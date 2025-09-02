2025-10-09 목요일

분석가들, 9월에 3개의 비트코인 데드 크로스 경고

분석가들, 9월에 3개의 비트코인 데드 크로스 경고

9월에 3개의 비트코인 데드 크로스에 대해 분석가들이 경고한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월은 역사적으로 비트코인의 가장 약세인 달이었습니다. 우려를 더하는 것은, 분석가들이 주요 시간대에 걸쳐 희귀한 데드 크로스 신호가 나타났다고 지적한다는 점입니다. 데드 크로스는 단기 이동 평균이나 지표가 장기 이동 평균 아래로 떨어질 때 발생합니다. 이는 종종 하락장의 시작을 알립니다. 이러한 신호들이 시장 하락을 보장하지는 않지만, 트레이더와 투자자들이 더 조심하게 만드는 경향이 있습니다. 첫 번째 데드 크로스: MVRV 비율 첫 번째 경고는 가명의 분석가 Yonsei_dent가 CryptoQuant에서 설명한 시장 가치 대 실현 가치(MVRV) 비율에서 옵니다. MVRV는 비트코인의 시가총액을 실현 가치(코인이 마지막으로 이동한 평균 가격)와 비교하는 온체인 지표입니다. 높은 비율은 잠재적 과대평가를 나타내고, 낮은 비율은 과소평가를 시사합니다. 비트코인 가격 & MVRV 비율. 출처: CryptoQuant 최근 CryptoQuant 게시물에서, Yonsei_dent는 MVRV가 데드 크로스를 형성했다고 언급했습니다. 30일 이동 평균이 365일 평균 아래로 떨어졌습니다. 역사적으로, 이러한 교차는 조정을 예고했습니다. 이는 단기 열정이 장기 추세에 비해 약해지고 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 2022년의 MVRV 데드 크로스는 하락장 동안 주요 하락과 일치했습니다. "이것이 반드시 같은 결과가 온다는 것을 의미하지는 않습니다 — 비트코인 ETF는 시장에 더 많은 구조적 안정성을 도입했습니다. 하지만 역사는 반복되지 않고 운율을 맞추며 — MVRV의 신호는 주목할 가치가 있습니다,"라고 Yonsei_dent는 말했습니다. 두 번째 데드 크로스: 주간 MACD 두 번째 신호는 비트코인의 주간 이동평균수렴 확산지수(MACD) 지표에서 옵니다. MACD는 지수 이동 평균(EMA)의 차이를 추적하여 모멘텀을 측정합니다. MACD 라인이 시그널 라인 아래로 떨어질 때 데드 크로스가 발생합니다. 이는 일반적으로 구매 압력 약화와 하방 위험을 나타냅니다. 비트코인 가격 & MACD 지표. 출처: TradingView. 역사적으로, 이 신호는 시장 상단이나 확장된 조정을 발견하는 데 신뢰할 수 있었습니다. 4월의 유사한 사건들...
2025년 최고의 토큰 프리세일 및 암호화폐 뉴스

