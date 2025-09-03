MEXC 거래소
전략, 2025년 연초부터 현재까지 25.7% BTC 수익률 달성
2025년 현재까지 전략이 25.7% BTC 수익을 달성했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전략은 비트코인당 약 110,981달러에 약 4억 4,930만 달러 가치의 4,048 BTC를 인수했습니다. 현재 총 보유량은 636,505 BTC입니다. 회계 공시에 관한 집단 소송이 기각된 후에도 전략의 공격적인 축적이 계속됩니다. 마이클 세일러의 전략이 다시 한번 실행되었습니다. 회사는 비트코인당 약 110,981달러에 약 4억 4,930만 달러 가치의 4,048 BTC를 인수했습니다. 이로써 전략은 2025년 현재까지(YTD) 25.7%의 BTC 수익을 달성했습니다. 총 보유량은 현재 636,505 BTC로, 평균 비용은 약 73,765달러이며 누적 투자액은 약 469억 5천만 달러입니다. 최근 구매는 주로 보통주와 우선주 판매를 통해 자금을 조달했으며, 자본 시장을 활용하여 비트코인 재고를 확장하는 전략의 모델을 계속 유지했습니다. 오늘의 시장 가격(비트코인은 현재 111,000달러에 거래 중)에서 전략의 비트코인 스택은 약 700억 달러로 평가되며, 이는 약 230억 달러의 미실현 이익을 의미합니다. 관련: 로스 거버, 마이클 세일러의 비트코인 전략을 "미친 나쁜 수학"이라고 비난 회계 공시에 관한 집단 소송이 기각된 후에도 전략의 공격적인 축적이 계속됩니다. 즉, 이 결과는 원고가 동일한 주장을 다시 제기할 수 없으며 회사에 대한 큰 법적 위험을 효과적으로 제거한다는 것을 의미합니다. 이 회사는 3분기에 39,000 BTC 이상을 추가했으며, 7월 말에만 21,000 BTC 이상을 추가했습니다. 전략은 종종 구매를 미리 알리는데, 세일러의 "비트코인은 여전히 세일 중"이라는 X 게시물이 지난주 구매에 앞서 있었습니다. 비트코인에 대한 기관의 확신 강화 기업의 비트코인 인수가 지속적으로 증가하고 있으며, 현재 130개의 상장 기업이 약 870억 달러의 BTC를 보유하고 있지만, 전략은 여전히 가장 큰 개별 기업 보유자로 남아 있습니다. 최근 구매는 비트코인에 대한 기관의 확신이 얼마나 깊게 뿌리내렸는지를 다시 한번 보여줍니다. 점점 더 많은 기업들이 전략의 발자취를 따르고 있으며, 이는 비트코인에 추가적인 가치를 부여할 가능성이 높습니다. 이러한 추세가 계속된다면(그리고 그럴 것 같습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:39
BRC-20 인덱서 업그레이드, 비트코인에 이더리움과 같은 기능 제공
BRC-20 인덱서 업그레이드로 비트코인에 이더리움과 같은 기능이 추가되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 BRC-2.0은 EVM 기능을 비트코인의 BRC-20 인덱서에 직접 내장합니다. 이 업그레이드는 비트코인 토큰을 밈 코인을 넘어 프로그래밍 가능한 자산으로 확장하는 것을 목표로 합니다. 지지자들은 이 움직임이 DeFi 생태계를 가능하게 함으로써 BRC-20을 Runes보다 앞서게 한다고 말합니다. 비트코인의 기본 레이어와 인덱서에 직접 구축된 최초의 토큰 표준인 BRC-20은 월요일 아침에 발생한 비트코인 블록 높이 912690에서 공식적으로 "BRC2.0"을 출시했습니다. 이 업그레이드는 EVM(이더리움 가상 머신) 기능을 BRC-20 코어 인덱서에 직접 내장하여 개발자가 브릿지, 오라클 또는 신뢰할 수 있는 중개자에 의존하지 않고 비트코인에서 이더리움 스타일의 스마트 계약을 배포할 수 있게 합니다. 