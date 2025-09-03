MEXC 거래소
재무부에 15만 ETH를 추가하여 보유량을 81억 달러로 증가
트레저리에 15만 ETH를 추가하여 보유량을 81억 달러로 늘렸다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Fundstrat의 Tom Lee가 이끄는 나스닥 상장 디지털 자산 트레저리 기업인 BitMine Immersion Technologies(BMMR)는 암호화폐 가격이 하락하는 가운데 토큰 축적을 계속했습니다. 화요일 보도자료에 따르면, 이 기업은 지난주에 15만 개 이상의 ETH를 추가했습니다. 이 회사는 이번 구매로 총 보유량이 1,866,974개의 토큰으로 늘어났으며, 현재 가격으로 약 81억 달러 가치와 추가 인수를 위한 약 6억 3500만 달러의 현금을 보유하고 있다고 밝혔습니다. BMNR은 장전 거래에서 43달러로 소폭 하락했으며, ETH가 기록적인 가격에서 후퇴함에 따라 8월 중순 최고치보다 35% 낮은 수준을 유지했습니다. 6월에 ETH 전략으로 전환한 BitMine은 두 번째로 큰 암호화폐 공급량의 5%를 확보하고 토큰 스테이킹을 통해 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 현재 가장 큰 상장 ETH 트레저리 기업으로 순위가 매겨져 있으며, 모든 암호화폐 트레저리 기업 중에서는 비트코인 중심 전략의 710억 달러 BTC 보유량에 이어 두 번째입니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/bitmine-immersion-boosts-ether-holdings-to-usd8-1b-with-usd623m-in-cash-for-more-purchases
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:23
마이크 맥글론, 암호화폐가 지난 8년간 금에 대해 횡보했다고 밝혀
암호화폐가 지난 8년간 금에 비해 정체되어 있다고 마이크 맥글론이 밝혀 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐와 주식이 금에 비해 정체: 맥글론 세일러는 Strategy가 4,048 BTC를 매수하는 가운데도 비트코인을 계속 믿어 블룸버그 인텔리전스의 선임 상품 전문가인 마이크 맥글론이 공식 X 계정을 통해 비트코인, 금, 그리고 이들의 현재 가격 역학이 전 세계 경제 상태에 대해 말해주는 바에 관한 그의 관찰을 커뮤니티와 공유했습니다. 한편, 금은 3,578달러의 신고가 경신을 기록했습니다. 관심 있을 만한 내용 암호화폐와 주식이 금에 비해 정체: 맥글론 그의 트윗에서 맥글론은 지난 8년 동안 블룸버그 갤럭시 암호화폐 인덱스와 S&P 500이 "금에 비해 정체되어 있다"고 언급했는데, 이는 본질적으로 달러로 평가했을 때 암호화폐와 주식이 상당히 가치가 상승했을 수 있지만, 금에 비해서는 큰 가치를 얻지 못했다는 것을 의미합니다. 일반적으로 암호화폐는 시간이 지남에 따라, 특히 인플레이션 시기에 금보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되며, 달러 기준으로는 이것이 실제로 일어나고 있습니다. 맥글론은 금이 비트코인이나 주식과 같은 위험 자산에 대해 계속해서 안정적으로 유지되거나 이들보다 더 나은 성과를 계속 보인다면, 이는 현재 세계 경제가 큰 약점을 경험하고 있다는 신호이거나 심지어 세계 금융 질서의 심오한 변화가 다가오고 있음을 나타낼 수 있다고 암시하는 것 같습니다. 오늘, 금 1온스의 가격은 3,578달러로 급등했으며, 지난 3년 동안 총 120% 상승했습니다. 전례 없는 일을 안내하는 금 - 속임수인가 심오한 변화인가? S&P 500과 블룸버그 갤럭시 암호화폐 인덱스가 약 8년 동안 금에 비해 정체되어 있다는 것은 세계 경제에 좋은 신호가 아닙니다. 고대의 가치 저장 수단이 반전할 준비가 되었을까요? 제가 연간 분석한... pic.twitter.com/VQOtsEndUW — Mike McGlone (@mikemcglone11) 2025년 9월 2일 세일러는 Strategy가 4,048 BTC를 매수하는 가운데도 비트코인을 계속 믿어 마이클 세일러,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:20
TOKEN6900 청구 전 구매까지 남은 24시간!