2025년 최고의 토큰 프리세일 및 암호화폐 뉴스

2025년 최고의 토큰 프리세일 및 암호화폐 뉴스가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 이더리움을 $0.31에, 솔라나를 $0.22에 구매할 수 있도록 시간을 되돌릴 수 있다면 어떨까요? 사실, 대부분의 사람들은 나중에 백만장자를 만드는 잠재력을 가진 암호화폐 이야기를 만든 폭발적인 프리세일을 놓쳤습니다. 지금 BlockchainFX($BFX)는 2025년에 라이브로 진행되는 가장 인기 있는 프리세일 할당 중 하나로 그 각본을 다시 쓰고 있습니다. 매주 월요일마다 가격이 오르면서 희소성과 긴급성이 내재되어 있습니다. Chainlink와 같은 기존 거대 기업들이 계속해서 자리를 지키고 있지만, 더 이상 초기 접근 암호화폐 프리세일이 제공하는 인생을 바꿀 수 있는 상승 잠재력을 제공하지 않습니다. 바로 여기서 BlockchainFX가 등장합니다. 이것은 여전히 $0.05 미만에서 거래되는 독점적인 암호화폐 프리세일로, 폭발적인 프리세일 성장 잠재력과 초기 홀더를 위한 90% APY를 제공합니다. 단순한 또 다른 프로젝트가 아니라, 지금 구매할 수 있는 최고의 암호화폐 중 하나가 될 수 있는 오늘날 최고의 암호화폐 프리세일입니다. BlockchainFX($BFX): 백만장자를 만드는 잠재력을 가진 폭발적인 프리세일 BlockchainFX는 이론이 아닙니다. 이미 10,000명의 일일 사용자와 수백만 달러의 처리 볼륨을 가진 라이브 거래 슈퍼 앱입니다. 완전히 CertiK 감사를 받고 KYC를 준수하며, 암호화폐, 주식, 외환, 상품을 한 곳에서 제공하는 실제 유틸리티를 제공합니다. 토큰은 홀더에게 매일 수수료의 최대 70%를 USDT로 재분배하여 수동 수입 암호화폐 스트림을 생성합니다. 초기 구매자들은 이미 일일 4-7%의 폭발적인 프리세일 보상을 얻고 있으며, 이는 연간 90% APY로 환산됩니다. 숫자는 거짓말하지 않습니다. 프리세일은 $0.01에서 시작하여 현재 $0.022이며, 확정된 $0.05 출시 가격으로 고정되어 있습니다. 오늘 $1,000를 구매하면 약 45,000개의 토큰을 확보할 수 있습니다. 출시 후 $0.15에서는 $6,750입니다. $0.25에서는 $11,250입니다. 장기 암호화폐 가격 예측은 $BFX를 $1 이상으로 배치하며, 여기서 동일한 $1,000는 $45,000의 가치가 될 것입니다. 이것이 이더리움과 Chainlink의 초기 프리세일 시대를 연상시키는 ROI 언어입니다. BlockchainFX는 또한 글로벌 Visa 카드(골드, 그린, 메탈), 확정된 거래소 상장, BFX로 $250,000의 최고 상금이 있는 $500,000 경품 행사를 제공합니다...
디지털 골드 러시: 암호화폐 골드 토큰 25억 달러 장벽 돌파

디지털 골드 러시: 암호화폐 골드 토큰 25억 달러 장벽 돌파

TLDR 토큰화된 금 시장은 시가총액 25억 7000만 달러의 기록을 달성했습니다 테더의 XAUT 토큰은 8월 한 달에만 4억 3700만 달러의 새로운 공급이 발행되었습니다 팍소스의 PAXG 토큰은 6월 이후 1억 4150만 달러의 유입을 유치했습니다 금 가격은 3,470달러 근처에서 거래되며, 4월 기록 최고가인 약 3,500달러에 접근하고 있습니다 두 토큰 모두 실물 금으로 뒷받침됩니다 [...] 디지털 골드 러시: 암호화폐 골드 토큰, 25억 달러 장벽 돌파 글은 CoinCentral에 처음 게재되었습니다.
이더리움, 솔라나, 또는 Ozak AI—다음 사이클에서 시장을 능가할 알트코인은 무엇일까요?

이더리움, 솔라나, 또는 Ozak AI—다음 사이클에서 시장을 능가할 알트코인은 무엇일까요?

이더리움, 솔라나, 또는 Ozak AI—어떤 알트코인이 다음 사이클에서 시장을 능가할 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 끊임없이 변화하고 있으며, 거인들을 대체하기 위해 노력하는 새로운 프로젝트들이 등장하고 있습니다. 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL)는 오랫동안 알트코인 시장의 주요 구성요소였으며, Ozak AI($OZ)와 같은 신규 진입자들이 파장을 일으키기 시작하고 있습니다. 다음 시장 사이클의 임박한 도래와 함께, 많은 사람들이 제기하는 질문은 이더리움과 솔라나가 독자적으로 설 수 있을지, 아니면 Ozak AI가 폭발적인 성장으로 투자자들을 놀라게 할 것인지입니다. 알아봅시다. 이더리움: 주요 알트코인이지만 도전에 직면하다 이더리움은 또한 가장 초기이자 가장 널리 활용되는 블록체인 네트워크 중 하나입니다. 광범위한 스마트 계약 기능과 분산 애플리케이션(DApp)에서의 지배적인 위치를 가지고 있어, 지난 24시간 동안 2.91% 하락에도 불구하고 5264억 3000만 달러의 시가총액을 유지하고 있습니다. ETH 가격은 최근 더 넓은 시장 추세를 반영하여 4,589.50달러에서 4,361.24달러로 하락했습니다. 24시간 거래량은 478억 3000만이었고, 시가총액은 변함없이 유지되었으며, 이는 투자자들의 지속적인 관심을 시사합니다. 그럼에도 불구하고, 확장성과 거래 비용 측면에서의 경쟁이 이더리움에서 목격되고 있으며, 많은 사람들이 장기적으로 어떻게 리더십을 유지할 수 있을지에 대해 의문을 제기하고 있습니다. 공급과 관련하여, 이더리움은 이미 1억 2070만 ETH 코인이 유통되고 있으며, 가까운 미래에 같은 것을 가져올 새로운 발행은 없습니다. 공급-수요 방정식은 이더리움이 기하급수적으로 성장하도록 하는 데 있어 과거만큼 미래에는 활발하게 작동하지 않을 수 있습니다. 솔라나: 성장 여지가 있는 빠른 속도의 도전자 솔라나와 저비용, 고속 거래에 대한 약속은 지난 몇 년 동안 빈번한 논의의 대상이었습니다. 206.14의 가격에서, 지난 24시간 동안 5.25% 하락했으며, 이는 시장의 최근 변동성의 일부입니다. ...
암호화폐 수익 극대화: DNSBTC 최고의 무료 클라우드 마이닝으로 수동적 수입 창출

