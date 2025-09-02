MEXC 거래소
GBP/USD 1.3600 방문의 문을 열다
GBP/USD, 1.3600 방문의 문을 열다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. GBP/USD는 최근 1.3500 레벨을 넘어선 회복세를 이어갑니다. 미국 달러는 이번 주를 약세로 시작하며 수주간 최저치로 하락했습니다. 미국 시장은 노동절 휴일로 인해 월요일 휴장합니다. 영국 파운드(GBP)는 금요일의 작은 차질에서 빠르게 회복하여 월요일에 안정을 되찾았으며, 미국 달러(USD)의 광범위한 매도 편향이 지배하는 상황에서 GBP/USD를 1.3500을 넘어 끌어올렸습니다. GBP/USD, 1.3600에 집중 케이블에 대한 매수 관심의 재부상은 그린백의 추가 약세에 대응한 것으로, 미국 달러 지수(DXY)를 7월 말 이후 처음 보는 수준인 98.00 지지선 아래로 끌어내렸습니다. 한편, 투자자들은 미국 노동 시장이 연말에 연방준비제도(FRS)의 금리 인하 몇 차례에 대한 꾸준한 투기 속에서 중심에 설 것으로 예상되는 미국 일정에서 꽤 흥미로운 한 주를 준비할 것으로 예상됩니다. 영국(UK)에서는 투자자들이 대체로 영국 중앙은행(BoE)이 9월 18일 회의에서 정책 금리를 변경하지 않을 것으로 예상하는 반면, 암시된 금리는 2026년 3월까지 약 25 베이시스 포인트의 완화를 시사합니다. 한편, 시장 참가자들은 영국 재정 시나리오에 대한 경계 태세를 유지해야 하며, 재무위원회 위원들은 이번 주 후반에 BoE의 금리 결정자들과 만나 인하 시기나 은행의 양적 긴축 계획에 변화가 있을지에 대한 단서를 얻기를 희망합니다. 영국 일정은 무엇인가 해협 건너편에서는 8월 전국 주택 가격이 0.1% 하락했고, 7월 모기지 승인은 65.35K로 증가했으며, BoE의 M4 통화 공급은 7월에 전월 대비 0.1% 확대되었습니다. 또한, 최종 S&P 글로벌 제조업 PMI는 8월에 47.0을 기록했습니다. 기술적 전망 만약...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:42
MAGAX 스테이지 1 85% 판매 완료 — 더 치열한 할당 경쟁과 함께 스테이지 2 오픈 예정
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "MAGAX 스테이지 1 85% 판매 완료 — 스테이지 2는 더 치열한 할당 경쟁과 함께 곧 시작" 암호화폐 뉴스 MAGAX가 스테이지 1 토큰의 85%를 판매했습니다. 스테이지 2가 다가오면서 CertiK 감사가 투자자 신뢰를 높이고 할당 경쟁이 치열해집니다. 스테이지 1 완료 임박 — 시간이 얼마 남지 않았습니다 MAGAX 프리세일이 중요한 이정표에 도달했습니다: 스테이지 1 토큰의 85%가 이미 판매되었습니다. 초기 투자자들은 최종 할당이 사라지기 전에 자신의 지분을 확보하기 위해 서두르고 있습니다. 스테이지 1이 종료되면 프리세일은 더 높은 진입 가격과 더 적은 토큰 가용성을 가진 스테이지 2로 전환되어 할당 경쟁이 더욱 치열해집니다. 신뢰의 중요성: CertiK 감사 완료 MAGAX를 위험한 밈 코인 출시와 구별하는 가장 강력한 신호 중 하나는 CertiK 감사입니다. 수많은 밈 코인이 하룻밤 사이에 사라지는 시장에서 투자자들은 독립적인 검증을 거친 프로젝트를 찾습니다. CertiK는 블록체인 감사 분야의 업계 리더로, 과거 사이클에서 Polygon, Aave, Terra와 같은 프로젝트들이 신뢰했습니다. 이 엄격한 과정을 통과함으로써 MAGAX는 안전한 스마트 계약 코딩과 투명한 토크노믹스를 입증했습니다. 이는 단순히 과대 선전에 기반한 또 다른 밈 코인이 아니라, 확장하기 전에 커뮤니티를 보호하기 위한 조치를 취한 프로젝트입니다. 