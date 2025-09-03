MEXC 거래소
전략, 하락장 매수: 가격이 108K 달러로 하락하면서 4,048 BTC 추가
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "전략적으로 하락장 매수: 가격이 10만 8천 달러로 하락하는 동안 4,048 BTC 추가" 게시물이 등장했습니다. 주요 내용: MicroStrategy가 평균 110,981달러에 4,048 BTC를 4억 4930만 달러에 매수. 총 보유량: 636,505 BTC, 가치 469억 5천만 달러. 비트코인이 10만 8천 달러 아래로 떨어진 후 매수. 고래와 장타매매자의 축적이 계속됨. MicroStrategy(나스닥: MSTR)는 9월 2일 SEC 신고를 통해 비트코인이 잠시 10만 8천 달러 아래로 떨어졌을 때 약 4억 4930만 달러에 4,048 비트코인을 구매했다고 공개했습니다. 회사는 9월 1일로 끝나는 주에 코인당 약 110,981달러의 평균 구매 가격을 기록했습니다. 이번 하락장 매수로 MicroStrategy의 총 비트코인 보유량은 636,505 BTC로 증가했으며, 총 비용 기준은 약 469억 5천만 달러(BTC당 평균 73,765달러)입니다. Michael Saylor CEO 하에서 이 회사는 암호화폐 자금을 조달하기 위해 주식과 우선주 발행을 반복적으로 활용해 왔습니다. MicroStrategy의 하락장 매수 비트코인 가격은 MicroStrategy의 구매 기간 동안 변동이 심했습니다. 11만 3천 달러 이상으로 정점을 찍은 후, BTC는 8월 말까지 10만 7천 달러-10만 8천 달러 범위로 하락했습니다. 출처: Saylor X CoinGecko 데이터는 8월 29일에 10만 8천 달러 바로 아래로의 조정을 확인합니다. 이러한 조정은 8월 중순 새로운 고점(약 12만 4천 달러)으로의 랠리 이후에 발생했으며, 전형적인 계절적 요인과 일치합니다: 늦여름 거래량은 감소하는 경향이 있습니다. 주목할 만한 점은, Glassnode의 데이터에 따르면 모든 비트코인 보유자 집단(고래부터 작은 "새우" 지갑까지)이 8월 말에 분배 단계로 전환되었으며, 이는 최근 고점 이후 수익 실현과 일치합니다. 총 축적 추세 점수는 약 0.26(0.5보다 훨씬 낮음)으로 떨어져 전반적인 매도 압력을 나타냅니다. 역사적으로, 8월은 종종 더 조용한 거래량과 가격 통합을 보입니다 - 지난 3년간의 8월은 두 자릿수 조정을 보였습니다. 이러한 수익 실현의 배경에서, MicroStrategy의 꾸준한 구매는 두드러집니다. 회사는 시장 내(ATM) 주식 제공(STRF, STRK, STRD 우선주 프로그램 및 보통주 판매 포함)의 수익금을 사용하여 4억 4930만 달러의 비트코인 구매에 자금을 조달했습니다. 이러한 규율 있는 축적은 MicroStrategy가 BTC를 장기적인 디지털...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:28
마이클 세일러의 MSTR, 비트코인 추가 매입
마이클 세일러의 MSTR, 더 많은 비트코인 구매 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Strategy(MSTR)는 지난주 4,048개의 코인을 추가로 구매하며 끊임없는 비트코인 BTC$110,486.49 구매를 계속했고, 회사 보유량을 636,505개 코인으로 늘렸습니다. 지난주 구매는 4억 5천만 달러 미만으로 이루어졌으며, 개당 평균 비용은 $110,981이었습니다. 이는 주로 보통주 판매를 통해 자금을 조달했으며, 나머지는 회사의 다양한 우선주 판매로 충당되었습니다. 최근 보통주 판매는 다소 논란이 되고 있는데, 세일러와 팀이 얼마 전 주식의 mNAV(주식 가치와 비트코인 보유량 가치의 비율)가 2.5배 아래로 떨어질 경우 주식을 발행하지 않겠다고 약속했기 때문입니다. 그러나 최근 주식의 어려운 상황으로 mNAV는 1.5배 수준으로 떨어졌습니다. 우선주에 대한 수요가 적고 전환사채에 대한 수요가 없는 상황에서, 회사는 - 상당한 규모의 비트코인 구매를 계속하고자 한다면 - mNAV 2.5배 약속을 폐기하는 것 외에 선택의 여지가 거의 없었습니다. 비판론자들에 따르면, mNAV에 비해 그러한 적은 프리미엄으로 보통주를 판매하는 문제는 발행이 기존 주주들에게 희석 위험을 초래한다는 것입니다. 회사의 비트코인 보유량은 현재 비트코인 가격 $109,400 기준으로 700억 달러 미만의 가치가 있습니다. MSTR 주식은 장 전 거래에서 소폭 하락했습니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/strategy-added-another-4-408-bitcoin-for-usd450m-last-week
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 02:44
비트코인 블록체인이 아동 포르노그래피의 집이 될 수 있나요?
