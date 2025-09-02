MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
주주들이 새로운 비트코인 자금 조달 모델에 동의함에 따라 메타플래닛 주가 4% 반등
메타플래닛 주식, 주주들이 새로운 비트코인 펀딩 모델에 동의하며 4% 반등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 메타플래닛 주식은 도쿄에서 주주들이 새로운 자금 조달 방안을 승인한 후 4% 상승했습니다. 회사는 비트코인 보유량을 확대하기 위해 5550억 엔을 조달할 계획입니다. 메타플래닛은 2026년까지 10만 비트코인, 2027년까지 21만 비트코인 보유를 목표로 합니다. 메타플래닛 주식은 2025년 9월 2일 도쿄에서 주주들이 새로운 자금 조달 방안을 승인한 후 4% 상승했습니다. 이번 투표로 회사는 더 많은 주식을 발행하고 비트코인 보유량 증가를 위한 자금 조달 옵션을 확대할 수 있게 되었습니다. 메타플래닛 주주들, 새로운 자금 조달 단계 지지 메타플래닛 주식이 4% 상승했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 특히 이러한 상승은 2025년 9월 1일 도쿄에서 열린 회의에서 주주들이 새로운 제안을 승인한 후 이루어졌습니다. 이 결정으로 회사는 비트코인 보유량을 늘리기 위한 자금을 조달할 더 많은 여지를 갖게 되었습니다. 회의에서 세 가지 수정안/제안이 통과되었습니다. 첫 번째는 승인된 주식 수를 27억 2300만 주로 증가시켰습니다. 두 번째는 주주 회의가 고정된 장소 없이 개최될 수 있도록 허용하여 가상 커뮤니티 모임의 길을 열었습니다. 새로 승인된 제안 | 출처: 메타플래닛 세 번째로 Class A와 Class B라는 두 가지 새로운 주식 클래스를 도입하여 더 많은 자금 조달 옵션을 만들었다는 점을 추가할 가치가 있습니다. 회사는 이러한 조치가 우선주를 통해 최대 5550억 엔(38억 달러)을 조달하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 업데이트에 따르면, 우선주는 자본과 부채의 혼합으로 유연한 자금 조달을 제공할 수 있습니다. 회사에 따르면, 조달된 자금은 비트코인 사재기 확대에 사용될 예정입니다. 메타플래닛은 현재 약 2만 비트코인을 보유하고 있습니다. 회사는 2026년 말까지 이를 10만 비트코인으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 2027년 말까지 21만 비트코인을 보유할 계획입니다. 메타플래닛 주식 움직임 및 시장 세부 정보 현재 메타플래닛 주식은 9월 2일 853엔에 거래되고 있으며, 이는 전일 대비 2.65% 상승한 수치입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:43
전략 풀이 이번 주 BTC 구매를 이례적으로 늦게 발표
이번 주 Strategy가 BTC 구매를 이례적으로 늦게 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Strategy는 화요일에 하루 늦게 정기 주간 구매를 발표하여 시장이 24시간 동안 추측하게 만들었습니다. 그러나 Strategy는 몇 차례의 소규모 구매 후 더 큰 규모의 BTC 구매를 통해 준비금을 확보하고 있습니다. Strategy는 마지막 BTC 구매 발표가 이례적으로 늦었음에도 불구하고 사재기를 계속했습니다. 회사는 8월 26일부터 9월 1일까지의 기간 동안 4,048 BTC를 인수했습니다. 상대적으로 더 많은 양의 BTC는 회사가 자금 조달에 약점을 보이고 BTC를 인수하고 운영 비용을 충당하기 위해 새로운 MSTR 보통주 발행에 관한 규칙을 변경한 몇 주 후에 이어졌습니다. Strategy는 비트코인당 약 110,981달러에 약 4억 4,930만 달러에 해당하는 4,048 BTC를 인수했으며 2025년 YTD BTC 수익률 25.7%를 달성했습니다. 