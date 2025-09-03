MEXC 거래소
2025년 9월 최고의 비트코인 및 암호화폐 지갑: 안전하고 스마트하며 자기 보관형 옵션 비교
2025년 9월 최고의 비트코인 및 암호화폐 지갑: 안전하고 스마트하며 자체 보관 옵션 비교

2025년 9월 최고의 비트코인 및 암호화폐 지갑을 찾고 계신가요? 저희는 안전한 자체 보관을 위한 최고의 비트코인 및 암호화폐 지갑을 비교합니다. 이러한 차세대 지갑은 단일 실패 지점을 제거하고, 더 스마트한 키 복구 및 기관급 보안을 제공합니다. 다음은 이들의 비교 결과입니다. 2025년 비트코인 및 암호화폐 지갑이 진화하는 이유 [...] 붕괴 이후
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:26
윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 재무 회사, 암스테르담에 상장 예정
윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 트레저리 기업이 암스테르담에 상장 예정

윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 트레저리 기업 Treasury는 주주 승인을 기다리며 MKB Nedsense와의 역방향 합병을 통해 유로넥스트 암스테르담에 상장할 예정입니다. 요약 이 역방향 합병으로 MKB Nedsense는 주주 승인을 기다리며 Treasury N.V.로 이름이 변경되고 TRSR 티커로 거래될 예정입니다. 이 회사는 현재 1,000 BTC 이상을 보유하고 있으며 사모 펀딩으로 1억 2600만 유로를 모금했습니다. 윙클보스가 지원하는 Treasury는 규제된 공개 시장을 통한 비트코인에 대한 직접 노출이 제한적인 유럽에서 비트코인 투자자들을 유치하는 것을 목표로 합니다. 윙클보스가 지원하는 Treasury, 유로넥스트 암스테르담에 상장 예정 윙클보스 캐피털과 나카모토 홀딩스가 지원하는 비트코인 중심 투자 회사인 Treasury는 로이터가 최초 보도한 바와 같이 네덜란드 투자 회사 MKB Nedsense(NEDSE.AS)와의 역방향 합병을 통해 유로넥스트 암스테르담에 상장할 계획입니다. 공식 제출 자료에 따르면, 이 거래로 MKB Nedsense는 Treasury N.V.라는 이름을 채택하고 새 법인은 TRSR 티커 심볼로 거래될 예정입니다. MKB Nedsense의 주주들은 향후 몇 주 내에 이 제안에 대해 투표할 예정입니다. 승인되면 거래는 올해 4분기에 시작될 수 있습니다. 최근 공개된 바에 따르면, 이 회사는 1,000 BTC 이상을 보유하고 있어 유럽에서 비트코인(BTC) 트레저리만을 중심으로 구성된 몇 안 되는 법인 중 하나입니다. 이 회사는 사모 펀딩으로 1억 2600만 유로(약 1억 4700만 달러)를 모금했으며 공개 상장을 통해 BTC 보유량을 더욱 확대할 계획입니다. 이 역방향 합병은 Treasury를 MKB Nedsense의 최근 시장 가격보다 72% 프리미엄으로 평가하며, 합병 후 주식은 약 2.10유로에 거래될 것으로 예상됩니다. 유럽에서 비트코인 트레저리의 부상 회사에 따르면, Treasury는 투자 옵션이 제한적인 지역에서 비트코인 투자자들을 유치하는 것을 목표로 합니다. 유럽 대부분 지역에서 공개 시장을 통한 비트코인에 대한 직접 노출은 여전히 상대적으로 드물며, 규제된 투자 수단도 거의 없습니다. 이와 관련하여, 또 다른 네덜란드 기업인 Amdax도 최근...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:00
