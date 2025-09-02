기관들이 매수하는 가운데 비트코인 10만 달러 유지 - 그러나 채굴자들은 불만

비트코인이 기관들의 매수에도 불구하고 10만 달러에 매달려 있지만 채굴자들은 행복하지 않다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인은 델타 캡과 기관 수요의 지원으로 10만 달러 이상을 유지하고 있습니다. 그러나 지속적인 축적에도 불구하고 채굴자 스트레스와 약화된 Stock-to-Flow 비율은 단기적 위험을 시사합니다. 8월 중순 이후, 비트코인[BTC]의 온체인 활동은 회복력과 약점을 모두 반영하는 상반된 신호를 보여주었습니다. 우선, 델타 캡은 7394억 달러로 장기 가치 하한선 역할을 하는 반면, 코인베이스 프리미엄 갭은 +11.6으로 미국 기관 수요가 강함을 나타냅니다. 단기 변동성에도 불구하고, 비트코인은 10만 달러 이상에서 안정화되어 투자자들의 확신을 보여줍니다. 역사적으로, 지속적인 프리미엄은 주요 상승 추세의 전조였습니다. 결과적으로, 상승하는 가치 하한선과 기관 매수 압력은 급격한 시장 조정 중에도 비트코인에 강력한 쿠션을 제공할 수 있습니다. 퓰 멀티플의 하락이 채굴자 스트레스를 암시하는가? 구조적 지원이 강해 보이는 반면, 채굴자들은 수익 압박의 징후를 보이고 있습니다. 퓰 멀티플은 20% 이상 하락하여 1.04가 되었으며, 이는 연간 평균에 비해 수익성이 약화되고 있음을 시사합니다. 과거에는 이러한 수준이 채굴자들이 판매를 강요받는 시기를 강조했으며, 가격 안정성에 잠재적인 역풍을 더했습니다. 그럼에도 불구하고, 일부 투자자들은 특히 가격이 장기 하한선 위에 머물 때 이러한 하락을 축적 기회로 보았습니다. 따라서, 최근의 하락은 주의를 추가하지만, 특히 기관 수요가 꾸준히 유지된다면 비트코인의 더 넓은 궤적을 완전히 약화시키지는 않습니다. 출처: CryptoQuant Stock-to-Flow 모델이 관련성을 잃고 있는가? 한때 희소성의 기준이었던 Stock-to-Flow 비율은 다른 이야기를 전합니다. 이는 약 48.2K로 급격히 하락하여 이 모델이 여전히 예측 가중치를 가지고 있는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 역사적으로, 높은 S2F 수준은 반감기 이후의 급등과 일치했지만, 최근의 하락은 공급 주도 추진력이 약화되고 있음을 시사합니다. 그러나 많은 분석가들은 이제 수요 측 요인이 공급 지표보다 더 큰 영향력을 가진다고 주장합니다. 따라서, S2F 하락이 우려를 불러일으키지만, 기관 매수나 장기 축적 추세의 영향을 부정하지는 않습니다. 출처: CryptoQuant