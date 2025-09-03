현물 비트코인 ETF, 이더리움 펀드 유출 속에서 강한 유입 보여

이더리움 펀드가 유출을 보이는 동안 현물 비트코인 ETF는 강한 유입을 보였다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면 비트코인 ETF는 3억 3,270만 달러의 순 유입을 기록했습니다. 반면, 현물 이더리움 ETF는 일일 순 유출액 1억 3,530만 달러를 기록했습니다. ETF 자금 흐름과 함께 비트코인의 현물 가격은 이번 주에도 반등을 이어갔습니다. 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 화요일에 상당한 유입을 기록하며 투자자 관심 측면에서 이더리움 상품을 능가했습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면 비트코인 ETF는 3억 3,270만 달러의 순 유입을 기록했습니다. Fidelity의 FBTC가 1억 3,270만 달러로 선두를 차지했고, BlackRock의 IBIT가 7,280만 달러를 유치하며 그 뒤를 이었습니다. 같은 데이터에 따르면 Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck, Invesco를 포함한 다른 발행사들도 당일 순 유입을 보고했습니다. 이더리움 ETF, 1억 3,530만 달러 유출 보고 반면, 현물 이더리움 ETF는 일일 순 유출액 1억 3,530만 달러를 기록했습니다. Fidelity의 FETH가 출금액의 9,920만 달러를 차지했으며, Bitwise의 ETHW는 2,420만 달러의 마이너스 흐름을 기록했습니다. 이러한 반전은 이더리움 상품이 8월 내내 비트코인 ETF보다 우수한 성과를 보인 후에 발생했습니다. 분석가들은 이전의 강세를 이더리움으로의 로테이션 시프트로 설명하며, 수익 창출 기능, 개선된 규제 전망, 기업 자금으로의 채택을 그 이유로 지목했습니다. SoSoValue에 따르면 8월 전체적으로 비트코인 ETF는 7억 5,100만 달러의 순 유출을 기록한 반면, 이더리움 ETF는 38억 7,000만 달러의 유입을 기록했습니다. 비트코인 가격 회복 확대 ETF 자금 흐름과 함께 비트코인의 현물 가격은 이번 주에도 반등을 이어갔습니다. 수요일 작성 시점에 비트코인은 화요일 100일 지수이동평균선인 110,720달러를 상회하여 마감한 후 약 111,200달러에 거래되었습니다. 이는 전주 약 5%의 조정 이후 움직임이지만, 회복세는 모멘텀이 안정화되고 있음을 시사합니다. 기술적 지표는 상대 강도 지수(RSI)가 45로 중립 50 수준에 접근하고 있으며, 이동평균수렴 확산지수(MACD) 라인은 빨간색 히스토그램이 약해지면서 서로 더 가까워지고 있습니다. 두 신호 모두 약화되는 하락 모멘텀을 나타냅니다. 만약...