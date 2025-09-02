MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
이더리움이 비트코인보다 나을까? 매트 하우건은 기관들이 때때로 ETH부터 시작한다고 말해
이더리움이 비트코인보다 낫다고? Matt Hougan은 기관들이 때로는 ETH로 시작한다고 말합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 제 이름은 Godspower Owie이며, 나이지리아 에도 주에서 태어나고 자랐습니다. 저는 세 명의 형제자매와 함께 성장했으며, 그들은 항상 제 우상이자 멘토로서 제가 성장하고 삶의 방식을 이해하는 데 도움을 주었습니다. 제 부모님은 말 그대로 제 이야기의 중추입니다. 그들은 좋을 때나 나쁠 때나 항상 저를 지지해 주었고, 제가 이 세상에서 길을 잃었다고 느낄 때마다 한 번도 제 곁을 떠나지 않았습니다. 솔직히, 이렇게 놀라운 부모님이 있으면 안전하고 보호받는 느낌이 들며, 저는 이 세상의 그 어떤 것과도 그들을 바꾸지 않을 것입니다. 저는 3년 전에 암호화폐 세계에 노출되었고 그것에 대해 많이 알고 싶어 매우 관심을 갖게 되었습니다. 모든 것은 제 친구가 암호화폐 자산에 투자했을 때 시작되었는데, 그는 투자로부터 엄청난 이익을 얻었습니다. 제가 그에게 암호화폐에 대해 물었을 때, 그는 그 분야에서의 여정을 설명해 주었습니다. 관련된 위험에도 불구하고 그의 일관성과 헌신에 대해 알게 된 것은 인상적이었고, 이것이 제가 암호화폐에 매우 관심을 갖게 된 주요 이유입니다. 믿으셔도 좋습니다, 저는 시장의 상승과 하락을 경험했지만 이 분야에서 성장하고자 하는 열정을 한 번도 잃지 않았습니다. 이는 성장이 탁월함으로 이어진다고 믿기 때문이며, 그것이 이 분야에서의 제 목표입니다. 그리고 오늘, 저는 Bitcoinnist와 NewsBTC 뉴스 매체의 직원입니다. 제 상사들과 동료들은 제가 암호화폐 분야 안팎에서 함께 일해 본 최고의 사람들입니다. 저는 이 회사들의 성장을 위해 놀라운 동료들과 함께 일하며 최선을 다할 생각입니다. 때로는 저 자신을 탐험가로 생각하곤 합니다. 이는 새로운 장소를 방문하고, 새로운 것들(유용한...)을 배우는 것을 좋아하기 때문입니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:13
비트코인, 역사적으로 가장 약세인 달에 진입, 최고의 사토시 후보가 침묵을 깨다
비트코인이 역사적으로 가장 약세인 달에 접어들고, 탑 Satoshi 후보가 침묵을 깨다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 백서에 언급되었으며 가능한 Satoshi Nakamoto로 자주 추측되는 Blockstream CEO인 Adam Back이 단 한 마디, "Sendtember"로 9월의 분위기를 설정했습니다. 녹색 사각형 이모티콘과 함께, 이 게시물은 비트코인 홀더와 암호화폐 애호가들이 일반적으로 조심스럽게 접근하는 것을 배운 달력의 첫날에 올라왔습니다. 당신도 좋아할 수 있습니다 문제는 9월이 오랫동안 비트코인의 약점이었으며, 중간 수익률이 -7.87%라는 것입니다. 2021년의 폭발적인 상승장에서도 이 달은 7% 이상 하락으로 마감했습니다. 평균 수익률도 -0.64%로 마이너스이며, 10월, 11월, 12월에 자주 볼 수 있는 두 자릿수 상승과는 뚜렷한 대조를 이룹니다. 8월의 성과도 비트코인이 -6.43% 하락을 기록하며 시장 심리에 도움이 되지 않았습니다. 'SENDtember'? 그렇다면 Back의 타이밍은 흥미롭습니다. 모든 알트코인이 결국 BTC 대비 제로로 떨어진다는 타협하지 않는 입장으로 알려진 그는 도발적인 한 줄 발언을 피한 적이 없습니다. "Sendtember" 태그는 또한 솔라나의 계절적 랠리와 연관된 과거 몇 년간의 밈인 "SOLtember"에 대한 균형추이기도 합니다. 