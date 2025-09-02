2025-10-09 목요일

Hex Trust CEO, 비트코인 재무 기업에서 가능성과 위험 모두 본다

Hex Trust CEO, 비트코인 트레저리 기업에서 약속과 위험을 모두 본다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 안녕하세요, 아시아. 시장에서 화제가 되고 있는 뉴스를 소개합니다: 아시아 모닝 브리핑에 오신 것을 환영합니다. 이는 미국 시간 동안의 주요 뉴스와 시장 움직임 및 분석에 대한 일일 요약입니다. 미국 시장에 대한 자세한 개요는 CoinDesk의 Crypto Daybook Americas를 참조하세요. 디지털 자산 트레저리(DATs) 기업 - 대차대조표에 비트코인을 보유하는 기업 - 은 홍콩에서 열린 BTC 아시아에서 화제의 중심이었습니다. 그러나 암호화폐 수탁인 Hex Trust의 CEO이자 공동 창업자인 알레시오 콰글리니는 기업의 비트코인 채택이 양날의 검이 될 수 있다고 말합니다. 트레저리 보유가 공개 기업의 대차대조표에 암호화폐를 올려놓는 동안, 그는 레버리지 전략이 채택을 불안정성의 원천으로 바꿀 수 있다고 경고합니다. "채택에는 좋습니다. 기본적으로 수십억 명의 사람들이 지역 증권 거래소와 나스닥에 투자하면서 간접적으로 비트코인에 접근할 수 있기 때문에 좋습니다,"라고 콰글리니는 홍콩에서 열린 BTC 아시아 행사 중 CoinDesk와의 최근 인터뷰에서 말했습니다. 그러나 그는 건전한 포트폴리오 다각화와 금융 공학 사이에 명확한 선을 그었습니다. "이 상장 기업이 암호화폐를 보유하는 것이 유일한 목적이라면, 그것은 공개적으로 거래되는 헤지 펀드입니다. 일종의 금융 공학 연습입니다,"라고 그는 계속했습니다. 콰글리니는 업계의 많은 다른 사람들처럼 과도한 레버리지 수준에 대해 우려하고 있습니다. Galaxy의 최근 보고서는 2022년 이후 최고 수준의 대출 규모와 함께 10억 달러 규모의 청산 파도를 보여주며 위험을 설명하고 있으며, 한국 규제 당국은 레버리지가 시장에 부담을 주는 것에 대한 우려가 커짐에 따라 이미 새로운 대출 상품을 동결하는 조치를 취했습니다. "이러한 기업들이 레버리지를 활용하고 강력한 트리거로 비트코인을 구매하기 위해 부채를 발행한다면, 그것은 큰 문제입니다,"라고 콰글리니는 말했습니다. 공개 시장에서는 부채 계약이 투명하여 트레이더들이 강제 매도를 예상할 수 있습니다. "당신은 ...의 상황에 처할 수 있습니다."
비트코인
BTC$121,211.57-0.91%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:42
현재 총 BTC 공급량의 놀라운 7%가 보유 중, 150만 코인 초과

이 게시물 놀라운 총 BTC 공급량의 7%가 현재 보유 중, 150만 코인 초과는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 비트코인 ETF: 놀라운 총 BTC 공급량의 7%가 현재 보유 중, 150만 코인 초과 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 현물 비트코인 ETF: 총 BTC 공급량의 놀라운 7%가 현재 보유 중, 150만 코인 초과 출처: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etfs-holdings/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:40
'절대 팔지 마라' 비트코인 강세론자들이 '업토버'를 과대 선전하고 있다. 통계는 그들의 편일까?

