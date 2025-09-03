MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
하원 위원회, 3만 3,000페이지 이상의 기록 공개
하원 위원회가 33,000페이지 이상의 기록을 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 고인이 된 성범죄자 제프리 엡스타인과 관련된 수만 페이지의 기록이 화요일에 공개되었습니다. 하원 감독 및 정부 개혁 위원회의 발표에 따르면, 이는 고인이 된 금융가와 도널드 트럼프 대통령과의 관계에 대한 대중과 정치적 관심이 재점화되는 가운데 공개된 첫 번째 엡스타인 문서입니다. 제프리 엡스타인과 기슬레인 맥스웰이 월스트리트 라이징을 위한 2005 월스트리트 콘서트 시리즈 후원사인 드 그리소고노에 참석했습니다. (사진: 조 실드혼/패트릭 맥멀란 via 게티 이미지) 패트릭 맥멀란 via 게티 이미지 주요 사실 공개된 33,295개의 문서는 위원회에 의해 소환되어 법무부가 제공한 것이지만, 얼마나 많은 파일이 새로운 정보를 포함하고 있는지는 즉시 명확하지 않습니다. 이는 진행 중인 소식입니다. 업데이트를 확인하세요. 출처: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/02/house-committee-releases-first-set-of-subpoenaed-epstein-files/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:44
월그린스가 1차 진료에서 철수함에 따라, VillageMD는 수백 개의 사이트를 매도해야 함
월그린스가 기본 의료 서비스에서 철수함에 따라 VillageMD는 수백 개의 사이트를 판매할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 새로운 소유주 하에서 월그린스가 더 이상 기본 의료 전략을 추구하지 않음에 따라, VillageMD는 전국에 걸쳐 수백 개의 의사 진료소와 외래 환자 클리닉에 대한 새로운 구매자를 찾고 있습니다. 월그린스 부츠 얼라이언스 새로운 소유주 하에서 월그린스가 더 이상 기본 의료 전략을 추구하지 않음에 따라, VillageMD는 전국에 걸쳐 수백 개의 의사 진료소와 외래 환자 클리닉에 대한 새로운 구매자를 찾고 있습니다. 지난주 100억 달러 규모의 월그린스 인수에서 사모펀드 회사 시카모어 파트너스에 매각된 VillageMD는 수백 개의 의사 진료소, 외래 환자 건강 센터, 긴급 치료 사이트 및 월그린스 매장 인접 클리닉을 보유하고 있습니다. VillageMD는 현재 독립 회사로 운영되며, 월그린스 투자자들은 시카모어에 대한 회사 매각의 재정적 조건을 고려할 때 높은 판매 가격을 기대하고 있습니다. "주당 11.45달러의 현금 대가 외에도, WBA 주주들은 VillageMD에 대한 WBA의 부채 및 자본 이익의 미래 수익화 순수익에서 WBA 주당 최대 3.00달러의 추가 현금을 받을 수 있는 양도 불가능한 권리를 하나 받게 될 것이며, 여기에는 Village Medical, Summit Health 및 CityMD 사업이 포함됩니다,"라고 시카모어와 월그린스는 지난주 사모펀드 회사에 대한 회사 매각 종료를 발표하는 보도 자료에서 밝혔습니다. 시카모어를 대표하는 홍보 회사는 보도 자료 이외에 추가 논평을 하지 않았습니다. 화요일에 연락한 VillageMD는 회사가 이미 입찰자들과 협력하고 있는지 여부에 대해 언급하지 않았으며, 정확히 무엇이 판매 대상인지에 대한 논평도 제공하지 않았습니다. VillageMD 대변인 몰리 린치는 VillageMD의 자산에는 Village Medical 브랜드 하에 "130개 이상의 진료소"가 포함되어 있으며, 이 중 약 90개의 클리닉이 월그린스 약국에 인접해 있다고 말했습니다. 또한, CityMD는 "185개 이상의 클리닉"을 보유하고 있으며, Summit Health는 "130개 이상의 위치"를, Starling Physicians는 "20개 이상의 진료소"를 보유하고 있습니다. 월그린스 투자...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:34