시간이 흐르고 있습니다: 클레임 전 TOKEN6900에 포지션을 잡을 시간이 24시간밖에 남지 않았습니다. 암호화폐 시장을 흥분시키는 매우 짧은 기회의 창입니다. 텔레그램, X 및 디스코드 커뮤니티에서는 이것만 이야기하고 있습니다. 분위기는 전기가 통하는 듯합니다: 투자자들은 지금 들어가거나, 아니면 [...]을 지켜볼 뿐입니다.
Bitcoinist
2025/09/03 04:12
공유하기
에어리스 74억 달러 인수로 항공기 리스 시장 축소
이 게시물 '에어리스 인수로 74억 달러 규모의 항공기 리스 세계가 축소되다'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에어버스 A321이 앨라배마주 모빌에 있는 에어버스 미국 제조 시설의 최종 조립 라인 격납고에서 조립되고 있습니다. Michael Spooneybarger | 로이터 업계 거물 Steven Udvar-Házy가 설립한 항공기 리스 회사 에어리스가 74억 달러에 투자자 그룹에 매각되어 비공개 기업이 되는 거래에 합의했으며, 이로써 항공기 임대 사업에서 더 많은 통합이 이루어지게 되었습니다. 화요일에 발표된 이번 인수 계획은 일본의 스미토모와 SMBC 에비에이션 캐피털이 주도했으며, 자산 관리사인 아폴로와 브룩필드도 포함되었습니다. 로스앤젤레스에 본사를 둔 에어리스의 주주들은 주당 65달러를 받게 되며, 이는 금요일 종가보다 거의 8% 높은 프리미엄입니다. 부채를 포함하면 투자자들은 이 회사의 가치를 약 282억 달러로 평가하고 있습니다. 리스 회사들은 항공사에 항공기를 임대하여, 정가로 1대당 1억 달러 이상의 비용이 드는 비행기를 구매하는 데 사용해야 할 현금을 절약하도록 돕습니다. 최근 몇 년간 코로나 팬데믹, 공급망 문제 및 기타 둔화로 인한 항공기 부족으로 신형 및 구형 모델 모두의 임대료가 기록적인 수준으로 상승했습니다. 항공 컨설팅 회사 IBA 그룹에 따르면, 세계 여객기 기단의 절반 이상을 소유하고 있는 항공기 리스 사업은 2009년 51%의 소유권 점유율에서 현재 58%로 성장했습니다. 더 많은 성장을 보지 못한 이유는 일부 대형 항공사들이 수익성을 갖게 되어 자체적으로 많은 비행기를 소유할 수 있게 되었기 때문입니다. "이제 이들에게 현금은 낯선 것이 아닙니다,"라고 IBA 그룹의 수석 경제학자인 Stuart Hatcher가 말했습니다. 동시에, 많은 항공사들은 현재 항공편 과잉 공급이 요금에 부담을 주고 올해 수익을 잠식했기 때문에 수용 능력 계획을 재고하고 있습니다. 극단적인 경우로, 스피릿 항공은 금요일에 1년도 채 되지 않아 두 번째로 챕터 11 파산 보호를 신청했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:43
'파라다이스의 총각' 시즌 10 피날레는 몇 시인가요? 오늘 밤 시청하는 방법
'배철러 인 파라다이스' 시즌 10 결승전은 몇 시에 방영되나요? 오늘 밤 시청 방법이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BACHELOR IN PARADISE – "1010" – 마지막 장미 세레모니가 다가오면서 남은 해변 참가자들은 관계를 공고히 하고 마지막 세 커플이 등장합니다. 제시는 각 커플을 한계까지 밀어붙이는 가장 폭로적인 최종 관계 테스트를 공개합니다. 화요일, 9월 2일 (20:00-22:00 EDT) ABC에서 방영. (Disney/Bahareh Ritter) DALE, KAT, JESS, SPENCER, ANDREW, ALEXE (Bahareh Ritter/Disney via Getty Images 사진) Disney via Getty Images 파라다이스에서의 또 다른 여름이 거의 끝나가고, 한 커플이 50만 달러의 대상을 수상하는 데 더 가까워졌습니다. 