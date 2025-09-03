2025-10-09 목요일

월마트가 지원하는 OnePay, 모든 것을 갖춘 앱에 무선 요금제 추가

월마트가 지원하는 OnePay, 모든 것을 갖춘 앱에 무선 요금제 추가

월마트가 지원하는 OnePay, 모든 기능 앱에 무선 요금제 추가라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 월마트가 지원하는 OnePay는 신용 및 직불 카드, 고수익 저축 계좌, 지금 구매하고 나중에 결제하는 대출 및 P2P 결제가 가능한 디지털 월렛을 제공합니다. OnePay 제공 OnePay, 월마트가 대주주인 핀테크 기업이 사용자를 위한 원스톱 쇼핑 플랫폼이 되기 위해 자체 브랜드 무선 요금제를 출시한다고 CNBC가 확인했습니다. 회사와 제휴한 모바일 서비스 스타트업 Gigs에 따르면, OnePay Wireless는 수요일부터 OnePay 앱에서 이용 가능합니다. Gigs에 따르면 이 요금제는 AT&T 네트워크에서 무제한 5G 데이터, 통화 및 문자 메시지를 월 35달러에 제공합니다. 스타트업은 이 요금제가 앱 내에서 몇 번의 클릭으로 활성화되며 신용 조회나 활성화 수수료가 필요하지 않다고 밝혔습니다. 2021년 월마트가 벤처 기업 Ribbit Capital과 함께 설립한 OnePay는 WeChat이나 Alipay와 같은 해외 서비스와 유사한 미국형 슈퍼 앱이 되기 위해 체계적으로 서비스를 확장해왔습니다. OnePay 서비스에는 신용 및 직불 카드, 고수익 저축 계좌, 지금 구매하고 나중에 결제하는 대출 및 P2P 결제가 가능한 디지털 월렛이 포함됩니다. OnePay-Gigs 파트너십은 핀테크 기업이 제품군에 무선 연결성을 추가하는 최신 사례입니다; Klarna와 Nubank도 유사한 발표를 했습니다. Gigs CEO Hermann Frank는 핀테크 서비스에 무선 요금제를 통합하면 AT&T의 고객 확보 비용을 낮출 수 있으며, 이러한 절감액은 최종 사용자와 공유될 수 있다고 말했습니다. "평균적인 소비자는 대체로 휴대폰 요금을 과도하게 지불하고 있습니다,"라고 Frank는 말했습니다. "이제 우리는 일반 소비자가 현재 지불하는 금액의 약 절반 가격에, 필요한 모든 현대적 기능을 갖춘 제품을 제공할 수 있습니다." OnePay는 출시를 확인했지만 추가 논평은 거부했습니다. 출처: https://www.cnbc.com/2025/09/03/walmart-backed-onepay-adds-wireless.html
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:31
소프트웨어 리더들이 AI에 적응해야 하는 방법 — 또는 멸종 위험을 감수하는 방법.

소프트웨어 리더들이 AI에 적응해야 하는 방법 — 또는 멸종 위험을 감수하는 방법.