비트코인 블록체인이 아동 포르노그래피의 집이 될 수 있다? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 검열 저항성 네트워크로 알려져 있습니다. 일반적으로 이 특성은 기본적인 판매 포인트 중 하나로 제시됩니다. 비트코인 개발 커뮤니티는 블록당 비화폐 데이터를 83바이트로 제한하는 스팸 필터의 임박한 제거에 대한 열띤 논쟁으로 술렁이고 있습니다. 반대자들은 이로 인해 온체인에 아동 포르노그래피를 게시할 수 있게 되어 대부분의 관할권에서 비트코인이 불법이 될 것이라고 주장합니다. 요약 "스팸 전쟁"이 격화됨: 점점 더 많은 사람들이 비트코인 코어에서 비트코인 노츠로 전환하며, 비트코인 블록체인이 아동 포르노그래피의 집이 될 수 있다고 경고합니다. CP 문제는 스팸 필터 제거 계획이 간소화되기 전인 수년 전에 제기되었으며, 당시에는 이 문제가 기각되었습니다. 변경 지지자들은 v30을 구현하는 이유로 새로운 기능을 인용합니다. 이는 새로운 기회를 열어줄 것입니다: 사람들은 온체인에 새로운 유형의 데이터를 저장할 수 있게 되고, 반대자들은 비트코인 코어의 다른 버전이나 다른 노드 소프트웨어를 사용할 수 있게 됩니다. 비트코인 코어 vs. 비트코인 노츠 블록체인 데이터는 노드에 의해 모니터링되고 검증됩니다. 각 블록은 비화폐 데이터(예: 이미지)에 대해 최대 83바이트를 포함할 수 있습니다. 이 기회는 OP_RETURN 스크립트를 통해 가능합니다. 일부는 이것이 비트코인 네트워크(BTC)가 정확히 화폐 거래에 사용되도록 돕는다고 믿기 때문에 스팸 필터라고 부릅니다. OP_RETURN은 네트워크가 임의의 데이터(비화폐 데이터)로 넘쳐나는 것을 방지합니다. 스팸 필터 제거 반대자들은 이 변경으로 네트워크 혼잡이 발생할 수 있다고 말합니다. 그러나 일부 개발자들은 스팸 필터 제거를 지지하며, 이로써 임의의 데이터 제한을 블록당 약 2메가바이트로 확장하려고 합니다. 이 개발자들이 인용하는 이 변경의 이유는 제한과 검열을 해체하는 것입니다. 이는 JPEG 파일, 비디오, 문서 등을 공유하는 것과 같은 다양한 사용 사례에 대한 문을 열어줍니다. 나는 정말로 싫어합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 02:24
2025년에 금이 비트코인보다 2배 더 좋은 성과를 낼 것
2025년 금이 비트코인보다 2배 더 좋은 성과를 보인다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 수천 년의 역사와 11배 더 큰 시가총액에도 불구하고, 금은 올해 투자자들에게 비트코인(BTC)보다 두 배의 수익률을 가져다주었습니다. 1월 1일 이후, 금은 32% 상승한 반면 BTC는 훨씬 더 완만한 16%에 그쳤습니다. 오늘날의 금 가격은 또 다른 이유로 역사적인데, 바로 1971년 미국 달러가 온스당 35달러의 금본위제를 포기한 이후 정확히 100배 상승했다는 점입니다. 현재 금 한 온스의 가격은 3,500달러입니다. 이러한 수치는 자산을 "디지털 골드"로 광고한 BTC 지지자들에게는 다소 실망스러운 것입니다. 4년 이상 동안 금은 비트코인보다 훨씬 더 좋은 보유 자산이었습니다. 1분기 21년 이후 수익률은 비슷했지만, 금은 월간 변동성과 하락폭이 1/4에 불과했고, 주식과의 상관관계가 비트코인의 거의 60%에 비해 단지 14%에 불과했습니다. pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 2025년 6월 13일 사실, 선택하는 정확한 시간대에 따라 금은 거의 4년 동안 BTC보다 더 좋은 성과를 보였습니다. 예를 들어, 2021년 11월 최고점 이후, 금은 85% 상승한 반면 BTC는 61% 상승에 그쳤습니다. 도널드 트럼프의 두 번째 임기 동안 비트코인은 금에 뒤처져 3월, Protos는 BTC가 도널드 트럼프의 첫 번째 대통령 임기 동안 더 좋은 성과를 보였다고 언급했습니다. 이 분석은 오늘날까지 가격 비교를 확장해도 여전히 유효합니다. 트럼프가 처음 대통령이 된 2017년, BTC는 900달러 미만에서 거래되었습니다. 2017년 9월 2일까지, 4,600달러로 상승했습니다. 이 411% 상승을 올해 같은 225일 기간 동안의 저조한 성과와 비교해보세요. 트럼프의 2025년 취임일에 BTC는 102,000달러에 거래되었습니다. 발행 시점까지 단지 9% 상승하여 111,000달러가 되었습니다. 다시 말해, BTC는 2017년 트럼프 대통령 첫 225일 동안 2025년 그의 225일보다 40,000 베이시스 포인트 더 좋은 성과를 보였습니다. 읽기...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 02:21
비트코인 뉴스: ETP가 현재 BTC 공급량의 7%를 보유하다, 성장이 둔화되고 있나?
