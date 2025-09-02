MEXC 거래소
닉 커츠가 AL 신인상을 향해 순항 중이다
Nick Kurtz가 AL 신인상을 향해 순항 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 휴스턴, 텍사스 - 7월 25일: 애슬레틱스의 닉 커츠 #16이 2025년 7월 25일 텍사스 휴스턴의 다이킨 파크에서 휴스턴 애스트로스를 상대로 9회에 경기 중 네 번째 홈런을 친 후 반응하고 있습니다. (사진: 팀 워너/Getty Images) Getty Images 때로는 수상 투표가 사진 판정처럼 접전일 수 있습니다. 또 다른 경우에는 일찍 각인을 시작할 수 있는데, 이는 닉 커츠와 아메리칸 리그 신인상의 경우입니다. 애슬레틱스의 강타자 1루수인 커츠는 4월 말 콜업된 이후 94경기에서 타율 .308/.402/.632에 27홈런을 기록하고 있습니다. 그는 MLB 모든 신인 중 홈런, 득점(70), 타점(70), 출루율, 장타율, 그리고 WAR(4.7, 베이스볼-레퍼런스 버전)에서 선두를 달리고 있습니다. 만약 그가 자격을 갖추기에 충분한 타석 수를 기록했다면, 1.033 OPS와 180 OPS+로 MLB에서 두 번째 순위를 차지했을 것이며, 두 카테고리 모두에서 애런 저지에게만 뒤질 뿐입니다. 그는 7월 25일 휴스턴 애스트로스를 상대로 한 경기에서 6타수 6안타로 4홈런, 2루타, 그리고 단타를 기록했습니다. 커츠는 프로 또는 대학 야구의 어떤 수준에서도 투수들에게 제압당하지 않았습니다. 그는 웨이크 포레스트에서 보낸 3년 동안 매년 최소 1.108의 OPS를 기록했으며, 이로 인해 A's는 2024년 드래프트에서 그를 전체 4순위로 지명했습니다. 그는 4월 23일 메이저리그 콜업을 받기 전에 마이너리그에서 총 33경기만 뛰며 모든 수준에서 1.152 OPS를 기록했습니다. 신인상 경쟁에서 그를 따라잡기는 어려울 것이지만, 몇몇 가치 있는 도전자들이 있습니다. 그 중 한 명은 그의 팀 동료인 유격수 제이콥 윌슨입니다. 그는 올해 초 올스타팀에 선정되었으며 아메리칸 리그에서 타율 .313으로 2위를 기록하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:37
전략이 4억 4900만 달러 상당의 BTC를 매수하면서 비트코인 가격 11만 1000달러 이상으로 급등
비트코인 가격이 111,000달러 이상으로 급등하면서 전략이 4억 4900만 달러 상당의 BTC를 매수했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 2일 미국 증권거래위원회에 제출된 Form 8-K에 따르면, 전략은 BTC당 평균 비트코인 가격 110,981달러에 약 4억 4930만 달러 상당의 4,048 비트코인을 추가로 인수했습니다. 회사의 총 비트코인 보유량은 현재 636,505 BTC로, 총 469억 5000만 달러에 구매했습니다. 최근 매수는 회사의 STRF, STRK, STRD 및 MSTR ATM의 수익을 포함한 여러 시장가(ATM) 공모 프로그램을 통해 자금을 조달했습니다. 8월 26일부터 9월 1일까지 기간 동안, 전략은 이러한 공모를 통해 4억 7180만 달러를 모금하여 비트코인 연계 증권에 대한 투자자들의 지속적인 관심을 보여주었습니다. 회사의 공격적인 비트코인 매수 전략은 기업 재무 채택의 더 넓은 추세 속에서 이루어졌습니다. 