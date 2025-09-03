MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
경제학자, 스테이블 코인이 금융 위기를 촉발할 수 있다고 경고
이 게시물 경제학자, 스테이블 코인이 금융 위기를 촉발할 수 있다고 경고 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 경제학자, 스테이블 코인이 금융 위기를 촉발할 수 있다고 경고 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Rubmar는 지속적으로 배우고 발전하는 것을 좋아하는 암호화폐 애호가입니다. 그녀는 암호화폐 산업의 최신 뉴스와 발전에 대해 보도하는 것을 즐깁니다. Rubmar는 또한 스크랩북 만들기, 공예, 시뮬레이션 게임, 그리고 축구 관람을 즐깁니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/stablecoin-nobel-laureate-warns-financial-crisis/
COM
$0.011197
+2.57%
SIGN
$0.06093
-5.59%
COOKIE
$0.11478
-6.66%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:35
공유하기
Conflux 제안, 상장 기업들을 생태계로 끌어들일 수 있어
Conflux 제안이 공개 기업을 생태계로 끌어들일 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블록체인 Conflux는 자사 생태계를 위한 새로운 장을 준비하고 있습니다. CFX 토큰을 지원하는 재단은 네트워크의 생태계 펀드가 상장 기업들과 연결되는 제안을 내놓았으며, 이는 프로젝트가 암호화폐 기반을 넘어 노출될 수 있게 해줍니다. 홍콩이나 미국 상장 기업에 집중했던 과거 이니셔티브와 달리, 새로운 프레임워크는 전 세계 여러 주식 시장에 걸친 파트너십에 문을 열어두고 있습니다. 목표는 단순히 자본을 유치하는 것이 아니라, CFX의 전통 금융 및 디지털 인프라에서의 역할을 확장할 수 있는 장기적인 협력 관계를 구축하는 것입니다. 파트너십에 포함될 수 있는 내용 재단은 공개 기업이 Conflux와 통합할 수 있는 네 가지 영역을 강조했습니다: - 대차대조표에 CFX를 보유하는 디지털 자산 금고(DAT) - 네트워크 보안에 기여하는 지분 증명(PoS) 노드 운영 - 마켓 뎁스를 높이는 온체인 유동성 서비스 - 토큰화된 제품을 생태계에 연결하는 실물 연계 자산(RWA) 관리 약속을 강조하기 위해, 기업 금고로 이동된 모든 CFX는 최소 4년 동안 잠기게 되며, 이는 빠른 매도를 방지하고 장타매매 정렬을 신호하기 위한 조치입니다. 지평선에 있는 커뮤니티 투표 아직 최종 결정된 것은 없습니다. 이 제안은 거버넌스 투표를 거칠 예정이며, 자세한 내용은 곧 공개될 것으로 예상됩니다. Conflux는 토큰 홀더들에게 참여를 촉구하며, 이 이니셔티브를 네트워크의 미래 방향을 형성할 수 있는 중요한 결정으로 규정했습니다. 왜 중요한가 승인될 경우, 이 계획은 주요 블록체인 재단이 공개 기업 금고 및 운영과 직접 통합하려는 최초의 시도 중 하나가 될 수 있습니다. Conflux에게 이는 토큰의 암호화폐 및 전통 시장 모두에서의 역할을 강화하면서 기관과의 신뢰성을 구축할 기회를 의미합니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자신의...
