현물 비트코인 ETF, 이더리움 펀드 유출 속에서 강한 유입 보여

현물 비트코인 ETF, 이더리움 펀드 유출 속에서 강한 유입 보여

이더리움 펀드가 유출을 보이는 동안 현물 비트코인 ETF는 강한 유입을 보였다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면 비트코인 ETF는 3억 3,270만 달러의 순 유입을 기록했습니다. 반면, 현물 이더리움 ETF는 일일 순 유출액 1억 3,530만 달러를 기록했습니다. ETF 자금 흐름과 함께 비트코인의 현물 가격은 이번 주에도 반등을 이어갔습니다. 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 화요일에 상당한 유입을 기록하며 투자자 관심 측면에서 이더리움 상품을 능가했습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면 비트코인 ETF는 3억 3,270만 달러의 순 유입을 기록했습니다. Fidelity의 FBTC가 1억 3,270만 달러로 선두를 차지했고, BlackRock의 IBIT가 7,280만 달러를 유치하며 그 뒤를 이었습니다. 같은 데이터에 따르면 Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck, Invesco를 포함한 다른 발행사들도 당일 순 유입을 보고했습니다. 이더리움 ETF, 1억 3,530만 달러 유출 보고 반면, 현물 이더리움 ETF는 일일 순 유출액 1억 3,530만 달러를 기록했습니다. Fidelity의 FETH가 출금액의 9,920만 달러를 차지했으며, Bitwise의 ETHW는 2,420만 달러의 마이너스 흐름을 기록했습니다. 이러한 반전은 이더리움 상품이 8월 내내 비트코인 ETF보다 우수한 성과를 보인 후에 발생했습니다. 분석가들은 이전의 강세를 이더리움으로의 로테이션 시프트로 설명하며, 수익 창출 기능, 개선된 규제 전망, 기업 자금으로의 채택을 그 이유로 지목했습니다. SoSoValue에 따르면 8월 전체적으로 비트코인 ETF는 7억 5,100만 달러의 순 유출을 기록한 반면, 이더리움 ETF는 38억 7,000만 달러의 유입을 기록했습니다. 비트코인 가격 회복 확대 ETF 자금 흐름과 함께 비트코인의 현물 가격은 이번 주에도 반등을 이어갔습니다. 수요일 작성 시점에 비트코인은 화요일 100일 지수이동평균선인 110,720달러를 상회하여 마감한 후 약 111,200달러에 거래되었습니다. 이는 전주 약 5%의 조정 이후 움직임이지만, 회복세는 모멘텀이 안정화되고 있음을 시사합니다. 기술적 지표는 상대 강도 지수(RSI)가 45로 중립 50 수준에 접근하고 있으며, 이동평균수렴 확산지수(MACD) 라인은 빨간색 히스토그램이 약해지면서 서로 더 가까워지고 있습니다. 두 신호 모두 약화되는 하락 모멘텀을 나타냅니다. 만약...
토요타, 블록체인 모빌리티 및 로보택시 시스템 구동을 위해 애벌란치 선택