그 농담은 시장의 작은 구석에서 다시 등장할 수 있지만, 올해 비트코인의 가격 설정이 중심 무대를 되찾았습니다. 당신도 좋아할 수 있습니다 이번 달에 단 하나의 녹색 캔들이 일반적인 하락에서 벗어나는 것을 표시할 것이며, 과거 사이클이 어떤 지침이 된다면, 긍정적인 9월은 종종 활기찬 4분기를 위한 무대를 마련합니다. 평균적으로 10월은 15% 이상의 수익을 가져왔으며, 11월은 40% 이상의 수익을 냈습니다. 또 다른 통계적 하락에 대비하는 대신, Back이 시장에 스크립트를 뒤집으라고 도전하는 것은 흥미롭습니다. 9월이 그 평판에 부합할지 아니면 상승 측면에서 놀라움을 줄지는 곧 알게 될 것입니다 — 하지만 논쟁은 이미 시작되었습니다. 출처: https://u.today/bitcoin-enters-its-historically-weakest-month-top-satoshi-candidate-breaks-silence
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:07
금과 은이 신고가에 근접한 반면, BTC 가격은 108K 달러 아래로 하락
골드와 실버가 ATH에 근접한 반면, BTC 가격은 108K 달러 아래로 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 골드는 35달러 상승했고, 실버는 70센트 이상 상승한 반면, BTC 가격은 변동성이 적게 나타났습니다. 한편, 비트코인은 108K 달러 아래로 하락했습니다. 비트코인이 디지털 골드라면, 왜 투자자들이 몰려들지 않을까요? 9월은 암호화폐에게 악명 높은 나쁜 달이므로, 오늘 가격 차트를 보면 전쟁터처럼 보이는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 골드와 실버가 ATH에 근접하고 비트코인이 "디지털 골드"로 홍보되는 상황에서, 왜 BTC 가격도 하락하고 있을까요? 투자자들이 안전자산으로 비트코인에 몰려들어야 하지 않을까요? 투자자들이 골드와 실버로 몰려들다 골드와 실버 모두 기록적인 고점에 접근하고 있으며, 이 글을 쓰는 시점에 골드는 온스당 3,480달러 바로 아래에서 거래되고 있고 실버는 40.50달러를 넘었습니다. 한편, BTC 가격은 108,000달러 아래로 하락했습니다. 무슨 일일까요? 이는 모두가 좋아하는 골드버그이자 비트코인 비평가인 피터 쉬프가 귀금속 브레이크아웃이 "비트코인에 매우 약세"라는 내용을 다시 게시하기에 충분했습니다. 그렇다면 현재 자금 흐름의 배경은 무엇일까요? 쉬프의 말과는 달리, 이 이야기는 금속 맥시멀리스트들이 주장하는 것보다 더 미묘합니다. 거시적 불확실성: 주요 동인 암호화폐의 미친 가격 뒤에 있는 주요 테마는 거시경제적 불확실성입니다. 세계의 관심은 미국 연방준비제도(Fed)와 그 다음 정책 단계에 집중되어 있으며, 인플레이션은 완고하게 높은 상태를 유지하고 있고, 최신 소비자 물가 지수(CPI) 수치는 3% 이상을 견고하게 유지하고 있습니다. 또한 지속적인 가격 압력으로 중앙은행이 신속하게 행동할 여지가 거의 없어 이번 달 Fed가 금리를 인하할 것이라는 기대가 커지고 있습니다. 이는 자본이 골드와 실버와 같은 확립된 안전 자산으로 흘러가고 있음을 의미합니다. 지난 달 동안 골드는 3% 이상 상승했으며, 1년 전보다 거의 40% 높고, 실버는 한 달 만에 8% 이상 상승했으며 전년 대비 41.7% 상승했습니다. 골드만삭스의 분석가들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:36
카디 비의 최신 싱글, 데뷔하며 그녀의 연승 기록을 깨다
