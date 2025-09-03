2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

Ozak AI, LINK, CRO, ADA 및 HYPE가 1천 달러를 5만 달러로 바꿀 수 있습니다

Ozak AI, LINK, CRO, ADA 및 HYPE가 1천 달러를 5만 달러로 바꿀 수 있습니다

Ozak AI, LINK, CRO, ADA 및 HYPE가 $1k를 $50k로 바꿀 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투자자들이 소액을 큰 수익으로 전환할 기회를 모색함에 따라 고성장 잠재력을 가진 알트코인에 대한 탐색이 계속되고 있습니다. 다양한 기술, 독특한 사용 사례 및 확장되는 생태계를 갖춘 다섯 개의 토큰이 2025년에 두각을 나타냅니다: Ozak AI($OZ), Chainlink(LINK), Cronos(CRO), Cardano(ADA) 및 Hyperliquid(HYPE). 두 프로젝트 모두 $1,000의 적은 투자로 훨씬 더 많은 수익을 창출할 가능성이 있으므로, 올해 주목해야 할 가치가 있습니다. Ozak AI: AI-블록체인 성장을 위한 $0.01 진입 Ozak AI는 현재 $0.01에 프리세일 중이며, 이는 가장 낮은 비용으로 가장 높은 상승 잠재력을 가진 토큰 중 하나입니다. 지금까지 8억 3860만 개의 토큰이 판매되어 $2.58 백만을 모금했습니다. 가격은 다음 단계에서 $0.012로, 장기적으로는 $1로 상승할 예정입니다. 소매 시장에서 일찍 참여하려면 최소 $100가 필요합니다. 이 플랫폼은 AI와 탈중앙화 네트워크를 결합하여 예측 시장 분석을 제공합니다. 다른 핵심 요소로는 실시간 데이터의 Ozak Stream Network, 보안을 위한 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN), 저장을 위한 Ozak Data Vaults, 그리고 사용자 지정 가능한 AI 인사이트의 Prediction Agents가 있습니다. 이를 통해 개인과 기관은 거래 및 예측을 위한 즉각적인 신호를 얻을 수 있습니다. 공동 제작자들은 Ozak AI의 분석을 웹3.0 대시보드 및 탈중앙화 앱에 통합함으로써 Weblume와의 협력을 확인했습니다. 이는 기술적 병목 현상을 줄이고 OZ 토큰에 대한 수요를 높일 것입니다. OZ 토큰은 거래, 모델 사용자 지정, 저장, 보상 및 거버넌스를 지원합니다. 토크노믹스: 30% 프리세일, 30% 커뮤니티 성장, 20% 준비금, 20% 유동성 및 팀 분배. LINK, CRO, ADA 및 HYPE에 주목 Ozak AI는 채택 및 유틸리티의 입증된 실적을 가진 다른 고성장 잠재력 알트코인과 함께합니다. Chainlink(LINK): $22.91의 가격과 $15.54 십억의 시가총액을 가진 Chainlink는 선도적인 탈중앙화 오라클 네트워크로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 실제 세계의 정보를 스마트 계약, DeFi, 게임 및 기업 애플리케이션으로 해석합니다...
이번 주 비트코인 관련 주요 경제 이벤트