많은 주요 기업들이 지난 한 달 동안만 상당한 비트코인 매수를 발표했으며, 여기에는 Ming Shing Group의 4억 8300만 달러 상당의 비트코인 인수 계약과 KindlyMD의 6억 7900만 달러 상당의 비트코인 매수가 포함됩니다. 전략의 금융 혁신은 기관 투자자들에게 매력적인 새로운 비트코인 연계 상품을 만들어냈습니다. 회사는 현재 여러 ATM 프로그램을 유지하고 있으며, 여기에는 21억 달러 규모의 10.00% 시리즈A 영구 Strife 우선주를 제공하는 STRF ATM, 42억 달러 규모의 변동금리 시리즈A 영구 Stretch 우선주를 제공하는 STRC ATM, 210억 달러 규모의 8.00% 시리즈A 영구 Strike 우선주를 제공하는 STRK ATM, 42억 달러 규모의 10.00% 시리즈A 영구 Stride 우선주를 제공하는 STRD ATM, 그리고 210억 달러 규모의 A등급 보통주를 제공하는 MSTR ATM이 포함됩니다. 각 성공적인 공모는 비트코인 연계 고정 수익에 대한 수요를 강조하고 비트코인과 전통 시장의 교차점에서 실험하는 신뢰할 수 있는 발행자로서의 회사의 명성을 공고히 합니다. 회사는 최근 비트코인 순 자산 가치에 대한 프리미엄이 이전의 2.5배 한계점 아래로 떨어지더라도 전술적 주식 발행을 허용하도록 지침을 업데이트했습니다. 이러한 변화는 시장 약세 기간 동안 비트코인 축적 전략을 계속할 수 있는 더 큰 유연성을 전략에 제공합니다. 전략은 곧...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:17
GBP 약세 및 G10 대비 부진 - Scotiabank
GBP 약세 및 G10 대비 부진 - 스코샤은행이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스코샤은행의 수석 외환 전략가 숀 오스본과 에릭 테오렛의 보고에 따르면, 파운드 스털링(GBP)은 미국 달러(USD)에 대해 1.1% 하락하며 G10 통화 중 가장 부진한 성과를 보이고 있으며, 영국 수익률을 수십 년 만의 최고치로 끌어올린 재정 우려에 대한 반응으로 약세를 보이고 있습니다. GBP는 계속해서 변동성이 있지만 평평한 범위 내에서 거래되고 있습니다. "리브스 재무장관은 정부 지출이 5년 내에 세수로 충당되어야 한다는 자체 부과 규칙을 준수하려고 하고 있으며, 시장은 정부가 이 규칙을 이행할 능력에 대해 우려하고 있습니다." "영국 30년물 국채 수익률은 5.7%에 근접한 수십 년 만의 신고가를 기록하며, 정부가 8월 (예산) 성명을 발표할 준비를 하는 가운데 정부의 과제를 복잡하게 만들고 있습니다. 데이터 측면에서, 이번 주의 하이라이트는 금요일에 발표될 7월 소매 판매 데이터가 될 것입니다. 영국 중앙은행 통화정책위원회 위원들도 수요일에 의회 위원회에 출석할 예정입니다." "기술적 지표는 다시 한번 하락세로 전환되고 있지만, 5월 이후 c입니다. 화요일의 하락은 상대 강도 지수(RSI)를 50 아래 하락장 영역으로 더 깊이 끌어내리고 있으며, 최근 가격 움직임은 1.33 이전의 지지 측면에서 거의 제공하지 않습니다. 우리는 1.3320과 1.3450 사이의 단기 범위 제한을 예상합니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/gbp-weak-and-underperforming-g10-scotiabank-202509021207
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:10
파라마운트, 액티비전과 실사 영화 제작 파트너십 체결