오늘 밤 배철러 인 파라다이스 시즌 10 결승전에 대해 알아야 할 모든 것, 시작 시간, 지속 시간 및 남은 커플들에 대해 계속 읽어보세요. 배철러 인 파라다이스의 최신 시즌은 7월에 시작되었습니다. 이 프로그램은 과거 배철러와 배철러렛 시즌의 인기 남녀 출연자들을 모았고, 처음으로 골든 배철러와 골든 배철러렛 프랜차이즈의 출연자들도 코스타리카의 아주라 비치 리조트에 함께 모였습니다. 오늘 밤 결승전에 진출한 다섯 커플은 제스 에드워즈와 스펜서 콘리, 캣 이조와 데일 모스, 베일리 브라운과 제레미 사이먼, 알렉스 고딘과 앤드류 스펜서, 그리고 캐시 스워츠와 키스 고든입니다. ABC에 따르면 이들은 최종 3커플로 줄어들기 전에 "관계를 공고히 할" 기회를 갖게 됩니다. ForbesWho's In The 'Bachelor In Paradise' Cast? Meet The Season 10 SinglesBy Monica Mercuri 그런 다음, 진행자 제시 파머는 "각 커플을 한계까지 밀어붙이는 가장 폭로적이고 육체적으로 힘든 최종 관계 테스트를 공개할 것이며, 최종 결정이 다가오면서 과거가 돌아와 사랑, 신뢰, 그리고 최대 50만 달러를 걸게 된다"고 시놉시스는 계속됩니다. 스운과의 인터뷰에서 파머는 이번 시즌이 "백만 퍼센트" 결혼으로 이어질 것이라고 생각한다고 말했습니다. "나는 생각해..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:40
트레이더들이 연준 독립성, NFP에 주목하는 가운데 금값 $3,450 돌파
이 게시물 "트레이더들이 Fed 독립성과 NFP에 주목하는 가운데 금값 $3,450 돌파"는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XAU/USD는 조용한 미국 시장 세션에서 모멘텀이 기록적 수준으로 향하면서 0.87% 상승한 $3,476에 도달했습니다. 트레이더들은 인플레이션이 목표치보다 높은 연간 2.9%를 고집하고 있음에도 9월 Fed 금리 인하 가능성을 85%로 예상하고 있습니다. Fed 독립성에 대한 의구심과 관세 불확실성이 안전자산 매력을 높이는 가운데, 비농업 고용지표(NFP)가 현재 주목받고 있습니다. 금값은 $3,450을 넘어섰으며, 미국 시장이 노동절로 조용한 월요일에 $3,500 기록에 도전할 수 있습니다. 연방준비제도(Fed)의 독립성에 대한 우려와 무역 전쟁에 관한 지속적인 불확실성으로 미국 달러가 약세를 보이고 귀금속 부문으로의 자금 흐름이 증가했습니다. 글 작성 시점에서 XAU/USD는 0.87% 이상 상승한 $3,476에 거래되고 있습니다. 미국 달러 약세 속에서 금값 $3,500 기록 고점을 향해 상승세 지난주 인플레이션 데이터는 가격이 연간 기준으로 거의 3% 높아졌으며, 이는 Fed의 2% 목표치를 상회했습니다. Fed 의장 제롬 파월은 잭슨홀에서 노동 시장 약세를 강조하며 고용 데이터에 초점을 맞추었고, 트레이더들은 핵심 PCE 물가지수 발표를 간과했습니다. 7월 핵심 PCE는 예상대로 연간 2.9% 상승했으며, 이는 디스인플레이션 과정이 재개되기에는 아직 멀었음을 보여줍니다. 인플레이션이 목표치 이상으로 유지되고 있음에도 불구하고, 노동 시장 약세로 인해 금리 인하에 대한 기대는 지속되고 있습니다. Prime Market Terminal 금리 확률 도구에 따르면, 9월 Fed 금리 인하 가능성은 85%로 여전히 높습니다. 한편, 금 트레이더들은 비농업 고용지표(NFP) 수치 발표와 도널드 트럼프 미국 대통령의 리사 쿡 Fed 이사 해임에 관한 추가 진전에 집중하고 있습니다. 시장 참가자들은 백악관의 대응이 Fed의 독립성을 약화시킬 수 있다고 믿으면서 통화 정책 안정성에 대한 우려로 이어져 XAU/USD가 상승세를 이어갔습니다. 또한, 미국 항소법원이 대부분의 관세를 불법으로 판결한 결정은 시장의 불확실성을 지속시킬 것입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:37
