도지코인 상승장이 9월 13일에 시작될 수 있다고 분석가 예측

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "도지코인 상승장이 9월 13일에 시작될 수 있다고 분석가 예측" 기사입니다. 암호화폐 분석가 VisionPulsed에 따르면, 도지코인은 9월 13일경 첫 의미 있는 상승세를 보일 수 있습니다. 그는 현재의 하락세가 비트코인 반감기 이후 시장이 약세를 유지하다가 약 510-511일 후에 마지막 상승을 시작하는 반감기 이후 패턴에 부합한다고 주장합니다. 9월 1일에 게시된 영상에서 그는 시청자들에게 "9월 13일경부터 매도세가 줄어들 것이라고 주장하고 싶습니다... 지난 사이클에서 반감기 이후 511일이 지났을 때 우리는 이미 다시 상승하고 있었습니다. 그 이전 사이클에서도 반감기 이후 511일이 지났을 때 우리는 이미 다시 상승하고 있었습니다"라고 말했습니다. 도지코인의 고통은 9월 13일에 끝날 수 있다 분석가는 현재의 약세를 더 깊은 붕괴보다는 확장된 범위로 특징지어지는 더 길고 느린 사이클의 일부로 설명합니다. "불행히도, 우리는 여전히 하락하고 있습니다"라고 그는 말하며, 이번 사이클에서는 "조정이 더 길었습니다... 횡보장을 할 때마다 그것은 영원히 지속됩니다"라고 덧붙였습니다. 그는 2021년 9월 2-26일과 2017년 11월의 더 짧은 하락과 같은 9월 약세의 역사적 기간을 언급하며, 이것이 우연이든 인과관계든 그가 추적하는 반감기 이후 리듬과 일치한다고 지적합니다. VisionPulsed의 타이밍 예측은 유동성 지표 M2에 의해 뒷받침되며, 그는 이 지표가 자산 간 리더십이 순환함에도 불구하고 암호화폐 리더십과 계속 상관관계가 있다고 주장합니다. "일부 사람들은 M2가 더 이상 작동하지 않는다고 말합니다. 저는 동의하지 않습니다"라고 그는 말했습니다. 그의 관점에서, 이 지표는 "2023년에 기본적으로 솔라나를 정확히 따랐고", 그 다음에는 비트코인을 추적했으며, 최근에는 비트코인 우위가 약해지면서 이더리움과 BNB로의 자금 흐름과 일치했습니다. "BNB가 유동성과 함께 상승하지 않는다고 가장하지 맙시다"라고 그는 말하면서도, "다음에 유동성이 어디로 갈지 정확히 알고 있다고 여기서 말하지는 않겠습니다... 저는 모릅니다"라고 인정했습니다. 그는 이러한 리더십 순환이 일부 대형 시가총액 토큰이 뒤처지는 이유를 설명하는 데 도움이 된다고 주장합니다. "아마도 우리의 코인들은 영향을 받지 않고 있을 수도 있습니다..."