비트코인 파생상품 압력 점수 30% 도달: 하락 리스크 신호

비트코인 파생상품 압력 점수 30% 도달: 하락 리스크 신호

비트코인 파생상품 압력 점수 30% 도달: 하락 리스크 신호 | Bitcoinist.com

Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 대한 매력에 이끌렸습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 초점을 맞춘 프로젝트에 관심을 가졌습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 지식이 쌓이면서 Sebastian은 자신의 통찰력을 다른 사람들과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 그는 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 핀테크 및 암호화폐 관련 콘텐츠에 중점을 둔 온라인 토론에 적극적으로 기여하기 시작했습니다. 그의 목표는 가치 있는 트렌드와 통찰력을 더 넓은 청중에게 알리고, 빠르게 진화하는 암호화폐 환경에 대한 더 깊은 이해를 촉진하는 것이었습니다. Sebastian의 기여는 빠르게 인정받았고, 그는 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley Fintech: 프레임워크, 응용 프로그램 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 그에게 금융 기술에 관한 귀중한 기술과 지식을 제공하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이의 격차를 해소했습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 06:17
이더리움 재단, 개발 및 보조금 지원을 위해 1만 ETH 판매

이더리움 재단, 개발 및 보조금 지원을 위해 1만 ETH 판매

TLDR 이더리움 재단이 연구 개발 자금을 마련하기 위해 약 4300만 달러 상당의 1만 ETH를 판매할 예정입니다. 이 판매는 또한 생태계 성장을 촉진하기 위한 재단의 보조금과 기부를 지원할 것입니다. 이더리움 재단은 안정성을 유지하기 위해 몇 주에 걸쳐 소규모 거래로 판매를 실행할 계획입니다. 재단은 미체결 보조금 신청을 일시 중단했습니다
Blockonomi 2025/09/03 06:15
SEC와 CFTC, 미국 현물 시장 강화를 위해 암호화폐 감독에 협력

SEC와 CFTC, 미국 현물 시장 강화를 위해 암호화폐 감독에 협력

SEC와 CFTC가 미국 현물 시장 활성화를 위해 암호화폐 감독에 협력

미국 규제 기관들은 강력한 감독과 규정 준수를 유지하면서 거래소가 레버리지 디지털 상품을 상장할 수 있도록 현물 암호화폐 자산 시장을 개방하기 위해 협력하고 있습니다. SEC와 CFTC, 현물 암호화폐 자산 시장 안내를 위해 협력 미국 증권거래위원회(SEC)와 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 직원들이 발표했습니다
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 06:11
호스킨슨, 카르다노 네트워크로 이더리움을 능가하겠다는 비전 재확인

호스킨슨, 카르다노 네트워크로 이더리움을 능가하겠다는 비전 재확인

호스킨슨, 카르다노 네트워크로 이더리움을 능가하겠다는 비전 재확인

카르다노 창립자는 네트워크 집중을 유지하면서 커뮤니티 비판에 대응 호스킨슨은 이더리움의 시장 위치에 직접 도전하기 위한 전략을 설명 IOG 팀은 생태계 개발 속도를 가속화하기 위해 내부 분쟁 해결 카르다노 창립자 찰스 호스킨슨은 네트워크의 경쟁력 있는 위치를 발전시키는 데 대한 헌신을 재확인함으로써 증가하는 커뮤니티 압력에 대응했습니다. 최근 AMA 세션에서 호스킨슨은 그의 리더십 접근 방식과 ADA의 시장 성과에 미치는 영향에 의문을 제기한 비평가들에게 답했습니다. 이 블록체인 개척자는 자신의 참여가 네트워크 발전을 방해한다는 제안을 일축했습니다. 대신, 그는 암호화폐 공간에서 기존 플레이어들에게 도전하기 위한 카르다노의 비전을 설명했습니다. 호스킨슨은 특히 향상된 일일 운영을 통해 경쟁자들에 대한 네트워크의 순위를 개선하려는 의도를 언급했습니다. 이더리움 경쟁 심화 호스킨슨의 최근 발언은 2014년 떠나기 전에 공동 창립한 네트워크인 이더리움과의 오랜 경쟁을 재개했습니다. 카르다노 창립자는 시가총액 기준 2위인 이더리움과 비교하여 현재 네트워크의 시장 위치에 대한 불만을 표현했습니다. 호스킨슨과 이더리움 리더십 간의 분쟁은 조직 구조에 대한 근본적인 의견 불일치로 거슬러 올라갑니다. 이더리움이 비영리 접근 방식을 추구하는 동안, 호스킨슨은 프로젝트에서 최종적으로 떠나기 전에 상업적 모델을 옹호했습니다. 현재 시장 데이터는 이더리움이 5,400억 달러의 가치를 유지하는 반면, 카르다노는 약 300억 달러의 시가총액을 보유하고 있음을 보여줍니다. ADA가 이더리움 수준에 도달하려면 토큰은 15.2달러의 가격 목표를 달성하기 위해 약 1,700%의 증가가 필요할 것입니다. 내부 갈등 해결 호스킨슨은 카르다노 생태계 내 개발 팀 간의 과거 마찰을 인정했습니다. 이러한 분쟁은 이전에 스마트 계약 기능 및 기타 핵심 기능을 포함한 중요한 구현을 지연시켰습니다. 미드나이트 네트워크 및 레이스 월렛과 같은 최근 통합은 이러한 개발 병목 현상을 해결했습니다. 글레이셔 드롭 이니셔티브는 카르다노의 스마트 계약 기능과 함께 하이드라 스케일링 솔루션을 통합하여 IOG 팀을 빌더 요구 사항과 일치시킵니다.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 06:03
도지코인의 시총으로 TRUMP 밈 코인이 얼마가 될지 알아보세요