REAL
$0.08197
-1.02%
GET
$0.004214
-1.77%
CFX
$0.1372
-3.78%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:31
공유하기
코인베이스, 9월 22일에 Apple, Tesla 및 비트코인 익스포저를 포함한 Mag7 + 암호화폐 주식 인덱스 선물 출시 예정
코인베이스가 9월 22일에 애플, 테슬라 및 비트코인 익스포저를 포함한 Mag7 + 암호화폐 주식 인덱스 선물을 출시한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 코인베이스는 9월 22일 출시 예정인 Mag7 + 암호화폐 주식 인덱스 선물 발표와 함께 새로운 영역으로 과감한 발걸음을 내딛고 있습니다. 이 새로운 상품은 투자자들에게 "매그니피센트 7" 기술주와 주요 암호화폐 ETF에 동시 익스포저를 제공함으로써 미국 파생상품 시장에서 역사적인 첫 발을 내딛게 됩니다. "우리는 미국 최고의 기술주와 암호화폐에 동시에 익스포저를 제공하는 최초의 미국 선물을 출시합니다,"라고 코인베이스의 CEO인 브라이언 암스트롱이 말했습니다. "우리는 모든 것을 교환하는 일환으로 이와 같은 더 많은 제품을 출시할 것입니다. 9월 22일에 출시됩니다." 최초의 선물 상품 지금까지 미국에 상장된 파생상품 중 단일 계약으로 주식과 암호화폐에 익스포저를 제공하는 것은 없었습니다. 코인베이스 파생상품은 이 새로운 선물을 혁신 중심의 다중 자산 상품을 찾는 투자자들을 위해 설계된 "다각화된, 자본 효율적인 도구"로 설명합니다. 이 계약은 세 가지 핵심 요구 사항을 해결하기 위해 포지셔닝되었습니다: 혁신 및 성장에 대한 테마 익스포저: 혁신적인 기술 리더와 블록체인 네이티브 자산의 성과를 포착합니다. 통합 제품의 다각화: 전통적으로 별도로 거래되었던 자산 클래스 전반에 걸쳐 익스포저를 제공합니다. 전략적 리스크 관리: 다중 자산 리스크에 대한 포트폴리오를 헤지하는 새로운 방법을 제공합니다. Mag7 + 암호화폐 주식 인덱스 내부 기초 Mag7 + 암호화폐 주식 인덱스는 10개 구성 요소에 균등하게 가중치가 부여됩니다: 매그니피센트 7 주식: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), NVIDIA (NVDA), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA) 코인베이스(COIN) 주식 암호화폐 ETF: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 및 iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) 10개 자산 각각은 10%의 가중치를 가지며, 인덱스는 시장 변동을 반영하기 위해 분기별로 재조정됩니다. MarketVector가 공식 인덱스 제공자로 지정되었습니다. 거래 세부 정보 Mag7 + 암호화폐 주식 인덱스 선물은 월별, 현금 정산 계약이 될 것입니다. 각 계약은 $1 x 인덱스를 나타내며, 이는 인덱스가 $3,000로 가격이 책정된 경우 명목...
TRUST
$0.0003735
-2.12%
MORE
$0.03607
+70.46%
INDEX
$1.052
+4.15%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:11
공유하기
비트코인 블록버스터? '킬링 사토시' 영화에 케이시 애플렉, 피트 데이비슨 출연 예정
비트코인 블록버스터? '킬링 Satoshi' 영화에 Casey Affleck, Pete Davidson 출연 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말하자면 "킬링 Satoshi"라는 기능 영화가 Doug Liman("본 아이덴티티")의 감독으로 제작됩니다. 2026년 개봉 예정인 이 영화는 Casey Affleck와 Pete Davidson이 주연을 맡습니다. 이 스릴러는 비트코인의 탄생과 그 신비로운 창시자의 정체성에 초점을 맞출 예정입니다. 지금까지 다큐멘터리들은 비트코인의 가명 창시자인 Satoshi Nakamoto의 신원을 설득력 있게 밝혀내지 못했습니다. 이제 유명 할리우드 크리에이터들의 새로운 기능 영화가 암호화폐의 탄생과 영향에 극적인 해석을 더하려 합니다. 할리우드는 "킬링 Satoshi"라는 음모 스릴러로 암호화폐에 주목하고 있으며, 이 영화는 Satoshi Nakamoto의 비밀 정체를 탐구할 예정입니다. Variety의 보도에 따르면, "본 아이덴티티", "미스터 앤 미세스 스미스", "스윙어스"로 알려진 감독 Doug Liman이 오스카 수상자 Casey Affleck와 Pete Davidson이 주연하는 이 프로젝트를 이끌 예정입니다. 클린트 이스트우드와 "그란 토리노"와 "더 뮬"에서 협업한 Nick Schenk이 작성한 이 영화의 각본은 진실이 드러나는 것을 막으려는 엘리트 비밀 집단의 노력을 추적합니다. "나는 다윗과 골리앗 이야기를 좋아합니다," Liman이 Variety에 말했습니다. "'킬링 Satoshi'는 돈이 무엇이고 누가 그것을 통제하는지에 대한 핵심을 건드리는 서사시적 전투에서 지구상에서 가장 강력한 사람들에 맞서는 예상치 못한 반영웅들을 따라갑니다." 이 영화는 2015년 그의 스튜디오가 파산 신청을 하기 전 "소셜 네트워크"와 "더 파이터" 등의 영화에 자금을 지원한 전 Relativity Media CEO인 Ryan Kavanaugh가 제작합니다. 한때 영화 프로젝트 자금 조달을 돕기 위해 Proxicoin이라는 토큰을 출시할 계획이었던 Kavanaugh는 Lawrence Grey와 Shane Valdez와 함께 이 영화를 제작하고 있습니다. "이것은 단지 비트코인과 그 모호하고 신비로운 기원에 관한 영화가 아니라, 실제로 그것이 상징하는 바에 관한 것입니다," Kavanaugh가 Variety에 말했습니다. "우리는 이 영화를 '소셜 네트워크'와 그것의..."
