2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
항소 법원, 트럼프의 관세 대부분이 불법이라고 판결— 과세에 대한 소송 배후의 변호사가 향후 전망에 대해 이야기하다
트럼프의 관세 대부분이 불법이라는 항소법원 판결— 소송 배후 변호사가 향후 계획에 대해 논의한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "Forbes Newsroom"에서 법학자이자 변호사인 Ilya Somin은 IEEPA를 사용하여 부과된 관세가 불법이라고 주장하는 자신과 Liberty Justice Center의 트럼프 행정부에 대한 소송과, 대부분의 부과금을 무효화한 미국 연방 순회 항소법원의 최근 판결에 대해 논의했습니다. 위의 전체 인터뷰를 시청하세요.
TRUMP
$7.452
-1.21%
LIBERTY
$0.03319
-1.97%
COM
$0.011194
+2.38%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:43
트럼프의 새로운 정책에 누가 자격이 있는지 알아보세요
이 게시물 '트럼프의 새로운 정책에 누가 적격인지 알아보세요'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 인플루언서, 라이드셰어 운전자, 공연자, 바리스타 등이 도널드 트럼프 대통령의 최근 지출 법안의 일부로 통과된 "팁에 대한 세금 면제" 정책의 적용을 받게 될 것이라고 여러 보도에 따르면, 트럼프 행정부는 수백만 명의 납세자에게 영향을 미칠 수 있는 대통령의 주요 경제 정책 중 하나에 대한 더 많은 세부 사항을 공개할 예정입니다. 도널드 트럼프 대통령이 1월 25일 네바다주 라스베이거스에서 팁에 대한 세금 종료 정책에 대해 연설하기 위해 도착했습니다. AFP via Getty Images 주요 사실 "팁에 대한 세금 면제" 조항은 트럼프가 7월에 법으로 서명한 대형 법안의 일부로 통과되었으며, 서비스 직종 근로자들이 2025년 세금 신고부터 2028년까지 연방 소득세에서 최대 2만 5천 달러의 팁을 공제할 수 있게 합니다. 이 2만 5천 달러는 2025년 단일 신고자의 표준 공제액인 1만 5,750달러 위에 추가로 적용될 수 있어, 표준 공제를 받고 전체 2만 5천 달러의 팁 소득을 신고하는 단일 신고자는 세금 목적으로 소득에서 약 4만 달러 이상을 줄일 수 있습니다. 이 금액은 연간 15만 달러 이상을 버는 사람들에게는 더 낮아집니다: 근로자가 15만 달러를 초과하여 버는 1,000달러마다 공제액이 100달러씩 감소합니다. 법안은 "2024년 12월 31일 이전에 관습적으로 정기적으로 팁을 받은 직업"에 종사하는 근로자들에게 적용된다고만 명시하고 있으며, 구체적인 직업을 명시하지 않았고, 트럼프 행정부는 면제 대상자에 대한 추가 지침을 발표할 것으로 예상되었습니다. Axios가 처음 보도하고 여러 다른 매체에서 확인한 직업 목록 초안에 따르면, 이 목록에는 웨이터와 같은 일반적인 팁 기반 서비스 직종부터 인플루언서, 온라인 스트리머 및 기타 디지털 콘텐츠 제작자와 같은 새로운 직종까지 68개의 직업이 포함되어 있습니다.
TRUMP
$7.452
-1.21%
MORE
$0.0346
+63.67%
TOP
$0.000096
--%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:40
손흥민이 LAFC를 한국 라디오에 소개하는 가운데, TV는 어떻게 따라갈 수 있을까
손흥민이 LAFC를 한국어 라디오에 올린 가운데, TV는 어떻게 따라올 수 있을지에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 손흥민(오른쪽)이 8월 23일 FC 댈러스전에서 LAFC의 선제골을 넣은 후 축하하고 있습니다. Getty Images 로스앤젤레스 풋볼 클럽은 토요일 밤 손흥민의 홈 데뷔전에서 서부 컨퍼런스 선두 샌디에이고 FC에 2-1로 패했습니다. 그럼에도 불구하고, 한국 스타는 블랙앤골드가 MLS 팀과 한국어 지역 방송국 간의 최소 20년 만에 처음으로 장기 지역 라디오 중계 계약을 맺는 MLS 역사를 만드는 데 도움을 주었습니다. 이번 주 초, 클럽은 KYPA 1230 AM과 계약을 체결하여 지역 남부 캘리포니아 라이벌과의 토요일 경기를 시작으로 2025 시즌 동안 LAFC의 남은 모든 경기를 중계한다고 발표했습니다. 