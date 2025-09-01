암호화폐 CEO가 XRP가 실제 돈으로 바뀌기 전에 해야 할 일을 설명합니다

암호화폐 CEO가 XRP가 실제 돈이 되기 전에 해야 할 일을 설명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP의 가격 예측이 계속 치솟으면서 투자자들은 점점 더 이익 이후에 무엇을 해야 할지에 집중하고 있습니다. 한편, Digital Ascension Group의 CEO인 Jake Claver는 실제 준비는 부가 실현된 후가 아니라 그 전에 이루어져야 한다고 믿습니다. XRP 이익이 도착하기 전 기반 다지기 최근 논평에서 Claver는 보유자들에게 사전에 적절한 구조를 확립하라고 경고했습니다. 특히 그는 XRP 투자자들에게 XRP가 실제 돈이 되기 전에 법적, 세금, 보안 구조를 마련할 것을 조언했습니다. – 광고 – Claver는 암호화폐에서의 자산 보호는 기성품 솔루션 이상이 필요하다고 강조했습니다. 그에 따르면, 투자자들은 일반적인 금융 템플릿을 복사하는 대신 디지털 자산에 특화된 신탁, LLC 및 보관 설정을 설계해야 합니다. 특히, 이러한 접근 방식은 보유 자산이 법적으로 보호되고, 세금 효율적이며, 암호화폐 시장 특유의 위험으로부터 안전하다는 것을 보장합니다. 그의 경고는 Armando Pantoja와 같은 암호화폐 컨설턴트들의 더 넓은 조언을 따릅니다. 이전 논평에서 그는 XRP나 다른 자산에서 갑자기 생긴 부는 탄탄한 계획 없이는 18개월 내에 종종 사라진다고 주장했습니다. Pantoja는 일시적인 부와 지속적인 번영의 차이는 이익이 발생했을 때 어떻게 관리하느냐에 달려 있다고 강조했습니다. 횡재 보호하기 특히, 이러한 논평들은 대담한 미래 가격 목표를 달성할 가능성을 중심으로 합니다. 대부분의 전문가들은 현재 3달러 미만의 가격은 일시적일 뿐이라고 믿습니다. 예를 들어, 토큰당 100달러에서는 10,000 XRP—오늘날 약 27,300달러의 투자—를 보유한 사람이라면 100만 달러 이정표를 넘을 것입니다. 토큰당 1,000달러에서는 투자자가 단 1,000 XRP로 같은 100만 달러 목표에 도달할 수 있습니다. 흥미롭게도, Claver는 XRP가 언젠가 토큰당 10,000달러에 도달할 수 있다고 믿으며, 이는 오늘날 300달러 미만의 가치를 지닌 단 100 XRP를 보유한 사람들도 백만장자로 만들 것입니다. 그러나 이러한 전문가들은 돈을 버는 것이 아니라 지키는 것이 도전이라고 경고합니다. Pantoja는 안정성을 위해 비트코인으로의 다각화를 권장하며...