MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
안전한 암호화폐 미래를 위한 한국의 대담한 계획
한국의 안전한 암호화폐 미래를 위한 대담한 계획이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 은행 주도 스테이블 코인: 한국의 안전한 암호화폐 미래를 위한 대담한 계획 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 은행 주도 스테이블 코인: 한국의 안전한 암호화폐 미래를 위한 대담한 계획 출처: https://bitcoinworld.co.in/bank-led-stablecoins-south-korea/
COM
$0,011194
+2,68%
FUTURE
$0,11269
-14,14%
BANK
$0,12737
+12,02%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:34
공유하기
1달러 미만의 3가지 암호화폐, 이더리움(ETH)의 최근 성공을 따라잡을 준비 완료
이 게시물 "1달러 미만의 3가지 암호화폐, 이더리움(ETH)의 최근 성공을 따라갈 준비 완료"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 4월 약 1,400달러의 최저점에서 이더리움은 240% 이상 상승하여 ATH인 4,800달러를 재시험했습니다. ETH의 수십억 달러 시가총액을 고려할 때 전례 없는 이 최근 성과에 따라 다른 소형 알트코인들도 뒤를 따르고 있습니다. 오늘 구매할 1달러 미만의 최고의 암호화폐를 찾는 투자자들에게 세 가지 프로젝트가 돋보입니다: Little Pepe(LILPEPE), Hedera(HBAR), MemeCore(M). 모두 1달러 미만의 가격이지만, 각각 2025년 4분기까지 큰 수익을 가져올 잠재력을 가지고 있습니다. Little Pepe(LILPEPE) Pepe는 작을지 모르지만, 이 개구리는 거대한 도약을 목표로 합니다. Little Pepe(LILPEPE)는 바이럴 에너지와 실제 블록체인 기능을 결합하여 올해 가장 화제가 된 밈 토큰 중 하나로 부상했습니다. 단순히 과대 선전에만 의존하는 많은 밈 코인과 달리, LILPEPE는 레이어 2 확장성, 스나이퍼봇 방지 생태계, 그리고 매수/매도 세금이 없어 빠르고 안전하며 트레이더에게 친화적입니다. 프리세일은 2300만 달러를 모금하고 145억 개의 토큰을 판매하는 대규모 성공을 거두었습니다. 초기 투자자들은 출시 시 0.001달러를 지불했으며 현재 단계가 0.0021달러로 진행됨에 따라 100% 이상의 미실현 이익을 보유하고 있습니다. 이는 구매자들이 거래소 상장으로 더 넓은 수요가 열리기 전에 참여할 수 있는 기회가 여전히 있다는 것을 의미합니다. 이 프로젝트는 CertiK 감사와 출시 시 고래들이 토큰을 덤핑하는 것을 방지하기 위한 엄격한 베스팅 일정을 특징으로 하여 신뢰를 구축합니다. 이러한 단계와 진행 중인 77만 7천 달러 경품 캠페인은 LILPEPE가 빠르게 성장하는 밈 코인 커뮤니티를 개발할 수 있게 했습니다. 또한 더 많은 유동성과 가시성을 가져올 수 있는 중앙화 거래소 상장에 대한 기대감도 높아지고 있습니다. 밈 에너지가 모멘텀을 촉진하고 실제 유틸리티가 장타매매 성장을 지원함에 따라, 분석가들은 LILPEPE가 프리세일 가격에서 50배에서 100배의 ROI를 제공하여 초기 구매자들을 큰 승자로 만들 수 있다고 믿습니다. 시장에서 최고의 1달러 미만을 찾는 사람들에게...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:23
공유하기
WLFI 피싱 공격, 이더리움 업그레이드 악용
게시물 WLFI 피싱 공격, 이더리움 업그레이드 악용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 긴급 경고: WLFI 피싱 공격, 이더리움 업그레이드 악용 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 긴급 경고: WLFI 피싱 공격, 이더리움 업그레이드 악용 출처: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-phishing-attacks-ethereum/
WLFI
$0,1731
-3,24%
COM
$0,011194
+2,68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:55
공유하기
한국 개인 투자자들, 테슬라에서 암호화폐 주식으로 전환