도지코인의 시총으로 TRUMP 밈 코인이 얼마가 될지 알아보세요

공식 트럼프(TRUMP) 밈 코인은 2025년 1월 암호화폐 시장에 진입하여 며칠 만에 가격이 1달러 미만에서 73.43달러 최고치까지 치솟는 랠리를 보였습니다. 이 랠리로 상위 20개 디지털 자산에 진입했지만, 오늘날에는 그 높이보다 훨씬 낮게 거래되고 있습니다.
Bitcoinist 2025/09/03 06:00
BitMine, 기준을 높이다: 재정에 1,866,974 ETH 보유

BitMine, 기준을 높이다: 재정에 1,866,974 ETH 보유

BitMine Immersion Technologies는 새로운 구매 후 이더리움 보유량을 1,866,974 ETH까지 크게 증가시켰으며, 향후 운영을 위한 약 6억 3500만 달러의 유동성 완충장치를 확인했습니다. 회사는 이제 ETH 유통 공급량의 5%에 도달하는 목표를 명시적으로 밝히고 있으며, 이는 전략적 관심을 가지고 추진된다면 네트워크의 공급/수요 역학에 영향을 미칠 수 있는 이정표입니다. 운영에 대한 포지션과 세부 사항은 2023년 9월 2일 투자자 프레젠테이션에서 발표되었으며, Morningstar에서도 수집 및 분석했습니다. 이러한 맥락에서 업데이트된 자산 스냅샷은 더 명확한 궤적을 그리는 데 도움이 됩니다. 온체인 데이터 분석 팀이 수집한 데이터와 공개 주문장 검토에 따르면, 보고된 트랜치는 슬리피지를 억제하기 위한 프로그래매틱 실행과 일치합니다. 업계 분석가들은 이 전략이 기관 매수 계획에 전형적인 낮은 영향의 매수 패턴을 보여준다고 관찰합니다. 요약하면: 주요 수치 보유 ETH: 1,866,974(2023년 8월 31일 기준 데이터
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:54
두 거대한 이더리움(ETH) 상승 기업들이 다시 활동을 재개했습니다! 대규모 인수를 발표!

두 거대한 이더리움(ETH) 상승 기업들이 다시 활동을 재개했습니다! 대규모 인수를 발표!

