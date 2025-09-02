MEXC 거래소
넷플릭스의 '월터 보이즈와 함께한 내 인생' 시즌 3, 4에 대한 업데이트
넷플릭스에서 '월터 보이즈와 함께한 내 인생' 시즌 3, 4에 대한 업데이트 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 넷플릭스의 '월터 보이즈와 함께한 내 인생'은 아마존에서 방영 중인 'The Summer I Turned Pretty'보다 약간 떨어지는 경쟁작이라고 분류하겠지만, 그 작품과 달리 장수할 가능성이 있습니다. 현재 넷플릭스 인기 순위 2위에 머물고 있으며, 많은 시청자들이 (다행히도 반으로 나뉘지 않은) 시즌 2를 완료하고 시즌 3에 대해 궁금해하고 있습니다. 이에 대한 몇 가지 업데이트가 있습니다. 우선, 기다릴 필요가 없습니다. 넷플릭스는 이미 2025년 5월에 '월터 보이즈와 함께한 내 인생' 시즌 3를 갱신했으며, 이는 시즌 2가 방영되기 몇 달 전으로, 기대를 뛰어넘는 성과를 보여주고 있다는 신호입니다. 그리고 이것이 확실시되면서, 제작진은 잠재적인 시즌 4까지 내다보고 있습니다. 쇼러너 멜라니 할살이 Swoon과의 인터뷰에서 한 말입니다. "저는 이 캐릭터들과 이 세계의 이야기들에 매료되어 있으며, 사람들이 계속 시청하는 한 이 이야기들을 계속 전하고 싶습니다,"라고 그녀는 말했습니다. "그래서 모를 일이죠. 앞으로 나아가면서 우리 캐릭터들이 점점 나이 들어가는 모습을 볼 수도 있겠지만, 저는 이 이야기들을 계속 전하고 싶습니다." 넷플릭스의 '월터 보이즈와 함께한 내 인생'은 Wattpad에 출판된 알리 노박의 2014년 소설을 기반으로 하지만, 앞으로 진행된다면 원작 소재를 훨씬 넘어설 것입니다. 그러나 너무 깊이 들어가기 전에, 할살은 시즌 3 내용에 대한 몇 가지 힌트도 주었습니다: 그녀는 시즌 3에서 모든 캐릭터가 "태양 아래 자리를 잡기"를 원합니다. 그녀는 카일리-딜런 관계와 알렉스와의 삼각관계를 더 탐구하고 "어디로 갈지 보고 싶다"고 합니다. 이 쇼는 "항상...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:36
비트코인 마이닝이 따라가지 못함: 기업들이 4배 속도로 구매 중
비트코인 마이닝이 따라가지 못함: 기업들이 4배 속도로 구매하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 마이닝이 따라가지 못함: 기업들이 4배 속도로 구매 - 보고서 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡고 있는 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-mining-cant-keep-up-companies-buying-at-quadruple-pace-report/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:25
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF(JPME)는 현재 강력한 ETF입니까?
