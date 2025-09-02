분석가들, 9월에 3개의 비트코인 데드 크로스 경고

9월에 3개의 비트코인 데드 크로스에 대해 분석가들이 경고한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월은 역사적으로 비트코인의 가장 약세인 달이었습니다. 우려를 더하는 것은, 분석가들이 주요 시간대에 걸쳐 희귀한 데드 크로스 신호가 나타났다고 지적한다는 점입니다. 데드 크로스는 단기 이동 평균이나 지표가 장기 이동 평균 아래로 떨어질 때 발생합니다. 이는 종종 하락장의 시작을 알립니다. 이러한 신호들이 시장 하락을 보장하지는 않지만, 트레이더와 투자자들이 더 조심하게 만드는 경향이 있습니다. 첫 번째 데드 크로스: MVRV 비율 첫 번째 경고는 가명의 분석가 Yonsei_dent가 CryptoQuant에서 설명한 시장 가치 대 실현 가치(MVRV) 비율에서 옵니다. MVRV는 비트코인의 시가총액을 실현 가치(코인이 마지막으로 이동한 평균 가격)와 비교하는 온체인 지표입니다. 높은 비율은 잠재적 과대평가를 나타내고, 낮은 비율은 과소평가를 시사합니다. 비트코인 가격 & MVRV 비율. 출처: CryptoQuant 최근 CryptoQuant 게시물에서, Yonsei_dent는 MVRV가 데드 크로스를 형성했다고 언급했습니다. 30일 이동 평균이 365일 평균 아래로 떨어졌습니다. 역사적으로, 이러한 교차는 조정을 예고했습니다. 이는 단기 열정이 장기 추세에 비해 약해지고 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 2022년의 MVRV 데드 크로스는 하락장 동안 주요 하락과 일치했습니다. "이것이 반드시 같은 결과가 온다는 것을 의미하지는 않습니다 — 비트코인 ETF는 시장에 더 많은 구조적 안정성을 도입했습니다. 하지만 역사는 반복되지 않고 운율을 맞추며 — MVRV의 신호는 주목할 가치가 있습니다,"라고 Yonsei_dent는 말했습니다. 두 번째 데드 크로스: 주간 MACD 두 번째 신호는 비트코인의 주간 이동평균수렴 확산지수(MACD) 지표에서 옵니다. MACD는 지수 이동 평균(EMA)의 차이를 추적하여 모멘텀을 측정합니다. MACD 라인이 시그널 라인 아래로 떨어질 때 데드 크로스가 발생합니다. 이는 일반적으로 구매 압력 약화와 하방 위험을 나타냅니다. 비트코인 가격 & MACD 지표. 출처: TradingView. 역사적으로, 이 신호는 시장 상단이나 확장된 조정을 발견하는 데 신뢰할 수 있었습니다. 4월의 유사한 사건들...