이번 주 비트코인 관련 주요 경제 이벤트

이 게시물 '비트코인을 위한 이번 주 주요 경제 이벤트'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 비트코인은 124,545.60 달러의 신고가 경신에도 불구하고 6.47% 손실로 한 달을 마감했습니다. 전문가들은 연준의 9월 금리 인하 결정에 영향을 미칠 수 있는 실업 수당 청구, 미국 생산성, 8월 고용 보고서를 주시하고 있습니다. 전문가들에 따르면 약한 고용 보고서는 역설적으로 비트코인에 긍정적인 촉매제가 될 수 있지만, 9월의 하락장 계절성으로 인해 주의를 기울이고 있습니다. 비트코인은 지난주 조정을 이어가며 부정적인 흐름으로 한 달을 마감했고, 전문가들은 미 연준의 다가오는 금리 인하 결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 거시경제 데이터를 기다리고 있습니다. 연준이 상승하는 인플레이션과 약화되는 고용 시장이라는 상충되는 데이터 포인트에 직면함에 따라 실업 수당 청구, 미국 생산성, 8월 고용 보고서의 삼중주에 관심이 집중되고 있습니다. "연준은 줄타기를 하고 있다"고 Ivory Hill Wealth Advisory의 창립자인 Kurt S. Altrichter가 일요일 X 게시물에서 말했습니다. 금리를 "너무 빨리 인하하면 1970년대 스타일의 인플레이션을 재점화할 위험이 있고", 금리를 유지하면 노동 시장을 붕괴시켜 "경기 침체를 유발할 수 있다"고 Altrichter는 덧붙였습니다. 결과적으로 Jerome Powell 의장에 대한 압박은 엄청나며, 이번 주 데이터 발표가 평소보다 더 중요해졌습니다. 모든 이목은 이제 실업 수당 신청을 추적하는 목요일의 초기 실업 수당 청구에 집중되어 있습니다. 230,000건의 청구에 대한 합의 예측이 전주의 229,000건과 일치하는 반면, 이 임계값을 초과하는 수치는 노동 시장의 추가 약화를 신호하고 연준이 금리 인하를 고려하도록 상당한 압력을 가할 것입니다. 같은 날 미국 생산성 및 단위 노동 비용의 최종 수정이 뒤따릅니다. 8월 보고서에 따르면, 2025년 2분기 예비 생산성 성장은 분기 대비 연율화 +2.4%로 설정되었으며, 단위 노동 비용은 1분기의 6.9%에서 하락한 +1.6%입니다. 생산성의 하향 수정이나 단위...
FY 에너지, 미래 지향적 블록체인 그린 에너지 마이닝 계약 출시

FY 에너지, 미래 지향적 블록체인 그린 에너지 마이닝 계약 출시

FY Energy, 미래 지향적인 블록체인 그린 에너지 마이닝 계약 출시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 편집자 주: 다음 내용은 BeInCrypto의 견해나 의견을 반영하지 않습니다. 이는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하십시오. 세계가 디지털 자산 창출의 새로운 영역으로 전환되고 있는 가운데, FY Energy는 혁신적인 솔루션으로 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 이 회사는 블록체인 기술과 재생 에너지 인프라를 결합하여 사람들이 생태학적 목표를 충족하면서도 디지털 경제의 일부가 될 수 있는 사용자 친화적인 솔루션을 제공합니다. 하드웨어 소유 비용이 급증하고 전통적인 마이닝 방식이 점차 실행 가능성이 낮아지는 가운데, FY Energy는 단순하고 안전할 뿐만 아니라 장기적으로 디지털 자산 생성에 접근 가능하고 안전한 참여를 제공하는 것을 목표로 하는 클라우드 기반 시스템을 제공합니다. $20 무료 체험: 디지털 패시브 인컴을 향한 첫 걸음 FY Energy는 모든 신규 사용자에게 플랫폼을 시험해 볼 수 있는 무료 $20 체험 크레딧을 제공합니다. 이 프로그램을 통해 사용자는 금전적 위험 없이 플랫폼의 계약 제안에 익숙해질 수 있으며, 기술 배당금이 매일 어떻게 생성되는지에 대한 직접적인 경험을 얻을 수 있습니다. 비용 장벽을 제거함으로써 FY Energy는 재정적 배경에 관계없이 모든 사람이 접근할 수 있는 해시 컴퓨팅에 대한 민주화된 포털을 구축하고 있습니다. 보안이 최우선: FinCEN 인증 블록체인 네트워크를 통해 수십억 달러가 이전됨에도 불구하고 보안은 여전히 가장 중요합니다. FY Energy는 FinCEN에 등록되어 있으므로 규제 정렬을 유지하고 모든 글로벌 금융 표준을 엄격히 준수합니다. 모든 계약이나 거래는 McAfee® SECURE 및 Cloudflare® SECURE, 멀티 서명 안전장치, 그리고 실시간 감사로 안전하게 보호됩니다. 이 모든 것은 사용자가 ...에 대한 신뢰 수준을 갖도록 보장합니다.
8월 DEX 거래량 1조 달러 돌파: Best Wallet 토큰이 이득을 볼 이유