2025년 9월 1일 기준으로, 우리는 비트코인당 약 73,765달러에 약 469억 5천만 달러에 인수한 636,505 $BTC를 HODL하고 있습니다. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/kR8Fw9AQkl — Strategy (@Strategy) 2025년 9월 2일 이 발표는 화요일에 회사의 집행 의장인 Michael Saylor의 일반적인 소셜 미디어 메시지를 따랐습니다. 이번 주 지연은 S&P 500 지수에 포함되는 결정에 대한 Strategy의 대기 기간 이후에 이어졌습니다. Strategy는 S&P 500 기업의 모든 요건을 충족할 준비가 되어 있음을 보여주었지만, 새로운 발표 라운드는 9월 5일에 있을 예정입니다. Strategy의 자금 조달은 STRK, STRD 및 MSTR에 달려 있습니다 최근 BTC 구매를 완료하기 위해 Strategy는 MSTR 보통주와 STRK 및 STRD 우선주를 발행했습니다. 이번에는 STRC 및 STRF 시설이 일주일을 건너뛰었습니다. 4억 2,530만 달러는 회사의 포트폴리오와 BTC 가격이 더 많은 보통주를 추가하기 위한 조건을 충족함에 따라 MSTR 발행에서 나왔습니다. STRK와 STRD에서는 2,000만 달러만 나왔으며, 보통주 발행이 없었다면 Strategy는 최소한의 BTC 구매로 또 다른 주를 보냈을 것입니다. 대규모 MSTR 발행은 더 낮은 비율에서도 보통주를 계속 판매하기로 한 결정을 따릅니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:10
9월 계절성이 작용하고 있나요? - ING
9월 계절성이 작용하고 있나? - ING 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 달러는 조용한 상황에서 상승하고 있습니다. 미국 관세가 불법으로 판결된 주말 뉴스는 지금까지 큰 영향을 미치지 않았습니다. 미국 국채 수익률은 몇 베이시스 포인트 상승했고, 미국 주식 선물은 약간 하락했다고 ING의 외환 분석가 크리스 터너가 언급합니다. 97.50 DXY 지지선이 유지되는 것으로 보입니다. "이번 주 초점은 미국 노동 시장 데이터에 있으며, 다음 중요한 정보는 내일 발표될 JOLTS 구인 데이터입니다. 하지만 먼저 오늘 제조업 부문에 대한 업데이트를 받게 됩니다. ISM 기업 신뢰도가 49.0으로 소폭 상승할 것으로 예상되지만, 여전히 약세입니다. 지불된 가격과 고용 구성 요소 모두에 잠재적 관심이 있을 것이지만, 이 데이터가 이번 주 달러 방향의 주요 결정 요인이 될 것이라고는 생각하지 않습니다." "두 번째 요인은 계절적 달러 강세일 수 있습니다. 미국 기업들은 9월 15일에 큰 세금 납부일이 있으며, 이때 달러 지불이 때때로 미국 머니 마켓에 파문을 일으킵니다. 2019년에 이런 경우가 있었습니다. 또한 DXY 달러 지수가 지난 10년 9월 중 7번 상승했다는 점도 주목합니다. 요약하자면, 고용 지표 약화 전망과 다가오는 연준 금리 인하에도 불구하고 이번 9월에 달러 하락이 일방적으로 진행되지 않을 수 있습니다." "97.50 DXY 지지선이 유지되는 것으로 보이며, 더 많은 범위 거래가 오늘의 추세가 될 수 있습니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/usd-september-seasonality-in-play-ing-202509020935
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:04
비트코인 고래들의 귀환 — ETH와 SOL이 주요 기관 투자 대상으로 선정
비트코인 고래들의 귀환 — ETH와 SOL이 주요 기관 투자 대상으로 선정되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권고하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 이번 주 암호화폐 시장의 큰 변화가 주목을 받았습니다. Wu Blockchain은 OnchainLens 데이터를 인용하여 오래된 비트코인 고래가 2,360 BTC를 암호화폐 수탁인 HyperUnit으로 이동했다고 보고했습니다. 이는 약 2억 6075만 달러에 해당합니다. 