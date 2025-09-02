MEXC 거래소
암호화폐 투자에서 인내심이 가장 가치 있는 기술인 이유
이 게시물 '왜 인내심이 암호화폐 투자에서 가장 가치 있는 기술인가'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권고하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 암호화폐 세계에서는 모든 헤드라인이 긴급함을 외칩니다. 가격은 크게 변동하고, 새로운 프로젝트가 매일 출시되며, 대부분이 따라잡기 힘들 정도로 과대 광고 주기가 빠르게 움직입니다. 그러나 역사는 이러한 환경에서 번창하는 사람들이 모든 갑작스러운 움직임을 쫓는 사람들이 아니라 기다리는 방법을 아는 사람들임을 보여줍니다. 스마트 머니는 이 진실을 인식하고 있으며, 이것이 인내심을 보여준 많은 초기 투자자들이 이제 MAGACOIN FINANCE와 같은 신흥 투자에 관심을 돌리는 이유입니다. 이미 초기 지지자들에게 큰 수익으로 보상했습니다. 인내심은 암호화폐에서 승자와 군중을 구분합니다. 모든 펌프에 뛰어들거나 하락 시 매도하려는 유혹이 강하지만, 침착함을 유지하는 능력이 종종 장기적인 성공을 결정합니다. 시장은 공포와 탐욕이 투자자들을 반대 방향으로 끌어당기는 극단에서 번성합니다. 이러한 감정에 저항하는 법을 배우는 것이 강력한 전략의 기초입니다. FOMO와 FUD에 저항하기 FOMO, 즉 놓칠까 하는 두려움은 정점에서 토큰에 뛰어든 수많은 투자자들을 망쳤습니다. 반면에 FUD - 공포, 불확실성, 의심 - 는 시장 붕괴 동안 사람들이 견고한 보유 자산을 손실로 매도하도록 밀어붙였습니다. 두 함정 모두 포트폴리오를 황폐화시킬 수 있습니다. 인내심은 투자자들이 한 발 물러서서 장기적인 목표를 기억하고 단기적인 소음을 쫓기보다는 폭풍을 견뎌낼 수 있게 합니다. 왜 MAGACOIN FINANCE가 주목받고 있는가 이 교훈은 현재 MAGACOIN FINANCE에서 실현되고 있으며, 인내심 있는 초기 채택자들이 놀라운 결과를 보고 있습니다. 많은 것과 달리...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 14:33
한국 개인 투자자들, 테슬라 매도하고 암호화폐 주식으로 전환
한국 소매 투자자들이 테슬라를 줄이고 암호화폐 주식으로 전환했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 한때 테슬라의 가장 충성스러운 지지자 중 하나였던 한국의 소매 투자자들이 전기차 제조업체에 대한 노출을 크게 줄이고 암호화폐 관련 주식으로 전환하고 있습니다. 요약 한국 소매 투자자들은 8월에 6억 5700만 달러의 테슬라 주식을 매도했으며, 4개월 동안 18억 달러를 매도했습니다. 암호화폐 관련 주식은 현재 해외 매수 상위 종목의 31.4%를 차지합니다. 1080만 명 이상의 한국인이 암호화폐를 거래하며, 거래량은 주식을 능가합니다. 블룸버그는 9월 1일 한국의 소매 투자자들이 8월에 테슬라에서 급격히 철수하여 6억 5700만 달러의 주식을 매도하는 동시에 암호화폐 관련 주식에 대한 노출을 증가시켰다고 보도했습니다. 이 움직임은 2019년 초 이후 가장 큰 월간 테슬라 유출을 기록하며 4개월 동안 18억 달러의 매도에 기여했습니다. 매도에도 불구하고 테슬라는 여전히 한국 소매 투자자들 사이에서 최고의 해외 주식으로 남아 있으며, 이들은 여전히 회사에 약 219억 달러를 보유하고 있습니다. 그러나 Nvidia와 Palantir 같은 경쟁 인기 종목들은 훨씬 뒤처져 있고, 그 격차는 좁아지고 있습니다. 테슬라 주식에 대한 두 배의 노출을 제공하는 레버리지 테슬라 ETF도 지난달 5억 5400만 달러의 기록적인 환매를 기록했습니다. 암호화폐 주식으로의 자본 이동 한편, 자본은 암호화폐 대리 투자처로 흐르고 있습니다. 대규모 ETH 보유고 덕분에 이더리움(ETH) 대리 투자처로 자주 간주되는 Bitmine Immersion Technologies는 8월 한 달 동안 2억 5300만 달러의 순 유입을 기록했습니다. 7월의 2억 5900만 달러와 합쳐, Bitmine은 올해 한국 투자자들 사이에서 가장 많이 구매된 해외 주식 중 하나가 되었습니다. 이 추세는 단일 종목을 넘어 확장됩니다. Circle과 Coinbase는 8월에 한국에서 수백만 달러의 유입을 끌어들여 2025년 총 암호화폐 주식 구매액을 120억 달러 이상으로 끌어올렸습니다. 한국 국제금융센터에 따르면, 암호화폐 관련 주식은 현재 현지 소매 투자자들이 순매수한 상위 50개 해외 주식의 31.4%를 차지하며, 이는 2025년 초 8.5%에서 증가한 수치입니다. 한국에서 암호화폐 거래가 주식을 능가 국내 시장의 활동은 주식 순환에 반영됩니다. 2024년 말 암호화폐 거래량은 현지 주식을 능가했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 14:22
WLFI 토큰 보유자들이 토큰 출시 이후 EIP-7702 취약점 공격의 표적이 됨
TLDR 해커들이 EIP-7702 취약점을 이용하여 취약한 지갑에서 WLFI 토큰을 빼내고 있습니다. EIP-7702 취약점은 개인 키 유출에 의존하여 거래 중 토큰 도난을 가능하게 합니다. WLFI 사용자들은 포럼에서 상당한 도난 사례를 보고했으며, 해커들이 빠르게 토큰을 쓸어가고 있습니다. World Liberty Financial은 피싱 공격에 대해 경고하고 사용자들에게 공식 커뮤니케이션을 재확인할 것을 촉구합니다. World [...] 이 글 WLFI 토큰 보유자들이 토큰 출시 이후 EIP-7702 취약점 공격의 표적이 되다는 CoinCentral에 처음 게시되었습니다.
