SharpLink, 이더리움 트레저리를 837,230 ETH로 확장
SharpLink, 이더리움 트레저리를 837,230 ETH로 확장했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SharpLink Gaming(SBET)은 8월 마지막 주에 1억 7600만 달러 이상의 ETH를 구매했다고 공개했습니다. 이번 매수로 8월 31일 기준 총 보유량이 837,230 ETH로 증가했으며, 그 가치는 약 36억 달러에 달합니다. ETH 전략이 주목을 받고 있지만, 9월이 시작되면서 주식 및 기타 변동성 자산에 대한 위험 선호도가 감소함에 따라 회사의 주가 성과는 투자자들에게 큰 흥미를 주지 못했습니다. SharpLink의 1억 7600만 달러 이더 매수 열풍 미네소타 기반 기업인 SharpLink는 8월 25일부터 8월 31일 사이에 평균 가격 4,531달러에 39,008 ETH를 구매했습니다. 이 구매는 시장 내(ATM) 주식 프로그램을 통해 조달한 4,660만 달러로 부분적으로 자금을 조달했습니다. 스폰서 스폰서 SharpLink는 현금 대비 디지털 자산을 측정하는 ETH 집중도 비율이 3.94로 증가했으며, 이는 6월 초 이후 거의 두 배가 되었다고 보고했습니다. 이 수준에서 회사는 남은 7,160만 달러의 유동성을 완전히 배치한다고 가정할 때, 보유 현금 1달러당 약 4달러의 이더를 보유하고 있습니다. 새소식: SharpLink는 평균 가격 ~4,531달러에 39,008 ETH를 인수하여 총 보유량을 837,230 ETH(가치 ~36억 달러)로 늘렸습니다. 2025년 8월 31일 마감 주간 주요 하이라이트: → ATM 시설을 통해 4,660만 달러 조달 → 평균 가격 ~4,531달러에 39,008 ETH 추가 → 스테이킹... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2025년 9월 2일 회사가 6월 2일 이더리움 기반 트레저리 전략을 시작한 이후 누적 스테이킹 보상은 2,318 ETH에 도달했습니다. Joseph Chalom 공동 CEO는 "우리는 정확하게 트레저리 전략을 계속 실행하고 있으며, ETH 보유량을 늘리고 일관되게 스테이킹 보상을 얻고 있습니다. 우리는 자본 조달 이니셔티브에서 기회를 포착하고 주주 가치를 극대화하기 위해 시장 상황을 면밀히 모니터링할 것입니다"라고 말했습니다. 주간 ETH 및 자본 요약 / 출처: SharpLink SharpLink의 이더리움 트레저리 수단으로의 전환은 Consensys, Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo 및...이 주도한 4억 2500만 달러의 비공개 투자 라운드 이후 5월에 가속화되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 11:27
므누신, 연방준비제도 의장 선정을 위한 인터뷰 시작
상세 정보: https://coincu.com/news/mnuchin-interviews-fed-chair-candidates/
Coinstats
2025/09/03 11:15
전략 풀, 비트코인에 4억 5천만 달러 투자, 벤치마크 '매수' 등급 재확인
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "전략, 비트코인에 4억 5천만 달러 투자, 벤치마크 '매수' 등급 재확인" 게시물이 등장했습니다. 요약하자면 전략은 4억 5천만 달러 상당의 비트코인을 구매했습니다. 벤치마크 분석가들은 자체 부과된 제한이 "연쇄 반응"을 촉발했다고 말했습니다. 이 회사는 S&P 500의 다음 재조정에 포함될 수 있습니다. 보도 자료에 따르면, 전략은 최근 4억 5천만 달러 상당의 4,000 비트코인을 구매했으며, 이번 최신 인수를 위한 자금은 주로 보통주 발행을 통해 조달했습니다. 버지니아주 타이슨스 코너에 본사를 둔 이 회사는 현재 약 706억 달러 상당의 636,500 비트코인을 보유하고 있습니다. 전략은 4억 2,500만 달러의 보통주를 판매했으며, 이는 4,650만 달러의 우선주와 비교됩니다. 전략은 비트코인 구매 자금을 조달하기 위한 다양한 방법을 고안해 왔지만, 전통적으로 회사는 비축량을 늘리는 방법으로 보통주 주주들에게 의존해 왔습니다. 