게시물 한국 소매 투자자들이 테슬라에서 암호화폐 주식으로 전환 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 극적인 변화: 한국 소매 투자자들이 테슬라에서 암호화폐 주식으로 전환 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 극적인 변화: 한국 소매 투자자들이 테슬라에서 암호화폐 주식으로 전환 출처: https://bitcoinworld.co.in/south-korean-investors-crypto/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:49
공유하기
라틴 아메리카 인사이트 앙코르: 베네수엘라가 보여주는 스테이블 코인의 힘
Latam Insights Encore: 베네수엘라가 스테이블 코인의 힘을 보여주다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Latam Insights Encore에 오신 것을 환영합니다. 지난 주 라틴 아메리카의 가장 관련성 높은 경제 및 암호화폐 뉴스를 심층적으로 살펴봅니다. 이번 호에서는 스테이블 코인이 점점 더 높아지는 인플레이션과 평가절하 지수에 직면한 베네수엘라에서 가치를 보존하는 도구가 된 방법을 살펴봅니다. Latam Insights Encore: 베네수엘라는 가능성에 대한 성명서입니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/latam-insights-encore-venezuela-shows-the-power-of-stablecoins/
DEEP
$0,127777
-4,31%
COM
$0,011194
+2,68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:36
공유하기
$WLFI 토큰 출시: 트럼프 가족, 투자자들이 40% 폭락에 직면한 가운데 50억 달러의 자산 증가
$WLFI 토큰 출시: 트럼프 가족, 투자자들이 40% 폭락을 겪는 동안 50억 달러의 자산 증가 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. $WLFI 토큰 출시: 트럼프 가족, 투자자들이 40% 폭락을 겪는 동안 50억 달러의 자산 증가 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 2025년 9월 1일 World Liberty Financial($WLFI) 토큰의 출시는 이미 올해 암호화폐 시장에서 가장 많이 논의되는 이벤트 중 하나가 되었습니다. 데뷔 후 몇 시간 만에 이 토큰은 기록적인 상승과 급격한 하락을 모두 보여주었습니다. 가장 즉각적인 영향은 트럼프 가족의 재산에 미쳤습니다. 월스트리트 저널에 따르면, 가족의 순자산은 WLFI 출시 이후 약 50억 달러 증가했으며, 이 토큰은 현재 부동산을 제치고 그들의 가장 가치 있는 단일 자산이 될 가능성이 높습니다. 도널드 트럼프는 "명예 공동 창립자"로 등재되어 있지만, 그의 세 아들이 공식적으로 이 프로젝트를 이끌고 있습니다. 가족의 보유량은 토큰 공급량의 1/4 미만이지만, 가치 평가의 변화는 하룻밤 사이에 그들의 부의 프로필을 재구성하기에 충분했습니다. 변동성 높은 거래 데뷔 WLFI는 놀라운 모멘텀으로 거래를 시작하여 잠시 ATH인 0.46달러에 도달한 후 3시간도 안 되어 0.20달러로 폭락했습니다. $WLFI 토큰에서 내부자 활동 감지 몇 시간 내에 내부자들이 덤핑을 시작했습니다. 가격은 3시간도 안 되어 0.34달러에서 0.25달러로 폭락했습니다. 지갑이 이야기를 말해줍니다: 처음 24시간 동안 최고 판매자들:•0x2d2419e6252729121c70285b045da2557128a131은 12.1M WLFI를 판매했습니다... pic.twitter.com/yW30y5ly1V — StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) 2025년 9월 1일 거래가 시작된 직후 여러 대형 지갑이 토큰을 대량 판매하는 비정상적인 온체인 활동에 대한 보고가 있었습니다. 이는 고위 프로필 출시에서 익숙한 패턴인 내부자 판매에 대한 우려로 이어졌습니다. 심지어 유명 트레이더들도 이 혼란에 휘말렸습니다. 앤드류 테이트가 19만 달러 상당의 WLFI 포지션에서 청산되어 몇 시간 만에 6자리 손실을 입었다는 보고가 나왔습니다. 장기 가치에 대한 분석가들의 의견 분분 험난한 출발에도 불구하고, 일부 시장 분석가들은 WLFI가 성장을 위한 기반을 갖추고 있다고 말합니다...