이 움직임은 비트코인 네이티브 토큰에 프로그래밍 가능성을 부여하여 BRC-20 자산을 EVM 호환 체인 및 스케일링 레이어와 상호 작용할 수 있는 구성 가능하고 상호 운용 가능한 도구로 효과적으로 전환합니다. BRC2.0 업그레이드는 Ordinals 생태계의 주요 인프라 플레이어인 Best In Slot이 BRC20의 가명 창시자 Domo와 프로토콜을 감독하는 거버넌스 기관인 Layer 1 Foundation과 협력하여 개발했습니다. "Ordinals, Runes 및 BRC20과 같은 비트코인 메타 프로토콜은 간단한 계산기처럼 작동하는 인덱서에서 실행됩니다," Best In Slot의 CEO인 Eril Binari Ezerel이 Decrypt에 보도 자료에서 공유했습니다. "우리는 이 '계산기 스타일' 인덱서를 EVM으로 업그레이드하여 BRC20을 튜링 완전하게 만들었습니다." 밈 코인에서 모듈식 앱으로 2023년 초 출시 이후 BRC-20은 30억 달러 이상의 자산 가치가 거래되었습니다. 이 이정표는 벤처캐피털을 모금하거나 기관 지원을 받지 않고 달성되었습니다. 2025년에 활동이 둔화되었음에도 불구하고 BRC-20 거래량은 여전히 지배적이었으며, 지난 6개월 동안 5,636 BTC(6억 3300만 달러)의 온체인 거래량을 기록했는데, 이는 Runes의 두 배 이상이며 전통적인 Ordinals 인스크립션보다 거의 다섯 배 더 많습니다. 새로운 스마트 계약 기능은 비트코인 네이티브 자산에 대한 가능성을 확장합니다. 지금까지 이러한 토큰은 비트코인의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:21
메타플래닛, 2만 BTC 보유로 글로벌 비트코인 강자로 부상, 추가 매입 예정?
메타플래닛이 20,000 BTC를 보유한 글로벌 비트코인 강자로 부상, 더 많은 매수가 예정되어 있나? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 제 이름은 갓스파워 오위이며, 나이지리아 에도 주에서 태어나고 자랐습니다. 저는 세 명의 형제자매와 함께 성장했으며, 그들은 항상 제 우상이자 멘토로서 제가 성장하고 삶의 방식을 이해하는 데 도움을 주었습니다. 제 부모님은 말 그대로 제 이야기의 중추입니다. 그들은 좋을 때나 나쁠 때나 항상 저를 지지해 주었고, 제가 이 세상에서 길을 잃었다고 느낄 때마다 결코 제 곁을 떠나지 않았습니다. 솔직히, 이렇게 놀라운 부모님이 있으면 안전하고 보호받는 느낌이 들며, 저는 이 세상의 그 어떤 것과도 그들을 바꾸지 않을 것입니다. 저는 3년 전 암호화폐 세계에 노출되었고 그것에 대해 많이 알고 싶어 매우 관심을 갖게 되었습니다. 모든 것은 제 친구가 암호화폐 자산에 투자하여 그의 투자로부터 엄청난 이익을 얻었을 때 시작되었습니다. 제가 그에게 암호화폐에 대해 물었을 때, 그는 지금까지의 여정을 설명해 주었습니다. 관련된 위험에도 불구하고 그의 일관성과 헌신에 대해 알게 된 것은 인상적이었으며, 이것이 제가 암호화폐에 매우 관심을 갖게 된 주요 이유입니다. 믿으셔도 좋습니다, 저는 시장의 상승과 하락을 경험했지만 이 분야에서 성장하고자 하는 열정을 결코 잃지 않았습니다. 이는 성장이 탁월함으로 이어진다고 믿기 때문이며, 그것이 이 분야에서의 제 목표입니다. 그리고 오늘, 저는 Bitcoinnist와 NewsBTC 뉴스 매체의 직원입니다. 제 상사들과 동료들은 제가 암호화폐 안팎에서 함께 일해 본 최고의 사람들입니다. 저는 이 회사들의 성장을 위해 놀라운 동료들과 함께 일하며 최선을 다할 생각입니다. 때로는 저 자신을 탐험가로 상상하곤 합니다. 이는 새로운 장소를 방문하고, 새로운 것들을 배우는 것을 좋아하기 때문입니다(유용한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:17
순식간에 사라진 2700만 달러: 피싱 공격으로 피해 입은 Venus Protocol 사용자