같은 지갑은 현재 3,360 BTC를 보관 중이며 지난 10시간 동안 49,850 ETH를 추가했습니다 — 거의 2억 1700만 달러에 해당하는 금액입니다. 휴면 고래의 귀환 비트코인 고래들, 즉 대량의 BTC를 보유한 지갑들은 행동할 때마다 보통 파장을 일으킵니다. 이 지갑은 갑자기 수십억 달러를 움직이기 전까지 오랫동안 침묵을 지켰습니다. 이번 움직임의 타이밍과 전략이 주목할 만합니다. 이 고래는 일반적으로 매도 신호를 보내는 거래소로의 코인 이전 대신 HyperUnit 수탁으로 자산을 이전했습니다. 이는 보호와 미래 전망에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 대담한 이더리움 베팅 이 고래는 단순히 비트코인만 이동시킨 것이 아닙니다. 반나절도 안 되는 시간에 거의 50,000 ETH를 구매했습니다. 이는 DeFi와 Web3의 중추로서 이더리움의 역할에 대한 강력한 지지를 보여줍니다. 이더리움은 더 많은 개발자와 프로젝트를 끌어들이고 있으며, 고래들이 주목하고 있습니다. 이렇게 많은 ETH를 쌓음으로써, 이 지갑은 이더리움의 확장되는 생태계에 노출되어 비트코인을 헤지하고 있을 수 있습니다. 기관 투자 초점이 ETH와 SOL을 넘어 확장 비트코인 고래들이 돌아오고 있다 — 하지만 수익이 ETH와 SOL에만 흐르는 것은 아니다 비트코인 고래들이 시장에 돌아오고 있지만, ETH와 SOL만을 대상으로 하는 대신 많은 이들이 더 높은 상승 가능성을 가진 소형 시가총액 토큰으로 수익을 재분배하고 있습니다. 분석가들은 MAGACOIN FINANCE가 가장 큰 수혜자 중 하나라고 말합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:38
NFL 시즌이 목요일 이글스 대 카우보이즈 경기로 시작됩니다. 시청 방법은 다음과 같습니다
이글스 대 카우보이즈와 함께 목요일에 시작되는 NFL 시즌. 시청 방법은 다음과 같습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴올리언스, LA – 2월 09일: 필라델피아 이글스의 제일런 허츠 #1이 2025년 2월 9일 뉴올리언스 루이지애나의 시저스 수퍼돔에서 열린 슈퍼볼 LIX에서 캔자스시티 치프스를 물리친 후 축하하고 있다. (사진: 쿠퍼 닐/게티 이미지) 게티 이미지 2025 미국 프로 풋볼 리그(NFL) 정규 시즌은 슈퍼볼 챔피언 필라델피아 이글스가 링컨 파이낸셜 필드에서 댈러스 카우보이즈를 맞이하는 목요일 밤에 시작됩니다. 슈퍼볼 LIX에서 캔자스시티 치프스를 40-22로 이긴 이글스는 쿼터백 제일런 허츠와 2024년 3월 프랜차이즈와 계약한 후 이글스의 운명을 빠르게 바꾸는 데 도움을 준 러닝백 세이콴 바클리가 다시 한번 이끌고 있습니다. 1년 전 AP NFL 공격수 올해의 선수 영예를 얻은 바클리는 지난 시즌 2,005야드를 돌파하며 NFL 역사상 이 역사적인 이정표에 도달한 9번째 선수가 되었습니다. 한편, 세계에서 가장 높은 연봉을 받는 상위 5명의 선수 중 한 명인 카우보이즈 쿼터백 닥 프레스콧은 2024년 시즌을 마감하는 햄스트링 부상을 입은 후 프랜차이즈와 함께 10번째 시즌을 맞이합니다. 목요일 경기는 NBC에서 방송되며, 킥오프는 오전 8시 20분(ET)으로 예정되어 있습니다. 또한 17주차에 NFL 정규 시즌 경기를 독점 방송할 피콕에서도 실시간 스트리밍됩니다. 선데이 나이트 풋볼을 방송하는 이 미디어 네트워크는 현재 2033 시즌까지 NFL 경기를 방송할 미디어 권리를 보유하고 있습니다. 플레이 바이 플레이 캐스터 마이크 티리코는 분석가 크리스 콜린스워스, 사이드라인 리포터 멜리사 스타크, 규칙 분석가 테리 맥올레이와 함께할 예정입니다. 이는 선데이 나이트 풋볼 그룹의 네 번째 시즌이 될 것입니다. 포브스에 따르면 1년 전 100억 달러의 가치를 확보한 최초의 NFL 프랜차이즈가 된 카우보이즈는 2024 시즌을 7승 10패로 마감하고 포스트시즌 진출에 실패했습니다. 그들은 플레이오프 경기에서 단 4승만을...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:28
2025년 무료 비트코인을 얻기 위한 최고의 비트코인 마이닝 도구