암호화폐 수익 극대화: DNSBTC 최고의 무료 클라우드 마이닝으로 수동적 수입 창출

암호화폐 시장은 항상 놀라움을 선사합니다. 최근 도지코인(DOGE)이 다시 급등하여 시가총액이 인상적인 310억 달러에 도달했습니다.
이더리움 거래소 BunniXYZ, 스마트 계약 취약점으로 230만 달러 유출

이더리움 거래소 BunniXYZ, 스마트 계약 취약점으로 230만 달러 유출

이더리움 거래소 BunniXYZ가 스마트 계약 취약점으로 230만 달러 유출되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BunniXYZ 이더리움 거래소는 일련의 무단 자금 유출을 겪었습니다. 온체인 조사관들은 이 사건을 해킹으로 확인했으며, 손실액은 약 230만 달러입니다. BunniXYZ, 이더리움 탈중앙화 거래소는 스마트 계약 중 하나를 통해 공격을 받았습니다. 해커는 주로 스테이블 코인을 이동시켰으며, 총 손실액은 230만 달러입니다. #CertiKInsight 🚨 @bunni_xyz BunniHub 계약에서 230만 달러 규모의 취약점을 확인했습니다.https://t.co/lZB0vzSMQx 공격자가 자금을 0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2b로 유출했습니다. 주의하세요! — CertiK Alert (@CertiKAlert) 2025년 9월 2일 트랜잭션 내역에 따르면, 해커는 USDT와 USDC 금고를 공격한 후 이더리움 생태계를 통해 토큰을 이동시켜 결국 ETH와 스테이블 코인의 혼합물을 얻었습니다. 처음 몇 분 안에 BunniXYZ 프로젝트는 앱에 대한 공격을 인식하고 모든 스마트 계약을 폐쇄했습니다. 해킹 직후, 공격자는 다른 DeFi 프로토콜을 통해 자금을 ETH로 계속 교환했습니다. 공격 후 한 시간 동안, 해커는 DeFi 프로토콜을 통한 초기 이동을 제외하고는 아직 자금을 이동하거나 혼합하지 않았습니다. BunniXYZ에 대한 공격은 1,000만 달러 미만을 도난당한 비교적 소규모 해킹의 최신 시리즈 중 하나입니다. 비교적 작은 공격조차도 종종 프로토콜의 평판을 손상시키고 새로운 DeFi 허브를 파괴합니다. 가장 최근의 스마트 계약 취약점 중 하나는 Cryptopolitan이 보도한 바와 같이 BetterBank에 대한 것이었습니다. 이러한 공격은 내부자 작업이나 DPRK 해커들이 웹3.0에 주입한 악성 코드에 대한 의혹을 불러일으킵니다. 정점에서 공격받은 BunniXYZ BunniXYZ는 이더리움과 Unichain을 모두 사용하는 DEX입니다. 이 새로운 시장은 또한 Uniswap V4 기술을 사용하여 더 복잡한 거래 규칙을 가진 특별한 금고와 시장을 만듭니다. 다른 시장과 마찬가지로, BunniXYZ는 잠긴 가치의 지역적 정점에 도달한 직후 공격을 받았습니다. 8월 말, 거래소는 금고에 최대 6,000만 달러를 보유하고 있었습니다. 시장은 출시 이후 여전히 비교적 작았습니다...
3,500% 상승하기 전에 구매해야 할 최고의 암호화폐 - ARK Invest의 Cathie Wood에 따르면

