비트코인 뉴스: ETP가 현재 BTC 공급량의 7%를 보유하다, 성장이 둔화되고 있나?

비트코인 뉴스: ETP가 현재 BTC 공급량의 7%를 보유, 성장이 둔화되고 있나? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 비트코인 뉴스: ETP는 1.47M BTC, 공급량의 7%를 보유. BlackRock과 Fidelity가 950K BTC로 지배. 8월: BTC에서 $301M 유출, ETH로 $3.95B 유입. 92개의 암호화폐 ETF가 미국 증권거래위원회 승인을 기다리는 동안 고래들은 이더로 전환. 비트코인의 최근 신고가 랠리는 강력한 기관 수요에 의해 촉진되었습니다. 실제로 HODL15Capital의 펀드 보유량 분석에 따르면 암호화폐 상장 상품(ETP)은 현재 약 1.47백만 BTC를 보유하고 있으며, 이는 비트코인 2100만 코인 공급량의 약 7%에 해당합니다. 미국 현물 비트코인 ETF가 이러한 보유량을 지배하고 있으며, 8월 31일 기준으로 11개의 미국 펀드가 약 1.29백만 BTC를 보유하고 있습니다. BlackRock의 iShares 비트코인 트러스트(IBIT)는 746,810 BTC를 보유하여 단연 최대 보유자이며, Fidelity의 Wise Origin 비트코인 펀드는 멀리 뒤처진 2위(199,500 BTC 미만)를 차지합니다. 전반적으로 글로벌 비트코인 ETP는 2024년 말 이후 약 170,000 BTC(약 $18.7십억)를 추가했습니다. 차트: 글로벌 비트코인 ETP 보유량(모든 주요 미국 현물 ETF 포함)이 현재 1.47백만 BTC 또는 총 공급량의 ~7%를 초과합니다. 출처: HODL15Capital 비트코인 뉴스: 둔화되는 펀드 흐름은 비트코인 수요 냉각을 시사 ETP의 기록적인 비트코인 수준과 최근 암호화폐 뉴스 발전에도 불구하고 최근 펀드 흐름은 기관 수요가 일시 중단될 수 있음을 시사합니다. CoinShares 데이터에 따르면, 8월에는 비트코인 ETP에서 약 $301백만의 순 유출이 있었습니다. 대조적으로, 같은 달 이더리움 기반 펀드는 $3.95십억의 유입을 누렸습니다. 다시 말해, 비트코인 펀드는 자금을 잃은 반면 이더리움 펀드는 상당한 새 자본을 유치했습니다. 주간 기준으로, CoinShares는 비트코인 ETP가 최근 주에 집단적으로 $748백만을 얻은 반면, 이더리움 ETP는 약 $1.4십억을 유치했다고 보고했으며, 이는 투자자 선호도의 변화를 강조합니다. 여름 동안 총 암호화폐 펀드 흐름에서 비트코인의 점유율은 작았습니다: CoinShares는 이더리움 ETP로의 연초부터 현재까지의 유입이 $2.5십억인 반면, 비트코인 상품에서는 약 $1십억의 순 유출이 있었다고 언급합니다...