대규모 BTC 매수 후 세일러의 전략이 배당률 증가시켜
세일러의 전략, 대규모 BTC 매수 후 배당률 인상이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 선도적인 비즈니스 인텔리전스 기업인 Strategy(이전 MicroStrategy)는 비트코인 재무 전략을 계속 확장하면서 배당률을 크게 인상했습니다. 이 회사의 회장인 마이클 세일러가 최근 X 게시물에서 공개한 이 움직임은 암호화폐 커뮤니티에서 반응을 불러일으켰습니다. 게시물에 따르면, 세일러는 Strategy가 9월 2일에 연간 배당률을 9.0%에서 10.0%로 인상했다고 발표했습니다. 이는 회사의 운영 및 재무 성과의 인상적인 성장을 보여주며, 강력한 투자자 신뢰를 불러일으키고 있습니다. Strategy, 추가로 4048 BTC 매수 소스에서 제공된 추가 데이터에 따르면 STRC의 가격이 97.75달러로 급등했으며, 회사는 2025년 9월 30일로 예정된 다음 지급일 이전에 연간 배당률을 10%로 인상했습니다. 또한 이 주식은 회사가 암호화폐 참여를 통해 STRC의 가치를 높이면서 재무 운영을 확장하는 데 전념하고 있는 가운데 시가총액이 27억 4천만 달러에 도달했습니다. STRC 배당률 인상의 이유가 회사에 의해 명확하게 언급되지는 않았지만, 평론가들은 이러한 발전이 Strategy의 대규모 BTC 수익에 기인한다고 설명했습니다. 몇 시간 전, 세일러는 X를 통해 Strategy의 또 다른 주요 BTC 구매를 확인했습니다. 회사는 약 4억 4930만 달러 상당의 4,048 BTC를 인수했습니다. 이 대규모 BTC 매수는 BTC당 평균 110,981달러의 가격에 이루어졌으며, 회사는 연초부터 현재까지 BTC 수익률이 25.7%로 급증했습니다. 함께 보면 좋은 글 Strategy의 최근 BTC 매수 이후, 비트코인 보유량은 현재 BTC당 평균 구매 가격 73,765달러로 인수한 636,505 BTC에 도달했습니다. 비트코인이 Strategy의 재무 거래의 주요 원동력이 되면서, 주주들에게 연간 수익에 대한 높은 배당률을 제공하기로 한 최근 결정은 증가가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 10:44
마윈 관련 윈펑, 기관 매수 증가 속에 4400만 달러 매입으로 이더리움 트레저리 시작 ⋆ ZyCrypto
잭 마와 연관된 윈펑, 기관 매수가 증가하는 가운데 4400만 달러 규모의 이더리움 트레저리 시작 ⋆ ZyCrypto가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 광고     이더(ETH) 가격은 전반적으로 부진한 암호화폐 시장 성과에도 불구하고 심리적으로 중요한 4,000달러 수준 위에 머물러 있습니다. 두 번째로 큰 암호화폐의 회복력은 의심할 여지 없이 자금력이 풍부한 홀더들과 상장 기업들의 관심을 끌었으며, 여기에는 알리바바 창업자 잭 마와 연관된 홍콩 상장 기업인 윈펑 파이낸셜 그룹 리미티드도 포함됩니다. 최근 공개된 정보에 따르면 윈펑 파이낸셜 그룹 리미티드가 ETH에 큰 베팅을 했습니다. 윈펑 파이낸셜, 이더 트레저리를 위해 10,000 ETH 매입 화요일 현재 이해관계자와 잠재적 투자자들에게 자발적으로 발표한 내용에 따르면, 2010년 잭 마가 공동 설립한 윈펑 파이낸셜 그룹 리미티드는 내부 현금 준비금을 사용하여 약 4400만 달러 상당의 10,000 ETH를 인수했다고 밝혔습니다. ETH 인수는 7월에 발표한 웹3.0, 실물 연계 자산(RWAs), 디지털 통화, 인공지능(AI)으로의 윈펑의 진출 계획의 일환입니다. 윈펑 파이낸셜은 RWA 토큰화, 기술 혁신 및 웹3.0 인프라와 금융의 광범위한 통합에 관한 기술 계획을 지원하기 위해 이더를 준비 자산으로 선택했다고 밝혔습니다. 광고   "이사회는 ETH를 회사의 전략적 준비금 자산으로 포함시키는 것이 웹3.0을 포함한 프론티어 영역으로의 그룹 확장 레이아웃과 일치하며, 실물 연계 자산(RWA) 토큰화 활동을 위한 핵심 인프라 지원을 제공한다고 믿습니다,"라고 윈펑은 당시 밝혔습니다. 