테슬라 CEO 일론 머스크는 월요일, 회사의 미래가 더 이상 자동차에 묶여있지 않다고 말했습니다. 새로운 "마스터 계획"을 발표한 직후, 일론은 테슬라 가치의 80%가 2021년에 처음 소개한 휴머노이드 로봇 프로젝트인 옵티머스에서 나올 것이라고 말했습니다. 이는 아직 로봇으로부터 한 푼도 벌지 못하는 회사에게는 큰 변화입니다. 블룸버그가 보도한 이 발언은 테슬라가 처음으로 로봇이 핵심 미래 계획의 일부임을 공개적으로 인정한 시점에 나왔습니다. 일론은 자신이 소유한 소셜 플랫폼 X에 다음과 같이 썼습니다: "우리는 AI를 물리적 세계로 가져오는 제품과 서비스를 구축하고 있습니다. 우리는 전기 자동차, 에너지 제품 및 휴머노이드 로봇 개발을 통해 이 기술적 르네상스의 기반을 마련하기 위해 거의 20년 동안 쉬지 않고 노력해 왔습니다." 옵티머스는 아직 개발 중이며, 배송 준비가 되어 있지 않고, 수익을 창출하기까지는 몇 년이 더 걸립니다. 하지만 그것이 일론이 옵티머스를 테슬라 가치 평가의 중심에 두는 것을 막지는 못했습니다. 일론, 미흡했던 전기차 계획에서 관심 전환 이 새로운 로봇 우선 사고방식은 테슬라의 최신 마스터 계획 발표 직후에 나왔습니다. 2006년에 발표된 일론의 첫 번째 계획은 비싼 전기 스포츠카를 만들고 그 수익으로 더 저렴한 모델을 만드는 데 초점을 맞췄습니다. 그 계획은 실제로 이행되었습니다. 그러나 2016년에 발표된 두 번째 계획은 아직 완료되지 않았습니다. 전기 트럭과 버스, 완전 자율주행 자동차, 자율 승차 공유 플랫폼을 약속했지만, 실제 세계에서는 거의 존재하지 않습니다. 일론이 2023년에 세 번째 계획을 발표했을 때, 그조차도 성공적이지 못했다고 인정했습니다. "거의 모든 사람이 이해하기에 너무 복잡했다"고 그는 말했습니다. 이 최신 버전은 짧고 1,000단어 미만이지만, 명확한 숫자나 로드맵을 제공하지 않습니다. 그리고 그것은 옵티머스도 포함합니다. 1월에 일론은 "매우 대략적인 추측"이라며...