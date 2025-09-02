한국 개인 투자자들, 테슬라 매도하고 암호화폐 주식으로 전환

한국 소매 투자자들이 테슬라를 줄이고 암호화폐 주식으로 전환했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 한때 테슬라의 가장 충성스러운 지지자 중 하나였던 한국의 소매 투자자들이 전기차 제조업체에 대한 노출을 크게 줄이고 암호화폐 관련 주식으로 전환하고 있습니다. 요약 한국 소매 투자자들은 8월에 6억 5700만 달러의 테슬라 주식을 매도했으며, 4개월 동안 18억 달러를 매도했습니다. 암호화폐 관련 주식은 현재 해외 매수 상위 종목의 31.4%를 차지합니다. 1080만 명 이상의 한국인이 암호화폐를 거래하며, 거래량은 주식을 능가합니다. 블룸버그는 9월 1일 한국의 소매 투자자들이 8월에 테슬라에서 급격히 철수하여 6억 5700만 달러의 주식을 매도하는 동시에 암호화폐 관련 주식에 대한 노출을 증가시켰다고 보도했습니다. 이 움직임은 2019년 초 이후 가장 큰 월간 테슬라 유출을 기록하며 4개월 동안 18억 달러의 매도에 기여했습니다. 매도에도 불구하고 테슬라는 여전히 한국 소매 투자자들 사이에서 최고의 해외 주식으로 남아 있으며, 이들은 여전히 회사에 약 219억 달러를 보유하고 있습니다. 그러나 Nvidia와 Palantir 같은 경쟁 인기 종목들은 훨씬 뒤처져 있고, 그 격차는 좁아지고 있습니다. 테슬라 주식에 대한 두 배의 노출을 제공하는 레버리지 테슬라 ETF도 지난달 5억 5400만 달러의 기록적인 환매를 기록했습니다. 암호화폐 주식으로의 자본 이동 한편, 자본은 암호화폐 대리 투자처로 흐르고 있습니다. 대규모 ETH 보유고 덕분에 이더리움(ETH) 대리 투자처로 자주 간주되는 Bitmine Immersion Technologies는 8월 한 달 동안 2억 5300만 달러의 순 유입을 기록했습니다. 7월의 2억 5900만 달러와 합쳐, Bitmine은 올해 한국 투자자들 사이에서 가장 많이 구매된 해외 주식 중 하나가 되었습니다. 이 추세는 단일 종목을 넘어 확장됩니다. Circle과 Coinbase는 8월에 한국에서 수백만 달러의 유입을 끌어들여 2025년 총 암호화폐 주식 구매액을 120억 달러 이상으로 끌어올렸습니다. 한국 국제금융센터에 따르면, 암호화폐 관련 주식은 현재 현지 소매 투자자들이 순매수한 상위 50개 해외 주식의 31.4%를 차지하며, 이는 2025년 초 8.5%에서 증가한 수치입니다. 한국에서 암호화폐 거래가 주식을 능가 국내 시장의 활동은 주식 순환에 반영됩니다. 2024년 말 암호화폐 거래량은 현지 주식을 능가했습니다...