비트코인, 111,000달러 목표하지만 마지막 상승은 몇 주 후일 수 있어
비트코인이 111,000달러를 바라보지만, 마지막 상승은 몇 주 후일 수 있다

Rubmar는 지난 4년간 암호화폐 애호가로 활동해 온 작가이자 번역가입니다. 작가로서 그녀의 목표는 암호화폐 분야에 입문하는 사람들이 쉽게 접근할 수 있는 유익하고, 완전하며, 이해하기 쉬운 글을 만드는 것입니다. 2019년 암호화폐에 대해 배운 후, Rubmar는 이 산업이 제공하는 가능성의 세계에 호기심을 갖게 되었고, 발전하는 기술과 함께 금융적 자유가 그녀의 손안에 있다는 것을 빠르게 깨달았습니다. 어린 시절부터 Rubmar는 언어가 어떻게 작동하는지에 호기심이 많았으며, 언어유희와 방언의 특이성에 특별한 관심을 가졌습니다. 그녀의 호기심은 십대 시절 열렬한 독서가가 되면서 더욱 커졌습니다. 그녀는 좋아하는 책을 통해 자유와 새로운 단어들을 탐구했고, 이는 그녀의 세계관을 형성했습니다. Rubmar는 대학에서 문학과 언어학을 공부하며 심층 연구와 분석적 사고에 필요한 기술을 습득했습니다. 그녀의 연구는 여러 주제에 대한 날카로운 시각을 제공했고, 조사에서 모든 돌을 뒤집어볼 수 있게 했습니다. 2019년, 그녀는 친구가 비트코인과 암호화폐를 소개했을 때 처음으로 암호화폐 산업에 발을 담갔지만, 2020년이 되어서야 산업의 깊이에 뛰어들기 시작했습니다. Rubmar가 암호화폐 영역의 메커니즘을 이해하기 시작하면서, 그녀는 아직 탐험되지 않은 새로운 세계를 보았습니다. 암호화폐 여정의 시작에서, 그녀는 자신의 재정을 통제할 수 있게 해주는 새로운 시스템을 발견했습니다. 21세기의 젊은 성인으로서, Rubmar는 전통적인 은행 시스템의 도전과 법정 화폐의 제한에 직면했습니다. 그녀의 고국 경제가 실패한 후, 전통적인 금융의 한계가 명확해졌습니다. 관료적이고 구식인 구조는 초인플레이션이 만든 공격적이고 왜곡된 시스템 속에서 그녀를 절망적이고 무력하게 만들었습니다. 하지만, 배우면서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:32
금이 3.5K 달러 최고 기록을 달성한 가운데 비트코인 가격은 얼마나 오를 수 있을까?
골드가 $3.5K 신고가를 기록하는 가운데 비트코인 가격은 얼마나 오를 수 있을까?

주요 내용: BTC는 과거 골드 최고점 이후 1년 내에 145%에서 304% 사이로 상승했습니다. 최상위 암호화폐는 골드 프랙탈이 반복된다면 최대 $400,000까지 상승할 수 있습니다. 골드 가격(XAU)은 다가오는 Fed 금리 인하에 대한 베팅으로 인해 $3,500(온스당) 이상의 새로운 기록을 세웠습니다. XAU/USD 일일 가격 차트. 출처: TradingView 그의 "안전자산" 경쟁자인 비트코인(BTC)은 역사가 안내자라면 1년 내에 더 강하고 높은 베타 움직임을 따를 수 있습니다. BTC 가격은 골드 최고점 이후 최소 145% 상승 과거 골드 ATH는 BTC가 처음에는 뒤처지지만, 6~12개월 기간에 더 좋은 성과를 보인다는 것을 보여줍니다. 2011년 8월, 골드가 $1,921에 도달했을 때, 비트코인은 1년 후 145% 상승했습니다. 귀금속이 2020년 8월 약 $2,070의 최고점을 찍은 후, BTC는 3개월 만에 68%, 6개월 만에 286%, 12개월 만에 315% 상승했습니다. XAU/USD vs. BTC/USD 2주 가격 차트. 