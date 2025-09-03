10배 ROI를 위한 지금 구매할 최고의 암호화폐 3가지 — 비트코인, Avalanche, 그리고 $0.005 프리세일

이 게시물 10배 투자수익률(ROI)을 위한 지금 구매할 3가지 최고의 암호화폐 — 비트코인, 아발란체, 그리고 $0.005 프리세일이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 비트코인은 고래 압력과 싸우고, 아발란체는 성장을 위해 구축하며, 이중 감사를 받은 새로운 $0.005 프리세일이 2025년 수익을 위한 최고의 암호화폐 중 하나로 주목받고 있습니다. 암호화폐 시장이 다시 한번 활활 타오르고 있으며, 트레이더들은 다가오는 사이클에서 높은 수익을 창출할 수 있는 토큰을 찾고 있습니다. 비트코인은 여전히 대부분의 사람들이 선호하지만, 최근 고래가 주도하는 가격 변동으로 인해 일부 투자자들은 빠른 성장을 위한 대안을 모색하고 있습니다. 이것이 아발란체와 단 $0.005의 새로운 프리세일 가격이 더 많은 관심 목록에 오르는 이유입니다. 분석가들은 이러한 프로젝트들이 탄탄한 기본 요소와 성장 가능성을 가지고 있어 10배의 수익을 얻을 기회를 제공하는 오늘 구매할 최고의 암호화폐 중 하나라고 믿습니다. 비트코인(BTC) 가격, 고래 압력과 씨름 비트코인은 금요일에 거의 3% 하락하여 $109,436의 저점을 기록했습니다. 트레이더들이 제기한 대규모 고래 주문도 주문장을 조작하려는 시도로 지적되었습니다. 이는 많은 사람들이 '스푸피 트릭'이라고 부르는 것으로, 고래들이 소매 트레이더들을 함정에 빠뜨리기 위해 유동성을 변경하는 조작입니다. 주목할 만한 점은 이번 시장 위축이 BTC의 격동적인 한 주에 기여했다는 것입니다. 24시간 내에 3억 5천만 달러 이상의 롱 강제 청산이 발표되었습니다. 일부 트레이더들은 비트코인이 항복 단계에 있다고 생각하며, 이는 일반적으로 역사가 반복될 경우 더 큰 구매 기회를 준비합니다. 다음 중요한 요인은 미국 인플레이션 데이터, 즉 PCE 수치입니다. 인플레이션이 완화되면 비트코인이 안도할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 고래들은 다음 경기 침체까지 시장을 계속 하락시킬 수 있습니다. 아발란체(AVAX), 다음 랠리를 위한 구축 아발란체는 빠르고 확장 가능한 블록체인으로 계속 인기를 얻고 있습니다. 그 서브넷은 개발자들에게 높은 비용이나 확인 지연 없이 프로젝트를 개발할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 조합으로 인해...