미네소타주 미니애폴리스에 기반을 둔 온라인 도박 마케터 SharpLink Gaming, Tom Lee의 Bitmine Immersion Technologies, Ether Machine을 포함한 다수의 상장 기업들이 최근 몇 달 동안 대량의 ETH를 구매하며 적극적으로 이더 트레저리 전략을 추구해왔으며, 이는 Michael Saylor의 Strategy(MSTR)가 비트코인으로 대중화한 전략을 모방한 것입니다. 화요일 발표에 따르면, ETH는 윈펑의 대차대조표에 투자 자산으로 반영될 것입니다. "ETH는 그룹의 재무제표에 투자로 계상됩니다." 회사는 또한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 10:23
비트코인이 다시는 52K 달러 아래로 떨어지지 않을 주요 이유
비트코인이 다시는 52,000달러 아래로 떨어지지 않는 핵심 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이 200 WMA 아래로 떨어진 적이 있나요? 비트코인이 위험 선호 추세를 거스르다 비트코인의 200주 이동평균(200 WMA)이 현재 52,000달러 선을 넘어섰습니다. 이는 본질적으로 비트코인이 앞서 언급한 수준 아래로 다시 떨어질 가능성이 없다는 것을 의미합니다. 200 WMA는 트레이더들이 수년간의 가격 데이터를 평활화하고 매우 광범위한 추세를 식별하기 위해 자주 활용됩니다. 이 수준은 종종 거의 침범되지 않는 비트코인의 다이아몬드로 덮인 지지선으로 간주됩니다. 비트코인이 200 WMA 아래로 떨어진 적이 있나요? 200 WMA가 일반적으로 최종 바닥으로 취급되지만, 주요 암호화폐가 실제로 여러 차례 그 핵심 수준 아래로 떨어졌다는 점을 주목할 가치가 있습니다. 예를 들어, 2018년 "크립토 윈터"의 가장 잔혹한 날들 동안 주력 코인의 가격이 핵심 지지선 아래로 급락했습니다. 또한 암호화폐는 2020년 악명 높은 "블랙 썬즈데이" 동안 200 WMA 아래로 미끄러졌습니다. 당신도 좋아할 수 있습니다 그러나 비트코인이 핵심 이동평균 아래로 떨어진 사례는 항상 장기 시장 바닥을 표시했습니다. 반대로, 비트코인 가격이 200 WMA 위로 과도하게 확장될 때, 일반적으로 특정 시장 사이클의 정점에 도달하는 경향이 있습니다. 비트코인이 위험 선호 추세를 거스르다 한편, 비트코인은 오늘 초 111,000달러 수준을 돌파한 후 현재 상승세로 거래되고 있습니다. 이 암호화폐는 기술 중심의 나스닥 100 지수를 포함한 미국 주식과 다른 움직임을 보였습니다. 주식은 현재 관세와 채권 수익률 상승에 대한 우려가 커지는 가운데 하락세를 보이고 있습니다. 그러나 주요 암호화폐는 여전히 지속적으로 새로운 기록 고점을 달성하고 있는 금에 비해 성과가 떨어집니다. 이 암호화폐는 8월 14일에 달성한 기록 고점에서 여전히 거의 11% 하락한 상태입니다. 출처: https://u.today/key-reason-why-bitcoin-is-never-dropping-below-52k-again
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 10:08
AJ 리와 브록 레스너 소문은 WWE의 급진적 ESPN 전략을 시사