출처: TradingView 최근에는 골드가 4월에 $3,500의 신고가를 기록했을 때, BTC는 다음 3개월 동안 약 35% 상승했습니다. 완료된 두 사이클(2011년과 2020년)에서, BTC의 골드-ATH 이후 중간 수익률은 3개월에 약 30%, 12개월에 225%로, 골드가 기조를 설정하지만 비트코인이 보통 주도권을 잡는다는 것을 보여줍니다. 이는 투자자들이 불안해질 때 골드가 전통적인 첫 번째 선택이기 때문입니다. 그러나 골드가 상승하고 사람들이 더 큰 이익을 찾기 시작하면, 돈은 종종 많은 트레이더들이 더 높은 위험, 더 높은 보상의 "디지털 골드"로 간주하는 비트코인으로 이동합니다. 비트코인 가격은 다음에 얼마나 오를 수 있을까? 골드의 신고가 이후 3개월 동안 역사적인 30% 중간 이익이 반복된다면, 현재 수준인 $110,000에서 측정했을 때 12월 초까지 비트코인은 $135,000~$145,000 범위에 있을 것입니다. BTC/USD 주간 가격 차트. 출처: TradingView 그러나 BTC의 가격은 최대...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:29
이더리움 유출 이후 비트코인 현물 ETF 대규모 자금 유입
이더리움 유출 이후 현물 비트코인 ETF에 대규모 자금 유입

암호화폐 시장에 대한 기관 관심이 주목할 만한 변화를 보이고
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:28
코인베이스 CEO, 주요 통합이 실시간으로 진행됨에 따라 솔라나 관련 중요 소식 발표
코인베이스 CEO가 주요 솔라나 뉴스를 공개하며 핵심 통합이 실시간으로 진행됨이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 새로운 X 게시물에서 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱은 실제로 작동한다면 "킬러" 기능이라고 불릴 수 있는 기능을 확인했습니다. 따라서 회사의 x402 프로토콜은 이제 솔라나와 통신하여 사용자가 일반적인 암호화폐 프로세스를 거치지 않고도 USDC로 결제할 수 있게 합니다. 흥미로운 점은 AI Agent가 이 기능을 통해 솔라나에서 USDC를 사용하여 온라인 쇼핑을 할 수 있다는 것입니다. 당신도 좋아할 만한 내용: 자동으로 돈을 지출할 수 있는 소프트웨어를 상상해보세요. 매번 "구매 확인"을 클릭할 필요가 없어집니다. AI 어시스턴트가 당신이 자는 동안 클라우드 스토리지 비용을 지불하고, API 크레딧을 구매하고, 구독 갱신을 처리할 수 있습니다. 이 기능은 이번 주에 출시되었으며, 암스트롱은 이를 진정한 원활한 지불 통합으로 보는 데 자신감을 보이고 있습니다. 흥미롭게도 솔라나의 공동 창립자인 아나톨리 야코벤코도 이 소식을 발견하고 답글로 암스트롱에게 감사를 표했습니다. 코인베이스가 이미 지원하는 블록체인인 Base(EVM 기반)가 있음에도 솔라나와 같은 외부 체인을 지원하는 것은 상당한 발전입니다. 이는 솔라나가 이번 사이클에서 "가장 핫한" 블록체인이며, 수십억 달러로 측정되는 총 잠긴 가치는 무시할 수 없는 논거이기 때문일 수 있습니다. 솔라나 + 코인베이스 = 윈-윈? 기업에게는 암호화폐의 골치 아픈 문제 없이 암호화폐 결제가 가능합니다. 특별한 인프라나 블록체인 전문 지식이 필요 없으며, 이미 사용 중인 결제 시스템에 연결하기만 하면 됩니다. 모든 사람들이 실제 세계와 상호 작용해야 하는 AI Agent를 개발하고 있으며, 실제 세계는 결제를 기반으로 운영됩니다. 솔라나는 AI가 단순히 논의하는 대신 온라인에서 유용한 작업을 수행할 수 있게 하는 누락된 조각일 수 있습니다. 당신도 좋아할 만한 내용: 이것이 사용될지 여부는 두고 봐야 하지만, 기술적 장벽이 훨씬 낮아졌습니다. 출처: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:23
