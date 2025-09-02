MEXC 거래소
라틴아메리카 인사이트: 베네수엘라에서 스테이블 코인 성장, 엘살바도르 비트코인 이동
Latam Insights: 베네수엘라에서 스테이블 코인 성장, 엘살바도르 비트코인 이동이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Latam Insights에 오신 것을 환영합니다. 지난 주 라틴 아메리카의 가장 관련성 있는 암호화폐 뉴스를 모은 것입니다. 이번 주 판에서는 평가절하가 진행되는 가운데 베네수엘라에서 스테이블 코인 채택이 증가하고, 엘살바도르가 전략적 준비금에서 비트코인을 이동시키며, 브라질이 진행 중인 달러 무기화를 비난합니다. 급격한 평가절하 속에서 베네수엘라의 스테이블 코인 사용 증가 스테이블 코인 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/latam-insights-stablecoins-grow-in-venezuela-el-salvador-moves-bitcoin/
2025/09/02 07:07
BTC 108,000달러 아래로 하락함에 따른 긴급 분석
게시물 BTC가 108,000달러 아래로 하락함에 따른 긴급 분석이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격 하락: BTC가 108,000달러 아래로 하락함에 따른 긴급 분석 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 가격 하락: BTC가 108,000달러 아래로 하락함에 따른 긴급 분석 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-analysis-32/
2025/09/02 06:47
상승장 종료 전 50배 수익을 가져올 수 있는 상위 3개 알트코인
상승장 종료 전 50배 수익을 가져올 수 있는 상위 3개 알트코인 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 SEI, FARTCOIN 및 기타 알트코인은 현재 상승장이 끝나기 전에 폭발적인 50배 잠재력을 보여줍니다. 진행 중인 상승장은 비트코인과 이더리움이 헤드라인을 장식하는 동안 가장 극적인 부의 창출은 종종 다른 곳에서 일어난다는 것을 투자자들에게 다시 한번 상기시켰습니다. 알트코인은 혁신과 투기가 충돌하여 급격한 상승 움직임을 위한 조건을 만드는 곳입니다. 과거의 모든 사이클에서 소수의 작은 프로젝트들이 거대 기업들을 놀라운 마진으로 앞질렀으며, 분석가들은 2025년도 예외가 아닐 것이라고 믿습니다. 이미 트레이더들은 기술적 확장성, 문화적 화력 또는 감사된 정당성과 같은 독특한 것을 가져오는 자산으로 자본을 회전시키고 있습니다. SEI는 인프라 경쟁에서 선두주자로 부상했고, FARTCOIN은 밈 주도 센세이션으로 주목을 받았으며, 분석가들은 또한 올해 가장 정당한 돌파 기회 중 하나로 심각한 인정을 받기 시작한 MAGACOIN FINANCE를 조명하고 있습니다. SEI는 인프라 강점을 보여줍니다 SEI는 현재 시장에서 가장 유망한 레이어-1 블록체인 중 하나로 명성을 쌓았습니다. 높은 사용량에서 어려움을 겪는 네트워크와 달리, SEI는 속도와 회복력으로 거래 및 DeFi 애플리케이션을 처리하기 위해 처음부터 설계되었습니다. 이는 초고속 블록 시간과 최종성을 제공하여 과거 상승장에서 다른 체인들을 방해했던 네트워크 혼잡 문제를 피하면서 선도적인 체인과 경쟁력을 갖추고 있습니다. 분석가들은 SEI의 모델이 차세대 분산 거래소 및 파생상품 플랫폼의 중요한 백본으로 자리매김하고 있다고 강조합니다. 특히 아시아 전역에서 기관의 관심이 이어졌으며, 파트너십과 통합은 SEI가 지속적인 채택을 확보할 수 있음을 시사합니다. 개발자들은 점점 더 많은 앱을 네트워크에 배포하고 있어 토큰에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. MAGACOIN FINANCE가 폭발을 가져옵니다 이 사이클을 더욱 매력적으로 만드는 것은 신뢰성, 희소성 및 소매 모멘텀을 결합한 프로젝트의 부상입니다. MAGACOIN FINANCE는 HashEx와 CertiK 감사를 모두 통과한 후 두각을 나타내며 빠르게 자리를 잡았습니다...
