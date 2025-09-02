MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
엘살바도르, 세계 최초의 비트코인 도시 축제로 수도를 변모시키다
엘살바도르가 수도를 세계 최초의 비트코인 도시 축제로 변모시키고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 올해 11월, 산살바도르는 엘살바도르가 세계 최초의 정부 후원 비트코인 컨퍼런스인 비트코인 히스토리코(Bitcoin Histórico)를 개최하면서 비트코인 문화의 중심지로 변모할 예정입니다. 11월 12~13일로 예정된 이 행사는 단순한 기술 모임 이상의 의미를 가지며, 문화적 이정표이자 비트코인이 국가를 어떻게 형성할 수 있는지 보여주는 쇼케이스로 구성됩니다. 도시 전체 경험 단일 컨벤션 센터 대신, 센트로 히스토리코(Centro Histórico) 전체가 행사장으로 활용됩니다. 국립궁전에서는 기조연설이 진행되고, 거대한 LED 스크린을 통해 헤라르도 바리오스 광장 전역에 강연이 방송됩니다. 부대 행사는 국립도서관과 국립극장에 걸쳐 진행되어 역사적 건축물과 화폐의 미래에 대한 현대적 토론이 어우러집니다. 주최 측은 금융, 문화, 국가 정체성을 연결하는 몰입형 체험을 만드는 것이 목표라고 말합니다. 얼리버드 티켓은 올 가을 법정화폐 옵션이 열리기 전까지 비트코인으로만 독점 판매되어 엘살바도르의 법정 통화 실험에 대한 의지를 강조합니다. 비트코인의 미래를 형성하는 목소리들 초청 명단에는 영향력 있는 인물들이 포함되어 있습니다: 멕시코의 가장 부유한 기업가 중 한 명인 리카르도 살리나스, 디플레이션 경제학을 탐구하는 것으로 알려진 저자 제프 부스, 그리고 라이트닝 네트워크의 선구자 잭 말러스. 비트코인 옹호자인 맥스 카이저와 스테이시 허버트도 무대에 오를 예정이며, 피에르 로샤드, 지미 송, 다린 파인스타인과 같은 존경받는 개발자와 기업가들도 함께합니다. 정치와 비트코인의 얽힘 이 컨퍼런스는 나이브 부켈레 대통령의 새로운 장과 맞물립니다. 대통령 임기를 연장하고 무기한 재선을 허용하는 헌법 개정 이후, 부켈레는 이제 비트코인 의제를 추진할 더 강력한 권한을 갖게 되었습니다. 2021년 이후, 그의 정부는 6,200 BTC 이상을 축적하고 비트코인을 금융 주권의 도구로 홍보해 왔습니다. 비평가들은 변동성과 관련된 위험을 경고하지만, 지지자들은 부켈레의 연장된 대통령직이 정책 연속성의 보장이라고 보며, 이는 엘살바도르의...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:32
공유하기
미국 인도 동맹으로 수십억 달러 혁신 시대 개척
게시물 미국-인도 동맹으로 수십억 달러 규모의 혁신 시대 개척이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인도 딥테크: 미국-인도 동맹으로 수십억 달러 규모의 혁신 시대 개척 콘텐츠로 건너뛰기 홈 AI 뉴스 인도 딥테크: 미국-인도 동맹으로 수십억 달러 규모의 혁신 시대 개척 출처: https://bitcoinworld.co.in/india-deep-tech-alliance/
U
$0.003539
-50.51%
DEEP
$0.127764
-4.24%
COM
$0.011195
+9.05%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:25
공유하기
비트코인 ETF 다시 긍정적이지만, 이더리움이 여전히 지배적
비트코인 ETF 다시 긍정적, 하지만 이더리움이 여전히 주도하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 ETF 다시 긍정적, 하지만 이더리움이 여전히 주도 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Keshav는 물리학 졸업생으로 2021년 6월부터 Bitcoinist의 작가로 일하고 있습니다. 그는 글쓰기에 열정을 가지고 있으며 수년간 다양한 분야에서 경험을 쌓아왔습니다. Keshav는 암호화폐 시장에 적극적인 관심을 가지고 있으며, 특히 온체인 데이터 분석이 그가 연구하고 글을 쓰기 좋아하는 분야입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-net-inflows-ethereum-dominates/
COM
$0.011195
+9.05%
SIGN
$0.06076
-5.84%
AREA
$0.00909
-4.81%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 11:42
