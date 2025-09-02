2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
일본 거대 기업, 야심찬 210,000 BTC 매수 계획 공개

일본 거대 기업, 야심찬 210,000 BTC 매수 계획 공개

일본 거인, 야심찬 210,000 BTC 매수 계획 공개 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타플래닛 비트코인: 일본 거인, 야심찬 210,000 BTC 매수 계획 공개
비트코인
BTC$121,274.9-0.86%
BRC20.COM
COM$0.011195+9.05%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:40
비트코인 네트워크 그 어느 때보다 커져: 해시레이트 새 기록 세워

비트코인 네트워크 그 어느 때보다 커져: 해시레이트 새 기록 세워

비트코인 네트워크가 그 어느 때보다 커졌습니다: 해시레이트 신기록 경신이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 네트워크가 그 어느 때보다 커졌습니다: 해시레이트 신기록 경신
BRC20.COM
COM$0.011195+9.05%
Sign
SIGN$0.06081-5.76%
Areon Network
AREA$0.00864-9.52%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:24
고래들이 이더리움과 이 새로운 알트코인으로 이동함에 따라 비트코인 가격 하락

고래들이 이더리움과 이 새로운 알트코인으로 이동함에 따라 비트코인 가격 하락

비트코인 가격이 하락하고 고래들이 이더리움과 이 새로운 알트코인으로 이동하는 상황이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 암호화폐 시장은 비트코인이 어려움을 겪고 고래들이 자금을 이더리움으로 재배치하면서 주요 자산 흐름 변화를 겪고 있습니다. 동시에, 초기 단계의 알트코인인 MAGACOIN FINANCE가 다음 고성장 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 움직임은 시장 흐름이 비트코인 우위에서 수익, 유틸리티 토큰, 희소성 전략에 대한 더 넓은 초점으로 변화하고 있음을 강조합니다. 비트코인 조정이 자금 이동을 촉발 비트코인은 최근 124,000달러 이상의 고점에서 108,000달러 - 114,000달러 범위로 하락했습니다. 분석가들은 이것이 단일 사건에 의해 발생한 것이 아니라 약한 거시경제 데이터, 주식 시장 하락 및 고래 매도의 조합에 의한 것이라고 지적합니다. 온체인 데이터는 한 장기 보유자가 100,000 BTC 이상을 매도하여 추가 매도를 촉발하고 이러한 참여자들이 단타매매 가격 움직임을 주도하는 데 얼마나 강력한지를 보여주었습니다. 이더리움이 고래의 신뢰를 얻다 이더리움은 이러한 변화에서 핵심 승자가 되었습니다. 현물 ETF 승인과 CLARITY Act 하에서의 더 큰 명확성으로, ETH는 기관들에게 훨씬 더 접근하기 쉬워졌습니다. 스테이킹 수익은 또한 수동적 수입을 추구하는 투자자들을 끌어들이는 반면, 강력한 DeFi와 스마트 계약 생태계는 명확한 성장 잠재력을 제공합니다. BTC에서 ETH로의 2억 1700만 달러의 단일 고래 거래는 큰 참여자들이 이더리움의 미래에 얼마나 많은 확신을 가지고 있는지를 강조했습니다. 2025년의 숨겨진 보석 이더리움을 넘어, MAGACOIN FINANCE는 초기에 참여하고자 하는 사람들을 위한 두드러진 옵션으로 부상하고 있습니다. 프리세일 라운드는 기록적인 속도로 매진되고 있으며, 얼리버드 구매자들은 이미 수익률이...
스레숄드
T$0.01498-0.39%
비트코인
BTC$121,274.9-0.86%
GET
GET$0.004214-1.77%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:09
비트코인 장기 보유자들, 2025년 최대 규모의 하루 지출로 9만 7천 BTC 이동

비트코인 장기 보유자들, 2025년 최대 규모의 하루 지출로 9만 7천 BTC 이동

Glassnode에 따르면 비트코인 장타매매 홀더들이 하루 만에 약 97,000 BTC를 소비했으며, 이는 2025년 최대 규모의 움직임입니다. 분석가들은 $113K와 $95K의 주요 레벨에 주목하고 있습니다.
비트코인
BTC$121,274.9-0.86%
Movement
MOVE$0.1067-2.46%
Blockchainreporter2025/09/02 09:00
중요한 중립 신호로의 전환이 기회를 알림

중요한 중립 신호로의 전환이 기회를 알림

게시물 중요한 중립으로의 전환이 기회를 알린다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 공포 & 탐욕 지수: 중요한 중립으로의 전환이 기회를 알린다
Index Cooperative
INDEX$1.05+3.96%
BRC20.COM
COM$0.011195+9.05%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:46
거대한 $6,080,413,883 XRP 이동이 리플 지갑들을 놀라게 해: 무슨 일이 일어나고 있나?