AJ 리와 브록 레스너 루머는 WWE의 급진적 ESPN 전략을 알린다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AJ 리와 브록 레스너 출처: Getty WWE의 WrestlePalooza는 프로 레슬링 축제와 ESPN과의 수십억 달러 파트너십의 화려한 시작을 가장한 열 추적 미사일입니다. 그 미사일에는 AJ 리와 브록 레스너의 사진이 옆면에 붙어 있을 수 있습니다. 9월 20일 인디애나폴리스에서 우리는 단순한 또 하나의 프리미엄 라이브 이벤트가 아닌 의도의 신호를 보게 될 것입니다. 이는 미국에서 ESPN을 통해 생중계되는 첫 WWE 이벤트이며, 회사의 5년, 16억 달러 규모의 네트워크 파트너십 공식 시작을 알립니다. 또한 All Elite Wrestling을 잠재우기 위한 날카로운 노력이기도 합니다. 국제적으로 이 쇼는 Netflix에서 이용 가능하여 WWE에게 하룻밤 만에 전례 없는 글로벌 도달 범위를 제공합니다. 비즈니스 관점에서 WWE는 이 데뷔가 레슬매니아급 쇼케이스로 취급되도록 하고 있습니다. 당초 계획대로 2026년까지 기다리지 않고 ESPN 킥오프를 9월로 앞당기기로 한 결정은 의도적이었습니다. 이는 WrestlePalooza를 같은 날 AEW의 All Out 유료 시청 이벤트와 직접 맞붙게 하는 것으로, 진정한 경쟁에 대한 인식을 없애려는 WWE의 욕망을 강조하는 전략적 움직임입니다. 저는 여러분이 어떻게 생각하실지 모르겠지만, 순수한 비즈니스와 경쟁 관점에서 볼 때—존중할 수밖에 없습니다. Forbes WWE, 폭탄급 PLE로 AEW의 최대 쇼와 전쟁을 벌이다 브라이언 마지크 작성 10년 넘게 WWE에서 레슬링을 하지 않았던 리의 복귀 루머는 All Out을 압도하기 위한 총력 접근법의 중심입니다. 보고서에 따르면 그녀의 복귀는 일회성이 아닐 것이며, WWE는 그녀를 지속적인 스토리라인에 참여시키기를 희망합니다. 이는 리의 존재가 만들어내는 시청률 상승이 지속될 것이기 때문에 ESPN에게 매우 매력적인 요소일 가능성이 높습니다. 브랜드 관점에서 AJ는 상당한 인지도와 향수를 가져옵니다. 리는 만들기 위한 경력과 경험을 갖추고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:58
탈중앙화 거래소 BunniXYZ, 유동성 취약점으로 840만 달러 손실
탈중앙화 거래소 BunniXYZ, 유동성 취약점으로 840만 달러 손실 기사가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 요약하자면 탈중앙화 거래소 BunniXYZ가 유동성 기반 보안 취약점으로 840만 달러를 잃은 것으로 보고되었습니다. 이 DEX는 네트워크의 모든 스마트 계약 활동을 일시 중지하고 공격을 "적극적으로 조사 중"입니다. 해커들은 취약점을 이용하기 위해 Bunni의 "유동성 곡선"(LDF라고도 알려진)을 조작한 것으로 보고되었습니다. 탈중앙화 거래소(DEX) BunniXYZ는 유동성 기반 보안 취약점으로 840만 달러를 잃은 것으로 보고되었습니다. 온체인 보안 회사 Hacken에 따르면, DEX 자금 중 600만 달러가 Unichain 블록체인을 통해, 240만 달러가 이더리움을 통해 도난당했습니다. 모든 Unichain 자금은 이후 Across Protocol을 사용하여 이더리움으로 브릿지되었습니다. BunniXYZ는 트윗을 통해 공격을 확인하며, 네트워크의 모든 스마트 계약 기능을 일시 중지했으며 공격 상황을 "적극적으로 조사 중"이라고 밝혔습니다. 또한 곧 업데이트를 제공할 것이라고 덧붙였습니다. 🚨 Bunni 앱이 보안 취약점의 영향을 받았습니다. 예방 조치로, 모든 네트워크에서 모든 스마트 계약 기능을 일시 중지했습니다. 우리 팀은 적극적으로 조사 중이며 곧 업데이트를 제공할 것입니다. 인내해 주셔서 감사합니다. — Bunni (@bunni_xyz) 2025년 9월 2일 2025년 2월에 설립된 BunniXYZ는 자동화된 마켓 메이커 Uniswap v4를 기반으로 하며, 주로 이더리움과 Unichain 블록체인을 사용합니다. DeFiLlama에 따르면 현재 크로스 체인 예치자산 총액(TVL)은 5000만 달러를 약간 넘지만, 8월 초에는 한때 8000만 달러를 초과했습니다. 대출 프로토콜 Euler의 공동 창업자인 Michael Bentley는 트윗을 통해 사용자들에게 Bunni에서 자금을 인출하라고 조언하면서, DEX가 Euler 안팎으로 자금을 재조정하지만 대출 프로토콜은 "영향을 받거나 위험에 처하지 않았다"고 덧붙였습니다. Euler는 2023년에 해커들이 거의 2억 달러를 훔친 대규모 취약점 공격을 겪었으며, 그 대부분은 나중에 회수되었습니다. 무슨 일이 있었나요? 온체인 분석가이자 공동 창업자인 Victor Tran에 따르면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:51
