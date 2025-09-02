MEXC 거래소
고래들이 3만 달러 비트코인 하이퍼 매수, 프리세일 1360만 달러 마일스톤에 근접
고래들이 3만 달러 상당의 Bitcoin Hyper를 구매하고, 프리세일은 1360만 달러 마일스톤에 근접했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 고래들이 3만 달러 상당의 Bitcoin Hyper를 구매하고, 프리세일은 1360만 달러 마일스톤에 근접 회원 가입하고 뉴스레터 받기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서 Bogdan의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것으로 나뉩니다. 말하자면 Bill Burr를 꿈꾸는 사람이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳐 주었지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 Bogdan에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도, Bogdan의 가장 큰 직업적 성취는 Blackwood Productions에서 4명의 작가 팀을 조율했던 5년간의 글쓰기 매니저로서의 경력이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 그리고 우정을 키우는 업무 환경을 조성하는 것의 가치를 배웠습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/whales-buy-30k-bitcoin-hyper-tokens/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:44
EV 충전을 위한 장소 그 이상
게시물 "전기차 충전 이상의 장소"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 로스앤젤레스, CA - 7월 21일: 2025년 7월 21일 캘리포니아 로스앤젤레스의 테슬라 다이너와 드라이브인 레스토랑 및 슈퍼차저의 외부 전경. 미래적인 테슬라 다이너와 드라이브인 경험을 자랑하는 슈퍼차저 스테이션이 이번 월요일 할리우드에서 문을 열었습니다. (사진: I RYU/VCG via Getty Images) VCG via Getty Images 로스앤젤레스 웨스트 할리우드에 위치한 첫 번째 테슬라 다이너가 2025년 7월에 공식적으로 문을 열었습니다. 저는 2025년 8월에 아침식사와 점심식사를 위해 이곳을 방문했습니다. 오픈 초기의 열기는 가라앉았습니다. 고객을 맞이하는 줄은 없었고, 다이너에서의 주문 방법을 명확히 설명해주는 잘 훈련된 직원들만 있었습니다. 한때 테슬라 창업자의 불운한 국가 수도 재임 기간에 촉발된 시위는 사그라들었습니다. 그 정치적 실험은 수천 명의 연방 공무원들을 실직시키고, 많은 연방 프로그램이 중단되었으며, 공무원들의 사기가 ATL에 이르렀고, 트럼프 대통령과의 극적인 결별로 절정에 달했습니다. 테슬라 판매와 주가가 급락하면서 머스크는 CEO 자리를 지켜야 했습니다. 한때 우리 시대 최고의 시스템 사상가로 칭송받았던 그에 대한 질문이 이제 남아있습니다: 일론 머스크가 복귀할 수 있을까요? 결국, 2025년 7월 갤럽 여론조사에서 응답자의 61%가 일론 머스크를 부정적으로 보았고, 33%만이 긍정적으로 보았으며, 이는 조사된 14명의 공인 중 가장 낮은 평가였습니다. 전기차 충전을 비즈니스 기회로 테슬라 다이너를 단순히 차량을 충전하고 간식을 먹는 장소로 오해하지 마세요. 이곳은 통합된 브랜드 생태계입니다. 테슬라가 자동차 사용자 경험을 재정의한 것처럼, 다이너는 로드 트립 중 휴식을 멈출 가치가 있는 것으로 재구성합니다. 머스크는 이 첫 번째 위치가 성공하면 테슬라가 전 세계 주요 도시와 슈퍼차저 회랑을 따라 이 개념을 확장할 것이라고 제안했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:31