카디 비의 최신 싱글, 데뷔와 함께 그녀의 당첨 티켓을 깨다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 카디 비의 "Imaginary Playerz"가 이번 주 10개의 빌보드 차트에 데뷔했으며, 핫 100에서는 70위를 기록했습니다 — 이는 Am I the Drama?와 연계된 그녀의 가장 낮은 시작입니다. 2025년 4월 12일 캘리포니아 서멀에서 열린 리볼브 페스티벌: 제8회 연례 패션, 음악 및 라이프스타일 이벤트에 참석한 카디 비. (사진: River Callaway/Billboard via Getty Images) Billboard via Getty Images 카디 비는 다가오는 앨범 Am I the Drama?의 발매를 앞두고 전면적인 프로모션 모드에 돌입했습니다. 이 래퍼의 전체 길이 앨범으로는 두 번째이자 5년 이상 만에 첫 앨범인 이 작품은 이미 많은 히트곡을 탄생시켰으며, 최신 트랙 "Imaginary Playerz"는 이번 주 10개의 다른 빌보드 차트에 데뷔했습니다. 이 곡이 힙합과 랩 차트에서 또 다른 승리를 거두었지만, 가장 중요한 차트에서는 약간 저조한 성적을 보였습니다. 핫 100에서 카디 비의 낮은 시작점 이번 주 핫 100에서 "Imaginary Playerz"는 70위로 데뷔했습니다. 이는 카디의 트랙으로서는 상당히 낮은 시작점으로, 그녀는 일반적으로 미국에서 가장 많이 소비되는 노래 순위에서 건강한 데뷔를 기록하는 것으로 알려져 있습니다. "WAP"과 "Up" 모두 1위 달성 "Imaginary Playerz"가 발표되기 전 Am I the Drama?에 기여한 카디의 싱글들은 모두 톱 10 안에 머물렀습니다. 메건 더 스탤리언과의 협업곡 "WAP"과 "Up"은 각각 2020년과 2021년에 쉽게 1위를 차지했습니다. 올 여름 초, 카디는 Am I the Drama?의 세 번째 공식 프로모션 곡인 "Outside"를 발표했고, 이 노래는 바쁜 리스트에서 10위까지 올랐습니다. "Imaginary Playerz" 2위로 출발 "Imaginary Playerz"는 핫 100에서 가장 낮은 출발점을 기록했습니다. 이 곡이 등장한 모든 빌보드 차트 중에서, 이 트랙은 R&B/힙합 차트에서 카디를 거의 1위 자리에 올려놓았습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:33
메타플래닛, 2만 BTC 보유로 글로벌 6대 자산 보유 기관에 합류
메타플래닛, 2만 BTC 보유량 달성하며 글로벌 상위 6대 보유 기업에 합류했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본 상장 기업 메타플래닛이 비트코인 보유량을 2만 BTC 이상으로 늘려 미국 채굴 기업 라이엇 플랫폼을 추월하고 글로벌 상위 6대 기업 보유자에 진입한 첫 비미국 기업이 되었습니다. 메타플래닛은 월요일에 비트코인당 평균 11만 1천 달러의 가격으로 약 1억 1200만 달러에 추가로 1,009 BTC를 구매했다고 발표했습니다. 이번 최신 매수로 기업의 총 보유량은 2만 BTC를 넘어섰으며, 누적 매수 비용은 20억 6천만 달러(3023억 엔)에 달합니다. 불과 일주일 전인 8월 25일에 회사는 103 BTC를 추가했으며, 이는 가속화된 축적 전략을 강조합니다. BitcoinTreasuries.net의 데이터에 따르면 메타플래닛은 현재 미국 기반 채굴 회사인 라이엇 플랫폼보다 더 많은 비트코인을 보유하고 있습니다. 2025년 3분기에 메타플래닛은 30.7%의 BTC 수익을 기록했으며, 이는 완전 희석된 주식 수와 비교하여 비트코인 보유량의 성장을 반영합니다. 이러한 급증은 메타플래닛이 주주 가치를 비트코인 축적에 직접 연결하는 방식을 보여줍니다. 비트코인 보유 기업 상위 10개 출처: Bitcointresuaries.net 메타플래닛은 자본 시장 활동과 비트코인 전략을 결합합니다. 8월에는 EVO FUND에 20번째 주식 옵션을 발행하여 6천만 개의 새로운 주식을 생성했습니다. 이 수익금은 최신 비트코인 구매와 19번째 시리즈 회사채의 조기 상환에 사용되었습니다. 적극적인 매수에도 불구하고 시장은 거의 반응을 보이지 않았습니다. 발표일에 메타플래닛의 주가는 전일 대비 -5.46%인 831엔으로 마감했습니다. 메타플래닛의 보유량은 세계 최대 기업 비트코인 소유자 중 하나로서의 위치를 확인시켜 줍니다. 회사는 자본 전략과 시장 상황에 맞춰 비트코인 축적을 계속할 것이라고 밝혔습니다. 투자자들과 암호화폐 업계는 이 일본 상장 기업이 아시아에서 가장 대담한 비트코인 보유 정책을 추구함에 따라 주목하고 있습니다. 면책 조항 Trust Project 지침을 준수하여 BeInCrypto는 편향되지 않고 투명한 보도에 전념하고 있습니다. 이 뉴스 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 독자들은 사실을 확인하도록 권고됩니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:14