이 계약은 2003년과 2004년에 또 다른 유명한 한국 축구 선수인 홍명보가 LA 갤럭시에서 뛴 이후 최소한 이런 종류의 첫 계약으로 여겨집니다. (홍명보는 현재 한국 국가대표팀의 손흥민의 감독입니다.) 그리고 이는 국경 밖에서 세계 최대 한국인 커뮤니티를 가진 것으로 알려진 지역에서 손흥민의 엄청난 지역 마케팅 잠재력의 또 다른 신호입니다. KYPA는 한국계 혈통이 상당한 약 320,000명의 인구와 지역 스포츠 팀에서 활약하는 한국 선수들의 역사를 가진 지역을 대상으로 하는 4개의 한국어 지역 라디오 방송사 중 하나입니다. 후자는 1994년으로 거슬러 올라가는데, 투수 박찬호가 야구의 로스앤젤레스 다저스와 계약하고 MLB의 첫 한국 출신 선수가 되었을 때입니다. 그 지역 한국 스포츠 유산은 최근 5월에도 바이럴 방송 순간을 제공했는데, 가장 최근 한국인 다저스 영입 선수인 김혜성이 메이저 리그에서 첫 홈런을 쳤을 때였습니다. 다저스 지역 TV 중계는 현재 지역 중계권 보유자인 SportsNet LA의 SAP 기능을 통해 한국어로 동시 방송되고 있습니다. 방송사 SPOTV는 시청자들이 보는 모든 MLB 중계권을 보유하고 있습니다
TOWN
$0.001705
+12.83%
BLACK
$0.2545
-5.84%
COM
$0.011194
+2.38%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:31
10배 ROI를 위한 지금 구매할 최고의 암호화폐 3가지 — 비트코인, Avalanche, 그리고 $0.005 프리세일
이 게시물 10배 투자수익률(ROI)을 위한 지금 구매할 3가지 최고의 암호화폐 — 비트코인, 아발란체, 그리고 $0.005 프리세일이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 비트코인은 고래 압력과 싸우고, 아발란체는 성장을 위해 구축하며, 이중 감사를 받은 새로운 $0.005 프리세일이 2025년 수익을 위한 최고의 암호화폐 중 하나로 주목받고 있습니다. 암호화폐 시장이 다시 한번 활활 타오르고 있으며, 트레이더들은 다가오는 사이클에서 높은 수익을 창출할 수 있는 토큰을 찾고 있습니다. 비트코인은 여전히 대부분의 사람들이 선호하지만, 최근 고래가 주도하는 가격 변동으로 인해 일부 투자자들은 빠른 성장을 위한 대안을 모색하고 있습니다. 이것이 아발란체와 단 $0.005의 새로운 프리세일 가격이 더 많은 관심 목록에 오르는 이유입니다. 분석가들은 이러한 프로젝트들이 탄탄한 기본 요소와 성장 가능성을 가지고 있어 10배의 수익을 얻을 기회를 제공하는 오늘 구매할 최고의 암호화폐 중 하나라고 믿습니다. 비트코인(BTC) 가격, 고래 압력과 씨름 비트코인은 금요일에 거의 3% 하락하여 $109,436의 저점을 기록했습니다. 트레이더들이 제기한 대규모 고래 주문도 주문장을 조작하려는 시도로 지적되었습니다. 이는 많은 사람들이 '스푸피 트릭'이라고 부르는 것으로, 고래들이 소매 트레이더들을 함정에 빠뜨리기 위해 유동성을 변경하는 조작입니다. 주목할 만한 점은 이번 시장 위축이 BTC의 격동적인 한 주에 기여했다는 것입니다. 24시간 내에 3억 5천만 달러 이상의 롱 강제 청산이 발표되었습니다. 일부 트레이더들은 비트코인이 항복 단계에 있다고 생각하며, 이는 일반적으로 역사가 반복될 경우 더 큰 구매 기회를 준비합니다. 다음 중요한 요인은 미국 인플레이션 데이터, 즉 PCE 수치입니다. 인플레이션이 완화되면 비트코인이 안도할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 고래들은 다음 경기 침체까지 시장을 계속 하락시킬 수 있습니다. 아발란체(AVAX), 다음 랠리를 위한 구축 아발란체는 빠르고 확장 가능한 블록체인으로 계속 인기를 얻고 있습니다. 그 서브넷은 개발자들에게 높은 비용이나 확인 지연 없이 프로젝트를 개발할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 조합으로 인해
CHANGE
$0.00158405
-3.34%
BTC
$121,449.65
-0.76%
GET
$0.004214
-1.77%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:19
미국 제조업, 관세 타격으로 6개월 연속 경기 침체 겪어
미국 제조업, 관세 타격으로 6개월 연속 침체를 겪다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 제조업은 8월에 다시 위축되었으며, 이는 올해 6번째 연속 발생한 일입니다. 이는 공장들이 트럼프의 수입 관세로 인한 여파와 씨름하고 있는 가운데 발생했으며, 이로 인해 현재 비즈니스 환경이 크게 영향을 받아 일부 제조업체들은 대공황을 떠올리게 되었습니다. 트럼프의 수입 관세가 득보다 실