BNB 체인 기반 Venus 프로토콜, 의심스러운 계약 침해로 2700만 달러 유출
BNB 체인 기반 비너스 프로토콜, 의심스러운 컨트랙트 침해로 2700만 달러 유출 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BNB 체인의 가장 큰 대출 플랫폼 중 하나인 비너스 프로토콜이 화요일에 의심스러운 공격을 받아 공격자들이 약 2700만 달러 상당의 자산을 유출한 것으로 보입니다. 온체인 조사관들은 프로토콜의 코어 풀 컨트롤러 컨트랙트가 악의적인 주소로 업데이트되어 vUSDC와 vETH를 포함한 토큰들이 빼돌려졌다고 의심하고 있습니다. 보안 팀은 도난당한 자산을 추적 중이며 비너스 커뮤니티는 아직 공식 성명을 발표하지 않았습니다. 자금은 여전히 공격자의 컨트랙트에 남아 있으며 아직 스왑되지 않아, 이 공격이 전면적인 현금화로 발전할지에 대한 의문이 남아 있습니다. 비너스는 BNB 체인에서 머니 마켓으로 기능하며, 사용자들이 스테이블코인과 주요 토큰과 같은 자산을 예치하여 이자를 얻을 수 있게 하고, 대출자들은 담보를 제공하여 대출을 받을 수 있습니다. 네이티브 토큰인 XVS는 거버넌스와 프로토콜 인센티브에서 역할을 합니다. 전성기에 비너스는 70억 달러 이상의 자산을 보유하여 BNB 체인의 DeFi 생태계의 핵심 부분이 되었습니다. (이 이야기는 계속 발전 중입니다.) 출처: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/02/bnb-chain-based-venus-protocol-drained-of-usd27m-on-suspected-contract-compromise
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:29
Knots 리더, Bitcoin Core v30이 불법 성인 콘텐츠를 호스팅할 수 있다고 말해
Knots 커뮤니티 리더인 Bitcoin Mechanic은 새로운 기본 데이터 저장 제한으로 인해 최신 버전의 비트코인 코어로 업그레이드하는 사람들이 불법 성인 콘텐츠를 호스팅하고 중계해야 할 수도 있다고 주장합니다. 다음 달, 비트코인 코어 버전 30(v30)은 데이터 저장 제한을 완화할 예정입니다. 이는 기본적으로 비트코인(BTC)의 온체인 이동과 관련 없는 100,000바이트의 데이터를 포함한 트랜잭션을 기본 멤풀에 수용한다는 의미입니다. 그러나 Knots 커뮤니티는 v29의 약 83바이트에서 1,200배 증가한 것을 끔찍한 아이디어로 보고 기존 데이터 제한을 유지할 것입니다. 대부분의 경우, Core와 Knots의 83바이트 멤풀 제한은 99% 이상의 트랜잭션을 해당 데이터 저장 제한 아래로 유지해왔습니다. 기술적으로 합의 규칙을 준수하는 OP_RETURN 데이터캐리어 출력에 대용량 파일을 넣는 우회 방법이 존재하지만, 기본 필터는 10년 이상 억제책으로 작용해왔습니다. 그러나 곧, v30에서 OP_RETURN 데이터캐리어 제한을 업그레이드하는 Core 노드 운영자들—v29 및 이전 버전에서 대부분의 임의 데이터를 필터링했던—은 더 이상 잠재적 불법 콘텐츠를 필터링하지 않을 수 있습니다. 비트코인 블록체인의 불법 콘텐츠 Bitcoin Mechanic은 포르노그래피 제작자들이 v30을 악용할 강한 동기가 있다고 주
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:21
법적 소송 종료 후 전략이 더 많은 비트코인 매수 신호를 보냄