토요타, 블록체인 모빌리티 및 로보택시 시스템 구동을 위해 애벌란치 선택

토요타, 블록체인 모빌리티 및 로보택시 시스템에 애벌란치 선택 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 요약: 애벌란치와 토요타 블록체인 랩은 온체인 결제 및 서비스를 통해 로보택시 플릿을 관리하는 블록체인 모빌리티 시스템을 계획하고 있습니다. 모빌리티 오케스트레이션 네트워크는 애벌란치의 인프라를 통해 차량 리스, 파이낸싱, 탄소 추적 및 보험을 완전히 처리할 예정입니다. 아바 랩스의 로이 히라타는 투자자들이 온체인에서 자금을 조달하여 처음부터 로보택시 플릿을 출시하고 추적할 수 있다고 말했습니다. 규제 기관과 제조업체는 자율주행 블록체인 로보택시 네트워크의 대규모 출시 전에 블록체인 기록 보관 표준을 조정해야 합니다. 자율주행 택시가 곧 블록체인 레일에서 운영될 수 있습니다. 애벌란치와 토요타 블록체인 랩은 온체인 모빌리티 네트워크의 기반을 마련하고 있습니다. 이들의 공동 이니셔티브는 결국 파이낸싱부터 결제까지 모든 서비스가 블록체인 프로토콜을 통해 운영되는 자율주행 플릿을 지원할 수 있습니다. 이 프로젝트는 블록체인이 실제 교통 분야에 진출하여 차량 데이터, 파이낸싱 및 사용을 단일 시스템으로 연결하는 것을 강조합니다. 초기 테스트는 로보택시 운영이 중개자 없이 완전히 관리될 수 있는 미래를 시사합니다. 애벌란치 암호화폐 인프라, 모빌리티 오케스트레이션 네트워크 지원 애벌란치는 소셜 미디어 게시물을 통해 토요타 블록체인 랩과 함께 모빌리티 오케스트레이션 네트워크(MON)라는 개념 증명 네트워크를 개발 중이라고 발표했습니다. 애벌란치와 토요타 블록체인 랩은 온체인 모빌리티 및 로보택시 플릿을 위한 인프라를 계획하고 있습니다.https://t.co/BDt6U0k4ZE pic.twitter.com/Y7t3c96D3P — Avalanche (@avax) 2025년 9월 2일 애벌란치의 멀티체인 인프라와 인터체인 메시징을 기반으로 구축된 MON은 미래 교통 시스템을 위한 블록체인 기반 레이어 역할을 할 것입니다. 이 네트워크는 파이낸싱, 리스 및 보험 프로세스가 완전히 온체인으로 이동할 수 있게 합니다. 또한 탄소 크레딧 추적, 소유권 이전 및 라이드셰어링 물류도 처리할 것입니다. 이미 공급망과 차량 데이터에서 블록체인을 테스트한 토요타는 모빌리티 서비스 전반에 걸쳐 의사 결정을 간소화하는 것을 목표로 합니다. 아바 랩스의 일본 책임자인 로이 히라타는 라이브 토론 중에 투자자들이 온체인에서 직접 자금을 조달할 수 있다고 설명했습니다. 그는 로보택시 서비스가 토큰화된 자금 조달을 통해 출시되는 동시에 블록체인 기록이 사용량과...
BTC, ETH, XRP, AI 퀀트 트레이딩 플랫폼이 개인 투자자에게 문호를 개방하면서 랠리

BTC, ETH, XRP, AI 퀀트 트레이딩 플랫폼이 개인 투자자에게 문호를 개방하면서 랠리

BTC, ETH, XRP가 AI 퀀트 거래 플랫폼이 소매 투자자에게 문을 열면서 상승세를 보인다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국 — 지난 주, 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP)은 모두 급격한 상승세를 보이며 전 세계 투자자들의 열정을 다시 불러일으켰습니다. 그러나 월스트리트 기관들이 꾸준히 수익을 올리는 동안, 일반 투자자들은 의문을 품게 됩니다: 시장에 참여할 더 스마트한 방법이 마침내 나타난 것일까요? 수십 년 동안, 월스트리트는 알고리즘, 통계 모델 및 AI를 사용하여 밀리초 단위로 거래를 실행하는 방법인 양적 거래에 의존해 왔습니다. 이 접근 방식은 시장이 상승하든 하락하든 상관없이 일관된 수익을 보장합니다. 그러나 소매 투자자들은 종종 이러한 도구에 접근할 수 없습니다. 전통적인 거래는 차트, 기술적 지표 및 리스크 관리에 대한 전문 지식이 필요합니다. 이러한 기술이 없으면, 일반 트레이더들은 기관들이 승리하는 동안 자주 돈을 잃게 됩니다. 더 알고 싶으신가요? "양적 투자 입문"을 읽어보세요. 이것이 AB 양적 거래(ABQuant)가 등장하는 이유입니다. 이 플랫폼은 한때 월스트리트에만 독점적이었던 AI 기반 퀀트 전략을 전 세계 일반 투자자들의 손에 가져다 줍니다. 신규 사용자는 제로 리스크로 AI 퀀트 거래를 경험할 수 있는 시험 보너스를 받습니다. AI 원클릭 전략으로 거래 경험이 필요하지 않습니다. 빠른 수익을 위한 단타매매 계약(1, 3 또는 7일) 또는 안정적인 복리 수익을 위한 장타매매 전략(15, 31, 42일)을 선택하세요. 수입은 매일 입금되며, 잔액이 100 USDT에 도달하면 즉시 출금이 가능합니다. AI는 어떻게 돈을 벌까요? ["그 뒤에 숨겨진 비밀"]을 읽어보세요. ABQuant는 양적 거래의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. AI 알고리즘과 블록체인 투명성을 결합함으로써, 이 플랫폼은 모든 사람이 자동화된 수입 창출의 혜택을 누릴 수 있는 새로운 시대를 만들고 있습니다. BTC, ETH 및 XRP가 급등하고 있는 오늘날의 시장에서, 진짜 질문은 더 이상 "돈을 벌 수 있을까?"가 아니라 "AI가 당신을 위해 돈을 벌게 할 준비가 되었습니까?"입니다. 오늘 https://abquant.vip/#/에서 회원 가입하고 100 USDT 시험 보너스를 받아 지금 바로 AI 기반 퀀트 여정을 시작하세요. 출처: https://partner.cryptopolitan.com/btc-eth-xrp-rally-as-ai-quant-trading-platforms-open-doors-to-retail-investors/
분석 회사, 비트코인의 최근 움직임에 따른 가장 중요한 수준 공개: "이 수준이 결정적"

