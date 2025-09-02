밈 코인 속도 둔화되었지만 멈추지 않았다

밈코인이 속도를 늦췄지만 멈추지는 않았다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 도지코인, 시바 이누, 페페는 매집박스 상태이지만 또 다른 랠리를 위한 강력한 경쟁자로 남아 있습니다. 밈코인이 다음 움직임을 준비하는 가운데 트레이더들이 주목하는 것은 다음과 같습니다. 올해 초 폭발적인 상승세에 비해 밈코인에 대한 열풍은 식었지만, 트레이더들은 아직 이를 포기하지 않고 있습니다. 도지코인(DOGE), 시바 이누(SHIB), 페페(PEPE)는 모두 붕괴보다는 매집박스의 징후를 보이고 있어, 시장 모멘텀이 돌아오면 또 다른 강한 상승세를 위한 여지를 남겨두고 있습니다. 비트코인이 안정화되고 이더리움이 ETF 유입으로부터 새로운 지지를 찾으면서, 관심은 다시 한번 이러한 고위험, 고수익 투자로 옮겨갈 수 있습니다. 많은 투자자들은 이미 잠재적인 재부상을 위해 포지션을 잡고 있으며, 동시에 초기 단계 암호화폐 투자에서 가장 많이 논의되는 기회 중 하나로 주목받고 있는 MAGACOIN FINANCE와 같은 신흥 프로젝트를 탐색하고 있습니다. DOGE 지지선 유지 원조 밈코인인 도지코인은 여름 내내 견고하게 유지되어 온 지지선 주변에서 계속 맴돌고 있습니다. 거래량이 낮은 기간에도 불구하고, DOGE는 더 넓은 감성 분석이 개선될 때마다 반복적으로 회복력을 보여주었습니다. 분석가들은 이 코인이 "밈코인의 얼굴"로서의 독특한 위치가 관련성을 유지하게 하며, 일론 머스크가 여전히 가끔씩 열풍을 부추기고 있어 새로운 화제가 또 다른 랠리를 촉발할 수 있다고 말합니다. 시바 이누, 유틸리티 확장 준비 시바 이누의 이야기는 순수한 투기에서 점진적인 유틸리티 구축으로 전환되었습니다. 팀은 수수료 감소와 거래 속도 증가에 초점을 맞춘 시바리움 네트워크로 생태계를 확장해 왔습니다. SHIB는 가격 움직임이 둔화되었지만, 장타매매 홀더들은 특히 레이어 2 솔루션의 채택이 가속화된다면 토큰이 이전 사이클보다 더 나은 위치에 있다고 주장합니다. 페페, 트레이더의 인기 유지 세 가지 중 가장 젊은 페페는 시장 감성에서 번창하는 빠르게 움직이는 토큰으로서의 명성을 유지하고 있습니다. 극단적인 변동성에 대한 비판에 직면했지만, 그것의...