비트코인 뉴스: ETP가 현재 BTC 공급량의 7%를 보유, 성장이 둔화되고 있나? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 비트코인 뉴스: ETP는 1.47M BTC, 공급량의 7%를 보유. BlackRock과 Fidelity가 950K BTC로 지배. 8월: BTC에서 $301M 유출, ETH로 $3.95B 유입. 92개의 암호화폐 ETF가 미국 증권거래위원회 승인을 기다리는 동안 고래들은 이더로 전환. 비트코인의 최근 신고가 랠리는 강력한 기관 수요에 의해 촉진되었습니다. 실제로 HODL15Capital의 펀드 보유량 분석에 따르면 암호화폐 상장 상품(ETP)은 현재 약 1.47백만 BTC를 보유하고 있으며, 이는 비트코인 2100만 코인 공급량의 약 7%에 해당합니다. 미국 현물 비트코인 ETF가 이러한 보유량을 지배하고 있으며, 8월 31일 기준으로 11개의 미국 펀드가 약 1.29백만 BTC를 보유하고 있습니다. BlackRock의 iShares 비트코인 트러스트(IBIT)는 746,810 BTC를 보유하여 단연 최대 보유자이며, Fidelity의 Wise Origin 비트코인 펀드는 멀리 뒤처진 2위(199,500 BTC 미만)를 차지합니다. 전반적으로 글로벌 비트코인 ETP는 2024년 말 이후 약 170,000 BTC(약 $18.7십억)를 추가했습니다. 차트: 글로벌 비트코인 ETP 보유량(모든 주요 미국 현물 ETF 포함)이 현재 1.47백만 BTC 또는 총 공급량의 ~7%를 초과합니다. 출처: HODL15Capital 비트코인 뉴스: 둔화되는 펀드 흐름은 비트코인 수요 냉각을 시사 ETP의 기록적인 비트코인 수준과 최근 암호화폐 뉴스 발전에도 불구하고 최근 펀드 흐름은 기관 수요가 일시 중단될 수 있음을 시사합니다. CoinShares 데이터에 따르면, 8월에는 비트코인 ETP에서 약 $301백만의 순 유출이 있었습니다. 대조적으로, 같은 달 이더리움 기반 펀드는 $3.95십억의 유입을 누렸습니다. 다시 말해, 비트코인 펀드는 자금을 잃은 반면 이더리움 펀드는 상당한 새 자본을 유치했습니다. 주간 기준으로, CoinShares는 비트코인 ETP가 최근 주에 집단적으로 $748백만을 얻은 반면, 이더리움 ETP는 약 $1.4십억을 유치했다고 보고했으며, 이는 투자자 선호도의 변화를 강조합니다. 여름 동안 총 암호화폐 펀드 흐름에서 비트코인의 점유율은 작았습니다: CoinShares는 이더리움 ETP로의 연초부터 현재까지의 유입이 $2.5십억인 반면, 비트코인 상품에서는 약 $1십억의 순 유출이 있었다고 언급합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 02:16
리플, 블록체인 기반 국경 간 결제 확대를 위해 툰즈와 파트너십 체결
리플이 튠스와 제휴하여 블록체인 기반 국경 간 결제를 확장한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 리플과 튠스는 파트너십을 확장하여 리플 페이먼트를 튠스의 글로벌 네트워크에 통합함으로써 블록체인 기반 국경 간 결제를 강화합니다. 이 협력은 130개 이상의 국가에서 국제 송금의 거래 속도, 투명성 및 규정 준수를 개선하는 것을 목표로 합니다. 리플과 튠스는 오늘 2020년 최초 협력을 기반으로 리플 페이먼트를 튠스의 다이렉트 글로벌 네트워크에 통합하여 글로벌 국경 간 결제를 강화하기 위해 파트너십을 확장했습니다. 싱가포르에 본사를 둔 튠스는 320개의 지불 방법을 통해 130개 이상의 국가와 80개의 통화를 연결하며, 수십억 개의 은행 계좌, 모바일 지갑 및 카드를 지원합니다. 회사의 스마트 슈퍼하이웨이 플랫폼과 SmartX 재무 시스템은 실시간 현지 통화 지급을 제공합니다. 리플의 블록체인 기반 결제 솔루션 통합은 튠스의 글로벌 네트워크 전반에 걸쳐 속도, 투명성 및 규정 준수를 개선하는 것을 목표로 합니다. 리플의 기업 플랫폼은 90개 이상의 지급 시장에서 운영되며, 일일 외환 시장의 90% 이상을 커버하고, 처리 볼륨은 700억 달러를 초과합니다. "실시간 정산과 심층적인 현지 통합을 지원함으로써, 우리는 디지털 자산 회사들이 원활하고, 규정을 준수하며, 접근 가능한 국경 간 결제를 대규모로 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다,"라고 튠스의 사장 겸 COO인 클로에 마예노브가 말했습니다. 