'절대 팔지 마라' 비트코인 강세론자들이 '업토버'를 과대 선전하고 있다. 통계는 그들의 편인가? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일부 암호화폐 강세론자들은 "업토버" 이전에 자신들의 보유량을 팔지 않기로 결심한 것으로 보입니다. 그들은 비트코인의 4분기 실적에 대해 낙관적이며, 투자자들에게 계절성을 너무 복잡하게 생각하지 말라고 촉구합니다. "업토버"는 그 이름에 걸맞나요? "업(상승)"과 "10월(October)"의 조합인 "업토버"라는 용어는 처음에 암호화폐 트위터에서 인기를 얻었습니다. 역사적 데이터에 따르면, 10월은 일관된 긍정적 수익률로 인해 비트코인에게 가장 성공적인 달 중 하나였습니다. 데이터는 비트코인 강세론자들의 열정을 뒷받침하나요? 물론입니다. 2013년 이후, 비트코인이 10월을 적자로 마감한 달은 단 두 번뿐이었습니다(2014년과 2018년). 2014년에는 Mt. Gox 거래소의 붕괴와 규제 감시로 인한 극심한 약세장 속에서 암호화폐가 13% 하락했습니다. 2018년 10월에는 비트코인이 3% 하락했으며, 이는 2017년 말 ICO 주도의 열풍 이후 발생한 또 다른 시장 붕괴의 중간에 있었습니다. 나머지 달들은 확실히 상승세였습니다. 예를 들어, 2013년에는 암호화폐가 더 많은 주류 관심을 끌기 시작했을 때 비트코인이 10월에 무려 61%나 상승했습니다. 2021년에는 미국에서 첫 선물 기반 BTC ETF 승인을 둘러싼 과대 선전으로 인해 비트코인이 10월에 40%나 급등했습니다. 이러한 상품들은 현물 ETF보다 몇 년 앞서 출시되었습니다. 출처: https://u.today/never-sell-bitcoin-bulls-hypying-up-uptober-are-stats-on-their-side
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:39
비트코인, 전략의 잠재적 S&P 500 편입으로 혜택 볼 것으로 분석가 예측

비트코인이 전략의 잠재적 S&P 500 편입으로 혜택을 받을 것이라고 분석가가 예측한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이 전략의 잠재적 S&P 500 편입으로 혜택을 받을 것이라고 분석가 예측 | Bitcoinist.com 뉴스레터 가입하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Ash는 블록체인 및 암호화폐 산업에서 풍부한 경험을 가진 베테랑 프리랜서 편집자이자 작가입니다. 그의 경력 동안, 그는 주요 출판물에 기여하며 탈중앙화 금융(DeFi), 암호화폐 트렌드, 블록체인 혁신과 관련된 유익하고 시의적절한 콘텐츠를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 복잡한 주제를 쉽게 설명하는 그의 능력은 업계의 경험 많은 전문가와 신규 진입자 모두가 그의 작업으로부터 혜택을 받을 수 있게 했습니다. 이러한 특정 역할을 넘어, Ash의 글쓰기 전문성은 뉴스 업데이트, 장문 분석, 사상적 리더십 기사 등 광범위한 콘텐츠를 아우릅니다. 그는 여러 플랫폼이 높은 편집 기준을 유지하도록 도왔으며, 기사가 독자들에게 정보를 제공할 뿐만 아니라 명확성과 심층 연구를 통해 독자들을 참여시키도록 보장했습니다. 그의 작업은 빠르게 진화하는 블록체인 생태계에 대한 깊은 이해를 반영하며, 최신 정보를 유지하는 것이 필수적인 분야에서 그를 가치 있는 기여자로 만들었습니다. 글쓰기 작업 외에도, Ash는 콘텐츠 팀을 관리하는 강력한 기술을 개발했습니다. 그는 다양한 작가와 연구원 그룹을 이끌며, 주제 선정, 승인, 편집부터 최종 출판까지 편집 과정을 감독했습니다. 