BNB, 판매자들의 복귀로 $855 이상의 짧은 랠리 이후 $840 근처에서 맴돌아
BNB, 매도세 복귀로 $855 이상 짧은 랠리 후 $840 근처에서 횡보 BNB 가격은 최고 $855까지 상승했던 24시간 기간 후 $850 근처에서 거의 변동이 없었습니다. CoinDesk Research의 기술적 분석 모델에 따르면, 해당 기간 초반의 강한 매도세가 토큰을 $840 지역으로 밀어냈고, 그곳에서 매수세가 공급을 흡수하여 지지선을 형성했습니다. 이후 모멘텀이 전환되어 평균 이상의 활동이 가격을 끌어올리고 현재 수준 근처에서 안정시키는 데 도움을 주었습니다. 광범위한 암호화폐 시장 주의 기간 이후 지지선의 빠른 방어가 두드러집니다. 한 세션이 추세를 형성하지는 않지만, 반등은 매수자들이 정해진 수준에서 개입할 준비가 되어 있었음을 시사합니다. 가격이 현재 수준 근처에서 기반을 구축하고 근처 저항선을 돌파할 수 있다면, 장중 변동성은 매도에서 하락 매수로 전환될 수 있습니다. 기술적 분석 개요 BNB는 $840-$845 수요 구간을 테스트하고 유지했습니다. 이후 가격은 첫 번째 저항선이 위치한 $855-$857 근처의 매도 클러스터로 진입했으며, 현재 매집박스 상태입니다. 상승 전환 중 거래량이 급증했는데, 이는 트레이더들이 종종 대형 참여자들의 개입 신호로 해석합니다. $857 이상에서 명확한 돌파와 유지는 더 높은 상승 가능성을 열어줄 것입니다. 이 밴드를 돌파하지 못하면 $850 첫 지지선과 $840 지역이 중요한 경계선으로 남게 됩니다. 면책 조항: 이 기사의 일부는 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며 정확성과 당사 표준 준수를 위해 편집팀의 검토를 받았습니다. 자세한 내용은 CoinDesk의 전체 AI 정책을 참조하세요. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bnb-hovers-near-usd850-after-brief-rally-above-usd855-as-sellers-return
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:32
아마존이 공개한 히맨 영화 비용
아마존이 공개한 히맨 영화 제작비에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. '마스터스 오브 더 유니버스'는 2026년에 두 번째 실사 영화로 제작될 예정입니다 COURTESY OF NETFLIX © 2021 아마존 MGM 스튜디오는 1980년대 클래식 만화와 마텔 완구 라인인 마스터스 오브 더 유니버스의 대형 스크린 각색에 비용을 아끼지 않고 있습니다. 이 영화는 영국 배우 니콜라스 갈리친이 에터니아 행성의 왕자 아담 글렌 역을 맡아, 지구에 불시착하면서 그를 근육질의 히맨으로 변신시키는 그레이스컬의 파워 소드와 분리되는 이야기를 다룹니다. 갈리친의 지금까지 가장 큰 역할은 2020년 초자연적 공포 영화 '더 크래프트: 레거시'였습니다. 그는 모레나 바카린, 크리스틴 위그, 이드리스 엘바, 그리고 히맨의 숙적 스켈레터 역을 맡은 자레드 레토를 포함한 A급 캐스팅과 함께합니다. 이 영화는 돌프 룬드그렌이 주연을 맡았으나 박스 오피스에서 단 1,730만 달러의 수익을 올리며 실패한 1987년 동명의 실사 영화의 리부트입니다. 이 판권에 대한 관심은 2007년 마이클 베이의 첫 번째 트랜스포머 영화(또 다른 사랑받는 80년대 완구 라인)의 대성공 이후 다시 불붙었습니다. 