소프트웨어 리더들이 AI에 적응해야 하는 방법 — 아니면 멸종 위험에 처하게 된다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 10년 동안, 클라우드 100은 990억 달러에서 1.1조 달러로 성장했습니다 — 이는 클라우드의 복합적인 힘을 증명하는 것이며, AI가 차세대 소프트웨어 리더들을 어떻게 형성할지에 대한 미리보기에 불과합니다. 클라우드 100의 10주년을 기념하며, 우리는 모든 SaaS 리더에게 말합니다: 진화하거나 쓸모없게 될 위험을 감수하세요. 적응할 수 없는 이들에게, AI는 소프트웨어에 대한 "대량 멸종" 순간입니다. 이는 기술이 눈부시기 때문이 아니라, 이제 그것이 어디에나 있고, 인간의 일을 근본적으로 변화시키고 있기 때문입니다. SaaS CEO들에게, AI 명령은 더 이상 선택 사항이 아닙니다 — 그것은 생존의 문제입니다. 리더들은 제품 아래의 기술뿐만 아니라, 그들이 제공하는 가치와 그들을 지속시키는 모델을 재고해야 합니다. 2023년 ChatGPT의 돌파 이후, 우리는 AI가 인프라, 코드 생성, 모든 산업 전반의 애플리케이션, 그리고 성장의 순수한 속도에 어떤 영향을 미쳤는지 보았습니다. 새로운 클라우드 100 벤치마크는 놀랍습니다: 평균적으로, 클라우드 기업들이 센타우르 상태($100M ARR)에 도달하는 데 7.5년이 걸리는 반면, AI 스타트업들은 5.7년 만에 같은 이정표에 도달하고 있습니다 - 일부 경우에는 그보다 더 짧습니다. 변화의 속도가 더 빠르지만, 우리는 여전히 과거의 패러다임 전환을 살펴봄으로써 AI의 상업화 궤적을 예상할 수 있습니다. 클라우드 시대는 기술이 어떻게 배달과 수익화를 재형성하는지 보여주었습니다 — SaaS 리더들이 적응하기 위해 연구할 수 있는 교훈입니다. "진화하거나 죽거나"는 냉혹하게 들릴 수 있지만, 그것이 현실입니다: 앞으로 1-2년 내에, 순수 SaaS에서 AI로 넘어가는 데 실패한 기업들은 무관심의 위험에 처하게 됩니다. Canva, ServiceTitan, Twilio, Toast와 같은 클라우드 100 수상자와 Anthropic, Abridge, Perplexity와 같은 새로운 AI 리더 모두에 투자자로서, 우리는 명확한 진실을 봅니다: 칩과 컴퓨팅은 새로운 철강이며, 이를 활용하는 기업들이 AI의 미래를 정의할 것입니다. 클라우드가...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:04
중앙은행 유동성이 비트코인에 미치는 영향

중앙은행 유동성이 비트코인에 미치는 영향

중앙은행 유동성이 비트코인에 미치는 영향에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인과 거시경제 데이터 간의 상관관계를 평가하는 것은 장기 트렌드를 식별하는 핵심 단계입니다. 최근 분석에 따르면 글로벌 M2 통화 공급에만 집중하는 대신 중앙은행 대차대조표를 모니터링하면 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 그러나 거시적 그림은 차트가 제시하는 것보다 더 복잡합니다. 다음 분석은 전문가 관점에서 얽혀 있는 요소들을 강조합니다. 스폰서 스폰서 글로벌 중앙은행 유동성과 비트코인 가격 간의 상관관계는 무엇을 나타내나요? Alphractal의 최근 연구에 따르면 중앙은행 유동성은 글로벌 M2 공급보다 훨씬 빠르게 경제(주식, 금, 암호화폐)로 흘러들어갑니다. 따라서 중앙은행 유동성 데이터와 비트코인 가격을 비교하면 상관관계가 어떻게 작동하는지 알 수 있습니다. 중앙은행 글로벌 유동성 vs BTC 가격. 출처: Alphractal 스폰서 스폰서 데이터에 따르면 글로벌 중앙은행 유동성은 2023년부터 2025년까지 28조 달러에서 31조 달러 사이에서 변동하며 네 번의 확장-수축 사이클을 거쳤습니다. 유동성이 증가할 때마다 비트코인은 약 2개월 후에 상승했습니다. "글로벌 중앙은행 유동성은 BTC보다 먼저 상승하는 경향이 있습니다. 일반적으로 유동성이 하락의 마지막 단계에 있을 때 BTC는 횡보장 기간에 들어갑니다. 다시 말해, 중앙은행이 먼저 돈을 주입하고, 그 유동성의 일부가 나중에 BTC와 같은 위험 자산으로 이동합니다,"라고 Alphractal은 설명했습니다. 이러한 관찰은 유동성이 30조 달러 아래로 안정화됨에 따라 3분기에 비트코인이 10만 달러에서 12만 달러 사이에서 변동한 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 2020년 이후 차트를 확대해 보면, 분석가 Quinten은 비트코인의 4년 주기가 4년 유동성 주기와 밀접하게 일치한다고 지적했습니다. 이러한 발견은 비트코인을 포함한 자산 성과를 형성하는 데 있어 중앙은행 유동성 주입의 중요한 역할을 강화합니다. 또한 향후 4년 동안 새로운 유동성 주기가 나타날 가능성을 시사합니다. 미국 부채 증가가 유동성 신호를 앞지르고 있음 Realvision의 수석 암호화폐 분석가인 Jamie Coutts는 논의에 또 다른 층위를 추가했습니다. 부채가 계속해서...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:01
세계 최고의 프라이빗 클라우드 기업 결정판 리스트 만들기