3,500% 상승하기 전에 구매해야 할 최고의 암호화폐 - ARK Invest의 Cathie Wood에 따르면

도널드 트럼프 대통령 행정부가 취임한 이후, 암호화폐 산업은 변동률이 크고 변화가 많은 한 해를 보냈습니다. 정부는 많은 엄격한 규제를 철폐하고 금융 분야의 혁신을 촉진하기 위한 획기적인 법안들을 제정했습니다 [...]
도지코인 창립자, 2025년 알트코인 시즌에 대한 핫한 견해 공유, 여기 중요한 점이 있다

도지코인 창립자, 2025년 알트코인 시즌에 대한 핫한 견해 공유, 여기 중요한 점이 있다

도지코인 창립자, 2025년 알트코인 시즌에 대한 뜨거운 견해 공유, 여기 중요한 점이 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Shibetoshi의 2025년 알트코인 시즌에 대한 견해 Shibetoshi의 암호화폐 시장에 대한 전반적인 시각 2013년 Jackson Palmer와 함께 상징적인 밈 암호화폐 도지코인을 공동 창립한 Billy Markus는 암호화폐 시장의 합리적 기초와 암호화폐 가격 움직임에 관해 논의할 때 그의 어두운 아이러니와 풍자로 X에서 유명합니다. 이번에는 2025년 남은 기간의 알트코인 시즌 기대에 대한 그의 아이러니한 견해를 공유했습니다. Markus는 X 소셜 미디어 플랫폼에서 "Shibetoshi Nakamoto"로 알려져 있는데, 이는 신비로운 비트코인 창시자 Satoshi Nakamoto의 가명을 농담조로 참조한 이름입니다. Shibetoshi의 2025년 알트코인 시즌에 대한 견해 Billy Markus는 올해 예상되는 알트시즌에 대해 언급하고 4년 전인 2021년에 암호화폐 시장이 경험했던 것과 비교하는 밈을 게시했습니다. 이 밈은 두 개의 꽤 비슷한 생물을 보여줍니다 - 2021년 알트코인 시즌을 묘사하는 사진에서는 스라소니가 눈 덮인 숲을 걷고 있는 반면, 2025년 알트시즌과 관련된 것은 단지 고양이가 방으로 들어가는 모습을 보여줍니다. 이는 아마도 Markus가 갑작스러운 시장 위축에 대한 반응일 것입니다. 이는 비트코인이 먼저 약 124,000달러의 신고가 경신을 달성한 후, 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움이 뒤를 이어 2021년 11월 이후 처음으로 새로운 ATH인 4,953달러를 기록한 후에 발생했습니다. 또한 XRP도 약 3.65달러의 새로운 가격 정점에 도달했습니다. 함께 읽어보세요 Shibetoshi의 암호화폐 시장에 대한 전반적인 시각 현재 비트코인은 107,000달러로 하락했지만 110,000달러 수준을 회복했고, 이더리움은 4,396달러로 하락했으며, XRP는 2.79달러에 거래되고 있습니다. 이전 트윗에서 Markus는 암호화폐 가격을 상승 또는 하락시키는 실제 기초에 대해 여러 번 의구심을 표현했습니다. 그는 암호화폐의 변동성 특성을 여러 차례 강조했습니다...
Blazpay, AI로 DeFi와 RWA를 재정의하기 위해 TriArch 프로토콜을 활용

Blazpay, AI로 DeFi와 RWA를 재정의하기 위해 TriArch 프로토콜을 활용

Blazpay와 TriArch Protocol 간의 파트너십은 AI 혁신을 통해 탈중앙화 금융 및 실물 연계 자산 생태계를 혁신하고자 합니다.
분석가, 10월 급등 전 9월 베어 트랩 예상

분석가, 10월 급등 전 9월 베어 트랩 예상

이 게시물 분석가, 10월 급등 전 9월 하락 함정 예견이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요한 이더리움 가격 예측: 분석가, 10월 급등 전 9월 하락 함정 예견 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 중요한 이더리움 가격 예측: 분석가, 10월 급등 전 9월 하락 함정 예견 출처: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-price-prediction-september/
