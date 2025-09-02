MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
모그 코인 및 팝캣을 포함한 지금 구매할 최고의 암호화폐
Mog Coin 및 Popcat를 포함한 지금 구매할 최고의 암호화폐 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 다음 100배 밈 코인은 무엇일까요? BullZilla, Mog Coin 및 Popcat는 2025년 9월 암호화폐 커뮤니티에서 화제가 되고 있습니다. 이 토큰들은 각각 독특한 특징을 가지고 있지만, BullZilla는 전례 없는 프리세일 속도로 주목을 받고 있습니다. 투자자들은 워밍업과 실제 수치에 이끌려 이 코인들에 몰려들고 있습니다. Bull Zilla 프리세일만으로도 몇 분 만에 10억 $BZIL 토큰이 판매되었고, 50분 만에 10,000달러가 모금되었으며, 처음 2시간 내에 20억 토큰이 판매되었습니다. 첫 24시간이 끝날 무렵, 73,625달러 이상이 모금되었고 12.8억 $BZIL 토큰이 판매되어 올해 가장 빠르게 판매된 암호화폐 프리세일 중 하나가 되었습니다. Mog Coin과 Popcat도 인기를 얻고 있으며, 안정적인 거래량과 투자자 신뢰를 보여주고 있어, 지금 구매할 최고의 암호화폐를 찾는 사람들에게 이 세 가지 토큰 모두 중요한 선택지가 되고 있습니다. 수치를 넘어서, 이 코인들의 프리세일은 성장하는 커뮤니티와 네트워크 효과를 강조합니다. 소셜 참여, 온라인 포럼 및 투자자 토론은 관심을 증폭시키고 조기 참여에 대한 긴급성을 만들어냅니다. 투자자들은 지금 구매할 최고의 암호화폐가 단순히 투기적인 것이 아니라 장기적인 가치를 가진 구조화된 프리세일을 대표한다는 것을 깨닫고 있습니다. 암호화폐 초보자들도 이 기회를 알아차리고 있습니다. 프리세일 단계 구조, 희소성 메커니즘 및 잠재적 ROI는 BullZilla, Mog Coin 및 Popcat를 다음 100배 밈 코인을 찾는 사람들에게 꼭 지켜봐야 할 트리오로 만들었습니다. BullZilla($BZIL): 총 모금액 73,625달러, 12.8B 토큰 판매됨 BullZilla($BZIL)는 계속해서 암호화폐 서클에서 주목을 받고 있습니다. 초기 프리세일 가격 0.00000575달러에서 현재 1단계 2단계로 진입하여 0.00001242달러에 거래되고 있습니다. 이 단계 잠금 해제는 투자자들이 다음 100배 밈 코인이 될 수 있는 것에 조기 노출을 추구함에 따라 수요의 상당한 증가를 반영합니다. 10억 토큰 판매에서...
REAL
$0.08174
-1.49%
HYPE
$43.46
-5.54%
ANYONE
$0.4373
-2.36%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:39
공유하기
캘리포니아 주지사 뉴섬, '트럼프 부패 코인' 농담으로 미국 대통령에게 반격
캘리포니아 주지사 뉴섬이 '트럼프 부패 코인' 티저로 미국 대통령에게 반격하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 캘리포니아 주지사 뉴섬이 '트럼프 부패 코인' 티저로 미국 대통령에게 반격하다 뉴스레터를 구독하세요! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡고 있는 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/california-governor-newsom-fires-back-at-us-president-with-trump-corruption-coin-tease/
TRUMP
$7.443
-1.35%
COM
$0.011199
+2.73%
SIGN
$0.06083
-5.73%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:21
공유하기
비트코인 하이퍼 프리세일, 고래들이 3만 달러 상당의 $HYPER를 구매하며 1360만 달러 모금에 근접
비트코인($BTC)은 복사기에 대한 Xerox나 검색 엔진에 대한 Google과 같이 대표적인 암호화폐입니다. 단순히 가장 인기 있는 암호화폐일 뿐만 아니라 2.1조 달러의 시가총액으로 가장 큽니다. 그렇기 때문에 기관 투자자들이 이 거대한 비트코인 시장의 일부를 차지하기 위해 서두르는 것은 당연합니다. 전략은 현재 [...]
