04에 도달할 수 있는 7단계를 선제적으로 준비하고 있습니다. 프리세일은 현재 $15,220,000을 모금했으며 15,880명의 홀더를 확보하여 강력한 커뮤니티 참여와 가속화된 모멘텀을 보여주고 있습니다. 출시 이후, Mutuum Finance(MUTM)는 강력한 토크노믹스, 확장되는 사용 사례, 효율적인 레이어 2 기반 덕분에 많은 투자자들에게 지금 구매하기 좋은 암호화폐 중 하나로 여겨져 왔습니다. Mutuum Finance 2026년까지의 가격 전망 Mutuum Finance(MUTM)는 $0.06에 출시될 준비를 하고 있으며, $0.035에 초기 구매한 사람들은 거래가 시작되면 300%에서 500% 사이의 수익을 확보할 것으로 예상됩니다. 더 나아가, 플랫폼의 이중 대출 모델이 채택됨에 따라 2026년에는 MUTM이 $10에 근접할 것으로 전망됩니다. 피어-투-컨트랙트(P2C) 시스템은 BTC와 ETH 같은 주요 자산을 토큰화하여 안정적인 수익을 제공하는 반면, 피어-투-피어(P2P) 옵션은 더 높은 수익을 목표로 하는 대출자들을 위한 것입니다. 자금 차입 및 대출을 위한 탈중앙화 수단의 필요성은 지속적으로 증가하고 있으며 Mutuum Finance(MUTM)는 그 목적을 위해 개발되고 있습니다. 2020년 2월부터 2021년까지 비슷한 놀라운 파동을 일으킨 시바 이누(SHIB)에서 관점을 얻을 수 있습니다. SHIB의 가격은 1년 조금 넘는 기간 동안 $0.00000000008에서 $0.000088로 상승했습니다. 이 변화는 거의 1,000,000%의 수익률을 나타내며, 초기 홀더들에게 큰 부를 창출했습니다. Mutuum Finance(MUTM)는 밈 코인으로 설계되지 않았지만, 이 예시는 투자자 신뢰, 커뮤니티 규모, 토큰 유틸리티가 일치할 때 가치가 얼마나 빠르게 증가할 수 있는지 보여줍니다. 따라서, 오늘 $350 투자는 MUTM이 ...을 달성한다면 2026년까지 거의 $100,000로 성장할 가능성이 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:36
트레이더들이 연준 움직임에 주목하는 가운데 암호화폐 시장이 갈림길에 서다
트레이더들이 연준 움직임에 주목하는 가운데 암호화폐 시장이 갈림길에 서다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 소폭 상승하여 109,000달러 이상에서 거래되는 반면, 알트코인은 대부분 하락세를 보이고 있습니다. 암호화폐 시장은 이번 달을 대체로 평탄하게 시작했으며, 지난 24시간 동안 총 시가총액은 3.9조 달러 바로 아래에서 안정적으로 유지되었습니다. 비트코인(BTC)은 오늘(9월 1일) 소폭 상승하여 109,000달러를 다시 넘어섰으나, 이더리움(ETH)은 1.5% 하락하여 약 4,400달러에 거래되며 지난 주 대비 5% 하락했습니다. 월간 타임프레임에서 BTC는 8월 중순 124,000달러 이상의 신고가 경신 이후 4% 하락했습니다. BTC 24시간 가격 차트. 출처: CoinGecko ETH는 지난 30일 동안 훨씬 강세를 보였으며, 2021년의 이전 ATH를 넘어 4,900달러 이상에 도달했습니다. 가장 큰 알트코인은 지난 달 대비 25% 이상 상승했습니다. ETH 1개월 가격 차트. 출처: CoinGecko 다른 대형 암호화폐 자산의 경우, 솔라나(SOL)는 1% 하락하여 오늘 약 200달러에 거래되고 있으며, XRP는 1.3% 하락하여 2.77달러에 거래되고 있습니다. 한편, BNB도 지난 24시간 동안 약 1% 하락하여 853달러에 거래되고 있습니다. 동시에, 지난 24시간 동안 약 2억 9700만 달러의 레버리지 포지션이 청산되었으며, ETH 트레이더들이 7620만 달러로 가장 큰 타격을 입었습니다. CoinGlass에 따르면, BTC는 거의 5500만 달러의 청산을 차지했으며, 다른 알트코인은 약 4200만 달러를 차지했습니다. ETF 자금 흐름 및 거시 경제 업데이트 현물 이더리움 ETF는 여전히 주목을 받고 있습니다. 8월에는 38억 7000만 달러가 유입되어 총 유입액은 135억 달러, 총 자산은 286억 달러로 증가했습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면, 8월은 7월의 54억 3000만 달러의 순 유입에 이어 ETH ETF 역사상 두 번째로 큰 월간 유입액을 기록했습니다. 한편, 현물 비트코인 ETF는 반대 방향으로 움직여 지난 달 총 7억 5100만 달러의 순 유출을 기록했습니다. 거시 경제 신호를 살펴보면, 미국의 7월 개인소비지출(PCE) 수치는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:23