파라마운트와 액티비전이 실사 영화 제작을 위해 협력한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마이크로소프트의 Xbox One 비디오 게임 콘솔에 액티비전 블리자드의 콜 오브 듀티: 모던 워페어 비디오 게임이 삽입되어 있습니다. Michael Ciaglo | Bloomberg | Getty Images 역대 가장 성공적인 비디오 게임 프랜차이즈 중 하나인 콜 오브 듀티가 파라마운트의 도움으로 대형 스크린에 등장할 예정입니다. 스튜디오는 화요일에 마이크로소프트 소유의 액티비전과 1인칭 슈팅 게임을 기반으로 한 실사 영화를 개발, 제작 및 배급하기 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다. "평생 콜 오브 듀티의 팬으로서 이것은 정말 꿈이 이루어진 것입니다,"라고 파라마운트의 회장 겸 CEO인 데이비드 엘리슨이 성명에서 말했습니다. "원작 콜 오브 듀티의 첫 연합군 캠페인부터 모던 워페어와 블랙 옵스까지, 저는 정말 사랑하는 이 프랜차이즈를 플레이하는 데 수많은 시간을 보냈습니다." 파라마운트와 액티비전은 비디오 게임 프랜차이즈의 팬들을 위해 브랜드의 "풍부한 내러티브와 독특한 스타일"을 존중할 것이라고 말했습니다. 콜 오브 듀티는 미국에서 16년 연속 최고 판매 비디오 게임 시리즈로, 전 세계적으로 5억 부 이상이 판매되었다고 회사들은 밝혔습니다. "우리는 이 백만 분의 일의 브랜드의 유산을 기리는 영화적 경험을 제공하는 임무에 확고하다고 약속할 수 있습니다,"라고 엘리슨이 말했습니다. 이 계약은 파라마운트가 8월 초 스카이댄스와 공식적으로 합병한 이후 또 다른 주요 발표입니다. 며칠 후 스튜디오는 넷플릭스의 "스트레인저 씽스"를 만든 매트와 로스 더퍼 형제로 구성된 창작팀인 더퍼 브라더스와 영화, 텔레비전 및 스트리밍 프로젝트를 위한 4년 계약을 체결했다고 발표했습니다. 파라마운트는 또한 2026년에 시작되는 77억 달러 규모의 7년 계약으로 UFC의 미국 권리를 구매했습니다. 엘리슨은 합병 직후 공개 서한에서 회사가 "고품질 스토리텔링과 최첨단 기술"에 투자하여...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:01
비트코인 조정은 성장 궤도를 방해하지 않는다 - 상승세가 여전히 지속되는 이유
비트코인 조정이 성장 궤도를 방해하지 않는 이유 - 상승장이 여전히 진행 중인 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 조정이 성장 궤도를 방해하지 않는 이유 - 상승장이 여전히 진행 중 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 제안을 받으려면 이메일을 입력하세요. 제 이름은 Godspower Owie이며, NewsBTC와 Bitcoinist 뉴스 플랫폼에서 일하고 있습니다. 저는 새로운 장소를 탐험하고, 새로운 것, 특히 가치 있는 것들을 배우며, 아무리 작더라도 제 삶에 영향을 미치는 새로운 사람들을 만나는 것을 즐기기 때문에 때로는 제 자신을 탐험가라고 생각합니다. 저는 가족, 친구, 경력, 그리고 시간을 소중히 여깁니다. 정말로, 이것들은 아마도 모든 사람의 존재에서 가장 중요한 측면일 것입니다. 환상이 아닌, 꿈을 추구하는 것이 제가 하는 일입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-bull-run-still-on/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:56
왜 분석가들이 Ozak AI, Cardano, TRX를 2025년 최고의 저가 투자로 평가하는가
