두 거대한 이더리움(ETH) 상승 기업이 다시 활동을 시작했습니다! 대규모 인수를 발표했습니다! 이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 이후, 기업들의 관심이 이더리움으로 옮겨가고 있습니다. 기관 ETH 재무 회사들이 계속 증가하고 있으며, 그 중 가장 큰 규모를 자랑하는 Bitmine과 SharpLink Gaming은 대량의 이더리움(ETH)을 인수하고 있습니다. 최신 데이터에 따르면, 가장 큰 ETH 재무 회사인 Bitmine은 지난 주 153,075 ETH를 인수했다고 발표했습니다. 두 번째로 큰 ETH 재무 회사인 SharpLink Gaming도 39,008 ETH 구매를 발표했습니다. Bitmine이 1위를 유지합니다! 공식 성명에 따르면, 세계 최대 ETH 재무인 Bitmine은 지난 주 6억 6800만 달러 상당의 153,075 ETH를 추가로 구매하여 총 이더리움 보유량을 186만 6천 ETH로 늘렸다고 밝혔습니다. 최신 수치에 따르면, 이 회사는 186만 6천 ETH(81억 5천만 달러), 192 비트코인(BTC) 및 6억 3500만 달러의 현금을 보유하고 있습니다. 자산의 총 가치는 약 89억 달러였으며, 이더리움당 평균 비용은 4,458달러로 발표되었습니다. "Bitmine은 오늘 89억 8천만 달러의 암호화폐 + 현금 자산을 발표했습니다. 8월 31일 기준으로 회사의 암호화폐 자산은 ETH당 4,458달러인 1,866,974 ETH, 192 비트코인(BTC), 그리고 6억 3500만 달러의 무담보 현금으로 구성되어 있습니다. BitMine은 첫 번째 이더리움 재무이자 710억 달러 상당의 629,376 BTC를 보유한 Strategy Inc.(MSTR) 다음으로 두 번째 글로벌 암호화폐 재무로 순위를 매깁니다. BitMine은 여전히 세계 최대 ETH 재무입니다." Bitmine의 회장 Tom Lee는 ETH가 향후 10-15년 동안 가장 중요한 투자 자산이 될 것이라는 자신의 견해를 재확인했습니다. SharpLink Gaming이 대규모 이더리움 구매를 합니다! SharpLink Gaming은 X 계정의 게시물에서 약 4,531달러의 평균 가격으로 약 1억 7700만 달러 상당의 39,008 ETH를 구매했다고 발표했습니다. 최신 인수로 회사의 총 보유량은 약 36억 달러 상당의 837,230 ETH에 도달했습니다. 6월 2일 기준으로 회사는 스테이킹 보상으로 2,318 ETH를 받았습니다. 새소식: SharpLink은 약 4,531달러의 평균 가격에 39,008 ETH를 인수했습니다...