법적 사건 종결 후 전략이 더 많은 비트코인 매수를 시사한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: Michael Saylor는 "비트코인이 여전히 할인 중"이라며 더 많은 비트코인 매수를 암시했습니다. 전략은 최근 공개된 매수에서 3,000개 이상의 BTC를 추가했습니다. 회사에 대한 주주 소송이 편견을 가지고 철회되었습니다. Michael Saylor는 전략이 곧 비트코인 보유량을 다시 늘릴 수 있다고 제안했습니다. 이 발언은 회사가 또 다른 대규모 BTC 인수를 공개하고 주주 소송이 철회된 지 며칠 후에 나왔습니다. 전략의 최신 비트코인 축적 8월 31일, Saylor는 독립 "Saylor Tracker" 플랫폼의 이미지를 게시했습니다. 차트에는 회사의 비트코인 구매 이력을 매핑한 주황색 점들의 클러스터가 표시되었습니다. 이미지와 함께 그는 "비트코인이 여전히 할인 중"이라고 썼습니다. 이런 유형의 게시물은 종종 새로운 구매의 공식 공개 전에 있었습니다. 관찰자들은 전략이 3주 연속 매주 월요일에 구매 공개를 제출했다고 언급했습니다. 시장 참가자들은 이 추세가 9월에도 계속될 수 있다고 말했습니다. 전략 BTC 보유량 | 출처: Michael Saylor, X 불과 일주일 전, 전략은 약 3억 5600만 달러에 3,081 BTC를 인수했다고 발표했습니다. 평균 비용은 코인당 약 116,000달러였습니다. 그 구매로 회사의 총 보유량은 632,457 BTC로 증가했으며, 이는 작성 시점에 680억 달러의 가치가 있었습니다. 전략은 주로 주식 판매를 통해 이러한 인수 자금을 조달했습니다. 2025년에만 회사는 여러 제안을 통해 56억 달러를 모았습니다. 이는 올해 모든 새로운 미국 상장의 약 12%를 차지했습니다. 회사 공시에 따르면, MSTR 주식은 연간 기준으로 소위 매그니피센트 세븐 기술주보다 꾸준히 더 나은 성과를 보였습니다. 이러한 축적은 비트코인을 핵심 재무 준비금으로 포지셔닝하는 전략의 접근 방식을 반영했습니다. Saylor는 비트코인이 현금이나 채권과 같은 전통적인 자산에 비해 우수한 가치 저장 수단이라고 반복적으로 설명했습니다. 비트코인 베팅 중 주목받는 전략 | 출처: 전략, X 주주 소송 기각이 안정성 지원 회사를 둘러싼 법적 환경...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:19
마이클 세일러의 전략, 투자자 소송을 피한 후 4억 4900만 달러의 비트코인 구매
마이클 세일러의 Strategy, 투자자 소송을 피한 후 4억 4900만 달러 규모의 비트코인을 매수했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Strategy는 4,048 비트코인을 인수하여 총 보유량을 636,505 BTC로 늘렸습니다. 이번 매수는 회계 공시와 관련된 투자자 소송에서 Strategy가 성공적으로 방어한 후 이루어졌습니다. 세계 최고의 비트코인 재무 회사인 Strategy는 화요일에 지난주 4,048 비트코인을 4억 4900만 달러에 매입했다고 보고했으며, 이는 7주 연속 매수입니다. Strategy는 비트코인당 약 110,981 달러에 약 4억 4930만 달러 상당의 4,048 BTC를 인수했으며 2025년 YTD BTC 수익률 25.7%를 달성했습니다. 2025년 9월 1일 기준, 우리는 비트코인당 약 73,765 달러에 약 469억 5000만 달러에 인수한 636,505 $BTC를 HODL하고 있습니다. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/dxXWygUijS — Michael Saylor (@saylor) 2025년 9월 2일 이 회사는 이번 분기에 39,000 BTC 이상을 축적했으며, 7월 말에 21,000 BTC 이상의 가장 큰 매수를 완료했습니다. 최근 매수로 Strategy의 총 비트코인 보유량은 636,505 BTC로 증가했으며, 현재 시장 가격으로 약 700억 달러의 가치가 있습니다. 이 보유량은 총 비트코인 공급량의 3% 이상을 차지합니다. CoinGecko에 따르면 보도 시점에 비트코인은 약 109,800 달러에 거래되고 있었습니다. 