2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
스테이블 코인 감독 부족? 노벨 경제학상 수상자, 잠재적 금융 위기 경고
스테이블 코인의 모멘텀이 전 세계적으로 계속 급증하는 가운데, 2014년 노벨 경제학상을 수상한 경제학자 장 티롤이 최근 이 분야의 "불충분한 감독"으로 인한 잠재적 금융 위기의 위험성에 대해 경고했습니다. 관련 기사: 테슬라, 한국 개인 투자자들이 암호화폐 관련 주식을 선호하면서 6억 5700만 달러 유출 경제학자, 수십억 달러 규모의 위기 경고 월요일, 장 티롤은 […]
Bitcoinist
2025/09/03 13:00
어떤 밈 코인이 가장 좋은 암호화폐 상승 가능성을 제공하는가
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "어떤 밈 코인이 가장 좋은 암호화폐 상승 가능성을 제공하는가" 광고     면책 조항: 아래 기사는 후원된 것이며, 여기에 표현된 견해는 ZyCrypto의 견해를 대표하지 않습니다. 독자들은 이 글에서 언급된 프로젝트와 관련된 조치를 취하기 전에 독립적인 연구를 수행해야 합니다. 이 기사는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 비트코인 반감기가 지나고 이더리움이 신고가를 향해 나아감에 따라, 관심은 알트코인으로 이동하고 있습니다. 밈 토큰이 다시 한번 주목받고 있으며, 도지코인(DOGE)은 여전히 원조 밈 거인으로 인정받고 있고 Pepeto(PEPETO)는 올해 가장 빠르게 성장하는 프리세일 중 하나로 부상하고 있습니다. 도지코인 가격 예측 모델은 일부 성장 가능성을 나타내지만, Pepeto는 단지 $0.000000150의 가격으로 시장에 진입하여 감사된 보안, 거래 수수료 0, 그리고 이미 라이브 상태인 스테이킹 보상을 제공합니다. 진짜 질문은 도지코인이 여전히 선두를 유지할 수 있는지, 아니면 Pepeto가 2025년 불 런을 정의할 준비가 된 밈 코인인지입니다. 2025년 도지코인 가격 도지코인이 여전히 트레이더들이 바라는 수익을 제공할 수 있을까요? 도지코인 가격은 장기 하락세에서 벗어나 약 $0.20에서 $0.21 사이의 저항선을 넘어서며 새로운 강세를 보여주고 있습니다. 현물 및 선물 시장 모두에서 거래량이 증가하고 있으며, 고래들이 다시 한번 축적하고 있습니다. 일부 도지코인 가격 예측 보고서는 DOGE가 이번 알트 시즌에 $2까지 오를 수 있다고 제안합니다. 그러나 $10 목표를 제시하는 도지코인에 관한 뉴스는 매우 비현실적입니다. 1,450억 개 이상의 토큰이 공급되어 있다면, 그것은 $1.45조의 시가총액을 의미하며, 이는 비트코인의 최고점보다 크고 Apple이나 Microsoft와 같은 기업들에 근접합니다. 도지코인이 강력한 커뮤니티 지원과 함께 상징적인 존재로 남아있지만, 그 거대한 규모는 또 다른 100배 움직임을 거의 불가능하게 만듭니다. 투명한 토크노믹스를 갖춘 Pepeto 실용성 Pepeto는 레이어 2가 아닌 이더리움 블록체인에 직접 구축되어 바닥 가격으로 시장에 진입하며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:23
BullZilla, 2개의 경쟁 코인 사이에서 2025년에 구매할 최고의 암호화폐 프리세일로 우세
BullZilla이 2025년 구매할 최고의 암호화폐 프리세일로 2개의 경쟁 코인 사이에서 우위를 차지했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 밈 코인은 암호화폐 시장에 폭발적으로 등장하여 인터넷 농담에서 초기 채택자들에게 인생을 바꾸는 부를 창출하는 주요 플레이어로 변모했습니다. 오늘날 투기적 투자가 넘쳐나는 환경에서 모든 투자자는 적은 자본을 인생을 바꾸는 수익으로 전환할 수 있는 최고의 암호화폐 프리세일을 찾고 있습니다. BullZilla($BZIL)는 2025년 8월 29일에 출시된 강력한 프리세일로 시장에 진입했습니다. 혁신적인 토크노믹스, 점진적 가격 엔진, 희소성을 유도하도록 설계된 Roar Burn 메커니즘을 갖춘 BullZilla은 단순한 워밍업 이상으로, 기하급수적 수익을 추구하는 사람들에게 진정으로 구매할 최고의 암호화폐 프리세일이 될 수 있습니다. Andy와 Ponke 같은 밈 코인이 계속해서 관심을 끌고 있지만, BullZilla은 흥분과 장기적인 커뮤니티 주도 전략을 결합한 지배적인 경쟁자로 빠르게 부상하고 있습니다. 