Coincentral
2025/09/02 14:18
PEPE, 주요 밈 코인 지표에서 시바 이누를 앞서다, 다음은 도지코인인가?
PEPE, 주요 밈 코인 지표에서 시바 이누를 앞서다. 다음은 도지코인? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. PEPE, 주요 밈 코인 지표에서 시바 이누를 앞서다. 다음은 도지코인? | Bitcoinist.com 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Scott Matherson은 Bitcoinist의 주요 암호화폐 작가로, 날카로운 분석력과 디지털 통화 환경에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. Scott은 초보자와 경험 많은 암호화폐 애호가 모두에게 공감을 얻는 사고를 자극하고 잘 연구된 기사를 제공하는 것으로 명성을 얻었습니다. 글쓰기 외에도 Scott은 암호화폐 리터러시를 증진하는 데 열정적이며 종종 블록체인의 잠재력에 대해 대중을 교육하는 일을 합니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/pepe-beats-out-shiba-inu/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 14:06
주요 Pi 네트워크 상장 뉴스: 대규모 컴백의 시작일까요?
Pi가 Onramp Money를 통해 이용 가능해진 후에도 — 60개국 이상에서 직접 구매 옵션을 열었음에도 불구하고 — 토큰은 [...] 게시물 주요 Pi 네트워크 상장 뉴스: 이것이 대규모 컴백의 시작이 될 수 있을까? 가 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/02 14:00
이더리움(ETH) 기반 알트코인, 예상치 못한 중단 경험! 팀 성명 발표!
이더리움 (ETH) 기반 알트코인, 예상치 못한 서비스 중단 경험! 팀 성명 발표! 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 (ETH) 레이어 2 (L2) 스케일링 솔루션인 Starknet (STRK)이 현재 서비스 중단을 경험하고 있습니다. 네트워크가 다운되어 20분 이상 블록을 생성하지 않고 있습니다. Starknet 팀은 X 계정에 공식 성명을 발표하고 서비스 중단을 확인했습니다. 이에 따라 Starknet은 X 공유에서 서비스 중단을 경험했다고 발표했습니다. 팀은 문제를 적극적으로 조사하고 있으며 가능한 한 빨리 완전한 기능을 복원하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 이 예상치 못한 서비스 중단은 탈중앙화 애플리케이션 및 서비스를 위해 Starknet에 의존하는 사용자와 개발자들 사이에 우려를 불러일으켰습니다. "Starknet이 현재 다운되었습니다. 우리 팀은 문제를 적극적으로 조사하고 있으며 가능한 한 빨리 완전한 기능을 복원하기 위해 노력하고 있습니다. 더 많은 정보를 알게 되면 업데이트를 제공할 것입니다." Starknet (STRK) 가격은 이번 서비스 중단 후 큰 하락을 경험하지 않은 것으로 보입니다. Starknet은 거래 속도를 높이고 비용을 줄이는 것을 목표로 하는 이더리움의 인기 있는 2층 스케일링 솔루션입니다. Starknet이 현재 다운타임을 경험하고 있습니다. 우리 팀은 문제를 적극적으로 조사하고 있으며 가능한 한 빨리 완전한 기능을 복원하기 위해 노력하고 있습니다. 더 많은 정보를 알게 되는 대로 업데이트를 공유하겠습니다. 인내해 주셔서 감사합니다. — Starknet (@Starknet) 2025년 9월 2일 *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/ethereum-eth-based-altcoin-experiences-unexpected-outage-team-issues-statement/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:48
이더리움 L2의 중요한 20분 중단 분석
이더리움 L2에서의 중요한 20분 중단 분석에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Starknet 장애: 이더리움 L2에서의 중요한 20분 중단 분석 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Starknet 장애: 이더리움 L2에서의 중요한 20분 중단 분석 출처: https://bitcoinworld.co.in/starknet-outage-explained/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:37
일본 우체국 은행, 2026년까지 1억 2천만 고객을 위한 토큰화된 엔화 출시 예정
DCJPY 이니셔티브, 즉각적인 증권 정산을 위해 1조 2,900억 달러 예금 기반 목표로
Blockhead
2025/09/02 12:45
트럼프, 미국 전략적 암호화폐 준비금 발표
상세 정보: https://coincu.com/news/trump-cryptocurrency-reserve-policy/
Coinstats
2025/09/02 12:44
트럼프 가족 연계 암호화폐 토큰 World Liberty Financial, 데뷔 시 15% 이상 폭락
트럼프 가족이 지원하는 토큰 WLFI가 거래 데뷔에서 15% 이상 하락하여 $0.24로 떨어지며 프로젝트 가치는 70억 달러 미만으로 평가되었습니다.
Coinstats
2025/09/02 12:24