리플과 튠스, 더 빠른 국경 간 결제를 위한 글로벌 금융 파트너십 확대
리플과 툰스, 더 빠른 국경 간 결제를 위한 글로벌 금융 파트너십 확대라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리플의 툰스와의 확장된 협력은 글로벌 자금 이동의 강력한 새 시대를 열어, 더 빠르고, 더 안전하며, 투명한 크로스 보더 거래와 전 세계 금융 연결성에 대한 전례 없는 접근을 제공합니다. 리플-툰스 협력으로 안전하고 투명한 국경 간 자금 이동 실현 리플은 싱가포르 기반 결제 인프라 제공업체인 툰스와의 갱신된 협력을 통해 글로벌 금융에서의 역할을 확장하고 있습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/ripple-and-thunes-expand-global-finance-partnership-to-power-faster-cross-border-payments/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:44
Coinbase, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla 및 BlackRock에 연동된 새로운 인덱스에 대한 선물 출시
이 게시물 Coinbase가 Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla 및 BlackRock과 연계된 새로운 지수에 대한 선물을 출시했다는 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Coinbase는 미국 기술주와 암호화폐 ETF의 가격을 단일 상품으로 추적하는 새로운 선물 계약을 출시하고 있습니다. 이 새로운 상품은 Mag7 + 암호화폐 주식 지수 선물이라고 불리며, 항상 별도로 거래되었던 두 시장인 주식과 암호화폐를 하나의 거래 가능한 월간 계약으로 통합합니다. 이와 같은 미국 상장 파생상품은 전례가 없었습니다. 이는 주요 기술주와 암호화폐 익스포저를 혼합합니다. 이 계약은 현금 결제되며, 각 단위는 $1 x 지수 가격을 추적합니다. 지수가 $3000에 도달하면 각 선물 계약은 $3000의 가치를 갖습니다. Coinbase의 보도 자료에 따르면, 이 상품은 자본 효율적이며 두 섹터 모두에 걸쳐 다각화된 리스크 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. Coinbase는 기술주와 암호화폐 ETF를 하나의 지수로 결합 Coinbase는 이 새로운 지수가 상위 7개 미국 기술주(일명 "매그니피센트 7")와 자사의 Coinbase(COIN) 주식, 그리고 두 개의 암호화폐 ETF를 포함한 총 10개 구성 요소로 이루어져 있다고 확인했습니다. 구성 요소는 다음과 같습니다: Apple(AAPL) Microsoft(MSFT) Alphabet(GOOGL) Amazon(AMZN) Nvidia(NVDA) Meta(META) Tesla(TSLA) Coinbase(COIN) iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT) iShares Ethereum Trust ETF(ETHA) 각 구성 요소는 총 지수의 10%인 동일한 가중치를 갖습니다. 어떤 단일 주식이나 ETF도 혼합을 지배하지 않습니다. Coinbase는 이를 통해 투자자들이 특정 회사나 자산에 과도하게 노출되는 것을 피할 수 있다고 말했습니다. 그러나 분기별 재조정 사이에 가중치는 10% 이상 또는 이하로 이동할 수 있습니다. 3개월마다 모든 가중치는 각각 10%로 재설정됩니다. 공식 지수 제공업체는 MarketVector로, 이 상품을 유지하고 재조정할 것입니다. Coinbase는 이 지수가 "기술과 암호화폐를 결합한 테마 익스포저", "단일 상품에서의 다각화", "멀티 자산 리스크 관리 도구"를 원하는 투자자들을 위해 설계되었다고 말했습니다. 거래소는 이 출시를 "...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:31
