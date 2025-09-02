메타플래닛의 비트코인 계획, 주요 자금 조달 시험에 직면

메타플래닛의 비트코인 계획, 주요 자금 조달 시험에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타플래닛 주주들이 해외에서 최대 5억 5천만 주의 신규 주식을 판매하여 8억 8,400만 달러를 조달하는 제안을 승인했다고 보도되었습니다. 이 결정은 회사가 특히 재정적 어려움을 겪고 있는 시기에 이루어졌습니다. 6월 중순 이후 메타플래닛의 주가는 54% 폭락했습니다. 비트코인 자금 보충 계획 야심 찬 비트코인 축적 전략을 구하기 위한 중요한 움직임으로, 메타플래닛 주주들은 해외에서 최대 5억 5천만 주의 신규 주식을 판매하여 8억 8,400만 달러를 조달하는 제안을 승인했다고 보도되었습니다. 임시 주주총회는 오늘 일찍 도쿄 중심부 시부야 지역에서 열렸습니다. 이 결정은 6월 중순 이후 회사 주가가 54% 폭락하면서 촉발된 상당한 자금 조달 위기를 해결합니다. 주가 폭락으로 인해 주요 투자자인 에보 펀드와의 중요한 자금 조달 협약이 작동하지 않게 되었습니다. 6월 이후 메타플래닛 주가 성과. 출처: TradingView. 원래 협약은 주가 상승이 에보 펀드로 하여금 워런트를 회사 주식으로 전환하도록 장려하는 자체 지속 가능한 사이클이었습니다. 이 행동은 메타플래닛에 자본을 주입했고, 회사는 이를 더 많은 비트코인 구매에 사용했습니다. 이러한 비트코인 구매가 회사의 가치를 높이고, 주가를 상승시키며, 사이클을 계속할 것이라는 기대가 있었습니다. 이 새로운 8억 8,400만 달러의 자본 투입은 이 사이클이 더 이상 생성하지 않는 자금을 대체하기 위한 것입니다. 수익의 대부분은 추가 비트코인 구매를 위해 배정될 예정입니다. 자본 투입을 넘어서 추가적인 재정적 유연성을 제공하기 위해, 주주들은 또한 우선주 발행에 관한 병행 제안을 승인했다고 보도되었으며, 이는 추가로 38억 달러를 조달할 수 있습니다. 이 움직임은 주가가 계속 하락할 경우 보통주 주주들을 더 희석시키지 않고도 회사가 자본을 생성할 수 있게 합니다. 이 이중 접근법은 메타플래닛의 재정적 역풍의 심각성을 강조합니다. 이러한 도전에도 불구하고, 메타플래닛은 비트코인에 대한 야망을 포기하지 않고 있습니다. 회사는 회의 중에 이미 약...에 추가로 1,009 BTC를 인수했다고 발표했습니다.