그의 리더십은 콘텐츠 제작이 시기적절하고 정확하며 그가 함께 일한 플랫폼의 전략적 목표에 부합하도록 보장했습니다. 이는 콘텐츠 전략에 대한 그의 전문성을 강화했을 뿐만 아니라 프로젝트 관리 및 팀 조정 기술도 향상시켰습니다. Ash가 기술적 전문성과 편집 감독을 결합하는 능력은 Etherscan, Dune Analytics, Santiment와 같은 블록체인 분석 도구에 대한 그의 지식으로 더욱 강화됩니다. 이러한 도구들은 그에게...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:24
고래의 거대한 3220만 달러 움직임이 시장을 충격에 빠뜨려

고래의 거대한 3220만 달러 이동이 시장을 충격에 빠뜨렸다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. WLFI 토큰 예치: 고래의 거대한 3220만 달러 이동이 시장을 충격에 빠뜨리다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 WLFI 토큰 예치: 고래의 거대한 3220만 달러 이동이 시장을 충격에 빠뜨리다 출처: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-deposit-whale/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:16
이 주요 지지선이 무너지면 비트코인이 90,000달러까지 폭락할 수 있다고 유명 분석가 경고

이 주요 지지선이 무너지면 비트코인이 90,000달러까지 폭락할 수 있다고 유명 분석가가 경고했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 비트코인 가격의 하락세는 시장 분석가들 사이에서 주목을 받고 있으며, 한 저명한 인물은 향후 몇 개월 내에 주요 암호화폐가 90,000달러 선까지 크게 하락할 수 있다고 경고했습니다. 비트코인이 이번 달을 공식적으로 중요 지지선 아래로 떨어지며 시작했지만, 시장의 반응은 미온적이어서 많은 투자자들이 아직 상황의 심각성을 완전히 파악하지 못하고 있음을 시사합니다. BTC의 마지막 방어선 최근 X(구 트위터)에 올린 게시물에서, 시장 분석가 Doctor Profit은 다양한 홀더 그룹과 관련된 주요 가격 수준을 강조했습니다: 100만 홀더의 경우 115,600달러, 300만 홀더의 경우 113,600달러, 그리고 약 600만 홀더의 경우 107,000달러입니다. 월요일 초 비트코인이 이 모든 임계값 아래에서 거래되면서, Doctor Profit은 최근 모든 구매자가 현재 미실현 손실에 직면해 있다고 지적했습니다. 그러나 그는 이러한 공포의 부재를 안정성의 신호로 해석하는 것에 대해 경고했습니다. 그에 따르면, "이 투자자들은 아직 충분한 공포를 맛보지 못했다"며, 진정한 항복이 일어날 때까지 마켓 메이커들이 계속해서 가격을 낮출 수 있다고 제안했습니다. 분석가는 107,000달러에서 108,900달러 구간이 비트코인의 마지막 강력한 방어선을 나타낸다고 강조했습니다. 이 수준이 유지되지 못할 경우, 그는 90,000달러에서 95,000달러 범위로 빠르게 이동할 것이라고 예측합니다. 현재, 시장의 주요 암호화폐는 109,000달러 이상으로 회복되었습니다. 이는 마지막 지지선 위에서 거래되고 있어, 비트코인이 90,000달러 바로 위에 위치한 시카고 상품 거래소(CME) 갭을 향해 추가로 17% 가격이 하락하는 분석가의 시나리오를 방지하고 있습니다. 비트코인에게 다가올 어려운 9월 Doctor Profit은 또한 그의 분석에서 현재 시장 심리가 최소한의 공포와 단지 0.5%의 미실현 손실로 특징지어진다고 주장했으며, 특히 역사적인 하락장에서 볼 수 있는 30% 이상의 더 큰 조정과 비교했을 때 그렇다고 말했습니다. 그는 투자자들 사이에서 공포의 부재가...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:15
