BTC의 7일 평균 해시레이트, 처음으로 1 제타해시 도달
BTC의 7일 평균 해시레이트, 사상 처음으로 1 제타해시 도달 Glassnode 데이터에 따르면, 비트코인의 해시레이트가 7일 이동 평균 기준으로 처음으로 초당 1 제타해시(1 ZH/s)에 도달하며 신고가 경신을 기록했습니다. 해시레이트는 네트워크를 보호하는 채굴자들이 생성하는 초당 평균 해시 수를 추정한 것입니다. 7일 이동 평균을 사용하는 것은 자연적인 블록 시간 변동성을 완화하기 때문에 중요합니다. 네트워크는 올해 여러 차례 1 제타해시에 잠시 도달했지만, 7일 이동 평균으로 유지된 것은 이번이 처음입니다. 이를 이해하기 쉽게 설명하자면, 1 제타해시는 1,000 엑사해시(EH/s)와 같습니다. 비트코인은 2016년에 처음으로 1 EH/s 임계값을 넘었으며, 2025년에는 네트워크의 해시레이트가 연초 약 800 EH/s에서 오늘날 1 ZH/s로 증가했습니다. 이러한 컴퓨팅 파워의 급격한 증가로 인해 향후 이틀 내에 7% 이상의 상당한 난이도 조정이 예상되며, 이는 올해 두 번째로 큰 상향 조정이 될 것입니다. 난이도 조정은 약 2주마다 발생하며, 온라인 상의 총 채굴 파워와 관계없이 약 10분마다 블록체인에 새로운 블록이 추가되도록 보장합니다. 이번 변경 후, 난이도는 138.96조(T)로 상승할 것입니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:02
Amgen, 캘리포니아에 새로운 R&D 시설에 6억 달러 투자 예정
Amgen, 캘리포니아에 새로운 R&D 시설에 6억 달러 투자 예정 Amgen은 화요일 캘리포니아 사우전드 오크스에 있는 본사에 6억 달러 이상을 투자하여 새로운 연구 개발 시설을 건설할 것이라고 밝혔으며, 이는 제약 산업의 최근 미국 투자 중 하나입니다. 제약회사들은 도널드 트럼프 대통령이 국내로 수입되는 의약품에 관세를 부과하겠다고 위협함에 따라 미국 내 입지를 강화하기 위해 분주히 움직이고 있습니다. 트럼프는 지난 10년간 국내 의약품 제조가 급격히 감소한 시점에서 이러한 부과금이 기업들이 생산을 국내로 다시 이전하도록 장려할 것이라고 말했습니다. 보도 자료에서 Amgen은 이 시설의 건설이 올해 3분기에 시작되며 수백 개의 미국 일자리를 창출할 것이라고 밝혔습니다. 주목할 만한 점은 이 시설이 제조 공장이 아니라 연구원, 엔지니어, 과학자들이 "가장 심각한 질병"을 가진 환자를 위한 차세대 약물을 찾는 데 협력할 수 있게 해준다는 것입니다. Amgen은 이 건물이 "강력하고 혁신적인" 자동화 및 디지털 기능을 갖추고 있어 과학자들에게 연구 개발에 필요한 도구를 제공할 것이라고 말했습니다. "Amgen에서 우리는 미국 과학과 혁신의 미래에 계속 투자하고 있습니다,"라고 CEO Bob Bradway는 보도 자료에서 말했습니다. "이 센터는 과학자들에게 과학적 발견의 다음 시대를 형성하고 인간 건강을 개선하는 의약품을 발전시키는 데 필요한 도구와 협력적 환경을 제공할 것입니다." Amgen은 2017년 세금 감면 및 일자리 법안 통과 이후 거의 50억 달러를 미국 직접 자본 지출에 투자했다고 밝혔습니다. 4월에 이 회사는 오하이오 바이오테크 제조 시설에 9억 달러 확장을 발표했습니다. 12월에 이 제약회사는 두 번째 약물을 건설하는 데 10억 달러를 지출할 것이라고 발표했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:43
비트코인 9월 전망, 잠재적 하락 신호 보이지만 비트코인 하이퍼는 안전한 구매