거대한 $6,080,413,883 XRP 이동이 리플 지갑들을 놀라게 해: 무슨 일이 일어나고 있나?

거대한 $6,080,413,883 XRP 이동이 리플 지갑을 놀라게 해: 무슨 일이 일어나고 있나? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 예상대로 9월 첫날에 리플 에스크로 거래가 이루어졌으며, 항상 그렇듯이 그 규모는 놓치기 어렵습니다. 고래 알림(Whale Alert)은 연속적으로 여러 건의 이체를 추적했습니다: $1,380,340,882에 해당하는 500,000,000 XRP가 잠금 해제되어 리플 지갑으로 전송되었습니다. 그 다음, $830,158,847 상당의 300,000,000 XRP와 $553,278,406에 해당하는 200,000,000 XRP가 잠금 해제되었습니다. 그러나 이 모든 공급량이 시장에 나오는 것은 아닙니다. 일련의 과정이 끝날 무렵, 리플은 700,000,000 XRP를 에스크로로 반환했습니다: $1,104,530,305 가치의 400,000,000 XRP와 $828,023,264 가치의 300,000,000 XRP입니다. 이로 인해 9월에는 300,000,000 XRP의 순 유입이 발생했으며, 이는 회사의 일반적인 패턴인 10억 XRP 잠금 해제, 일부 배포 및 남은 부분 재잠금과 일치합니다. 리플은 왜 XRP를 이렇게 움직이나요? 이 시스템은 XRP의 유통 공급량을 더 예측 가능하게 만들기 위해 수년 전에 도입되었습니다. 매월 리플은 에스크로에서 10억 XRP의 새로운 트랜치를 개방합니다. 이 토큰들은 리플 생태계에서 사용하거나 기관 수요를 위해 사용할 수 있습니다. 그러나 사용되지 않은 부분은 나중 주기를 위해 다시 잠깁니다. 이는 현재 약 35.6억 XRP를 에스크로에 보유하고 있는 순환 메커니즘입니다. 순 공급 증가는 가격 움직임에 영향을 미칠 수 있지만, 더 큰 재잠금은 그 압력을 줄입니다. 이번에는 균형이 적절해 보입니다: 300만 XRP가 해제되었으며, 현재 가치로 약 $830만에 해당하며, 대부분은 장기 보유로 다시 돌아갔습니다.
Union
U$0.003536-50.55%
Moonveil
MORE$0.03415+60.63%
Movement
MOVE$0.1067-2.46%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:45
솔라나, 가장 탈중앙화된 블록체인이 될 것: 펀드 CEO

솔라나, 가장 탈중앙화된 블록체인이 될 것: 펀드 CEO

솔라나가 가장 분산화된 블록체인이 될 것이라는 게시물: 펀드 CEO가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나가 가장 분산화된 블록체인이 될 것: 펀드 CEO
비트코인
BTC$121,274.9-0.86%
BRC20.COM
COM$0.011195+9.05%
Sign
SIGN$0.06081-5.76%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:27
전문가들, 2025년 큰 수익을 위해 리플(XRP) 대신 보유할 3가지 암호화폐 선정: 체인링크, 비체인, 레이어 브렛