트럼프, 관세 항소에 대한 신속한 대법원 판결을 강제할 계획이라고 밝혀
트럼프가 관세 항소에 대한 신속한 대법원 판결을 강제할 계획이라고 밝혔다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프는 화요일 백악관에서 이미 법원을 통해 절반 정도 진행된 사건에 대해 대법원에 긴급 판결을 요청하고 있다고 말했으며, 이는 그의 전체 관세 프로그램에 구멍을 낼 수 있는 사안입니다. 기자들에게 트럼프는 자신의 관세 권한을 차단한 판결에 대한 항소가 빨리 해결되어야 한다고 말했습니다. "우리는 내일 대법원에 갈 것입니다. 왜냐하면 조기 결정이 필요하기 때문입니다,"라고 그는 말했습니다. 그는 "조기 허가"와 "신속한 판결"을 요청할 것이라고 덧붙였습니다. 이는 모두 금요일 미국 연방 순회 항소법원이 내린 결정과 관련이 있습니다. 7대 4 분할 판결에서, 법원은 트럼프가 사용해 온 대부분의 관세, 특히 국제 비상 경제 권한법을 통해 부과된 관세를 시행할 권한이 없다고 말했습니다. 판사들은 수입품에 세금을 부과할 권한은 의회에만 있으며, 트럼프의 조치는 대통령 권한의 한계를 넘어섰다고 말했습니다. 이 판결은 행정부가 대법원에서 이를 뒤집을 기회를 갖도록 10월 14일까지 중단됩니다. "관세를 없애면 우리는 제3세계 국가가 될 수 있습니다,"라고 트럼프는 말했습니다. 그는 법원이 신속하게 행동하지 않으면 미국 경제의 전체 금융 구조가 붕괴될 수 있다고 주장했습니다. "우리나라의 금융 구조가 위태롭습니다,"라고 그는 말했습니다. 트럼프는 시장이 법원 판결에 반응하고 있다고 주장합니다 시장 지수가 하락한 지 몇 시간 후 발언한 트럼프는 그 하락을 법원의 결정 탓으로 돌렸습니다. "주식 시장이 그 때문에 하락했습니다. 주식 시장은 관세가 필요하기 때문입니다,"라고 그는 기자들에게 말했습니다. "그들은 관세를 원합니다." 그는 이 주장을 뒷받침할 시장 데이터를 제시하지 않았지만, 이 판결이 관세 보호를 기대해 온 트레이더와 투자자들을 불안하게 했다고 말했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:25
유럽 규제 기관, 토큰화된 주식에 경고하고 안전장치 필요성 강조
유럽 규제 기관, 토큰화된 주식에 경고하며 안전장치 필요성 강조 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 요약하자면 토큰화된 자산 시장은 현재 전 세계적으로 약 6000억 달러의 가치가 있습니다. 유럽은 고정 수익 발행을 주도하며 2024년 총 발행량의 절반 이상을 차지합니다. 그러나 규제 기관들은 혁신과 투자자 보호 사이의 균형을 맞추려 노력하고 있습니다. 유럽 연합의 최고 시장 규제 기관은 분산 원장에 금융 상품을 디지털로 표현하는 토큰화가 글로벌 시장에서 계속해서 관심을 끌고 있는 가운데, 금융 혁신과 투자자 보호 사이의 균형을 요구하고 있습니다. 유럽 증권시장 감독청의 집행 이사인 나타샤 카제나브는 월요일, 분산 원장 기술에 의해 주도되는 금융 시장의 변화가 유망하지만 안전장치가 필요하다고 말했습니다. "토큰화는... 우리 시장의 변혁적 변화를 가져올 수 있습니다,"라고 그녀는 말했습니다. "규제 기관과 정책 입안자들에게 우선순위는 이러한 혁신이 투자자의 이익을 보호하고 금융 안정성을 유지하는 프레임워크 내에서 발전하도록 보장하는 것이어야 합니다." 업계 수치에 따르면, 유럽은 이미 글로벌 토큰화된 고정 수익 발행의 절반 이상을 차지하며, 작년에는 30억 유로(35억 달러)로 3배 증가했습니다. 