2025/09/02 06:39
비트코인 2025: 93-95k에서 예상 최소치
비트코인 2025: 93-95k에서 예상되는 최저점이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 사이클의 특히 미묘한 단계에 진입합니다: 2025년 여름에 ATH에 도달하여 120,000 USD를 초과한 후(로이터, 2025년 7월 14일), 온체인 데이터 모델은 108,900 달러 주변의 피벗(Glassnode 데이터, 2025년 8월 31일 기준 업데이트)과 93,000에서 95,000 USD 사이의 중요한 지지선을 나타냅니다. 이 수준은 추가적인 시장 위축의 경우 "방어 영역"으로 작용할 수 있습니다. 이 시점에서 시장 구조는 계절성과 규제된 흐름의 영향도 받는다는 점에 주목해야 합니다. ETF 트래커와 온체인 지표를 교차 참조하는 당사 연구팀이 수집한 데이터에 따르면, 여름 분기의 현물 ETF 순 유입은 2025년 2분기에 비해 약 18% 감소했습니다(2025년 8월 31일 기준 데이터 업데이트). 업계 분석가들은 93-95k 범위 주변에서 지속적인 입찰 클러스터를 관찰합니다: 당사의 모니터에서 이러한 지정가 매수 주문은 유통 공급량의 0.5%에서 0.8% 사이로 추정되며, 기술적 반등의 잠재적 기반을 제공합니다. 이러한 운영 결과는 Glassnode 및 Coin Metrics와 같은 전문 제공업체가 보고한 온체인 패턴과 일치합니다. 요약 ~108,900 USD 주변의 온체인 피벗(단기 홀더 실현 가격): 이 수준 아래에서는 Glassnode Academy의 데이터에서 볼 수 있듯이 매도 압력이 증가하는 경향이 있습니다. 93-95k 영역은 조정이 심화될 경우 가능한 "방어 영역"으로 관찰됩니다. 계절적으로 약한 유입을 보이는 현물 ETF - 4분기에 흐름 회복이 예상되며, 이는 모멘텀 전환을 촉진할 수 있는 요소입니다. 비트코인 ETF 2025년 4분기 모니터링에서 자세히 알아보세요. 정체된 알트코인: 새로운 순 유입보다는 자본의 내부 회전이 있으며, 이는 비트코인에 유리하게 작용하는 반면 중형 토큰 홀더들은 분산을 경험합니다. 알트코인 및 자본 흐름에 대한 자세한 내용. 불확실한 매크로: 조정 단계의 금리와 목표치 이상으로 유지되는 인플레이션은 2025년 거시경제 분석에서 강조된 바와 같이 위험 자산의 변동성을 높게 유지합니다...
2025/09/02 06:38
NBA 샐러리 캡에 대한 새로운 접근 방식이 재정적 환경을 어떻게 변화시킬 수 있는가
NBA 연봉 상한제에 대한 새로운 접근 방식이 재정적 가로 화면을 어떻게 변화시킬 수 있는지에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 6월 25일: Cedric Coward(오른쪽)가 2025년 6월 25일 뉴욕시 브루클린 자치구의 바클레이스 센터에서 열린 2025 NBA 드래프트 1라운드에서 포틀랜드 트레일블레이저스에 의해 전체 11순위로 지명된 후 NBA 커미셔너 Adam Silver(왼쪽)와 악수하고 있습니다. 사용자 참고 사항: 사용자는 이 사진을 다운로드하거나 사용함으로써 Getty Images 라이선스 계약의 약관에 동의함을 명시적으로 인정하고 동의합니다. (사진: Sarah Stier/Getty Images) Getty Images 로스터 깊이에 대한 새로운 초점으로, NBA 팀들은 이제 플레이오프에서 경쟁할 수 있는 8~9명의 로테이션 선수를 보유하기 위해서는 재정 구조를 다르게 짜야 합니다. 오클라호마시티 썬더처럼 드래프트를 통해 세 명의 스타 선수로 팀을 구성한 드문 예외를 제외하고, 대부분의 NBA 조직들은 두 명의 스타 모델을 따를 것으로 보입니다. 이 모델에서는 연봉 상한의 50-70%를 두 선수에게 할당하고, 나머지 상한(초과 가능)은 중간 수준의 예외와 트레이드를 통해 채웁니다. 팀 친화적 계약 연장 그 어느 때보다도 팀들은 나중에 그 선수들을 유지하지 못할 수도 있다는 어려움에도 불구하고 계약상 이점을 찾고 있습니다. (베테랑 계약 연장 한도는 선수의 최근 연봉 연도의 140% 또는 평균 계약입니다.) 잠재적인 챔피언십 경쟁자가 몇 년 동안 시장 가치보다 훨씬 낮은 가격으로 한두 명의 선수를 확보할 수 있지만, 그것이 진정으로 우승을 위해 경쟁할 수 있는 위치에 놓이게 한다면, 이제 팀들은 짧은 경쟁 기간을 최적화하기 위해 장기적인 유연성을 희생할 의향이 있는 것으로 보입니다. 같은 말이 신인 계약 연장에도 적용될 수 있으며, 현재 제한적 자유계약 시장에서 네 팀(브루클린, 시카고,...