시장을 긴급하게 살펴보는 투자자들에게 BullZilla 프리세일은 현재 구매할 최고의 암호화폐 프리세일을 대표하며, 잠재적인 1000배 성장을 위한 무대를 마련하고 있습니다. BullZilla: 1000배 기회 Bull Zilla은 "프로젝트 트리니티 붐"이라고 불리는 프리세일의 1단계 2단계를 진행하면서 밈 코인 생태계에서 계속해서 파장을 일으키고 있습니다. 현재 가격은 $0.00001242로, 프리세일은 이미 10만 달러 이상을 모금했으며, 폭발적인 잠재력에 베팅하는 300명 이상의 토큰 홀더를 유치했습니다. 초기 참가자들은 이미 1단계 B 출시에서 116%의 ROI를 경험했으며, 이는 프리세일의 점진적 가격 엔진과 성장하는 시장 흥분을 강조합니다. 1,000달러 투자로 구매자는 8051만 5천 개의 $BZIL 토큰을 확보할 수 있어 다음 급등에서 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다. 모멘텀은 여기서 멈추지 않습니다. BullZilla은 1단계 C에서 53.62%의 가격 상승을 경험할 것으로 예상되며, 토큰 가격이 $0.00001242에서 $0.00001908로 상승할 것입니다. 분석가들은 토큰이 상장 가격인 $0.008에 도달하면 ROI가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:16
언더독과 Crypto.com | 파생상품 북미 파트너, 미국에서 스포츠 예측 계약 출시
Underdog와 Crypto.com | Derivatives North America, 미국에서 스포츠 가격 예측 계약 출시를 위한 파트너십 체결이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 협력을 통해 미국 스포츠 팬들은 Underdog 앱을 사용하여 안전하고 연방 규정을 준수하며 CDNA 스포츠 이벤트 계약에 접근할 수 있게 됩니다. 고객들은 이제 모든 주요 리그의 스포츠 이벤트 계약에 대한 의견을 표현하고 교환할 수 있습니다. 미국에서 가장 빠르게 성장하는 스포츠 스타트업인 Underdog와 Crypto.com의 파트너이자 CFTC 라이선스를 보유한 거래소 및 청산소인 Crypto.com | Derivatives North America(CDNA)는 오늘 고객들이 Underdog를 통해 스포츠 이벤트 계약에 접근할 수 있게 될 것이라고 발표했습니다. 또한 Underdog의 기술이 CDNA 스포츠 이벤트 계약을 지원할 예정입니다. 이번 협력을 통해 미국 스포츠 팬들은 Underdog 앱을 사용하여 안전하고 연방 규정을 준수하며 CDNA 스포츠 이벤트 계약에 접근하고 좋아하는 스포츠 이벤트의 결과를 예측할 수 있게 됩니다. Underdog 창립자이자 CEO인 Jeremy Levine은 다음과 같이 말했습니다: "가격 예측 시장은 오랜만에 본 가장 흥미로운 발전 중 하나입니다. 아직 새롭고 발전 중이지만, 한 가지는 분명합니다 - 가격 예측 시장의 미래는 스포츠에 관한 것이 될 것이며, Underdog보다 스포츠를 더 잘 아는 곳은 없습니다." 고객들은 이제 NFL, 대학 풋볼, 미국 프로 농구협회(NBA), MLB 등 모든 주요 리그의 스포츠 이벤트 계약에 대한 의견을 표현하고 교환할 수 있습니다. 실시간 시세 업데이트를 통해 고객들은 즉시 반응하고 코트나 필드에서 일어날 일에 대한 생각을 표현할 수 있습니다. Crypto.com의 글로벌 자본 시장 책임자인 Travis McGhee는 다음과 같이 말했습니다: "Underdog와 파트너십을 맺어 전국의 고객들이 Underdog의 기술을 사용하여 거래할 수 있는 능력으로 스포츠 경험을 향상시키게 되어 기쁩니다 - 모두 하나의 앱에서 가능합니다. 우리는 스포츠 이벤트 계약을 제공한 최초의 회사였으며, Underdog와의 기술 파트너십은 CDNA의 혁신적인 제품에 더 많은 접근성을 제공할 것입니다." Underdog는 현재 판타지 스포츠, 스포츠북, 가격 예측 시장을 제공하는 유일한 기업입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:12
이더리움 트레저리 샤프링크, 홀딩스에 1억 7600만 달러 상당의 ETH 추가