자레드 레토가 히맨의 숙적 스켈레터 역을 맡을 예정입니다 COURTESY OF NETFLIX © 2021 그 후, 히맨 판권은 소니, 워너 브라더스, 그리고 클래식 만화의 현대 버전 제작에 상당한 성공을 거둔 넷플릭스를 포함한 여러 스튜디오를 거쳤습니다. 버라이어티에 따르면, 넷플릭스는 실사 히맨 영화 개발에 거의 3,000만 달러를 지출했지만 예산 문제를 이유로 2023년 7월에 취소했습니다. 이로 인해 마텔은 새로운 스튜디오를 찾게 되었고 아마존이 실제 구원자가 되었습니다. 마블의 대성공을 거둔 토르 영화와의 유사점을 보고, 아마존은 판권을 획득하고 전폭적인 지원을 했습니다. 부분적으로 우주를 배경으로 하지만, 마스터스 오브 더 유니버스는 영국에서 제작되고 있으며 이는 제작비에 주목을 끌게 합니다. 영국에서 촬영하는 스튜디오는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:37
트와이스, 2025년 최대 영화 중 하나 덕분에 새로운 히트곡 기록
2025년 최대 영화 중 하나 덕분에 트와이스가 새로운 히트곡을 기록했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트와이스는 "전략 풀"이 "Takedown"과 함께 영국 스트리밍 차트에 두 번째로 진입했으며, 두 곡 모두 KPop Demon Hunters 덕분에 상승세를 보이고 있습니다. 서울, 대한민국 - 2019년 1월 23일: 걸그룹 트와이스 멤버들이 2019년 1월 23일 대한민국 서울에서 열린 제8회 가온 차트 K-Pop 어워즈에 참석했습니다. (사진: Han Myung-Gu/WireImage) WireImage 트와이스는 영국의 여러 차트에서 계속해서 자리를 찾고 있으며, 그룹의 존재감은 넷플릭스의 애니메이션 뮤지컬 KPop Demon Hunters에 기여한 두 곡 덕분입니다. "Takedown"과 "전략 풀" 두 곡 모두 전 세계 리스너들과 연결되었으며, 특히 유럽 국가에서는 이번 주에 한 곡은 상승하고 다른 곡은 하락하는 모습을 보였습니다. "Takedown" 새로운 차트 정상에 도달 "Takedown"은 이번 주 가장 중요한 차트를 포함해 두 개의 차트에서 상승했습니다. 이 노래는 공식 싱글 차트에서 31위에서 27위로 상승하며, 5주 연속 차트에 오른 후 트와이스에게 영국에서 새로운 커리어 하이를 안겨주었습니다. 같은 팝 곡은 공식 스트리밍 차트에서도 74위로 상승했습니다. 공식 싱글 리스트와 마찬가지로, 트와이스는 해당 명단에서도 또 다른 정상에 도달했습니다. 판매량에서는 "Takedown" 하락세 여러 차트에서 새로운 정상에 도달하는 동시에, "Takedown"은 판매 기반 리스트에서는 하락했습니다. 이 곡은 공식 싱글 판매 차트에서 67위에서 87위로, 공식 싱글 다운로드 순위에서 64위에서 84위로 떨어졌습니다. 구매는 감소했지만, 영국에서 "Takedown"의 전체 소비량은 증가하고 있습니다. "전략 풀" 하락 "전략 풀"은 공식 싱글 차트에서 약화되어, 소비 기반 명단에서 5주 차에 35위에서 39위로 하락했습니다. 이 곡은 최근 처음으로 톱 40에 진입했으며, 이때 트와이스는 한 쌍...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:31
PayPal이 주도한 라운드에서 에이전틱 AI 블록체인, 1800만 달러 조달
PayPal이 주도한 라운드에서 에이전틱 AI 블록체인이 1800만 달러를 모금했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 탈중앙화 AI 인프라 제공업체인 Kite AI는 PayPal Ventures가 주도한 시리즈A 자금 조달 라운드에서 1800만 달러를 모금하여 총 누적 자금을 3300만 달러로 늘렸습니다. 화요일 Cointelegraph와 공유된 발표에 따르면, 회사의 다른 투자자로는 8VC, Samsung Next, SBI US Gateway Fund, Vertex Ventures, Hashed, HashKey Capital, Avalanche Foundation, LayerZero, Animoca Brands 등이 포함됩니다. 