BTC
$121,242.02
-0.99%
HYPER
$0.2529
-6.43%
CAP
$0.10933
-15.71%
공유하기
Bitcoinist
2025/09/02 17:57
공유하기
BRICS, 다가오는 회의에서 미국 관세와 다자주의 논의 예정
BRICS, 다가오는 회의에서 미국 관세와 다자주의에 대해 논의할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브라질 대통령 루이스 이나시오 룰라 다 실바는 회원국에 대해 미국 정부가 시행한 일방적 관세에 대한 공동 대응을 중재하기 위해 BRICS 회의를 조직했습니다. 이 회의는 또한 다자주의에 대한 조직의 지원을 모색할 예정입니다. BRICS, 미국 관세 논의 및 다자주의 지지 트럼프 정부가 시행한 일방적 관세 체제는 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/brics-to-discuss-us-tariffs-and-multilateralism-in-upcoming-meeting/
TRUMP
$7.443
-1.35%
COM
$0.011199
+2.73%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:39
공유하기
비트코인 7년 동안 100만 달러까지 상승할 수 있어
비트코인이 7년 동안 100만 달러까지 상승할 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자들은 결코 완전히 일을 멈추지 않는다고 합니다. 하지만 크리스찬에게 이것은 단순한 비유가 아니라 생활 방식입니다. 낮에는 그는 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장을 항해하며, 노련한 편집자처럼 단어를 다루고 대중을 위해 전문 용어를 해독하는 기사를 작성합니다. 그러나 PC가 절전 모드로 들어가면, 그의 활동은 더 기계적인(때로는 철학적인) 방향으로 전환됩니다. 크리스찬의 글쓰기 여정은 비트코인 시대보다 훨씬 이전에 시작되었습니다. 학계의 신성한 전당에서 그는 대학 신문의 특집 작가로서 자신의 기술을 연마했습니다. 이야기 전달에 대한 이러한 초기 사랑은 데이터 엔지니어링 회사의 편집자로서 성공적인 경력의 길을 열었으며, 첫 달 에세이 우승으로 몇 달 동안의 강아지와 고양이 간식 공급을 지원했습니다 - 이는 그의 털 많은 동반자들에 대한 헌신의 증거입니다(이에 대해서는 나중에 더 자세히). 크리스찬은 그 후 캐나다와 심지어 한국의 신문사에서 일하며 저널리즘 세계를 누볐습니다. 그는 마침내 필리핀 고향의 지역 뉴스 거물에서 10년 동안 정착하여 완전한 뉴스 중독자가 되었습니다. 그러나 그때, 새로운 것이 그의 눈길을 끌었습니다: 암호화폐. 그것은 이야기 전달과 혼합된 보물 찾기와 같았습니다 - 그의 취향에 딱 맞는 것이었죠! 그래서 그는 NewsBTC에서 훌륭한 일자리를 얻었고, 그곳에서 그는 암호화폐 관련 모든 것에 대한 전문가 중 한 명이 되었습니다. 그는 이 복잡한 내용을 이해하기 쉬운 조각으로 분해하여 누구나 이해할 수 있게 만듭니다(그는 이 기술을 가르쳐 준 관리팀에 경의를 표합니다). 크리스찬이 일만 하고 놀지 않는다고 생각하시나요? 전혀 그렇지 않습니다! 컴퓨터 앞에 없을 때, 당신은 그가 오토바이에 대한 열정을 즐기는 모습을 볼 수 있을 것입니다. 진정한 기계광인 크리스찬은 자신의 오토바이를 손보는 것을 좋아하고 320cc 야마하 R3를 타고 탁 트인 도로의 즐거움을 만끽합니다. 한때 속도광이었던 그는...
STUFF
$0.00388
-2.51%
MODE
$0.001243
-5.18%
PLAY
$0.04841
+5.74%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:30
공유하기
ECB의 슈나벨, 연준의 독립성 위험에 대해 경고