리플의 아시아 태평양 지역 총괄인 피오나 머레이는 튠스의 다이렉트 글로벌 네트워크와 리플의 디지털 자산 인프라를 결합함으로써, 이 파트너십이 지역 전반에 걸쳐 결제 속도, 접근성 및 규정 준수를 향상시킨다고 말했습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/blockchain-cross-border-payments-ripple-thunes/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 02:09
마이클 세일러의 롱-예상된 비트코인(BTC) 발표가 오늘 도착했습니다! 여기 세부 사항이 있습니다...
마이클 세일러의 오랫동안 기다려온 비트코인(BTC) 발표가 오늘 도착했습니다! 여기 세부 정보가 있습니다... BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 주간 구매를 계속하면서, 마이크로스트래티지(전략)는 주간 비트코인(BTC) 구매를 진행하고 지난 주 4,048 BTC를 구매했다고 발표했습니다. 이에 따라, 마이크로스트래티지는 평균가 110,981달러에 4억 4930만 달러 상당의 4,048 BTC를 구매했습니다. 전략 창립자 마이클 세일러는 자신의 X 계정을 통해 이 소식을 발표했습니다. "전략은 약 4억 4930만 달러에 4,048 BTC를 구매했으며, 비트코인당 약 110,981달러로, 2025년 현재까지 25.7%의 BTC 수익을 창출했습니다. 2025년 9월 1일 기준, 우리는 약 469억 5000만 달러에 구매한 636,505 BTC를 보유하고 있으며, 비트코인당 약 73,765달러입니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-long-expected-bitcoin-btc-announcement-arrived-today-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 01:53
혼란스러운 데이터 일정이 중요한 미국 NFP 지표로 절정에 달함
BitcoinEthereumNews.com에 게재된 "혼란스러운 데이터 일정이 중요한 미국 NFP 지표로 절정에 달하다"라는 글입니다. 휴일로 인해 주초 거래가 둔화되었지만 대규모 데이터 일정이 예정되어 있습니다. 이번 주는 미국 NFP 고용 데이터의 대규모 발표로 마무리될 예정입니다. 시장이 9월 연준 금리 인하에 베팅하면서 위험 선호도가 높아지고 있습니다. 9월은 월요일 미국 시장이 긴 주말로 폐쇄되며 조용하게 시작됩니다. 노동절 휴일로 인해 미국의 긴 주말로 시장 흐름이 제한되었지만, 최신 미국 비농업 고용지수(NFP)가 시장에 충격을 주기 전에 광범위한 고영향 이벤트들이 이번 주를 흥미롭게 만들 것입니다. 화요일에는 최신 유럽 조화 소비자 물가 지수(HICP), EU의 독자적인 소비자 물가 지수(CPI) 인플레이션 버전으로 거래 주간이 본격적으로 시작됩니다. 전체 EU HICP 인플레이션은 8월에 2.0%로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 화요일에 최신 ISM 제조업 구매관리자 지수(PMI) 조사 결과에 맞춰 활기를 되찾을 것입니다. PMI 조사의 응답률은 일반적으로 최종 수치를 정확한 표본 크기로 확장하기에는 너무 낮아, 조사에서 도출된 결론은 의미가 없게 됩니다. 그러나 최종 수치는 여전히 투자자들의 주목을 받을 것입니다. 주 중반에는 2분기 호주 국내총생산(GDP) 성장률과 8월 중국 차이신 서비스 PMI가 모두 수요일에 발표될 예정입니다. 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드도 수요일에 3일 만에 두 번째 발언을 할 예정이지만, 현재로서는 ECB 정책 성명에 의미 있는 변화는 예상되지 않습니다. 호주 무역수지 수치는 목요일에 이번 주 아시아 데이터 일정을 마무리하고, 이어서 7월까지의 유럽 소매 판매 데이터가 발표됩니다. 유럽 소매 판매 수치는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 01:31
