3명의 행운의 플레이어가 the9bit의 8월 피에스타 피날레에서 $180,000을 나눠 가집니다

3명의 행운의 플레이어가 the9bit의 8월 피에스타 피날레에서 $180,000을 공유했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. The9 Limited(NASDAQ: NCTY)가 지원하는 혁신적인 게임 플랫폼인 the9bit는 $1 Million 8월 피에스타 캠페인을 마무리하며, 그랜드 피날레 에어드랍에서 3명의 우승자에게 $180,000을 수여했습니다. 2025년 8월 내내 진행된 이 이벤트는 플랫폼의 글로벌 출시를 기념하고 빠른 성장을 축하하며, 활발한 게이머와 크리에이터들에게 보상하기 위해 세 단계에 걸쳐 총 $1 million의 상금을 분배했습니다. 이 캠페인은 일상적인 게임 습관을 보상 기회로 전환하도록 설계되었습니다. 1단계(8월 1-15일)에서는 $100,000을 분배했고, 2단계(8월 16-20일)에서는 $400,000을 전달했으며, 최종 3단계(8월 24-31일)에서는 $600,000으로 이벤트를 마무리했습니다. 피날레에서는 일일 체크인, 입금, 콘텐츠 공유와 같은 간단한 미션을 완료한 참가자들 중에서 우승자를 무작위로 선정하는 추첨 시스템이 특징이었습니다. 세 명의 그랜드 상 우승자들은 그들의 흥분을 표현했습니다: 鱼丸, $100,000의 1등 우승자: "아직도 놀라울 따름입니다. 저는 많은 대형 게임 플랫폼을 이용하고 항상 재미로만 게임을 했지만, the9bit는 실제로 그 모든 시간이 의미 있게 느껴지게 합니다. 그냥 플레이하고, 즐기고, 그리고 인생을 바꿀 수 있는 돈을 이길 수 있다는 것은 미친 일이죠. 지금도 비현실적으로 느껴집니다." Gallagher13, $50,000의 2등 우승자: "처음에는 이것이 X에서 또 다른 암호화폐 GameFi 중 하나라고 생각했지만, 설정이 너무 간단하고, 여기저기 몇 단계만 거치면 바로 시작할 수 있더군요! 저는 단지 게임 때문에 the9bit에 들어갔는데 어떻게 5만 달러를 이겼네요! the9bit에 감사합니다!" เจซัน, $30,000의 3등 우승자: "저에게는 사람들이 중요합니다. the9bit Spaces를 통해 만난 모든 사람들이 너무 편안하고 지지적이어서 단순한 게임 플랫폼이 아니라 하나의 팀처럼 느껴집니다. 상금을 받는 것은 정말 멋지지만, 커뮤니티 분위기가 저를 오랫동안 머물게 만듭니다." 출처: https://beincrypto.com/the9bit-august-fiesta-180k-winners/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:39
비트코인 20만 달러, 이더리움 8천 달러 도달 가능성, 그러나 Ozak AI의 100배 상승 잠재력이 주목받아

비트코인 20만 달러, 이더리움 8천 달러 도달 가능성, 그러나 Ozak AI의 100배 상승 잠재력이 주목받고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 역사상 가장 폭발적인 상승세 중 하나가 될 수 있는 것을 준비하고 있습니다. 비트코인(BTC)은 현재 약 108,480달러에 거래되고 있으며, 기관 채택과 ETF 자금 유입이 가속화됨에 따라 분석가들은 20만 달러를 넘어설 것으로 예측하고 있습니다. 