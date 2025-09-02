트론, 일일 사용자 수에서 모든 블록체인을 앞질러 – 아무도 예상하지 못했다

트론이 일일 사용자 수에서 모든 블록체인을 이겼다 - 아무도 예상하지 못했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자 게시: 2025년 9월 2일 주요 요점 트론은 소규모 지갑이 주도하는 소매 USDT 송금을 위한 선호 네트워크로 부상하고 있습니다. TRX 가격은 안정적이지만, 사용량 증가로 장기적인 돌파구가 생길 수 있습니다. 트론 [TRX]은 빠르게 일상적인 암호화폐 사용자들이 선택하는 네트워크가 되고 있습니다. 소규모 지갑들이 USDT 송금 물결을 주도하고 있으며, 활성화 주소 수는 2.48 백만 개로 증가했습니다. 이는 모든 블록체인 중 가장 높은 수치입니다. 이것이 TRX 가격에 어떤 의미가 있을까요? 트론 지갑이 스테이블 코인 이동을 주도 8월 30일, 트론은 소매 투자자들이 스테이블 코인을 이동시키는 데 있어 왜 선호하는 네트워크인지 다시 한번 증명했습니다. 출처: CryptoQuant 중간 규모의 지갑 — 고블린(100만 달러 미만)과 샤크(1000만 달러 미만) — 가 활동의 중심에 있었으며, 각 카테고리에서 모든 USDT 송금의 35%와 20%를 처리했습니다. 소규모 참여자들은 거래소에서 자금을 이동시키기 위해 트론의 낮은 수수료와 빠른 정산에 의존하며, 종종 시장 변화 전에 신중한 자세를 보입니다. 흥미롭게도, 이 패턴은 고립된 것이 아니었습니다. 26일에 보였던 유사한 지갑 행동을 반영하고 있어, 더 넓은 추세가 있음을 보여줍니다. 트론, 활성화 주소 경쟁에서 선두 이러한 모멘텀을 바탕으로, 트론은 또한 활성 사용량에서도 차트 상위를 차지하고 있습니다. 2.48 백만 개의 활성화 주소로, 트론은 BSC, 솔라나 생태계, 심지어 이더리움 블록체인과 같은 거대 기업들보다 앞서 모든 체인 중 1위를 차지했습니다. 출처: X 투자자들에게 이것은 네트워크 효과가 강화되고 있다는 명백한 신호입니다. TRX 가격은 안정적 보도 시점에, TRX는 약 0.339 달러에 거래되며, 8월 중순 랠리 이후 매집박스 징후를 보이고 있습니다. 상대 강도 지수(RSI)는 과매수나 과매도 조건이 없음을 나타냈습니다. 한편, 온밸런스볼륨 (OBV)은 강한 유입이나 유출이 없음을 보여주었습니다. 출처: TradingView 지난 주 가격 움직임은 낮은 고점을 보여주며, 트론의 활성화 주소 급증에도 불구하고 수요가 식고 있음을 시사합니다. 전반적으로, TRX는...