이더리움 트레저리 SharpLink, 보유량에 1억 7600만 달러 상당의 ETH 추가라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 SharpLink Gaming은 지난주 더 많은 이더리움을 구매하여 1억 7600만 달러 상당의 ETH를 자사 트레저리에 추가했습니다. 나스닥 상장 기업은 5월에 ETH 축적에 초점을 맞추는 방향으로 전환했습니다. 이더리움은 많은 기업들이 자산을 매입함에 따라 8월에 신고가 경신을 기록했습니다. 이더리움 트레저리 SharpLink Gaming은 지난주 1억 7600만 달러 이상의 ETH를 보유량에 추가했다고 나스닥 상장 기업이 화요일에 발표했습니다. 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 둔 이 회사의 보유량은 8월 25일부터 8월 31일 사이에 39,008 ETH를 구매한 후 837,230 ETH로 증가하여 현재 약 36억 달러의 가치를 지니고 있다고 밝혔습니다. "우리는 자본 조달 이니셔티브에서 기회주의적인 접근을 유지하며 주주 가치를 극대화하기 위해 시장 상황을 계속 면밀히 모니터링할 것입니다,"라고 SharpLink의 공동 CEO인 Joseph Chalom이 성명에서 말했습니다. 새소식: SharpLink는 평균 가격 ~$4,531에 39,008 ETH를 인수하여 총 보유량을 837,230 ETH(약 36억 달러 가치)로 늘렸습니다. 2025년 8월 31일 마감 주간 주요 하이라이트: → ATM 시설을 통해 4,660만 달러 조달→ 평균 가격 ~$4,531에 39,008 ETH 추가→ 스테이킹... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2025년 9월 2일 공개 거래되는 SharpLink(SBET)는 화요일에 5% 이상 하락한 16.89달러에 거래되고 있었습니다. SharpLink의 주가는 주당 3달러 미만에 거래되던 5월 중순 이후 400% 이상 상승했습니다. 이 회사는 5월에 블록체인 기술 회사 Consensys가 주도하고 Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo, Pantera Capital이 참여하는 4억 2500만 달러 규모의 사모 투자(PIPE)를 통해 ETH를 구매할 것이라고 처음 발표했습니다. (공개: Consensys는 편집상 독립적인 Decrypt의 22개 투자자 중 하나입니다.) 한때 비교적 잘 알려지지 않은 도박 마케팅 회사였던 SharpLink는 5월에 Strategy(이전 MicroStrategy)의 모델을 따라 암호화폐 트레저리로 전환했습니다. Strategy는 수년간의 어려움과 낮은 주식...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:09
미국 증권거래위원회, CFTC 등록 기업의 현물 암호화폐 거래 경로 명확화
미국 증권거래위원회(SEC)와 CFTC가 등록된 기업들의 현물 암호화폐 거래를 위한 길을 열었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 최고 규제 기관들이 공동으로 현물 암호화폐 거래를 위한 길을 열었습니다. 이번 조치는 이전의 더 회의적이었던 행정부와는 완전히 다른 방향입니다. 등록된 거래소들은 이제 SEC 및 CFTC와 협력하도록 초대받았습니다. 미국 금융 시스템의 핵심으로 가는 관문이 활짝 열렸습니다. 획기적이고 조율된 움직임으로, 국가의 최고 시장 감시 기관들이 등록된 거래 플랫폼이 현물 암호화폐 자산을 다룰 수 있도록 공식적인 승인을 내렸으며, 이는 디지털 자산 산업에 새로운 혁신 친화적 시대를 알리는 강력한 전환점입니다. 화요일 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 공동 성명은 워싱턴의 암호화폐 접근 방식에 있어 구조적 변화의 가장 명확한 신호입니다. 이전 행정부에서는 이 산업이 주저함과 회의론으로 맞이했습니다. 이제 공공연히 암호화폐를 지지하는 도널드 트럼프 대통령이 임명한 규제 기관들 하에서, 디지털 자산이 기존 금융 시스템에 통합될 수 있는 넓고 명확한 길이 마련되고 있습니다. 최고 수준에서의 조율된 추진력 이는 시험적인 단계가 아니라 조율된 질주입니다. 기관들은 SEC의 "프로젝트 크립토"와 CFTC의 진행 중인 "크립토 스프린트" 하에서 그들의 리더들이 미국을 세계 최고의 암호화폐 허브로 확립하라는 트럼프 대통령의 임무를 적극적으로 추진하고 있다고 밝혔습니다. 