비트코인으로 UAE에서 럭셔리 주택 구매하기

비트코인으로 UAE에서 럭셔리 주택 구매하기라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. UAE 라스 알 카이마 시의 선도적인 개발업체가 디지털 자산 시대에 진입하고 있습니다. 시가총액 약 13억 달러의 상장 기업인 RAK Properties는 국제 부동산 판매에 암호화폐를 수용할 것이라고 발표했습니다. 구매자들은 비트코인, 이더리움, 테더의 USDT 및 기타 주요 토큰으로 거래를 결제할 수 있게 됩니다. 결제는 지역 핀테크 기업 Hubpay를 통해 처리되며, 자금이 RAK 계정에 입금되기 전에 UAE 디르함으로 전환됩니다. CFO 라훌 조가니는 이 결정이 디지털에 능숙한 새로운 투자자들의 기대를 충족시키기 위한 회사의 목표를 반영한다고 말했습니다. "우리는 디지털 자산으로 거래하는 데 가치를 보는 고객들의 현대적인 생태계에 문을 열고 있습니다,"라고 그는 설명했습니다. 2025년 포트폴리오 확장 2005년부터 아부다비 증권거래소에 상장된 RAK Properties는 UAE 최대 부동산 개발업체 중 하나입니다. 이 회사는 2024년에 2억 8100만 디르함의 순이익을 기록하며 전년 대비 39% 증가했으며, 지속적인 성장 전략의 일환으로 2025년에 12개의 새로운 프로젝트를 계획하고 있습니다. UAE의 증가하는 암호화폐 채택 이번 움직임은 UAE가 디지털 자산의 글로벌 허브로 급부상하고 있음을 강조합니다. 업계 리더들은 규제 명확성과 강력한 기관 관심에 힘입어 향후 5년 내에 암호화폐가 이 나라의 가장 큰 경제 부문 중 하나가 될 것으로 예상합니다. Chainalysis의 최근 데이터에 따르면 2024년 중반 기준으로 UAE의 암호화폐 활동이 모든 거래 규모에서 급증했으며, 소매 활동은 전년 대비 75% 이상 증가했습니다. 두바이와 아부다비가 이미 진보적인 프레임워크를 추진하고 있는 가운데, 라스 알 카이마의 암호화폐 기반 부동산 시장 진출은 이 나라의 빠르게 발전하는 디지털 경제에 또 다른 층위를 더합니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:02
메타플래닛 비트코인: 일본 거대 기업, 야심찬 21만 BTC 매수 계획 공개

BitcoinWorld 메타플래닛 비트코인: 일본 거대 기업, 야심찬 210,000 BTC 매수 계획 공개 기업 금융 세계는 주목할 만한 변화를 목격하고 있으며, 그 선두에는 일본의 상장 기업인 메타플래닛이 있습니다. 최근 메타플래닛 비트코인 보유량을 대폭 늘리겠다는 발표는 전 세계의 이목을 집중시켰으며, 디지털 자산 통합의 대담한 새 장을 알리고 있습니다. 이는 단순한 구매가 아닌, 앞으로 수년간 기업 자금 관리를 재정의할 수 있는 전략적 움직임입니다. 메타플래닛 비트코인: 디지털 자산을 향한 전략적 도약 중요한 발전으로, 메타플래닛의 주주들이 야심찬 계획에 승인을 했습니다. 이 회사는 2027년까지 놀라운 210,000 BTC를 인수하는 것을 목표로 하고 있습니다. Cryptoslate가 보도한 이 결정은 선견지명이 있는 기업들이 비트코인을 핵심 자금 자산으로 수용하는 증가하는 추세를 강조합니다. 이는 비트코인의 장기적 가치에 대한 확신을 명확히 보여줍니다. 인수 전략은 탄탄하며, 메타플래닛은 우선주 발행을 통해 최대 555억 엔, 약 35억 8천만 달러에 해당하는 자금을 조달할 계획입니다. 이 자금 조달 메커니즘은 회사가 야심찬 목표를 달성하기 위한 명확한 경로를 제공합니다. 