8월 DEX 거래량 1조 달러 돌파: Best Wallet 토큰이 이득을 볼 이유

8월 DEX 거래량 1조 달러 돌파: Best Wallet 토큰이 성장할 이유 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 탈중앙화 거래소(DEX) 시장이 8월 동안 1.15조 달러 이상의 거래량을 처리하며 역사적인 이정표에 도달했습니다. DefiLlama 데이터에 따르면 현물과 영구 계약 거래량을 합쳐 월간 활동이 1조 달러를 초과한 첫 달입니다. 8월 현물 DEX 거래량은 5060억 달러에 달했고, 영구 계약 거래량은 6480억 달러 이상으로 증가하여 이 카테고리에서 신고가를 경신했습니다. Best Wallet과 같은 앱 덕분에 웹3.0이 더 접근하기 쉬워지면서 DEX 시장은 강세를 유지하고 있습니다. Best Wallet은 모바일 앱을 통해 법정 화폐를 쉽게 전환할 수 있는 방법을 제공하며, 원활한 암호화폐 경험을 위해 여러 DEX와의 통합도 제공합니다. $BEST 토큰이 Best Wallet 앱을 통해 암호화폐를 사고 파는 최고의 방법인 이유에 대해 논의하겠지만, 먼저 DEX 시장을 자세히 살펴보겠습니다. 어떤 DEX가 가장 많은 거래량을 보이고 있나요? Uniswap은 8월 동안 1430억 달러 이상의 총 거래량을 처리하며 최고의 현물 DEX 자리를 유지하고 있으며, 이는 해당 월 총 현물 거래량의 28.2%를 차지합니다. PancakeSwap은 566억 달러로 거의 3배 적은 거래량으로 2위를 차지했으며, HyperLiquid는 217억 달러로 3위를 차지했습니다. 현물 거래량의 증가로 8월 DEX-CEX 거래 비율이 17.2%로 상승했으며, 이는 완전히 온체인에서 이루어지는 토큰 스왑에 대한 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다. DeFi 시장 가치는 현재 1600억 달러이며 더 많은 사용자가 DeFi 공간에 참여함에 따라 계속 성장하고 있습니다. Best Wallet은 강력한 DEX 시장을 활용하여 기관 CEX와 경쟁하기 시작할 준비가 되어 있습니다. Best Wallet($BEST)이 DEX와의 통합을 어떻게 더 쉽게 만드는지 자세히 알아보겠습니다. Best Wallet - 모바일 우선 세대를 위한 크로스 체인 지갑 Best Wallet 토큰($BEST)은 Best Wallet의 공식 토큰으로, 네이티브 DEX 지원과 함께 여러 블록체인에서 작동하는 모바일 우선 암호화폐 지갑입니다. Best Wallet은 메타마스크와 같은 오래된 지갑을 능가합니다...
일본의 메타플래닛, 37억 달러 자금 조달 계획 승인 획득