최근 몇 주 동안, 전략이 기업 전략을 수정함에 따라 이러한 관행이 큰 주목을 받았습니다. 비트코인 구매 회사는 자체 부과한 제약을 수정했는데, 이는 주식이 비트코인 보유량보다 2.5배 미만의 프리미엄으로 거래될 때 보통주 주주들의 지분 희석을 방지했습니다. 이 조치는 규율을 전달하기 위한 것이었지만, 최근 수정 사항에 따르면 전략은 "달리 유리하다고 판단될 때" 보통주를 발행할 수 있습니다. 야후 파이낸스에 따르면 월요일 전략 주식은 약 346달러에 거래되었습니다. 회사의 주가는 지난 달 372달러에서 거의 5.5% 하락했습니다. 11월에는 미국 대통령 선거 이후 전략의 주가가 최고 543달러까지 급등했습니다. 월요일 메모에서 투자 은행 벤치마크의 분석가들은 소매 투자자들의 불안을 인정했습니다. 그러나 그들은 전략의 게임 계획이 집행 의장이자 공동 창업자인 마이클 세일러에 의해 잘못 관리되고 있다는 투자자들의 우려는 잘못된 것이라고 말했습니다. "비트코인 전략 회사들이 급증하는 가운데, MSTR은 업계 표준이자 벤치마크로 남아 있다"고 그들은 "매수" 등급과 705달러의 목표가를 유지하면서 썼습니다. 세일러 트래커에 따르면, 전략의 순자산 가치 대비 배수로 통칭되는 회사의 mNAV는 월요일 기준 1.5배였습니다. 지난 1년 동안, 전략은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 11:12
인도, 글로벌 암호화폐 보고 규칙 시행 준비
인도가 글로벌 암호화폐 보고 규칙을 시행할 준비를 한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인도는 자동 데이터 공유, 더 엄격한 규정 준수 및 더 큰 규제 투명성을 가능하게 하는 글로벌 프레임워크를 채택하여 해외 암호화폐 자산에 대한 광범위한 감독을 시행할 예정입니다. 인도, 숨겨진 해외 암호화폐 자산을 드러내기 위해 글로벌 프레임워크 채택 디지털 자산에 대한 글로벌 세금 감시가 강화되고 있으며, 인도는 해외 암호화폐 보유에 대한 감독을 확대할 준비를 하고 있습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/india-prepares-to-enforce-global-crypto-reporting-rules/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 11:02
비트코인, XRP, 도지코인, '탐욕' 심리 회귀와 함께 상승; 이더리움 보합세 — 분석 회사, '깊은' BTC 조정에 대한 견해 제시
기관 투자자들이 수백만 달러를 투입하면서 주요 암호화폐들이 화요일에 상승했습니다.더 읽기
Coinstats
2025/09/03 11:00
Linea 토큰 할당: 서지 캠페인 참가자를 위한 흥미로운 보상 공개
BitcoinWorld Linea 토큰 할당: 서지 캠페인 참가자를 위한 흥미로운 보상 공개 암호화폐 세계는 Consensys가 개발한 혁신적인 레이어 2 네트워크인 Linea의 흥미로운 소식으로 떠들썩합니다. Linea 토큰 할당에 관한 중요한 발표가 유동성 공급자와 DeFi 애호가들의 관심을 사로잡았습니다. 이 움직임은 Linea 생태계 내의 인센티브를 재구성하여 초기 지지자들에게 상당한 보상을 약속합니다. Linea 토큰 할당 및 서지 캠페인 이해하기 Linea는 이더리움의 확장성과 효율성을 향상시키기 위해 설계된 최첨단 레이어 2 솔루션입니다. 메인넷 외부에서 트랜잭션을 처리함으로써 더 빠른 속도와 낮은 수수료를 제공합니다. 최근 Linea는 헌신적인 커뮤니티에 상당한 보상을 발표하며 큰 반향을 일으켰습니다: 총 LINEA 토큰 공급량의 4%가 Linea 서지 캠페인 참가자들에게 분배될 예정입니다. Linea 서지 캠페인은 단순한 일회성 이벤트가 아닙니다; 이는 전략적이고 장기적인 인센티브 프로그램입니다. 주요 목표는 Linea 네트워크 내에서 강력하고 활기찬 유동성 환경을 조성하는 것입니다. 사용자들이 유동성을 제공하도록 장려함으로써, Linea는 분산 애플리케이션을 위한 더 강력하고 탄력적인 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 지난 주, 이 과정에서 중요한 단계가 완료되었습니다: 자격을 갖춘 주소들이 소울바운드 토큰(SBT)을 받았습니다. 