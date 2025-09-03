헤지 펀드 억만장자 레이 달리오, 암호화폐가 달러를 능가할 수 있는 요인 분석

억만장자 헤지펀드 창립자 레이 달리오는 부채가 많은 법정화폐가 약화되고 자산 가치 저장소로서의 매력이 떨어짐에 따라 암호화폐가 달러의 매력적인 대안이 될 수 있다고 말했습니다. 수요일 X에 올린 게시물에서 달리오는 암호화폐를 공급이 제한된 "대체 통화"라고 설명했습니다. 그는 달러 공급이 증가하거나 수요가 감소하면 투자자들이 점점 더 암호화폐를 더 나은 옵션으로 볼 수 있다고 주장했습니다. 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠를 설립한 달리오는 최근 파이낸셜 타임스 인터뷰에서 한 발언을 명확히 하기 위해 글을 썼습니다. 그는 대부분의 법정화폐, 특히 큰 부채를 안고 있는 통화들이 가치를 유지하는 데 어려움을 겪을 것이라고 말했습니다. 그는 역사가 유사한 사례를 제공하며, 1930년부터 1940년 사이, 그리고 1970년부터 1980년 사이에 비슷한 역학이 작용했다고 언급했습니다. 증가하는 부채 부담이 준비통화의 매력에 영향을 미치다 그는 규제 완화가 달러의 기축통화 지위를 위협하지 않는다고 덧붙였습니다. 대신, 그는 미국과 다른 기축통화 발행국의 증가하는 부채 부담이 실제 위험이라고 지적하며, 이러한 조건이 준비 자산과 자산 가치 저장소로서의 매력을 약화시킨다고 주장했습니다. 이것이 금과 암호화폐 가격 상승에 기여했다고 그는 말했습니다. 달리오는 또한 많은 스테이블 코인이 미국 국채로 뒷받침되어 시스템적 위험을 초래한다는 우려를 일축했습니다. 더 큰 문제는 국채 자체의 구매력 하락에 있다고 그는 말했습니다. "잘 규제된다면 스테이블 코인에 시스템적 위험을 초래하지 않을 것"이라고 그는 썼습니다. 투자자, 미국이 통화의 '고전적 평가절하'에 직면할 것이라고 경고 7월, 달리오는 투자자들에게 포트폴리오의 약 15%를 비트코인이나 금에 배분할 것을 조언했습니다. 그는 미국이 부채 위기에서 그가 "돌이킬 수 없는 지점"이라고 부르는 상황에 접근함에 따라 1930년대와 1970년대의 에피소드와 유사한 통화의 "고전적 평가절하"를 향해 가고 있다고 경고했습니다. 그는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 명확한 수치를 제시했습니다. 미국 정부는 연간 약 7조 달러를 지출하지만 수입은 5조 달러에 불과해 2조 달러의 적자가 발생합니다. 의무를 이행하기 위해 워싱턴은 내년에 약 12조 달러의 새로운 부채를 판매해야 합니다. 이자 지급만 연간 1조 달러에 달해 예산 적자의 절반을 차지합니다. 두 번째로 큰 준비 자산으로서의 금의 역할이 달리오의 선호도를 이끌다 달리오는 금이 세계에서 두 번째로 큰 준비 자산이라는 점을 들어 비트코인보다 금을 일관되게 선호해 왔습니다. 그는 디지털 통화의 잠재력을 인정하면서도 귀금속을 더 강력한 헤지로 계속 보고 있습니다. 올해 초, 달리오는 도널드 트럼프 대통령이 관세와 더 넓은 경제 정책을 잘못 관리할 경우 미국이 경기 침체보다 더 깊은 위기에 직면할 수 있다고 경고했습니다. 달리오의 최근 발언은 급증하는 부채가 달러 지배력에 가장 큰 위협이라고 보는 투자자들 사이에서 커지는 우려의 목소리를 반영합니다.