2025년 무료 비트코인을 얻기 위한 최고의 비트코인 마이닝 도구들이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스폰서 포스트* 2025년 암호화폐 산업은 인공지능(AI)이 생태계의 거의 모든 부분을 변화시키며 빠르게 진화하고 있습니다. 트레이딩 봇은 오랫동안 매수 및 매도 전략을 자동화하는 데 사용되어 왔지만, 이제는 효율성을 극대화하고, 비용을 절감하며, 일일 수익을 최적화하기 위해 마이닝 플랫폼에 통합되고 있습니다. AI 트레이딩 기능과 클라우드 마이닝의 결합은 사용자가 최소한의 노력으로 무료 BTC를 얻을 수 있도록 돕는 새로운 비트코인 마이닝 도구의 물결을 일으켰습니다. 비싼 마이닝 하드웨어를 관리하거나 시장을 모니터링하는 데 시간을 소비하는 대신, 투자자들은 이제 AI를 사용하여 가장 수익성 있는 코인과 전략에 자원을 할당하는 자동화된 플랫폼에 의존할 수 있습니다. 이 글에서는 AI 기반 자동화와 클라우드 마이닝을 결합하여 안정적이고 사용자 친화적인 기회를 창출하는 2025년 최고의 비트코인 마이닝 플랫폼을 살펴보겠습니다. 1. ETNCrypto ETNCrypto는 2025년 AI 기반 클라우드 마이닝을 위한 최고의 플랫폼으로 부상했습니다. 이 하이브리드 접근 방식은 자동화된 트레이딩 전략과 강력한 마이닝 인프라를 통합합니다. 플랫폼의 AI 엔진은 해시율, 에너지 효율성 및 시장 수익성을 모니터링한 다음, 사용자를 위한 비트코인 수익을 극대화하기 위해 자원을 할당합니다. 신규 회원은 가입 시 100달러의 보너스를 받아 초보자도 쉽게 접근할 수 있습니다. 잔액이 300달러에 도달하면 출금이 가능하여 지속 가능성과 사용성 사이의 균형을 유지합니다. ETNCrypto는 Antminer S21 Pro와 같은 인기 있는 채굴기와의 계약을 지원하여 높은 효율성과 예측 가능한 성능을 제공합니다. 장비 관리 없이 마이닝과 트레이딩을 모두 자동화하고자 하는 사람들에게 ETNCrypto는 최적의 솔루션입니다. ETNCrypto 마이닝 장비 마이닝 장비 계약 가격 계약 기간 기간 수익 기간 ROI Antminer S19 XP【무료】 $100 1일 $1.50 1.50% Antminer T21 $300 1일 $9.00 3.00% Antminer Z15 Pro $800 2일 $51.20 6.40% Antminer S21 Pro $1,600 3일 $168.00 10.50% VolcMiner D1 Lite $4,200 5일 $798.00 19.00% Antminer...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:27
Chainlink은 $28 지지선을 회복해야 함
Chainlink, $28 지지선을 회복해야 한다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: Chainlink는 $28 지지선을 회복해야 하며 그렇지 않으면 $16 범위로 하락할 가능성이 있습니다. Chainlink는 311개의 추적된 개발 이벤트로 DeFi를 선도하며 경쟁자들을 앞서고 있습니다. Chainlink의 크로스 체인 상호운용성 프로토콜은 1억 3천만 달러 이상의 전송을 처리합니다. Chainlink, 311개 개발 이벤트로 DeFi를 선도하며 $28 지지선 회복해야 Chainlink(LINK)는 가격 움직임에서 중요한 순간에 직면해 있습니다. 이 디지털 자산은 추가 하락을 피하기 위해 $28 지지선을 회복해야 합니다. 자산이 하방 압력에 직면하고 있지만, 탈중앙화 금융(DeFi) 공간에서 계속 선도하며 핵심 플레이어로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. Chainlink의 기술적 지지선과 시장 전망 Chainlink의 가격은 최근 압력을 받고 있으며, 트레이더들은 $28 지지선에 주목하고 있습니다. Ali_charts에 따르면, Chainlink는 추가 상승 가격 움직임을 위해 $28 수준을 회복해야 합니다. LINK가 이 수준을 회복하지 못하면 상당한 하락에 직면할 수 있으며, 잠재적으로 $16 범위로 이동할 수 있습니다. 