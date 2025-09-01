MEXC 거래소
전략의 비트코인 보유가 채권 시장 참여의 위험을 줄여줍니다
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 전략의 비트코인 보유량이 채권 시장 플레이의 위험을 줄인다는 글. 주요 인사이트: 전략(이전 마이크로스트래티지)은 상당한 비트코인 담보 버퍼로 채권을 지원합니다. 주주들은 MSTR을 통해 계속해서 레버리지 비트코인 노출을 얻습니다. 전략이 기업 금융을 위한 새로운 플레이북을 만들고 있을까요? 시장 관찰자들은 전략(이전 마이크로스트래티지)에 대해 낙관적입니다. 이 회사는 비트코인 재정을 이례적으로 낮은 위험과 높은 수익 투자 옵션을 채권 보유자에게 제공하는 금융 엔진으로 전환하고 있기 때문입니다. 동시에, 이 회사는 나스닥에 상장된 주식인 MSTR을 통해 주식 투자자들에게 레버리지 비트코인 노출을 제공합니다. 신용 및 주식 시장의 미래를 형성하는 비트코인의 잠재적 역할은 기업 금융에 역사적인 변화가 될 수 있습니다. 전략(이전 마이크로스트래티지)의 채권 발행이 비트코인 플레이를 강화하는 방법 상황을 이해하기 위해, 전략의 채권은 과잉 담보화된 비트코인 준비금으로 뒷받침됩니다. 이는 회사가 전통적인 기업 부채에 비해 우수한 안전성과 수익을 제공하는 데 도움이 됩니다. 각 채권이나 우선주는 약 5:1 비율로 비트코인으로 뒷받침된다는 점이 주목할 만합니다. 따라서 발행된 부채 1달러마다 약 5달러의 비트코인 가치가 뒷받침됩니다. 이 500% 담보 커버리지는 일반적인 기업 채권의 담보를 훨씬 초과하여 디폴트 위험을 크게 낮춥니다. 실제로 이 회사는 비트코인 준비금을 사용하여 10% 쿠폰 채권에 대한 이자 지급을 수백 년 동안 충당할 수도 있습니다. 이것이 바로 평가 관찰자들이 신용 강도 측면에서 이러한 상품을 "투자 등급에 가까운" 품질로 비교한 이유입니다. 올해 초, 전략은 9% 배당금을 지급하는 단일 우선주 발행으로 25억 달러를 모금하여 그 수익금으로 21,000 BTC를 추가 구매했습니다. 그 발행만으로도 당시 모든 미국 공모 자금 조달의 상당한 부분을 차지했습니다. 총체적으로, 2025년 미국 IPO 시장 전체(연초부터 현재까지)의 약 15%가 전략이 비트코인을 추가로 비축하기 위해 이러한 비트코인 담보 부채 상품을 판매한 것으로 구성되었습니다...

BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:36
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:36
US 오픈에서 아이로부터 모자를 낚아챈 폴란드 CEO가 마침내 사과
US 오픈에서 어린이로부터 모자를 낚아챈 폴란드 CEO가 마침내 사과했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 소셜 미디어 비난이 며칠간 이어진 후, US 오픈에서 어린이로부터 테니스 선수의 모자를 낚아챈 장면이 영상에 담긴 폴란드 포장 회사의 CEO인 피오트르 슈체렉이 공식 소셜 미디어 계정으로 보이는 곳에 사과문을 게시하며, 그 모자를 어린 소년에게 돌려주었다고 주장했습니다. 폴란드 테니스 선수 카밀 마이흐르작이 온라인에서 바이럴이 된 사건에서 폴란드 CEO에게 낚아채이기 전 어린 소년에게 모자를 건네려 했습니다. (사진: Sarah Stier/Getty Images) Getty Images 주요 사실 구글 번역에 따르면, 슈체렉은 월요일 아침 자신의 포장 회사인 Drogbruk의 페이스북과 인스타그램 페이지로 보이는 곳에 성명을 게시하며, 바이럴이 된 모자 낚아채기 사건이 "심각한 실수"였음을 인정했습니다. "테니스 선수가 모자를 저에게 건네는 것이라고 확신했습니다 - 이전에 사인을 요청했던 제 아들들을 위해서요,"라고 슈체렉은 어린 소년에게 모자를 건넨 폴란드 테니스 선수 카밀 마이흐르작을 언급하며 말했습니다. 슈체렉은 소년과 그의 가족에게 사과하며 이후 모자를 그에게 돌려주었다고 말했습니다. 슈체렉은 자신의 것이라고 주장하는 다른 성명들, 그 중 일부는 소셜 미디어에서 바이럴이 된 것들은 진짜가 아니라고 말했습니다. 바이럴이 된 모자 낚아채기 사건은 어떻게 일어났나? 5세트 경기에서 승리한 직후의 마이흐르작으로부터 모자를 낚아채는 것으로 보이는 슈체렉의 영상이 온라인에서 바이럴이 되었습니다. 영상에서 마이흐르작은 자신이 쓰고 있던 모자를 벗어 소년에게 건네려 하기 전에, 아이 옆에 서 있던 슈체렉이 그것을 낚아챕니다. 마이흐르작은 뉴욕 포스트에 영상 속 남자가 폴란드 테니스 연맹의 스폰서라고 말한 슈체렉이라고 확인했습니다. 마이흐르작은 "일종의 혼란"이 있었으며 처음에는 슈체렉이 모자를 가져갔다는 것을 알아차리지 못했다고 말했습니다...

BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:21
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:21
비트코인의 잠자는 거인들이 깨어나, 8월에 9,062 BTC를 체인 전체에 전송
비트코인의 잠자는 거인들이 깨어나, 8월에 9,062 BTC를 체인 전체에 보내다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현재 데이터에 따르면, 약 157개의 장기 비활성 지갑이 8월에 다시 활성화되어 한 달 동안 약 10억 달러에 가까운 9,062.74 BTC를 집단적으로 분산시켰습니다. 9억 8100만 달러의 비트코인이 동면에서 깨어나다 Btcparser.com 데이터에 따르면 2011년부터 2017년 사이에 설립된 157개의 개별 P2PKH(Pay-to-Public-Key-Hash) 주소에서 약 9억 8176만 달러의 비트코인(BTC)이 이동했으며, [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoins-sleeping-giants-awaken-sending-9062-btc-across-the-chain-in-august/

BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:16
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:16
비트코인이 주식보다 오래 갈까? 비트코인 하이퍼는 지금 스마트한 선택입니다
비트코인이 주식보다 오래 지속될까? 비트코인 하이퍼는 지금 스마트한 선택이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석가이자 전문 투자자인 조르디 비서는 비트코인이 주식 시장보다 오래 지속될 것이며 '비트코인은 매우, 매우 오랫동안 존재할 것'이라고 믿습니다. 이 발언은 토요일 앤서니 폼필리아노와의 인터뷰에서 나왔으며, 그는 또한 다음과 같이 말했습니다: AI Agent는 지능적인 결정을 내릴 것입니다 [...] 무엇이 가장 좋은 샤프 비율을 가지고 있고, 무엇이 가장 높은 유동성을 가지고 있을까요? 글쎄요, 그런 방식으로 본다면, 비트코인은 세계의 모든 자산을 이깁니다. 저는 그것이 다가오고 있다고 생각합니다 —조르디 비서, 앤서니 폼필리아노 인터뷰 비서의 예측이 현실화된다면, 비트코인은 이미 기초 작업이 진행 중인 새로운 디지털 금융 생태계의 중심이 될 수 있습니다. 더 중요한 것은, 비트코인 하이퍼($HYPER)가 비트코인 세계 내에서의 유틸리티 덕분에 이 생태계의 핵심 부분이 될 것입니다. 하이퍼는 낮은 네트워크 수수료, 거의 즉각적인 완결성, 초고속 실행 시간으로 더 빠르고 성능이 좋은 비트코인을 제공하는 것을 목표로 합
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:13
시장 위축에도 불구하고 BTC의 실현 시가총액 1.05조 달러로 상승
시장 위축에도 불구하고 BTC의 실현 시가총액이 1.05조 달러로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)의 실현 시가총액, 즉 코인이 마지막으로 거래된 가격에서 가치를 측정하는 온체인 데이터 지표는 현물 가격이 하락하는 상황에서도 계속 상승하고 있어, 네트워크에 대한 투자자들의 확신과 최대 암호화폐의 경제적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다. 7월에 처음으로 1조 달러를 넘어선 후, Glassnode 데이터에 따르면 현물 가격이 124,000달러에 가까운 사상 최고치에서 약 12% 하락했음에도 불구하고 실현 시가총액은 현재 기록적인 1.05조 달러에 이르고 있습니다. 