일본의 메타플래닛, 37억 달러 자금 조달 계획 승인 획득

일본 메타플래닛, 37억 달러 자금 조달 계획 승인 획득이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본의 비트코인 축적 회사 메타플래닛이 자본 구조 개편에 대한 주주 승인을 확보하여 비트코인 축적 전략을 위한 수십억 달러의 잠재적 자금 조달의 길을 열었습니다. 월요일 임시 주주총회에서 투자자들은 회사의 정관 개정을 지지하여 승인된 주식을 27억 주로 확대했습니다. 또한 메타플래닛이 기존 주주들의 통제력을 유지하면서 다양한 유형의 투자자를 유치할 수 있는 새로운 이중 클래스 우선주 시스템을 도입했습니다. A클래스 주식은 고정 배당금을 제공하여 소득 중심 투자자들에게 더 안정적인 수익을 제공합니다. B클래스 주식은 더 위험한 베팅이지만 보통주로 전환할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 움직임은 회사의 비트코인 축적 전략이 성공할 경우 잠재적인 상승 가능성을 제공합니다. 메타플래닛은 새로운 주식 클래스를 "방어 메커니즘"으로 설정하여 보통주 주주들을 과도한 희석으로부터 보호하면서 최대 5550억 엔(37억 달러)의 잠재적 자금을 확보할 수 있게 했습니다. 출처: 메타플래닛 메타플래닛, 비트코인 목표 실현에 한 걸음 더 가까이 8월 1일, 메타플래닛은 2027년 말까지 21만 비트코인(BTC)을 획득하는 목표를 지원하기 위해 37억 달러를 조달하는 계획을 발표했습니다. 수요일, 회사의 이사회는 국제 공모를 통해 신주를 발행하기로 결의했습니다. 이는 내부 거버넌스에서 가장 큰 장애물이었을 주주 총회를 위한 길을 열었습니다. 주주들이 프레임워크를 승인했지만, 회사의 이사회는 여전히 특정 발행 조건을 승인해야 합니다. 메타플래닛은 또한 일본 규제 기관에 상세한 등록 명세서를 제출해야 합니다. 회사의 자금 조달 열망에 있어 가장 큰 과제는 37억 달러의 최대 잠재적 조달을 달성하기 위한 실제 투자자를 확보하는 것입니다. 메타플래닛의 자금 조달 노력은 최근 주가 하락 속에서 이루어집니다. 화요일, Google Finance 데이터에 따르면 메타플래닛 주식은 약 5.74달러에 거래되고 있으며, 이는 고점 12.75달러에서 54% 하락한 수치입니다...
GBP/USD 급등하는 영국 국채 수익률, 재정 우려 제기

GBP/USD 급등하는 영국 국채 수익률, 재정 우려 제기

GBP/USD 급등하는 영국 국채 수익률이 재정 우려를 불러일으킨다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 급등하는 영국 국채 수익률이 재정 우려를 불러일으키면서 파운드 스털링 폭락 파운드 스털링(GBP)은 영국(UK) 경제 일정이 적은 한 주에 주요 통화 대비 부진한 성과를 보이고 있습니다. 영국 장기 국채 수익률이 급등하면서 재정 우려가 제기되어 영국 통화가 폭락했습니다. 30년 만기 영국 국채 수익률은 1998년 이후 최고 수준인 5.68% 근처까지 급등했습니다. BBC 뉴스에 따르면, 키어 스타머 총리가 자신의 정부의 "두 번째 단계"로의 전환이라고 부른 내각 개편을 발표한 후 영국 채권 수익률이 급등했습니다. 더 보기... GBP/USD 전망: 국채 매도세가 가속화되면서 파운드 스털링 하락 월요일에 소폭 상승한 후, GBP/USD는 남쪽으로 방향을 바꾸어 8월 초 이후 최저 수준인 1.3380 아래로 떨어졌습니다. 비록 페어가 1.3400을 향해 다시 상승했지만, 회복 모멘텀을 모으기 어려운 상황입니다. 연방준비제도(Fed)의 독립성에 대한 우려가 커지고 무역 체제를 둘러싼 불확실성이 높아지면서 미국 달러(USD)에 대한 광범위한 매도 압력이 월요일 GBP/USD의 상승을 가능하게 했습니다. 더 보기... 출처: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-soaring-uk-gilt-yields-raise-fiscal-concerns-202509021213
주택 수요를 이해하기 위한 더 나은 데이터와 측정 방법 필요

