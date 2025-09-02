2025-10-09 목요일

미국 연방준비제도 금리 인하가 BTC 베이시스 트레이드의 부활을 촉발할 수 있다

미국 연방준비제도 금리 인하가 BTC 베이시스 트레이드의 부활을 촉발할 수 있다

연방준비제도(FRB) 미국 금리 인하가 BTC 베이시스 트레이드의 부활을 촉발할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 BTC$109,997.47에 대한 큰 질문은 연방준비제도가 9월 17일에 금리를 인하할 경우, 현물 가격과 선물 시장 간의 차이에서 이익을 얻으려는 시도인 베이시스 트레이드가 돌아올 것인지 여부입니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 연방공개시장위원회가 현재 4.25%-4.50% 범위에서 연방기금 목표금리를 25 베이시스 포인트 인하할 확률이 90%입니다. 완화된 정책으로의 전환은 레버리지에 대한 새로운 수요를 촉발하여 선물 프리미엄을 높이고 2025년 내내 침체되어 있던 거래에 활력을 불어넣을 수 있습니다. 베이시스 트레이드는 현물 시장이나 상장지수펀드(ETF)를 통해 비트코인을 구매하면서 선물을 매도(또는 그 반대)하여 가격 차이에서 이익을 얻는 것을 포함합니다. 목표는 만기일이 다가올수록 스프레드가 좁아지면서 이를 포착하는 동시에 비트코인의 가격 변동성에 대한 노출을 제한하는 것입니다. 연방기금이 여전히 4%를 약간 상회하는 상황에서, 베이시스 트레이드의 연간 수익률인 8% 베이시스는 금리 인하가 가속화되기 전까지는 매력적으로 보이지 않을 수 있습니다. 투자자들은 단순히 현금을 보유하는 것보다 베이시스 트레이드로 들어가도록 유인하기 위해 더 낮은 금리를 원할 가능성이 높습니다. Glassnode 데이터에 따르면, CME에서 비트코인 선물 미결제약정은 연초 212,000 BTC 이상에서 약 130,000 BTC로 하락했습니다. 이는 2024년 1월 현물 비트코인 ETF가 출시되었을 때 보였던 수준과 비슷합니다. Velo 데이터에 따르면, 연간 베이시스는 올해 내내 10% 미만을 유지했으며, 이는 작년 말에 보였던 20%와 현저한 대조를 이룹니다. 이러한 약세는 시장과 거시적 요인 모두를 반영합니다: 더 엄격한 자금 조달 조건, 2024년 붐 이후 ETF 유입 감소, 그리고 비트코인에서 벗어난 위험 선호도의 회전. 비트코인의 압축된 거래 범위가 이러한 추세를 강화했습니다. 내재 변동성, 즉...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:39
Fleet Miner가 "제로 임계값 클라우드 마이닝" 서비스를 시작하여 BTC, XRP 및 DOGE 홀더들이 하루에 $9,800의 안정적인 수입을 올릴 수 있게 합니다

Fleet Miner가 "제로 임계값 클라우드 마이닝" 서비스를 시작하여 BTC, XRP 및 DOGE 홀더들이 하루에 $9,800의 안정적인 수입을 올릴 수 있게 합니다