두 거대한 이더리움(ETH) 상승 기업이 다시 활동을 시작했습니다! 대규모 인수를 발표했습니다! 이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 이후, 기업들의 관심이 이더리움으로 옮겨가고 있습니다. 기관 ETH 재무 회사들이 계속 증가하고 있으며, 그 중 가장 큰 규모를 자랑하는 Bitmine과 SharpLink Gaming은 대량의 이더리움(ETH)을 인수하고 있습니다. 최신 데이터에 따르면, 가장 큰 ETH 재무 회사인 Bitmine은 지난 주 153,075 ETH를 인수했다고 발표했습니다. 두 번째로 큰 ETH 재무 회사인 SharpLink Gaming도 39,008 ETH 구매를 발표했습니다. Bitmine이 1위를 유지합니다! 공식 성명에 따르면, 세계 최대 ETH 재무인 Bitmine은 지난 주 6억 6800만 달러 상당의 153,075 ETH를 추가로 구매하여 총 이더리움 보유량을 186만 6천 ETH로 늘렸다고 밝혔습니다. 최신 수치에 따르면, 이 회사는 186만 6천 ETH(81억 5천만 달러), 192 비트코인(BTC) 및 6억 3500만 달러의 현금을 보유하고 있습니다. 자산의 총 가치는 약 89억 달러였으며, 이더리움당 평균 비용은 4,458달러로 발표되었습니다. "Bitmine은 오늘 89억 8천만 달러의 암호화폐 + 현금 자산을 발표했습니다. 8월 31일 기준으로 회사의 암호화폐 자산은 ETH당 4,458달러인 1,866,974 ETH, 192 비트코인(BTC), 그리고 6억 3500만 달러의 무담보 현금으로 구성되어 있습니다. BitMine은 첫 번째 이더리움 재무이자 710억 달러 상당의 629,376 BTC를 보유한 Strategy Inc.(MSTR) 다음으로 두 번째 글로벌 암호화폐 재무로 순위를 매깁니다. BitMine은 여전히 세계 최대 ETH 재무입니다." Bitmine의 회장 Tom Lee는 ETH가 향후 10-15년 동안 가장 중요한 투자 자산이 될 것이라는 자신의 견해를 재확인했습니다. SharpLink Gaming이 대규모 이더리움 구매를 합니다! SharpLink Gaming은 X 계정의 게시물에서 약 4,531달러의 평균 가격으로 약 1억 7700만 달러 상당의 39,008 ETH를 구매했다고 발표했습니다. 최신 인수로 회사의 총 보유량은 약 36억 달러 상당의 837,230 ETH에 도달했습니다. 6월 2일 기준으로 회사는 스테이킹 보상으로 2,318 ETH를 받았습니다. 새소식: SharpLink은 약 4,531달러의 평균 가격에 39,008 ETH를 인수했습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:53
유럽의 가스 저장 시설이 채워지고 있다 – 스코샤은행

유럽의 가스 저장 시설이 채워지고 있다 – 스코샤은행

유럽의 가스 저장 시설이 채워지고 있다 – Scotiabank라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 유럽의 가스 저장 시설이 채워지고 있습니다: 현재 77% 이상 채워져 있으며, 일반적인 충전 수준(5년 평균 기준)과의 격차가 8.4 퍼센트 포인트로 줄어들었다고 Scotiabank의 수석 외환 전략가 Shaun Osborne과 Eric Theoret이 보고합니다. 가스 가격은 여전히 변동성이 있습니다. "참고로, 5월 말에는 그 격차가 여전히 12.5 퍼센트 포인트였습니다. 독일은 따라잡고 있지만, 70%를 약간 넘는 충전 수준으로 여전히 뒤처져 있습니다: 여기서 일반적인 충전 수준과의 격차는 15 퍼센트 포인트를 약간 넘습니다. EU의 가스 화력 발전소가 8월에 전년도보다 적게 사용된 사실도 최근 더 빠른 비축량 구축에 역할을 했을 가능성이 있습니다." "ISE Fraunhofer Institute의 데이터에 따르면, EU의 가스 화력 공공 순 전기 생산량은 전년도 수준보다 2.4% 낮았습니다. 그러나 이는 주로 전기 생산량 감소 또는 전기 수요 감소 때문이며, 전기 생산에서 가스 화력 발전의 비중은 대략 동일하게 유지되었습니다. 9월에는 전기 생산에서의 가스 수요도 약해질 수 있습니다." "BNEF에 따르면, 적어도 이번 달은 풍력 발전의 전망이 밝은 상태로 시작되고 있습니다. 8월 하반기의 상승분 일부를 포기한 유럽 가스 가격은 MWh당 31 유로의 낮은 가격에 거래되고 있었습니다. 그러나 목요일부터 다시 상승하고 있습니다. 이는 유럽 가스 시장의 변동성이 여전히 높다는 것을 다시 한번 확인시켜 줍니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/europes-gas-storage-facilities-are-filling-up-scotiabank-202509021133
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:34
일론 머스크, 테슬라의 미래는 자동차가 아닌 로봇에 달려있다고 말해