주택 수요를 이해하기 위한 더 나은 데이터와 측정 방법 필요

더 나은 주택 수요 이해를 위한 데이터와 측정 방법이 필요하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 종종, 비용 부담 데이터는 저렴한 주택 솔루션에 대한 수요를 명확히 하기보다 혼란을 야기합니다. getty 이번 달에는 미국에서 주택에 관해 이야기하는 방식과 주택 문제를 해결하려는 방식에 관한 지속적인 문제들을 다루려고 합니다. 첫 번째는 비용 부담의 개념으로, 가구가 세전 총 가계 소득의 30%를 초과하여 주택에 지불하는 금액입니다. 이 주택 비용 소득 비율(HCIR)은 여전히 활동가부터 선출직 공무원, 언론인에 이르기까지 모든 사람들이 주택 비용 문제를 논의하는 방식입니다. 그리고 매년 전국 저소득 주택 연합(NLIHC)은 임대료와 임금의 관계에 대한 보고서를 발표합니다. 올해의 보고서인 '도달 불가능 2025: 주택의 높은 비용'은 이 비율 사용의 또 다른 예로, 오용될 경우 최선의 경우에도 도움이 되지 않으며 최악의 경우에는 많은 가족들이 주택 비용을 지불하는 데 직면하는 문제를 해결하는 방식에 문제를 더합니다. 첫째, 우리가 저렴성에 대해 이야기하는 방식과 이를 측정하려는 방식은 이를 달성하기 위한 모든 접근 방식의 기본 계산을 형성합니다. 무언가의 저렴성은 양적 측정이 아니라 질적 측정으로, 가격과의 관계를 측정하는 것입니다. 키나 체중 또는 날씨처럼, 저렴성은 "무엇과 비교하여?"라는 질문에 답해야 합니다. 두 사람이 아파트에 월 1000달러를 지불할 수 있지만, 한 사람은 매월 임대료를 내는 데 어려움을 겪고 다른 사람은 그것에 대해 생각조차 하지 않을 수 있습니다. 소득 대비 임대료 비율은 이를 계산하기 위한 출발점입니다. 역사적으로, 이 비율은 주택 비용이 일주일 임금, 즉 월 소득의 약 25%여야 한다는 개념에서 시작되었으며, 1970년대 후반에 30%로 증가했습니다. 왜 이것이 선택되었을까요? 저는 글을 써왔습니다...
2025년 가격 예측: Ozak AI $1, 솔라나 $500, XRP $5—어떤 것이 최고의 ROI를 제공할까?

2025년 가격 예측: Ozak AI $1, 솔라나 $500, XRP $5—어떤 것이 최고의 ROI를 제공할까?

YouTube에서 좋아하는 동영상과 음악을 즐기고, 오리지널 콘텐츠를 업로드하고, 친구, 가족 및 전 세계와 모두 공유하세요.
사브리나 카펜터의 컴백은 더 큰 성공을 암시

사브리나 카펜터의 컴백은 더 큰 성공을 암시

Sabrina Carpenter의 컴백이 더 큰 성공을 암시한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Sabrina Carpenter의 'Short N' Sweet'와 'Fruitcake'가 새 앨범 'Man's Best Friend'가 높은 데뷔를 기록하기 직전 영국 차트에 재진입했습니다. 2024년 6월 8일 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도우 코로나 파크에서 열린 2024 거버너스 볼에 참석한 Sabrina Carpenter. (사진: Nina Westervelt/Billboard via Getty Images) Billboard via Getty Images Sabrina Carpenter의 카탈로그는 그녀의 기대작 'Man's Best Friend'라는 새 앨범 출시의 긍정적인 효과를 느끼고 있습니다. 이 정규 앨범은 현재 전 세계에서 들을 수 있으며, 다운로드 스토어와 스트리밍 플랫폼에 출시됨에 따라 그래미 수상자의 최근 두 작품이 영국에서 다시 움직이고 있습니다. 이는 팬들이 단순히 최신 작품만 찾는 것이 아니라 그녀를 스타로 만든 것에 여전히 애정을 갖고 있음을 시사합니다. Short N' Sweet, 두 차트에 재진입 Short N' Sweet는 영국 시장의 여러 부문에서 탄력을 얻고 있습니다. 히트곡이 가득한 이 프로젝트는 출시 1년 이상이 지난 후 공식 바이닐 앨범 차트에 29위로 재진입했습니다. 이렇게 오래된 LP가 바이닐 차트에 재진입한다는 것은 보통 프로젝트 자체나 뮤지션에게 흥미로운 일이 일어나고 있다는 의미입니다. Short N' Sweet, 여러 다른 리스트에서 상승 같은 스튜디오 작품은 또한 판매 중심의 다른 두 리스트에서도 상승했습니다. Short N' Sweet는 공식 앨범 판매 차트에서 31위에서 21위로 상승했으며, 공식 피지컬 앨범 집계에서는 28위에서 20위로 개선되었습니다. 이 타이틀은 다른 몇몇 명단에서는 몇 자리 하락했지만, Man's Best Friend가 데뷔할 때 반등할 수 있습니다. Fruitcake, 판매 및 피지컬 차트에 재진입 Carpenter의 Fruitcake EP는 현재 그녀가 차트에 올라 있는 유일한 두 개의 집계표에 다시 진입했습니다...
전략이 비트코인 보유량을 690억 달러 이상으로 늘리고, 비판 속에서 STRC 배당금을 10%로 인상