전문가들, 2025년 큰 수익을 위해 리플(XRP) 대신 보유할 3가지 암호화폐 선정: 체인링크, 비체인, 레이어 브렛

BitcoinEthereumNews.com에 게재된 "전문가들이 2025년 큰 수익을 위해 리플(XRP) 대신 보유할 3가지 암호화폐로 체인링크, 비체인, 레이어 브렛을 선택" 포스트입니다. 시장이 변화하고 있으며, 투자자들이 2025년 더 큰 기회를 위해 리플(XRP) 너머를 바라보면서 투기가 일어나고 있습니다. 체인링크와 비체인 같은 기존 플레이어들이 탄탄한 기반을 계속 구축하는 동안, 새로운 밈 토큰이 등장하고 있습니다: 레이어 브렛. 이 이더리움 레이어 2 밈 코인은 밈 문화와 실제 유틸리티의 조합으로 이미 주목을 받고 있으며, 현재 단 $0.0053에 프리세일이 진행 중입니다. 분석가들은 이것이 2025년 암호화폐 강세장을 향해 나아가는 다음 100배 알트코인 중 하나가 될 수 있다고 믿기 시작하고 있습니다. 레이어 브렛: 레이어 2에서 체인을 깨다 베이스에 갇힌 원래 브렛 토큰과 달리, 레이어 브렛은 이더리움 레이어 2로 이동하여 번개처럼 빠른 거래와 페니 수준으로 낮아진 가스 수수료를 제공합니다. 이더리움 레이어 1은 안전하지만 종종 혼잡하며, 거래 비용이 $10 이상으로 급증합니다. 레이어 브렛은 이 문제를 해결하여 기존 밈 토큰이 부족했던 확장성과 성능을 제공합니다. 이것은 단순한 투기성 밈 토큰 이상입니다. ERC-20 디자인을 통해 $LBRETT는 바이럴한 매력과 실제 인프라 이점을 결합합니다. 규제 전투에 직면한 리플(XRP)이나 꾸준히 성장하지만 더 느린 속도로 성장하는 체인링크와 비체인 같은 프로젝트와 비교할 때, 레이어 브렛은 연간 수조 달러를 처리할 것으로 예상되는 붐 레이어 2 섹터에서 빠르게 확장할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다. 스테이킹과 낮은 시가총액 잠재력의 이점 초기 구매자들에게 큰 매력은 단지 낮은 진입 가격뿐만 아니라 스테이킹 보상입니다. 암호화폐 프리세일 동안 $LBRETT를 구매함으로써, 투자자들은 레이어 2 효율성으로 구동되는 높은 APY를 위해 메타마스크나 트러스트 월렛을 통해 즉시 토큰을 스테이킹할 수 있습니다. 대조적으로, LINK나 VET를 장타매매하는 것은 종종 상당한 수익을 위해 생태계 채택을 기다리는 것을 의미합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다: 레이어 2 속도: 최소한의 수수료로 몇 초 안에 처리되는 거래. 프리세일 접근: 초기 지지자들에게 $0.0053에 제공되는 $LBRETT. 스테이킹 보상: 초기 채택자들은 확보할 수 있습니다...
스레숄드
T$0.01498-0.39%
RealLink
REAL$0.08176-1.33%
Trust The Process
TRUST$0.0003733-2.43%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:12
시바 이누 (SHIB) 여기서 제로 추가 또는 지금 피벗

시바 이누 (SHIB) 여기서 제로 추가 또는 지금 피벗

이 게시물 Shiba Inu (SHIB) 여기서 제로 추가 또는 지금 피봇이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마침내 일어나고 있나요
Union
U$0.003536-50.55%
ChangeX
CHANGE$0.00158304-3.49%
시바이누
SHIB$0.00001186-2.62%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:10
화요일, 9월 2일 오늘의 Wordle #1536 힌트와 정답

화요일, 9월 2일 오늘의 Wordle #1536 힌트와 정답

오늘의 Wordle #1536 힌트와 정답 (9월 2일 화요일) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 Wordle을 푸는 방법. SOPA Images/LightRocket via Getty Images 노동절이 지나가고 여기 우리는 한여름의 무더위 속에 있습니다. 3주가 남았고 그 후 가을이 우리 곁에 찾아와 낙엽과 시원함을 가져다 줄 것입니다. 이 좋은 9월의 날에 풀어야 할 Wordle이 있습니다. 함께 풀어봅시다! 월요일 Wordle을 찾고 계신가요? 여기에서 가이드를 확인하세요. Wordle 플레이 방법 Wordle은 숨겨진 다섯 글자 단어를 6번 이하의 시도로 맞추는 것이 목표인 일일 단어 퍼즐 게임입니다. 각 추측 후, 게임은 정답에 가까워지는 데 도움이 되는 피드백을 제공합니다: 녹색: 글자가 단어에 있고 올바른 위치에 있습니다. 노란색: 글자가 단어에 있지만 잘못된 위치에 있습니다. 회색: 글자가 단어에 전혀 없습니다. 이러한 단서를 사용하여 추측의 범위를 좁히세요. 매일 새로운 단어가 나오고, 전 세계 모든 사람들이 같은 퍼즐을 풀고 있습니다. 일부 Wordle 플레이어들은 친구, 가족, Wordle 봇 또는 저와 같은 겸손한 해설자와 경쟁적 Wordle을 플레이하기도 합니다. 이 게시물 끝 부분에서 경쟁적 Wordle의 규칙을 확인하세요. 오늘의 Wordle 힌트와 정답 Wordle 봇의 시작 단어: SLATE 오늘 나의 시작 단어: GRAPE (67개 단어 남음) 힌트: 힘. 단서: 이 Wordle은 세 개의 자음이 연속으로 있습니다. 자, 아래에 스포일러가 있습니다! 정답이 곧 나옵니다! . . . 정답: 오늘의 Wordle 스크린샷: Erik Kain Wordle 분석 매일 저는 제 추측 게임을 분석하기 위해 Wordle 봇을 확인합니다. 여기에서 Wordle 봇으로 Wordle 점수를 확인할 수 있습니다. GRAPE는 오늘 실제로 괜찮은 시작이었으며, 가능한 해결책이 67개만 남았습니다. 그러나 INGOT은 그 수를 7개로만 줄였고, SWIFT는 더 나빠서 선택할 수 있는 단어가 4개만 남았습니다. 저는...
SIX
SIX$0.0195-1.26%
PlaysOut
PLAY$0.04843+5.76%
GET
GET$0.004214-1.77%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:51
인기 뉴스

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다