이더리움(ETH)은 약 4,400달러에 가격이 책정되어 있으며, DeFi, 스마트 계약 및 토큰화에서의 지배력으로 인해 마찬가지로 인기를 얻고 있으며, 다음 주요 랠리 내에 8,000달러까지 오를 수 있다는 예측이 나오고 있습니다. 이러한 전망은 놀랍고 잠재적 암호화폐의 회복력을 강조하지만, 대화는 더 많은 상승 잠재력을 가진 프로젝트로 이동하고 있습니다. 여기서 Ozak AI(OZ)가 주목을 받으며, 파괴적인 방법과 100배 ROI 능력으로 트레이더들의 관심을 끌고 있습니다. 비트코인과 이더리움의 시장 강세 개요 비트코인의 에너지는 암호화폐 환경의 디지털 골드로서의 기능에 있습니다. 2100만 개로 제한된 공급량으로, 인플레이션에 대한 헤지를 찾는 헤지 펀드, 기관 및 국부 펀드에게 가장 인기 있는 자산으로 남아 있습니다. 분석가들은 비트코인 ETF와 증가하는 글로벌 채택이 2025년에 가격을 20만 달러 이상으로 끌어올릴 수 있는 촉매제라고 지적합니다. 그러나 상승세가 강하더라도, 현재 가치에서 몇 년 후의 성장은 최근 진입자들에 비해 상대적으로 완만합니다. 반면 이더리움은 웹3.0의 형성으로, 분산 애플리케이션(DApp), NFT 및 DeFi 프로토콜을 지원합니다. 지분 증명(PoS)으로의 전환으로 더 지속 가능해졌으며, 다가오는 확장 개선은 추가 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 4,400달러에서 8,000달러로의 흐름은 거의 2배의 수익이 될 것이며, 안정성을 찾는 대형 투자자들에게는 매력적이지만 Ozak AI와 같은 프리세일이 제공하는 종류의 승수를 추구하는 소규모 투자자들에게는 덜 매력적입니다. Ozak AI: 현재 5단계 프리세일 중 Ozak AI는 암호화폐 세계에서 파장을 일으키고 있으며...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:33
Pi Network 생태계, PiOnline DeFi 게임 출시로 성장

PiOnline DeFi 게임 출시로 Pi 네트워크 생태계 성장이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Pi 네트워크의 생태계는 PiOnline이라는 새로운 DeFi 게임 출시로 더욱 성장했습니다. 이는 네트워크의 게임 분야에 대한 관심이 높아지는 가운데 커뮤니티 주도 프로젝트입니다. PiOnline, Pi 브라우저에서 첫 파밍 게임 출시 최근 X 게시물에서 Pi News Media는 PiOnline 게임이 Pi 브라우저에서 공식적으로 출시되었다고 공유했습니다. "Genesis Farm"은 DeFi 요소가 통합된 파밍 경험을 플레이어에게 제공합니다. 9월 말 이전에 배틀 로얄 모드도 출시될 예정입니다. 이는 더욱 경쟁적인 게임 플레이를 약속합니다. 이 게임은 생태계에 이중 토큰 경제를 도입합니다. 거버넌스를 위한 PIOL과 인게임 통화로서의 SEED입니다. 기능에는 토지 소유권과 연간 최대 12.8%의 스테이킹 보상이 포함됩니다. 또한 커뮤니티 주도 생태계를 유지하기 위한 DAO 기반 거버넌스도 갖추고 있습니다. 얼리 어답터는 무료 토지와 씨앗을 받아 빠른 온보딩을 장려합니다. 개발자들에 따르면, 목표는 실제 금융 활동과 밀접하게 연결된 가상 경제를 만드는 것입니다. 