XRP 또는 Avalon X? 2025년을 위해 유틸리티 중심 투자자들이 선택하는 것
XRP 또는 Avalon X? 유틸리티 중심 투자자들이 2025년을 위해 선택하는 것은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 유틸리티 토큰으로서의 리플(XRP)은 국경 간 결제 및 송금 옵션을 지원하는 역할을 바탕으로 최근 몇 년간 가장 많이 논의된 암호화폐 중 하나입니다. 현재 가격은 $2.75로, XRP 가격은 지난 24시간 동안 1.86% 하락했으며 시가총액은 $163.62 billion입니다. 이러한 냉각 추세는 더 넓은 질문을 제기합니다: 2025년에 Avalon X(AVLX)와 같은 새로운 참가자들이 트렌드를 이끌 때 XRP 가격은 어떻게 자리를 유지할 것인가? XRP 가격 현재 전망 XRP는 은행과 결제 제공업체가 의존하는 빠르고 저비용의 결제 토큰으로 계속 알려져 있습니다. 실제 기관 채택을 이룬 몇 안 되는 암호화폐 중 하나입니다. 그러나 그 성장 스토리는 시장을 형성하는 새로운 트렌드, 특히 유틸리티 토큰의 토큰화에 비해 뒤처져 있습니다. 출처: TradingView 2025년에는 대부분의 투자자들이 단순히 자금 이체를 용이하게 할 뿐만 아니라 이전에 이용할 수 없었던 글로벌 자산 클래스를 소개하는 기회로 이동하고 있습니다. 이것이 Avalon X가 합법적인 견인력을 얻기 시작하는 지점입니다. Avalon X와 RWA 토큰화의 등장 Avalon X(AVLX)는 고급 부동산과 블록체인의 융합 지점에 자리 잡았습니다. 도미니카 공화국의 부동산을 토큰화함으로써, 이 이니셔티브는 국제 투자자들이 이전에 기관이 보유했던 프로젝트에 분할된 이익을 구매할 수 있게 합니다. 프로젝트의 원동력인 Grupo Avalon은 이미 개발, 활성화 및 계획된 프로젝트에 거의 $1 billion을 보유하고 있어 Avalon X에 규모와 신뢰성을 부여합니다. 이 세계적 앵커는 AVLX가 단순한 투기적 베팅이 아니라 암호화폐 금융과 $379 trillion 규모의 부동산 시장 사이의 다리임을 보장합니다. 투자자들이 주목하는 이유 유틸리티 토큰으로서 Avalon X는 XRP보다 더 많은 유틸리티를 제공합니다: 실물 자산 지원 – Grupo Avalon의 광범위한 실물 자산 포트폴리오로 지원됩니다. 보안 – CertiK 스마트 계약으로 지원됩니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:22
CIMG Inc., 주식 판매 교환 거래를 통해 5500만 달러 비트코인 구매 완료
CIMG Inc.가 주식 판매 교환 거래를 통해 5500만 달러 비트코인 구매를 완료했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 나스닥 상장 기업 CIMG Inc.는 주당 0.25달러에 220주의 보통주 판매를 확인하여 최대 5500만 달러를 확보했습니다. 이 수익금은 500 BTC 토큰을 구매하여 회사의 비트코인 준비금 전략을 형성하는 데 사용되었습니다. 이번 교환 거래는 CIMG가 베이징에서 비트코인을 재무 포트폴리오에 통합할 것이라고 발표한 후 이루어졌습니다. 