현물 가격이 하락하면 시장 시가총액도 하락하는데, 이는 모든 코인을 현재 가격으로 평가하기 때문이지만, 실현 시가총액은 코인이 사용되고 온체인에서 가격이 재조정될 때만 조정됩니다. 실현 시가총액 모델에서는 휴면 보유량, 장타매매 보유자 및 분실된 코인이 안정제 역할을 하여 단기 가격 움직임이 부정적으로 전환되더라도 큰 하락을 방지합니다. 그 결과, 투자자의 진정한 확신과 블록체인에 투입된 자본의 깊이를 더 잘 반영하는 지표가 됩니다. 이전 사이클에서는 실현 시가총액이 훨씬 더 가파른 하락을 겪었습니다. 2014-15년과 2018년 하락장 동안, 장기간의 항복으로 인해 대량의 코인이 더 낮은 가격으로 재평가되면서 최대 20%까지 하락했습니다. Glassnode 데이터에 따르면 2022년에도 이 지표는 18%에 가까운 하락을 경험했습니다. 이번에는 대조적으로 두 자릿수 가격 조정에도 불구하고 실현 시가총액이 증가하고 있습니다. 이는 현재 시장이 훨씬 더 탄력적인 기반을 바탕으로 변동성을 흡수하고 있음을 보여줍니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/bitcoin-s-realized-capitalization-climbs-to-record-high-even-as-spot-price-drops
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:04
셀레나의 앨범, 일주일 만에 판매량 30,000% 이상 급증
셀레나의 앨범 판매량 일주일 만에 30,000% 이상 급증했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 셀레나의 'Dreaming of You'가 30주년 기념 재발매 이후 톱 라틴 팝 앨범 차트에서 1위로 복귀하고 바이닐 앨범 리스트에서 4위로 데뷔했습니다. 미국 가수 셀레나(셀레나 킨타닐라-페레즈, 1971 - 1995)의 초상화, 1994년 3월 1일 뉴욕 라디오 시티 뮤직 홀에서 열린 제36회 그래미 시상식에서 촬영. (사진: 아를린 리치/게티 이미지) 게티 이미지 셀레나가 이번 주 여러 빌보드 차트에 복귀했습니다 - 새로운 음악이 아닌, 그녀의 가장 유명한 녹음 중 하나로 말이죠. 고인이 된 라틴 팝 슈퍼스타의 'Dreaming of You'가 여러 순위에 다시 진입했으며, 이 프로젝트는 획기적인 작품의 30주년을 기념하여 재발매된 후 한 리스트에 데뷔하기도 했습니다. 'Dreaming of You'는 리마스터링되어 다양한 바이닐, CD 및 디지털 다운로드로 판매되었지만, 왁스 구매가 셀레나의 앨범이 수년 만에 새로운 성공을 거두는 데 도움을 주었습니다. 'Dreaming of You' 판매량 30,000% 이상 급증 주간 빌보드 차트 작성에 사용되는 판매 및 스트리밍 데이터를 수집하는 기관인 Luminate에 따르면, 'Dreaming of You'는 가장 최근 추적 기간 동안 미국에서 6,100장 이상 판매되었습니다. 이전 기간에는 두 자릿수 판매량에 그쳤습니다. 단 며칠 만에 'Dreaming of You' 구매량이 30,500% 이상 증가했으며, 이는 모두 30주년 기념 재발매 덕분입니다. 'Dreaming of You' 바이닐 앨범 차트에 데뷔 왁스 판매량 덕분에 'Dreaming of You'가 처음으로 바이닐 앨범 차트에 진입했습니다. 셀레나는 그녀의 마지막 발매작으로 4위에 데뷔했습니다. 이 재능 있는 가수는 바이닐 앨범 명단에서 세 번째로 최상위 티어에 도달했으며, 'Amor Prohibido'와 'Ones' 모두 일정 기간...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:57
20배 레버리지를 사용한 100만 달러 BTC 숏이 악화됨
