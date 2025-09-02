아시아 모닝 브리핑: Hex Trust CEO, 비트코인 트레저리 기업에서 가능성과 위험 모두 본다

좋은 아침입니다, 아시아. 시장에서 화제가 되고 있는 소식을 알려드립니다:아시아 모닝 브리핑에 오신 것을 환영합니다. 이는 미국 시간 동안의 주요 뉴스와 시장 움직임 및 분석에 대한 일일 요약입니다. 미국 시장에 대한 자세한 개요는 CoinDesk의 Crypto Daybook Americas를 참조하세요.디지털 자산 재무(DATs) 기업 - 비트코인을 대차대조표에 올리는 기업들 - 이 홍콩에서 열린 BTC 아시아에서 화제의 중심이었습니다. 하지만 암호화폐 수탁인 Hex Trust의 CEO이자 공동 창업자인 알레시오 콰글리니는 기업의 비트코인 도입이 양날의 검이 될 수 있다고 말합니다. 재무 보유가 공개 기업의 대차대조표에 암호화폐를 올리는 반면, 그는 레버리지 전략이 도입을 불안정성의 원천으로 바꿀 수 있다고 경고합니다. "도입에 좋습니다. 기본적으로 수십억 명의 사람들이 지역 증권 거래소와 나스닥에 투자하면서 간접적으로 비트코인에 접근할 수 있기 때문에 좋습니다,"라고 콰글리니는 홍콩에서 열린 BTC 아시아 행사 중 CoinDesk와의 최근 인터뷰에서 말했습니다. 하지만 그는 건전한 포트폴리오 다각화와 금융 공학 사이에 명확한 선을 그었습니다. "이 상장 기업이 암호화폐를 보유하는 것만을 목적으로 존재한다면, 그것은 공개적으로 거래되는 헤지 펀드입니다. 일종의 금융 공학 연습입니다,"라고 그는 계속했습니다. 콰글리니는 업계의 많은 사람들처럼 과도한 레버리지 수준에 대해 우려하고 있습니다. Galaxy의 최근 보고서는 대출 규모가 2022년 이후 최고치에 도달했으며 10억 달러의 청산 파도와 함께 위험을 보여주고 있습니다. 한편 한국 규제 당국은 레버리지가 시장에 부담을 주는 것에 대한 우려가 커지면서 이미 새로운 대출 상품을 동결하는 조치를 취했습니다. "이러한 기업들이 레버리지를 사용하고 강력한 트리거와 함께 비트코인을 구매하기 위해 부채를 발행한다면, 그것은 큰 문제입니다,"라고 콰글리니는 말했습니다. 공개 시장에서는 부채 계약이 투명하여 트레이더들이 강제 매도를 예상할 수 있습니다. "당신은 죄수의 딜레마 상황에 처할 수 있습니다... 이런 종류의 죽음의 소용돌이 효과가 업계에 더 많은 변동성을 가져올 수 있습니다." 그럼에도 불구하고 콰글리니는 오늘날의 재무 참여자들을 첫 단계로 보고 있습니다. "다음 단계는 많은 영업 현금 흐름을 가지고 있고 Apple, Google 등과 같이 엄청난 양의 현금을 보유하고 있는 실제 기업들입니다,"라고 그는 말했습니다. 이러한 기업들이 BTC에 준비금을 할당하기 시작한다면, 그 변화는 "매우 긍정적일 것"입니다. 결국, DATs의 실행 가능성에 대한 진정한 시험은 소규모 기업들이 자신을 비트코인 대리자로 전환하는 것이 아니라, 세계 최대 기업들이 자신들의 현금을 온체인에 넣을 의향이 있는지 여부입니다. 시장 움직임 BTC: 비트코인은 109,000달러 이상에서 거래되며 상승세를 보이고 있습니다. 세계 최대 디지털 자산은 8월에 BTC 현물 ETF에서 ETH 펀드로의 드문 자금 이동이 있었던 후 안정화되고 있으며, 이는 최근 몇 주 동안 상대적인 BTC 수요에 영향을 미쳤습니다. 더 넓은 매크로 환경은 여전히 지지적이지만 가격 움직임은 8월 중순 고점 아래에서 여전히 횡보구간에 있습니다. ETH: 이더는 4,298달러에 거래되고 있습니다. 시장 참여자들은 지난 달 말 기록적인 수준을 기록하고 4,000달러 후반대 근처에서 저항에 부딪힌 후 이익 실현을 완화하고 있습니다. 8월 ETF 자금 흐름 추세는 ETH에 유리했지만, 상승 후 단기 횡보가 지배적입니다. 골드: 금은 9월 연준 금리 인하에 대한 베팅이 증가하고 미국 달러가 약화되면서 4개월 최고치 근처에서 유지되고 있으며, 이 두 요소는 일반적으로 금을 지지합니다. 닛케이 225: 아시아-태평양 시장은 대부분 상승했으며 투자자들은 관세 불확실성과 상하이 협력기구 정상회담을 고려했습니다. 일본의 닛케이 225는 미국 법원이 트럼프의 글로벌 관세 대부분이 불법이라고 판결한 후 0.31% 상승했습니다. 암호화폐 관련 기타 소식: 개빈 뉴섬, 트럼프를 조롱하기 위해 밈 코인을 출시하고 싶어 해 (Decrypt) 한국 금융위원장 후보자, 암호화폐가 가치 없다고 발언한 후 반발에 직면 (The Block) 트럼프 가족의 World Liberty 암호화폐 지분이 60억 달러로 증가 (Decrypt)