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF(JPME)는 현재 강력한 ETF인가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2016년 5월 11일에 데뷔한 스마트 베타 상장지수펀드 JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF(JPME)는 투자자들에게 스타일 박스 - 미드캡 블렌드 시장 카테고리에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 스마트 베타 ETF란 무엇인가요? 시총 가중 인덱스를 기반으로 한 상품들은 특정 시장 세그먼트나 전체 시장을 반영하도록 설계된 전략으로, 전통적으로 ETF 산업을 지배해 왔습니다. 시총 가중 인덱스는 저비용, 편리하고 투명한 방식으로 시장 수익률을 복제할 수 있으며, 시장 효율성을 믿는 투자자들에게 좋은 선택입니다. 하지만 스마트 베타 펀드에 투자하고자 하는 투자자들도 있습니다. 이러한 펀드는 시총 가중치가 아닌 전략을 추적하며, 시장을 이기기 위해 우수한 주식을 선택하는 것을 선호하는 사람들에게 강력한 옵션입니다. 특정 기본적 특성이나 이러한 특성의 조합을 기반으로, 이러한 인덱스는 위험-수익 성과가 더 좋을 가능성이 있는 주식을 선택하려고 시도합니다. 동일 가중치(가장 단순한 옵션 중 하나), 기본적 가중치, 변동성/모멘텀 기반 가중치와 같은 방법론은 모두 이 분야의 투자자들에게 제공되는 선택지이지만, 모두가 우수한 수익을 제공하는 것은 아닙니다. 펀드 스폰서 및 인덱스 이 펀드는 J.P. Morgan이 관리하며, 3억 7298만 달러 이상을 모았으며, 이는 스타일 박스 - 미드캡 블렌드 카테고리에서 평균 규모의 ETF 중 하나입니다. JPME는 수수료와 비용을 제외하고 Russell Midcap Diversified Factor Index의 성과를 따르는 것을 목표로 합니다. JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index는 가치, 품질 및 모멘텀 요소를 포함한 다중 요소 증권 선택과 리스크 기반 포트폴리오 구성을 결합한 규칙 기반 접근 방식을 활용합니다. 비용 및 기타 지출 투자자들은 또한 ETF의 비용 비율에 주의를 기울여야 합니다. 비용이 낮은 상품은 비용이 높은 상품보다 더 나은 결과를 낼 것입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:12
0.5920 위로의 명확한 돌파는 가능성이 낮아 보인다 – UOB 그룹
0.5920 위의 명확한 돌파는 가능성이 낮아 보입니다 - UOB 그룹이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴질랜드 달러(NZD)가 계속해서 상승할 여지가 있지만, 0.5920 위로의 명확한 돌파는 가능성이 낮아 보입니다. 장기적으로는 NZD가 0.5820/0.5920 범위의 상단을 돌파할 가능성이 증가하고 있다고 UOB 그룹의 외환 분석가 Quek Ser Leang과 Peter Chia가 언급했습니다. NZD는 0.5820/0.5920 범위의 상단을 돌파할 수 있습니다. 24시간 전망: "우리는 지난 금요일 NZD가 상승할 것으로 예상했습니다. 어제 NZD가 0.5895였을 때, 우리는 'NZD가 계속해서 상승할 여지가 있지만, 0.5920 위로의 돌파는 가능성이 낮아 보인다'고 표시했습니다. 지지선은 0.5885와 0.5875에 있습니다." 1-3주 전망: "지난주 초부터 NZD가 0.5820/0.5920 범위에서 거래될 것으로 예상한 후, 우리는 금요일(8월 29일, 현물 0.5880)에 '단기 상승 모멘텀이 다소 증가했다'고 지적했습니다. 또한 'NZD가 0.5920 위로 돌파할 가능성도 증가했으며, NZD가 0.5835 위에서 유지된다면 앞으로 며칠 동안 더욱 증가할 것'이라고 지적했습니다. 우리는 계속해서 같은 견해를 유지하지만, '강력한 지지선' 수준을 0.5835에서 0.5855로 수정하고 있습니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-clear-break-above-05920-seems-unlikely-uob-group-202509011201