분석 회사, 비트코인의 최근 움직임에 따른 가장 중요한 수준 공개: "이 수준이 결정적"

비트코인의 최근 움직임에 따른 가장 중요한 레벨을 분석 회사가 공개: "이 레벨이 결정적이다"라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석 회사 MakroVision은 비트코인(BTC)에 대한 최신 보고서에서 가격 움직임에 관한 중요한 평가를 내놓았습니다. 보고서에 따르면, 비트코인은 단타매매 하락세를 유지하고 있으며 레벨 테스트 후 골든 포켓(0.618-0.665 피보나치) 지역에서 첫 안정화를 시도하고 있습니다. 분석가들은 단타매매 반등이 언제든지 시작될 수 있으며, 진짜 문제는 이 움직임이 얼마나 지속 가능할 것인가라고 지적했습니다. 만약 반등이 충동적(강하고 가속화되는)이라면, BTC의 다음 목표는 더 낮은 피크가 될 수 있다고 언급됩니다. 그러나 반등이 조정에 그친다면, 가격은 더 낮은 지지선 쪽으로 다시 하락할 수 있습니다. MakroVision이 강조한 중요 포인트는 115,800달러 레벨입니다. 보고서는 이 저항선 위로의 돌파가 강하고 지속적인 랠리를 예고할 수 있지만, 약한 반등은 여전히 시장에서 새로운 매도 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 글 작성 시점에, 비트코인은 110,770달러에 거래되고 있습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-reveals-the-most-critical-level-following-recent-movements-in-bitcoin-this-level-is-decisive/
XRP ETF 뉴스: SEC 책상에 15개 신청서 놓여 있어