2월에 Kite는 Avalanche(AVAX)를 기반으로 한 AI 중심 레이어-1 블록체인의 테스트넷을 출시하여 확장성과 데이터 처리를 향상시키는 동시에 인공지능(AI) 워크플로우를 위한 중앙화된 조정을 제공하는 것을 목표로 했습니다. Kite는 분산 인프라를 활용하여 에이전틱 AI 인프라를 구동하고, 웹3.0 생태계에서 AI Agent를 새로운 사용자 카테고리로 구상하고 있습니다. AI Agent는 지속적인 인간의 개입 없이 환경을 인식하고, 결정을 내리며, 목표를 달성하기 위한 조치를 취할 수 있는 자율적인 소프트웨어 프로그램입니다. Kite는 AI Agent가 프로그래밍 가능한 신원, 네이티브 스테이블코인 결제 및 전용 블록체인에서의 정책 시행으로 독립적으로 인증하고 거래할 수 있는 시스템인 AIR을 출시했습니다. AIR은 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다: 운영 가드레일이 있는 신원 서비스를 제공하는 Agent Passport와 에이전트에게 맞춤형 서비스, 데이터 소스 및 상거래 도구를 제공하고 이러한 서비스에 대한 비용을 지불할 수 있게 하는 Agent App Store입니다. Kite 대표는 Passport가 "각 참가자(사용자, 에이전트 및 세션)가 신뢰 체인을 형성하는 고유한 암호화 신원을 가진 다층 신원 시스템을 만든다"고 설명했습니다. 이는 모든 행동이 암호학적으로 원점으로 추적될 수 있도록 보장한다고 합니다. 관련: 에이전틱 AI 프로젝트 Eliza Labs가 일론 머스크의 xAI를 고소 웹3의 사용자 인터페이스로서의 AI Agent Kite의 공동 창업자이자 CEO인 Chi Zhang은 팀이 자율 에이전트가 "미래 디지털 경제의 지배적인 [사용자 인터페이스]가 될 것"이라고 믿는다고 설명했습니다. 그는 이러한 에이전트가 기능하기 위해서는 구조화되고 검증 가능한 데이터가 필요하며, 그것을 제공하는 것이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:06
비트코인(BTC) 네트워크 해시레이트 8월에 사상 최고치로 복귀: JPMorgan
비트코인(BTC) 네트워크 해시레이트가 8월에 신고가 경신: JPMorgan이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 월스트리트 은행 JPMorgan(JPM)이 화요일 연구 보고서에서 밝힌 바에 따르면, 비트코인 네트워크 해시레이트는 지난달 기록적인 수준으로 돌아와 초당 약 50 엑사해시(EH/s)가 증가하여 평균 949 EH/s에 도달했습니다. 해시레이트는 작업증명(proof-of-work) 블록체인에서 트랜잭션을 채굴하고 처리하는 데 사용되는 총 계산 능력을 의미하며, 업계 경쟁과 채굴 난이도의 대리 지표입니다. 은행이 추적하는 13개 미국 상장 비트코인 BTC$111,269.23 채굴자의 총 시가총액도 8월에 신기록을 세웠으며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 실행이 이익을 주도했습니다. 은행은 TeraWulf(WULF)가 Fluidstack과 코로케이션 계약을 발표했고 IREN(IREN)이 GPU 함대를 확장했다고 언급했습니다. 해시레이트가 기록적인 수준에 도달하면서 비트코인 가격 하락으로 인해 채굴 수익성은 전월 대비 감소했습니다. "우리는 비트코인 채굴자들이 8월에 EH/s당 일일 블록 보상 수익으로 평균 55,100달러를 벌었으며, 이는 7월보다 4% 감소한 수치입니다,"라고 분석가 Reginald Smith와 Charles Pearce가 작성했습니다. 일일 블록 보상 총이익도 감소하여 EH/s당 7% 하락한 31,900달러를 기록했다고 분석가들은 전했습니다. JPMorgan 분석가들이 추적하는 13개 미국 상장 비트코인 채굴자의 시가총액은 전월 대비 23% 증가하여 약 74억 달러에 달했습니다. 보고서에 따르면 TeraWulf는 83%의 상승으로 우수한 성과를 보인 반면, Greenidge Generation(GREE)은 22% 하락으로 그룹 내에서 저조한 성과를 보였습니다. 더 읽기: 비트코인의 7일 평균 해시레이트가 처음으로 1 제타해시에 도달 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-network-hashrate-returned-to-all-time-highs-in-august-jpmorgan