Fleet Miner가 BTC, XRP 및 DOGE 보유자가 매일 $9,800의 안정적인 수입을 얻을 수 있는 "제로 리스크 클라우드 마이닝" 서비스를 시작한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 2025년 8월 29일 USD1 팀은 오늘 미국 달러에 페그된 스테이블 코인인 USD1에 대한 세 가지 개선 사항—투명성, 멀티 체인 및 규정 준수를 발표했습니다. 이러한 개선 사항에는 더 나은 지급준비율 공개 주기, 더 많은 멀티 체인 배포 및 브리징, 그리고 더 강력한 BSA/KYC/AML 규정 준수 프로세스가 포함됩니다. 이 이니셔티브의 목표는 불확실하고 낮은 유동성이 있는 세계에서 더 검증 가능하고, 접근 가능하며, 탄력적인 USD 표시 인프라를 만드는 것입니다. Fleet Asset Management Group(FLAMGP)는 또한 원탭 모바일 액세스, USD 매일 정산, 청정 에너지 해시레이트뿐만 아니라 더 나은 자산 반환, 리스크 관리 및 24/7 관찰 가능성을 추가하여 Fleet Miner 클라우드 마이닝 플랫폼을 개선하고 있습니다. 이를 통해 사용자가 규정을 준수하고 개방적인 방식으로 해시레이트 경제에 참여하기가 더 쉬워집니다. FLAMGP 목표 전기처럼 해시레이트를 쉽게 얻을 수 있게 합니다. Fleet Miner(FLAMGP 산하)는 채굴을 모두에게 개방적이고, 오래 지속되며, 합법적이고 명확하게 만드는 데 전념하고 있습니다. Fleet Miner는 클라우드 마이닝에서 서비스 품질과 리스크 관리에 대한 새로운 표준을 설정합니다. 원활한 모바일 경험, AI 기반 효율성 스케줄링 및 청정 에너지 해시레이트를 갖추고 있습니다. FLAMGP 목적 "우리는 채굴자를 판매하는 것이 아니라, 인프라처럼 안정적이고 앱처럼 사용하기 쉬운 해시레이트 서비스를 제공하고 있습니다." 제품 하이라이트 다양한 자산에 대한 접근: 리스크를 분산하고 수익을 더 안정적으로 만들기 위한 BTC, ETH, XRP, DOGE, TRX 및 BNB에 대한 네이티브 토큰 지원. 통합 iOS/Android 대시보드; 약 3분 내에 활성화, 추적, 재투자 및 출금. 매일 정산: 매일 정산되는 미국 달러 계약으로, 코인 가격 변동성이 현금 흐름에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다(플랫폼 규칙에 따라). 청정 에너지: 태양열, 풍력, 수력과 같은 100% 재생 에너지 원으로 운영되는 데이터 센터. AI는 PUE와 해시당 에너지를 개선합니다. 24/7 전체 스택 보증: 관찰 가능성, 알림 및 런북 오케스트레이션 작업...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:32
아발론 랩스, 비트코인 레이어 2 루트스톡에서 출시

아발론 랩스, 비트코인 레이어 2 루트스톡에서 출시

비트코인이더리움뉴스닷컴에 아발론 랩스가 비트코인 레이어 2 루트스톡에 출시되었다는 게시물이 등장했습니다. 루트스톡은 아발론의 대출 인프라 추가로 성장을 지속하려고 합니다. 비트코인 대출 시장인 아발론 랩스가 이제 예치자산 총액(TVL) 기준으로 네 번째로 큰 비트코인 사이드체인인 루트스톡에서 라이브 서비스를 시작했다고 더 디파이언트가 확인한 보도자료에 따르면 밝혔습니다. 이번 통합으로 아발론은 루트스톡으로 확장하여 루트스톡의 RBTC 및 RIF와 같은 디지털 자산과 USDC.E 및 테더의 크로스 체인 스테이블 코인 프로토콜 USDT0과 같은 스테이블 코인에 대한 비트코인 담보 대출 접근성을 제공함으로써 체인의 최대 대출 시장이 되기 위해 경쟁할 것입니다. 아발론은 루트스톡의 최신 주요 통합으로, 루트스톡은 이미 USDT0, LayerZero 및 Solv 프로토콜에 대한 지원을 자랑합니다. 루트스톡에 대한 이러한 추가는 비트코인 DeFi(탈중앙화 금융), 일명 BTCFi의 리더로서 체인의 기능을 강화하고 네트워크가 계속해서 새로운 고점으로 확장되도록 돕기 위한 것입니다. 아발론의 생태계 책임자인 제이슨 트우는 이번 발표에 대해 더 디파이언트에 다음과 같이 말했습니다: "이것은 두 BTCFi 강자 간의 파트너십이며 비트코인을 사용하는 모든 종류의 유용한 애플리케이션을 확장하기 위한 도약을 의미합니다." 아발론의 현재 TVL은 7억 5200만 달러로, 지난 해보다 113% 증가했습니다. 그러나 대출 시장의 TVL은 2025년 1월 20억 달러의 사상 최고치에서 여전히 62% 하락한 상태입니다. "우리는 모두 소매 사용자뿐만 아니라 비트코인으로 더 많은 일을 하고자 하는 증가하는 기관급 참여자들을 위한 업계 최고의 금융 상품을 제공한다는 공통된 비전에 집중하고 있습니다."라고 트우는 이 파트너십에 대해 언급하며 결론지었습니다. 루트스톡 통합은 아발론이 2024년 4분기의 강력한 성장 궤도를 되찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 루트스톡은 지난 2년 동안 꾸준히 성장해 왔으며, 2023년 초 4200만 달러에 비해 오늘날 2억 5500만 달러의 TVL을 보유하고 있습니다. USD 기준 루트스톡 TVL. 출처: DeFiLlama 루트스톡 네트워크는...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:31
Pyth Network ($PYTH) 미국 경제 데이터로 큰 승리

