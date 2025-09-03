Conflux 제안, 상장 기업들을 생태계로 끌어들일 수 있어

Conflux 제안이 공개 기업을 생태계로 끌어들일 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블록체인 Conflux는 자사 생태계를 위한 새로운 장을 준비하고 있습니다. CFX 토큰을 지원하는 재단은 네트워크의 생태계 펀드가 상장 기업들과 연결되는 제안을 내놓았으며, 이는 프로젝트가 암호화폐 기반을 넘어 노출될 수 있게 해줍니다. 홍콩이나 미국 상장 기업에 집중했던 과거 이니셔티브와 달리, 새로운 프레임워크는 전 세계 여러 주식 시장에 걸친 파트너십에 문을 열어두고 있습니다. 목표는 단순히 자본을 유치하는 것이 아니라, CFX의 전통 금융 및 디지털 인프라에서의 역할을 확장할 수 있는 장기적인 협력 관계를 구축하는 것입니다. 파트너십에 포함될 수 있는 내용 재단은 공개 기업이 Conflux와 통합할 수 있는 네 가지 영역을 강조했습니다: - 대차대조표에 CFX를 보유하는 디지털 자산 금고(DAT) - 네트워크 보안에 기여하는 지분 증명(PoS) 노드 운영 - 마켓 뎁스를 높이는 온체인 유동성 서비스 - 토큰화된 제품을 생태계에 연결하는 실물 연계 자산(RWA) 관리 약속을 강조하기 위해, 기업 금고로 이동된 모든 CFX는 최소 4년 동안 잠기게 되며, 이는 빠른 매도를 방지하고 장타매매 정렬을 신호하기 위한 조치입니다. 지평선에 있는 커뮤니티 투표 아직 최종 결정된 것은 없습니다. 이 제안은 거버넌스 투표를 거칠 예정이며, 자세한 내용은 곧 공개될 것으로 예상됩니다. Conflux는 토큰 홀더들에게 참여를 촉구하며, 이 이니셔티브를 네트워크의 미래 방향을 형성할 수 있는 중요한 결정으로 규정했습니다. 왜 중요한가 승인될 경우, 이 계획은 주요 블록체인 재단이 공개 기업 금고 및 운영과 직접 통합하려는 최초의 시도 중 하나가 될 수 있습니다. Conflux에게 이는 토큰의 암호화폐 및 전통 시장 모두에서의 역할을 강화하면서 기관과의 신뢰성을 구축할 기회를 의미합니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자신의...