분석가들이 Ozak AI, Cardano, TRX를 2025년 최고의 로우캡 투자로 선정한 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 높은 수익 기회를 찾는 암호화폐 투자자들은 점점 더 강한 성장 잠재력을 가진 로우캡 코인으로 눈을 돌리고 있습니다. 분석가들은 혁신, 채택, 프리세일 또는 시장 모멘텀의 조합을 근거로 Ozak AI, Cardano(ADA), TRX를 2025년 주목할 만한 투자로 강조했습니다. 이러한 프로젝트들은 독특한 사용 사례, 활발한 생태계, 상당한 수익 가능성을 제공하여 다음 불장 사이클을 앞두고 초기 투자를 위한 매력적인 옵션이 되고 있습니다. Ozak AI – AI 기반 높은 상승 잠재력의 프리세일 현재 0.01달러에 5차 OZ 프리세일 단계에 있는 Ozak AI는 이미 250만 달러 이상을 모금하고 8억 3천만 개 이상의 토큰을 판매했습니다. 이 프로젝트는 블록체인 기술과 AI 기반 예측 에이전트를 결합하여 더 빠르고 스마트한 거래 결정, 포트폴리오 다각화, 온체인 데이터 인텔리전스를 가능하게 합니다. 분석가들은 초기 프리세일 투자자들이 최대 100배의 수익을 볼 수 있을 것으로 낙관하며, Ozak AI를 2025년 가장 화제가 되는 프리세일 프로젝트 중 하나로 만들고 있습니다. CertiK 및 내부 감사를 통해 보안과 신뢰성이 강화되었으며, CoinMarketCap과 CoinGecko에 등재되어 시장 가시성이 향상되었습니다. Dex3, HIVE, SINT와의 전략적 파트너십은 마찬가지로 Ozak AI의 환경을 확장하여 실제 글로벌 응용 및 채택 능력을 제공합니다. 토크노믹스는 1개월의 클리프 기간과 6개월의 선형 베스팅을 포함하여 장기적인 가격 유지와 투자자 신뢰를 보장합니다. Cardano—강력한 기본 요소를 갖춘 로우캡 리더 현재 0.813달러에 거래되고 있는 Cardano(ADA)는 동료 검토된 블록체인 개발과 확장성, 지속 가능성, 상호운용성에 대한 인식으로 인해 가장 존경받는 로우캡 프로젝트 중 하나로 남아 있습니다. 분석가들은 Cardano의 스마트 계약, DeFi 애플리케이션, NFT 프로젝트의 발전하는 생태계를 장기적인 성장의 핵심 동력으로 고려합니다. 느리지만 꾸준한 채택 기술은 즉각적인 폭발적 수익을 약속하지 않을 수 있지만, ADA의 안정성과 기관 투자자들의 관심은 2025년을 위한 강력한 로우캡 투자로 만듭니다. TRX—성장하는 채택률을 보이는 고속 블록체인 현재 0.336달러에 거래되고 있는 TRX(Tron)는 분석가들이 2025년에 유리하게 보는 또 다른 로우캡 코인입니다. Tron 네트워크는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:34
놀라운 사토시 나카모토 발전이 글로벌 청중을 사로잡다, 이것이 지금 일어나고 있는 일입니다
이 게시물 놀라운 Satoshi Nakamoto 개발이 글로벌 청중을 사로잡다, 여기 무슨 일이 일어나고 있는지 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. HBO의 미스터리한 비트코인 창시자 Satoshi Nakamoto에 관한 다큐멘터리가 BTC 커뮤니티의 기대에 크게 미치지 못한 후, 또 다른 팀이 Satoshi의 이야기를 영화로 만들기로 결정했습니다. 이번에는 다큐멘터리가 아닌 액션 스릴러로, Nakamoto의 진정한 정체가 밝혀질 가능성에 위협받는 글로벌 음모와 글로벌 권력 구조를 다룹니다. Satoshi, 대형 스크린에 등장하다 이 영화는 "Killing Satoshi"라는 제목으로, 감독은 이미 "본 아이덴티티"와 "미스터 앤 미세스 스미스"를 연출한 Doug Liman이 맡았습니다. Variety에 따르면, 그는 이제 Satoshi Nakamoto에 관한 음모 스릴러 작업을 할 예정입니다. 