9월 1일 열린 중요한 주주 총회에는 전 미국 대통령 도널드 트럼프의 둘째 아들인 에릭 트럼프를 포함한 주목할 만한 참석자들이 있었습니다. 이러한 중요한 기업 결정에 그의 참석은 암호화폐 공간에서 주류 관심과 유명 인사들의 잠재적 영향력이 증가하고 있음을 강조합니다. 메타플래닛은 비트코인 분야에 낯선 존재가 아닙니다. 그들은 이전에 추가로 1,009 BTC를 구매했다고 발표했으며, 당시 총 보유량은 20,000 BTC였습니다. 이번 최신 승인은 그들의 약속을 크게 확대하며, 비트코인 생태계에서 주요 기관 참여자로서의 위치를 확립합니다. 왜 메타플래닛과 같은 기업들이 비트코인을 수용하고 있을까요? 메타플래닛이 메타플래닛 비트코인에 크게 투자하기로 한 결정은 더 넓은 추세의 일부입니다. 기업들은 인플레이션 압력과 경제적 불확실성으로부터 자본을 보호하기 위해 대체 자산을 점점 더 찾고 있습니다. '디지털 골드'라고 불리는 비트코인은 분산화되고 유한한 공급을 제공하여 매력적인 가치 저장소가 됩니다. 많은 기업 자금에 있어, 현금이나 단기 채권과 같은 전통적인 자산은 오늘날의 경제 환경에서 수익이 감소하고 있습니다. 비트코인은 잠재적인 가치 상승과 기존 금융 상품에서 벗어난 다각화 기회를 제공합니다. 이러한 전략적 전환은 주주들에게 장기적인 성장 잠재력을 제공할 수 있습니다. 또한, 비트코인을 채택하는 것은 회사의 선견지명 있는 접근 방식과 혁신을 알릴 수 있습니다. 이는 성장하는 디지털 경제와 일치하며 암호화폐 시장에 노출되기를 원하는 투자자들을 끌어들일 수 있습니다. 이러한 적극적인 자세는 회사의 시장 인식과 매력을 향상시킬 수 있습니다. 앞으로의 길: 자금 조달과 메타플래닛 비트코인 보유의 미래 2027년까지 210,000 BTC를 확보하는 것은 상당한 과제입니다. 메타플래닛이 이를 우선주를 통해 자금을 조달하려는 계획은 전략적 선택입니다. 우선주는 일반적으로 고정 배당금과 보통주보다 지급 우선권을 제공하여, 회사의 성장 이니셔티브를 지원하면서 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 됩니다. 이러한 구조화된 자금 조달 접근 방식은 회사의 보통주 가치에 즉각적인 영향을 최소화하면서 인수에 필요한 자본을 제공합니다. 이는 비트코인을 책임감 있게 대차대조표에 통합하도록 설계된 신중하게 고려된 금융 전략을 반영합니다. 메타플래닛이 체계적으로 목표인 210,000 메타플래닛 비트코인을 인수함에 따라, 암호화폐 커뮤니티는 주시할 것입니다. 이 장기적인 인수 전략은 지속적인 비트코인 가치 성장과 글로벌 금융에서의 역할 증가에 대한 믿음을 시사합니다. 또한 유사한 움직임을 고려하는 다른 상장 기업들에게 선례를 제시합니다. 이 대담한 움직임은 암호화폐 시장에 어떤 의미가 있을까요? 메타플래닛의 야심찬 인수 계획은 더 넓은 암호화폐 시장에 중요한 영향을 미칩니다. 일본 기업의 이러한 상당한 기관적 관심은 특히 아시아의 다른 기업들이 비트코인을 자금 자산으로 탐색하도록 영감을 줄 수 있습니다. 이러한 파급 효과는 글로벌 기관 채택을 더욱 가속화할 수 있습니다. 메타플래닛과 같은 기업들이 만들어내는 일관된 수요는 비트코인 시장에 안정성 층을 더합니다. 변동성이 암호화폐의 특성으로 남아 있지만, 공개 기업들의 대규모, 장기적 보유는 더 성숙하고 탄력적인 시장 구조에 기여할 수 있습니다. 이는 전통적인 금융으로부터 성장하는 신뢰를 보여줍니다. 그러나 도전은 여전히 남아 있습니다. 암호화폐에 대한 규제 환경은 계속 진화하고 있으며, 시장 변동성은 여전히 자산 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요소들에도 불구하고, 메타플래닛의 약속은 비트코인의 지속적인 가치 제안에 베팅하는 계산된 위험-보상 평가를 강조합니다. 