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:03
하나의 비트코인 결제는 영국 가정 에너지 21일 사용량과 동일
한 비트코인 결제는 영국 가정 에너지 21일 사용량과 동일하다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 새로운 보고서는 비트코인과 다른 암호화폐 자산의 환경적 영향을 평가하며, 특히 BTC에 대해 가혹한 시선을 던졌습니다. 이 보고서는 하나의 비트코인 거래가 평균적인 영국 가정이 3주 동안 사용하는 전력만큼 소비한다고 주장했습니다. 글로벌 해시레이트에서의 재생 에너지와 탄소 상쇄는 중요한 지표이지만, 완전히 정량화하기는 어렵습니다. 현재로서는 전기 비용이 블록체인의 친환경 자격을 측정하는 가장 신뢰할 수 있는 방법으로 보입니다. 스폰서 스폰서 비트코인의 충격적인 환경 영향 비트코인 초기부터 암호화폐의 환경적 영향은 업계에서 오랫동안 우려되어 온 문제였으며, 특히 정치적 반발을 불러일으키는 요소이기 때문입니다. 웹3.0 기업들이 모든 종류의 친환경 자격을 자주 마케팅하지만, 이를 제대로 정량화하기는 어려울 수 있습니다. 이것이 연구자들이 철저한 연구를 수행한 이유입니다: 환경적 영향별 암호화폐 프로젝트. 출처: DayTrading.com 스폰서 스폰서 이 보고서는 특히 비트코인을 비판적으로 다루며, 이를 작업 증명(PoW) 블록체인 프로토콜 전체의 대표로 사용했습니다. 이러한 프로젝트들은 다른 암호화폐 자산보다 기하급수적으로 높은 환경적 영향을 미칩니다; 하나의 비트코인 거래는 평균적인 영국 가정이 3주 동안 소비하는 것보다 더 많은 전기를 사용할 수 있습니다. 그러나 원시 전기 소비량만이 유일한 관련 지표는 아닙니다. 재생 에너지가 비트코인 채굴에 전력을 공급할 수 있지만, 석탄 또한 글로벌 해시 레이트에 상당한 기여를 합니다. 마찬가지로, 일부 기업들은 탄소 상쇄 구매를 광고하지만, 많은 과학자들은 이제 이 지표가 심각하게 결함이 있다고 믿습니다. 계산을 위한 많은 고려사항 이러한 이유로, 비트코인의 진정한 환경 비용을 평가하는 것은 매우 복잡한 일입니다. 보고서는 신용카드와 같은 전통 금융 결제 플랫폼과 경쟁할 수 있는 암호화폐 자산이 몇 개뿐이라고 결정했습니다: 특히 솔라나, 알고랜드, NANO가 두드러집니다. 스폰서 스폰서 "내가 직접 이 네트워크들을 테스트했을 때, 숫자를 나란히 비교하면 뭔가 잘못된 것 같은 느낌이 들었습니다. 보내는 것의 차이..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:01
9월 야구 콜업 중 몇몇 친숙한 이름들
게시물 9월 야구 콜업에서 몇몇 친숙한 이름들이 BitcoinEthereumNews.com에 등장했습니다. 원래 있던 곳으로 돌아온 다재다능한 내야수 이사이아 키너-팔레파는 피츠버그에서 2개월을 보낸 후 다시 블루 제이스 유니폼을 입고 있습니다. (사진: Nick Cammett/Getty Images) Getty Images 9월 1일 로스터가 26명에서 28명으로 확대됨에 따라, 야구 타이틀 경쟁자들은 신인, 베테랑, 그리고 부상자 명단에서 복귀한 선수들을 혼합하여 로스터를 강화했습니다. 