160명의 암호화폐 인플루언서, 미공개 유료 광고로 적발됨
160명의 암호화폐 인플루언서가 비공개 유료 광고로 노출되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 잘 알려진 "온체인 데이터" 탐정인 ZachXBT가 9월 1일 또 다른 대규모 유출을 통해 수백 명의 암호화폐 인플루언서를 폭로했습니다. 즉, X에 게시된 가격표에는 최근 홍보하기로 한 프로젝트에 접근한 200명 이상의 시장 인물들의 지갑 주소와 홍보 요율이 공개되었습니다. 그러나 ZachXBT의 분석에 따르면 약 160개의 계정이 거래를 수락했지만, 실제로 자신의 게시물을 유료 광고로 공개한 계정은 5개 미만이었습니다. 새로운 유출: 최근 홍보를 위해 연락받은 프로젝트의 200명 이상의 암호화폐 인플루언서와 그들의 지갑 주소가 담긴 가격표. 거래를 수락한 160개 이상의 계정 중 실제로 홍보 게시물을 광고로 공개한 계정은 5개 미만이었습니다. pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) 2025년 9월 1일 놀랍지 않게도, 이 유출은 목록에 포함된 대부분이 "CT의 가장 최근 클래스 출신이거나 그저 봇 계정일 뿐"이라 해도 암호화폐의 투명성과 마케팅 표준에 관한 여러 질문을 제기하고 있습니다. 증가하는 암호화폐 사기 위험 탈중앙화 금융(DeFi)은 최근 몇 년간 폭발적으로 성장했지만, 그 확장은 약탈적 계획의 급격한 증가를 동반했습니다. 예를 들어, FBI에 따르면 2024년에만 미국인들은 암호화폐 범죄로 93억 달러를 잃었습니다. 중요한 암호화폐 인물과 소셜 미디어 인플루언서를 사칭하는 계정이 점점 더 흔해지고 있으며, Nefture Security 범죄 보고서에 따르면 텔레그램과 같은 채팅 플랫폼이 사기를 용이하게 하는 데 중요한 역할을 했다고 합니다. "2022년, 2023년, 그리고 현재 2024년에 걸쳐 공통적으로 나타나는 한 가지 특징은, 일반적인 믿음과는 달리, 해킹이 아닌 사기 관련 활동이 암호화폐 공간에 가장 큰 타격을 입혔다는 것입니다." 이에 따라 유럽 연합의 암호화폐 자산 시장(MiCA)과 GENIUS 법안이 일부 필요한 명확성을 제공하면서 규제 및 산업 대응이 강화되고 있습니다. 그러나 업계의 탈중앙화된 특성은 특히...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:57
도지코인을 채굴할 수 있을까요? BTC 채굴자가 답을 가지고 있습니다.
2025년 8월 - 비트코인과 이더리움의 지속적인 가격 변동성 속에서, 점점 더 많은 투자자들이 도지코인(DOGE)과 같은 더 유연한 디지털 자산으로 눈을 돌리고 있습니다. 일론 머스크가 이 "가상 커뮤니티" 화폐를 반복적으로 공개 지지한 이후, 도지코인의 인기는 계속해서 성장했으며, 효율적으로 채굴할 수 있는지에 대한 질문이 주요 관심사가 되었습니다 [...] "도지코인을 채굴할 수 있을까요? BTC 채굴자가 답을 가지고 있습니다."라는 글이 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
Blockonomi
2025/09/01 22:43
WLFI가 네트워크에서 가장 바쁜 스마트 계약이 되면서 ETH 가스 급증
WLFI가 네트워크에서 가장 바쁜 스마트 계약이 되면서 ETH 가스 가격이 급등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. WLFI 토큰의 양도 가능한 버전 출시는 이더리움 블록체인에 스트레스 테스트를 가했습니다. 몇 주간 가스가 1 Gwei 미만으로 낮은 수수료를 유지한 후, 네트워크는 거래당 100 Gwei의 뜨거운 수준으로 급증했습니다. 이더리움 네트워크는 2021년 최고점을 연상시키는 과열된 가스 가격의 하루를 보고 있습니다. 