전략이 비트코인 보유량을 690억 달러 이상으로 늘리고, 비판 속에서 STRC 배당금을 10%로 인상

이 게시물은 비판 속에서 Strategy가 비트코인 보유량을 690억 달러 이상으로 늘리고 STRC 배당률을 10%로 인상했다는 내용으로 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이전에 MicroStrategy로 알려졌던 비즈니스 인텔리전스 기업 Strategy는 또 다른 대규모 구매로 비트코인 포지션을 강화했습니다. 9월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면, 이 회사는 4,048 BTC를 4억 4930만 달러에 인수했으며, 코인당 평균 110,981달러를 지불했습니다. 이번 조치로 Strategy의 총 비트코인 잔액은 636,505 BTC로 증가했으며, 이는 총 469억 5000만 달러, 또는 코인당 약 73,765달러의 비용으로 획득한 것입니다. 현재 시장 가격으로 이 보유량은 692억 4000만 달러의 가치가 있습니다. Bitcoin Treasuries 데이터에 따르면, 이 회사의 보유량은 현재 비트코인 최대 공급량의 3% 이상을 차지하며, Strategy에게 이 자산에서 가장 큰 기업 포지션 중 하나를 제공합니다. 이번 구매 이후, Strategy는 STRC 우선주의 배당률을 조정하여 연간 지급률을 9%에서 10%로 인상했다고 발표했습니다. 7월에 출시된 이 증권은 비전환형이며 변동 금리 수입을 제공하도록 설계되었습니다. '레버리지 감소' 최근 거래는 보통주와 우선주 발행의 혼합을 통해 자금을 조달했습니다. 제출 자료에 따르면, Strategy는 A등급 보통주 124만 주를 4억 2530만 달러에 판매했습니다. 회사는 STRK, STRF, STRD를 포함한 우선주 프로그램을 통해 4650만 달러의 잔액을 조달했습니다. Strategy 비트코인 모금 (출처: Strategy) 이러한 불균형은 이 회사에 대해 공개적으로 베팅한 공매도자 James Chanos의 비판을 불러일으켰습니다. Chanos는 보통주에 대한 과도한 의존은 투자자들이 소득 추구자와 고위험 참여자를 위해 구성된 우선주 제공에 대해 여전히 경계하고 있음을 시사한다고 주장했습니다. 그는 다음과 같이 썼습니다: "MSTR은 지난 주에 레버리지를 계속 감소시켰습니다. 판매된 증권의 90%가 보통주 ATM에서 나왔습니다." Chanos의 주장에도 불구하고, Strategy는 이미 2025년에 이러한 증권의 기업공개(IPO)를 통해 56억 달러를 조달했습니다. 주목할 만한 점은 이 IPO가 올해 모든 미국 기업공개의 12%를 차지한다는 것입니다...