비트코인 9월 전망, 잠재적 하락 신호 보이지만 비트코인 하이퍼는 안전한 구매 암호화폐 작가로서 보그단의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것으로 나뉩니다. 말하자면 빌 버의 지망생이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 그에게 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳤지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 보그단에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. 보그단의 가장 큰 직업적 성취는 Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도, Blackwood Productions에서 4명의 작가 팀을 조정했던 5년간의 글쓰기 매니저로서의 경력이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 그리고 우정을 키우는 업무 환경을 만드는 것의 가치를 배웠습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:35
밈 코인 속도 둔화되었지만 멈추지 않았다
밈 코인 속도 둔화되었지만 멈추지 않았다 올해 초 폭발적인 상승세에 비해 밈코인에 대한 열풍은 식었지만, 트레이더들은 아직 이를 포기하지 않고 있습니다. 도지코인(DOGE), 시바 이누(SHIB), 페페(PEPE)는 모두 붕괴보다는 매집박스의 징후를 보이고 있어, 시장 모멘텀이 돌아오면 또 다른 강한 상승세를 위한 여지를 남겨두고 있습니다. 비트코인이 안정화되고 이더리움이 ETF 유입으로부터 새로운 지지를 찾으면서, 관심은 다시 한번 이러한 고위험, 고수익 투자로 옮겨갈 수 있습니다. 많은 투자자들은 이미 잠재적인 재부상을 위해 포지션을 잡고 있으며, 동시에 초기 단계 암호화폐 투자에서 가장 많이 논의되는 기회 중 하나로 주목받고 있는 MAGACOIN FINANCE와 같은 신흥 프로젝트를 탐색하고 있습니다. DOGE 지지선 유지 원조 밈코인인 도지코인은 여름 내내 견고하게 유지되어 온 지지선 주변에서 계속 맴돌고 있습니다. 거래량이 낮은 기간에도 불구하고, DOGE는 더 넓은 감성 분석이 개선될 때마다 반복적으로 회복력을 보여주었습니다. 분석가들은 이 코인이 "밈코인의 얼굴"로서의 독특한 위치가 관련성을 유지하게 하며, 일론 머스크가 여전히 가끔씩 열풍을 부추기고 있어 새로운 화제가 또 다른 랠리를 촉발할 수 있다고 말합니다. 시바 이누, 유틸리티 확장 준비 시바 이누의 이야기는 순수한 투기에서 점진적인 유틸리티 구축으로 전환되었습니다. 팀은 수수료 감소와 거래 속도 증가에 초점을 맞춘 시바리움 네트워크로 생태계를 확장해 왔습니다. SHIB는 가격 움직임이 둔화되었지만, 장타매매 홀더들은 특히 레이어 2 솔루션의 채택이 가속화된다면 토큰이 이전 사이클보다 더 나은 위치에 있다고 주장합니다. 페페, 트레이더의 인기 유지 세 가지 중 가장 젊은 페페는 시장 감성에서 번창하는 빠르게 움직이는 토큰으로서의 명성을 유지하고 있습니다. 극단적인 변동성에 대한 비판에 직면했지만, 그것의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:31
세일러의 전략, 4,048 비트코인 구매로 하락장 매수
세일러의 전략, 4,048 비트코인 구매로 하락장 매수 이전에 MicroStrategy로 알려진 Strategy는 또 다른 주간 비트코인 매수를 진행하여 최대 공개 BTC 보유 기업으로서의 지위를 더욱 공고히 했습니다. 이는 BTC 가격과 MSTR 주식의 하락 속에서 이루어졌으며, 두 자산은 강한 양의 상관관계를 가지고 있는 것으로 알려져 있습니다. Strategy, 4억 4400만 달러에 4,048 BTC 매수 보도자료에 따르면, 회사는 비트코인당 평균
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:29
전략, BTC에 4억 4900만 달러 추가, 현재 636,505 코인 보유
이 게시물 Strategy, BTC에 4억 4900만 달러를 추가하여 현재 636,505 코인 보유 중이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Strategy는 4,048 비트코인을 4억 4930만 달러에 추가로 구매하여 보유량을 약 700억 달러 가치의 636,505 BTC로 늘렸습니다. 이전에 MicroStrategy로 알려졌던 비트코인 자금 회사 Strategy는 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에서 8월 26일부터 9월 1일 사이에 평균 가격 110,981달러에 4,048 비트코인을 구매했다고 공개했습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/strategy-adds-449m-in-btc-now-holds-636505-coins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:26