2025/09/02 06:33
시장 압박 속에서 단 7일 만에 5천만 HBAR 토큰 추가, 다음은 무엇일까?
HBAR, 시장 압력 속에서 단 7일 만에 5천만 토큰 추가, 다음은 무엇인가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Hedera Hashgraph는 지난 주 대형 홀더들이 5천만 개 이상의 토큰을 추가하면서 고래 축적이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 백만 개와 천만 개 이상의 토큰을 보유한 계정에서의 이러한 축적 급증은 광범위한 시장이 매도 압력과 $0.22 근처의 가격 저항에 직면하고 있음에도 불구하고 주요 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다. 고래 활동과 기술적 모멘텀 간의 대조적인 추세는 자산을 갈림길에 위치시키며, 중요한 돌파구나 확장된 매집박스를 위한 무대를 마련할 가능성이 있습니다. 고래 계정, 상당한 성장 보여줘 분석가 STEPH IS CRYPTO의 데이터는 상당한 양의 HBAR을 보유한 고래 계정 수의 눈에 띄는 증가를 강조합니다. 차트는 두 가지 카테고리를 추적합니다: 백만 개 이상의 토큰 보유자(파란색 선)와 천만 개 이상의 토큰 보유자(빨간색 선). 두 그룹 모두 주목할 만한 성장을 경험했지만, 천만 개 이상 카테고리는 2025년 8월 31일까지 특히 가파르게 증가했습니다. 이러한 가속화된 축적은 기관 및 대규모 투자자들의 관심이 높아졌음을 보여줍니다. 출처: X 고래들에 의한 이러한 대량의 토큰 지속적인 추가는 다가오는 시장 촉매제에 앞서 전략적 포지셔닝을 시사합니다. 이러한 축적 추세는 단기 변동성에도 불구하고 자산의 장기 전망에 대한 신뢰가 증가했음을 반영하며, 주요 홀더들이 상승 가격 움직임을 준비하고 있을 수 있음을 보여줍니다. 중요하게도, 이러한 행동은 주요 홀더들의 매도 압력 감소로 인해 공급이 제한될 때 시장 랠리에 선행하는 경우가 많습니다. 시장 데이터, 신중한 심리와 함께 매집박스 나타내 2025년 8월 31일부터 9월 1일까지의 BraveNewCoin 데이터에 따르면, HBAR의 가격은 $0.21 근처에 머물러 있지만 지난 24시간 동안 약 5.46% 하락했습니다. 한편, 일일 거래량은 2억 260만 달러에서 1억 9040만 달러로 감소했으며, 이는 거래 활동이 줄어들고 시장 참여자들이 관망 자세를 취하고 있을 가능성을 시사합니다. 이러한 맥락에서 토큰의 시가총액은 견고하게 유지되고 있지만...
2025/09/02 06:31
솔라나(SOL)가 기관 지배력을 목표로 하는 가운데 투자할 최고의 알트코인
솔라나(SOL)가 기관 지배력을 목표로 하는 가운데 투자할 최고의 알트코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스마트 머니는 기관 투자자들의 관심이 암호화폐 시장을 재편하면서 솔라나(SOL)와 Mutuum Finance(MUTM)를 축적하고 있습니다. 솔라나는 기관 채택에서 지배력을 향해 나아가는 반면, Mutuum Finance는 프리세일 진행과 독특한 DeFi 모델로 인기를 얻고 있습니다. 이 두 프로젝트는 솔라나가 300달러를 목표로 하고 MUTM이 현재 프리세일에서 할인된 접근을 제공하면서 지금 어떤 암호화폐를 구매할지 고민하는 투자자들의 관심을 사로잡고 있습니다. 이러한 이중 모멘텀은 2025년이 전개됨에 따라 두 알트코인에 대한 새로운 관심을 불러일으키고 있습니다. 솔라나, 기관 모멘텀 확보 솔라나는 기관 투자자들의 선호 대상으로 자리매김하고 있습니다. 분석가들은 2025년 10월 미국 솔라나 ETF 승인 가능성을 91%로 예측하고 있습니다. 이 승인이 진행되면 최대 55억 달러의 자금 유입이 이어져 토큰 가격을 335달러까지 끌어올릴 수 있습니다. 결과적으로 기관의 지원은 솔라나의 기술적 진보와 맞물려 오늘날 암호화폐 가격에 강한 상승 압력을 만들어내고 있습니다. 또한 상장 기업들은 이미 17억 달러 이상을 솔라나 스테이킹에 투자했습니다. DeFi Development Corp와 Upexi Inc와 같은 기업들은 수억 달러를 자사 금고에 추가했습니다. 더불어 R3 및 PayPal과의 파트너십은 솔라나의 유틸리티를 토큰화된 실물 자산으로 확장하여 DeFi를 넘어선 새로운 사용 사례를 창출하고 있습니다. 