게시물 $1M BTC 숏 포지션이 20x 레버리지로 악화되다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 한 대규모 비트코인 투자자가 분산형 거래소 HyperLiquid에 100만 달러의 USDC를 예치하고 비트코인에 대한 대규모 숏 포지션을 취한 후 주목을 받았습니다. 이 트레이더는 비트코인 가격이 하락할 것이라는 견해로 20x 레버리지로 숏 포지션을 열었습니다. 그러나 지금까지 이 도박은 잘못된 방향으로 흘러갔고, 포지션은 적자 상태입니다. 비트코인 포지션 분석 Hypurrscan의 블록체인 수집 데이터에 따르면, 이 트레이더는 1,200만 달러 이상에 달하는 111.75 BTC-USD 계약의 숏 포지션을 실행했습니다. 시가는 107,363.5로 고정되었지만, 비트코인의 시장가는 약 108,976까지 상승하여 포지션을 심각한 손실 범위로 밀어넣었습니다. 숏 포지션에 표시된 손실은 180,178.76의 부동 손실로 증가하여 계정 잔액을 100만 달러가 아닌 약 814,874 달러로 감소시켰습니다. 이 포지션은 손실을 입고 있지만 대부분의 손실은 미실현 상태이며 114,830의 가격에서 청산될 예정입니다. 높은 레버리지, 높은 위험 20x 레버리지는 이러한 베팅이 매우 위험하다는 사실에 주목하게 합니다. 레버리지는 트레이더가 낮은 시작 수준에서 노출을 증가시킬 수 있어 좋지만, 증가된 손실도 마찬가지로 증폭됩니다. 트레이더는 청산 임계값이 현재 수준에서 그리 멀지 않기 때문에 단기적으로 비트코인의 강세에 반대 베팅을 하고 있습니다. 또한 펀딩 수수료 형태의 추가 비용도 있습니다. 현재까지 계정은 펀딩에서 451.64의 크레딧을 기록하고 있지만, 이는 6자리 수의 종이 손실에 비하면 아무것도 아닙니다. 블록체인 분석 플랫폼인 Onchain Lens는 이 거래를 지나치게 투기적인 포지션으로 거래하는 "도박꾼"으로 표시했습니다. 암호화폐 관찰자들에 따르면, 이러한 규모의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:55
XRP 마이닝 분석: 클라우드 기술을 일일 암호화폐로 전환하여 사용자가 하루에 10,000달러 이상을 쉽게 벌 수 있도록 함
XRP 마이닝 분석: 클라우드 기술을 일일 암호화폐로 전환하여 사용자가 하루에 10,000달러 이상을 쉽게 벌 수 있게 해주는 방법이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 투자가 점점 더 주류가 됨에 따라, 디지털 자산을 획득하는 핵심 방법인 마이닝은 많은 투자자들에게 여전히 인기 있는 기회로 남아 있습니다. 그러나 전통적인 마이닝의 높은 장비, 에너지 및 기술적 요구 사항은 대부분의 일반 사용자에게 금지적입니다. 클라우드 컴퓨팅과 블록체인의 융합으로, XRP 마이닝 클라우드 마이닝 플랫폼이 등장하여 투자자들에게 진입 장벽이 낮고, 유연하며, 효율적인 방식으로 클라우드 기술을 일일 암호화폐 수익으로 전환하여 사용자가 하루에 수만 위안을 쉽게 벌 수 있도록 돕고 있습니다. 마이닝의 진화: 개인에서 클라우드로 비트코인이 처음 소개되었을 때, 모든 개인용 컴퓨터가 마이닝에 참여할 수 있었습니다. 그러나 컴퓨팅 파워 경쟁이 심화됨에 따라, 전문 채굴기, 대형 채굴장 및 높은 전력 소비가 진입 장벽이 되어 사실상 일반 투자자들을 배제했습니다. 전통적인 모델에서 마이닝은 높은 초기 투자뿐만 아니라 장비 감가상각, 급증하는 전기 비용 및 복잡한 유지 관리와 같은 과제도 수반됩니다. 기술적 배경이나 상당한 재정적 지원이 없는 사용자에게 마이닝은 달성하기 어려워 보일 수 있습니다. 