ETH vs BTC: 이더리움이 9월에 비트코인보다 3배 더 성과를 낼 수 있는 이유
ETH vs BTC: 이더리움이 9월에 비트코인보다 3배 더 좋은 성과를 낼 수 있는 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 이더리움은 8월에 거의 19% 상승한 반면 비트코인은 6.5% 하락했습니다. ETH vs. BTC 경쟁에서 이더리움은 날카롭게 보이고 비트코인은 정체된 느낌입니다. 9월에 마침내 ETH에게 유리한 모멘텀이 생길까요? 이더리움[ETH]은 8월 ROI에서 비트코인[BTC]을 명확하게 앞질렀습니다. 되돌아보면, BTC는 8월에 어려운 역사를 가지고 있으며, 지난 3년 동안 연속적인 적자를 기록했고, 최근에는 -6.49% 움직임을 기록했습니다. ETH도 예외는 아니었으며, 2022-24년 기간 동안 평균 -13% 하락을 기록했으며, 심지어 BTC의 -10.67% 순 손실보다 더 좋은 성과를 냈습니다. 그러나 올해는 상황이 바뀌었습니다. ETH는 BTC 가격 움직임에서 완전히 벗어났습니다. 사실, ETH는 8월에 +18.78% 상승하여 비트코인 손실의 거의 3배에 달했습니다. 이는 이더리움의 수년 만의 첫 실질적인 월간 다이버전스를 기록했습니다. 출처: CryptoRank ETH/BTC 비율이 주요 저항선을 회복 이더리움의 우수한 성과를 뒷받침하는 것은 ETH/BTC 비율입니다. 이 페어는 8월을 0.031 시작점에서 +27.05% 상승으로 마감했습니다. 더 중요한 것은, ETH/BTC가 선거의 달 이후 처음으로 0.04 저항선을 회복했으며, 결국 비트코인과의 결정적인 다이버전스를 강화했습니다. 출처: TradingView (ETH/BTC) 종합적으로, ETH의 8월 우위는 BTC가 힘을 잃은 것이 아니라 완전한 로테이션이었습니다. AMBCrypto에 따르면, 이는 비슷한 9월 랠리가 결코 먼 이야기가 아니라고 느끼게 하는 종류의 다이버전스입니다. 이더리움의 3배 성과는 9월 설정을 암시 암호화폐에서 유동성은 큰 상승 가능성이 있는 설정으로 이동합니다. ETH의 8월 다이버전스는 9월에 더 높은 상승 가능성을 위한 기반을 마련했으며, 트레이더들은 반복적인 ROI를 노리고 있습니다. 이 경우, BTC가 +10% 상승한다면, ETH는 $5,711 근처에 위치하여 3배의 상대적 성과를 기록할 것입니다. 이 움직임을 뒷받침하는 것은 ETH로 이동하는 스마트 머니, ETH/BTC 비율이 주요 저항선을 회복한 것, 그리고 더 강한 MoM ROI로, 모두 이더리움이 이번 달에 비트코인보다 우위를 유지할 것을 가리킵니다. 출처: TradingView (ETH/USDT) 이 다이버전스가 두드러지는 이유 2025년 동안, 이더리움은 비트코인과 세 번 다이버전스를 보였습니다. 그러나...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:10
비트코인의 8월 124K 달러 이상 ATH가 사이클 탑일 수 있다: CoinGecko