메타플래닛이 2027년까지 210,000 메타플래닛 비트코인을 인수하려는 대담한 계획은 획기적인 결정입니다. 이는 기업 자금에서 비트코인의 역할이 중요한 자산으로서의 성장하는 확신을 강조합니다. 이 움직임은 메타플래닛의 디지털 자산 채택 리더로서의 위치를 공고히 할 뿐만 아니라, 글로벌 금융 커뮤니티에 강력한 메시지를 보냅니다: 비트코인은 계속 존재할 것이며, 주류 기업 전략으로의 통합이 빠르게 가속화되고 있습니다. 메타플래닛의 여정은 의심할 여지 없이 미래 기업 비트코인 노력의 사례 연구로 활용될 것입니다. 자주 묻는 질문 (FAQs) 메타플래닛이란 무엇인가요?메타플래닛은 비트코인을 기업 자금에 전략적으로 통합한 일본의 상장 기업입니다. 메타플래닛은 얼마나 많은 비트코인을 인수할 계획인가요?메타플래닛 주주들은 2027년까지 인상적인 210,000 BTC를 구매하는 계획을 승인했습니다. 메타플래닛은 이 대규모 비트코인 인수를 어떻게 자금 조달할 계획인가요?이 회사는 우선주 발행을 통해 최대 555억 엔(약 35억 8천만 달러)을 조달하여 인수 자금을 마련할 계획입니다. 왜 메타플래닛과 같은 더 많은 기업들이 자금에 비트코인을 추가하고 있나요?기업들은 인플레이션에 대한 헤지, 가치 저장소, 그리고 전통적인 자산에서 벗어난 다각화 전략으로 장기적인 성장 잠재력을 추구하며 비트코인을 점점 더 채택하고 있습니다. 주주 총회에 에릭 트럼프가 참석한 의미는 무엇인가요?에릭 트럼프의 참석은 기업 비트코인 채택과 더 넓은 암호화폐 시장에 대한 주류 및 유명 인사들의 관심이 증가하고 있음을 강조합니다. 이 발표 이전에 메타플래닛의 비트코인 보유량은 얼마였나요?이 승인 이전에, 메타플래닛은 추가로 1,009 BTC를 인수하여 총 보유량을 20,000 BTC로 늘렸습니다. 메타플래닛의 야심찬 비트코인 전략이 당신의 관심을 끌었나요? 기업 자금의 미래와 디지털 자산의 진화하는 역할에 대한 대화를 촉발하기 위해 이 기사를 네트워크와 공유하세요! 최신 비트코인 시장 동향에 대해 더 알아보려면, 비트코인 기관 채택을 형성하는 주요 발전에 관한 우리의 기사를 탐색하세요. 이 게시물 메타플래닛 비트코인: 일본 거대 기업, 야심찬 210,000 BTC 매수 계획 공개는 BitcoinWorld에 처음 등장했으며 Editorial Team이 작성했습니다
Coinstats2025/09/02 09:40
한 트레이더가 리틀 페페(LILPEPE)의 상승이 PEPE의 종말의 시작이라고 믿는 이유

한 트레이더가 Little Pepe(LILPEPE)의 부상이 PEPE의 종말의 시작이라고 믿는 이유에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Pepe는 2023년 밈 코인 시장을 강타하며 소매 트레이더와 암호화폐 팬들로부터 상당한 관심을 받았습니다. 그러나 최근 시장 변동은 새롭고 창의적인 밈 통화가 등장함에 따라 PEPE의 우위가 약화되고 있음을 시사합니다. Little Pepe(LILPEPE)는 가장 중요한 경쟁자 중 하나입니다. 이 프로젝트는 밈 코인 문화를 수용하고 커뮤니티 중심 기술과 강력한 사전 판매 모멘텀을 추가하여 시장에서 PEPE의 위치를 흔들 수 있습니다. Pepe는 가격 안정성과 모멘텀에 문제가 있습니다 PEPE는 포물선 급등 이후 현재 역풍을 맞고 있습니다. PEPE의 현재 가격은 약 $0.0000011에 머물러 있으며, 시가총액은 약 43억 달러입니다. 보고서에 따르면 고래들이 많은 PEPE를 매도하고 있어 매도 압력이 가중되었습니다. 이로 인해 가격이 급격히 하락하고 단타매매 투자자들의 신뢰가 떨어졌습니다. 또한 선물 시장의 데이터는 미결제약정(OI)이 감소하고 있음을 보여주며, 이는 투기 자본이 코인을 떠나고 있음을 의미합니다. 