클라우드 마이닝의 등장은 이러한 상황을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 전문 데이터 센터에 마이닝 하드웨어를 배치하고 계약을 통해 투자자에게 컴퓨팅 파워를 할당함으로써, 클라우드 마이닝은 모든 사람이 최소한의 비용으로 전문 마이너와 동일한 수익 기회를 누릴 수 있게 합니다. XRP 마이닝의 혁신적인 장점 수많은 클라우드 마이닝 플랫폼 중에서 XRP 마이닝은 기술적 강점과 유연한 모델 덕분에 빠르게 두각을 나타냈습니다. 1. 제로 진입 장벽 사용자는 채굴기를 구매하거나 복잡한 기술 기술을 습득할 필요가 없습니다. 단순히 계정에 입금하고 계약을 구매하여 마이닝을 시작하면 "모바일 폰, 즉시" 접근 방식을 진정으로 실현할 수 있습니다. 2. 일일 수익 정산 플랫폼은 24/7 자동 정산 시스템을 활용하여 모든 수익이 매일 입금됩니다. 투자자는 언제든지 자금을 인출하거나 수익을 재투자하여...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:50
일본 게임 회사 Gumi, 이더리움 대신 XRP에 1700만 달러 베팅: 그 이유는
일본 게임 회사 Gumi, 이더리움 대신 XRP에 1,700만 달러 베팅: 그 이유는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 일본의 Gumi는 SBI의 리플 추진과 연계하여 BTC-XRP 트윈 전략의 일환으로 1,700만 달러 XRP 구매를 승인했으며, 일본 FSA의 개혁은 ETF 승인과 투자자 보호 강화를 목표로 합니다. 최근 몇 주간 기관 투자자들이 이더리움[ETH]으로 전환하는 데 많은 관심이 집중되었지만, 일본은 암호화폐 시장에서 조용히 자체적인 움직임을 보였습니다. 주요 국내 기업들이 디지털 자산을 대차대조표에 추가하고 있으며, 게임 및 블록체인 회사인 Gumi Inc.가 선두를 달리고 있습니다. Gumi, XRP에 베팅 8월 29일, 도쿄 상장 기업은 리플[XRP]에 25억 엔(1,700만 달러) 투자에 대한 이사회 승인을 발표했습니다. 이는 글로벌 투자자 심리 변화에도 불구하고 일본 기업들이 비트코인[BTC]과 알트코인 모두에 계속 관심을 갖고 있음을 보여줍니다. 이 투자는 2025년 9월부터 2026년 2월까지 예정되어 있습니다. CoinPost의 보고서에 따르면, 회사는 이번 움직임이 투기적 동기를 넘어서 XRP 생태계에서 발판을 마련하기 위한 의도적인 전략을 반영한다고 설명했습니다. 왜 이더리움이 아닌 XRP인가? 회사는 이더리움이 기관 및 개인 투자자들의 유입으로 글로벌 헤드라인을 장식하는 동안, XRP를 우선시하기로 한 자체 결정은 최대 주주인 SBI 홀딩스와의 연계에서 비롯되었다고 강조했습니다. SBI는 XRP 발행사인 리플의 오랜 후원자이며, 국경 간 결제 및 유동성 솔루션에서 토큰 사용을 적극적으로 촉진하고 있습니다. XRP를 채택함으로써 Gumi는 이러한 전략적 시너지를 활용하고 금융 서비스에서 유틸리티와 채택이 빠르게 성장하는 생태계에서 자리매김하는 것을 목표로 합니다. Gumi의 경영진은 이 이니셔티브가 회사의 진화하는 디지털 금융 전략에서 XRP가 핵심 자산 역할을 하는 중장기 성장 비전을 나타낸다고 설명했습니다. 비트코인은 계속해서 핵심 역할을 수행 이 움직임은 또한 Gumi가 또 다른 핵심 축으로 간주하는 비트코인(BTC)에 대한 열정을 보완합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:01
이더 기술적 분석: 중립적 지표가 숨기고 있는 변동성 폭풍의 조짐
이더는 시가총액 5300억 달러, 24시간 거래량 265.1억 달러로 4,392달러에 거래되고 있습니다. 장중 가격 범위는 4,367달러에서 4,489달러 사이로, 매집박스와 기술적 지표 전반에 걸친 지속적인 불확실성을 반영하고 있습니다. 이더리움 1시간 이더 차트는 실패한 회복으로 인해 형성된 이더리움에 대한 하락장 전망을 보여줍니다 [...]
Coinstats
2025/09/01 22:44