일론 머스크, 테슬라의 미래는 자동차가 아닌 로봇에 달려있다고 말해

일론 머스크, 테슬라의 미래는 자동차가 아닌 로봇에 달려있다고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 테슬라 CEO 일론 머스크는 월요일, 회사의 미래가 더 이상 자동차에 묶여있지 않다고 말했습니다. 새로운 "마스터 계획"을 발표한 직후, 일론은 테슬라 가치의 80%가 2021년에 처음 소개한 휴머노이드 로봇 프로젝트인 옵티머스에서 나올 것이라고 말했습니다. 이는 아직 로봇으로부터 한 푼도 벌지 못하는 회사에게는 큰 변화입니다. 블룸버그가 보도한 이 발언은 테슬라가 처음으로 로봇이 핵심 미래 계획의 일부임을 공개적으로 인정한 시점에 나왔습니다. 일론은 자신이 소유한 소셜 플랫폼 X에 다음과 같이 썼습니다: "우리는 AI를 물리적 세계로 가져오는 제품과 서비스를 구축하고 있습니다. 우리는 전기 자동차, 에너지 제품 및 휴머노이드 로봇 개발을 통해 이 기술적 르네상스의 기반을 마련하기 위해 거의 20년 동안 쉬지 않고 노력해 왔습니다." 옵티머스는 아직 개발 중이며, 배송 준비가 되어 있지 않고, 수익을 창출하기까지는 몇 년이 더 걸립니다. 하지만 그것이 일론이 옵티머스를 테슬라 가치 평가의 중심에 두는 것을 막지는 못했습니다. 일론, 미흡했던 전기차 계획에서 관심 전환 이 새로운 로봇 우선 사고방식은 테슬라의 최신 마스터 계획 발표 직후에 나왔습니다. 2006년에 발표된 일론의 첫 번째 계획은 비싼 전기 스포츠카를 만들고 그 수익으로 더 저렴한 모델을 만드는 데 초점을 맞췄습니다. 그 계획은 실제로 이행되었습니다. 그러나 2016년에 발표된 두 번째 계획은 아직 완료되지 않았습니다. 전기 트럭과 버스, 완전 자율주행 자동차, 자율 승차 공유 플랫폼을 약속했지만, 실제 세계에서는 거의 존재하지 않습니다. 일론이 2023년에 세 번째 계획을 발표했을 때, 그조차도 성공적이지 못했다고 인정했습니다. "거의 모든 사람이 이해하기에 너무 복잡했다"고 그는 말했습니다. 이 최신 버전은 짧고 1,000단어 미만이지만, 명확한 숫자나 로드맵을 제공하지 않습니다. 그리고 그것은 옵티머스도 포함합니다. 1월에 일론은 "매우 대략적인 추측"이라며...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:13
줄리아 로버츠의 신규 영화, 베니스 프리미어 후 로튼 토마토에서 혹평 받아

줄리아 로버츠의 신규 영화, 베니스 프리미어 후 로튼 토마토에서 혹평 받아

줄리아 로버츠의 신작 영화, 베니스 프리미어 후 로튼 토마토에서 혹평 받아 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 베니스, 이탈리아 - 2025년 8월 29일: 줄리아 로버츠가 2025년 8월 29일 이탈리아 베니스에서 열린 제82회 베니스 국제 영화제에서 "After The Hunt" 포토콜에 참석했습니다. (사진: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) Corbis via Getty Images 줄리아 로버츠, 아요 에데비리, 앤드류 가필드가 주연한 개봉 예정작 'After the Hunt'가 로튼 토마토 비평가들로부터 차가운 반응을 얻고 있습니다. 루카 구아다니노(Challengers, Queer) 감독의 'After the Hunt'는 금요일 제82회 베니스 국제 영화제에서 월드 프리미어를 가졌습니다. Forbes사진: 2025 베니스 영화제 레드 카펫 1주차의 최대 스타들By Tim Lammers 영화 로그라인에 따르면, 'After the Hunt'는 "스타 학생(아요 에데비리)이 그녀의 동료(앤드류 가필드) 중 한 명에 대해 고발을 제기하고, 자신의 과거에서 어두운 비밀이 드러날 위기에 처했을 때 개인적, 직업적 갈림길에 선 대학 교수(줄리아 로버츠)에 관한 흥미진진한 심리 드라마"입니다. R등급을 받은 'After the Hunt'에는 클로이 세비니와 마이클 스털버그도 출연합니다. 화요일 기준, 로튼 토마토 비평가들은 29개의 리뷰를 바탕으로 'After the Hunt'에 집단적으로 52% "썩은" 평점을 주었습니다. Forbes사진: 2025 US 오픈 6, 7, 8일차의 최대 유명인들By Tim Lammers RT의 비평가 합의는 아직 보류 중이며, 인증된 사용자 평점을 기반으로 한 관객 요약과 팝콘미터 평점은 영화가 10월 17일 극장에서 개봉할 때까지 제공되지 않을 예정입니다. 로튼 토마토 비평가들은 줄리아 로버츠의 'After The Hunt'에 대해 무엇이라고 말하나요? TIME 매거진의 스테파니 자카렉은 로튼 토마토의 주요 비평가 중 'After the Hunt'에 "썩은" 리뷰를 준 사람으로, "왜 줄리아 로버츠를 캐스팅해놓고 그녀에게서 모든 생기를 빼앗는 걸까요? [아요] 에데비리와의 장면들은 특히 지루하고 우회적입니다"라고 썼습니다. 할리우드 리포터의 데이비드 루니는 의문을 제기합니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:52
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다