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:00
기관들이 매수하는 가운데 비트코인 10만 달러 유지 - 그러나 채굴자들은 불만
비트코인이 기관들의 매수에도 불구하고 10만 달러에 매달려 있지만 채굴자들은 행복하지 않다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인은 델타 캡과 기관 수요의 지원으로 10만 달러 이상을 유지하고 있습니다. 그러나 지속적인 축적에도 불구하고 채굴자 스트레스와 약화된 Stock-to-Flow 비율은 단기적 위험을 시사합니다. 8월 중순 이후, 비트코인[BTC]의 온체인 활동은 회복력과 약점을 모두 반영하는 상반된 신호를 보여주었습니다. 우선, 델타 캡은 7394억 달러로 장기 가치 하한선 역할을 하는 반면, 코인베이스 프리미엄 갭은 +11.6으로 미국 기관 수요가 강함을 나타냅니다. 단기 변동성에도 불구하고, 비트코인은 10만 달러 이상에서 안정화되어 투자자들의 확신을 보여줍니다. 역사적으로, 지속적인 프리미엄은 주요 상승 추세의 전조였습니다. 결과적으로, 상승하는 가치 하한선과 기관 매수 압력은 급격한 시장 조정 중에도 비트코인에 강력한 쿠션을 제공할 수 있습니다. 퓰 멀티플의 하락이 채굴자 스트레스를 암시하는가? 구조적 지원이 강해 보이는 반면, 채굴자들은 수익 압박의 징후를 보이고 있습니다. 퓰 멀티플은 20% 이상 하락하여 1.04가 되었으며, 이는 연간 평균에 비해 수익성이 약화되고 있음을 시사합니다. 과거에는 이러한 수준이 채굴자들이 판매를 강요받는 시기를 강조했으며, 가격 안정성에 잠재적인 역풍을 더했습니다. 그럼에도 불구하고, 일부 투자자들은 특히 가격이 장기 하한선 위에 머물 때 이러한 하락을 축적 기회로 보았습니다. 따라서, 최근의 하락은 주의를 추가하지만, 특히 기관 수요가 꾸준히 유지된다면 비트코인의 더 넓은 궤적을 완전히 약화시키지는 않습니다. 출처: CryptoQuant Stock-to-Flow 모델이 관련성을 잃고 있는가? 한때 희소성의 기준이었던 Stock-to-Flow 비율은 다른 이야기를 전합니다. 이는 약 48.2K로 급격히 하락하여 이 모델이 여전히 예측 가중치를 가지고 있는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 역사적으로, 높은 S2F 수준은 반감기 이후의 급등과 일치했지만, 최근의 하락은 공급 주도 추진력이 약화되고 있음을 시사합니다. 그러나 많은 분석가들은 이제 수요 측 요인이 공급 지표보다 더 큰 영향력을 가진다고 주장합니다. 따라서, S2F 하락이 우려를 불러일으키지만, 기관 매수나 장기 축적 추세의 영향을 부정하지는 않습니다. 출처: CryptoQuant
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:34
메타플래닛, 비트코인 트레저리 확장을 위해 8억 8400만 달러 승인
Metaplanet, 비트코인 트레저리 확장을 위해 8억 8400만 달러 승인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Metaplanet 주주들은 일본 비트코인 트레저리 회사가 해외에서 최대 5억 5000만 주의 신규 주식을 판매할 수 있도록 하는 대규모 자금 조달 계획을 승인했습니다. 약 1303억 엔(8억 8400만 달러) 규모의 이 제안은 추가 비트코인 구매 자금을 조달하기 위한 것입니다. 자본 계획 승인 및 거버넌스 결의안, Metaplanet의 비트코인 전략 강화 도쿄 시부야 지역에서 열린 임시 주주총회(EGM)에서 이 계획이 확정되었습니다. 회사의 CEO인 Simon Gerovich는 투표가 통과되었음을 확인했습니다. 