지난 5월, Pi 네트워크는 생태계의 첫 번째 게임인 FruityPi를 출시했습니다. Pi 지갑, Pi 광고 및 자체 암호화폐와 연결되어 이 게임은 게임 통합의 가능성을 보여주었습니다. Pi 코어 팀은 오랫동안 게임을 참여 동인으로 강조해 왔습니다. 과거 업데이트에서 Pi Network Ventures는 인터랙티브 메커니즘, 보상 및 사회적 경쟁이 사용자 활동을 증가시키고 코인의 일상적인 유틸리티를 강화할 수 있다고 강조했습니다. 개발자들은 또한 Pi 인프라에 구축하도록 장려됩니다. 그들은 또한 자금 지원을 신청하고 수백만 명의 활성 사용자를 보유한 Pi의 커뮤니티의 혜택을 받을 수 있습니다. 생태계 확장 중 Pi 코인 가격 성과 이러한 고무적인 발전에도 불구하고 Pi 코인 가격은 시장 견인력을 얻는 데 어려움을 겪고 있습니다. 지난 몇 주 동안 가격은 약 $0.3439에 거래되었으며, 이는 ATL에 가깝습니다. 토큰은...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:17
아발란체, 토요타 블록체인 자율주행 로보택시 인프라 구축

Avalanche, 토요타 블록체인이 자율주행 로보택시 인프라 구축 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Avalanche와 토요타 블록체인 랩은 자체 배치된 자율주행 로보택시 함대에 필요한 미래 인프라를 계획하고 있으며, 이는 교통의 미래에서 블록체인 기술의 또 다른 새로운 사용 사례를 강조합니다. Avalanche와 토요타는 모빌리티 오케스트레이션 네트워크(MON)라는 블록체인 기반 중개 네트워크를 통해 "신뢰를 조율하고 모빌리티의 가치를 unlock하는" 새로운 블록체인 레이어 생성을 연구하고 있습니다. Avalanche의 멀티체인 인프라와 인터체인 메시징(ICM)을 기반으로 구축된 이 개념 증명은 차량 금융, 라이드 쉐어링, 보험 및 탄소 크레딧 추적을 위한 안전한 데이터 공유를 가능하게 하는 동시에 2차 시장을 위한 소유권 이전을 간소화하는 것을 목표로 합니다. Avalanche 네트워크 개발을 담당하는 회사인 Ava Labs의 일본 책임자 Roi Hirata에 따르면, Avalanche와 토요타의 향후 MON 네트워크는 완전 자율주행 로보택시 함대의 미래 구현을 포함한 새로운 사용 사례에 대한 관문을 열 것이라고 합니다. 블록체인에서 모빌리티 수익화. 출처: toyota-blockchain-lab.org 관련: 110억 달러 비트코인 고래가 40억 달러 이더리움 베팅으로 SharpLink를 능가 수요일 Cointelegraph의 Chain Reaction 일일 라이브 X 스페이스 쇼에서 그는 로보택시가 네트워크의 가장 흥미로운 새로운 사용 사례 중 하나라고 말했습니다: "결제, 리스, 실제로 온체인에서 자금을 모으고 일종의 보안 토큰 시스템을 통해 자신만의 로보택시 서비스를 시작할 수 있습니다." 투자자들은 블록체인을 통해 자금을 모으고 로보택시를 추적할 수 있게 되어, 전체 비즈니스 모델이 "처음부터" 온체인에서 구축될 수 있다고 Hirata는 말했습니다. 토요타 - 일본 자동차 제조업체 - 는 블록체인을 깊이 탐구하고 있으며 @avax와 함께 심층 연구 논문을 발표했습니다. 우리는 지금 #CHAINREACTION에서 Roi Hirata와 라이브로 대화하고 있습니다 👇https://t.co/NCCP8wsVbz — Gareth Jenkinson (@gazza_jenks) 2025년 8월 27일 관련: Andrew Tate의 WLFI 베팅 실패, 67,000달러 손실에도 불구하고 새로운 롱 포지션 오픈 로보택시 인프라는 여전히 제조업체와 규제 기관이 필요합니다 규제 기관과 제조업체는 여전히...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:08
