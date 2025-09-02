Fleet Miner가 "제로 임계값 클라우드 마이닝" 서비스를 시작하여 BTC, XRP 및 DOGE 홀더들이 하루에 $9,800의 안정적인 수입을 올릴 수 있게 합니다
Fleet Miner가 BTC, XRP 및 DOGE 보유자가 매일 $9,800의 안정적인 수입을 얻을 수 있는 "제로 리스크 클라우드 마이닝" 서비스를 시작한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 2025년 8월 29일 USD1 팀은 오늘 미국 달러에 페그된 스테이블 코인인 USD1에 대한 세 가지 개선 사항—투명성, 멀티 체인 및 규정 준수를 발표했습니다. 이러한 개선 사항에는 더 나은 지급준비율 공개 주기, 더 많은 멀티 체인 배포 및 브리징, 그리고 더 강력한 BSA/KYC/AML 규정 준수 프로세스가 포함됩니다. 이 이니셔티브의 목표는 불확실하고 낮은 유동성이 있는 세계에서 더 검증 가능하고, 접근 가능하며, 탄력적인 USD 표시 인프라를 만드는 것입니다. Fleet Asset Management Group(FLAMGP)는 또한 원탭 모바일 액세스, USD 매일 정산, 청정 에너지 해시레이트뿐만 아니라 더 나은 자산 반환, 리스크 관리 및 24/7 관찰 가능성을 추가하여 Fleet Miner 클라우드 마이닝 플랫폼을 개선하고 있습니다. 이를 통해 사용자가 규정을 준수하고 개방적인 방식으로 해시레이트 경제에 참여하기가 더 쉬워집니다. FLAMGP 목표 전기처럼 해시레이트를 쉽게 얻을 수 있게 합니다. Fleet Miner(FLAMGP 산하)는 채굴을 모두에게 개방적이고, 오래 지속되며, 합법적이고 명확하게 만드는 데 전념하고 있습니다. Fleet Miner는 클라우드 마이닝에서 서비스 품질과 리스크 관리에 대한 새로운 표준을 설정합니다. 원활한 모바일 경험, AI 기반 효율성 스케줄링 및 청정 에너지 해시레이트를 갖추고 있습니다. FLAMGP 목적 "우리는 채굴자를 판매하는 것이 아니라, 인프라처럼 안정적이고 앱처럼 사용하기 쉬운 해시레이트 서비스를 제공하고 있습니다." 제품 하이라이트 다양한 자산에 대한 접근: 리스크를 분산하고 수익을 더 안정적으로 만들기 위한 BTC, ETH, XRP, DOGE, TRX 및 BNB에 대한 네이티브 토큰 지원. 통합 iOS/Android 대시보드; 약 3분 내에 활성화, 추적, 재투자 및 출금. 매일 정산: 매일 정산되는 미국 달러 계약으로, 코인 가격 변동성이 현금 흐름에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다(플랫폼 규칙에 따라). 청정 에너지: 태양열, 풍력, 수력과 같은 100% 재생 에너지 원으로 운영되는 데이터 센터. AI는 PUE와 해시당 에너지를 개선합니다. 24/7 전체 스택 보증: 관찰 가능성, 알림 및 런북 오케스트레이션 작업...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:32