몇 주간의 정상 수준 활동 후, 네트워크가 새로운 조건에 직면하면서 가스 수수료가 1 Gwei 미만이었습니다. WLFI는 트럼프의 펀드가 토큰을 중심으로 대출, 투표 및 기타 활동을 출시할 계획이므로 이더리움 생태계에 더 지속적인 영향을 미칠 수 있습니다. ETH 가스 가격은 양도 가능한 WLFI 토큰 출시 직후 급등하여 몇 달 만에 처음으로 100 Gwei를 넘었습니다. | 출처: Eth Gas Station World Liberty Fi가 토큰을 양도 가능하게 만들고 거래를 시작한 직후, 가스 가격은 100 Gwei 이상으로 상승했습니다. 이는 한때 스왑 비용이 $145 이상이었음을 의미합니다. 이더리움 네트워크는 최근 불 사이클 동안 다른 토큰이나 계약이 유사한 가스 급등을 일으킨 경우가 거의 없었지만, 고위급 이벤트와 트레이더들의 열광적인 상황에서 여전히 높은 수수료와 혼잡의 위험이 있음을 보여주었습니다. DeFi 참가자들은 이더리움이 브리징과 차입에 더 비싸졌기 때문에 영향을 받았습니다. 일반 작업도 $100 이상의 가격이 책정되었으며, 토큰 및 ETH 송금은 $10 이상이었습니다. 가스 급등 이후, ETH도 $4,403.56으로 회복되어 사용량 증가에 대한 기대를 유지했습니다. WLFI가 최고의 스마트 계약이 되다 온체인 데이터는 토큰이 배포되고 거래됨에 따라 WLFI 토큰이 가장 활발한 스마트 계약이 되었음을 보여주었습니다. 출시 후 몇 시간 동안, WLFI 사용으로 수수료에서 129.22 ETH가 소각되었습니다. 검증자 보상 데이터에 따르면 이더리움 기본 수수료도 비정상적인 수준으로 급등했습니다. 최근 가스...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:27
Pi Coin 시장 심리, 거래량 급감으로 악화
Pi 코인 시장 심리, 거래량 급감으로 악화 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. Pi 코인 가격이 지난 24시간 동안 거의 10% 하락하며 하락세를 보이고 있습니다. Pi 가격은 중요한 수준에서 거래되고 있으며, 가격이 이 수준 아래로 떨어지면 투자자들은 더 낮은 수준을 목격할 수 있습니다. Pi 네트워크(PI)는 가격이 계속 하락하면서 강한 하락 압력을 받고 있으며, 최근 시장 데이터는 투자자들 사이에 경각심을 불러일으키고 있습니다. CMC 데이터에 따르면, 이 디지털 자산은 지난 24시간 동안 10% 하락했으며, 거래량은 44% 감소했습니다. 이는 시장이 관심을 잃고 있으며 홀더들이 항복하고 있을 수 있음을 나타냅니다. 글을 작성하는 시점에서 Pi는 $0.3501에 거래되고 있으며, Pi 네트워크는 과거에 지지점으로 사용되었던 주요 기술적 포인트 아래에 갇혀 있습니다. 이 암호화폐는 50일 지수 이동 평균(EMA)인 $0.4048과 100일 지수 이동 평균(EMA)인 $0.5105 아래에서 거래되고 있으며, 매도 압력이 지속될 수 있음을 나타내는 하락세 기술적 형성을 보여주고 있습니다. 가격 움직임은 PI 투자자들에게 암울한 이야기를 전하고 있습니다. 이 토큰은 ATH인 $2.98에서 약 88% 하락했으며, 완전히 하락장 영역에 있어 현재 시장 사이클에서 장기적인 지속 가능성에 의문을 제기하고 있습니다. Pi 가격의 다음 행보는? 여러 기술적 지표들이 하락세 이론으로 수렴하고 있습니다. 상대 강도 지수(RSI)는 44.43으로, 거의 과매도 영역에 가깝지만 즉각적인 반전을 나타낼 수 있는 극단적인 영역은 아닙니다. 이 위치는 매도 압력이 상당했지만, 추가적인 하락 움직임이 있을 수 있음을 시사합니다. SuperTrend 지표는 마이너스로 전환되었으며, 이는 현재 하락 추세가 여전히 유효하며 어떤 반등도 주의해서 받아들여야 한다는 확인입니다. 한편, 이동평균수렴 확산지수(MACD)는 어떤 방향으로도 움직이지 않고 있어 시장이 무엇을 해야 할지 확신하지 못하고 있음을 보여주지만, 긍정적인 신호는 제공하지 않습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:20
다음으로 100배가 될 밈 코인은 무엇일까요? PEPENODE는 2025년에 Pepe를 능가할 수 있습니다
밈 코인 공간에는 계속해서 많은 새로운 프로젝트가 등장하고 있지만, 대부분은 익숙한 모델을 반복할 뿐입니다: 토큰 발행, 소셜 미디어에서 밈 웨이브 생성 및 바이럴 효과를 기대하는 것입니다. PEPENODE는 가상 채굴 게임, 소각 메커니즘을 도입하여 이러한 패턴을 깨뜨렸습니다 [...]
Bitcoinist
2025/09/01 21:57