트레이더와 분석가들은 LINK가 단기적으로 어떻게 반응하는지 주목하고 있으며, 많은 이들이 지지선을 유지하고 상승 모멘텀을 구축할 수 있기를 바라고 있습니다. 지지선 | 출처: X 보도 시점 기준, Chainlink의 가격은 $23.19이며, 24시간 거래량은 10억 달러입니다. Chainlink는 지난 24시간 동안 0.99% 하락했습니다. Chainlink, 311개 추적 이벤트로 DeFi 개발 선도 그러나 Chainlink는 탈중앙화 금융 부문에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이 프로젝트는 개발 활동에서 인상적인 선두를 보여주며, Chainlink는 311개 이상의 추적된 개발 이벤트를 기록했습니다. 📊 인사이트: Chainlink가 DeFi 개발을 지배하고 있습니다 Chainlink($LINK)는 311개 이상의 추적된 개발 이벤트를 보유하고 있어 경쟁자들을 크게 앞서고 있습니다. 🔥 DeepBook은 188.5개의 개발 이벤트를 기록하여 가장 활발한 탈중앙화 거래소 프로젝트 중 하나로서의 명성을 강화했습니다. 출처:… pic.twitter.com/3hR4OjXqmY — CryptosRus (@CryptosR_Us) 2025년 9월 2일 이는 다른 경쟁자들보다 훨씬 앞서 있음을 의미합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:21
라울 팔이 100조 달러 암호화폐 시장을 예측하고, 메타플래닛이 8억 8400만 달러 비트코인 매수를 계획하는 등 오늘의 비트코인 예측...
라울 팔이 100조 달러 암호화폐 시장을 예측하고, 메타플래닛이 8억 8400만 달러 비트코인 매수를 계획하는 등의 오늘의 비트코인 예측 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 라이브 비트코인 하이퍼 업데이트: 라울 팔이 100조 달러 암호화폐 시장을 예측하고, 메타플래닛이 8억 8400만 달러 비트코인 매수를 계획하는 등의 오늘의 비트코인 예측 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어 및 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 기자로, 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately 등 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여해 왔으며, 이를 통해 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할을 맡게 되었습니다. 속보 뉴스나 심층 리뷰를 작성할 때, 그녀는 최신 통찰력과 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 끌어들이기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag) 등 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 돌아다니고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 단골 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-2-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:20
리플 (XRP) 가격 예측이 $2 아래로 하락할 수 있으며, ALL4 마이닝 클라우드 마이닝 계약으로 일일 $9,700 수익 창출 가능
리플(XRP) 가격 예측이 2달러 이하로 떨어질 수 있으며, ALL4 마이닝 클라우드 마이닝 계약으로 일일 9,700달러를 벌 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장이 변동함에 따라 투자자와 애호가들은 항상 안정적인 수익을 제공하는 기회를 찾고 있습니다. 