회사는 수익의 대부분을 비트코인 보유량 확대에 할당할 계획이며, 이미 20,000 BTC 이상(20억 달러 이상의 가치)을 보유하고 있습니다. 승인된 자본 계획은 Michael Saylor의 MicroStrategy에서 영감을 받은 트레저리 모델을 따르는 Metaplanet의 전략을 강조합니다. 이 회사는 이미 어려움을 겪던 호텔 운영자에서 비트코인을 보유한 가장 큰 공개 기업 중 하나로 변모했습니다. Metaplanet 주주들은 오늘 EGM에서 3가지 결의안을 모두 승인했습니다: ✅ 발행 가능한 총 주식 수 증가 ✅ 가상 주주 미팅 ✅ 만기일이 없는 영구 우선주에 대한 새로운 조항 pic.twitter.com/O7UY2lW5P0 — Simon Gerovich (@gerovich) 2025년 9월 1일 약 9억 달러에 가까운 자금 조달로 회사는 BTC 축적을 가속화할 수 있는 위치에 있게 되었습니다. 이는 같은 목적으로 Metaplanet이 이전에 계획한 8억 8100만 달러의 주식 발행 계획을 뒷받침합니다. 이러한 움직임은 비트코인을 회사의 주요 자산으로 만들려는 주주 지원과 경영진의 의도를 모두 보여줍니다. 6월 최고치에서 주가가 절반 이상 하락했음에도 불구하고, 이번 승인은 회사의 디지털 자산 전략에 대한 장기적인 신뢰를 보여줍니다. 자본 계획 외에도 주주들은 세 가지 거버넌스 및 자금 조달 결의안을 승인했습니다. 첫 번째는 발행 가능한 주식 수 증가였습니다. 회사가 향후 자금 조달이나 인수를 위해 발행할 수 있는 주식입니다. 두 번째 결의안은 더 많은 참여를 위한 가상 주주 미팅을 승인했습니다. 세 번째 결의안은 만기일이 없는 영구 우선주를 만들었습니다. 이는 주주들에게...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:25
미국 달러 약세에도 불구하고 USD/JPY 147.00 주변에서 통합
미국 달러 약세에도 불구하고 USD/JPY 147.00 주변에서 안정세를 보인다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. USD/JPY는 미국 달러와 엔화 모두 부진한 성과를 보이면서 147.00 주변의 좁은 범위에서 변동하고 있습니다. 투자자들은 Fed가 9월 정책 회의에서 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 올해 일본은행(BoJ)의 추가 금리 인상 계획에 대한 불확실성이 있습니다. USD/JPY 페어는 월요일 유럽 거래 세션 동안 147.00 주변의 좁은 범위에서 거래되고 있습니다. 미국 달러(USD)가 월간 최저치로 하락하고 있음에도 불구하고 페어가 흔들리고 있어, 일본 엔화(JPY) 또한 약세임을 시사합니다. 오늘의 미국 달러 가격 아래 표는 오늘 미국 달러(USD)가 주요 통화 대비 변동률(%)을 보여줍니다. 미국 달러는 영국 파운드에 대해 가장 약세를 보였습니다. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0.24% -0.26% 0.09% 0.02% -0.13% -0.23% -0.03% EUR 0.24% -0.03% 0.28% 0.27% 0.11% 0.00% 0.21% GBP 0.26% 0.03% 0.20% 0.30% 0.14% 0.04% 0.29% JPY -0.09% -0.28% -0.20% -0.00% -0.21% -0.29% -0.09% CAD -0.02% -0.27% -0.30% 0.00% -0.14% -0.26% -0.01% AUD 0.13% -0.11% -0.14% 0.21% 0.14% -0.10% 0.14% NZD 0.23% -0.01% -0.04% 0.29% 0.26% 0.10% 0.25% CHF 0.03% -0.21% -0.29% 0.09% 0.00% -0.14% -0.25% 히트맵은 주요 통화 간의 변동률(%)을 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택하고, 견적 통화는 상단 행에서 선택합니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 미국 달러를 선택하고 수평선을 따라 일본 엔화로 이동하면, 상자에 표시된 변동률(%)은 USD(기준)/JPY(견적)를 나타냅니다. 글 작성 시점에서 미국 달러 지수(DXY)는 97.55 근처로 하락하고 있습니다. 연방준비제도(Fed)가 9월 정책 회의에서 금리를 인하할 것이라는 확고한 기대감이 미국 달러 약세에 크게 기여했습니다. A...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:24
