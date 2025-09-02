MEXC 거래소
비트코인(BTC) 지배력이 감소할까? 알트코인 시즌을 촉발할까? 분석가가 3가지 가능한 시나리오 공유
비트코인(BTC) 지배력이 감소할까? 알트코인 시즌을 촉발할까? 분석가가 3가지 가능한 시나리오를 공유하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석가 Benjamin Cowen은 최근 발표한 평가에서 비트코인(BTC)과 알트코인 시장에 대한 주목할 만한 예측을 했습니다. Cowen에 따르면, BTC 지배력은 곧 바닥을 찾고 다시 상승 추세에 진입할 수 있습니다. Cowen은 비트코인 가격이 앞으로 세 가지 가능한 시나리오에 직면해 있으며, 이 모든 시나리오는 역사적으로 BTC 지배력을 증가시켰다고 말했습니다: BTC가 20주 지수이동평균선(20W SMA)에서 지지를 받는 경우 Cowen은 비트코인이 이 평균에서 지지를 받고 상승하기 시작하면 상승장으로 이어지고 BTC 지배력이 증가할 것이라고 말했습니다. 그는 이 시나리오가 2017년에 일어났던 상황과 유사할 수 있다고 주장했습니다. BTC가 20주 지수이동평균선(20W SMA)을 유지하지 못하고 50주 이동평균선으로 하락하는 경우 분석가에 따르면, 이러한 시나리오는 알트코인에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. "BTC가 10% 하락하면 대부분의 알트코인은 가치의 30% 이상을 잃을 것"이라고 Cowen은 말하며, 이는 상승장의 건전성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다고 덧붙였습니다. BTC가 9월 내내 20W SMA 위에서 횡보하는 경우 Cowen은 이 경우 알트코인이 점차 가치를 잃고 BTC 지배력이 다시 증가할 것이라고 말했습니다. 그는 2020년에 발생한 유사한 시나리오에 주목했습니다. Cowen은 다음과 같이 결론지었습니다: "BTC/USD가 어떤 방향으로 움직이든, BTC 지배력은 곧 바닥을 치고 상승하기 시작할 가능성이 높습니다. 우리는 이 시장 사이클에서 비트코인으로의 마지막 주요 로테이션의 시작점에 있습니다." *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/will-bitcoin-btc-dominance-decline-will-it-trigger-an-altcoin-season-analyst-shares-3-possible-scenarios/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 05:43
미국 예외주의는 끝났는가, 아니면 단지 진화하고 있는가?
미국 예외주의는 끝났나, 아니면 단지 진화하고 있는가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 예외주의는 미국이 경제적, 금융적, 기술적, 지정학적 구조적 이점을 누리며 이로 인해 세계의 나머지 국가들보다 지속적인 우위를 점하고 있다는 개념을 설명합니다. 시장에서 이는 미국 주식의 수십 년간 우수한 성과, 비교할 수 없는 자본 깊이, 중추적인 미국 달러(USD) 및 "무위험"으로 간주되는 국채로 나타났습니다. 그러나 적자가 확대되고, 글로벌 무역이 재편되며, 도널드 트럼프 미국 대통령이 두 번째 임기에 더 보호주의적 의제를 추진함에 따라, 한 가지 질문이 강도를 더해가고 있습니다: 만약 이 미국의 "프리미엄"이 정상화 단계에 들어간다면 어떻게 될까요? 예외주의는 어디서 오는가? 미국의 이점은 무엇보다도 광범위하고 유동적인 자본 시장, 예측 가능한 법률 시스템, 실패를 용인하는 기업가 문화, 그리고 혁신을 주도하는 고등 교육 시스템에 기반합니다. 기술 거인들은 다른 어떤 국가도 따라올 수 없는 규모로 네트워크, 데이터, 인공지능(AI)을 산업화했습니다. 또한 미국은 탄화수소의 순수출국이기 때문에 에너지 측면에서도 선진국 동료들보다 더 나은 상태를 유지하고 있습니다. 마지막으로, 재무부와 연방준비제도(Fed)가 스트레스 시기에 신속하게 행동할 수 있는 능력은 다른 지역에 비해 금융 위기의 기간을 종종 단축시켰습니다. 오늘날 삐걱거리는 것은 무엇인가 여러 균열이 의심을 부추기고 있습니다. 적자와 부채는 더 비용이 많이 드는 예산 궤적을 강요하고 있으며, 이자 비용이 현재 정치적 타협에 영향을 미치고 있습니다. 무역 정책은 다시 한번 공격적인 도구가 되어, 관세 인상과 동맹국과 경쟁국을 겨냥한 위협이 공급망을 재편하고 있습니다. 이러한 조치들은 단기적으로 국내 부문을 지원할 수 있지만, 비용을 증가시키고, 국경 간 투자를 복잡하게 만들며, 보복의 위험을 초래합니다. 여기에 더 많은 정치적 요소들이 추가됩니다. 국내 양극화와 기관(특히 Fed)의 독립성을 둘러싼 논쟁은 주관적인 리스크 프리미엄을 조성합니다. 마지막으로, 주식 시장 집중도는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 05:18
미국 달러가 휴일로 인해 거래량이 적은 시장에서 안정세를 보이는 가운데 캐나다 달러 하락