포스트 $27M이 순식간에 사라짐: Venus Protocol 사용자가 피싱 공격을 당했다는 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 세계에서는 소문이 빠르게 퍼집니다. 어제, Venus Protocol에 대한 취약점 공격 소문이 X에 충격파를 보냈습니다. 처음에는 대출 프로토콜 자체가 침해되었다고 생각했습니다. 하지만 몇 시간의 공동 분석 끝에 상황이 명확해졌고, Venus는 해킹당하지 않았습니다. 대신, 피싱 공격이 한 고래를 낚아 단 한 번의 잘못된 거래로 2700만 달러의 자산을 빼앗았습니다. 이는 프로토콜 실패가 아니었습니다. 인간의 실수였습니다. 그리고 이는 DeFi의 가장 큰 약점을 상기시켜 줍니다: 부주의한 클릭 한 번이 재산을 날려버릴 수 있다는 것입니다. 피해자는 가짜 사이트에서 악의적인 트랜잭션을 승인했습니다. 그 단일 서명으로 공격자의 버너 지갑, 0x7fd8...202a에 토큰에 대한 무제한 접근 권한을 부여했습니다. 승인이 되자마자 공격자는 즉시 공격했습니다. 자산은 순식간에 사라졌습니다. Cyvers Alerts에 따르면 🚨경고🚨#BNBChain에서 @VenusProtocol 사용자와 관련된 2700만 달러의 의심스러운 거래가 감지되었습니다. 사용자는 모르게 악의적인 트랜잭션을 승인하여 토큰 권한을 부여했고, 이로 인해 2700만 달러의 디지털 자산이 손실되었습니다. 도난당한 자금은 현재... pic.twitter.com/WekHEicyec — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 2025년 9월 2일 그리고, 다음은 빼앗긴 자산입니다: 1980만 달러 vUSDT 715만 달러 vUSDC 14만 6천 달러 vXRP 2만 2천 달러 vETH 심지어 BNB 체인에 있는 285 BTCB까지 세대의 부가 사라졌습니다. 그냥 이렇게요. 놀라운 부분: Venus는 해킹당한 적이 없었습니다 Venus Protocol은 X에서 확인했습니다 업데이트: 우리는 피싱 공격 피해자와 직접 연락하고 있으며, 그의 자금을 회수하려는 동안 프로토콜은 일시 중지된 상태로 유지될 것입니다. Venus는 공격당하지 않았지만, 우리는 사용자 보호에 최선을 다하고 있습니다. 프로토콜이 지금 재개되면 해커가 사용자의 자금을 가져갑니다. https://t.co/441ncPEbla — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2025년 9월 2일 그들의 계약은 안전하다고 했습니다. 프론트엔드? 괜찮습니다. 스마트 계약 취약점 없음. 코드 취약점 없음. 이것은 순수한 사회공학적 공격이었습니다. 가짜 링크, 신뢰하는 클릭, 그리고 펑, 열린 승인이 나머지를 처리했습니다. 그것이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:16
미국 규제 당국, 현물 암호화폐 거래 규칙 명확화
공동 성명에서 SEC와 CFTC는 현행법이 규제 거래소가 현물 암호화폐 상품을 상장하는 것을 막지 않는다고 밝혔습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일 미국 내 현물 암호화폐 거래를 감독하고 활성화하기 위한 공동 노력을 발표하는 공동 직원 성명을 발표했습니다. 이 기관들은 기존 법률이 국가 증권 거래소(NSE), 지정 계약 시장(DCM) 및 외국 거래 위원회(FBOT)를 포함한 규제 대상 미국 또는 외국 거래소가 레버리지 및 마진 기능이 있는 것을 포함한 현물 암호화폐 상품을 상장하는 것을 금지하지 않는다고 명확히 했습니다. 이번 조치는 규제 기관에 명확성을 제공하고 블록체인 혁신을 미국 내에 유지하도록 촉구한 디지털 자산 시장에 관한 대통령 실무 그룹의 권고를 따른 것입니다. 더 보기
Coinstats
2025/09/03 05:06
잭 마 관련 윤펑 파이낸셜, 웹3.0 확장 전략을 위해 4400만 달러 ETH 스테이킹 구매
