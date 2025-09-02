MEXC 거래소
비트코인 홀더들, 97,000 BTC 지출—올해 최대 규모 움직임
비트코인 홀더들이 97,000 BTC 지출—올해 최대 규모의 움직임이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 장타매매자들의 지출이 최근 가속화되었으며, 금요일에 올해 최대 일일 급증이 발생했습니다. 1~2년 된 비트코인 투자자들이 급증의 가장 큰 부분을 차지했습니다. X에 올린 새로운 게시물에서, 온체인 분석 회사 Glassnode는 최근 비트코인 장기 보유자(LTH)의 활동이 어떻게 보이는지 논의했습니다. LTH는 155일 이상 코인을 보유하고 있는 BTC 투자자를 의미합니다. 통계적으로, 투자자가 코인을 더 오래 보유할수록 미래에 판매할 가능성이 낮아집니다. 따라서, 상대적으로 긴 보유 기간을 가진 LTH는 확고한 주체로 간주됩니다. 그러나 그들의 신념에도 불구하고, 이 집단의 구성원들도 코인을 포기하기로 결정하는 때가 있습니다. 아래는 Glassnode가 공유한 차트로, 지난 1년 동안 이 집단의 지출이 어떻게 변동했는지 보여줍니다. 그래프에서 볼 수 있듯이, LTH가 지출한 비트코인 양의 14일 단순 이동 평균(SMA)이 최근 급증했으며, 이는 홀더들이 거래 활동을 늘리고 있음을 나타냅니다. LTH 지출의 급증은 BTC 가격 하락 이후에 발생했습니다. 이 타이밍은 일부 다이아몬드 핸드들이 불 마켓이 끝나가고 있다고 생각하기 시작하여, 아직 가능할 때 이익을 가지고 나가기로 결정했다는 신호일 수 있습니다. 비트코인 LTH 거래가 현재 증가했지만, 여전히 2024년 마지막 분기에 관찰된 수준보다 상당히 낮습니다. 또한, 14일 SMA의 평활화된 데이터는 일정 기간 동안 지출 증가에 해당하는 발전을 시사할 수 있지만, 실제로는 주로 단일 대규모 일일 급증 때문인 것으로 밝혀졌습니다. 차트에서 분명히 알 수 있듯이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 08:13
이더리움, 39억 5천만 달러 유입으로 8월 비트코인 압도
이더리움, 8월 39억 5천만 달러 유입으로 비트코인 압도라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Rongchai Wang 2025년 09월 01일 09시 48분 디지털 자산 펀드는 2025년 8월에 이더리움 주도로 43억 7천만 달러의 유입을 기록했습니다. CoinShares에 따르면 글로벌 유입에도 불구하고 AUM은 10% 감소했습니다. CoinShares에 따르면 2025년 8월, 디지털 자산 투자 펀드는 43억 7천만 달러에 달하는 상당한 유입을 경험했습니다. 이더리움(ETH)은 39억 5천만 달러의 유입을 유치하며 두각을 나타냈고, 비트코인(BTC)의 3억 1백만 달러 유출을 압도했습니다. 이번 달의 성과로 연초부터 현재까지의 유입액은 355억 달러에 이르렀습니다. 지역별 유입 및 시장 역학 미국이 주도하여 주간 유입액에 22억 9천만 달러를 기여했으며, 스위스, 독일, 캐나다가 각각 1억 940만 달러, 6,990만 달러, 4,110만 달러를 추가했습니다. 이러한 긍정적인 수치에도 불구하고 총 자산(AUM)은 10% 감소하여 2,190억 달러가 되었습니다. 이러한 하락은 부정적인 가격 모멘텀과 9월 연방준비제도 금리 인하에 대한 기대를 충족시키지 못한 핵심 PCE 데이터 발표로 인한 투자자 실망에 영향을 받았습니다. 이더리움의 지속적인 우위 이더리움의 8월 성과는 주목할 만했으며, 지난 주에만 14억 달러의 자산을 유치했습니다. 반면, 비트코인은 같은 기간 동안 7억 4,800만 달러의 유입을 기록했습니다. 이러한 차이는 디지털 자산 공간에서 이더리움의 성장하는 매력과 지배력을 강조합니다. 솔라나와 XRP, ETF 낙관론의 혜택 솔라나와 XRP도 미국 ETF 출시 가능성에 대한 낙관적인 분위기의 혜택을 받아 각각 1억 7,700만 달러와 1억 3,400만 달러의 유입을 기록했습니다. 이러한 낙관론은 그들의 시장 관심 증가의 원동력이 되었습니다. 더 자세한 정보는 CoinShares 웹사이트를 방문하세요. 이미지 출처: Shutterstock 출처: https://blockchain.news/news/ethereum-dominates-bitcoin-august-inflows-2025