Kasu, XDC 네트워크로부터 100만 달러 전략적 투자 확보

Kasu Finance, 실물 연계 자산(RWA) 비즈니스 대출 프로토콜이 RWA 토큰화 및 무역 금융 분야를 전문으로 하는 인기 있는 블록체인 플랫폼인 XDC Network로부터 100만 달러의 투자를 확보했다고 발표했습니다. 이는 기관 무역 흐름에 탈중앙화 금융을 참여시키는 비전을 강화할 프로토콜의 중요한 이정표입니다. Kasu의 생태계에 XDC 네이티브 인프라를 도입함으로써 소매 및 기관 투자자에게 새로운 기회를 제공할 것입니다. Kasu는 실질적인 수익 제공, 마찰 없는 스테이블 코인 애플리케이션 및 탈중앙화 금융의 다른 애플리케이션에 대한 유동성 래퍼를 제공함으로써 효율성과 접근성을 향상시킬 것입니다. 무역 금융 지원으로 DeFi 강화 XDC Network는 국제 무역 금융에서 강력한 입지를 가지고 있으며, Kasu와의 파트너십은 DeFi 생태계에 기관급 유동성과 거래 흐름을 도입합니다. 100만 달러 투자는 Kasu를 성장시킬 뿐만 아니라 이미 전통적인 금융 시장에 네트워크를 가지고 있는 체인과의 연관성을 통해 신뢰성을 제공하는 방법입니다. XDC의 기능을 통해 Kasu는 고객에게 안정적이고 투명한 온체인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 디지털과 금융 흐름을 연결하는 스테이블 코인 결제 및 수익 창출 기회와 함께 제공됩니다. 이러한 기능은 안전한 블록체인 기반 서비스에 관심이 있는 기업 및 기관의 DeFi 채택을 더욱 촉진하는 데 중요할 수 있습니다. 기관 기회 창출 소매업체와의 상호 작용 이점 외에도, XDC와 Kasu 간의 파트너십은 기관 금융과 분산 애플리케이션 간의 격차를 좁히는 데 초점을 맞출 것입니다. Kasu는 무역 금융 거래 흐름이 지원하는 유동성 래퍼 및 실질적인 수익 모델을 통해 전통적인 투자자들이 블록체인 생태계에 진입할 수 있도록 지원합니다. 이러한 표준화는 금융 규모에 대한 접근을 가능하게 하며, 유동성과 신뢰성이 문제가 될 수 있는 영역에서 탈중앙화 플랫폼이 유용하게 활용될 것입니다. 이러한 이전은 유틸리티가 투기적이지 않은 블록체인 네트워크의 기관화된 채택의 전반적인 패턴을 반영합니다. 결론 XDC Network의 100만 달러 전략적 투자는 Kasu의 비전에 대한 신뢰의 표시입니다. 이 파트너십은 XDC가 개발한 기존 무역 금융 인프라와 Kasu의 DeFi 혁신을 통합하여 투명하고 기관 준비된 무역 금융을 기반으로 확장 가능한 금융 솔루션의 기반을 제공할 것입니다. 블록체인 사용이 계속 확산됨에 따라, 이와 같은 관계는 주류 금융과 탈중앙화의 융합을 보여줍니다. XDC Network 지원은 Kasu의 자금 조달 원천이 되었을 뿐만 아니라, 국제 금융 시장에서의 포용성을 더욱 촉진하는 활동이기도 합니다.