SIX
$0,01951
-1,46%
REAL
$0,0817
-1,54%
TRUMP
$7,44
-1,39%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:24
공유하기
도지코인이 3달러까지 상승할 가능성이 보이지만, 이 더 저렴한 대체 밈코인이 먼저 도달할 것입니다
도지코인이 3달러까지 상승할 가능성이 보이지만, 이 더 저렴한 대체 밈 코인이 먼저 도달할 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도지코인은 여전히 가장 잘 알려진 밈 코인이며, 분석가들은 계속해서 3달러를 향한 경로를 예측하고 있습니다. 거래 데이터에 따르면 다음 저항선은 0.30달러 근처에 있으며, 0.45달러를 향한 돌파는 더 큰 상승세를 확인할 수 있습니다. 시장 분석가들이 관찰한 바에 따르면, 장기간의 축적 기간은 2028년까지 가격이 3달러 선에 도달할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 한편, 여전히 0.003달러 미만으로 가격이 책정된 Little Pepe($LILPEPE)는 DOGE보다 2년 앞선 2026년까지 성장 목표를 달성할 것으로 예상됩니다. 도지코인의 3달러를 향한 상승세 도지코인은 몇 달 동안 0.16달러에서 0.30달러 사이에서 거래되고 있습니다. 역사적 패턴을 추적하는 분석가들은 이것이 큰 움직임 이전의 초기 단계와 유사하다고 말합니다. DOGE가 0.30달러 저항선을 돌파하면 0.45달러로 가는 경로는 현실적입니다. 그 이상으로, 다년간의 추세는 2028년까지 3달러를 시사합니다. 투자자들은 이를 밈 코인 사이클의 일부로 보지만, 인내심이 필요합니다. DOGE의 규모와 유동성은 새로운 프로젝트에 비해 가격 발견을 늦춥니다. Little Pepe의 2026년을 향한 경로 대신, Little Pepe($LILPEPE)는 성장을 위해 만들어졌습니다. 이 프로젝트는 확장성, 보안 및 초저 수수료에 중점을 둔 레이어 2 블록체인을 갖추고 있습니다. 그 핵심에는 생태계 전반에 걸쳐 스테이킹, 보상 및 거버넌스를 촉진하는 $LILPEPE 토큰이 있습니다. 여전히 0.003달러 미만의 사전 판매 가격으로, 분석가들은 성장 기간이 훨씬 짧다고 말합니다. 예측에 따르면 2026년은 $LILPEPE가 도지코인이 2028년에 도달할 동일한 이정표에 도달하는 해입니다. LILPEPE 사전 판매 수치가 이를 뒷받침합니다. 현재 12단계에서 LILPEPE 토큰은 0.0021달러로 가격이 책정되어 있으며, 다음 단계에서는 가격이 0.0022달러로 인상됩니다. 2,320만 달러 이상이 모금되었으며, 146억 개 이상의 토큰이 판매되었습니다. 각 단계는 빠르게 매진되어 조기 진입에 대한 강한 수요를 보여줍니다. 토크노믹스, 로드맵 및 인센티브 Little Pepe의 토크노믹스는 매우 독특하여, 사전 판매에 265억 개, 스테이킹 및...