ECB의 슈나벨, 연준 독립성 위험에 대해 경고하는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: ECB의 슈나벨, 연준 독립성이 글로벌 시스템에 영향을 미친다고 경고. 정치적 간섭은 미국 및 글로벌 차입 비용을 증가시킬 수 있음. 우려는 중앙은행 개입으로 인한 과거 경제적 영향을 반영. 2025년 9월 2일, ECB 이사회 멤버 이사벨 슈나벨은 FRB의 독립성을 훼손하면 글로벌 금융 시스템을 불안정하게 할 수 있다고 경고하며, 차입 비용 증가에 대한 우려를 강조했습니다. 슈나벨의 경고는 정치적 간섭이 전통 및 암호화폐 자산 모두에 영향을 미치는 글로벌 시장 변동성을 유발할 수 있기 때문에 금융 안정성을 보장하기 위해 중앙은행 독립성을 유지해야 할 필요성을 강조합니다. 슈나벨, 정치적 간섭의 위험성 강조 유럽중앙은행 리더십의 일원인 이사벨 슈나벨은 미국의 정치적 압력이 FRB의 독립성을 약화시킬 경우 글로벌 금융 안정성에 심각한 위험이 있다고 강조했습니다. 경제학 배경을 가진 슈나벨은 미국과 유럽 금융 건전성 모두에 FRB 자율성이 얼마나 중요한지 강조했습니다. 우려는 독립성이 훼손될 경우 정치적 간섭이 심화될 가능성에 집중되어 있습니다. 잠재적 결과로는 미국의 차입 비용 증가로 인한 글로벌 자본 시장의 파급 효과가 있습니다. 이러한 파급 효과는 유로의 안정성과 국제 투자 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 역사적으로, 미국 통화 정책에 대한 신뢰가 감소한 시기에는 금리 상승과 경제적 불확실성이 높아졌으며, 이는 슈나벨의 우려를 반영합니다. "FRB가 독립성을 잃으면 글로벌 금융 시스템에 엄청난 피해를 주고 유럽중앙은행에도 영향을 미칠 것입니다. 이런 일이 일어나지 않기를 진심으로 바랍니다,"라고 ECB 집행이사회 멤버 이사벨 슈나벨이 말했습니다. 이에 대응하여, 커뮤니티는 금융 리더들의 발언에 주의를 기울이고 있습니다. 역사적으로, FRB 독립성 상실은 시장 변동성과 일치했으며, 경제 정책이 어떻게 변화할지에 대한 의문을 제기합니다. 슈나벨의 발언은 정책 일관성과 시장 신뢰에 대한 독립성의 중요성에 관한 널리 받아들여지는 역사적 견해를 반영합니다. 중앙은행 불확실성 속 비트코인의 역할 알고 계셨나요? 중앙은행에 대한 정치적 간섭은 상당한 경제적 불안정을 초래할 수 있으며...
ECHO
$0.03733
-5.20%
TRUST
$0.0003733
-2.45%
COM
$0.011199
+2.73%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:25
공유하기
비트코인 마이닝: 2025년에도 여전히 수익성이 있을까?
비트코인 마이닝: 2025년에도 여전히 수익성이 있을까? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권장하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 비트코인 마이닝은 항상 두 가지 기본 변수와 연결되어 있습니다: 에너지 비용과 비트코인 시장 가격입니다. 2025년에는 전기 가격 상승과 최근의 반감기 이벤트로 인해 소규모 및 중간 규모 채굴자들의 수익성이 더욱 복잡해졌습니다. 재생 에너지원에 접근할 수 있는 산업 규모의 운영은 번창하는 반면, 독립 채굴자들은 종종 채굴기를 계속 가동하기 위해 고군분투할 정도로 얇은 마진에 직면합니다. 일부에게는 마이닝이 즉각적인 수익보다는 더 높은 비용으로 채굴된 코인을 보유하는 투기에 관한 것이 되었습니다. 이러한 양분화는 자본 집약적인 설정을 갖춘 대형 플레이어들이 지배하는 부문을 남겨두어, 지난 몇 년 동안 보여진 추세를 계속하고 있습니다. 그러나 비트코인 마이닝이 점점 더 경쟁적이 되는 동안, 투자자 자본은 MAGACOIN FINANCE를 포함한 많은 단계의 대화에 진입하는 신흥 알트코인과 같은 더 접근하기 쉬운 대안을 찾기 시작하고 있습니다. 효율성은 향상되지만, 중앙화 우려는 여전히 남아있습니다 더 효율적인 ASIC과 같은 마이닝 하드웨어의 발전은 해시당 에너지 비용을 줄여 전문 채굴자들에게 안도감을 제공합니다. 그러나 이러한 업그레이드는 가파른 초기 비용이 들어, 지속적인 재투자를 감당할 수 있는 사람들의 손에 산업의 중앙화를 더욱 공고히 합니다. 비판가들은 이것이 비트코인의 탈중앙화 정신을 훼손한다고 주장합니다. 동시에, 카자흐스탄과 파라과이 같은 국가들은 낮은 전기 비용으로 인해 마이닝 허브가 되어, 지리적으로 해시레이트를 집중시키고 있습니다. 글로벌 투자자들에게 이는 보안과 회복력에 대한 장기적인 질문을 제기합니다. 마이닝의 수익성이 비트코인이 120,000달러 이상을 넘는 것에 달려 있을 수 있지만, 많은 사람들은 알트코인을 다음을 활용하는 더 간단한 경로로 보고 있습니다...