이러한 이동 중 어느 것도 중요하지는 않았지만, 몇몇은 경기 결과에 영향을 미칠 수 있으며 - 심지어 최종 월드 챔피언에게도 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 아메리칸 리그 이스트에서는 1위 토론토 블루 제이스가 피츠버그 파이어리츠에서 웨이버를 통해 내야수 이사이아 키너-팔레파를 재영입하여 다재다능함과 수비력을 추가했습니다. 컵스, 베테랑 영입 내셔널 리그 센트럴에서 밀워키 브루어스를 추격하려는 시카고 컵스는 한 발 더 나아가 베테랑 카를로스 산타나(1루수)와 애런 시발레(선발 또는 구원 투수)에 대한 웨이버 클레임을 했습니다. 또한 웨이버를 통해 영입된 하성김은 전 골드 글러브 내야수로, 타격이 약한 닉 앨런을 제치고 즉시 애틀랜타의 선발 유격수로 기용되었습니다. 이 이동으로 브레이브스는 2023년에 MVP 투표를 받은 4명의 정규 선수(로널드 아쿠냐 주니어와 내야수 그렉 올슨, 오스틴 라일리, 그리고 김)를 보유하게 되었습니다. 28개월의 공백 후, 루이스 가르시아는 마지막 스퍼트를 위해 휴스턴 애스트로스의 로테이션으로 복귀했습니다. (사진: Rob Carr/Getty Images) Getty Images 아마도 가장 중요한 로스터 이동은 휴스턴 애스트로스가 토미 존 팔꿈치 수술과 다른 부상에서 회복하며 28개월 동안 부상자 명단에 있었던 우완 투수 루이스 가르시아를 활성화한 것일 것입니다. 그는 첫 선발에서 승리하며 다이킨 파크에서 6이닝 동안 에인절스에게 3실점만 허용했습니다. 건강한 가르시아 2022년에 15승 8패를 기록한 가르시아는 휴스턴이 아메리칸 리그 웨스트에서 시애틀 매리너스를 견제하는 데 필요한 탄탄한 선발 투수가 될 수 있습니다. 또한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:59
GBP/USD, 영국 국채 수익률 1998년 최고치 기록하며 1% 하락
GBP/USD, 영국 국채 수익률이 1998년 최고치 도달하며 1% 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국 국채 수익률이 1998년 최고치 도달하며 파운드 1% 하락 파운드 스털링(GBP)은 화요일에 영국 30년 국채 수익률이 5.697%로 상승하며 1% 하락했습니다. 이는 가을 예산과 관련된 재정 우려로 인해 1998년 5월 이후 최고 수준입니다. 한편, S&P 글로벌과 ISM의 구매관리자지수(PMIs) 보고서 발표 이후 미국 경제 데이터는 혼조세를 보였습니다. GBP/USD는 1.3549의 고점을 찍은 후 1.3399에 거래되고 있습니다. 더 보기... 급등하는 영국 국채 수익률이 재정 우려를 불러일으키며 파운드 스털링 급락 파운드 스털링(GBP)은 영국(UK) 경제 일정이 적은 한 주에 주요 통화 대비 부진한 성과를 보이고 있습니다. 영국 통화는 급등하는 영국 장기 국채 수익률이 재정 우려를 불러일으키며 급락했습니다. 30년 영국 국채 수익률은 5.68% 근처까지 급등했으며, 이는 1998년 이후 가장 높은 수준입니다. 더 보기... 불확실한 Fed 정책 전망 속에 GBP/USD 1.3500을 향해 하락 GBP/USD는 화요일 아시아 시간대에 1.3520 주변에서 거래되며 전 세션의 최근 상승세를 되돌리고 있습니다. 이 통화쌍은 미국(US)의 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 미국 달러(USD)가 강세를 보이면서 가치가 하락하고 있으며, 이는 연방준비제도(Fed) 금리 인하 가능성에 대한 불확실성을 높였습니다. 트레이더들은 당일 후반에 발표될 8월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)를 주시할 것으로 예상됩니다. 더 보기... 출처: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-sinks-1-as-uk-gilt-yields-hit-1998-highs-202509021716
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:47