NEAR
$2,836
-2,84%
LOOKS
$0,013462
-0,75%
GET
$0,004214
-1,77%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:23
공유하기
트론, 일일 사용자 수에서 모든 블록체인을 앞질러 – 아무도 예상하지 못했다
트론이 일일 사용자 수에서 모든 블록체인을 이겼다 - 아무도 예상하지 못했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자 게시: 2025년 9월 2일 주요 요점 트론은 소규모 지갑이 주도하는 소매 USDT 송금을 위한 선호 네트워크로 부상하고 있습니다. TRX 가격은 안정적이지만, 사용량 증가로 장기적인 돌파구가 생길 수 있습니다. 트론 [TRX]은 빠르게 일상적인 암호화폐 사용자들이 선택하는 네트워크가 되고 있습니다. 소규모 지갑들이 USDT 송금 물결을 주도하고 있으며, 활성화 주소 수는 2.48 백만 개로 증가했습니다. 이는 모든 블록체인 중 가장 높은 수치입니다. 이것이 TRX 가격에 어떤 의미가 있을까요? 트론 지갑이 스테이블 코인 이동을 주도 8월 30일, 트론은 소매 투자자들이 스테이블 코인을 이동시키는 데 있어 왜 선호하는 네트워크인지 다시 한번 증명했습니다. 출처: CryptoQuant 중간 규모의 지갑 — 고블린(100만 달러 미만)과 샤크(1000만 달러 미만) — 가 활동의 중심에 있었으며, 각 카테고리에서 모든 USDT 송금의 35%와 20%를 처리했습니다. 소규모 참여자들은 거래소에서 자금을 이동시키기 위해 트론의 낮은 수수료와 빠른 정산에 의존하며, 종종 시장 변화 전에 신중한 자세를 보입니다. 흥미롭게도, 이 패턴은 고립된 것이 아니었습니다. 26일에 보였던 유사한 지갑 행동을 반영하고 있어, 더 넓은 추세가 있음을 보여줍니다. 트론, 활성화 주소 경쟁에서 선두 이러한 모멘텀을 바탕으로, 트론은 또한 활성 사용량에서도 차트 상위를 차지하고 있습니다. 2.48 백만 개의 활성화 주소로, 트론은 BSC, 솔라나 생태계, 심지어 이더리움 블록체인과 같은 거대 기업들보다 앞서 모든 체인 중 1위를 차지했습니다. 출처: X 투자자들에게 이것은 네트워크 효과가 강화되고 있다는 명백한 신호입니다. TRX 가격은 안정적 보도 시점에, TRX는 약 0.339 달러에 거래되며, 8월 중순 랠리 이후 매집박스 징후를 보이고 있습니다. 상대 강도 지수(RSI)는 과매수나 과매도 조건이 없음을 나타냈습니다. 한편, 온밸런스볼륨 (OBV)은 강한 유입이나 유출이 없음을 보여주었습니다. 출처: TradingView 지난 주 가격 움직임은 낮은 고점을 보여주며, 트론의 활성화 주소 급증에도 불구하고 수요가 식고 있음을 시사합니다. 전반적으로, TRX는...
T
$0,01497
-0,33%
PLAY
$0,04844
+5,81%
MOVE
$0,1066
-2,82%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:15
공유하기
메타플래닛, 비트코인 트레저리 확장을 위한 8억 8400만 달러 주식 매각 승인
메타플래닛, 비트코인 트레저리 확장을 위한 8억 8,400만 달러 주식 매각 승인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 메타플래닛의 대담한 비트코인 전환이 한 단계 더 진전되었습니다. 한때 호텔 사업으로 유명했던 이 도쿄 상장 기업은 해외에서 수억 주의 신규 주식을 발행하기 위한 주주 승인을 확보했습니다 - 이는 약 9억 달러에 가까운 자금을 조달하고 세계에서 가장 공격적인 기업 비트코인 축적 전략 중 하나를 추진할 수 있는 움직임입니다. 시부야에서 열린 임시 주주총회는 단순히 자금 조달에 관한 것만이 아니었습니다. 투자자들은 또한 가상 회의 규칙과 회사의 자금 조달 유연성을 확장하면서 안정적인 배당금을 제공하도록 설계된 영구 우선주 생성을 포함한 거버넌스 업데이트에 서명했습니다. 이러한 변화들은 메타플래닛에 비트코인 우선 전략을 계속 확장할 수 있는 자본과 기업 구조를 모두 제공합니다. 비트코인 트레저리 비전 메타플래닛은 이미 현재 가격으로 20억 달러 이상의 가치가 있는 20,000 BTC 이상을 보유하고 있습니다. 이 회사는 기업 대차대조표를 비트코인 축적 수단으로 사용하는 선구자인 미국 기업 마이크로스트래티지를 공개적으로 모델로 삼았습니다. 사이먼 게로비치 CEO는 투자자들에게 새로운 주식 승인을 통해 6월 정점 이후 급격히 하락한 주가의 단기적 변동에 관계없이 회사가 장기 계획을 계속 추진할 수 있을 것이라고 말했습니다. 투자자들의 전환 지지 주목할 만한 것은 주주 일치의 수준입니다. 주가가 여름 최고치에서 50% 이상 하락했음에도 불구하고 투표는 통과되었으며, 이는 메타플래닛의 투자자 기반이 호텔이 아닌 디지털 자산을 회사의 미래로 보고 있음을 시사합니다. 8억 8,400만 달러의 잠재적 자금 조달은 올해 초 유사한 자금 조달 이니셔티브에 이어 경영진이 트레저리 전략을 계속 최우선으로 유지하려는 의도를 보여줍니다. 더 큰 그림 이 자본 계획을 승인함으로써 투자자들은 사실상 메타플래닛이 기업 비트코인 금고로 변모하는 것을 지지했습니다. 새로운 자금 조달 경로가 열리면서 회사는 다른 기업들이 따라갈 수 없는 속도로 보유량을 계속 확대할 수 있는 위치에 있습니다...