공유하기
GCUL이 'XRP 킬러'인가? 비평가들이 Google의 중앙화된 블록체인에 의문을 제기하다
GCUL이 'XRP 킬러'인가? 비평가들이 Google의 중앙화된 블록체인에 의문을 제기하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일부에서는 Google Cloud Universal Ledger를 "XRP 킬러"라고 칭하고 있지만, 비평가들은 Google에 의한 중앙 집중식 통제가 탈중앙화의 핵심 원칙에 반한다고 주장하며 회의적인 입장을 유지하고 있습니다. 중앙화 대 탈중앙화 논쟁 최근 출시된 Google Cloud Universal Ledger(GCUL), 사설 및 허가형 블록체인은 안전한 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/is-gcul-an-xrp-killer-critics-question-googles-centralized-blockchain/
XRP
$2.7945
-2.58%
COM
$0.011195
+9.05%
CLOUD
$0.13684
+5.38%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 11:39
공유하기
충격적인 1억 3400만 달러 폭락이 시장을 뒤흔들다
게시물 충격적인 1억 3400만 달러 폭락이 시장을 뒤흔들다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 청산: 충격적인 1억 3400만 달러 폭락이 시장을 뒤흔들다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 이더리움 청산: 충격적인 1억 3400만 달러 폭락이 시장을 뒤흔들다 출처: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-liquidations-plunge-market/
COM
$0.011195
+9.05%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 11:16
공유하기
비트코인의 약한 손들이 매도를 끝냈나? BTC 회복의 초기 징후를 보여
비트코인의 약한 손들은 매도를 마쳤나? BTC는 회복의 초기 신호를 보여줍니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 주요 요점 비트코인 단타매매자들은 STH MVRV가 1 아래로 떨어지면서 2.6k BTC의 손실을 실현했습니다. 장타매매자들은 견고하게 유지되었고, 판매자 소진은 매도 압력이 완화될 수 있음을 시사했습니다. 약 3주 전 124,000달러에 도달한 이후, 비트코인[BTC]은 강한 하락 압력에 직면하여 107,270달러의 최저점을 기록했습니다. 이 글을 작성하는 시점에 비트코인은 109,540달러에 거래되며, 24시간 동안 0.56% 상승했습니다. 이러한 완만한 상승 이전에 BTC는 강한 하락세를 보이며 월간 3.74% 하락했습니다. 당연히 이러한 하락 속에서 단타매매자들은 항복하기 시작했습니다. 그리고 이는 문제를 의미했습니다. 비트코인 단타매매자들이 항복하고 있습니다 분석가 Burak Kesmeci에 따르면, 비트코인의 단기 홀더(STH) MVRV는 132일 동안의 수익 후 1 아래로 떨어졌습니다. 이는 2월 이후 처음 하락한 것으로, 당시 비율은 58일 동안 1 아래로 유지되었습니다. 그 후 BTC는 79,000달러까지 하락했습니다. 출처: Bitcoin Magazine Pro 사실, 1 아래로 떨어진다는 것은 STH가 손실을 보고 있다는 것을 의미합니다. STH 미실현 손익 비율은 이를 확인해주며, 0.955에 머물러 있습니다. 출처: Checkonchain 게다가, 실현 손실이 급증했습니다. STH 실현 손실은 단 2주 만에 623 BTC에서 2.6k BTC로 급증했습니다. 이러한 항복은 공포에 의한 탈출을 반영하며 단기 매도 압력을 가중시킵니다. 그러나 역사적으로 큰 STH 손실은 종종 더 강한 반등을 예고합니다. 출처: Checkonchain 역사적으로, 높은 STH 실현 손실은 하락장에서 약한 손들이 정리될 때 시장 바닥 근처에서 발생합니다. 이는 더 강한 손들이 축적할 수 있는 무대를 마련하여 반등 가능성을 시사합니다. 장기적 신념은 견고하게 유지됩니다 STH가 적극적인 매도로 전환된 반면, 비트코인 장기 홀더(LTH)는 안정적으로 유지되었습니다. Checkonchain에 따르면, LTH의 매도 측 리스크는 4일 전 정점을 찍은 후 급격히 하락했습니다. 출처: Checkonchain 보도 시점에 이 지표는 약 0.0017로, LTH가 매도보다 포지션 유지를 선호하면서 시장에 대한 강한 자신감을 나타냅니다. 수익률 하락 속에서도 LTH는 포지션을 청산할 강한 동기가 없습니다...