이 프로젝트의 주요 역할에 선택된 배우들은 오스카 수상자 Casey Affleck("맨체스터 바이 더 씨")와 Pete Davidson("더 킹 오브 스태튼 아일랜드")입니다. 그러나 그들의 캐릭터에 대한 설명은 나중까지 비밀로 유지되고 있습니다. 당신이 또한 좋아할 수 있는 것 이 영화의 각본은 최근 Clint Eastwood의 여러 영화에서 협업한 Nick Schenk이 작성했습니다. 각본에 따르면 슈퍼 엘리트들은 Satoshi에 관한 진실이 절대 공개 지식이 되지 않도록 하려고 합니다. "Killing Satoshi"는 할리우드 암호화폐 지지자인 Ryan Kavanaugh가 제작할 예정이며, 그는 "소셜 네트워크", "파이터", "분노의 질주" 같은 영화를 작업한 최고급 제작자입니다. 촬영은 올해 10월 런던에서 시작될 예정이며 내년에 영화관에서 개봉될 것으로 예상됩니다. 이 영화는 제작자들에 의해 "다윗과 골리앗 이야기"로 묘사되며, "돈이 무엇이고 누가 그것을 통제하는지에 대한 핵심을 건드리는 서사시적 전투"를 특징으로 할 것입니다. 이 미래의 영화를 페이스북 창립에 대한 심층적인 시각을 제공한 "소셜 네트워크"에 비유하면, "Killing...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:32
DSW 리포지셔닝, 신발을 구매하는 곳 이상임을 증명하려는 목표
DSW 리포지셔닝, 단순한 신발 구매처 이상임을 증명하려는 목표 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 등장했습니다. 대형 신발 매장 DSW가 가을을 위한 브랜드 태그라인과 전망을 출시합니다. DSW 제공 사진 속담처럼, 첫인상을 남길 두 번째 기회는 없습니다. 약 500개 매장을 자랑하는 중저가 신발 매장 DSW에게 이는 과장이자 진부한 표현입니다. Designer Shoe Warehouse의 약자인 DSW 브랜드는 2025년에 고객들이 매장을 새로운 시각으로 접근하도록 유도하는 매력적인 태그라인과 함께 브랜드에 새로운 접근 방식을 도입합니다. 오늘 출시되는 "Let Us Surprise You"는 34년 된 신발 매장에 대한 새로운 인식을 쇼핑객들에게 제공하는 것을 목표로 합니다. 오하이오주 콜럼버스에 위치한 브랜드 본사에서 DSW 사장 로라 데이비스는 팬데믹 이후 브랜드가 재고를 파악하면서 변화를 설명했습니다. "우리가 누구인지, 그리고 감성적 정체성이 무엇인지 평가했습니다,"라고 데이비스는 줌을 통해 말하며, "고객들은 우리에게 감성적 연결이 부족하다고 말했습니다. 매우 거래적이었고, 신발의 즐거움은 그보다 훨씬 큽니다."라고 덧붙였습니다. 따라서 목표는 새로운 고객을 유치하는 동시에 핵심 고객, 특히 VIP 로열티 회원들을 유지하기 위한 DSW의 감성적 연결을 구축하는 것이었습니다. (이러한 유형의 프로그램을 처음으로 도입한 곳 중 하나로, DSW는 10~15년 동안 등록된 고객들을 자랑합니다.) 새롭게 리모델링된 DSW 매장 내부. DSW 제공 사진 "그들은 DSW에 와서 탐색하는 것을 좋아합니다,"라고 데이비스는 언급했습니다. 로스앤젤레스 기반 크리에이티브 에이전시 크리스핀과 협력하여 브랜드는 심층 설문조사와 일부 경우에는 최고 쇼핑객들의 집을 방문하여 신발 컬렉션을 살펴보는 등 브랜드에 대한 깊은 탐구를 진행했습니다. "우리는 그들에게 '어떻게 옷을 입나요? 자기표현에 대해 어떻게 생각하나요? 신발에 대해 어떻게 흥분하게 되나요, 옷장에 차별화 요소를 가져오는 방법은 무엇인가요? 신발은 특히 ...인 고객들에게 이것을 탐색할 수 있게 해줍니다."