Pyth Network ($PYTH) 미국 경제 데이터로 큰 승리

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 Pyth Network($PYTH)가 미국 경제 데이터로 큰 성과를 거두었습니다. Fed가 실시간 경제 데이터를 발표하기 시작했을 때, Pyth Network는 즉시 이를 활용하여 공식 미국 인플레이션 및 고용 수치를 블록체인에 직접 제공하는 최초의 오라클이 되었습니다. 불과 몇 주 만에 PYTH는 0.28달러에서 0.45달러 이상으로 상승했으며, 거래량은 일일 3억 달러를 넘어섰습니다. 하지만 대부분의 사람들이 놓친 것이 있습니다: 모두가 Pyth의 가격 움직임을 지켜보는 동안, Pyth와 파트너십을 맺은 솔라나 기반 OTC 거래소인 Unich는 혁신적인 장전 거래 플랫폼으로 12억 달러의 거래량을 조용히 달성했습니다. Pyth, 전통 금융이 블록체인을 수용함에 따라 월스트리트의 가장 선호하는 오라클이 되다 미국 경제 데이터의 통합은 Pyth Network에게 전환점이 되었습니다. 주요 DeFi 프로토콜은 이제 은행이 수조 달러 결정에 사용하는 것과 동일한 정확도로 소비자 물가 지수(CPI) 데이터, 실업률 및 GDP 수치에 접근할 수 있습니다. 이는 단순한 오라클 업데이트가 아닙니다. 스마트 계약이 실제 경제와 상호작용하는 방식을 근본적으로 변화시킵니다. 이것이 실질적으로 무엇을 의미하는지 생각해보세요. 대출 프로토콜은 실제 Fed 데이터를 기반으로 이자율을 자동으로 조정할 수 있습니다. 파생상품 플랫폼은 고용 수치와 연계된 상품을 만들 수 있습니다. 예측 시장은 제3자 플랫폼 대신 공식 정부 통계를 사용하여 분쟁을 해결할 수 있습니다. 기관 투자자들이 TradFi와 DeFi 사이의 신뢰할 수 있는 다리를 필사적으로 찾고 있는 지금, 이보다 더 좋은 타이밍은 없었습니다. 시장 반응이 이야기를 말해줍니다. PYTH의 일일 활성화 주소는 지난 달 340% 증가했습니다. 현재 150개 이상의 프로토콜이 Pyth의 가격 피드에 의존하고 있으며, 이는 1월의 90개에서 증가한 수치입니다. 거래량은 거래가 활발한 날에는 꾸준히 2억 5천만 달러를 돌파하며, 고래 지갑들은 10만 달러에서 50만 달러 사이의 포지션을 축적하고 있습니다. 심지어 Jupiter와 Drift 같은 솔라나 생태계의 최상위 프로토콜도 정확한 데이터 피드가 수십억 달러 규모의 프로토콜의 성공 여부를 결정한다는 것을 인식하고 Pyth 통합을 두 배로 강화했습니다. 이 성장을 지속 가능하게 만드는 것은 네트워크 효과입니다. 각 새로운 데이터 소스는 더 많은 프로토콜을 유치합니다. 더 많은 프로토콜은 더 높은 수수료를 의미합니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:59
트럼프, 모디가 관세 인하 주장을 부인하는 가운데 인도의 무역 전략 비난