글로벌 토큰화된 자산 시장은 약 6000억 달러로 추정되며, 앞으로 몇 년 동안 성장이 예상됩니다. 독일에서는 재무부가 디지털 채권을 시범 운영했으며, 프랑스의 소시에테 제네랄과 스페인의 산탄데르는 2019년에 이미 커버드 본드용 보안 토큰을 선보였습니다. 유럽 투자 은행은 2022년 룩셈부르크 증권 거래소에서 디지털 채권을 발행했습니다. 다른 관할권들도 빠르게 움직이고 있습니다. 미국에서는 2021년에 첫 번째 SEC 등록 토큰화된 머니 마켓 펀드가 출시되었습니다. 토큰화된 펀드는 올해 80% 급증하여 현재 약 70억 달러의 운용 자산을 대표하고 있습니다. 기술 기업들도 참여하고 있습니다. 구글은 최근 토큰화와 실시간 정산을 지원하도록 설계된 기관급 원장을 공개하여 이 트렌드가 얼마나 주류가 되고 있는지 강조했습니다. 다른 프로젝트들은 더 논란이 많았습니다. 로빈후드는 7월에 "토큰화된 주식"을 제공한 것으로 비난을 받았습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:09
Anthropic, 단 5개월 만에 130억 달러 조달로 기업 가치를 1830억 달러로 3배 증가
Anthropic이 단 5개월 만에 130억 달러를 조달하여 기업 가치를 1830억 달러로 3배 증가시켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Anthropic은 상승세를 타고 있습니다. Amazon의 지원을 받고 전 OpenAI 임원들이 운영하는 이 AI 기업은 화요일에 130억 달러의 자금을 조달했으며, 이로써 기업 가치가 1830억 달러에 이르게 되었다고 확인했습니다. 이는 3월 대비 3배 증가한 수치로, 2025년 실리콘 밸리에서 지금까지 본 가장 빠른 기업 가치 상승 중 하나입니다. 이번 자금 조달은 Iconiq, Fidelity Management & Research, Lightspeed Venture Partners가 주도했습니다. Altimeter, General Catalyst, Coatue와 같은 대형 투자자들도 자금을 투입했습니다. Anthropic의 재무 책임자인 Krishna Rao는 이번 자금 조달이 회사와 투자자들이 얼마나 긴밀하게 협력하고 있는지를 보여준다고 말했습니다. "이번 자금 조달은 우리의 재무 성과에 대한 투자자들의 특별한 신뢰와 우리의 전례 없는 성장을 계속 촉진하기 위한 협력 관계의 강도를 보여줍니다,"라고 Krishna는 말했습니다. Claude 출시로 성장에 불을 지피다 2023년 3월 Claude가 발표된 이후, Anthropic의 기업 가치는 수직 상승했습니다. 회사는 현재 30만 개 이상의 비즈니스 고객을 보유하고 있으며, 8월 기준 연간 환산 수익이 50억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 이는 연초 10억 달러에서 크게 증가한 수치로, 12개월도 안 되는 기간 동안 5배 증가한 것입니다. Anthropic은 CEO Dario Amodei를 포함해 OpenAI에서 일했던 사람들에 의해 설립되었습니다. 이는 두 회사 간의 경쟁이 빠르게 가열되고 있기 때문에 중요합니다. OpenAI는 2022년 말 ChatGPT를 출시한 이후 계속해서 헤드라인을 장식하고 있습니다. CNBC의 보도에 따르면, 5000억 달러 가치의 주식 매각을 준비 중입니다. 3월에 OpenAI는 3000억 달러 기업 가치에 400억 달러 자금 조달을 확정했으며, 이는 민간 기술 기업 중 역대 최대 규모입니다. 지난달에는 같은 라운드와 연계된 83억 달러를 추가로 모았습니다. 한편, OpenAI는 이전 모델보다 더 빠르고 "훨씬 더 유용하다"고 주장하는 GPT-5를 출시했습니다. 하지만 모두가 만족하는 것은 아닙니다. 일부...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:01