이 자산은 지난주 시장 전반의 변동성 속에서 107,295 달러까지 하락했으며 8월을 약 7% 하락으로 마감했습니다. 이러한 하락은 Strategy에 거의 영향을 주지 않았습니다. 일요일에 마이클 세일러 회장은 X에 "비트코인이 세일 중"이라고 게시하며 임박한 매수 발표를 암시했습니다. StrategyTracker에 따르면 Strategy는 현재 230억 달러 이상의 미실현 이익을 보유하고 있습니다. 나스닥 상장 기업은 최근 회계 기준과 관련된 오해의 소지가 있는 진술에 대해 투자자들이 제기한 소송을 피했습니다. 원고들은 Strategy가 새로운 규칙에 따른 잠재적 미실현 손실을 적시에 공개하지 않았다고 주장했습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bitcoin-acquisition-strategy-saylor-2/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:10
보스턴 블록체인 위크 2025, 일주일 후 개막, 블록체인과 AI의 만남
보스턴 블록체인 위크 2025가 일주일 앞으로 다가왔으며, 블록체인과 AI가 만나는 곳이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 콘텐츠는 스폰서가 제공합니다. 보도자료. 보스턴 블록체인 위크 2025는 코인베이스, 피그먼트, 아링턴 캐피털, 피델리티 인베스트먼트의 리더들을 그레이터 보스턴 전역에서 5일간의 프로그래밍을 위해 한자리에 모읍니다. 보스턴, MA - 2025년 9월 2일 - 일주일 앞으로 다가온 가운데, 보스턴은 가장 광범위하고 포괄적인 에디션을 위해 준비하고 있습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/boston-blockchain-week-2025-kicks-off-in-one-week-where-blockchain-meets-ai/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:51
도지코인 상승장이 9월 13일에 시작될 수 있다고 분석가 예측
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "도지코인 상승장이 9월 13일에 시작될 수 있다고 분석가 예측" 기사입니다. 암호화폐 분석가 VisionPulsed에 따르면, 도지코인은 9월 13일경 첫 의미 있는 상승세를 보일 수 있습니다. 그는 현재의 하락세가 비트코인 반감기 이후 시장이 약세를 유지하다가 약 510-511일 후에 마지막 상승을 시작하는 반감기 이후 패턴에 부합한다고 주장합니다. 9월 1일에 게시된 영상에서 그는 시청자들에게 "9월 13일경부터 매도세가 줄어들 것이라고 주장하고 싶습니다... 지난 사이클에서 반감기 이후 511일이 지났을 때 우리는 이미 다시 상승하고 있었습니다. 그 이전 사이클에서도 반감기 이후 511일이 지났을 때 우리는 이미 다시 상승하고 있었습니다"라고 말했습니다. 도지코인의 고통은 9월 13일에 끝날 수 있다 분석가는 현재의 약세를 더 깊은 붕괴보다는 확장된 범위로 특징지어지는 더 길고 느린 사이클의 일부로 설명합니다. "불행히도, 우리는 여전히 하락하고 있습니다"라고 그는 말하며, 이번 사이클에서는 "조정이 더 길었습니다... 횡보장을 할 때마다 그것은 영원히 지속됩니다"라고 덧붙였습니다. 그는 2021년 9월 2-26일과 2017년 11월의 더 짧은 하락과 같은 9월 약세의 역사적 기간을 언급하며, 이것이 우연이든 인과관계든 그가 추적하는 반감기 이후 리듬과 일치한다고 지적합니다. VisionPulsed의 타이밍 예측은 유동성 지표 M2에 의해 뒷받침되며, 그는 이 지표가 자산 간 리더십이 순환함에도 불구하고 암호화폐 리더십과 계속 상관관계가 있다고 주장합니다. "일부 사람들은 M2가 더 이상 작동하지 않는다고 말합니다. 저는 동의하지 않습니다"라고 그는 말했습니다. 