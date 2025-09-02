거대한 $6,080,413,883 XRP 이동이 리플 지갑들을 놀라게 해: 무슨 일이 일어나고 있나?
거대한 $6,080,413,883 XRP 이동이 리플 지갑을 놀라게 해: 무슨 일이 일어나고 있나? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 예상대로 9월 첫날에 리플 에스크로 거래가 이루어졌으며, 항상 그렇듯이 그 규모는 놓치기 어렵습니다. 고래 알림(Whale Alert)은 연속적으로 여러 건의 이체를 추적했습니다: $1,380,340,882에 해당하는 500,000,000 XRP가 잠금 해제되어 리플 지갑으로 전송되었습니다. 그 다음, $830,158,847 상당의 300,000,000 XRP와 $553,278,406에 해당하는 200,000,000 XRP가 잠금 해제되었습니다. 그러나 이 모든 공급량이 시장에 나오는 것은 아닙니다. 일련의 과정이 끝날 무렵, 리플은 700,000,000 XRP를 에스크로로 반환했습니다: $1,104,530,305 가치의 400,000,000 XRP와 $828,023,264 가치의 300,000,000 XRP입니다. 당신도 좋아할 만한 내용 이로 인해 9월에는 300,000,000 XRP의 순 유입이 발생했으며, 이는 회사의 일반적인 패턴인 10억 XRP 잠금 해제, 일부 배포 및 남은 부분 재잠금과 일치합니다. 리플은 왜 XRP를 이렇게 움직이나요? 이 시스템은 XRP의 유통 공급량을 더 예측 가능하게 만들기 위해 수년 전에 도입되었습니다. 매월 리플은 에스크로에서 10억 XRP의 새로운 트랜치를 개방합니다. 이 토큰들은 리플 생태계에서 사용하거나 기관 수요를 위해 사용할 수 있습니다. 그러나 사용되지 않은 부분은 나중 주기를 위해 다시 잠깁니다. 이는 현재 약 35.6억 XRP를 에스크로에 보유하고 있는 순환 메커니즘입니다. 당신도 좋아할 만한 내용 순 공급 증가는 가격 움직임에 영향을 미칠 수 있지만, 더 큰 재잠금은 그 압력을 줄입니다. 이번에는 균형이 적절해 보입니다: 300만 XRP가 해제되었으며, 현재 가치로 약 $830만에 해당하며, 대부분은 장기 보유로 다시 돌아갔습니다. 출처: https://u.today/gigantic-6080413883-xrp-move-stuns-ripple-wallets-whats-going-on