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 07:58
그레이엄 그린, '늑대와 춤을' 오스카 후보 배우, 73세로 사망
그레이엄 그린, 오스카 후보에 오른 '늑대와 춤을' 배우, 73세로 사망했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 그레이엄 그린(M. Caulfield/WireImage for Turner Broadcasting System 사진) getty 케빈 코스트너의 1990년 영화 '늑대와 춤을'에서 킥킹 버드 역할로 가장 잘 알려진 그레이엄 그린이 오랜 투병 끝에 9월 1일 토론토 병원에서 사망했습니다. 그는 73세였습니다. "그는 도덕, 윤리, 인격을 갖춘 위대한 사람이었으며 영원히 그리울 것입니다,"라고 그린의 에이전트 마이클 그린이 말했습니다. "당신은 마침내 자유롭습니다. 수잔 스미스가 천국의 문에서 당신을 맞이하고 있습니다"(2013년에 세상을 떠난 그린의 오랜 에이전트를 언급하며). 1952년 6월 22일 온타리오 식스 네이션스 보호구역의 오스웨켄에서 태어난 그린은 그의 경력 동안 180개 이상의 연기 크레딧을 쌓았습니다. 그는 영화와 텔레비전 모두에 출연했으며, 특히 '썬더하트', '그린 마일', '다이 하드 3', '윈드토커스', 그리고 앞서 언급한 '늑대와 춤을' 등의 작품에서 스크린에 등장했습니다. 영화 작업 외에도 그린은 '머더, 쉬 로트', 'L.A. 로', '아메리칸 갓', '리버데일', '1883', 그리고 가장 최근에는 '툴사 킹'과 같은 시리즈에서 주목할 만한 텔레비전 게스트 역할을 맡았습니다. 또한 그는 1992년부터 1993년까지 '노던 익스포저'에서 레오나드 퀸하각 역할로 5회 반복 출연했으며, 그의 정규 TV 역할은 2001년부터 2002년까지 루 다이아몬드 필립스와 함께한 드라마 '울프 레이크'에서였습니다. 그의 재능뿐만 아니라 할리우드에서 원주민 배우들을 위한 옹호 활동으로도 널리 존경받았으며, 동료들은 그린을 영화와 텔레비전에서 원주민 대표성에 대한 장벽을 깬 멘토이자 개척자로 기억합니다. 그는 원주민 캐릭터를 진정성과 존엄성 있게 묘사하고 업계를 탐색하는 젊은 배우들을 멘토링한 것으로 인정받았습니다. 토론토, 온타리오 - 9월 06일: (좌-우) 미그운 페어브라더와 그레이엄 그린이 2024년 9월 6일 토론토 TIFF 라이트박스에서 열린 2024 토론토 국제 영화제에서 '시즈' 프리미어에 참석했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 07:48
솔로 비트코인 채굴자, 놀라운 34만 달러 블록 보상 달성
솔로 비트코인 채굴자가 놀라운 34만 달러의 블록 보상을 획득했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔로 비트코인 채굴자가 놀라운 34만 달러의 블록 보상 획득 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 솔로 비트코인 채굴자가 놀라운 34만 달러의 블록 보상 획득 출처: https://bitcoinworld.co.in/solo-bitcoin-miner-jackpot/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 07:47
리플의 10억 XRP 언락이 조기 명확성을 가져옵니다