리플(XRP)의 가격이 2달러 이하로 떨어질 수 있지만, 암호화폐 투자를 강화할 수 있는 더 안정적인 방법이 있습니다: ALL4 마이닝의 클라우드 마이닝 계약입니다. ALL4 마이닝은 사용자에게 비싼 장비를 구매하고 유지할 필요 없이 암호화폐 마이닝을 통해 하루에 최대 9,700 USD를 벌 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 숙련된 투자자이든 암호화폐 세계에 막 진입하는 사람이든, ALL4 마이닝은 최고의 마이닝 경험과 안정적인 수입원을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. ALL4 마이닝은 어떻게 작동합니까? 이 플랫폼에서 고객은 다양한 채굴기 패키지 중에서 선택하여 수익을 얻을 수 있습니다. 결제가 확인되면 ALL4 마이닝은 마이닝 풀에 컴퓨팅 파워를 제공하고, 이는 수익을 고객의 계정으로 직접 이체합니다. ALL4 마이닝은 고객의 필요에 따라 마이닝 풀에 컴퓨팅 파워를 제공할 책임이 있으며, 이는 고객이 자신의 채굴기를 구매할 필요가 없음을 의미합니다. ALL4 마이닝은 세계 최대의 마이닝 풀과 최첨단 마이너 관리 팀을 자랑합니다. 고객에게 안전하고 일관된 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공할 것을 약속합니다. 클라우드 마이닝을 위해 ALL4 마이닝을 선택하는 이유는 무엇입니까? 선도적인 글로벌 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로서 ALL4 마이닝은 다음과 같은 장점을 제공합니다: ⦁ 가입하고 15달러의 시험 보너스를 받아 무료로 클라우드 마이닝의 혜택을 경험할 수 있습니다. ⦁ 장비나 전기가 필요 없으며, 완전히 관리되고 사용하기 쉽습니다. ⦁ 일일 자동 수익 정산으로 사용자가 출금하거나 재투자할 수 있습니다. ⦁ 다양한 자산에 대한 유연한 출금 옵션: XRP, BTC, ETH, USDT, DOGE 등. ⦁ 친환경 에너지 전력으로 지속 가능하고 환경 친화적인 마이닝을 촉진합니다. ⦁ 사이버 보안 보호: McAfee® + Cloudflare® 이중 보호 + AIG 전체 보험. ⦁ 추천...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:55
DIFC, 블록체인과 AI를 법원에 도입하다
DIFC가 법원에 블록체인과 AI를 도입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 두바이 국제 금융 센터(DIFC) 법원은 AI 기술과 Hedera 블록체인 플랫폼을 기반으로 한 새로운 중재 및 공증 서비스를 출시했습니다. 이 발전은 2025년 3월 UAE 부통령 겸 총리이자 두바이의 통치자인 셰이크 모하메드 빈 라시드 알 막툼 전하가 발표한 두바이 법률 제2호에 따른 것으로, 이 법률은 이러한 서비스에 대한 법적 기반을 제공합니다. 새로운 중재 서비스 센터는 DIFC 법원에 위치하며, 당사자들이 법원에 등록된 중재자의 도움을 받아 분쟁을 원만하게 해결할 수 있는 대안적 분쟁 해결 경로 역할을 할 것입니다. 당사자들은 중재자를 선택하고 수수료와 조건을 사전에 합의할 수 있으며, 새롭게 업그레이드된 AI 지원 법원 관리 시스템(CMS)을 사용하여 온라인으로 중재 회의를 진행하거나 DIFC 법원 시설에서 직접 만날 수 있는 선택권을 갖게 됩니다. DIFC 법원의 웨인 마틴 대법원장은 DIFC 법원 중재 서비스 센터와 공증 서비스가 서비스 범위를 확대하여 정의에 대한 접근성을 넓히고, 효율적이고 비용 효과적인 솔루션을 찾는 기업과 개인에게 더 큰 유연성을 제공할 것이라고 믿습니다. DIFC 법원, Hedera 블록체인을 사용한 공증 서비스 출시 새로운 중재 서비스 센터와 함께 DIFC 법원은 Hedera 블록체인에서 개발된 공증 서비스를 출시하여 서비스 범위를 더욱 확장하고 있습니다. 보도 자료에 따르면, 이 실용적인 보조 서비스는 DIFC 법원의 공증 담당자가 선서, 진술서, 확인 또는 선언을 관리, 증인, 증명하고, 기업 및 개인을 위한 진본 문서를 인증하고 증명할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 서비스는 영어 문서만 공증하며 UAE에서 최초로 제공되는 서비스입니다. 이 서비스는 자동화된 셀프 서비스, 실시간 가상 시스템 및 대면 서비스를 제공합니다. 서비스 사용자는 또한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:49