트럼프, 모디가 관세 인하 주장을 부인하는 가운데 인도의 무역 전략 비난

트럼프, 모디가 관세 인하 주장을 부인하는 가운데 인도의 무역 전략 비판 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프는 나렌드라 모디 총리가 중국에서 돌아온 지 몇 시간 만에 인도의 무역 관행을 비판했습니다. 트럼프는 인도와의 무역에 있어 미국이 그가 "일방적인 재앙"이라고 묘사한 상황에 갇혀 있다고 말했습니다. 그는 Truth Social에 인도가 한때 관세를 제로로 낮추겠다고 제안했지만, 이제는 "너무 늦었다"며 그 조치가 "수년 전에" 이루어졌어야 했다고 게시했습니다. 이 모든 일은 모디가 8월 31일부터 9월 1일까지 톈진에서 열린 상하이 협력기구 정상회의에서 중국 시진핑 주석을 만난 후에 일어났습니다. 트럼프의 불만은 전적으로 모호하지 않았습니다. 그는 인도의 높은 수입 관세와 러시아와의 지속적인 석유 및 무기 거래를 직접 지적하며, 미국 기업들은 인도 시장에 판매하는 것이 차단된 반면 인도 상품은 미국 매장을 넘쳐난다고 주장했습니다. 트럼프, 러시아 석유와 무기를 쟁점으로 지적 트럼프는 "그 이유는 인도가 지금까지 우리에게 어떤 국가보다도 가장 높은 관세를 부과해 왔기 때문에 우리 기업들이 인도에 판매할 수 없다"고 썼습니다. 그는 "이것은 완전히 일방적인 재앙이었다!"라고 덧붙였습니다. 그는 인도가 언제 관세를 낮추겠다고 제안했는지에 대한 날짜를 제시하지 않았지만, 그 제안이 너무 늦게 왔다고 믿는다는 점을 분명히 했습니다. 미국은 불공정 무역 관행이라고 보는 것에 대응해 인도 상품에 50% 관세를 부과했습니다. 지난달에만 워싱턴은 인도가 계속해서 러시아 석유를 구매하는 것을 겨냥해 25%의 추가 관세를 부과했습니다. 인도는 이 조치를 거부하고 새로운 관세를 "불공정하고, 부당하며, 비합리적"이라고 묘사했습니다. 이는 발표 후 인도의 직접적인 반응이었습니다. 몇 달 동안 긴장이 고조되어 왔습니다. 20년 이상의 관계 개선에도 불구하고 워싱턴과 뉴델리 간의 관계는 타격을 입었습니다. 최근 여러 미국 관리들이 우려를 제기했습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:53
비트코인 우선 메타플래닛, 주요 구조조정 승인, 주가 2.5% 상승

비트코인 우선 메타플래닛, 주요 구조조정 승인, 주가 2.5% 상승

비트코인 우선 메타플래닛, 주요 구조조정 승인, 주가 2.5% 상승 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다 메타플래닛이 비트코인에 올인하고 있습니다. 주주들의 강력한 지지를 받아, 이 도쿄 기업은 구조를 재편하고, 수십억을 모금하며, 그 어느 때보다 더 많은 BTC를 쌓고 있습니다. 이 회사는 9월 1일에 개최된 임시 주주총회 결과를 발표했습니다. 자세한 내용을 확인하세요. 주주들이 주요 개정안 승인 메타플래닛의 주주들이 투표했습니다 …
CoinPedia2025/09/02 18:41
속보: 이더리움, 유니체인에서 유니스왑 기반 DEX 버니, 240만 달러 해킹 피해