TRUMP
$7.452
-1.21%
MORE
$0.0346
+63.67%
COM
$0.011194
+2.38%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:04
코인베이스, 더 넓은 시장을 위한 Mag7 암호화폐-주식 인덱스 선물 공개
TLDR 코인베이스는 9월 22일에 Mag7 암호화폐-주식 인덱스 선물을 출시합니다. 이 새로운 상품은 전통적인 주식과 암호화폐 ETF 모두에 대한 노출을 결합할 것입니다. Mag7 지수에는 Apple, Microsoft, Amazon, Tesla와 같은 상위 주식이 포함됩니다. 코인베이스는 자사 주식과 블랙록의 비트코인 및 이더리움 ETF를 포함할 예정입니다. 이 상품은 균등 가중치를 따를 것입니다 [...] 코인베이스가 더 넓은 시장을 위한 Mag7 암호화폐-주식 인덱스 선물을 공개했다는 게시물이 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
INDEX
$1.052
+4.05%
TOP
$0.000096
--%
LIKE
$0.008309
-0.90%
Blockonomi
2025/09/03 07:01
백악관 발표로 시장이 오프사이드에 걸리다
백악관 발표로 시장이 허를 찔리다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투자 및 거래 플랫폼 IG의 수석 시장 분석가인 크리스 보챔프는 "다시 한번 저점 매수자들이 더 큰 매도세를 막기 위해 뛰어들었다"고 말합니다. 주식은 저점에서 반등 시장은 미국 공휴일 이후 변동성이 급증하는 경우가 많지만, 오늘은 유럽 시장이 초반 거래에서 급락하고 채권 수익률이 계속 상승하면서 더 심각한 상황이 있는 것처럼 보였습니다. 미국 현금 세션의 시작은 저점에서의 회복을 보여주었으며, 이는 저점 매수자들이 시장에 참여할 기회를 놓치지 않기 위해 경계를 늦추지 않고 있다는 신호입니다. 백악관의 암호 같았던 발표는 단지 우주 사령부에 대한 업데이트에 불과한 것으로 밝혀졌고, 이 시점에서 미국 대통령의 건강에 대한 모든 과도한 우려는 조용히 사라졌습니다. Dax는 가파른 손실을 견뎌내다 오늘 오후 반등하지 않은 하나의 지수는 Dax였으며, 이는 프레제니우스의 캐나다 사업 매각 이후 하락했고, 유로존 인플레이션이 상승하면서 추가적인 타격을 입었습니다. ECB의 슈나벨은 추가 금리 인하가 불필요하다고 주장하며 상황을 개선하지 못했습니다. 유럽 주식은 올해 잠시 햇빛을 즐겼지만, 연준이 금리 인하로 움직임에 따라 이러한 자금 흐름이 월스트리트로 돌아가고 저렴하지만 변화 없는 유럽 종목보다 고성장 주식의 매력으로 향할 수 있습니다. 출처: https://www.fxstreet.com/news/markets-caught-offside-by-white-house-announcement-202509021557
T
$0.01499
-0.33%
WHITE
$0.0002916
-4.20%
SUN
$0.025935
+1.95%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:01
XRP, Doppler Finance와 함께 Vivopower 트레저리 전략의 중심에 서다
XRP, 도플러 파이낸스와 함께 비보파워 트레저리 전략의 중심에 서다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비보파워는 수익 창출을 가속화하고, 복리 성장을 촉진하며, 회사를 디지털 금융의 최전선에 위치시키기 위해 설계된 고영향 XRP 트레저리 이니셔티브를 출시하고 있습니다. XRP 기반 트레저리 플레이: 비보파워의 움직임이 새로운 성장 단계를 알리다 나스닥에 상장된 지속가능성 중심 기업인 비보파워 인터내셔널 Plc는 2025년 9월 2일, 도플러와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/xrp-takes-center-stage-in-vivopower-treasury-strategy-with-doppler-finance/
PLAY
$0.04842
+5.78%
MOVE
$0.1068
-2.46%
XRP
$2.8002
-2.46%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:56