규제 기관들은 기존의 규제된 거래소가 "특정 현물 암호화폐 자산 상품의 거래를 촉진하는 것이 금지되지 않는다"는 통일된 견해를 선언했습니다. 여기에는 CFTC에 등록된 지정 계약 시장(DCM)과 SEC에 등록된 국가 증권 거래소(NSE)가 포함됩니다. 월스트리트에 대한 명확한 초대로, 기관들은 이제 이러한 기관들이 어떻게 나아갈지 알아내기 위해 직원들에게 연락하도록 권장하고 있습니다. 이 움직임 뒤의 철학은 리더들 자신에 의해 명확히 표현되었습니다. "시장 참가자들은 그들이 거래하는 곳을 선택할 자유가 있어야 합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:03
미국 규제 당국, 마침내 현물 암호화폐 거래 승인 - 거래소들 호황 대비
미국 규제 기관, 마침내 현물 암호화폐 거래 승인 - 거래소들 호황 준비에 나서다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 규제 미국의 두 주요 시장 규제 기관이 디지털 자산에 대한 획기적인 조치를 취하여, 현물 암호화폐 상품이 기존 법률을 위반하지 않고 등록된 미국 거래소에 상장될 수 있음을 공동으로 확인했습니다. 이 발표는 워싱턴이 암호화폐 거래를 전통적인 금융 프레임워크에 통합하려는 가장 명확한 신호 중 하나입니다. 규제 기관의 어조 변화 이번 주 발표된 직원 성명에서, 미국 증권거래위원회와 CFTC는 그들의 관할 하에 있는 거래소 - 국가 증권 거래소 및 지정된 계약 시장 포함 - 가 특정 현물 암호화폐 자산의 거래를 촉진할 수 있다고 밝혔습니다. 이 명확화는 기본 상품뿐만 아니라 레버리지 및 마진 소매 거래와 같은 더 복잡한 구조도 포함합니다. 이전의 주의적 발언과 달리, 기관들은 이번 조치를 미국을 블록체인 혁신의 경쟁력 있는 허브로 전환하는 단계로 설정했습니다. 이 지침은 투자자 보호가 여전히 필수적이지만, 규제 명확성이 시장 참가자들이 미국 국경 내에서 자신감 있게 구축할 수 있도록 장려해야 한다고 강조합니다. 정책 추진에 의해 형성된 로드맵 이번 타이밍은 기관 간 조정이 몇 달간 이어진 결과입니다. 디지털 자산 시장에 관한 대통령 실무 그룹은 규제 기관들에게 해외 경쟁자들에게 뒤처질 위험을 강조하며 입장을 조율할 것을 촉구했습니다. 그 요청은 SEC의 프로젝트 크립토와 CFTC의 크립토 스프린트로 이어졌으며, 이는 규제 프레임워크를 신속하게 추진하기 위한 이니셔티브입니다. 공동 성명은 이러한 권고 사항을 효과적으로 이행하여, 미국 거래소가 더 이상 규정을 준수하는 현물 상품 상장에 주저할 필요가 없음을 강조합니다. 시장 참가자들은 또한 혁신을 지원하기 위해 신속하게 제출 서류를 검토하겠다고 약속한 직원들과 직접 상담하도록 초대받았습니다. 시장 인프라 지침 상장에 대한 녹색 신호와 함께, 규제 기관들은 운영 문제도 다루었습니다. 청산소는 고객 계정을 관리하기 위해 보관 기관과 협력할 수 있으며, 거래소는 투명성을 강화하기 위해 포괄적인 거래 데이터를 공유하도록 권장됩니다. 성명서는 또한 일관된 참조 가격의 중요성을 강조했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:01
Coindoo
2025/09/03 12:00
Crypto.com, 현금 수익률 및 제로 거래 수수료로 레벨 업 리워드 프로그램 개편
Crypto.com이 현금 수익과 제로 거래 수수료로 Level Up 보상 프로그램을 개편했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 거래소 뉴스 또한, Rewards+가 이제 Level Up에 포함되어 Crypto.com의 인센티브 프로그램을 더 간소화합니다. 이는 전 세계적으로 가장 큰 프로그램이며 구독 또는 CRO 스테이킹을 통해 접근할 수 있습니다. Crypto.com의 광범위한 사용자 보상 프로그램인 Level Up이 오늘 재설계되었습니다. 이제 현금 수익, 신용 및 직불 카드, 주식 및 암호화폐에 대한 거래 수수료 0을 제공합니다. 이는 전 세계적으로 가장 큰 프로그램이며 구독 또는 CRO 스테이킹을 통해 접근할 수 있습니다. Level Up 혜택은 세 가지 티어로 제공됩니다: Plus, Pro 및 Private. 구독 요금제는 월 $4.99부터 시작합니다. 