앤드류 테이트, WLFI 토큰에서 6만 7천 달러 손실, 또 다른 롱 포지션 오픈
앤드류 테이트, WLFI 토큰에서 6만 7천 달러 손실 후 또 다른 롱 포지션 오픈이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전 킥복싱 챔피언이자 논란이 많은 인플루언서 앤드류 테이트가 카니예 웨스트의 YZY 토큰에서 재정적 손실을 본 후 다시 암호화폐 거래로 복귀했습니다. 앤드류 테이트의 트럼프 가문과 연결된 World Liberty Financial(WLFI) 토큰에 대한 롱 포지션이 화요일 초 탈중앙화 거래소 Hyperliquid에서 총 6만 7,500달러의 손실로 청산되었습니다. 화요일 X 게시물에서 블록체인 데이터 플랫폼 Lookonchain에 따르면, 손실에도 불구하고 테이트는 WLFI 토큰의 가격 상승에 계속 베팅하며 "즉시" 또 다른 롱 포지션을 오픈했습니다. 이번 청산은 테이트가 카니예 웨스트와 연결된 YZY 토큰에 3배 레버리지 숏 포지션을 오픈한 지 2주도 채 되지 않아 발생했으며, 단일 Hyperliquid 계정에서 누적 손실이 70만 달러에 육박했습니다. 출처: Lookonchain 테이트의 손실은 트럼프 가문과 연결된 탈중앙화 금융 프로젝트 World Liberty Financial의 WLFI 토큰이 월요일에 거래소에서 거래를 시작한 다음 날 발생했습니다. WLFI는 상장 후 약 36% 하락하여 최고 0.331달러에서 최저 0.210달러까지 떨어졌다가 UTC 기준 8시 42분 현재 0.2420달러 이상에서 거래되며 약간 회복했습니다. CoinMarketCap 데이터에 따르면 WLFI 토큰은 출시 이후 21% 이상 하락했습니다. WLFI/USD, ATL 차트. 출처: CoinMarketCap 관련: 미국 401(k) 퇴직 계획의 암호화폐가 2025년 비트코인을 20만 달러로 끌어올릴 수 있어 월요일에 상당한 토큰 언락으로 246억 개의 토큰이 WLFI의 유통 공급량에 추가되어 트럼프 가문의 보유량이 50억 달러로 증가했습니다. 이 프로젝트는 이전에 WLFI 할당이 도널드 트럼프와 그의 세 아들인 도널드 트럼프 주니어, 배런 트럼프, 에릭 트럼프를 포함한 창립자들에게 처음에는 잠금 상태로 유지될 것이라고 밝혔습니다. 관련: 이더 트레이더, 12만 5천 달러에서 4,300만 달러로의 대단한 상승 후 거의 전부 소실 36% 하락 후 WLFI, 토큰 바이백 제안 발표 WLFI 토큰의 출시 후 하락에 따라, 플랫폼은 프로토콜 소유 유동성 수수료를 사용하여 토큰 바이백 및 소각 프로그램을 구현하는 새로운 거버넌스 제안을 발표했습니다. WLFI는 프로토콜 수수료의 100%를 사용하여...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:35
Ozak AI, POL, PYTH, XRP, 및 Solana