스테이지 2 할당을 위한 경쟁 스테이지 2가 곧 시작되면서 할당 경쟁은 더욱 치열해집니다. 왜일까요? 두 가지가 즉시 변하기 때문입니다: 가격 인상: 스테이지 2 토큰은 스테이지 1의 $0.00027보다 높은 가격으로 책정되어, 동일한 투자에 대해 더 적은 할당을 의미합니다. 가용성 감소: 프리세일이 진행됨에 따라 토큰 공급이 더 타이트해져 희소성이 전면에 부각됩니다. 망설이는 투자자들은 초기 구매자에 비해 30-40% 적은 할당으로 나중에 참여할 위험이 있습니다. MAGAX와 같은 구조의 프리세일에서는 토큰이 거래소에 상장되면 초기 이점이 극적으로 증가합니다. Meme-to-Earn: 기존 밈 코인에 없던 유틸리티 레이어 MAGAX는 또 다른 밈 코인 이상입니다. 그것의 Meme-to-Earn 모델은 참여형 경제를 도입합니다: Create-to-Earn: 바이럴 밈 제작...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:12
8월 디커플링에서 BTC 6.5% 하락, ETH 18% 상승
8월 디커플링에서 BTC 6.5% 하락, ETH 18% 상승 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인과 이더리움은 8월에 주요 성과 디커플링을 보였으며, 이는 시장의 핵심 신호입니다. 비트코인(BTC)은 6.5% 손실로 한 달을 마감했으며, 분석가들은 이를 ETF 자금 유입의 감소 때문이라고 분석합니다. 이더리움(ETH)은 독립적인 강세를 보이며 신고가 경신 후 8월을 18% 상승으로 마감했습니다. 비트코인과 이더리움은 8월에 상반된 운명을 보였으며, 이는 서로 다른 시기에 나타나는 독특한 행동 패턴을 반영합니다. 시장 분석가들은 두 암호화폐의 행동 대비를 거시적 불확실성과 연관짓고 있습니다. 비트코인은 월초에 신고가 경신에도 불구하고 8월을 적자로 마감했습니다. 이는 비트코인을 따라잡으며 12개월 평균을 훨씬 상회하는 15% 상승을 기록한 이더리움과 극명한 대조를 이룹니다. pic.twitter.com/RdGHOXYODN — ecoinometrics (@ecoinometrics) 2025년 9월 1일 비트코인의 손실 대 이더리움의 이득 이더리움(ETH)이 한 달 동안 18%의 강한 상승을 기록한 반면, 비트코인(BTC)은 6.5% 하락했습니다. 이러한 급격한 차이는 시장 구조가 변화하고 있다는 명확한 신호이며, 분석가들은 비트코인의 약세의 주요 원인으로 ETF 자금 유입의 감소를 지적하고 있습니다. 비트코인과 이더리움은 어떤 성과를 보였나요? 비트코인과 이더리움 모두 8월 내내 엄청난 변동성을 경험했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. TradingView의 데이터에 따르면, 비트코인은 $115,749에서 시작하여 신고가인 $124,517까지 상승했습니다. 그러나 거시적 불확실성이 추가 상승을 저지하는 역풍이 되어 월말에 가격 하락으로 이어졌습니다. 이더리움의 궤적은 달랐습니다. 대표적인 알트코인은 $3,697에서 시작하여 초기에 $3,354까지 하락한 후 대규모 랠리를 시작했습니다. 비트코인과 마찬가지로 이더리움도 $4,955라는 신고가를 달성했습니다. 그러나 TradingView의 데이터에 따르면 가격은 하락하여 월말에 $4,391로 마감되었습니다. 이는 전통 시장과 어떻게 비교되나요? 자산 성과의 변동은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:11
메타플래닛, 주주 승인 28억 달러 재정 성장 계획 속에서 2만 BTC 마일스톤 달성
