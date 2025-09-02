이민 단속 강화 속 캘리포니아의 4조 달러 경제 위험에 처해

캘리포니아의 4조 달러 경제가 이민 단속 강화로 위험에 처했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 새로운 분석에 따르면 연방 정부의 강력한 단속이 이민자 노동력에 의존하는 캘리포니아의 4조 달러 경제를 뒷받침하는 산업들에 타격을 줄 수 있다고 합니다. 연구자들은 이민자 노동자들이 떠날 경우 농업, 건설업, 호텔 서비스업이 가장 큰 영향을 받을 것으로 파악했습니다. 이 문제는 세계 4위 경제 규모(미국, 중국, 독일 다음)를 자랑하는 캘리포니아 전역에 영향을 미칩니다. 베이 에어리어 경제 연구소와 UC 머시드가 6월에 발표한 검토 보고서에 따르면 캘리포니아의 1,060만 명의 외국 출생 주민 중 약 5분의 1이 합법적 체류 자격이 없는 것으로 추정됩니다. 광범위한 추방과 수천 명의 임시 보호 지위 종료, 그리고 국경 규제 강화가 동시에 일어날 경우, 이 연구는 캘리포니아의 국내총생산에서 최대 2,780억 달러가 감소할 수 있다고 예측합니다. 베이 에어리어 경제 연구소의 연구 책임자인 애비 레이즈는 출산율 감소와 인구 고령화로 인해 이민자들이 필수적인 역할을 맡게 되었다고 말했습니다. "이들은 우리 경제를 유지하는 노동자들입니다. 그들이 사업체들을 계속 운영하게 하고 있습니다,"라고 레이즈는 CNBC에 말했습니다. 캘리포니아 농장은 이민자 노동력에 크게 의존합니다 연구자들과 지지자들에 따르면, 이러한 의존도는 작물이 심어지고, 관리되고, 수확되는 농장에서 가장 두드러집니다. 농업은 캘리포니아에서 연간 약 490억 달러를 창출하며, 주 산업 중 이민자와 미등록 노동자 비율이 가장 높습니다. 베이 에어리어 위원회 보고서에 따르면 농장 노동자의 63%가 이민자이고 24%가 미등록 상태입니다. "그들이 없다면, 우리는 어떤 식품도 이용할 수 없을 것입니다,"라고 캘리포니아 농장노동자협회 회장이자 노동자와 농장주를 연결하는 재규어 노동 계약의 CEO인 조 가르시아가 말했습니다. "상추, 딸기, 우리가 매일 마시는 모든 와인, 과일 주스 - 농장 노동자가 수확하고, 포장하고, 사전 수확하는 모든 것 - 그들은 일 년 내내 여러분의 식탁에 음식을 올려놓는 일을 합니다,"라고 그는 말했습니다. 가르시아는 많은 작업이 자동화에 저항하며 미국에서 태어난 노동자들은 거의 이런 일을 찾지 않는다고 말했습니다...