포뮬러 1, 2025 시즌 후반기를 큰 드라마와 함께 시작
2025 시즌 후반기를 맞이한 포뮬러 1, 큰 드라마와 함께 시작되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ZANDVOORT, NETHERLANDS – AUGUST 31: 맥라렌 F1 팀이 잔더보르트 서킷에서 열린 네덜란드 F1 그랑프리에서 오스카 피아스트리의 우승을 축하하는 경기 후 사진, 2025년 8월 31일, 네덜란드 잔더보르트. (사진: Jayce Illman/Getty Images) Getty Images 포뮬러 1의 여름 휴식기는 항상 너무 길게 느껴집니다. 특히 올해는 시즌 전반기(14경기)가 3주간 중단되었는데, 월드 드라이버스 챔피언십(WDC)이 시즌 내내 가장 접전을 벌이고 있으며 2021년 해밀턴과 페르스타펜 이후 가장 치열한 경쟁을 보여주고 있습니다. 우리는 맥라렌 드라이버 오스카 피아스트리와 랜도 노리스 사이의 팀 내 경쟁이 아부다비에서 열리는 마지막 10경기의 시작을 알리는 네덜란드 그랑프리에서 어떻게 전개될지 무척 궁금했습니다. 노리스가 실버스톤과 헝가리에서의 행운을 이어가며 포인트 격차를 좁힐 수 있을까요? 피아스트리가 호주 이후 처음으로 실수를 하게 될까요? 이것들이 가장 궁금했던 질문들이었습니다. 처음에는 네덜란드 그랑프리 전에 시즌 중반 요약을 작성하려고 했지만, 이 경기에서 많은 것을 배우고 시즌의 남은 부분에 대해 더 잘 이해할 수 있을 것이라는 느낌이 들었습니다. 이것은 좋은 판단이었다고 생각합니다. 추월이 거의 없고 선두 변화가 없었음에도 불구하고 시즌에서 가장 흥미로운 경기 중 하나로 증명되었기 때문입니다. 2025 시즌에 대한 제 관점은 시즌 초에 제가 예측한 것들과 첫 5경기 후 이에 대한 리뷰입니다. 그럼 그것부터 시작해 보겠습니다. ZANDVOORT, NETHERLANDS – AUGUST 31: 모나코의 샤를 르클레르와 페라리가 네덜란드 F1 그랑프리 중 충돌 후 제방에 앉아 있는 모습, 잔더보르트 서킷...
D
$0.02975
-3.78%
LEARN
$0.01563
-0.63%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:52
비트코인 혁명에 관한 새로운 헤지 펀드
비트코인 혁명에 관한 새로운 헤지 펀드에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 헤지 펀드 세계의 새로운 참가자 블랙 필 캐피털이 금융 시장에 공식 데뷔를 발표하며, 대체 투자 부문에 신선한 바람을 불어넣고 있습니다. 노스캐롤라이나 샬럿에 본사를 둔 이 펀드는 인증된 투자자들만을 대상으로 하며, 비트코인을 기업 재무 자산으로 채택하는 혁신적인 투자 전략을 제공합니다. 전통 금융이 종종 잘 정의된 경로를 따라 움직이는 상황에서, 블랙 필 캐피털은 아직 대부분 미개척 영역에서 선구자로 자리매김하고 있습니다. 전통 금융을 넘어선 비전 블랙 필 캐피털의 최고 경영자인 제프 그랜트에 따르면, 대부분의 헤지 펀드는 변수가 알려져 있고 분석가의 접근 방식으로 리스크를 관리할 수 있는 환경에서 운영됩니다. 그러나 그랜트는 진정한 혁신이 미지의 요소가 많고 종종 생소한 상황에서 발생한다고 강조합니다: "이것은 분석가의 영역이 아닙니다. 이것은 혁신가의 영역입니다. 블랙 필 캐피털은 기관의 전문성과 기업가적 혁신이 만나는 곳입니다." 경험과 기업가 정신을 결합한 팀 전통적인 펀드와 달리, 블랙 필 캐피털은 기관의 규율과 기업가적 통찰력을 결합한 창립 팀으로 두각을 나타냅니다. 이러한 조합은 펀드가 비트코인을 재무 자산으로 채택하는 기업에서 비대칭적 기회를 식별할 수 있게 해주며, 이는 기업이 전 세계적으로 가치를 보호하고 향상시키는 방식을 혁신하는 추세입니다. 블랙 필 캐피털 전략의 핵심 혁신 중심 관점: 이 펀드는 금융의 전통적인 틀 밖에서 운영되는 비전가들에 의해 만들어졌으며, 분석만큼이나 창의적 용기에 의해 추진됩니다. 비트코인 재무에 중점: 블랙 필 캐피털은 자본 시장을 활용하여 비트코인을 대차대조표에 통합하는 기업에 투자하며, 단순한 운영 유동성 관리를 훨씬 넘어섭니다. 얼리 어답터의 신념: 펀드의 리더십은 고객과 함께 투자하며, 입증...
BLACK
$0.2545
-5.84%
COM
$0.011194
+2.38%
WELL
$0.000109
+11.45%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:42
