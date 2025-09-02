비트코인 고래들의 귀환 — ETH와 SOL이 주요 기관 투자 대상으로 선정

비트코인 고래들의 귀환 — ETH와 SOL이 주요 기관 투자 대상으로 선정되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권고하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 이번 주 암호화폐 시장의 큰 변화가 주목을 받았습니다. Wu Blockchain은 OnchainLens 데이터를 인용하여 오래된 비트코인 고래가 2,360 BTC를 암호화폐 수탁인 HyperUnit으로 이동했다고 보고했습니다. 이는 약 2억 6075만 달러에 해당합니다. 같은 지갑은 현재 3,360 BTC를 보관 중이며 지난 10시간 동안 49,850 ETH를 추가했습니다 — 거의 2억 1700만 달러에 해당하는 금액입니다. 휴면 고래의 귀환 비트코인 고래들, 즉 대량의 BTC를 보유한 지갑들은 행동할 때마다 보통 파장을 일으킵니다. 이 지갑은 갑자기 수십억 달러를 움직이기 전까지 오랫동안 침묵을 지켰습니다. 이번 움직임의 타이밍과 전략이 주목할 만합니다. 이 고래는 일반적으로 매도 신호를 보내는 거래소로의 코인 이전 대신 HyperUnit 수탁으로 자산을 이전했습니다. 이는 보호와 미래 전망에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 대담한 이더리움 베팅 이 고래는 단순히 비트코인만 이동시킨 것이 아닙니다. 반나절도 안 되는 시간에 거의 50,000 ETH를 구매했습니다. 이는 DeFi와 Web3의 중추로서 이더리움의 역할에 대한 강력한 지지를 보여줍니다. 이더리움은 더 많은 개발자와 프로젝트를 끌어들이고 있으며, 고래들이 주목하고 있습니다. 이렇게 많은 ETH를 쌓음으로써, 이 지갑은 이더리움의 확장되는 생태계에 노출되어 비트코인을 헤지하고 있을 수 있습니다. 기관 투자 초점이 ETH와 SOL을 넘어 확장 비트코인 고래들이 돌아오고 있다 — 하지만 수익이 ETH와 SOL에만 흐르는 것은 아니다 비트코인 고래들이 시장에 돌아오고 있지만, ETH와 SOL만을 대상으로 하는 대신 많은 이들이 더 높은 상승 가능성을 가진 소형 시가총액 토큰으로 수익을 재분배하고 있습니다. 분석가들은 MAGACOIN FINANCE가 가장 큰 수혜자 중 하나라고 말합니다...