이 독특하고 양도할 수 없는 토큰들은 참여 증명과 미래 자격의 증거로 작용합니다. 이것들을 결국 실제 LINEA 토큰으로 교환될 명예의 디지털 배지로 생각하세요, Linea 토큰 할당의 가치를 확고히 합니다. 왜 이 Linea 토큰 할당이 게임 체인저인가? 총 토큰 공급량의 4%를 유동성 공급자에게 할당하기로 한 결정은 단순한 제스처 이상입니다; 이는 Linea의 성장을 위한 전략적 기둥입니다. 이 상당한 Linea 토큰 할당은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다: 성장 촉진: 유동성에 직접 보상함으로써, Linea는 더 깊은 자본 풀을 장려하여 네트워크를 dApp과 사용자들에게 더 매력적으로 만듭니다. 커뮤니티 권한 부여: 활성 참가자들의 손에 직접 토큰을 넣어줌으로써, Linea 커뮤니티 내에서 소유권과 참여 의식을 조성합니다. 장기 비전: 서지 캠페인의 확장된 특성은 Linea의 지속 가능한 성장과 생태계에 대한 지속적인 지원에 대한 약속을 보여줍니다. 공정한 분배: SBT를 사용하면 단순한 투기 거래자가 아닌, 네트워크의 건강에 기여한 진정한 참가자들에게 보상이 돌아가도록 보장합니다. 이 접근 방식은 Linea가 탈중앙화 및 커뮤니티 주도 플랫폼을 구축하는 데 대한 약속을 강조합니다. 네트워크의 이익과 사용자들의 이익을 일치시켜 미래 개발을 위한 강력한 시너지를 창출합니다. Linea 토큰 할당은 참가자들에게 무엇을 의미하나요? Linea 서지 캠페인에 적극적으로 참여한 사람들에게, 이 발표는 그들의 노력에 대한 중요한 검증입니다. SBT 수령은 LINEA 토큰 몫을 받는 것을 향한 실질적인 단계를 표시합니다. LINEA 토큰의 정확한 교환 날짜는 아직 발표되지 않았지만, Linea 토큰 할당의 확인은 명확성과 흥분을 제공합니다. 참가자들은 토큰 생성 이벤트와 SBT 교환 메커니즘에 관한 업데이트를 위해 공식 Linea 채널을 주시해야 합니다. 이는 초기 지지자들이 자신의 기여 가치를 실현하고 Linea 네트워크의 미래에 필수적인 이해관계자가 될 수 있는 기회입니다. 이점이 명확하지만, 참가자들은 항상 사기에 대해 경계해야 합니다. 공식 Linea 소스의 정보만 신뢰하세요. SBT로 시작하는 프로젝트의 신중한 출시는 안전하고 공정한 분배 과정을 보장하기 위한 사려 깊은 접근 방식을 보여줍니다. 레이어 2 환경에서 Linea 토큰 할당의 미래 영향 서지 참가자들을 위한 전략적 Linea 토큰 할당은 경쟁적인 레이어 2 공간에서 Linea를 강력한 플레이어로 위치시킵니다. 유동성과 커뮤니티 참여를 우선시함으로써, Linea는 네트워크가 효과적으로 생태계를 부트스트랩할 수 있는 방법에 대한 선례를 세우고 있습니다. 이 이니셔티브는 다른 신흥 레이어 2 솔루션들이 유사한 장기 인센티브 모델을 채택하도록 영감을 줄 수 있습니다. 확장 가능하고 효율적인 블록체인 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, Linea의 접근 방식은 지속 가능한 생태계 개발을 위한 청사진 역할을 할 수 있습니다. 이 할당의 성공은 Linea가 사용자를 유치하고 유지하는 능력의 핵심 지표가 될 것이며, 다른 주요 레이어 2 네트워크들과 함께 그 위치를 공고히 할 것입니다. 결론적으로, Linea가 LINEA 토큰 공급량의 4%를 서지 캠페인 참가자들에게 할당한다는 발표는 레이어 2 네트워크에 있어 중요한 순간입니다. 이 전략적 Linea 토큰 할당은 초기 유동성 공급자들에게 보상할 뿐만 아니라 네트워크의 지속적인 성장과 탈중앙화를 위한 강력한 기반을 마련합니다. 활기찬 커뮤니티를 조성하고 적극적인 참여를 장려함으로써, Linea는 블록체인 확장성과 DeFi의 미래에 중요한 영향을 미칠 준비가 되어 있습니다. Linea 토큰 할당에 관한 자주 묻는 질문 다음은 Linea의 최근 발표에 관한 일반적인 질문들입니다: Linea 서지 캠페인이란 무엇인가요? Linea 서지 캠페인은 레이어 2 네트워크인 Linea가 생태계 내의 유동성 공급자를 유치하고 보상하기 위해 설계한 장기 인센티브 프로그램입니다. LINEA 토큰 공급량 중 얼마가 서지 참가자들에게 할당되나요? Linea는 총 LINEA 토큰 공급량의 4%가 Linea 서지 캠페인의 자격을 갖춘 참가자들에게 할당될 것이라고 발표했습니다. 