회사는 BTC를 주식과 교환하는 것이 기업 재무의 일환으로 장타매매 준비금 전략을 구축하겠다는 약속을 보여준다고 밝혔습니다. CIMG, 500 BTC로 비트코인 재무 전략 확대 CIMG의 CEO 왕젠슈앙은 암호화폐 토큰, 특히 비트코인에 대한 관심이 증가하면서 전통적인 기업들이 블록체인 기반 기술과 상호작용할 수 있는 새로운 기회가 창출되었다고 인정했습니다. "비트코인의 성장과 인식은 전통 기업이 혁신적인 블록체인 시스템과 유기적으로 통합할 수 있는 기회를 보여주었습니다. 우리는 비트코인 금융 애플리케이션의 새로운 시대를 개척하고 비트코인 금융에 참여하는 기업 중 하나가 되는 것을 목표로 합니다." -왕젠슈앙, CIMG CEO 젠슈앙은 회사가 시간이 지남에 따라 암호화폐 준비금을 늘리고 AI 및 암호화폐 부문에서 파트너십을 확대할 계획이라고 덧붙였습니다. 그녀는 비트코인의 기능을 향상시키기 위해 설계된 레이어 투 인프라인 Merlin Chain을 잠재적인 협력 경로로 강조했습니다. 보통주는 1993년 증권법의 Regulation S에 따라 프라이빗 세일로 판매되었습니다. CIMG는 보도 자료에서 비트코인 재무를 도입하는 것이 재정 상태를 개선하기 위한 전략적 단계의 일부라고 언급했습니다. 이 헬스케어 기업은 디지털 금융으로 확장하는 동시에 주요 사업 부문에서 성장을 유지하는 데 계속 집중하고 있다고 덧붙였습니다. CIMG 주식은 장전에 3.58% 상승했지만 발표 후 공개 시장에서 빠르게 하락했습니다. 주식은 오늘 3.53% 하락하여 0.25달러에 거래되고 있으며, 일일 범위는 0.25달러 - 0.29달러이고, 5.4...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:13
시장 변화 속에서 비트코인 고래 보유량 2018년 수준으로 하락
비트코인 고래 보유량, 시장 변동 속에서 2018년 수준으로 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Glassnode는 비트코인 고래 보유량이 2018년 수준으로, 재분배가 관찰됨을 보고합니다. 평균 고래는 약 488 BTC를 보유하며, 2024년 말부터 꾸준히 감소했습니다. 장타매매자들이 97,000 BTC를 이동시켰으며, 이는 2025년 최대 단일 일일 유출입니다. Glassnode는 비트코인 고래 보유량이 평균 488 BTC로 감소했다고 보고하며, 이는 2018년 12월 이후 처음 보는 수준으로, 암호화폐 시장의 지속적인 변화를 강조합니다. 이러한 변화는 비트코인 소유권의 잠재적 재분배를 나타내며, 시장 유동성과 변동성에 영향을 미치고, 투자자 불확실성 증가와 거래량 감소를 초래합니다. 비트코인 고래 보유량, 시장 변동 속에서 2018년 수준으로 하락 비트코인 고래 보유량은 꾸준히 감소하여 현재 고래당 평균 488 BTC로, 2018년 이후 처음입니다. 이러한 패턴은 이들 주체가 한때 가졌던 영향력과 구매력을 고려할 때 시장 역학의 잠재적 변화를 보여줍니다. 이러한 재분배는 장기적으로 비트코인의 유동성과 가격 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 고래 보유량 감소는 주로 비트코인이 더 큰 참여자와 더 작은 참여자 사이에서 재분배되고 있음을 시사합니다. 더 작은 보유자나 OTC 거래 데스크가 이 공급을 흡수하여 비트코인 소유권의 전반적인 기반을 넓히고 있을 수 있습니다. Glassnode의 공동 창립자인 Yann Allemann은 "평균 고래 보유량이 ~488 BTC로 감소한 것은 비트코인 소유권의 상당한 재분배를 시사하며, 잠재적으로 더 넓은 시장 변화를 알리는 신호일 수 있습니다"라고 언급했습니다. 시장 심리는 현물 및 파생상품 거래량 모두 감소하면서 신중함을 반영합니다. 