속보: 이더리움, 유니체인에서 유니스왑 기반 DEX 버니, 240만 달러 해킹 피해

게시물 속보: Uniswap 기반 DEX Bunni, 이더리움과 Unichain에서 240만 달러 해킹 피해가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 탈중앙화 거래소 Bunni는 해커들이 유동성 분배 기능(LDF)을 조작하면서 스마트 계약 해킹을 당했습니다. 블록체인 보안 플랫폼 SlowMist, PeckShieldAlert 및 Certik은 해킹으로 240만 달러가 손실될 것으로 예상합니다. DeFi 토큰들은 더 넓은 하락세를 보였으며, Across Protocol은 자금 스왑에 사용되면서 5% 이상 하락했습니다. Uniswap v4 기반으로 구축된 최초의 DEX인 탈중앙화 거래소 Bunni는 화요일 보안 해킹을 당했다고 확인하며 모든 네트워크에서 모든 스마트 계약 기능을 일시 중지했다고 밝혔습니다. 블록체인 보안 전문가들에 따르면, 이 DEX는 이더리움과 Unichain에서 스마트 계약 해킹으로 인해 거의 240만 달러의 암호화폐를 잃었습니다. Bunni DEX, 스마트 계약 해킹으로 240만 달러 손실 Uniswap v4 기반 Bunni는 9월 2일 탈중앙화 거래소(DEX)에 보안 해킹이 발생했음을 확인했습니다. 팀은 해킹을 조사하기 시작했으며 손실, 해킹 세부 정보 및 가능한 복구에 대한 업데이트를 제공할 예정입니다. 이 플랫폼은 추가적인 자금 손실을 방지하기 위한 예방 조치로 모든 네트워크에서 모든 스마트 계약 기능을 일시 중지했습니다. 블록체인 보안 플랫폼 SlowMist, PeckShieldAlert 및 Certik은 스마트 계약 해킹으로 인해 거의 240만 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다. 이 플랫폼들은 암호화폐 커뮤니티에 탈중앙화 거래소에서의 거래를 피할 것을 권장했습니다. 해커들은 자금을 0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2b로 이체했습니다. Bunni DEX 해킹 | 출처: SlowMist 반면, 블록체인 보안 회사 Hacken은 Bunni가 총 840만 달러의 피해를 입었으며, Unichain에서 600만 달러, 이더리움에서 240만 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다. Unichain에서 도난당한 자금의 절반은 ETH로 스왑되어 크로스 체인 브릿지 플랫폼 Across Protocol을 통해 100 ETH 브릿지 거래로 이더리움으로 이동되었습니다. 해킹된 자금 거래 Across Protocol을 통해 | 출처: Hacken Bunni 해킹에 대한 DeFi 전문가들의 의견 Euler Labs의 CEO인 Michael Bentley는 해킹이 Unichain에서 발생했다고 말했습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:29
100배 수익과 대규모 성장을 위한 3가지 최고의 암호화폐

100배 수익과 대규모 성장을 위한 3가지 최고의 암호화폐

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 '100배 수익과 대규모 성장을 위한 3가지 최고의 암호화폐' 암호화폐 뉴스 암호화폐 고래들은 항상 100배 수익을 위한 최고의 암호화폐 프리세일을 찾고 있습니다. 디지털 자산 세계에서는 타이밍이 전부이며, 프리세일 기회에 일찍 참여하면 투자자들이 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다. Arctic Pablo Coin(APC)은 많은 사람들의 관심을 끈 그런 프리세일 중 하나입니다. 매력적인 서사와 강력한 성장 잠재력을 갖춘 Arctic Pablo Coin은 초기 투자자들이 그 흥미로운 여정을 활용할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 디플레이션 토크노믹스 모델, 프리세일 보너스, 그리고 모험적인 스토리의 조합은 상당한 수익을 추구하는 사람들에게 매력적인 옵션이 됩니다. 100배 수익을 위한 최고의 암호화폐 프리세일에 관해서는 세 가지 고잠재력 밈 코인이 돋보입니다: Arctic Pablo Coin, Brett, 그리고 Moo Deng. 이 프로젝트들은 강력한 커뮤니티, 혁신적인 토크노믹스, 그리고 유망한 ROI 전망으로 인기를 얻고 있습니다. 이러한 프리세일 각각이 상당한 상승 가능성을 제공하면서, 그들은 수익을 극대화하려는 암호화폐 고래와 투자자들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 여러분이 Arctic Pablo Coin의 모험 테마 서사에 끌리든, Brett과 Moo Deng의 폭발적인 성장 잠재력에 끌리든, 이러한 프리세일은 간과해서는 안 될 기회를 제공합니다. Arctic Pablo Coin: 100배 수익을 향한 차가운 모험 Arctic Pablo Coin(APC)은 100배 수익을 위한 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나로 부상하며, 투자자들에게 밈 코인 공간에서 흥미롭고 독특한 기회를 제공합니다. 이 프로젝트는 미지의 얼음 영역에서 신비로운 $APC 토큰을 발견하는 탐험가 Arctic Pablo의 여정을 중심으로 합니다. 각 밈 코인 프리세일 단계마다 새로운 챕터가 공개되고 가격이 꾸준히 상승합니다. 이미 39단계에 도달하여 370만 달러 이상을 모금한 Arctic Pablo Coin은 상장 시 최대 10,000%의 ROI 전망을 제공하여 고래와 초기 투자자들에게 매력적인 투자처가 되고 있습니다. 이 프로젝트의 2,210억 한정 공급량...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:20
카다노, 미국 블록체인 데이터 프로그램에서 제외: ADA의 미래에 대한 신호

