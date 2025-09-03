3명의 행운의 플레이어가 the9bit의 8월 피에스타 피날레에서 $180,000을 나눠 가집니다
3명의 행운의 플레이어가 the9bit의 8월 피에스타 피날레에서 $180,000을 공유했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. The9 Limited(NASDAQ: NCTY)가 지원하는 혁신적인 게임 플랫폼인 the9bit는 $1 Million 8월 피에스타 캠페인을 마무리하며, 그랜드 피날레 에어드랍에서 3명의 우승자에게 $180,000을 수여했습니다. 2025년 8월 내내 진행된 이 이벤트는 플랫폼의 글로벌 출시를 기념하고 빠른 성장을 축하하며, 활발한 게이머와 크리에이터들에게 보상하기 위해 세 단계에 걸쳐 총 $1 million의 상금을 분배했습니다. 이 캠페인은 일상적인 게임 습관을 보상 기회로 전환하도록 설계되었습니다. 1단계(8월 1-15일)에서는 $100,000을 분배했고, 2단계(8월 16-20일)에서는 $400,000을 전달했으며, 최종 3단계(8월 24-31일)에서는 $600,000으로 이벤트를 마무리했습니다. 피날레에서는 일일 체크인, 입금, 콘텐츠 공유와 같은 간단한 미션을 완료한 참가자들 중에서 우승자를 무작위로 선정하는 추첨 시스템이 특징이었습니다. 세 명의 그랜드 상 우승자들은 그들의 흥분을 표현했습니다:
鱼丸, $100,000의 1등 우승자: "아직도 놀라울 따름입니다. 저는 많은 대형 게임 플랫폼을 이용하고 항상 재미로만 게임을 했지만, the9bit는 실제로 그 모든 시간이 의미 있게 느껴지게 합니다. 그냥 플레이하고, 즐기고, 그리고 인생을 바꿀 수 있는 돈을 이길 수 있다는 것은 미친 일이죠. 지금도 비현실적으로 느껴집니다."
Gallagher13, $50,000의 2등 우승자: "처음에는 이것이 X에서 또 다른 암호화폐 GameFi 중 하나라고 생각했지만, 설정이 너무 간단하고, 여기저기 몇 단계만 거치면 바로 시작할 수 있더군요! 저는 단지 게임 때문에 the9bit에 들어갔는데 어떻게 5만 달러를 이겼네요! the9bit에 감사합니다!"
เจซัน, $30,000의 3등 우승자: "저에게는 사람들이 중요합니다. the9bit Spaces를 통해 만난 모든 사람들이 너무 편안하고 지지적이어서 단순한 게임 플랫폼이 아니라 하나의 팀처럼 느껴집니다. 상금을 받는 것은 정말 멋지지만, 커뮤니티 분위기가 저를 오랫동안 머물게 만듭니다."