리플의 10억 XRP 언락이 조기 명확성을 가져왔다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비정상적인 패턴 XRP 가격 흔들림 블록체인 데이터 서비스 고래 알림이 제공한 데이터에 따르면, 기업 블록체인 회사 리플은 이달 첫날에 총 10억 XRP 토큰을 언락하여 조기 명확성을 가져왔습니다. 비정상적인 패턴 이에 앞서 리플은 이번 월요일 초에 다시 한번 7억 XRP 토큰을 잠갔으며, 월간 언락의 일반적인 패턴을 다시 한번 깨뜨렸습니다. 전체적으로, 잠긴 토큰의 현재 가치는 19억 3300만 달러입니다. 오늘 초, 고래 알림은 두 건의 거래를 통해 알 수 없는 지갑에서 리플로 13억 8400만 달러 가치의 총 5억 XRP 토큰이 전송되었다고 보고했습니다. 수년 동안, 리플의 에스크로 메커니즘은 매일 지갑에서 총 10억 토큰이 언락되는 동일한 패턴을 따랐습니다. 출시된 토큰의 대부분은 일반적으로 재배치되는 반면, 일부는 유통 상태로 남아 있습니다. 그러나 3월 이후, 리플의 언락은 회사의 내부 XRP 재배치가 언락 전에 발생하면서 상당히 혼란스러워졌습니다. U.Today가 보도한 바와 같이, 지난 달에도 같은 시나리오가 전개되었습니다: 7월 초에 7억 XRP가 잠겼고, 회사의 월간 언락이 마침내 고래 알림에 나타나기까지 일주일 이상이 걸렸습니다. 4월에 리플 CTO 데이비드 슈워츠는 항상 주어진 달의 첫날에 10억 토큰이 출시된다고 설명했습니다. 그러나 이 활동은 항상 누군가가 실제로 거래를 제출하기를 기다리기 때문에 반드시 원장에 나타나지는 않을 수 있습니다. 그러나 이번에는 리플의 월간 언락이 다시 한번 달의 첫날에 고래 알림에 나타나 정상성의 감각을 가져왔습니다. XRP 가격 흔들림 XRP 토큰의 가격은 리플의 최근 움직임에 따라 현재 2.77달러에 거래되고 있습니다. 이 토큰은 지난 24시간 동안 1.4% 하락했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 07:34
홀더를 위한 가치를 창출하는 전략적 움직임
홀더를 위한 가치 창출 전략적 움직임이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. WLFI 토큰 바이백: 홀더를 위한 가치를 창출하는 전략적 움직임 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 WLFI 토큰 바이백: 홀더를 위한 가치를 창출하는 전략적 움직임 출처: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-buybacks-strategy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 07:20
트럼프 발언 이후 비트코인 하락하는 가운데 금값 사상 최고치 기록
트럼프 발언 이후 금 가격 신고가 경신, 비트코인 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프가 자신의 소셜 미디어 플랫폼에서 인플레이션에 대해 언급한 후 금 가격이 ATH를 기록했지만, 비트코인은 월요일에 반대 방향으로 움직였으며, 이는 비트코인의 "이중적 성격"의 예로 볼 수 있습니다. IG 마켓 애널리스트 토니 시카모어는 Cointelegraph에 "지난 2년 반 동안 금, 비트코인, 나스닥 사이에 강한 상관관계가 있었으며, 모두 상승세를 보였다"고 말했습니다. "그러나 최근 몇 주 동안 금과 비트코인 사이의 상관관계가 무너졌는데, 이는 짧은 기간 동안 흔치 않은 일이 아니며 비트코인의 이중적 성격 때문에 발생합니다." 그는 "때로는 비트코인이 가치 저장 수단이나 안전 자산으로 여겨지고, 다른 때는 위험 자산으로 여겨진다"고 덧붙였습니다. GoldPrice에 따르면 금 가격은 월요일에 1% 급등한 후 온스당 $3,485에 도달하며 사상 최고 수준으로 올랐습니다. 이는 트럼프가 일요일에 자신의 소셜 미디어 플랫폼 Truth Social에 "미국의 가격이 '크게 하락'했으며, 사실상 인플레이션이 없다"고 게시한 후 발생했습니다. 출처: 도널드 트럼프 한편, 비트코인(BTC)은 상반된 움직임으로 7월 초 이후 최저 수준으로 하락했습니다. TradingView에 따르면 월요일 아침 코인베이스에서 $107,290의 2개월 최저치로 떨어졌습니다. 이로 인해 8월 중순 ATH에서 13%를 초과하는 하락으로 가장 깊은 조정이 발생했습니다. 비트코인-금 상관관계에 의문 제기 이더리움 블록체인 레이어-2 플랫폼 ZkLink의 공동 창업자인 빈스 양은 Cointelegraph에 "요즘 비트코인과 금은 실제로 함께 움직이지 않는다"고 말했습니다. 그는 "올해 상관관계가 꽤 낮았고, 때로는 마이너스였다. 금은 여전히 전통적인 '안전 자산'이지만, 비트코인은 유동성과 시장 위험에 더 연결되어 있다"고 말했습니다. "기본적으로 둘은 나란히 움직이기보다 서로 균형을 이룬다." 그러나 시카모어는 상관관계가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:58
