윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 재무 회사, 암스테르담에 상장 예정

윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 트레저리 기업이 암스테르담에 상장 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 트레저리 기업 Treasury는 주주 승인을 기다리며 MKB Nedsense와의 역방향 합병을 통해 유로넥스트 암스테르담에 상장할 예정입니다. 요약 이 역방향 합병으로 MKB Nedsense는 주주 승인을 기다리며 Treasury N.V.로 이름이 변경되고 TRSR 티커로 거래될 예정입니다. 이 회사는 현재 1,000 BTC 이상을 보유하고 있으며 사모 펀딩으로 1억 2600만 유로를 모금했습니다. 윙클보스가 지원하는 Treasury는 규제된 공개 시장을 통한 비트코인에 대한 직접 노출이 제한적인 유럽에서 비트코인 투자자들을 유치하는 것을 목표로 합니다. 윙클보스가 지원하는 Treasury, 유로넥스트 암스테르담에 상장 예정 윙클보스 캐피털과 나카모토 홀딩스가 지원하는 비트코인 중심 투자 회사인 Treasury는 로이터가 최초 보도한 바와 같이 네덜란드 투자 회사 MKB Nedsense(NEDSE.AS)와의 역방향 합병을 통해 유로넥스트 암스테르담에 상장할 계획입니다. 공식 제출 자료에 따르면, 이 거래로 MKB Nedsense는 Treasury N.V.라는 이름을 채택하고 새 법인은 TRSR 티커 심볼로 거래될 예정입니다. MKB Nedsense의 주주들은 향후 몇 주 내에 이 제안에 대해 투표할 예정입니다. 승인되면 거래는 올해 4분기에 시작될 수 있습니다. 최근 공개된 바에 따르면, 이 회사는 1,000 BTC 이상을 보유하고 있어 유럽에서 비트코인(BTC) 트레저리만을 중심으로 구성된 몇 안 되는 법인 중 하나입니다. 이 회사는 사모 펀딩으로 1억 2600만 유로(약 1억 4700만 달러)를 모금했으며 공개 상장을 통해 BTC 보유량을 더욱 확대할 계획입니다. 이 역방향 합병은 Treasury를 MKB Nedsense의 최근 시장 가격보다 72% 프리미엄으로 평가하며, 합병 후 주식은 약 2.10유로에 거래될 것으로 예상됩니다. 유럽에서 비트코인 트레저리의 부상 회사에 따르면, Treasury는 투자 옵션이 제한적인 지역에서 비트코인 투자자들을 유치하는 것을 목표로 합니다. 유럽 대부분 지역에서 공개 시장을 통한 비트코인에 대한 직접 노출은 여전히 상대적으로 드물며, 규제된 투자 수단도 거의 없습니다. 이와 관련하여, 또 다른 네덜란드 기업인 Amdax도 최근...