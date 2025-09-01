비트코인이 주식보다 오래 갈까? 비트코인 하이퍼는 지금 스마트한 선택입니다

암호화폐 분석가이자 전문 투자자인 조르디 비서는 비트코인이 주식 시장보다 오래 지속될 것이며 '비트코인은 매우, 매우 오랫동안 존재할 것'이라고 믿습니다. 이 발언은 토요일 앤서니 폼필리아노와의 인터뷰에서 나왔으며, 그는 또한 다음과 같이 말했습니다: AI Agent는 지능적인 결정을 내릴 것입니다 [...] 무엇이 가장 좋은 샤프 비율을 가지고 있고, 무엇이 가장 높은 유동성을 가지고 있을까요? 글쎄요, 그런 방식으로 본다면, 비트코인은 세계의 모든 자산을 이깁니다. 저는 그것이 다가오고 있다고 생각합니다 —조르디 비서, 앤서니 폼필리아노 인터뷰 비서의 예측이 현실화된다면, 비트코인은 이미 기초 작업이 진행 중인 새로운 디지털 금융 생태계의 중심이 될 수 있습니다. 더 중요한 것은, 비트코인 하이퍼($HYPER)가 비트코인 세계 내에서의 유틸리티 덕분에 이 생태계의 핵심 부분이 될 것입니다. 하이퍼는 낮은 네트워크 수수료, 거의 즉각적인 완결성, 초고속 실행 시간으로 더 빠르고 성능이 좋은 비트코인을 제공하는 것을 목표로 합니다. 비트코인이 주식과 다른 이유는 무엇이며 미래에 무엇을 기대해야 할까요? 조르디 비서에 따르면, 주식과 비트코인의 핵심적인 차이점은 전자는 아이디어를 나타내는 반면, 비트코인은 믿음이라는 것입니다. 비트코인의 힘은 오직 사람들의 지지와 그 유틸리티에 대한 신뢰에서 비롯되며, 비서는 이것이 비트코인을 초강대국으로 만들 것이라고 믿습니다. 그의 말에 따르면: 비서가 설명하듯이, 변화는 AI 부문 내에서 가장 먼저 일어날 가능성이 높으며, AI Agent가 시장 유틸리티와 유동성을 기반으로 경제를 조종하게 될 것이고, 이는 비트코인이 빛나는 부분입니다. 주류 투자자들이 디지털 화폐 개념 뒤에 있는 기술을 따라잡으면 최종 게임이 시작되는데, 에릭 트럼프는 이것이 비트코인을 저해하는 주요 요소라고 믿습니다. 그런 일이 일어나면, 그는 100만 달러의 비트코인을 예측하며, 그것은 시작에 불과할 수 있습니다. 비트코인 고문인 루크 브로일스는 심지어 더 나아가...