Metaplanet, 주주 승인 28억 달러 자산 성장 계획 속에 2만 BTC 마일스톤 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Metaplanet은 약 1억 1200만 달러에 1,009 비트코인(BTC)을 인수하여 2027년까지 28억 달러 상당의 비트코인을 자산에 추가하는 야심찬 계획에 대한 주주 승인 속에 일본 기업의 총 보유량을 2만 BTC로 늘렸습니다. 도쿄 상장 기업은 9월 1일 구매를 발표하며, 비트코인당 평균 1630만 엔(110,720달러)을 지불했습니다. 자본 확장 전략은 Metaplanet의 임시 주주총회에서 투표로 결정되었습니다. 이번 인수로 Metaplanet의 비트코인 자산 가치는 21억 달러 이상으로 증가하여 아시아 최대 기업 비트코인 보유자로서의 위치를 공고히 했습니다. 또한 이로 인해 회사는 Riot Platforms를 넘어서 전 세계에서 여섯 번째로 큰 BTC 보유자가 되었습니다. EGM, 수십억 달러 전략 승인 주주 회의에서 Simon Gerovich CEO는 2027년까지 21만 BTC를 인수하는 회사 계획을 설명했으며, 이는 비트코인 총 공급량의 약 1%를 차지합니다. 이 전략에는 최대 5억 5500만 주의 우선주를 발행하여 5550억 엔(38억 달러)을 조달하는 것이 포함되며, 이는 특별히 비트코인 구매를 위한 것입니다. Eric Trump은 Metaplanet의 전략 고문으로 회의에 참석하여 Gerovich와 파이어사이드 채팅에 참여했습니다. Trump는 CEO의 리더십을 칭찬하며 Gerovich가 "내 평생 만난 가장 정직한 사람 중 한 명"이라고 말하고 강력한 리더십과 비트코인의 조합을 "승리의 조합"이라고 불렀습니다. 이후 Gerovich는 3,000명 이상의 참석자들에게 우선주 발행을 가능하게 하는 회사 정관 수정을 승인할지 물었고, 그들은 동의했습니다. 두 종류의 주식 승인된 우선주 계획에는 두 종류의 영구 지분 제공이 포함됩니다. A등급 주식은 전통적인 고정 수익 상품과 경쟁하도록 설계된 5% 수익을 제공합니다. 한편, B등급 주식은 더 높은 위험을 가지고 있지만 보통주로의 전환 옵션을 포함합니다. Gerovich는 비트코인 기반 금융에 대한 일본의 독특한 위치를 강조하며, G7 국가 중 가장 낮은 이자율이 "우리의 숨겨진...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:02
이민 단속 강화 속 캘리포니아의 4조 달러 경제 위험에 처해
캘리포니아의 4조 달러 경제가 이민 단속 강화로 위험에 처했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 새로운 분석에 따르면 연방 정부의 강력한 단속이 이민자 노동력에 의존하는 캘리포니아의 4조 달러 경제를 뒷받침하는 산업들에 타격을 줄 수 있다고 합니다. 연구자들은 이민자 노동자들이 떠날 경우 농업, 건설업, 호텔 서비스업이 가장 큰 영향을 받을 것으로 파악했습니다. 이 문제는 세계 4위 경제 규모(미국, 중국, 독일 다음)를 자랑하는 캘리포니아 전역에 영향을 미칩니다. 베이 에어리어 경제 연구소와 UC 머시드가 6월에 발표한 검토 보고서에 따르면 캘리포니아의 1,060만 명의 외국 출생 주민 중 약 5분의 1이 합법적 체류 자격이 없는 것으로 추정됩니다. 광범위한 추방과 수천 명의 임시 보호 지위 종료, 그리고 국경 규제 강화가 동시에 일어날 경우, 이 연구는 캘리포니아의 국내총생산에서 최대 2,780억 달러가 감소할 수 있다고 예측합니다. 베이 에어리어 경제 연구소의 연구 책임자인 애비 레이즈는 출산율 감소와 인구 고령화로 인해 이민자들이 필수적인 역할을 맡게 되었다고 말했습니다. "이들은 우리 경제를 유지하는 노동자들입니다. 그들이 사업체들을 계속 운영하게 하고 있습니다,"라고 레이즈는 CNBC에 말했습니다. 캘리포니아 농장은 이민자 노동력에 크게 의존합니다 연구자들과 지지자들에 따르면, 이러한 의존도는 작물이 심어지고, 관리되고, 수확되는 농장에서 가장 두드러집니다. 농업은 캘리포니아에서 연간 약 490억 달러를 창출하며, 주 산업 중 이민자와 미등록 노동자 비율이 가장 높습니다. 