Coinstats2025/09/03 15:00
비트코인, $49k 및 $74k 바닥 이후 처음 보이는 매수 신호 발생

비트코인이 $49k 및 $74k 바닥 이후 처음 보이는 매수 신호를 보여준다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jake Simmons는 헌신적인 암호화폐 저널리스트로, 2016년 처음 비트코인에 대해 알게 된 이후 열정을 가지고 있습니다. NewsBTC.com과 Bitcoinist.com에서의 광범위한 작업을 통해 Jake는 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되어, 초보자와 경험 많은 열정가들 모두에게 이 역동적인 분야에 대한 더 깊은 이해를 안내하고 있습니다. 그의 사명은 단순하면서도 심오합니다: 비트코인과 암호화폐를 이해하기 쉽게 만들고 모든 사람이 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 2017년 정보 시스템 학위를 취득한 직후 비트코인과 암호화폐 분야에서 전문 경력을 시작한 Jake는 업계에 몰두해 왔습니다. Jake는 2022년 말 NewsBTC 그룹에 합류했습니다. 그의 교육적 배경은 복잡한 주제를 분석하고 이해하기 쉬운 형식으로 제시하는 데 필요한 기술적 능력과 분석 기술을 제공합니다. 비트코인에 대해 궁금한 일반 독자이든 최신 시장 동향을 탐색하려는 투자자이든, Jake의 통찰력은 복잡한 기술과 일상적인 사용 사이의 간극을 메우는 가치 있는 관점을 제공합니다. Jake는 단순히 기술 트렌드에 대한 리포터가 아닙니다; 그는 전통적인 법정 화폐보다 비트코인의 변혁적 잠재력을 굳게 믿는 사람입니다. 그에게 현재의 금융 시스템은 무분별한 정부 행동과 결함 있는 케인즈 경제 정책에 의해 혼돈의 위기에 처해 있습니다. 오스트리아 경제학파의 원칙에서 영감을 받아, Jake는 비트코인을 단순한 디지털 자산이 아니라 실패하는 통화 시스템을 바로잡기 위한 중요한 단계로 봅니다. 그의 자유주의적 견해는 교회가 국가로부터 분리된 것처럼 돈도 정부 통제로부터 자유로워져야 한다는 그의 입장을 강화합니다. Jake에게 비트코인은 단순한 투자 이상을 의미합니다; 그것은 평화로운 혁명입니다. 그는 비트코인이 다가올 세대를 위한 지속 가능하고 책임 있는 금융 프레임워크를 조성하는 미래를 구상합니다. 그의 옹호는 반대에 관한 것이 아닙니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:20
98%가 역사적인 '알펜글로우' 업그레이드를 승인하면서 솔라나 대규모 개편 예정

솔라나 생태계, 98%가 역사적인 '알펜글로우' 업그레이드를 승인하는 투표 후 대대적인 개편 준비 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나 커뮤니티는 오랫동안 기다려온 알펜글로우 업그레이드에 압도적인 지지를 보냈으며, 이로써 네트워크는 역사상 가장 중요한 기술적 변화에 한 걸음 더 가까워졌습니다. 월요일 X에 게시된 솔라나 상태에 따르면, 투표에 참여한 SOL 스테이커의 98.27%가 제안을 승인했으며, 단 1.05%만이 반대표를 던졌고 0.36%는 기권했습니다. 총 네트워크 스테이커의 52%가 투표에 참여했습니다. SIMD-0326: 알펜글로우에 대한 커뮤니티 거버넌스 프로세스가 완료되었습니다. 제안이 통과되었습니다: 98.27%가 찬성 1.05%가 반대 0.69%가 기권 52%의 스테이크가 투표에 참여 — Solana Status (@SolanaStatus) 2025년 9월 2일 이 업그레이드는 트랜잭션 완결성과 네트워크 효율성을 획기적으로 개선하기 위해 설계된 새로운 합의 프로토콜을 도입합니다. 알펜글로우의 핵심에는 솔라나의 기존 시스템인 작업 증명(PoW)과 TowerBFT를 대체할 두 가지 새로운 구성 요소인 Votor와 Rotor가 있습니다. 