XRP ETF 뉴스: SEC 책상에 15개 신청서 놓여 있어

XRP ETF 뉴스: 15개 신청서가 SEC 책상에 놓여있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 디지털 자산 세계는 15개의 XRP 중심 상장지수펀드(ETF) 신청서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 계류 중인 새로운 기관 투자자들의 관심이 펼쳐지는 것을 지켜보고 있습니다. 이러한 신청서의 급증은 XRP를 비트코인과 이더리움과 함께 주요 금융 회사들로부터 진지한 관심을 끄는 암호화폐로 자리매김하게 했습니다. 이러한 제안들에 대한 최종 결정은 2025년 말로 예정되어 있으며, 10월에 중요한 마감일 집중이 예상됩니다. 다양한 발행사 분야 이러한 XRP ETF 신청자들은 기존 금융 강자들과 혁신적인 암호화폐 기반 기업들의 폭넓은 조합을 대표합니다. Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Canary Capital, CoinShares와 같은 회사들은 모두 현물 XRP 상품을 신청했습니다. 현물 ETF는 XRP의 가격을 직접 보유하고 추적할 것입니다. 또한 ProShares, Rex & Osprey, Teucrium, Tuttle Capital을 포함한 다른 회사들은 더 복잡한 레버리지, 역방향, 파생상품 기반 XRP ETF에 대한 제안서를 제출했습니다. 이러한 다양한 상품들은 발행사들이 직접적이고 더 정교한 자산 노출을 원하는 투자자들로부터 강한 수요를 보고 있음을 시사합니다. 주요 신청서 및 검토 마감일 SEC가 검토해야 할 많은 신청서가 있지만, 몇몇은 시장에서 상당한 관심을 끌고 있습니다. 21Shares Core XRP Trust와 Bitwise XRP ETF가 가장 주목받는 것들 중 하나입니다. SEC 결정의 마지막 물결은 2025년 10월-12월에 예상되며, Grayscale, 21Shares, Bitwise, WisdomTree와 같은 회사들에 대한 몇 가지 주요 판결이 모두 10월 같은 주에 집중되어 있습니다. 마감일의 높은 집중도는 시장 투기를 촉발하고 잠재적 승인에 대한 기대를 높였습니다. 가격 투기: 새로운 시장 사이클의 촉매제? 현물 XRP ETF의 잠재적 승인은 토큰 가격의 강력한 촉매제 역할을 할 수 있으며, 더 넓은 시장에 새로운 사이클을 촉발할 가능성이 있습니다...
항소법원, 적성국민법 사용한 베네수엘라 이민자 추방 차단

항소법원, 적성국민법 사용한 베네수엘라 이민자 추방 차단

베네수엘라 이민자들의 외국인 적대법을 이용한 추방을 항소법원이 차단했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 연방 항소법원은 도널드 트럼프 대통령의 행정부가 이전에는 전시에만 사용되었던 18세기 법률을 사용하여 베네수엘라 이민자들을 국가에서 신속하게 추방할 수 없다고 판결했으며, 이민자들이 "침략"의 일부라는 행정부의 주장을 기각했습니다. 법원은 트럼프 행정부가 18세기 법률을 사용하여 베네수엘라 이민자들을 미국에서 신속하게 추방할 수 없다고 판결했습니다. Getty Images 주요 사실 2-1 결정에서, 제5 미국 순회 항소법원은 1798년 외국인 적대법이 트럼프 행정부가 갱단 구성원이라고 주장하는 이 베네수엘라 이민자들의 사례에 적용될 수 없다고 판결했습니다. 판결에서 판사들은 외국 정부에 의한 "침략이나 약탈적 침입"이 없다고 판단하여 전시 법률에 따른 이민자 추방을 방지하기 위한 예비 금지 명령을 내렸습니다. 대통령과 행정부 관계자들은 아직 이 판결에 대해 언급하지 않았습니다. 중요한 인용구 "한 국가가 자국의 거주자와 시민들에게 이 나라에 불법으로 입국하도록 장려하는 것은 미국을 점령하거나, 방해하거나, 또는 해를 끼치기 위해 무장하고 조직된 군대를 보내는 현대적 동등물이 아니다"라고 판사들은 말했습니다. 이는 진행 중인 사안입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/03/trump-administration-cannot-swiftly-deport-venezuelan-migrants-using-alien-enemies-act-appeals-court-rules/
이런 일이 발생하면 도지코인 가격이 0.19달러 아래로 폭락할 수 있음

이런 일이 발생하면 도지코인 가격이 0.19달러 아래로 폭락할 수 있음

이 게시물 도지코인 가격이 $0.19 이하로 폭락할 수 있는 임박한 상황이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도지코인 가격이 $0.19 이하로 폭락할 수 있는 임박한 상황 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Scott Matherson은 Bitcoinist의 주요 암호화폐 작가로, 날카로운 분석력과 디지털 통화 환경에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. Scott은 신규 사용자와 경험 많은 암호화폐 애호가 모두에게 공감을 얻는 사고를 자극하고 잘 연구된 기사를 제공하는 명성을 얻었습니다. 글쓰기 외에도 Scott은 암호화폐 문해력 증진에 열정적이며 종종 블록체인의 잠재력에 대해 대중을 교육하는 일을 합니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/dogecoin-price-crash-0-19/
비너스 프로토콜, 도난당한 자금을 회수했으나 또 다른 리스크 제기

