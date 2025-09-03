하나의 비트코인 결제는 영국 가정 에너지 21일 사용량과 동일

한 비트코인 결제는 영국 가정 에너지 21일 사용량과 동일하다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 새로운 보고서는 비트코인과 다른 암호화폐 자산의 환경적 영향을 평가하며, 특히 BTC에 대해 가혹한 시선을 던졌습니다. 이 보고서는 하나의 비트코인 거래가 평균적인 영국 가정이 3주 동안 사용하는 전력만큼 소비한다고 주장했습니다. 글로벌 해시레이트에서의 재생 에너지와 탄소 상쇄는 중요한 지표이지만, 완전히 정량화하기는 어렵습니다. 현재로서는 전기 비용이 블록체인의 친환경 자격을 측정하는 가장 신뢰할 수 있는 방법으로 보입니다. 비트코인의 충격적인 환경 영향 비트코인 초기부터 암호화폐의 환경적 영향은 업계에서 오랫동안 우려되어 온 문제였으며, 특히 정치적 반발을 불러일으키는 요소이기 때문입니다. 웹3.0 기업들이 모든 종류의 친환경 자격을 자주 마케팅하지만, 이를 제대로 정량화하기는 어려울 수 있습니다. 이것이 연구자들이 철저한 연구를 수행한 이유입니다: 환경적 영향별 암호화폐 프로젝트. 출처: DayTrading.com 이 보고서는 특히 비트코인을 비판적으로 다루며, 이를 작업 증명(PoW) 블록체인 프로토콜 전체의 대표로 사용했습니다. 이러한 프로젝트들은 다른 암호화폐 자산보다 기하급수적으로 높은 환경적 영향을 미칩니다; 하나의 비트코인 거래는 평균적인 영국 가정이 3주 동안 소비하는 것보다 더 많은 전기를 사용할 수 있습니다. 그러나 원시 전기 소비량만이 유일한 관련 지표는 아닙니다. 재생 에너지가 비트코인 채굴에 전력을 공급할 수 있지만, 석탄 또한 글로벌 해시 레이트에 상당한 기여를 합니다. 마찬가지로, 일부 기업들은 탄소 상쇄 구매를 광고하지만, 많은 과학자들은 이제 이 지표가 심각하게 결함이 있다고 믿습니다. 계산을 위한 많은 고려사항 이러한 이유로, 비트코인의 진정한 환경 비용을 평가하는 것은 매우 복잡한 일입니다. 보고서는 신용카드와 같은 전통 금융 결제 플랫폼과 경쟁할 수 있는 암호화폐 자산이 몇 개뿐이라고 결정했습니다: 특히 솔라나, 알고랜드, NANO가 두드러집니다. "내가 직접 이 네트워크들을 테스트했을 때, 숫자를 나란히 비교하면 뭔가 잘못된 것 같은 느낌이 들었습니다. 보내는 것의 차이..."