더 읽기: 블록 완결성이란 무엇인가? 현재, 작업 증명(PoW)은 네트워크 속도를 늦추지 않으면서 트랜잭션 순서를 보존하기 위해 타임스탬프를 찍고, TowerBFT는 검증자 간의 투표 프로세스를 처리합니다. 알펜글로우의 개선 사항은 두 시스템을 모두 개편할 것입니다. Votor는 트랜잭션 완결 시간을 12초 이상에서 약 150밀리초로 단축시켜 사용자에게 거의 즉각적인 확인을 제공할 것입니다. 나중에 출시될 예정인 Rotor는 검증자 간의 데이터 전송을 최소화하여, 탈중앙화 금융(DeFi)과 블록체인 기반 게임과 같은 고수요 애플리케이션에 중요한 개선을 가져올 것입니다. 승인이 확보됨에 따라, 솔라나는 이제 업그레이드를 구현할 준비를 하고 있으며, 이는 생태계 전반에 걸쳐 더 큰 속도, 복원력 및 확장성을 제공할 것으로 기대되는 중요한 이정표입니다. 더 읽기: 솔라나, 알펜글로우 업그레이드 투표를 앞두고 거의 즉각적인 완결성을 목표로 함 출처: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/02/solana-set-for-major-overhaul-after-98-votes-to-approve-historic-alpenglow-upgrade
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:14
Venus Protocol, 피싱 공격으로 잃은 1350만 달러 회수

비트코인이더리움뉴스닷컴에 비너스 프로토콜이 피싱 공격으로 잃은 1350만 달러를 회수했다는 게시물이 등장했습니다. 비너스 프로토콜은 거버넌스 투표를 통한 신속한 개입 후 피싱 공격으로 잃은 자금을 회수했습니다. 요약 비너스 프로토콜의 고래 지갑이 피싱 공격으로 인해 약 1350만 달러의 손실을 입었습니다 비너스는 프로토콜을 일시 중지하고 거버넌스 권한을 사용하여 공격자의 포지션을 청산했습니다. 자산 반환으로 XVS 가격이 안정되었지만, 위기 관리에서 탈중앙화에 대한 의문이 제기되었습니다. BNB(BNB) 체인에서 가장 큰 대출 플랫폼 중 하나인 비너스 프로토콜은 피싱 사건으로 잃은 약 1350만 달러를 회수했습니다. 이 업데이트는 9월 3일 플랫폼에서 공유되었으며, 자산이 완전히 복구되었음을 확인했습니다. 고래 지갑 침해 9월 2일, 비너스의 고액 사용자가 악의적인 트랜잭션을 승인한 후 약 1350만 달러 상당의 자산 통제권을 잃었습니다. 보안 회사들은 처음에 손실을 최대 2700만 달러로 추정했지만, 나중에 사용자의 부채 포지션을 고려하여 이 수치를 수정했습니다. 도난당한 자산 중에는 래핑된 비트코인(BTCB), vUSDT, vUSDC, vXRP 및 vETH가 있었습니다. 주목할 만한 점은 이것이 비너스의 스마트 계약 침해가 아닌 사용자 수준의 침해였으며, DeFi에서도 소셜 엔지니어링의 지속적인 위험을 보여주었습니다. 신속한 대응 및 복구 공격자가 자금을 이동하거나 포지션을 닫는 것을 방지하기 위해 비너스는 즉시 프로토콜을 일시 중지했습니다. 이 일시 중지로 공격자의 활동이 중단되고 긴급 거버넌스 투표를 위한 시간을 확보했습니다. 공격자의 보유 자산에 대한 강제 청산을 승인함으로써, 커뮤니티는 도난당한 자산이 혼합되거나 브릿지되기 전에 확보할 수 있었습니다. 업데이트: 비너스 프로토콜이 9월 2일 18시 58분(KST)부터 완전히 복구되었습니다(출금 및 청산 재개). ✅ 잃어버린 자금은 비너스의 보호 하에 회수되었습니다. ✅ https://t.co/y2uUwPqmtb — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2025년 9월 2일 9월 3일까지, 보안 회사 PeckShield는 자금이 복구되었음을 확인했습니다. BNB 체인의 트랜잭션은 복구...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 13:57
