전략이 비트코인 보유량을 690억 달러 이상으로 늘리고, 비판 속에서 STRC 배당금을 10%로 인상

이 게시물은 비판 속에서 Strategy가 비트코인 보유량을 690억 달러 이상으로 늘리고 STRC 배당률을 10%로 인상했다는 내용으로 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이전에 MicroStrategy로 알려졌던 비즈니스 인텔리전스 기업 Strategy는 또 다른 대규모 구매로 비트코인 포지션을 강화했습니다. 9월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면, 이 회사는 4,048 BTC를 4억 4930만 달러에 인수했으며, 코인당 평균 110,981달러를 지불했습니다. 이번 조치로 Strategy의 총 비트코인 잔액은 636,505 BTC로 증가했으며, 이는 총 469억 5000만 달러, 또는 코인당 약 73,765달러의 비용으로 획득한 것입니다. 현재 시장 가격으로 이 보유량은 692억 4000만 달러의 가치가 있습니다. Bitcoin Treasuries 데이터에 따르면, 이 회사의 보유량은 현재 비트코인 최대 공급량의 3% 이상을 차지하며, Strategy에게 이 자산에서 가장 큰 기업 포지션 중 하나를 제공합니다. 이번 구매 이후, Strategy는 STRC 우선주의 배당률을 조정하여 연간 지급률을 9%에서 10%로 인상했다고 발표했습니다. 7월에 출시된 이 증권은 비전환형이며 변동 금리 수입을 제공하도록 설계되었습니다. '레버리지 감소' 최근 거래는 보통주와 우선주 발행의 혼합을 통해 자금을 조달했습니다. 제출 자료에 따르면, Strategy는 A등급 보통주 124만 주를 4억 2530만 달러에 판매했습니다. 회사는 STRK, STRF, STRD를 포함한 우선주 프로그램을 통해 4650만 달러의 잔액을 조달했습니다. Strategy 비트코인 모금 (출처: Strategy) 이러한 불균형은 이 회사에 대해 공개적으로 베팅한 공매도자 James Chanos의 비판을 불러일으켰습니다. Chanos는 보통주에 대한 과도한 의존은 투자자들이 소득 추구자와 고위험 참여자를 위해 구성된 우선주 제공에 대해 여전히 경계하고 있음을 시사한다고 주장했습니다. 그는 다음과 같이 썼습니다: "MSTR은 지난 주에 레버리지를 계속 감소시켰습니다. 판매된 증권의 90%가 보통주 ATM에서 나왔습니다." Chanos의 주장에도 불구하고, Strategy는 이미 2025년에 이러한 증권의 기업공개(IPO)를 통해 56억 달러를 조달했습니다. 주목할 만한 점은 이 IPO가 올해 모든 미국 기업공개의 12%를 차지한다는 것입니다...