Ozak AI, POL, PYTH, XRP 및 솔라나에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 암호화폐 시장은 기관 및 개인 투자자 모두에게 가장 흥미진진한 시기 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 비트코인이 새로운 고점을 향해 나아가고 알트코인이 눈부신 모멘텀을 얻으면서, 다음 큰 승자를 찾기 위한 경쟁이 치열해졌습니다. 최고 프로젝트 중에서 Ozak AI, POL, PYTH, XRP 및 솔라나는 강력한 기본 요소, 발전하는 채택률, 그리고 큰 상승 잠재력을 가진 프로젝트로 두각을 나타내고 있습니다. Ozak AI (OZ) Ozak AI는 인공지능의 힘과 블록체인 기술을 결합하여 예측 분석, 예측 도구 및 스마트 거래 솔루션을 제공하는 올해 가장 주목받는 프리세일 중 하나로 부상했습니다. 현재 토큰당 $0.01의 다섯 번째 OZ 프리세일 단계에서, 이 프로젝트는 이미 250만 달러 이상을 모금하고 8억 3천만 개 이상의 토큰을 판매하여 강력한 투자자 신뢰를 보여주고 있습니다. Ozak AI의 생태계는 Ozak Stream Network(OSN)를 기반으로 구축되었으며 트레이더에게 맞춤형 AI 기반 인사이트를 제공하는 고유한 Prediction Agents에 의해 구동됩니다. Certik 감사 완료, CoinMarketCap 상장 확보, 그리고 초기 커뮤니티 지원이 급증하면서, 분석가들은 Ozak AI가 솔라나나 XRP의 초기 모멘텀을 복제하거나 심지어 능가할 수 있다고 믿고 있습니다. 많은 이들이 이를 2025년 가장 유망한 100배 프리세일 기회 중 하나로 부르고 있습니다. Polygon (POL) Polygon(POL)은 Polygon 생태계 토큰의 리브랜딩된 진화로, 이더리움을 위한 레이어-2 확장성 내러티브를 계속 지배하고 있습니다. 약 $3.73에 거래되는 POL은 확장성이 지속적인 과제인 이더리움의 번성하는 DeFi, NFT 및 게임 활동의 혜택을 받고 있습니다. Polygon의 zkEVM 발전과 강력한 개발자 생태계는 POL을 멀티체인 미래의 초석으로 만들고 있습니다. DeFi, 웹3.0 및 기업 애플리케이션 전반에 걸친 주요 파트너십을 통해, 분석가들은 이더리움 확장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년에 POL이 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상합니다. Pyth Network (PYTH) Pyth Network(PYTH)는 탈중앙화 데이터 및 오라클 부문에서 빠르게 두각을 나타내고 있습니다. 가격은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:19
연방준비제도 이사 혐의에 직면, 트럼프에 미칠 잠재적 영향
연방준비제도 이사 혐의에 직면, 트럼프의 잠재적 영향이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점: 모기지 사기 혐의로 연방준비제도 리더십 균형이 바뀔 수 있습니다. 트럼프가 연방준비제도 정책에 영향력을 얻을 수 있습니다. 잠재적 리더십 변화가 간접적으로 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 연방준비제도 이사 리사 쿡이 모기지 사기 혐의에 직면하고 있으며, 해임될 경우 연준 이사회 구성이 변경되어 미국 경제 정책에 영향을 미칠 수 있습니다. 쿡의 사임으로 트럼프는 네 번째 연준 임명을 할 수 있게 되어 거시경제 방향이 바뀌고, 이는 암호화폐 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 모기지 사기 혐의와 잠재적 정치적 변화 마크 칼라브리아의 리사 쿡에 대한 혐의는 모기지 사기 혐의를 포함하며, 이는 연방준비제도에서의 그녀의 위치에 영향을 미칠 수 있습니다. "그녀가 해임된다면," 도널드 트럼프는 새로운 이사를 임명할 수 있어 연방준비제도 이사회의 권력 균형이 바뀔 수 있습니다. 이 시나리오는 다른 견해를 가진 새로운 이사가 이사회의 방향에 영향을 미칠 수 있어 통화 정책에 상당한 변화를 가져올 수 있습니다. 