비트코인의 8월 ATH $124K가 사이클 최고점일 수 있다: CoinGecko 포스트가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 8월의 최신 신고가 경신으로 비트코인은 일반적인 반감기 이후 패턴을 깨고 조기에 정점에 도달했을 수 있다고 CoinGecko 분석가들이 말합니다. CoinGecko의 새로운 연구에 따르면, 역사를 참고한다면 비트코인(BTC)은 이번 사이클에서 예상보다 일찍 정점에 도달했을 수 있습니다. 8월 28일 보고서에서 CoinGecko 분석가들은 8월 중순 $124,128의 신고가 경신 이후, BTC가 지난 세 사이클에서 반감기 이후 ATH에 도달하는 데 걸린 역사적 평균 시간과 일치했다고 밝혔습니다. 만약 이번 최신 ATH가 사이클 최고점으로 판명된다면, 비트코인 가격이 2021년 $69,044 고점보다 68일 일찍 정점에 도달했다는 의미가 됩니다. 비트코인의 반감기 대 사이클 ATH까지의 일수. 출처: CoinGecko 역사적으로 비트코인의 ATH는 반감기 이후 12~18개월 후에 발생했습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 2013년 첫 반감기 이후 ATH는 2012년 11월 반감기 이후 368일 만에 발생했으며, $12에서 $1,127로 상승했습니다. 다음 두 사이클은 더 오래 걸렸습니다: 2017년 ATH는 반감기 이후 525일 만에 $19,665에 도달했고, 2021년 정점인 $69,044는 최근 반감기 이후 549일 만에 도달했습니다. 그러나 2025년 사이클은 새로운 선례를 세웠습니다. 2012년 이후 처음으로 비트코인은 반감기 이전 ATH에 도달했으며, 미국 현물 비트코인 ETF 승인으로 촉발된 2개월간의 랠리 이후 2024년 3월 14일에 $73,581에 도달했습니다. "선행 수요로 인해 사이클 패턴이 깨졌으며, 이는 잠재적으로 사이클 연장 추세에 반하고 근본적인 시장 변화를 나타낼 수 있습니다,"라고 CoinGecko 분석가들은 작성했습니다. 비트코인 조정 중 CryptoQuant의 연구 책임자 Julio Moreno는 The Defiant에게 현재 가격 움직임이 최고점의 신호보다는 조정처럼 보인다고 말하며 시장이 여전히 불안정하다고 전했습니다. "사이클 최고점이 언제 도달했는지 정확히 파악하기는 어렵습니다, 특히..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:02
국가 준비금을 위한 새로운 보안 패러다임
국가 준비금을 위한 새로운 보안 패러다임이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르 국가 비트코인 사무소는 기존 비트코인 준비금을 여러 새로운 지갑 주소로 분할하는 계획을 발표했습니다. 국가 비트코인 채택의 선구자 중 하나인 엘살바도르는 암호화폐 보유량의 보안을 강화하기 위한 중요한 조치를 취하고 있습니다. 이 전략적 움직임은 양자 컴퓨팅과 같은 잠재적 미래 위협으로부터의 리스크를 완화하고 국가 디지털 재정의 전반적인 보안을 강화하기 위해 설계되었습니다. 보안 조치로서, 이전에 엘살바도르의 비트코인 보유량은 단일 주소에 통합되어 있었습니다. 새로운 계획은 준비금을 여러 지갑으로 분배하는 것을 포함하며, 각 지갑은 최대 500 BTC(현재 시장 가격으로 약 5400만 달러)를 보유합니다. 이 다각화 전략은 전통적인 금융 리스크 관리를 연상시키며, 모든 달걀을 한 바구니에 담지 않는 원칙을 디지털 자산 영역에 적용합니다. 또한, 양자 컴퓨터로부터의 보안 리스크 증가는 암호화폐를 공격에 잠재적으로 취약하게 만듭니다. Coinidol.com이 지난주 보도한 바와 같이, 비탈릭 부테린도 2030년 말 이전에 양자 컴퓨터가 현대 암호화를 깨뜨릴 확률이 20%라고 경고했습니다. 또한, 투명성을 유지하기 위해 공개 대시보드가 설정되어 누구나 이러한 새로운 주소 전체의 총 잔액을 볼 수 있게 될 것입니다. 이러한 공개적 가시성에 대한 약속은 정부 접근 방식의 중요한 요소로, 공공 자금 관리에 있어 신뢰를 구축하고 책임을 입증하는 것을 목표로 합니다. 이 결정은 주권 단체가 암호화폐 자산을 처리하고 보호하는 방식에서 성숙도가 높아지고 있음을 강조합니다. 더 많은 국가와 기관이 디지털 자산 보유를 고려함에 따라, 엘살바도르의 움직임은 국가 암호화폐 재정 관리에 있어 보안과 투명성의 새로운 표준을 위한 청사진이 될 수 있습니다. 엘살바도르는 이미 거의 474 비트코인을 채굴했습니다. 이 국가의 비트코인에 대한 헌신은 더욱...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:58