그의 관점에서, 이 지표는 "2023년에 기본적으로 솔라나를 정확히 따랐고", 그 다음에는 비트코인을 추적했으며, 최근에는 비트코인 우위가 약해지면서 이더리움과 BNB로의 자금 흐름과 일치했습니다. "BNB가 유동성과 함께 상승하지 않는다고 가장하지 맙시다"라고 그는 말하면서도, "다음에 유동성이 어디로 갈지 정확히 알고 있다고 여기서 말하지는 않겠습니다... 저는 모릅니다"라고 인정했습니다. 그는 이러한 리더십 순환이 일부 대형 시가총액 토큰이 뒤처지는 이유를 설명하는 데 도움이 된다고 주장합니다. "아마도 우리의 코인들은 영향을 받지 않고 있을 수도 있습니다..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:45
Broadcom, 9월 30일 배당금 지급 예정; 100 AVGO 주식이 얼마나 수익을 올릴지 알아보기
Broadcom, 9월 30일 배당금 지급 예정; 100주 AVGO 주식으로 얼마를 받을 수 있는지 알아보기라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 반도체 거인 Broadcom(NASDAQ: AVGO)의 투자자들은 회사가 9월 30일 배당금 지급 전통을 이어갈 때 보상을 받게 됩니다. 회사에 따르면, 주주들은 주당 $0.59를 받게 되며, 이는 2025년 6월 30일의 이전 지급액과 동일한 금액입니다. AVGO 주식 배당금 지급일. 출처: Dividend.com Broadcom은 28.73%의 선행 배당 지급 비율을 유지하고 있어, 주주들에게 수익을 제공하면서도 재투자를 위한 여유를 남겨두고 있습니다. 선언된 배당금을 기준으로, AVGO는 현재 0.79%의 수익률을 제공하며, 이는 기술 섹터의 평균 수익률 1.37% 미만입니다. 수익을 추구하는 투자자들에게, Broadcom은 이제 15년 연속으로 배당금을 증가시켜 신뢰할 수 있는 배당 성장 주식으로 자리매김했습니다. 현재 배당률에서, Broadcom 주식 100주를 보유한 투자자는 이번 분기에 $59의 현금 배당금을 받게 됩니다. 연간 기준으로, 이는 $236의 배당 수익으로 환산됩니다. 주식 성과에 관해서는, 마지막 거래 세션 종료 시 AVGO 주식은 $297.39로 평가되어 3.65% 하락했지만, 주식은 여전히 연초 대비 28% 이상 상승했습니다. AVGO YTD 주가 차트. 출처: Google Finance AVGO 주식 기본 요소 앞으로, Broadcom은 주요 제품 업데이트와 강력한 재무 성과로 성장 전망을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 8월 26일, 이 기술 회사는 VMware Private AI Services가 VMware Cloud Foundation 9.0의 표준 기능이 되어 플랫폼을 AI 네이티브로 만든다고 발표했습니다. Broadcom은 또한 분석 및 AI 개발을 위한 데이터 레이크하우스인 VMware Tanzu Data Intelligence와 함께 규제 산업을 위한 보안을 강화하기 위한 VMware Cloud Foundation Advanced Cyber Compliance를 출시했습니다. 채택이 가속화되고 있으며, 포춘 500대 기업 중 상위 10개 기업 중 9개가 이미 VMware Cloud Foundation에 전념하고 있으며 전 세계적으로 1억 개 이상의 코어가 라이선스를 받았습니다. 기본적인 관점에서, 회사의 주당 수익은 올해 36.3% 성장할 것으로 예상됩니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:11
Crypto.com, 레벨 업 출시: 제로 수수료, 고수익 혜택 및 CRO 기반 보상
Crypto.com이 Level Up을 출시했습니다. 이는 현물 거래 수수료 0, 높은 수익 현금 수익률, 그리고 카드 구매 시 최대 6%의 CRO 캐시백을 제공하는 개편된 보상 프로그램입니다.
Blockchainreporter
2025/09/02 19:10