NEAR
$2.836
-2.77%
BTC
$121,211.57
-0.91%
GET
$0.004214
-1.77%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 11:15
공유하기
비트코인 ETF 다시 순 유입 기록, 그러나 이더리움이 여전히 우세
데이터에 따르면 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 다시 긍정적인 날들을 맞이하고 있지만, 이더리움 펀드는 여전히 시장을 선도하고 있습니다. 지난 주 비트코인 현물 ETF는 3,018 BTC의 순 유입을 기록했습니다. X에 올린 새 게시물에서, 분석 회사 Glassnode는 미국 [...]과 관련된 주간 자금 유입의 최신 추세에 대해 언급했습니다.
BTC
$121,211.57
-0.91%
NET
$0.00007867
-0.17%
공유하기
Bitcoinist
2025/09/02 11:00
공유하기
테더, 서클, 에테나, 암호화폐 수수료 생성 기준 상위 3대 블록체인 프로토콜로 진입; 하이퍼리퀴드, 펌프.펀, 기타 프로토콜이 뒤를 이어
Tether는 스테이블코인 거래 활동 증가로 인해 주간 수수료에서 1억 4941만 달러로 데이터를 선도하며, 그 뒤를 Circle(5079만 달러)과 Ethena(3601만 달러)가 따르고 있습니다.
FUN
$0.008566
+0.82%
TOP
$0.000096
--%
PUMP
$0.005466
-8.48%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/02 11:00
공유하기
블록체인 예측 프로토콜 미리어드, 540만 예측 및 51만 1천 사용자 달성
블록체인 예측 프로토콜 미리어드, 540만 예측과 51만 1천 사용자 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블록체인 기반 예측 프로토콜인 미리어드는 3월 출시 이후 USDC 거래량이 1,000만 달러를 초과했다고 발표했습니다. 예측 시장의 신뢰성 증가 블록체인 기반 예측 프로토콜 미리어드는 9월 1일, 3월 출시 이후 USDC 거래량이 1,000만 달러를 초과했다고 발표했습니다. 이 플랫폼은 또한 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/blockchain-prediction-protocol-myriad-hits-5-4m-forecasts-and-511k-users/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 10:51
공유하기
아시아 모닝 브리핑: Hex Trust CEO, 비트코인 트레저리 기업에서 가능성과 위험 모두 본다
좋은 아침입니다, 아시아. 시장에서 화제가 되고 있는 소식을 알려드립니다:아시아 모닝 브리핑에 오신 것을 환영합니다. 이는 미국 시간 동안의 주요 뉴스와 시장 움직임 및 분석에 대한 일일 요약입니다. 미국 시장에 대한 자세한 개요는 CoinDesk의 Crypto Daybook Americas를 참조하세요.디지털 자산 재무(DATs) 기업 - 비트코인을 대차대조표에 올리는 기업들 - 이 홍콩에서 열린 BTC 아시아에서 화제의 중심이었습니다. 하지만 암호화폐 수탁인 Hex Trust의 CEO이자 공동 창업자인 알레시오 콰글리니는 기업의 비트코인 도입이 양날의 검이 될 수 있다고 말합니다. 재무 보유가 공개 기업의 대차대조표에 암호화폐를 올리는 반면, 그는 레버리지 전략이 도입을 불안정성의 원천으로 바꿀 수 있다고 경고합니다. "도입에 좋습니다. 