이번 주 후반 미국 고용 보고서는 금에 중요 - ING
이번 주 후반 미국 고용 보고서는 금에 중요하다 - ING라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ING의 상품 전문가 Ewa Manthey와 Warren Patterson은 금 가격이 금요일에 상승세를 이어갔으며, 잠재적 2차 제재에 대한 논의가 증가하면서 시장에 추가적인 지지를 제공했다고 언급했습니다. 투기꾼들이 Comex 금에서 순 롱 포지션을 증가시켰습니다. "이는 미국 개인 소비 지출 데이터가 예상에 부합하면서 연방준비제도(FRS)가 9월 16-17일 회의에서 금리를 인하할 것이라는 희망을 유지했기 때문입니다. 그러나 많은 부분이 8월 고용 보고서에 달려 있습니다. 또 다른 약한 수치는 9월 금리 인하 가능성이 높다는 견해를 강화할 것입니다." "한편, 투기꾼들은 지난 보고 주간 동안 Comex 금에서 순 롱 포지션을 6,363 계약 증가시켜 148,122 계약이 되었습니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/us-jobs-report-later-this-week-is-key-for-gold-ing-202509011010
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:57
비트코인 하이퍼, 프리세일 랠리 지속하며 바이럴 현상 일으켜
비트코인 하이퍼, 프리세일 랠리를 이어가며 바이럴 현상을 보이고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 여전히 암호화폐의 왕으로, 2조 달러 규모의 자산이자 세계에서 가장 잘 알려진 디지털 브랜드입니다. 그러나 그 지배력 아래에서 균열이 드러나고 있습니다. 비평가들은 느린 거래 속도, 높은 네트워크 수수료, 제한된 확장성을 지적합니다. 이러한 문제들은 DeFi, NFT 및 웹3.0 애플리케이션이 주도하는 공간에서 비트코인의 실용성을 감소시킵니다. 바로 여기서 비트코인 하이퍼($HYPER)가 등장합니다. "차세대 비트코인 레이어 2"로 마케팅되는 이 프로젝트는 더 빠른 속도, 낮은 비용, 원활한 DApp 통합으로 비트코인 네트워크를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 제안은 투자자들의 공감을 얻어 프리세일에서 1300만 달러 이상을 모금하고 시장 전반에 관심을 끌었습니다. 이 글에서는 비트코인이 직면한 문제와 비트코인 하이퍼($HYPER)가 제안하는 해결책을 분석할 것입니다. 그리고 물론, $HYPER의 바이럴 프리세일을 이끄는 재정적 화력에 대해서도 이야기할 것입니다. 비트코인 병목 현상: 2025년의 문제들 강력한 지배력에도 불구하고, 비트코인의 핵심 인프라는 노후화되고 있어 "디지털 골드"로 알려진 강력한 가치 저장소 이상의 용도가 제한됩니다. 비트코인이 직면한 가장 시급한 문제는 거래 처리량입니다. 비트코인은 초당 약 7개의 거래(TPS)를 처리할 수 있습니다. 가장 가까운 경쟁자인 이더리움은 현재 21 TPS로 약 3배 많은 거래를 처리하며, 이론적 최대치는 120 TPS이고, 서지 로드맵의 일환으로 미래에는 이 수치가 10만 TPS까지 증가하는 것을 목표로 합니다. Visa와 Mastercard 같은 글로벌 결제 거인들은 최대 65,000 TPS를 처리할 수 있습니다. 비트코인의 평균 블록 시간이 약 10분이라는 사실과 결합하면, BTC가 실시간 결제 시스템뿐만 아니라 가장 가까운 암호화폐 경쟁자들과도 경쟁하기 어려운 이유가 분명해집니다. 비트코인의 두 번째 핵심 문제는 수수료입니다. 높은 수요 기간 동안 멤풀이 혼잡해지면 수수료는 정기적으로 10달러에서 50달러 이상으로 급증합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:55