세계 최고의 프라이빗 클라우드 기업 결정판 리스트 만들기

세계 최고의 사모 클라우드 기업 목록 작성에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2016년부터 Cloud 100은 세계 최고의 100대 사모 클라우드 기업을 인정하고 축하해왔으며, 이는 Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures 및 Forbes의 협업입니다. 이 목록에 이름을 올린 기업들은 클라우드 및 AI 기술 혁명을 이끄는 최고 수준의 사모 벤처기업으로 업계에서 인정받고 있습니다. Rubrik, Snowflake, ServiceTitan, Toast와 같은 카테고리 리더들이 Cloud 100 순위에 합류하여 기업으로 성장하고, 해당 산업을 변화시키며, IPO로 나아갔습니다. 이러한 존경받는 기업들, 즉 최고 성과를 내는 클라우드 비즈니스의 결정적인 집단이 어떻게 목록에 오르게 되는지 살펴보겠습니다. Bessemer는 Cloud 100의 기반이 되는 제출 데이터를 수집, 검증 및 검토하는 데 몇 달을 투자합니다. 우리의 포괄적인 순위 선정 방법론은 네 가지 뚜렷한 단계의 엄격한 평가를 통해 진행됩니다. 매년 봄, 우리는 공개 제출로 Cloud 100 후보 지명 기간을 시작하며, 인정받을 만한 클라우드 기업을 추천하고자 하는 개인이나 조직을 환영합니다. 자격 요건은 기업이 독립성을 유지해야 한다는 것으로, 이는 과반수 전략적 인수, 사모펀드 매수, 또는 상장을 거치지 않았음을 의미합니다. 후보 지명 과정에서 참여 기업은 시장 세그먼트, 성과 지표 및 재무 궤적, 조직 문화, 인력 구성, 전략적 우선순위 및 미래 목표에 관한 상세한 응답을 제공해야 합니다. 또한 재출전 후보를 평가할 때 전년도 Cloud 100 및 Rising Stars 배치에 대한 인사이트도 고려합니다. 후보 지명은 다음 10개 클라우드 기업 카테고리로 분류됩니다: AI; 데이터 및 인프라; 핀테크; 디자인, 협업 및 생산성; 영업, 마케팅 및 CX; 보안; 금융 및 법률; HR; 개발자; 그리고 수직 소프트웨어. 클라우드 생태계의 특성이 시간이 지남에 따라 확장되면서, 이러한 카테고리들도 더 광범위한 정의를 갖게 되었습니다(예: AI 카테고리는 이제 컴퓨팅 스타트업을 포함하고, 핀테크 카테고리는 금융 서비스 스타트업이 플랫폼의 일부로 더 많은 클라우드 소프트웨어 제품을 출시함에 따라 성장했습니다). 편집 후, 우리의 전문가...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:52
소매 투자자 이탈과 기관 투자 위축이 맞물려 HBAR 가격 위기에 처해

소매 투자자 이탈과 기관 투자 위축이 맞물려 HBAR 가격 위기에 처해

HBAR 가격, 소매 투자자 이탈과 기관 시장 위축으로 위기에 처하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Hedera Hashgraph의 네이티브 토큰 HBAR은 지난 30일 동안 12%의 가치를 잃으며 하락세를 이어가고 있습니다. 9월이 시작되면서 온체인 데이터와 기술적 지표 모두 회복의 조짐이 거의 보이지 않는 가운데 추가적인 약세를 가리키고 있습니다. 이제 문제는 이 알트코인이 증가하는 하락 압력을 견딜 수 있을지, 아니면 더 깊은 하락이 임박했는지입니다. Sponsored Sponsored 소매 투자자 무관심과 스마트 머니 후퇴의 만남 Santiment에 따르면, HBAR의 소셜 도미넌스는 지난 달 꾸준히 급락하여 알트코인에 대한 제한된 관심을 나타냅니다. 현재 0.74%로, 지난 30일 동안 55% 하락했습니다. 토큰 TA 및 시장 업데이트: 이와 같은 토큰 인사이트를 더 원하시나요? 여기에서 에디터 Harsh Notariya의 일일 암호화폐 뉴스레터에 가입하세요. HBAR 소셜 도미넌스. 출처: Santiment Sponsored Sponsored 소셜 도미넌스 지표는 자산이 소셜 플랫폼, 포럼 및 뉴스 매체에서 시장의 나머지 부분에 비해 얼마나 자주 언급되는지를 측정합니다. 상승할 때, 이는 토큰이 더 많은 관심과 논의를 끌고 있다는 신호입니다. 이러한 급등은 일반적으로 자산에 대한 더 많은 대화가 새로운 구매자를 유치하고 상승 모멘텀을 촉진하는 경향이 있기 때문에 랠리에 선행합니다. 반대로, 하락할 때 자산은 더 넓은 시장 대화에서 사라지고 있습니다. 이러한 하락은 소매 트레이더들의 무관심을 반영하며, 이는 HBAR에 대한 수요 감소와 가격 지지 감소로 이어질 수 있습니다. 한편, HBAR의 스마트 머니 인덱스(MSI)도 하락세를 보이고 있어 주요 보유자들이 알트코인에 대한 노출을 줄이고 있음을 나타냅니다. 보도 시점에서 이는 1.108입니다. HBAR SMI. 출처: TradingView 자산의 SMI는 거래의 첫 시간과 마지막 시간 동안의 시장 행동을 분석하여 경험이 풍부하거나 기관 투자자들의 활동을 측정합니다. Sponsored Sponsored 지표가 상승할 때, 이는 이러한 투자자들의 매수 활동이 증가했음을 나타내며, 자산에 대한 신뢰가 높아지고 있다는 신호입니다. 반면에...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:39
에미레이트항공, 2026년을 위해 XRP 선택