베이 에어리어 위원회 보고서에 따르면 농장 노동자의 63%가 이민자이고 24%가 미등록 상태입니다. "그들이 없다면, 우리는 어떤 식품도 이용할 수 없을 것입니다,"라고 캘리포니아 농장노동자협회 회장이자 노동자와 농장주를 연결하는 재규어 노동 계약의 CEO인 조 가르시아가 말했습니다. "상추, 딸기, 우리가 매일 마시는 모든 와인, 과일 주스 - 농장 노동자가 수확하고, 포장하고, 사전 수확하는 모든 것 - 그들은 일 년 내내 여러분의 식탁에 음식을 올려놓는 일을 합니다,"라고 그는 말했습니다. 가르시아는 많은 작업이 자동화에 저항하며 미국에서 태어난 노동자들은 거의 이런 일을 찾지 않는다고 말했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:54
7.1150과 7.1340 사이에서 통합될 가능성 - UOB 그룹
7.1150에서 7.1340 사이에서 횡보구간을 형성할 가능성 - UOB 그룹이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 달러(USD)는 7.1150에서 7.1340 사이에서 매집박스를 형성할 가능성이 있습니다. 장기적으로 USD는 부정적인 상태를 유지하며, 7.1000 아래로 하락하여 돌파할 가능성이 있다고 UOB 그룹의 FX 애널리스트 Quek Ser Leang과 Peter Chia가 언급했습니다. USD는 부정적인 상태를 유지합니다. 24시간 전망: "USD가 7.1185의 최저점에 도달한 급격한 하락 이후, 지난 금요일에 우리는 USD가 '안정화되기 전에 7.1100을 테스트할 수 있다'고 표시했습니다. 또한 '다음 지지선인 7.1000은 시야에 들어올 가능성이 낮다'고 덧붙였습니다. 이후 가격 움직임은 우리의 예상대로 진행되어 USD는 7.1160/7.1318 범위에서 거래되었습니다. USD는 0.03% 상승한 7.1230으로 소폭 상승하며 마감했습니다. 이러한 가격 움직임은 횡보구간의 일부일 가능성이 높습니다. 오늘 우리는 USD가 7.1150과 7.1340 사이에서 거래될 것으로 예상합니다." 1-3주 전망: "우리는 지난 주 초에 USD에 대해 부정적으로 전환했습니다(아래 차트의 주석 참조). 이후 가격 움직임을 추적하면서, 지난 금요일(8월 29일, 현물 7.1200)에 USD가 '부정적인 상태를 유지하며, 하락하여 잠재적으로 7.1000 아래로 돌파할 수 있다'고 표시했습니다. 우리의 견해에는 변화가 없습니다. 전반적으로, 7.1500('이전에 7.1550에서 강한 저항선')을 돌파하는 경우에만 USD가 7.1000 아래로 이동할 준비가 되지 않았음을 나타낼 것입니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/usd-cnh-likely-to-consolidate-between-71150-and-71340-uob-group-202509011205
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:48
146.70과 147.50 사이에서 횡보할 가능성 – UOB 그룹
146.70에서 147.50 사이에서 횡보장을 보일 가능성 - UOB 그룹이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 모멘텀 지표가 평평해지고 있습니다; 미국 달러(USD)는 146.70에서 147.50 사이에서 횡보장을 보일 가능성이 높습니다. 장기적으로는 전망이 혼합되어 있으며, USD는 146.40에서 148.40 사이의 범위에서 거래될 수 있다고 UOB 그룹의 외환 분석가 Quek Ser Leang과 Peter Chia가 언급했습니다. 모멘텀 지표가 평평해지고 있습니다. 24시간 전망: "지난 금요일 USD가 '하락할 것'이라는 우리의 예상은 실현되지 않았으며, 146.73/147.40 범위에서 거래된 후 147.02(+0.07%)에서 거의 변동 없이 마감되었습니다. 모멘텀 지표가 평평해지고 있으며, 오늘 우리는 USD가 횡보장을 보일 것으로 예상하며, 가장 가능성이 높은 범위는 146.70에서 147.50 사이입니다." 