메타플래닛의 비트코인 계획, 주요 자금 조달 시험에 직면
메타플래닛의 비트코인 계획, 주요 자금 조달 시험에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타플래닛 주주들이 해외에서 최대 5억 5천만 주의 신규 주식을 판매하여 8억 8,400만 달러를 조달하는 제안을 승인했다고 보도되었습니다. 이 결정은 회사가 특히 재정적 어려움을 겪고 있는 시기에 이루어졌습니다. 6월 중순 이후 메타플래닛의 주가는 54% 폭락했습니다. 비트코인 자금 보충 계획 야심 찬 비트코인 축적 전략을 구하기 위한 중요한 움직임으로, 메타플래닛 주주들은 해외에서 최대 5억 5천만 주의 신규 주식을 판매하여 8억 8,400만 달러를 조달하는 제안을 승인했다고 보도되었습니다. 임시 주주총회는 오늘 일찍 도쿄 중심부 시부야 지역에서 열렸습니다. 이 결정은 6월 중순 이후 회사 주가가 54% 폭락하면서 촉발된 상당한 자금 조달 위기를 해결합니다. 주가 폭락으로 인해 주요 투자자인 에보 펀드와의 중요한 자금 조달 협약이 작동하지 않게 되었습니다. 6월 이후 메타플래닛 주가 성과. 출처: TradingView. 원래 협약은 주가 상승이 에보 펀드로 하여금 워런트를 회사 주식으로 전환하도록 장려하는 자체 지속 가능한 사이클이었습니다. 이 행동은 메타플래닛에 자본을 주입했고, 회사는 이를 더 많은 비트코인 구매에 사용했습니다. 이러한 비트코인 구매가 회사의 가치를 높이고, 주가를 상승시키며, 사이클을 계속할 것이라는 기대가 있었습니다. 이 새로운 8억 8,400만 달러의 자본 투입은 이 사이클이 더 이상 생성하지 않는 자금을 대체하기 위한 것입니다. 수익의 대부분은 추가 비트코인 구매를 위해 배정될 예정입니다. 자본 투입을 넘어서 추가적인 재정적 유연성을 제공하기 위해, 주주들은 또한 우선주 발행에 관한 병행 제안을 승인했다고 보도되었으며, 이는 추가로 38억 달러를 조달할 수 있습니다. 이 움직임은 주가가 계속 하락할 경우 보통주 주주들을 더 희석시키지 않고도 회사가 자본을 생성할 수 있게 합니다. 이 이중 접근법은 메타플래닛의 재정적 역풍의 심각성을 강조합니다. 이러한 도전에도 불구하고, 메타플래닛은 비트코인에 대한 야망을 포기하지 않고 있습니다. 회사는 회의 중에 이미 약...에 추가로 1,009 BTC를 인수했다고 발표했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:56
96,859 ETH에 대한 4,000 BTC
4,000 BTC를 96,859 ETH로 교환했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 대형 온체인 엔티티가 상당량의 BTC를 ETH로 변환하여 이더리움 노출을 약 38억 달러로 증가시켰습니다. 업계 소식통에 따르면, 이번 움직임은 비트코인에서 이더리움으로의 로테이션 테마를 다시 불러일으키고 파생상품, 미체결 주문 및 변동성에 다시 주목하게 했습니다. 이 사건에 대한 초기 보고서는 Cointelegraph와 같은 업계 매체에서 다루었으며, CoinDesk와 같은 전문 금융 미디어에서 실행 메커니즘에 대한 분석이 이루어졌습니다. 2025년 9월 1일 기준으로 업데이트된 온체인 팀이 수집한 데이터에 따르면, 모니터링된 주소의 ETH 노출이 약 38억 달러로 증가했습니다. 우리가 협력하는 업계 분석가들은 짧은 시간 내에 실행되는 유사한 작업이 일반적으로 슬리피지를 제한하기 위해 OTC 채널과 마켓 뎁스가 있는 장소를 통해 구조화되는 경향이 있다고 관찰합니다. 자문을 구한 전문 거래 데스크는 또한 이러한 규모의 현물 움직임이 파생상품 시장의 베이시스 및 자금 조달 모니터링에 즉각적인 영향을 미친다고 보고합니다. 