비너스 프로토콜, 도난당한 자금을 회수했으나 또 다른 리스크 제기

비트코인이더리움뉴스닷컴에 '비너스 프로토콜, 도난 자금 회수했지만 또 다른 리스크 제기' 게시물이 등장했습니다. 주요 내용: 비너스 프로토콜은 고래가 해킹당한 후 강제 청산을 통해 1350만 달러를 회수했습니다. 자금 회수는 가능하다는 것을 보여줬지만, 비너스가 직접 개입할 수 있다는 사실도 드러났습니다. 논쟁 증가: 비너스 프로토콜이 일시 중지하고 통제할 수 있다면 진정한 탈중앙화인가? BNB 체인의 대출 플랫폼인 비너스 프로토콜이 도난당한 자금을 회수했습니다. 한 고래가 2025년 9월 2일 피싱 공격으로 약 1350만 달러를 잃었습니다. 더 이상의 피해를 막기 위해 서비스는 즉시 중단되었습니다. 이제 비너스는 모든 서비스가 다시 온라인 상태라고 밝혔습니다. 도난당한 자금은 강제 청산이라는 특별한 과정을 통해 회수되었습니다. 이는 해커의 대출이 종료되고, 안전 조치로 잠겨 있던 토큰이 압류되었음을 의미합니다. 이 회수는 고래를 구하는 데 도움이 되었지만, 비너스가 사용자 자금에 대해 얼마나 많은 통제권을 가지고 있는지에 대한 새로운 질문도 제기했습니다. 비너스 프로토콜 회수는 어떻게 작동했나? 어제의 암호화폐 해킹은 비너스 프로토콜의 스마트 계약을 파괴하지 않았습니다. 대신, 해커는 고래의 지갑 설정을 속였습니다. 공격자는 하나의 정상적인 행동을 다른 숨겨진 행동으로 대체했습니다. 그것이 그들에게 고래의 자금에 대한 권한을 주었습니다. 비너스 프로토콜은 피해를 복구하기 위해 강제 청산을 사용했습니다. 간단히 말해, 사용자가 비너스에서 대출을 받을 때 보안으로 토큰을 잠가야 합니다. 지불에 실패하거나 문제가 발생하면 해당 토큰은 판매되거나 압류될 수 있습니다. 비너스 프로토콜, 서비스 재개 발표 | 출처: X 해커에게 일어난 일이 바로 이것입니다. 비너스는 그들의 대출을 종료하고, 안전 토큰을 판매하여 도난당한 자금을 회수했습니다. 온체인 데이터에 따르면 비너스 리퀴데이터 주소는 USDC로 325,000달러 이상, USDT로 901,000달러, 그리고 래핑된 ETH와 FUSD를 받았습니다. 이 금액들은 해커의 잠긴 자산에서 나온 것입니다. 비너스 프로토콜, 강제 청산을 통한 자금 회수 | 출처: X 조사관들은 또한 가스의 일부가...
이더리움 스테이킹 대기열 37억 달러 기록, 2023년 이후 최고 수준

이더리움 스테이킹 대기열 37억 달러 기록, 2023년 이후 최고 수준

이더리움 스테이킹 진입 대기열이 화요일에 거의 2년 만에 최고 수준인 860,369 ETH(약 37억 달러 상당)에 도달했습니다.
억만장자 레이 달리오: 암호화폐는 이제 대체 통화

억만장자 레이 달리오: 암호화폐는 이제 대체 통화

브리지워터 어소시에이츠의 창립자이자 억만장자 투자자인 레이 달리오는 미국이 증가하는 부채와 인플레이션에 직면함에 따라 암호화폐가 이제 진정한 대체 통화가 되었다고 말했습니다. 이 글 "억만장자 레이 달리오: 암호화폐가 이제 대체 통화가 되었다"는 Coinspeaker에 처음 게재되었습니다.