카다노, 미국 블록체인 데이터 프로그램에서 제외: ADA의 미래에 대한 신호

비트코인, 이더리움, 솔라나, TRON, 스텔라, 아발란체, 아비트럼, 폴리곤, 옵티미즘과 같은 체인들이 현재 미국 거시경제 데이터를 전달하고 있는 반면, [...] Coindoo에 처음 게시된 "카르다노, 미국 블록체인 데이터 프로그램에서 제외: ADA의 미래에 대한 신호는 무엇인가"라는 글이 처음 등장했습니다.
Coindoo2025/09/02 18:16
이더리움 가격 예측: ETH 가격이 $5000에 도달할까? 투자자들은 두 배의 ROI를 위해 Avalon X에 주목

이더리움 가격 예측: ETH 가격이 $5000에 도달할까? 투자자들은 두 배의 ROI를 위해 Avalon X에 주목

이더리움 가격 예측: ETH 가격이 5000달러에 도달할까? 투자자들이 두 배의 ROI를 위해 Avalon X에 주목하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현재 암호화폐 시장에는 조용한 자신감이 있습니다. 이는 물론 규제에 관한 명확성이 높아졌기 때문입니다. 또한, 현 미국 정부의 업계에 대한 전망도 호의적으로 보입니다. 일주일 전 새로운 ATH를 기록한 후, 이더리움은 현재 약 4300달러에 거래되고 있습니다. 그러나 분석가들은 세계 최대 알트코인에게 5000달러 마크는 충분히 달성 가능해 보인다고 주장합니다. 동시에, Avalon X(AVLX)라는 부동산 기반 프리세일이 단기간에 두 자릿수 ROI를 제공할 수 있는 실질적인 라이프스타일 혜택으로 시장에서 바이럴하게 퍼지고 있습니다. 이더리움이 5,000달러 마일스톤을 달성할 수 있을까? 몇 가지 데이터 포인트는 5,000달러 ETH가 단순한 희망 사항 이상임을 보여줍니다. 현물 및 기관 투자자들의 관심이 강력하게 돌아왔습니다. 또한, 최근 뉴스는 이더리움 제품에 대한 입찰 유동성을 실질적으로 증가시키는 강력한 ETF 유입을 강조합니다. 또한, 레이어-2 생태계도 확장되고 있습니다. L2에 확보된 총 가치는 수백억 달러로 증가하여 사용자 활동을 흡수하고 처리량을 개선하면서도 여전히 ETH의 기본 레이어에 정산됩니다. 이러한 L2 활동의 증가는 더 많은 정산 수요와 이더리움에 대한 더 높은 수수료 포착으로 이어집니다. 공급 측면에서는 스테이킹이 지속적인 구조적 힘으로 남아 있습니다. 현재 네트워크 전체에 3천만 개 이상의 ETH가 스테이킹되어 있습니다. 이는 유통 공급량의 상당 부분으로, 사용 가능한 유동성을 제한하고 유입 수요에 대한 가격 반응을 확대합니다. 따라서 가까운 미래에 ETH가 5000달러에 도달할 것이라고 믿을 만한 이유가 충분히 있습니다. 투자자들이 이더리움보다 Avalon X에 베팅하는 이유는 무엇인가? 오늘날 Avalon X가 돋보이는 이유는 실물 자산, 건전한 토큰 설계, 그리고 변환 메커니즘의 조합 때문입니다. 도미니카 공화국의 Grupo Avalon의 부동산 개발로 뒷받침되는 AVLX는 유틸리티 토큰으로 구축되었습니다. 네, 이것은 부동산 소유권이 아닙니다. 오히려 당신에게...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:11