또한 온체인 데이터 제공업체의 감성 분석에 따르면 상당한 지갑을 가진 투자자들이 보유량 일부를 매도하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 시장이 긴 횡보구간에 있거나 더 하락했을 때 이전에도 발생했습니다. 이전에 PEPE가 빠르게 발전할 것으로 예상했던 트레이더들은 이제 관심을 다시 불러일으킬 새로운 애플리케이션이나 중요한 협력이 없기 때문에 모멘텀을 회복할 수 있을지 불확실합니다. Little Pepe(LILPEPE)의 부상: 밈 코인의 새로운 시대? PEPE가 어려움을 겪고 있는 가운데 Little Pepe(LILPEPE)는 강력한 경쟁자로 부상하고 있습니다. Little Pepe는 단순히 투기에만 의존하지 않고 다른 밈 코인과 차별화됩니다. 대신 커뮤니티 강점, 구조화된 토크노믹스 및 적극적인 마케팅 이니셔티브를 기반으로 성장 전략을 구축했습니다. Little Pepe는 현재 사전 판매 12단계에 있으며 토큰을 각 $0.0021에 판매하고 있습니다. 이미 $22,955,333을 모금했습니다. ...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:36
엘살바도르, 세계 최초의 정부 지원 비트코인 컨퍼런스 개최 예정

엘살바도르가 세계 최초의 정부 지원 비트코인 컨퍼런스를 개최한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르는 2025년 11월 12~13일 산살바도르 역사적 중심지에서 세계 최초의 국가 후원 비트코인 컨퍼런스인 Bitcoin Histórico를 개최할 예정입니다. 국가 비트코인 사무소가 주최하는 이 행사는 "역사적인 특별한 순간의 증거"로 축하받고 있습니다. 이 발표는 전 세계적으로 큰 관심을 불러일으켰으며, 가상 커뮤니티에서 엘살바도르의 선구자적 위치를 강화했습니다. 2021년 비트코인(BTC)을 법정 통화로 도입한 최초의 국가가 된 이후, 이 나라는 또한 컨퍼런스를 통해 비트코인이 금융적 자유, 문화적 부흥, 그리고 통화적 독립성을 제공할 수 있다는 메시지를 강화하고 있습니다. Bitcoin Histórico, 금융적 자유, 문화, 암호화폐 혁신에 주목할 예정 주최 측은 "Bitcoin Histórico는 돈, 문화, 문명의 미래에 대해 논의하는 세계에서 가장 똑똑한 사람들을 한자리에 모은다"고 말했습니다. 얼리버드 티켓은 비트코인과 법정 화폐 결제 옵션으로 구매할 수 있으며, 이달 말에 오픈됩니다. 이틀간의 행사는 Centro Histórico를 토론, 워크숍, 문화 교류의 중심지로 변모시킬 것입니다. 국립궁전의 메인 무대에서는 기조 연설이 진행되며, 거대한 LED 스크린을 통해 Plaza Gerardo Barrios로 방송될 예정입니다. 추가 세션은 국립 도서관(BINAES)과 국립 극장에서 열릴 예정입니다. 연사 라인업도 확정되었으며, 억만장자 Ricardo Salinas, 작가 Jeff Booth, 비트코인 지지자 Max Keiser와 Stacy Herbert, 라이트닝 네트워크 개발자 Jack Mallers, 그리고 Pierre Rochard, Jimmy Song, Darin Feinstein, Lina Seiche와 같은 업계 인사들이 포함되어 있습니다. 이 컨퍼런스는 엘살바도르의 광범위한 정치적 변화의 시기에 개최됩니다. 최근 헌법 개정으로 대통령 임기가 6년으로 연장되었습니다. 또한 재선 금지 조항이 해제되어 비트코인의 주요 글로벌 지지자인 Nayib Bukele 대통령이 또 다른 임기를 이끌 수 있는 길이 열렸습니다. Bukele 정부는 비트코인에 관한 입장에서 계속해서 적극적인 태도를 유지하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:05