MORE
$0.03435
+61.57%
COM
$0.011199
+2.73%
LIKE
$0.008313
-0.88%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:18
공유하기
4,000달러 한정판이 영국 위스키가 성숙기에 접어들었음을 보여주는 이유
새로운 4,000달러 한정판이 영국 위스키가 성숙기에 접어들었음을 보여주는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Cask 001은 9월 말에 60병 한정판으로 출시됩니다. 영국 증류소 영국 위스키는 주류 소매업에서 상대적으로 알려지지 않은 제안으로 남아 있습니다—상점들은 이를 거의 보이지 않는 포괄적인 '기타' 부문에 진열하는 경향이 있으며, 훨씬 더 잘 알려진 스코틀랜드, 아일랜드, 일본, 그리고 최근에는 인도 카테고리에 가려져 있습니다. 영국에서 가장 오래된 등록된 위스키 제조업체인 The English Distillery(TED)는 18년 전 새로운 카테고리를 시작하면서 그러한 인식에 도전하고 변화시키고 있습니다. Cask 001이라 불리는 단 60병의 한정판이 9월 25일에 데뷔할 예정이며, 이는 위스키 애호가들 사이에서 관심을 불러일으켰습니다. 3,000파운드(4,050달러)에 판매되는 이 오랫동안 기다려온 출시품은 2006년에 증류되었으며, 이 캐스크는 증류소의 첫 번째 채움이었고 18년 동안 숙성되었습니다. 이는 다른 영국 위스키가 제공할 수 없는 것입니다. 이로 인해 희귀한 출처와 역사적 의미를 갖게 됩니다. 노퍽 출신의 마스터 유리 불어장인인 랭엄 글라스가 수작업으로 만든 무거운 디캔터는 수집가들의 매력을 더합니다. 영국 동부 노퍽에 위치한 가족 소유의 TED는 투자자도 없고 실질적인 로드맵도 없이 본질적으로 농부였던 고 제임스 넬스트롭에 의해 설립되었습니다. 2007년 여름 공식 개장은 찰스 3세 국왕(당시 웨일스 왕자)이 주도했으며, 1901년 이후 영국 최초의 운영 위스키 증류소를 만들었습니다. 넬스트롭의 유일한 목표는 세계적 수준의 싱글 몰트를 만드는 것이었습니다. 영국에서 가장 오래된 등록된 위스키 제조업체임에도 불구하고, 현재 제임스의 아들인 앤드류 넬스트롭이 이끄는 이 회사는 18세가 되어서야 성숙기에 접어들었습니다. 또한 2024년 월드 위스키 어워드에서 영국 셰리 캐스크로 세계 최고의 싱글 몰트로 선정되어 스코틀랜드와 일본의 강력한 경쟁을 이겨냈습니다. 현상 타파에 있어, TED는 2022년에 설립된 영국 위스키 길드에서 활발히 활동해 왔으며...
REAL
$0.08174
-1.49%
MORE
$0.03435
+61.57%
RARE
$0.0483
-3.24%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:14
공유하기
메타플래닛, 자구책으로 8억 4400만 달러 BTC 트레저리 추가: 비트코인 하이퍼를 위한 펌프?
메타플래닛이 자사를 구하기 위해 8억 4400만 달러의 BTC 트레저리를 추가할 예정: 비트코인 하이퍼를 위한 펌프? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타플래닛이 자사를 구하기 위해 8억 4400만 달러의 BTC 트레저리를 추가할 예정: 비트코인 하이퍼를 위한 펌프? 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Aaron은 복잡한 주제에 대해 간단하고 이해하기 쉬운 설명을 목표로 모든 암호화폐 관련 소식을 다룹니다. 여가 시간에는 재미로 판타지 이야기를 쓰고 운동과 복싱을 즐깁니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/metaplanet-to-add-844m-in-btc-treasury-to-save-itself-pump-for-bitcoin-hyper/
FUN
$0.008568
+0.81%
BTC
$121,242.02
-0.99%
HYPER
$0.2529
-6.43%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 16:57
공유하기
메타플래닛, 37억 달러 비트코인 축적 전략을 위한 길 열어
메타플래닛은 주식을 확장하고 이중 클래스 주식을 발행하는 경로를 계획하여 장기적인 비트코인 축적 계획을 강화했습니다. 일본의 비트코인 축적 회사인 메타플래닛은 자본 구조 개편에 대한 주주 승인을 확보하여 비트코인 축적 전략을 위한 수십억 달러의 잠재적 자금 조달의 길을 열었습니다. 월요일 임시 주주총회에서 투자자들은 회사의 정관 개정을 지지하여 승인된 주식을 27억 주로 확장했습니다. 또한 메타플래닛이 기존 주주들의 통제력을 유지하면서 다양한 유형의 투자자를 유치할 수 있는 새로운 이중 클래스 우선주 시스템을 도입했습니다. A클래스 주식은 고정 배당금을 제공하여 소득 중심 투자자들에게 더 안정적인 수익을 제공합니다. B클래스 주식은 더 위험한 베팅이지만 보통주로 전환할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 움직임은 회사의 비트코인 축적 전략이 성공할 경우 잠재적인 상승 가능성을 제공합니다. 더 보기
B
$0.25504
+3.62%
MORE
$0.03435
+61.57%
MOVE
$0.1066
-2.82%
공유하기
Coinstats
2025/09/02 16:25
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다