이사회에 대한 트럼프의 잠재적 영향력은 암호화폐를 포함한 다양한 시장에 영향을 미치는 경제 정책에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 프렌치 힐과 같은 의회 대표들은 혐의가 대중의 신뢰에 미치는 영향에 대해 우려를 표명하며 적절한 감독의 필요성을 강조합니다. 정치적 위험이 높고, 시장 관찰자들은 변경된 이사회 구성의 영향을 평가하고 있습니다. Coincu 분석가들은 쿡의 잠재적 해임이 금융 시장에 중요한 변화를 가져올 수 있다고 강조합니다. 규제 변화는 투자자 행동을 변화시켜 암호화폐와 같은 자산에 영향을 미칠 수 있으며, 경제 전망에 영향을 미치는 정책은 시장 심리를 주도할 수 있어 전통적인 금융과 디지털 금융 부문의 상호 연결된 특성을 보여줍니다. 시장 및 암호화폐 부문에 대한 영향 알고 계셨나요? 과거 연방준비제도 리더십 변화는 특히 경제 전략이나 정책 입장의 변화를 가져올 때 통화 정책에 현저한 영향을 미쳤고 간접적으로 암호화폐 시장에 영향을 미쳤습니다. CoinMarketCap에 따르면 Bitcoin(BTC)은 2.22조 달러의 시가총액으로 111,549.14달러에 거래되며, 57.87%의 점유율로 암호화폐 시장을 선도하고 있습니다. 2.30%의 상승을 기록했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:09
AI가 미숙한 범죄자들에게 사이버 범죄를 더 쉽게 만들고 있습니다
AI가 미숙한 범죄자들에게 사이버 범죄를 더 쉽게 만들고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Anthropic의 Claude 앱 로고가 2024년 11월 21일 미국 리노의 스마트폰 화면에 표시됩니다. (사진: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images 상당 기간 동안, 랜섬웨어와 같은 정교한 악성 소프트웨어를 만드는 소수의 사이버 범죄 천재들의 비즈니스 모델은 다크 웹에서 덜 정교한 사이버 범죄자들에게 악성 소프트웨어와 서비스를 제공하는 것이었으며, 때로는 받은 몸값의 일정 비율을 대가로 배포 시스템까지 제공하기도 했습니다. 그러나 AI는 이 모델을 빠르게 변화시켰으며, 덜 정교한 범죄자들도 인공지능을 활용하여 다양한 사기를 저지를 수 있게 되었습니다. AI 도구는 소셜 미디어와 공개적으로 이용 가능한 출처에서 방대한 양의 데이터를 수집하여 사이버 범죄자들이 스피어 피싱 이메일이라고 불리는 특정 대상을 겨냥한 피싱 이메일을 만들 수 있게 해주며, 이는 대상 피해자들에게 더 신뢰를 얻기 쉽고, 종종 개인 정보를 제공하도록 유도하여 신원 도용이나 어떤 구실 하에 지불을 하게 만듭니다. 쉽게 이용할 수 있는 딥페이크 비디오와 음성 복제 기술은 사이버 범죄자들이 조부모 사기나 가족 긴급 사기, 그리고 비즈니스 이메일 침해 사기와 같은 다양한 사기를 저지를 수 있게 했습니다. 이러한 사기는 과거에는 주로 이메일을 통한 사회공학적 전술에 의존했으며, 사기꾼이 회사 임원으로 가장하여 하급 직원들에게 어떤 구실 하에 사기꾼이 지시한 대로 지불을 승인하도록 설득했습니다. 2018년에 주로 시작된 이 사기는 FBI에 따르면 2023년 10월부터 2023년 12월 사이에 전 세계적으로 550억 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 이제 AI의 등장과 딥페이크 기술 및 음성 복제 기술의 사용으로 사기꾼들은 판돈을 높였습니다. 2024년 엔지니어링 회사 Arup는 사이버 범죄자들이 가장한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:07