기관 및 소매 트레이더들은 아직 이러한 움직임에 대해 주목할 만한 성명을 발표하지 않았습니다. 그러나 현재 데이터는 특히 더 넓은 거시경제적 불확실성 속에서 리스크 회피를 시사합니다. 역사적 데이터는 이러한 변화가 시장 바닥을 선행할 수 있으며, 새로운 트렌드를 위한 무대를 마련할 수 있음을 보여줍니다. 현재 행동은 신중함을 시사하지만, 시간이 지남에 따라 균형 잡힌 시장 생태계가 나타날 수 있습니다. 역사적 고래 보유량 및 현재 시장 영향 알고 계셨나요? 비트코인 고래 보유량이 약 488 BTC로 떨어진 마지막 시기는 2018년 12월로, 이는 중요한 시장 전환기를 표시하며 이후...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:00
코인베이스에 곧 출시될 매그니피센트 7 익스포저 중 애플, 엔비디아, 아마존 포함
Apple, Nvidia, Amazon 등 매그니피센트 7이 Coinbase에 상장될 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Coinbase Derivatives는 이달 말 새로운 유형의 주가 지수 선물 계약을 도입할 예정이며, 투자자들에게 단일 상품으로 미국 주요 기술주와 암호화폐 상장지수펀드(ETF)에 대한 노출 기회를 제공한다고 밝혔습니다. 블로그 게시물에 따르면, 9월 22일 출시되는 Mag7 + Crypto Equity Index Futures는 전통적인 주식과 디지털 자산을 결합한 최초의 미국 상장 파생상품 계약이 될 것입니다. 회사는 이번 움직임이 단일 자산 파생상품을 넘어 투자자들에게 혁신 및 성장 분야에 대한 테마별 노출을 제공하도록 설계된 다중 자산 상품으로의 확장을 의미한다고 말했습니다. 새로운 지수는 각각 10%씩 동일하게 가중치가 부여된 10개 구성 요소를 포함합니다. 이는 이른바 "매그니피센트 7" 주식 — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta 및 Tesla — 과 함께 Coinbase 자체 주식 및 두 개의 암호화폐 ETF: BlackRock의 iShares Bitcoin Trust(IBIT)와 iShares Ethereum Trust(ETHA)로 구성됩니다. 암호화폐 및 테마 인덱스로 알려진 MarketVector가 공식 인덱스 제공업체 역할을 할 것입니다. 계약은 월별로 현금 정산되며, 각 계약은 인덱스 수준에 $1을 곱한 값을 나타냅니다. 예를 들어, 인덱스 가치가 $3,000인 경우, 한 계약의 액면가는 $3,000가 됩니다. 인덱스는 모든 구성 요소에 걸쳐 동일한 가중치를 복원하기 위해 분기별로 재조정됩니다. Coinbase는 이 상품을 투자자들이 다중 자산 리스크를 보다 효율적으로 관리하면서 혁신 경제의 양쪽 측면 — 실리콘 밸리 기술 리더와 블록체인 네이티브 자산 — 에 노출될 수 있는 방법으로 소개했습니다. "주가 지수 선물은 당사 상품 제품군의 다음 진화를 나타내며 다중 자산 파생상품의 새로운 시대를 위한 길을 열어줍니다,"라고 회사는 발표에서 밝혔습니다. 이번 출시는 전통 금융과 암호화폐 시장을 연결하는 크로스오버 상품에 대한 투자자들의 관심이 증가하는 가운데 이루어졌습니다. Coinbase는 처음에는 파트너 플랫폼에서 거래되지만, 향후 몇 개월 내에 소매 사용자들에게도 계약 이용 가능성을 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 출처:...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:50