헤지 펀드 억만장자 레이 달리오, 암호화폐가 달러를 능가할 수 있는 요인 분석

억만장자 헤지펀드 창립자 레이 달리오는 부채가 많은 법정화폐가 약화되고 자산 가치 저장소로서의 매력이 떨어짐에 따라 암호화폐가 달러의 매력적인 대안이 될 수 있다고 말했습니다. 수요일 X에 올린 게시물에서 달리오는 암호화폐를 공급이 제한된 "대체 통화"라고 설명했습니다. 그는 달러 공급이 증가하거나 수요가 감소하면 투자자들이 점점 더 암호화폐를 더 나은 옵션으로 볼 수 있다고 주장했습니다. 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠를 설립한 달리오는 최근 파이낸셜 타임스 인터뷰에서 한 발언을 명확히 하기 위해 글을 썼습니다. 그는 대부분의 법정화폐, 특히 큰 부채를 안고 있는 통화들이 가치를 유지하는 데 어려움을 겪을 것이라고 말했습니다. 그는 역사가 유사한 사례를 제공하며, 1930년부터 1940년 사이, 그리고 1970년부터 1980년 사이에 비슷한 역학이 작용했다고 언급했습니다. 증가하는 부채 부담이 준비통화의 매력에 영향을 미치다 그는 규제 완화가 달러의 기축통화 지위를 위협하지 않는다고 덧붙였습니다. 대신, 그는 미국과 다른 기축통화 발행국의 증가하는 부채 부담이 실제 위험이라고 지적하며, 이러한 조건이 준비 자산과 자산 가치 저장소로서의 매력을 약화시킨다고 주장했습니다. 이것이 금과 암호화폐 가격 상승에 기여했다고 그는 말했습니다. 달리오는 또한 많은 스테이블 코인이 미국 국채로 뒷받침되어 시스템적 위험을 초래한다는 우려를 일축했습니다. 더 큰 문제는 국채 자체의 구매력 하락에 있다고 그는 말했습니다. "잘 규제된다면 스테이블 코인에 시스템적 위험을 초래하지 않을 것"이라고 그는 썼습니다. 투자자, 미국이 통화의 '고전적 평가절하'에 직면할 것이라고 경고 7월, 달리오는 투자자들에게 포트폴리오의 약 15%를 비트코인이나 금에 배분할 것을 조언했습니다. 그는 미국이 부채 위기에서 그가 "돌이킬 수 없는 지점"이라고 부르는 상황에 접근함에 따라 1930년대와 1970년대의 에피소드와 유사한 통화의 "고전적 평가절하"를 향해 가고 있다고 경고했습니다. 그는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 명확한 수치를 제시했습니다. 미국 정부는 연간 약 7조 달러를 지출하지만 수입은 5조 달러에 불과해 2조 달러의 적자가 발생합니다. 의무를 이행하기 위해 워싱턴은 내년에 약 12조 달러의 새로운 부채를 판매해야 합니다. 이자 지급만 연간 1조 달러에 달해 예산 적자의 절반을 차지합니다. 두 번째로 큰 준비 자산으로서의 금의 역할이 달리오의 선호도를 이끌다 달리오는 금이 세계에서 두 번째로 큰 준비 자산이라는 점을 들어 비트코인보다 금을 일관되게 선호해 왔습니다. 그는 디지털 통화의 잠재력을 인정하면서도 귀금속을 더 강력한 헤지로 계속 보고 있습니다. 올해 초, 달리오는 도널드 트럼프 대통령이 관세와 더 넓은 경제 정책을 잘못 관리할 경우 미국이 경기 침체보다 더 깊은 위기에 직면할 수 있다고 경고했습니다. 달리오의 최근 발언은 급증하는 부채가 달러 지배력에 가장 큰 위협이라고 보는 투자자들 사이에서 커지는 우려의 목소리를 반영합니다.
CryptoNews2025/09/03 13:50
암호화폐 러그풀이란 무엇이며 어떻게 작동하는가

러그풀은 암호화폐 환경에서 특히 탈중앙화 금융에서 관련된 위협입니다. 암호화폐 러그풀은 개별 투자자뿐만 아니라 전체 암호화폐 시장 공간에 상당한 부정적인 영향을 미치는 사기적인 상황입니다. 따라서 모든 투자자와 암호화폐 애호가들이 ... 더 읽기 "암호화폐 러그풀이란 무엇이며 어떻게 작동하는가" 글은 BiteMyCoin에 처음 게시되었습니다.
Bitemycoin2025/09/03 13:31