주요 데이터(조정됨) 주요 스왑: 4,000 BTC → 96,859 ETH, Cointelegraph와 BitcoinEthereumNews가 보도한 바와 같이 약 12시간 내에 실행됨. 단일 교환 추정 가치: ~4억 3500만 달러 [확인 필요 데이터], 보고된 시장 가격에서 도출된 계산; 추정치는 거래 시점의 BTC/ETH 호가에 따라 달라질 수 있음(2025년 9월 1일 업데이트). ETH의 총 주소 노출: ~38억 달러 [확인 필요 데이터] (전체 포지션, 단일 거래와 관련 없음). 관련 움직임: BitcoinEthereumNews에서 강조한 바와 같이 스왑 후 Hyperliquid에 1,000 BTC 입금. 참고: 정확한 BTC/ETH 가격 및 정확한 거래 타임스탬프는 발표되지 않았으며; 온체인 검증이 진행 중입니다. 타임라인 및 온체인 흐름 전문가 보고서는 4,000 BTC의 판매를 추적했으며, 이어서 약 96,859 ETH의 구매가 이루어졌고, 모니터링된 주소의 이더 잔액이 추정 포지션으로 증가했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:53
OpenSats 지원금이 하드웨어 중심의 Bitcoin-Safe 안전한 멀티시그 월렛 출시를 촉진
OpenSats 지원금이 비트코인-세이프의 하드웨어 중심 멀티 서명 지갑 출시를 지원한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인-세이프는 안전한 장기 비트코인 보관을 원하는 가족, 개인 및 기업을 위해 설계된 오픈 소스 비트코인 저축 지갑으로 현재 사용 가능합니다. 멀티 서명 보안에 중점을 두고 메인넷 운영을 위해 하드웨어 지갑을 요구하며, 이는 Electrum 및 Sparrow와 같은 다른 데스크톱 지갑과 차별화됩니다. 2025년 3월에 수여된 1년 OpenSats 지원금을 받아, 비트코인-세이프는 2025년 9월 1일에 출시된 최신 버전 1.5.0에서 강력한 보안과 재설계된 사용자 인터페이스를 결합했습니다. 개발 및 OpenSats 지원 Andreas Griffin이 2년 반 이상 개발한 비트코인-세이프는 멀티 서명 설정을 단순화하고 Electrum 서버에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다. "저는 2년 반 전에 이 지갑을 시작했고 두 가지 목표가 있었습니다: 멀티 서명을 더 쉽게 만들고 Electrum 서버에 의존할 필요가 없게 하는 것입니다,"라고 Griffin은 Bitcoin Magazine에 말했습니다. 2025년 3월부터 2026년 3월까지 진행되는 OpenSats 지원금은 이러한 노력을 지원합니다. Bitcoin Dev Kit(BDK)를 기반으로 구축된 이 지갑의 오픈 소스 코드는 GitHub에서 감사 가능하며, 설치 가능한 클라이언트는 bitcoin-safe.org/download에서 무료로 제공되며 Windows, macOS 및 Linux와 호환됩니다. 멀티 서명, 하드웨어 지갑 보안 및 코인 컨트롤 비트코인-세이프는 메인넷에 하드웨어 지갑을 강제하여 보안 위험을 완화하기 위해 소프트웨어 시드를 금지합니다. "저축을 위해서는 하드웨어 지갑을 피할 방법이 없습니다,"라고 Griffin은 말하며, QR, USB 또는 SD 카드를 통한 주요 하드웨어 장치와의 호환성을 강조했습니다. 이는 비트코인-세이프를 소프트웨어 시드를 허용하는 지갑과 차별화하여, 상당한 저축에 대한 보안을 우선시하고 '발총'(사용자가 쉽게 자신을 해칠 수 있는 기능)을 최소화합니다. 이 지갑의 멀티 서명 설정 마법사는 지갑 설명자가 포함된 PDF를 생성하며, 확인을 위한 송수신 테스트도 포함합니다. "이 마법사를 완료한 후에는 올바르게 설정되었다고 확신할 수 있습니다,"라고 Griffin은 말했습니다. 이는 보안을 타협하지 않고 멀티 서명을 접근 가능하게 만들어 신뢰할 수 있는 구성을 보장합니다. Nostr 프로토콜을 사용하여 비트코인-세이프는 트랜잭션 및 주소 라벨을 동기화합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:52
