탈중앙화 거래소 BunniXYZ, 유동성 취약점으로 840만 달러 손실

탈중앙화 거래소 BunniXYZ, 유동성 취약점으로 840만 달러 손실 기사가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 요약하자면 탈중앙화 거래소 BunniXYZ가 유동성 기반 보안 취약점으로 840만 달러를 잃은 것으로 보고되었습니다. 이 DEX는 네트워크의 모든 스마트 계약 활동을 일시 중지하고 공격을 "적극적으로 조사 중"입니다. 해커들은 취약점을 이용하기 위해 Bunni의 "유동성 곡선"(LDF라고도 알려진)을 조작한 것으로 보고되었습니다. 탈중앙화 거래소(DEX) BunniXYZ는 유동성 기반 보안 취약점으로 840만 달러를 잃은 것으로 보고되었습니다. 온체인 보안 회사 Hacken에 따르면, DEX 자금 중 600만 달러가 Unichain 블록체인을 통해, 240만 달러가 이더리움을 통해 도난당했습니다. 모든 Unichain 자금은 이후 Across Protocol을 사용하여 이더리움으로 브릿지되었습니다. BunniXYZ는 트윗을 통해 공격을 확인하며, 네트워크의 모든 스마트 계약 기능을 일시 중지했으며 공격 상황을 "적극적으로 조사 중"이라고 밝혔습니다. 또한 곧 업데이트를 제공할 것이라고 덧붙였습니다. 🚨 Bunni 앱이 보안 취약점의 영향을 받았습니다. 예방 조치로, 모든 네트워크에서 모든 스마트 계약 기능을 일시 중지했습니다. 우리 팀은 적극적으로 조사 중이며 곧 업데이트를 제공할 것입니다. 인내해 주셔서 감사합니다. — Bunni (@bunni_xyz) 2025년 9월 2일 2025년 2월에 설립된 BunniXYZ는 자동화된 마켓 메이커 Uniswap v4를 기반으로 하며, 주로 이더리움과 Unichain 블록체인을 사용합니다. DeFiLlama에 따르면 현재 크로스 체인 예치자산 총액(TVL)은 5000만 달러를 약간 넘지만, 8월 초에는 한때 8000만 달러를 초과했습니다. 대출 프로토콜 Euler의 공동 창업자인 Michael Bentley는 트윗을 통해 사용자들에게 Bunni에서 자금을 인출하라고 조언하면서, DEX가 Euler 안팎으로 자금을 재조정하지만 대출 프로토콜은 "영향을 받거나 위험에 처하지 않았다"고 덧붙였습니다. Euler는 2023년에 해커들이 거의 2억 달러를 훔친 대규모 취약점 공격을 겪었으며, 그 대부분은 나중에 회수되었습니다. 무슨 일이 있었나요? 온체인 분석가이자 공동 창업자인 Victor Tran에 따르면...