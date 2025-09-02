미국 예외주의는 끝났는가, 아니면 단지 진화하고 있는가?

미국 예외주의는 미국이 경제적, 금융적, 기술적, 지정학적 구조적 이점을 누리며 이로 인해 세계의 나머지 국가들보다 지속적인 우위를 점하고 있다는 개념을 설명합니다. 시장에서 이는 미국 주식의 수십 년간 우수한 성과, 비교할 수 없는 자본 깊이, 중추적인 미국 달러(USD) 및 "무위험"으로 간주되는 국채로 나타났습니다. 그러나 적자가 확대되고, 글로벌 무역이 재편되며, 도널드 트럼프 미국 대통령이 두 번째 임기에 더 보호주의적 의제를 추진함에 따라, 한 가지 질문이 강도를 더해가고 있습니다: 만약 이 미국의 "프리미엄"이 정상화 단계에 들어간다면 어떻게 될까요? 예외주의는 어디서 오는가? 미국의 이점은 무엇보다도 광범위하고 유동적인 자본 시장, 예측 가능한 법률 시스템, 실패를 용인하는 기업가 문화, 그리고 혁신을 주도하는 고등 교육 시스템에 기반합니다. 기술 거인들은 다른 어떤 국가도 따라올 수 없는 규모로 네트워크, 데이터, 인공지능(AI)을 산업화했습니다. 또한 미국은 탄화수소의 순수출국이기 때문에 에너지 측면에서도 선진국 동료들보다 더 나은 상태를 유지하고 있습니다. 마지막으로, 재무부와 연방준비제도(Fed)가 스트레스 시기에 신속하게 행동할 수 있는 능력은 다른 지역에 비해 금융 위기의 기간을 종종 단축시켰습니다. 오늘날 삐걱거리는 것은 무엇인가 여러 균열이 의심을 부추기고 있습니다. 적자와 부채는 더 비용이 많이 드는 예산 궤적을 강요하고 있으며, 이자 비용이 현재 정치적 타협에 영향을 미치고 있습니다. 무역 정책은 다시 한번 공격적인 도구가 되어, 관세 인상과 동맹국과 경쟁국을 겨냥한 위협이 공급망을 재편하고 있습니다. 이러한 조치들은 단기적으로 국내 부문을 지원할 수 있지만, 비용을 증가시키고, 국경 간 투자를 복잡하게 만들며, 보복의 위험을 초래합니다. 여기에 더 많은 정치적 요소들이 추가됩니다. 국내 양극화와 기관(특히 Fed)의 독립성을 둘러싼 논쟁은 주관적인 리스크 프리미엄을 조성합니다. 마지막으로, 주식 시장 집중도는...