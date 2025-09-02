솔라나(SOL)가 기관 지배력을 목표로 하는 가운데 투자할 최고의 알트코인

솔라나(SOL)가 기관 지배력을 목표로 하는 가운데 투자할 최고의 알트코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스마트 머니는 기관 투자자들의 관심이 암호화폐 시장을 재편하면서 솔라나(SOL)와 Mutuum Finance(MUTM)를 축적하고 있습니다. 솔라나는 기관 채택에서 지배력을 향해 나아가는 반면, Mutuum Finance는 프리세일 진행과 독특한 DeFi 모델로 인기를 얻고 있습니다. 이 두 프로젝트는 솔라나가 300달러를 목표로 하고 MUTM이 현재 프리세일에서 할인된 접근을 제공하면서 지금 어떤 암호화폐를 구매할지 고민하는 투자자들의 관심을 사로잡고 있습니다. 이러한 이중 모멘텀은 2025년이 전개됨에 따라 두 알트코인에 대한 새로운 관심을 불러일으키고 있습니다. 솔라나, 기관 모멘텀 확보 솔라나는 기관 투자자들의 선호 대상으로 자리매김하고 있습니다. 분석가들은 2025년 10월 미국 솔라나 ETF 승인 가능성을 91%로 예측하고 있습니다. 이 승인이 진행되면 최대 55억 달러의 자금 유입이 이어져 토큰 가격을 335달러까지 끌어올릴 수 있습니다. 결과적으로 기관의 지원은 솔라나의 기술적 진보와 맞물려 오늘날 암호화폐 가격에 강한 상승 압력을 만들어내고 있습니다. 또한 상장 기업들은 이미 17억 달러 이상을 솔라나 스테이킹에 투자했습니다. DeFi Development Corp와 Upexi Inc와 같은 기업들은 수억 달러를 자사 금고에 추가했습니다. 더불어 R3 및 PayPal과의 파트너십은 솔라나의 유틸리티를 토큰화된 실물 자산으로 확장하여 DeFi를 넘어선 새로운 사용 사례를 창출하고 있습니다. 이더리움이 강력한 경쟁자로 남아있지만, 솔라나의 기술적 업그레이드, 확장성, ETF 추진은 투자자 신뢰를 유지하는 데 도움이 되고 있습니다. 220달러 저항선이 돌파된다면, 암호화폐 예측은 가격을 270달러에서 330달러 사이로 전망하며, 솔라나를 기관들이 축적하는 최고의 암호화폐 중 하나로 만들고 있습니다. Mutuum Finance 프리세일 강세 솔라나가 기관을 대상으로 하는 동안, Mutuum Finance(MUTM)는 지금 구매할 수 있는 최고의 저렴한 암호화폐로 두각을 나타내고 있습니다. 현재 프리세일 6단계에서 MUTM은 0.035달러에 판매되고 있으며, 이는 0.01달러였던 초기 단계보다 이미 3.5배 높은 가격입니다. 프리세일이 시작된 이후 1,522만 달러가 모금되었으며 총 보유자 수는 15,880명을 넘어섰습니다. 프리세일은 가속화되고 있으며, 일단...