EPIC
$1.5305
-11.97%
TOKEN
$0.0119
-5.17%
COM
$0.011197
+2.57%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 13:39
공유하기
마윈과 연관된 윈펑 파이낸셜(0376), 4400만 달러 상당의 ETH 매입
잭 마와 연관된 윈펑 파이낸셜(0376)이 4400만 달러 상당의 ETH를 구매했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 윈펑 파이낸셜 그룹(0376)은 이더 재무 전략을 채택한 상장 기업 대열에 합류하여 4400만 달러에 1만 ETH를 구매했습니다. 보험, 브로커리지 및 자산 관리와 같은 금융 서비스를 제공하는 홍콩 기반 윈펑 파이낸셜은 2010년 잭 마가 공동 설립한 상하이 기반 사모펀드 회사인 윈펑 캐피털이 대주주로 있으며, 잭 마는 또한 앤트 그룹과 알리바바의 공동 설립자이기도 합니다. 화요일에 발표된 ETH 구매는 7월에 공개한 윈펑의 웹3.0, 실물 자산(RWA), 디지털 통화 및 인공지능(AI) 확장의 일환입니다. 윈펑 파이낸셜은 이더가 전통 통화에 대한 의존도를 줄이고 웹3.0에서의 기술 계획을 촉진하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 스포츠 베팅 회사인 SharpLink Gaming(SBET)과 암호화폐 마이닝 및 데이터 센터 운영업체인 Bitmine Immersion Technologies(BMNR)를 포함한 여러 상장 기업들이 최근 몇 달 동안 이더 재무 전략을 추구하기 시작했으며, 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐를 대량 구매하여 마이클 세일러의 Strategy(MSTR)가 비트코인 BTC$110,797.73으로 유명해진 전략을 모방하고 있습니다. 화요일 윈펑 파이낸셜의 홍콩 상장 주식은 3.67 홍콩 달러(47 미국 센트)로 9.55% 상승하며 마감했습니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/jack-ma-linked-yunfeng-financial-to-build-ether-treasury-starting-with-usd44m-eth-purchase
REAL
$0.08197
-1.02%
BTC
$121,468.85
-0.71%
COM
$0.011197
+2.57%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 13:29
공유하기
코인베이스, 미국 역사상 최초가 될 신규 프로젝트 발표
암호화폐 거래소 코인베이스가 전통 금융과 암호화폐 시장을 결합할 새로운 이니셔티브를 발표했습니다. 계속 읽기: 코인베이스, 미국 역사상 최초가 될 새 프로젝트 발표
공유하기
Coinstats
2025/09/03 13:23
공유하기
연준 의장 파월에 대한 법적 방어 주장에 증거 부족
상세 정보: https://coincu.com/analysis/fed-chair-powell-legal-defense/
COM
$0.011197
+2.57%
공유하기
Coinstats
2025/09/03 13:13
공유하기
엘살바도르의 비트코인 히스토리코, 11월로 예정 - '특별한 순간' 아니면 빈 약속?
비트코이너들은 왜 이 컨퍼런스를 전환점이라고 부르고 있을까?
EL
$0.003953
+0.76%
WHY
$0.000000032
-13.53%
공유하기
Coinstats
2025/09/03 13:00
공유하기
공급의 9%만 손실 상태인 가운데 비트코인 조정은 회복 전에 더 심화될 수 있어
비트코인의 최근 사상 최고치에서의 시장 위축은 이전 몇 년보다 훨씬 얕은 수준이며, 이는 회복되기 전에 더 하락할 수 있음을 의미합니다.
공유하기
CryptoPotato
2025/09/03 12:54
공유하기
SEC, CFTC 지원으로 현물 암호화폐 거래가 주류에 가까워지고 있습니다 — 이것이 의미하는 바
SEC와 CFTC가 등록된 거래소가 특정 현물 상품을 촉진할 수 있다고 밝힌 후, 암호화폐 현물 거래가 주류 금융에 더 가까워지고 있습니다.
HERE
$0.000245
+2.51%
MAY
$0.03815
-0.28%
공유하기
Coinstats
2025/09/03 12:49
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다