T
$0,01497
-0,33%
U
$0,003539
-50,44%
BTC
$121 245,29
-0,99%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:05
공유하기
피클볼은 중국에서 이제 막 시작되고 있습니다
중국에서 피클볼이 이제 막 시작되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스포츠 클럽 쑤저우 시산은 회사에 따르면 2024년 1월 중국 도시의 첫 피클볼 코트를 열었습니다. 쑤저우 시산 베이징 — 미국의 피클볼 열풍이 여전히 강세를 보이는 반면, 중국의 피클볼은 이제 막 시작되고 있습니다. 중국에서 피클볼 패들과 관련 장비의 온라인 판매는 올해 급증하여 7월 기준 월 평균 판매액이 120만 달러에 달했습니다 — 이는 전년 동기 대비 6배 이상 증가한 수치입니다. 이는 WPIC 마케팅 + 테크놀로지의 데이터에 따른 것입니다. 이 회사는 오하이오 기반 식품 블렌더 판매업체인 Vitamix와 캘리포니아의 스킨케어 브랜드 iS Clinical과 같은 해외 브랜드가 중국 및 아시아의 다른 지역에서 온라인으로 판매할 수 있도록 돕고 있습니다. "중국에서 피클볼의 부상은 활동적인 라이프스타일과 레크리에이션 스포츠 참여로의 더 넓은 전환을 반영합니다,"라고 WPIC의 공동 창업자이자 CEO인 제이콥 쿡이 말했습니다. 쿡에 따르면, 이 라켓 스포츠는 소셜 미디어 인플루언서들과 중국 내 테니스의 부활로 인해 상승세를 타고 있으며, 이는 부분적으로 중국 테니스 선수 정친원이 지난 여름 테니스 단식에서 중국 최초의 올림픽 금메달을 획득한 덕분이라고 합니다. 맥킨지의 시니어 파트너이자 아시아 소비자 및 소매 부문 리더인 다니엘 집서는 중국에서 테니스와 피클볼에 대한 관심이 2023년에 시작되어 2024년에 가속화되었으며 올해도 "여전히 매우 잘 진행되고 있다"고 말했습니다. "우리는 지금 라켓 스포츠 전반에 걸쳐 매우 강한 성장 가속화 모멘텀 [기간]에 있습니다." 그는 현지인들이 단순히 스포츠를 더 많이 즐기는 것뿐만 아니라 프로 경기도 더 많이 시청하고 있다고 지적했습니다. 8월 21일부터 8월 24일까지 열린 미국 기반 프로페셔널 피클볼 협회(PPA)의 첫 "홍콩 오픈" 대회 동안, "실제로 꽤 많은 관중이 [결승 금메달 경기를 보기 위해] 나왔습니다,"라고 아시아 피클볼 선수들을 대표하는 브라인 에이전시의 창립자인 패트릭 얀이 말했습니다. "전체..."
U
$0,003539
-50,44%
SIX
$0,01951
-1,46%
CITY
$0,9667
-2,29%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:02
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다