1-3주 전망: "우리의 가장 최근 서술은 지난 월요일(8월 25일, 현물 147.35)에 나온 것으로, '최근의 급격한 가격 변동이 지속적인 방향성 움직임으로 이어지지 못해 USD에 대한 혼합된 전망을 초래했다'고 강조했습니다. 우리는 USD가 '146.40에서 148.40 사이의 범위에서 거래될 것'으로 예상했습니다. 우리는 계속해서 같은 견해를 유지합니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-sideways-between-14670-and-14750-uob-group-202509011203
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:24
엘살바도르, 최초의 정부 후원 비트코인 컨퍼런스 개최 예정
이 게시물 엘살바도르, 세계 최초 정부 후원 비트코인 컨퍼런스 개최 예정은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르는 2025년 11월 12~13일 산살바도르 역사적 중심지에서 세계 최초의 정부 후원 비트코인 컨퍼런스를 개최할 준비를 하고 있습니다. '비트코인 히스토리코(Bitcoin Histórico)'라는 이름의 이 행사는 국가 비트코인 사무소가 주최하며 "역사적 특별한 순간의 증거"로 묘사되고 있습니다. 글로벌 리더들과 사상가들이 산살바도르에 모이다 이 발표는 전 세계적 관심을 불러일으키며, 디지털 통화 분야의 선구자로서 엘살바도르의 명성을 강화했습니다. 2021년 비트코인(BTC)을 법정 통화로 채택한 최초의 국가로 헤드라인을 장식했던 이 나라는 이제 금융적 자유, 문화적 부활, 통화 주권에서 비트코인의 역할을 보여주기 위해 설계된 행사로 더욱 강화하고 있습니다. "비트코인 히스토리코는 돈, 문화, 문명의 미래를 탐구하기 위해 세계 최고의 지성들을 한자리에 모읍니다"라고 주최 측은 공식 보도자료를 통해 밝혔습니다. 티켓은 이미 판매 중이며, 9월 말 법정 화폐 결제가 추가되기 전까지 얼리버드 옵션은 비트코인으로만 가격이 책정됩니다. 이틀간의 행사는 센트로 히스토리코를 아이디어, 토론, 문화 교류의 중심지로 변모시킬 것입니다. 메인 무대는 국립궁전에서 열리며, 주요 연설은 플라자 헤라르도 바리오스의 대형 LED 스크린을 통해 방송됩니다. 추가 패널과 워크숍은 국립도서관(BINAES)과 국립극장에서 진행됩니다. 이미 확정된 주요 연사로는 억만장자 사업가 리카르도 살리나스, 작가 제프 부스, 비트코인 지지자 맥스 카이저와 스테이시 허버트, 라이트닝 네트워크 개발자 잭 말러스, 그리고 피에르 로샤드, 지미 송, 다린 파인스타인, 리나 자이셰와 같은 업계 인사들이 포함됩니다. 부켈레의 연장된 대통령직이 비트코인 야망을 강화하다 이 컨퍼런스는 엘살바도르의 주요 정치적 변화 시기에 열립니다. 나이브 부켈레 대통령은 대통령 임기를 5년에서 6년으로 연장하고 무기한 재선을 허용하는 최근 헌법 개정 이후 또 다른 임기를 확보했습니다. 집권 새로운 아이디어당은 개혁을 추진했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:22
BullZilla 프리세일이 투자할 최고의 밈 코인으로 급증
BullZilla 프리세일이 투자할 최고의 밈 코인으로 급부상했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BullZilla가 스테이지 1의 페이즈 2에서 13.94B 토큰을 판매했습니다. 도지코인과 시바이누는 하락했지만, 투자자들은 $BZIL을 투자할 최고의 밈 코인으로 주목하고 있습니다. 암호화폐 시장은 전설로 가득합니다. 도지코인은 인터넷 농담에서 문화적 힘으로 성장했습니다. 시바이누는 하룻밤 사이에 수십억 달러의 꿈을 불러일으켰습니다. 이제 BullZilla가 두 코인을 모두 능가하려는 야망을 가지고 경기장에 등장했습니다. 