소프트웨어 리더들이 AI에 적응해야 하는 방법 — 또는 멸종 위험을 감수하는 방법.

소프트웨어 리더들이 AI에 적응해야 하는 방법 — 아니면 멸종 위험에 처하게 된다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 10년 동안, 클라우드 100은 990억 달러에서 1.1조 달러로 성장했습니다 — 이는 클라우드의 복합적인 힘을 증명하는 것이며, AI가 차세대 소프트웨어 리더들을 어떻게 형성할지에 대한 미리보기에 불과합니다. 클라우드 100의 10주년을 기념하며, 우리는 모든 SaaS 리더에게 말합니다: 진화하거나 쓸모없게 될 위험을 감수하세요. 적응할 수 없는 이들에게, AI는 소프트웨어에 대한 "대량 멸종" 순간입니다. 이는 기술이 눈부시기 때문이 아니라, 이제 그것이 어디에나 있고, 인간의 일을 근본적으로 변화시키고 있기 때문입니다. SaaS CEO들에게, AI 명령은 더 이상 선택 사항이 아닙니다 — 그것은 생존의 문제입니다. 리더들은 제품 아래의 기술뿐만 아니라, 그들이 제공하는 가치와 그들을 지속시키는 모델을 재고해야 합니다. 2023년 ChatGPT의 돌파 이후, 우리는 AI가 인프라, 코드 생성, 모든 산업 전반의 애플리케이션, 그리고 성장의 순수한 속도에 어떤 영향을 미쳤는지 보았습니다. 새로운 클라우드 100 벤치마크는 놀랍습니다: 평균적으로, 클라우드 기업들이 센타우르 상태($100M ARR)에 도달하는 데 7.5년이 걸리는 반면, AI 스타트업들은 5.7년 만에 같은 이정표에 도달하고 있습니다 - 일부 경우에는 그보다 더 짧습니다. 변화의 속도가 더 빠르지만, 우리는 여전히 과거의 패러다임 전환을 살펴봄으로써 AI의 상업화 궤적을 예상할 수 있습니다. 클라우드 시대는 기술이 어떻게 배달과 수익화를 재형성하는지 보여주었습니다 — SaaS 리더들이 적응하기 위해 연구할 수 있는 교훈입니다. "진화하거나 죽거나"는 냉혹하게 들릴 수 있지만, 그것이 현실입니다: 앞으로 1-2년 내에, 순수 SaaS에서 AI로 넘어가는 데 실패한 기업들은 무관심의 위험에 처하게 됩니다. Canva, ServiceTitan, Twilio, Toast와 같은 클라우드 100 수상자와 Anthropic, Abridge, Perplexity와 같은 새로운 AI 리더 모두에 투자자로서, 우리는 명확한 진실을 봅니다: 칩과 컴퓨팅은 새로운 철강이며, 이를 활용하는 기업들이 AI의 미래를 정의할 것입니다. 클라우드가...