XRP와 BTC의 변동성에 대해 여전히 걱정하고 계신가요? BTC 채굴자 클라우드 마이닝이 이 문제를 해결합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:16
대체 자산이 주류화됨에 따라 블루 오울이 더 넓은 투자자층에 어필하다
대체 자산이 주류화됨에 따라 Blue Owl이 더 넓은 투자자층에게 다가간다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 라트비아의 옐레나 오스타펜코(R)가 2025년 8월 27일 뉴욕시 퀸즈 자치구 플러싱 지역의 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 2025 US 오픈 4일차 여자 단식 2라운드 경기 후 미국의 테일러 타운센드(L)와 언쟁을 벌이고 있습니다. Clive Brunskill | Getty Images 지난주 US 오픈에서 테일러 타운센드와 옐레나 오스타펜코 선수 간의 간결한 교환이 바이럴이 되면서 대체 자산 관리자인 Blue Owl Capital이 더욱 주목받게 되었습니다. 이 교환의 동영상과 사진이 소셜 미디어를 가득 채웠습니다. 라트비아 출신의 세계 랭킹 26위 오스타펜코는 2라운드 경기에서 승리했지만 이후 바르보라 크레이치코바와의 경쟁적인 경기에서 패배한 타운센드를 향해 손가락을 가리키며 모욕적인 말을 외쳤습니다. 카메라가 시청자들에게 대립 상황을 더 자세히 보여주기 위해 확대되었을 때, 주의 깊은 관찰자들은 타운센드의 테니스 드레스에 새겨진 Blue Owl 패치를 볼 수 있었습니다. 주로 사모 대출과 부동산에 중점을 둔 2,840억 달러 규모의 자산 관리 회사는 테니스 선수를 후원하는 것으로 예상되는 일반적인 가정용 브랜드는 아닙니다. 타운센드는 올해 전 세계 프로 테니스 토너먼트에서 경쟁하는 약 100명의 선수 중 Blue Owl의 지원을 받는 한 명입니다. 이는 주로 고액 자산가들 사이에서 브랜드 인지도를 높이기 위한 회사의 전략의 일부이며, 대체 자산 관리자들을 무명에서 벗어나게 하려는 더 넓은 노력의 일환입니다. 미국의 테일러 타운센드가 2025년 8월 27일 뉴욕시 퀸즈 자치구 플러싱 지역의 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 2025 US 오픈 4일차 여자 단식 2라운드 경기에서 라트비아의 옐레나 오스타펜코를 상대로 승리 포인트를 획득한 후 기뻐하고 있습니다. Clive Brunskill | Getty Images...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:07
대규모 비트코인 구매로 전략 포지션 강화
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '대규모 비트코인 구매로 전략의 포지션 강화' 게시물이 게재되었습니다. 마이클 세일러의 회사인 전략은 최근 암호화폐 가격 하락을 활용하여 추가로 4,048 BTC를 인수함으로써 비트코인에 대한 약속을 재확인했습니다. 이번 구매로 전 세계에서 가장 큰 공개 비트코인 보유자로서의 입지를 강화했습니다. 계속 읽기: 대규모 비트코인 구매로 전략의 포지션 강화 출처: https://en.bitcoinhaber.net/massive-bitcoin-purchase-strengthens-strategys-position
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:05
Cred Miner는 단 한 번의 클릭으로 매일 최대 $69,999 USD의 BTC 및 XRP를 쉽게 채굴할 수 있도록 도와드립니다!
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:28