이더리움이 강력한 경쟁자로 남아있지만, 솔라나의 기술적 업그레이드, 확장성, ETF 추진은 투자자 신뢰를 유지하는 데 도움이 되고 있습니다. 220달러 저항선이 돌파된다면, 암호화폐 예측은 가격을 270달러에서 330달러 사이로 전망하며, 솔라나를 기관들이 축적하는 최고의 암호화폐 중 하나로 만들고 있습니다. Mutuum Finance 프리세일 강세 솔라나가 기관을 대상으로 하는 동안, Mutuum Finance(MUTM)는 지금 구매할 수 있는 최고의 저렴한 암호화폐로 두각을 나타내고 있습니다. 현재 프리세일 6단계에서 MUTM은 0.035달러에 판매되고 있으며, 이는 0.01달러였던 초기 단계보다 이미 3.5배 높은 가격입니다. 프리세일이 시작된 이후 1,522만 달러가 모금되었으며 총 보유자 수는 15,880명을 넘어섰습니다. 프리세일은 가속화되고 있으며, 일단...
2025/09/02 06:21
비트코인 OG, 이더리움 구매를 위해 2,000 BTC 판매 - 자본 이동 가속화
비트코인 OG가 이더리움 구매를 위해 2,000 BTC를 판매 - 자본 이동 가속화라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 OG가 이더리움 구매를 위해 2,000 BTC를 판매 - 자본 이동 가속화 | Bitcoinist.com 회원 가입하고 뉴스레터를 받아보세요! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 대한 매력에 이끌렸습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 초점을 맞춘 프로젝트에 관심을 가졌습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 지식이 쌓이면서 Sebastian은 자신의 통찰력을 다른 사람들과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 그는 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 핀테크 및 암호화폐 관련 콘텐츠에 중점을 둔 온라인 토론에 적극적으로 기여하기 시작했습니다. 그의 목표는 가치 있는 트렌드와 통찰력을 더 넓은 청중에게 알리고, 빠르게 발전하는 암호화폐 환경에 대한 더 깊은 이해를 촉진하는 것이었습니다. Sebastian의 기여는 빠르게 인정받았고, 그는 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 그에게 금융 기술에 관한 가치 있는 기술과 지식을 제공하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다. 여가 시간에 Sebastian은 종종 차트에 몰두하거나, 10-K 양식을 연구하거나, 금융의 미래에 대한 생각을 자극하는 토론에 참여하는 모습을 볼 수 있습니다. Sebastian의...
2025/09/02 06:01
비교할 수 없는 스타트업 네트워킹을 위한 비트코인 월드 디스럽트 2025 자원봉사자 모집
비트코인 월드 디스럽트 2025에서 비교할 수 없는 스타트업 네트워킹을 위한 자원봉사 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 당신의 미래를 열어라: 비교할 수 없는 스타트업 네트워킹을 위해 비트코인 월드 디스럽트 2025에서 자원봉사하세요 콘텐츠로 건너뛰기 홈 AI 뉴스 비교할 수 없는 스타트업 네트워킹을 위해 비트코인 월드 디스럽트 2025에서 자원봉사하세요 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-world-volunteer-2025/
2025/09/02 05:56
불질라의 프리세일 급증, 다람쥐 피넛의 부상과 치즈 열풍 만남 — 기하급수적 수익을 위한 최고의 새로운 밈 코인
암호화폐 세계에서 밈 코인은 가장 예리한 분석가들조차 방심하게 만드는 경향이 있습니다. 적절한 프로젝트에 소액 투자하는 것만으로도 평범한 투자자들이 하룻밤 사이에 백만장자가 될 수 있습니다. 이 현상은 무작위가 아닙니다; 이는 서사 중심의 과대 선전, 커뮤니티 지원, 그리고 신중하게 설계된 토크노믹스에 의해 촉진됩니다. 현재 사이클도 다르지 않습니다. […]
2025/09/02 05:30