캐나다 달러, 명절 선물 얇아진 시장에서 미국 달러가 안정화되며 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. USD/CAD는 4일 연속 하락세를 끊고 캐나다 달러가 약화되면서 소폭 반등했습니다. 미국과 캐나다가 은행 휴일로 낮은 유동성이 지배하는 가운데 미국 달러는 5주 저점으로 하락한 후 안정화되었습니다. 무역 정책과 연준 독립성에 대한 위험에 대한 우려 속에서 그린백에 대한 전반적인 시장 심리는 취약한 상태를 유지하고 있습니다. 캐나다 달러(CAD)는 월요일 미국 달러(USD)에 대해 약간 약세를 보이며, USD/CAD는 이전 손실에서 반등하여 4일간의 하락세를 멈췄습니다. 이 쌍은 아시아 거래 시간 동안 한 달 이상 최저 수준으로 하락했던 그린백의 소폭 회복의 혜택을 받으며 당일 더 높게 거래되고 있습니다. 글 작성 시점에 USD/CAD는 미국 세션 동안 1.3750 주변에서 거래되고 있지만, 4주 저점 근처에 고정되어 있습니다. 월요일의 가격 움직임은 미국(US)과 캐나다 모두 노동절 휴일을 지키면서 낮은 유동성과 억제된 거래량 흐름으로 이어지는 침체된 시장 상황 속에서 발생했습니다. 평온함에도 불구하고, 이 쌍의 반전은 지난주 미국 달러 하락 이후 트레이더들이 포지션을 재평가하면서 단기 심리의 변화를 강조합니다. 그린백의 가치를 6개 주요 통화 바스켓에 대해 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 5주 저점을 잠시 터치한 후 안정화되고 있습니다. 미국 국채 수익률이 안정적으로 유지되고 트레이더들이 이번 주 후반에 있을 바쁜 매크로 일정을 기대하면서 지수는 97.50 위에서 견고하게 유지되고 있습니다. 미국 달러를 둘러싼 더 넓은 심리는 트레이더들이 거시경제적 및 정치적 역풍의 혼합을 고려함에 따라 취약한 상태로 남아 있습니다. 미국의 보호무역 정책에 대한 우려와 연방준비제도(Fed)의 독립성에 대한 정치적 압력 증가는 중앙은행의 통화정책 궤적을 계속해서 흐리게 하고 있습니다. 금리 인하에 대한 기대는 시장이 25 베이시스 포인트 인하 가능성을 거의 90%로 가격을 책정하면서 확고하게 고정되어 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 05:12
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 05:09
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 05:00
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:57
ESMA 집행 이사, 토큰화된 주식이 투자자들을 오도할 수 있다고 말해
ESMA 집행 이사, 토큰화된 주식이 투자자를 조작할 수 있다고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글에 따르면, 유럽 증권시장 감독청(ESMA) 집행부의 나타샤 카제나브가 토큰화된 주식이 투자자들에게 어떻게 제시되고 있는지에 대한 문제를 제기하며, 이로 인해 오해가 생길 수 있다고 경고했습니다. 유럽 증권시장 감독청은 금융 혁신이 이점을 제공할 수 있지만, 시장 안정성을 희생시키면서까지 이루어져서는 안 된다는 입장을 계속 유지하고 있습니다. ESMA 집행부, 토큰화된 주식이 투자자를 조작할 수 있다고 경고 유럽 연합의 증권 감시기관에 따르면, 토큰화된 주식은 구매자들이 추적하는 회사의 진정한 주주가 되지 않는 경우가 많아 "투자자 오해"로 이어질 수 있다고 합니다. 이러한 토큰화된 주식은 상장된 주식의 가격을 반영하는 디지털 자산으로, 최근 거래 플랫폼들의 출시 이후 유럽 연합에서 주목을 받고 있습니다. 브로커인 로빈후드는 EU에서 토큰화된 주식 상품을 도입했으며, 암호화폐 거래소인 코인베이스도 이 분야에 진출하고 있습니다. ESMA의 집행 이사인 나타샤 카제나브는 월요일에 이러한 상품들이 소매 투자자들에게 어떻게 제시되고 있는지에 대한 문제를 제기했습니다. 그녀는 두브로브니크에서 열린 금융 컨퍼런스에서 토큰화된 주식의 채택이 확산됨에 따라 투명성과 안전장치의 중요성을 강조했습니다. "이러한 토큰화된 상품들은 항상 접근 가능하고 분할 가능하지만, 일반적으로 주주 권리를 부여하지 않습니다. 이는 투자자 오해의 특정 위험을 만들 수 있습니다"라고 카제나브는 말했습니다. 그녀는 명확성과 안전장치를 촉구했습니다. 주주 권리의 부재는 경고 신호 문제는 기존 주식 구매와 달리, 토큰화된 주식은 일반적으로 보유자에게 의결권이나 배당금 권리와 같은 소유권을 부여하지 않는다는 것입니다. 많은 경우, 증권은 특수목적 법인을 통해 중개인이 보유하고 있으며, 토큰은 단지 실제 주식의 가격 움직임을 추적할 뿐입니다. 분할화된 24/7 거래의 편리함은 소규모 투자자들에게 토큰화된 주식 상품이 매력적으로 보일 수 있지만, 적절한 명확성 없이는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:54
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:45
내부자 매도에 관한 충격적인 의혹 제기
이 게시물 충격적인 내부자 매도 혐의 등장은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. WLFI 토큰 펌프 앤 덤프: 충격적인 내부자 매도 혐의 등장 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 WLFI 토큰 펌프 앤 덤프: 충격적인 내부자 매도 혐의 등장 출처: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-pump-dump/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:17
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:03