이 맥락에서 소울바운드 토큰(SBT)이란 무엇인가요? SBT는 자격을 갖춘 Linea 서지 참가자들에게 발행된 독특하고 양도할 수 없는 토큰입니다. 이들은 자격 증명으로 작용하며 미래에 실제 LINEA 토큰으로 교환될 수 있습니다. LINEA 토큰은 언제 분배되나요? SBT는 이미 발행되었지만, SBT를 LINEA 토큰으로 교환하는 정확한 날짜는 아직 발표되지 않았습니다. 참가자들은 업데이트를 위해 공식 Linea 채널을 모니터링해야 합니다. 할당된 LINEA 토큰을 받을 수 있도록 어떻게 보장할 수 있나요? 공식 규칙에 따라 Linea 서지 캠페인에 참여했고 SBT를 받았는지 확인하세요. 토큰 교환 과정에 대한 Linea의 공식 발표를 항상 따르고 비공식 링크나 사기에 주의하세요. Linea의 토큰 할당에 관한 이 업데이트가 통찰력 있다고 생각하시나요? 레이어 2 공간에서의 이러한 흥미로운 발전에 대해 동료 암호화폐 애호가들에게 알리기 위해 소셜 미디어에서 이 기사를 네트워크와 공유하세요! 최신 암호화폐 시장 트렌드에 대해 더 알아보려면, 이더리움 레이어 2 가격 움직임을 형성하는 주요 발전에 관한 우리의 기사를 살펴보세요. 이 게시물 Linea 토큰 할당: 서지 캠페인 참가자를 위한 흥미로운 보상 공개는 BitcoinWorld에 처음 등장했으며 Editorial Team에 의해 작성되었습니다.
Coinstats
2025/09/03 10:55
윈펑 파이낸셜, 준비금 자산으로 10,000 ETH 인수
윈펑 파이낸셜, 준비금 자산으로 10,000 ETH 인수 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 잭 마와 연관된 윈펑 파이낸셜이 준비금에 10,000 ETH를 추가했습니다. ETH 인수는 기관의 암호화폐 지원을 강화합니다. 홍콩 암호화폐 시장 신뢰도가 이번 투자로 상승했습니다. 알리바바 창업자 잭 마와 연관된 홍콩 기반 윈펑 파이낸셜이 준비금 자산으로 4400만 달러 상당의 10,000 이더리움(ETH)을 구매했습니다. 이번 인수는 디지털 통화에 대한 기관 신뢰도 증가를 강조하며, ETH 가격에 영향을 미치고 아시아 전역의 더 넓은 시장 채택 추세에 영향을 줄 가능성이 있습니다. 윈펑 파이낸셜의 4400만 달러 이더리움 투자 이 회사의 최근 인수는 아시아 기관들의 블록체인 기술에 대한 중요한 지지를 나타냅니다. 이러한 행동은 암호화폐에 대한 기관의 개방성 증가를 강조하며, 홍콩의 지원적인 디지털 자산 환경 속에서 ETH에 상승 압력을 가할 가능성이 있습니다. 잭 마나 윈펑의 임원들과 같은 주요 인물들의 공식 성명은 없지만, 이 제출은 기관이 ETH를 그들의 금융 전략과 통합하는 데 중점을 두고 있음을 강조합니다. 더 넓은 시장과 커뮤니티 반응은 이더리움 생태계 내에서 기관 참여 증가를 기대하며 조심스럽게 낙관적인 상태를 유지하고 있습니다. "이사회는 ETH를 회사의 전략적 준비금 자산으로 포함시키는 것이 웹3.0을 포함한 프론티어 영역으로의 확장에 관한 그룹의 레이아웃과 일치하며, 실물 연계 자산(RWA) 토큰화 활동에 대한 핵심 인프라 지원을 제공한다고 믿습니다." - 윈펑 파이낸셜 이사회, 공식 성명 이더리움 시장 업데이트: 현재 가격 및 미래 전망 알고 계셨나요? 윈펑 파이낸셜의 인수는 기관 관심을 높이는 테슬라의 암호화폐 구매와 유사하며, 시장 심리에 긍정적인 영향을 미치는 마이크로스트래티지의 비트코인 할당과 유사합니다. 이더리움의 현재 시장 데이터는 ETH당 4,340.88달러, 시가총액 5,239억 7천만 달러, 24시간 거래량 392억 4천만 달러를 반영합니다. 최근 성과는 24시간 동안 0.22% 증가했지만, 7일 동안 5.29% 감소했습니다. 코인마켓캡 데이터에 따르면 이더리움의 90일 성과는 65.31%의 상당한 성장을 유지하고 있습니다. 이더리움(ETH), 일일 차트, 2025년 9월 3일 11시 41분(KST) 코인마켓캡 스크린샷...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 10:51
WLFI, 출시 후 가격 하락에 토큰 소각 제안: 다음은 무엇인가?