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:22
2025년 9월 2일 주식 시장 뉴스
2025년 9월 2일 주식 시장 뉴스가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 주식 시장은 기술 대기업들의 이익 실현으로 금요일에 하락 마감했습니다. 시장 참가자들은 또한 고착화된 인플레이션과 9월 연준의 금리 인하 가능성을 고려하고 있었습니다. 세 개의 주요 주가 지수 모두 하락세로 마감했습니다. 한 주 전체로 봤을 때도 이 지수들은 하락 마감했습니다. 그러나 8월 한 달간은 세 개의 주요 주가 지수 모두 상승세로 마감했습니다. 월요일은 노동절로 인해 월스트리트는 휴장했습니다. 벤치마크들의 성과는 어땠을까요? 다우존스 산업평균지수(DJI)는 0.2% 하락하여 45,544.88에 마감했습니다. 주목할 만한 점은 30개 종목 지수 중 16개 종목이 하락세로 마감했고 14개 종목이 상승세로 마감했다는 것입니다. 장중 최저점에서 블루칩 지수는 거의 260포인트 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 기술주의 약세로 인해 1.2% 또는 249.61포인트 하락한 21,455.55에 마감했습니다. 장중 최저점에서 기술주 중심 지수는 거의 307포인트 하락했습니다. 지수의 주요 패자는 AI 기반 팹리스 반도체 거인 Marvell Technology Inc.(MRVL)이었습니다. 이 회사의 2026 회계연도 2분기 매출은 Zacks 컨센서스 추정치에 미치지 못했습니다. 그 결과, 주가는 18.6% 급락했습니다. Marvell Technology는 현재 Zacks Rank #3(보유)를 유지하고 있습니다. S&P 500은 0.6% 하락하여 6,460.26에 마감했습니다. 광범위한 시장 지수의 11개 광범위한 섹터 중 5개는 하락세로 마감했고, 6개는 상승세로 마감했습니다. Technology Select Sector SPDR(XLK)와 Consumer Discretionary Select Sector SPDR(XLY)는 각각 1.5%와 1% 급락했습니다. 공포 지표인 CBOE 변동성 지수(VIX)는 6.4% 상승한 15.36을 기록했습니다. 금요일에는 총 148억 주가 거래되었으며, 이는 지난 20세션 평균인 164억 주보다 낮았습니다. S&P 500은 21개의 신고가와 신저가는 없었으며, 나스닥은 76개의 신고가와...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:19
뉴캐슬 유나이티드와 알렉산더 이삭
이 게시물 뉴캐슬 유나이티드와 알렉산더 이삭이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴캐슬 유나이티드의 영국인 감독 에디 하우(왼쪽)가 박수를 보내는 가운데 뉴캐슬 유나이티드의 스웨덴 공격수 #14 알렉산더 이삭이 2025년 3월 29일 영국 북동부 타인강 뉴캐슬의 타운 무어에서 열린 리그컵 트로피 축하 및 시상식에서 팬들과 함께 무대 위에서 축하하고 있습니다. 뉴캐슬 유나이티드는 70년 만에 처음으로 영국 리그컵 우승을 차지했습니다. (사진: Oli SCARFF / AFP) (사진: OLI SCARFF/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 평생 동안 가장 고통스러운 이적 시장이 뉴캐슬 유나이티드에게 끝났고, 이제 알렉산더 이삭 없이 앞으로 나아갈 수 있게 되었습니다. 그가 여름 내내 강행하려 했던 영국 기록 1억 2500만 파운드(1억 6700만 달러)의 리버풀 이적이 월요일 이적 마감일에 확정되었고, 뉴캐슬의 자체 발표는 세인트 제임스 파크에서 그에 대한 불쾌한 감정이 쌓여 있음을 분명히 했습니다. 이삭은 한 달 넘게 뉴캐슬에서 경기와 훈련을 거부해 왔으며, 이로 인해 무대 뒤에서 긴장과 불확실성이 조성되었습니다. 타인사이드에서 3시즌 동안 많은 성과를 이루었음에도 불구하고, 그가 구단의 가장 중요한 선수로 남아 새 계약을 체결하기를 바랐습니다. 그의 성과로는 클럽에서 연속 시즌 프리미어 리그 20골을 기록한 첫 선수가 된 것, 뉴캐슬의 70년 만의 첫 국내 컵 결승 승리에서 결승골을 넣은 것, 그리고 챔피언스 리그 복귀를 도운 것 등이 있습니다. 하지만 클럽과 선수 간의 독성 흐름 대치 상황이 결국 영향을 미쳤습니다. 감동적인 작별 인사도, 그의 골과 성공에 대한 감사나 언급도 없었고, 단지 경기 수와 그가 떠난다는 사실만 있었습니다. 성명은 총 37단어였으며 가능한 한 차가웠습니다. 모든 분노와 쓰라림 속에서도 많은 팬들은 얼마나 슬픈지에 대해 언급했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:52