잭 마와 관련된 윈펑 파이낸셜이 웹3.0 진입 전략을 위해 4400만 달러 규모의 ETH 지분을 매입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 홍콩 기반 윈펑 파이낸셜은 전략적 준비금 자산으로 약 4400만 달러 상당의 10,000 ETH를 구매했습니다. 이 회사는 123억 달러의 자산을 관리하며 웹3.0, AI 기반 및 디지털 통화로의 확장을 계획하고 있습니다. 기업의 ETH 보유량은 2025년 6월부터 9월 사이에 916,268개에서 440만 토큰으로 384% 증가했습니다. 알리바바 창업자 잭 마와 관련된 홍콩 투자 회사인 윈펑 파이낸셜 그룹 리미티드는 웹3.0 진입과 디지털 자산으로의 전략적 확장의 일환으로 4400만 달러 상당의 10,000 ETH를 구매했습니다. 회사는 9월 2일 홍콩 거래소 주주들에게 자발적 공시를 통해 이더리움 매입을 발표했습니다. 윈펑은 2024년 재무 결과 기준으로 총 123억 달러에 달하는 내부 현금 준비금을 통해 이 구매를 자금 조달했습니다. 이번 움직임으로 윈펑은 암호화폐 재무 전략을 채택하는 전통적인 금융 기관의 증가하는 집단에 합류하게 되었습니다. 이 회사는 2025년 여름 동안 극적으로 가속화된 기업의 이더리움 채택에 동참했습니다. 3개월 만에 기업 ETH 보유량 384% 급증 전략적 ETH 준비금 데이터에 따르면, 기업 이더리움 재무는 6월 1일부터 9월 2일 사이에 916,268 ETH에서 440만 토큰으로 폭발적인 성장을 경험했습니다. 384%의 증가는 3개월 동안 약 132억 달러의 추가 기업 ETH 축적을 나타냅니다. 이더리움 재무 ETH 4월 이후 매입. | 출처: 전략적 ETH 준비금 윈펑의 10,000 ETH 구매는 기업 재무 전략을 변화시킨 기관 채택 물결에 기여했습니다. 이 회사의 4400만 달러 투자는 비트코인을 넘어 전략적 준비금 자산으로서의 이더리움 역할에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영했습니다. 이러한 급증은 전통적인 금융 기관들이 탈중앙화 금융 애플리케이션과 스마트 계약 기능에 대한 이더리움의 유용성을 인식하면서 발생했습니다. 기업 재무 담당자들은 ETH를 순전히 투기적 투자가 아닌 웹3.0 운영을 위한 인프라로 보았습니다. 여러 부문의 기업들이 ETH 재무 트렌드에 참여하여 이더리움 유통 공급량에 지속적인 수요 압력을 만들었습니다. 기관의 축적은 활성...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:28
이더리움 L2 스타크넷, 2개월 내 2번째 메인넷 장애 발생
이더리움 L2 스타크넷, 2개월 내 두 번째 메인넷 장애 발생이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 확장 솔루션 스타크넷이 또 다른 메인넷 장애를 겪으면서 투자자들의 블록체인 네트워크 신뢰성에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 스타크넷 레이어-2(L2) 블록체인은 화요일에 장애가 발생하여 메인넷이 2시간 44분 동안 영향을 받았으며, 이로 인해 블록 생성이 느려지고 네트워크 상의 트랜잭션이 정체되었습니다. 이 장애는 네트워크의 시퀀서에 의해 발생했는데, 블록체인 용어로 시퀀서는 온체인 트랜잭션의 교통 통제사와 같은 역할을 하며, 특정 블록에 포함될 트랜잭션을 정렬합니다. status.starknet.io의 데이터에 따르면, 화요일 장애 동안 스타크넷 시퀀서는 "Cairo0 코드"를 인식하지 못했습니다. 출처: status.starknet.io 이는 2개월 내에 두 번째 "주요 장애"로, L2beat.com의 데이터에 따르면 5억 4800만 달러의 예치자산 총액(TVL)을 보유한 이더리움의 7번째로 큰 L2 네트워크인 스타크넷의 신뢰성에 대한 잠재적 우려를 야기했습니다. 7월 18일 이전 장애 동안, 스타크넷 메인넷은 느린 블록 생성 시간과 느린 게이트웨이로 인해 13분 동안만 영향을 받았습니다. TVL 기준 상위 이더리움 L2. 출처: L2beat.com 관련: 암호화폐는 주류 채택, 50억 사용자까지 '성장 사이클' 하나만 남았다 L2 네트워크는 이더리움 메인넷 위에 구축된 2차 블록체인으로, 오프체인에서 트랜잭션을 처리함으로써 트랜잭션 속도와 용량을 개선합니다. 스타크넷은 영지식 롤업(특히 STARK 증명)을 사용하여 이더리움 메인넷을 확장하기 위한 고처리량 및 저비용 트랜잭션을 제공합니다. 관련: 110억 달러 비트코인 고래, 40억 달러 이더리움 베팅으로 SharpLink 추월 스타크넷 다시 온라인, "완전히 작동 중" 장애 발생 3시간도 채 되지 않아 스타크넷은 완전한 기능을 복구했다고 스타크넷의 커뮤니티 회원이 운영하는 X 계정이 화요일 게시물에서 작성했으며, 다음과 같이 덧붙였습니다: "블록 생성이 정상으로 돌아왔습니다. 대부분의 RPC 제공업체가 가동 중이며, 나머지는 곧 업그레이드될 예정입니다." "서비스를 복구하기 위해 UTC 기준 2시 23분부터 4시 36분 사이에 제출된 트랜잭션은 처리되지 않았습니다"라고 발표는 전했으며, 블록체인 재구성...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:26