WLFI, 출시 후 가격 하락에 토큰 소각 제안: 다음은 무엇인가? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: World Liberty Financial은 $WLFI 유통 공급량을 줄이고 장기적 가치를 높이기 위한 바이백 프로그램을 제안했습니다. 이 제안은 이번 주 출시 후 WLFI 가격이 급격히 하락한 후 나왔습니다. 일부 트레이더들은 새로 출시된 WLFI 토큰 주변에서 내부자 활동과 가격 조작 가능성에 대해 우려를 제기했습니다. World Liberty Financial(WFLI)는 $WFLI의 공급을 줄이고 토큰의 장기적 가치를 높이는 데 도움이 될 바이백 소각 프로그램 계획을 제안했습니다. 이 계획은 프로젝트 자체 유동성 준비금에서 수집된 수수료를 사용하여 일련의 바이백을 자금 조달할 것입니다. 구매 후, 프로그램은 이를 소각하고 공급을 줄일 것입니다. 이 제안은 공매도자들이 토큰을 매도하면서 이번 주 출시 후 WLFI 가격이 급격히 하락한 후 나왔습니다. WLFI는 $0.331의 고점에서 $0.210의 저점까지 약 36% 하락했으며, 이후 $0.229로 약간 회복되었습니다. WFLI, 토큰 소각 거버넌스 제안 발표 World Liberty Financial은 이더리움 블록체인, BNB Chain 및 솔라나 유동성 풀에서 생성된 모든 수수료를 활용하여 WLFI 토큰을 재구매하는 계획을 제안했습니다. 승인될 경우, 이 계획은 시장에서 이용 가능한 WLFI 토큰의 수를 줄일 것입니다. 프로젝트는 이것이 장타매매 홀더에게 더 큰 소유권 지분을 제공하고 토큰의 희소성을 플랫폼 사용과 직접 연결할 것이라고 밝혔습니다. 내부자 활동 및 $WLFI 가격 조작 가능성 일부 트레이더들은 새로 출시된 WLFI 토큰 주변에서 내부자 활동과 가격 조작 가능성에 대해 우려를 제기했습니다. X에서 StarPlatinumSOL이라는 이름으로 게시한 사용자는 특정 홀더들이 더 넓은 시장 하락 전에 토큰을 판매했을 수 있다는 지갑 활동을 인용하며 내부자 거래 패턴을 감지했다고 주장했습니다. 출처: X 플랫폼의 다른 사람들은 World Liberty Financial과 공개적으로 연관된 Eric Trump을 비판했습니다. 이에 대한 응답으로...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 10:37
Coinbase, 암호화폐와 기술주를 결합한 신규 선물 인덱스 출시
암호화폐 거래소 코인베이스는 비트코인과 이더리움과 같은 주요 암호화폐와 암호화폐 기술 주식을 포함한 광범위한 디지털 자산을 추적하는 새로운 선물 지수를 출시함으로써 금융 서비스를 확장하고 있습니다. 이러한 움직임은 코인베이스가 [...] 관심 있는 소매 및 기관 투자자 모두를 위한 더 포괄적인 투자 도구를 만들려는 의도를 보여줍니다.
Crypto Breaking News
2025/09/03 09:58
Bravemorning Limited, TRX 스테이킹 확대로 Tron Inc. 통제력 강화
상세 정보: https://coincu.com/news/bravemorning-increases-trx-tron-stake/
Coinstats
2025/09/03 09:46