미국, 가자지구 팔레스타인인들에게 디지털 토큰 제공해 떠나게 할 수 있다는 보고서
미국이 팔레스타인인들에게 가자지구를 떠나는 대가로 디지털 토큰을 제공할 수 있다는 보도가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 워싱턴 포스트의 보도에 따르면, 도널드 트럼프 행정부가 작성 중인 전후 계획은 미국이 팔레스타인인들에게 가자지구 땅을 "자발적으로" 떠나는 대가로 디지털 토큰을 제공하는 내용을 담고 있습니다. 이른바 "GREAT 트러스트 제안"은 빈 땅을 여러 메가 프로젝트로 재개발하는 것을 포함하며, 여기에는 6~8개의 "AI 기반 스마트 시티", "일론 머스크 스마트 제조 존", 그리고 두바이의 인공 팜 아일랜드에서 영감을 받은 "트럼프 리비에라"가 포함됩니다. 토큰과 땅을 교환하는 데 동의한 사람들은 재개발이 완료된 후 10년 후에 가자지구로 돌아와 토큰을 "재건된 주거지의 소유권"으로 교환할 수 있습니다. GREAT 트러스트 PDF에서 지저분한 AI 시각 자료와 함께 계획을 설명하는 스크린 샷. 더 읽기: 맥스 카이저, 비트코인이 이스라엘의 팔레스타인인 추방을 막을 것이라고 생각 이를 통해 트러스트는 가자지구에 머물기로 선택한 사람들을 위한 임시 주택에 지출되었을 인당 23,000달러를 절약할 수 있을 것으로 추정합니다. 또한 가자지구 가족들을 "영구적으로 재배치"할 의향이 있으며, 4년간의 보조금 지원 임대료와 약 55,000달러 상당의 "패키지"를 제공할 것입니다. 10년째 되는 해에는 이 계획의 일환으로 약 500,000명이 가자지구를 떠날 것으로 트러스트는 추정합니다. 계획의 토큰 측면은 블록체인 기반 가자지구 토지 등기소를 만들고, 투자자들에게 토큰을 판매 및 배포하며, 결국 2차 시장에서 가자지구 토지에 대한 토큰화된 권리를 보게 되는 5단계를 포함합니다. 더 읽기: 이스라엘, 터키에서 하마스 추적을 숨기기 위해 암호화폐를 사용했다는 의혹 이 "토지 트러스트"는 가자지구 주민들이 디지털 토큰을 위해 포기하는 증서와 트러스트가 "공공" 소유로 간주하고 트러스트의 통제 하에 있는 가자지구 토지의 약 30%를 포함할 것입니다. 계획에 참여하고 있는 전 이스라엘 군사 정보 장교인 리란 탄크만은 이것이 "토지 수용"처럼 보일 수 있다고 말했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:20
파운드 스털링 가격 뉴스 및 전망: GBP/USD 1.3500 위로 상승
파운드 스털링 가격 뉴스 및 예측: GBP/USD 1.3500 위로 상승이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BoE 금리 인하 가능성 감소와 미 달러 약세로 GBP/USD 1.3500 위로 상승 GBP/USD는 이전 세션에서 약간의 손실을 기록한 후 상승하여 월요일 유럽 시간 동안 1.3530 주변에서 거래되고 있습니다. 영국(UK)의 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 추가 BoE 금리 인하 가능성이 감소하면서 파운드 스털링(GBP)이 지지를 받아 페어는 더 강세를 유지하고 있습니다. BoE 통화정책위원회(MPC) 위원인 캐서린 만은 지난주 인플레이션 위험에 대응하기 위해 은행 금리를 지속적으로 유지해야 한다고 밝혔습니다. 파운드 스털링은 영국의 낮은 등급 데이터 발표 이후에도 상승세를 유지하고 있습니다. 계절 조정되지 않은 영국 네이션와이드 주택 가격은 8월에 전년 대비 2.1% 상승했으며, 이는 7월의 2.4% 상승에서 완화된 수치입니다. 