혜택은 다음과 같습니다: 현금에 대해 최대 5% APY1 티어에 따라 Crypto.com Visa Signature® 신용 카드로 모든 구매에 대해 최대 6% CRO 캐시백2 Crypto.com 선불 카드로 모든 구매에 대해 최대 5% CRO 캐시백3 1.25%-2.5% 주식 이체 보너스4 최대 9.5% CRO 스테이킹5 Crypto.com 선불 카드에 대한 해외 거래 수수료 없음3 제로 커미션 주식 거래3 Crypto.com의 CEO이자 공동 창업자인 Kris Marszalek은 다음과 같이 말했습니다: "CRO는 전 세계적으로 가장 성과가 좋은 토큰 중 하나이며 Crypto.com 사용자를 위한 동등하게 매력적인 보상 프로그램을 받을 자격이 있습니다. Level Up 생성의 영감은 사용자가 Crypto.com 경험을 통해 부를 쌓는 것을 돕는 것이었습니다. 우리는 이 Level Up 업그레이드가 전 세계적으로 CRO 홀더 수의 대규모 증가로 이어질 것으로 예상합니다 — 수백만 명의 새로운 사용자에 이르는 수준으로." 또한, Rewards+가 이제 Level Up에 포함되어 Crypto.com의 인센티브 프로그램을 더 간소화합니다. 이는 고객이 이제 거래량에 의존하지 않고 Rewards+ 혜택을 받을 수 있음을 의미합니다. Level Up에 가입하면 이제 Earn Plus 혜택을 쉽게 얻을 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보고 레벨을 선택하여 시작하려면 Crypto.com Level Up을 방문하세요. *가용성 및 조건은 법적 조건 및 관할권 제한에 따릅니다. 참조...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 11:57
GitHub, 보안 캠페인을 위한 알림 강화
GitHub, 보안 캠페인을 위한 알림 기능 강화라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Joerg Hiller 2025년 09월 02일 11시 42분 GitHub는 보안 캠페인을 위한 개선된 알림 기능을 도입하여 쓰기 권한이 있는 개발자들이 모든 활동을 구독하지 않고도 업데이트를 받을 수 있게 했습니다. GitHub는 개발자 간 커뮤니케이션을 간소화하기 위해 보안 캠페인 알림 시스템의 중요한 개선 사항을 발표했습니다. GitHub 블로그에 따르면, 보안 캠페인과 관련된 저장소에 쓰기 권한이 있는 개발자들은 이제 모든 저장소 활동을 구독할 필요 없이 이메일 알림을 직접 받게 됩니다. 간소화된 알림 시스템 이전에는 개발자들이 보안 캠페인의 생성이나 만기 날짜에 대한 정보를 받기 위해 '모든 활동' 또는 '보안 알림'을 구독해야 했습니다. 이번 업데이트는 추가 단계를 제거하여 보안 알림을 처리하기에 가장 적합한 위치에 있는 개발자들이 자동으로 보안 팀의 우선순위에 대한 정보를 받을 수 있도록 합니다. 이러한 변화는 개발 팀 내 협업과 커뮤니케이션을 강화하는 것을 목표로 합니다. GitHub Copilot으로 보안 강화 GitHub의 보안 캠페인은 팀이 애플리케이션 보안 부채를 우선순위화하고 효율적으로 해결하도록 돕기 위해 설계되었습니다. 이 시스템의 주요 기능은 캠페인이 시작될 때 자동으로 수정 사항을 제안하는 GitHub Copilot Autofix입니다. 이 도구는 GitHub 코드 보안의 일부로, GitHub Enterprise Cloud 사용자에게 제공되며 문제 해결 과정을 가속화하기 위한 것입니다. 커뮤니티 참여 새로운 알림 시스템 외에도 GitHub는 커뮤니티로부터의 피드백을 장려하고 있습니다. 개발자와 사용자들은 GitHub 커뮤니티의 토론에 참여하여 보안 캠페인에 관한 경험과 제안을 공유하도록 초대받았습니다. 이러한 발전은 GitHub가 보안 조치를 강화하고 개발자들이 보안 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 지속적인 노력의 일환입니다. 보안 캠페인에 대한 더 자세한 정보는 GitHub 문서를 참조할 수 있습니다. 이미지 출처: Shutterstock 출처: https://blockchain.news/news/github-enhances-notifications-security-campaigns
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 11:17
