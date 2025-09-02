ETH vs BTC: 이더리움이 9월에 비트코인보다 3배 더 성과를 낼 수 있는 이유

ETH vs BTC: 이더리움이 9월에 비트코인보다 3배 더 좋은 성과를 낼 수 있는 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 이더리움은 8월에 거의 19% 상승한 반면 비트코인은 6.5% 하락했습니다. ETH vs. BTC 경쟁에서 이더리움은 날카롭게 보이고 비트코인은 정체된 느낌입니다. 9월에 마침내 ETH에게 유리한 모멘텀이 생길까요? 이더리움[ETH]은 8월 ROI에서 비트코인[BTC]을 명확하게 앞질렀습니다. 되돌아보면, BTC는 8월에 어려운 역사를 가지고 있으며, 지난 3년 동안 연속적인 적자를 기록했고, 최근에는 -6.49% 움직임을 기록했습니다. ETH도 예외는 아니었으며, 2022-24년 기간 동안 평균 -13% 하락을 기록했으며, 심지어 BTC의 -10.67% 순 손실보다 더 좋은 성과를 냈습니다. 그러나 올해는 상황이 바뀌었습니다. ETH는 BTC 가격 움직임에서 완전히 벗어났습니다. 사실, ETH는 8월에 +18.78% 상승하여 비트코인 손실의 거의 3배에 달했습니다. 이는 이더리움의 수년 만의 첫 실질적인 월간 다이버전스를 기록했습니다. 출처: CryptoRank ETH/BTC 비율이 주요 저항선을 회복 이더리움의 우수한 성과를 뒷받침하는 것은 ETH/BTC 비율입니다. 이 페어는 8월을 0.031 시작점에서 +27.05% 상승으로 마감했습니다. 더 중요한 것은, ETH/BTC가 선거의 달 이후 처음으로 0.04 저항선을 회복했으며, 결국 비트코인과의 결정적인 다이버전스를 강화했습니다. 출처: TradingView (ETH/BTC) 종합적으로, ETH의 8월 우위는 BTC가 힘을 잃은 것이 아니라 완전한 로테이션이었습니다. AMBCrypto에 따르면, 이는 비슷한 9월 랠리가 결코 먼 이야기가 아니라고 느끼게 하는 종류의 다이버전스입니다. 이더리움의 3배 성과는 9월 설정을 암시 암호화폐에서 유동성은 큰 상승 가능성이 있는 설정으로 이동합니다. ETH의 8월 다이버전스는 9월에 더 높은 상승 가능성을 위한 기반을 마련했으며, 트레이더들은 반복적인 ROI를 노리고 있습니다. 이 경우, BTC가 +10% 상승한다면, ETH는 $5,711 근처에 위치하여 3배의 상대적 성과를 기록할 것입니다. 이 움직임을 뒷받침하는 것은 ETH로 이동하는 스마트 머니, ETH/BTC 비율이 주요 저항선을 회복한 것, 그리고 더 강한 MoM ROI로, 모두 이더리움이 이번 달에 비트코인보다 우위를 유지할 것을 가리킵니다. 출처: TradingView (ETH/USDT) 이 다이버전스가 두드러지는 이유 2025년 동안, 이더리움은 비트코인과 세 번 다이버전스를 보였습니다. 그러나...