월간 기준으로는 가격이 0.1% 하락했으며, 이는 예상된 0.2% 상승과 이전 0.5% 상승과 대조됩니다. 더 읽기... 데이터가 많은 주간에 달러 약세로 GBP/USD 저항선 압박 스털링은 9월을 소폭 상승으로 시작하고 달러는 약세를 보이는 가운데, 트레이더들은 미국 노동절 침체를 지나 이번 주 후반에 있을 미국 제조업 지표와 광범위한 노동 시장 업데이트에 주목하고 있습니다. 그린백의 새로운 하락은 9월 연준 금리 인하 가능성이 높아진 것을 반영하며, 시장은 확인을 위해 ISM 제조업 및 고용 구성 요소를 주시하고 있습니다. 영국에서는 주택 가격이 월간 기준으로 둔화되었지만 연간으로는 여전히 2.1% 상승하여, 오늘의 제조업 PMI 업데이트를 앞두고 파운드는 전반적으로 안정적입니다. 4시간 차트에서 GBP/USD는 8월 말 스윙 고점인 1.3530 부근을 시험하고 있습니다. 가격은 단기 및 중기 가중 이동평균(약 1.3491-1.3495) 위에서 거래되고 있으며, 이전 조정은 1.3498 부근의 61.8% 되돌림 수준에서 유지되어 단기 상승 시퀀스를 유지하고 있습니다. 더 읽기... GBP/USD 주간 예측: 파운드 스털링, 새로운 방향을 위해 미국 고용 데이터 대기 파운드 스털링(GBP)은 미 달러(USD)에 대해 상승세를 회복했지만...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:09
UAE의 G42, AI 캠퍼스를 위해 엔비디아 외 칩 공급업체 다변화 추진
UAE의 G42, AI 캠퍼스를 위해 Nvidia 외 칩 공급업체 다변화 모색이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. UAE 지원 기술 기업 G42는 반도체 공급 옵션을 확장하기 위해 Nvidia 외의 다른 AI 칩 공급업체를 모색하고 있습니다. 이 회사는 이미 AMD, Cerebras Systems, Qualcomm과 AI 캠퍼스에 전력을 공급할 AI 칩 제공을 위한 협상을 시작했습니다. G42는 UAE와 미국 간의 협력으로 5 기가와트 용량의 AI 데이터 센터 캠퍼스를 건설할 계획을 발표했습니다. 이 발표는 도널드 트럼프 대통령의 UAE 방문 중에 이루어졌으며, 2000억 달러 이상의 계약이 체결되었습니다. 트럼프의 방문으로 UAE와 여러 칩 수출 거래가 성사되었으나, 이는 미국 고위 관리들의 우려를 불러일으켰습니다. 그들은 이 거래와 관련하여 국가 안보 이유와 경제적 통제를 언급했습니다. UAE, 정부를 위한 '디지털 대사관' 모델 추진 최근 Cryptopolitan 보고서에 따르면, 7월에 화웨이는 자사의 Ascend 910B AI 칩과 CloudMatrix 384 시스템을 G42에 판매하려고 노력했습니다. 그러나 논의는 아직 초기 단계에 있으며, 구속력 있는 계약은 형성되지 않았습니다. 보고서는 화웨이의 칩 공급 능력이 이 지역에서 이미 상당한 공급 계약을 맺은 Nvidia에 비해 제한적이라고 밝혔습니다. Semafor의 독점 보고서에 따르면, AWS, Microsoft, Meta, xAI 등이 UAE에서 예상되는 5 기가와트 데이터 센터 용량을 확보하기 위한 G42와의 협상에 참여하고 있습니다. UAE는 이 프로젝트를 미국 외부에서 가장 중요한 AI 인프라로 자랑하고 있습니다. 프로젝트의 1 기가와트는 이미 트럼프의 Stargate AI 이니셔티브에 투입되었습니다. Stargate AI 이니셔티브는 SoftBank, Oracle, OpenAI, MGX 등의 파트너와 함께 전 세계 AI 인프라를 발전시키는 것을 목표로 합니다. 트럼프 대통령은 올해 초 민간 부문 투자 계획이 약 5000억 달러로 평가된다고 발표했습니다. G42의 데이터 센터 캠퍼스는 Nvidia의 Grace Blackwell GB300 시스템을 활용할 예정이며, 이는 캠퍼스 총 규모의 약 20%를 차지합니다. 이 시설...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:51