기본적으로 수십억 명의 사람들이 지역 증권 거래소와 나스닥에 투자하면서 간접적으로 비트코인에 접근할 수 있기 때문에 좋습니다,"라고 콰글리니는 홍콩에서 열린 BTC 아시아 행사 중 CoinDesk와의 최근 인터뷰에서 말했습니다. 하지만 그는 건전한 포트폴리오 다각화와 금융 공학 사이에 명확한 선을 그었습니다. "이 상장 기업이 암호화폐를 보유하는 것만을 목적으로 존재한다면, 그것은 공개적으로 거래되는 헤지 펀드입니다. 일종의 금융 공학 연습입니다,"라고 그는 계속했습니다. 콰글리니는 업계의 많은 사람들처럼 과도한 레버리지 수준에 대해 우려하고 있습니다. Galaxy의 최근 보고서는 대출 규모가 2022년 이후 최고치에 도달했으며 10억 달러의 청산 파도와 함께 위험을 보여주고 있습니다. 한편 한국 규제 당국은 레버리지가 시장에 부담을 주는 것에 대한 우려가 커지면서 이미 새로운 대출 상품을 동결하는 조치를 취했습니다. "이러한 기업들이 레버리지를 사용하고 강력한 트리거와 함께 비트코인을 구매하기 위해 부채를 발행한다면, 그것은 큰 문제입니다,"라고 콰글리니는 말했습니다. 공개 시장에서는 부채 계약이 투명하여 트레이더들이 강제 매도를 예상할 수 있습니다. "당신은 죄수의 딜레마 상황에 처할 수 있습니다... 이런 종류의 죽음의 소용돌이 효과가 업계에 더 많은 변동성을 가져올 수 있습니다." 그럼에도 불구하고 콰글리니는 오늘날의 재무 참여자들을 첫 단계로 보고 있습니다. "다음 단계는 많은 영업 현금 흐름을 가지고 있고 Apple, Google 등과 같이 엄청난 양의 현금을 보유하고 있는 실제 기업들입니다,"라고 그는 말했습니다. 이러한 기업들이 BTC에 준비금을 할당하기 시작한다면, 그 변화는 "매우 긍정적일 것"입니다. 결국, DATs의 실행 가능성에 대한 진정한 시험은 소규모 기업들이 자신을 비트코인 대리자로 전환하는 것이 아니라, 세계 최대 기업들이 자신들의 현금을 온체인에 넣을 의향이 있는지 여부입니다. 시장 움직임 BTC: 비트코인은 109,000달러 이상에서 거래되며 상승세를 보이고 있습니다. 세계 최대 디지털 자산은 8월에 BTC 현물 ETF에서 ETH 펀드로의 드문 자금 이동이 있었던 후 안정화되고 있으며, 이는 최근 몇 주 동안 상대적인 BTC 수요에 영향을 미쳤습니다. 더 넓은 매크로 환경은 여전히 지지적이지만 가격 움직임은 8월 중순 고점 아래에서 여전히 횡보구간에 있습니다. ETH: 이더는 4,298달러에 거래되고 있습니다. 시장 참여자들은 지난 달 말 기록적인 수준을 기록하고 4,000달러 후반대 근처에서 저항에 부딪힌 후 이익 실현을 완화하고 있습니다. 8월 ETF 자금 흐름 추세는 ETH에 유리했지만, 상승 후 단기 횡보가 지배적입니다. 골드: 금은 9월 연준 금리 인하에 대한 베팅이 증가하고 미국 달러가 약화되면서 4개월 최고치 근처에서 유지되고 있으며, 이 두 요소는 일반적으로 금을 지지합니다. 닛케이 225: 아시아-태평양 시장은 대부분 상승했으며 투자자들은 관세 불확실성과 상하이 협력기구 정상회담을 고려했습니다. 일본의 닛케이 225는 미국 법원이 트럼프의 글로벌 관세 대부분이 불법이라고 판결한 후 0.31% 상승했습니다. 암호화폐 관련 기타 소식: 개빈 뉴섬, 트럼프를 조롱하기 위해 밈 코인을 출시하고 싶어 해 (Decrypt) 한국 금융위원장 후보자, 암호화폐가 가치 없다고 발언한 후 반발에 직면 (The Block) 트럼프 가족의 World Liberty 암호화폐 지분이 60억 달러로 증가 (Decrypt)
NEAR
$2.836
-2.77%
T
$0.01495
-0.59%
U
$0.003539
-50.51%
공유하기
Coinstats
2025/09/02 09:15
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다