마윈이 지원하는 윈펑 파이낸셜, 기업 자금 관리 혁신을 위해 이더리움에 뛰어들다
잭 마가 후원하는 윈펑 파이낸셜, 기업 자금 변혁을 위해 이더리움에 투자한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 홍콩 상장 금융 서비스 회사이자 잭 마와 연관된 윈펑 파이낸셜 그룹이 약 4400만 달러 상당의 1만 ETH를 구매하여 ETH 자금을 구축하기 시작했다고 9월 2일 발표된 서류에서 밝혔습니다. 이번 인수는 윈펑이 비트코인(BTC)으로 대중화된 전략에 따라 암호화폐 자금 전략을 채택하는 상장 기업의 증가하는 추세에 합류했음을 의미합니다. SharpLink Gaming과 Bitmine과 같은 기업들도 최근 몇 달 동안 장기 대차대조표 관리의 일환으로 ETH에 베팅하는 유사한 조치를 취했습니다. 보험, 브로커리지 및 자산 관리 등의 서비스를 제공하는 윈펑은 이더리움 구매가 전통 통화에 대한 의존도를 줄이는 동시에 웹3.0, 실물 자산, 디지털 통화 및 AI로의 기술 확장을 지원할 것이라고 말했습니다. 이 회사는 7월에 차세대 금융 인프라로의 전환의 일환으로 더 넓은 전략을 공개했습니다. 이 회사는 앤트 그룹과 알리바바 설립을 도운 마가 2010년에 공동 설립한 사모펀드 그룹인 상하이 기반 윈펑 캐피털이 대주주입니다. 윈펑의 암호화폐 자금 진출은 아시아 기반 기업들이 투기적 거래를 넘어서는 기업 금융 전략에서 디지털 자산을 채택하기 시작하는 방식을 보여줍니다. 윈펑 파이낸셜의 주가는 발표 후 9.55% 상승하여 3.67 홍콩 달러(47 미국 센트)로 마감했습니다. 이번 움직임은 더 많은 기업들이 법정 화폐에서 벗어나 블록체인 기반 인프라를 비즈니스에 통합하려는 가운데 기업 자금에서 ETH의 역할이 커지는 데 모멘텀을 더했습니다. 이더리움은 시가총액 기준 세계 두 번째로 큰 암호화폐이며, 상장 기업의 자금 채택은 기관 수용이 깊어지는 신호로 여겨집니다. CryptoSlate 데이터에 따르면, 이더리움은 보도 시점 기준 4,264달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 2.12% 하락했습니다. 이 기사에서 언급됨 출처: https://cryptoslate.com/jack-ma-backed-yunfeng-financial-dives-into-ethereum-for-corporate-treasury-transformation/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:15
속보: 이더리움 재단, 9월에 대규모 ETH 판매를 진행할 것이라고 발표! 여기 세부 정보
이더리움 재단이 연구 개발, 보조금 및 기부금 자금 조달을 위해 9월에 1만 ETH를 판매할 의향을 발표했습니다. 자세한 내용은 곧 공개됩니다... *투자 조언이 아닙니다. 출처: Bitcoinsistemi.com
Coinstats
2025/09/03 04:14
엘살바도르, 첫 정부 비트코인 이벤트로 새 역사를 쓰다
엘살바도르는 관리들이 오랫동안 진행해온 암호화폐 실험의 새롭고 더 제도적인 단계를 추진함에 따라 올해 11월 정부가 지원하는 비트코인 컨퍼런스를 개최할 예정입니다. 관련 기사: 캘리포니아 주지사 뉴섬, '트럼프 부패 코인' 농담으로 미국 대통령에게 반격 정부, 비트코인 히스토리코 행사 조직 정부 발표와 보고서에 따르면, 비트코인 히스토리코라 불리는 이 행사는 11월에 개최될 예정입니다 [...]
Bitcoinist
2025/09/03 04:00