스테이지 1의 페이즈 2로 진입한 프리세일, 이미 판매된 13.94억 개의 토큰, 그리고 긴급성을 촉진하는 점진적 가격 엔진으로 이 프로젝트는 전 세계 트레이더, 개발자 및 분석가의 관심을 끌었습니다. 밈 코인은 종종 서사적 힘으로 번창하지만, BullZilla($BZIL)는 지속 가능성을 위해 설계된 토크노믹스로 영화적 신화를 뒷받침합니다. $0.00001242의 프리세일 진입점에서, 신봉자들은 이것이 현재 투자할 최고의 밈 코인 중 하나라고 주장합니다. 한편, 도지코인은 지난 24시간 동안 3.79% 하락한 $0.2104에 거래되고 있으며, 시바이누는 3.39% 하락 후 $0.00001204에 머물러 있습니다. 이 진화하는 전장에서 질문은 명확합니다: BullZilla가 밈 코인 왕좌의 후계자로 부상할 것인가? 스테이지 1, 페이즈 2에서 13.94B $BZIL 판매 완료 — BullZilla가 다음 1000배 밈 코인이 될 수 있는 이유 BullZilla의 모멘텀은 단순한 투기에만 기반하지 않습니다. 프리세일은 스테이지 원의 두 번째 페이즈에 진입했으며, 13.94억 개 이상의 토큰이 판매되고 $85,662 이상이 모금되었습니다. 현재 프리세일 가격은 초기 $0.00000575 시작점에서 상승한 $0.00001242입니다. 이 점진적 가격 엔진은 $100,000가 모금되거나 48시간마다 가치를 증가시켜 초기 참여자에게 더 저렴한 접근 기회를 제공합니다. 질라 DNA: 토크노믹스 BullZilla의 구조는 희소성, 유틸리티 및 보상 사이의 균형을 반영합니다. 약 1,600억 개의 토큰 중: 프리세일 엔진(50% – 800억 토큰): 이 할당은 즉각적인 채택을 생성하고 강력한 유동성을 보장하기 위해 설계되었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:21
0.6555 이상으로의 명확한 돌파는 가능성이 낮음 - UOB 그룹
0.6555 이상의 명확한 돌파는 불가능할 것 - UOB 그룹이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 호주 달러(AUD)는 0.6555를 테스트할 가능성이 있으나, 이 수준을 명확하게 돌파하기는 어려울 것입니다. 장기적으로 AUD는 약간 긍정적이며, UOB 그룹의 외환 분석가 Quek Ser Leang과 Peter Chia는 0.6555까지 상승할 가능성이 있다고 언급합니다. AUD는 상승할 가능성이 있습니다 24시간 전망: "다음은 지난 금요일 업데이트에서 발췌한 내용입니다: 'AUD가 상승했지만 0.6540에 도달하지 못했기 때문에(최고 0.6538) 우리의 평가는 정확했습니다. 상승 모멘텀이 증가했지만 크게 증가하지는 않았습니다. 오늘 AUD는 0.6540을 넘어설 수 있지만, 이번에는 다음 저항선인 0.6555에 도달하기 어려울 것입니다.' 우리는 틀리지 않았습니다. AUD는 상승하여 0.6548의 고점에 도달했습니다. 상승 모멘텀이 크게 증가하지는 않았지만, 기본 톤은 여전히 견고해 보입니다. 오늘 AUD가 0.6555를 테스트할 가능성이 있습니다. 현재 모멘텀을 기반으로 이 수준을 명확하게 돌파하기는 어려울 것입니다. 지지선은 0.6530과 0.6520입니다." 1-3주 전망: "우리는 지난 금요일(8월 29일, 현물 0.6530)에 AUD 전망을 '약간 긍정적'으로 수정했으며, '0.6555까지 상승할 가능성이 있다'고 표시했습니다. 이후 AUD는 0.6548의 고점까지 상승했습니다. 0.6495('강한 수준'은 지난 금요일 0.6485였음)가 돌파되지 않는 한 우리는 동일한 견해를 유지할 것입니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-clear-break-above-06555-s-unlikely-uob-group-202509011158
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:48