에미레이트항공, 2026년을 위해 XRP 선택

에미레이트항공이 2026년을 위해 XRP를 선택했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐와 항공: 에미레이트항공이 2026년을 위해 XRP를 선택 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/emirates-crypto-pay-xrp-billets-avion-2026/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:32
오늘의 차세대 폭발적 성장 암호화폐 실시간 뉴스: 차트 분석가를 위한 시의적절한 인사이트 (9월 2일)

오늘의 차세대 폭발적 성장 암호화폐 실시간 뉴스: 차트 분석가를 위한 시의적절한 인사이트 (9월 2일)

오늘의 폭발적인 다음 암호화폐에 대한 시의적절한 인사이트로 앞서 나가세요 2025년 9월 2일 폭발적인 다음 암호화폐 실시간 업데이트를 확인하세요! 암호화폐는 현재 상상할 수 없을 정도로 거대하며, 세계 지배를 목표로 하는 거의 4조 달러 규모의 산업입니다. 최근 헤드라인에서는 Circle과 Mastercard가 USDC를 추가할 계획이라고 이야기하고 있습니다 [...]
Bitcoinist2025/09/03 18:08
리플, 기관 토큰화 자산 자체 커스터디 개선 방법 보여줘

리플, 기관 토큰화 자산 자체 커스터디 개선 방법 보여줘

리플이 기관 토큰화 자산 자체 커스터디를 개선하는 방법을 보여주다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SBI CEO 요시타카 키타오는 토큰화 자산의 미래와 이를 실현하는 리플의 역할에 관한 리플의 최근 블로그 게시물을 공유했습니다. 세계가 디지털 자산과 블록체인 기술로 더 깊이 들어가고 있는 지금, 리플은 기관들이 "전통적인 자산에 오랫동안 의존해 온 것과 동일한 강력한 서비스와 보호를 제공하는 디지털 자산 커스터디 솔루션을 찾고 있다"고 밝혔습니다: 뚫을 수 없는 보안, 원활한 거래 접근성." 회사는 향후 5년 동안 전 세계 자산의 최소 10%가 토큰화되어 온체인에 저장/거래될 것이라고 믿습니다. 리플은 금융 기관들이 현재 찾고 있는 모든 것이 리플 커스터디라는 솔루션을 통해 제공된다고 공유했습니다. 당신은 또한 좋아할 수도 있습니다 리플 커스터디는 기관들이 찾는 것을 제공할 수 있습니다 리플 커스터디는 금융 기관들이 "고수준의 디지털 자산 잠재력을 운영 현실로 전환"할 수 있게 하는 세 가지 중요한 사용 사례를 제공합니다: 핵심 자산 보관, 스테이블 코인 발행 및 거버넌스. 자산의 핵심 보관은 매우 중요합니다. 이것이 없으면 자산의 영구적 손실이나 개인 키 손실로 인한 수십억 달러 가치의 디지털 자산에 대한 무단 접근이 발생할 수 있기 때문입니다. 이 문제를 해결하기 위해 리플 커스터디는 은행급 인프라, 강력한 규정 준수 프레임워크, 높은 신뢰성 및 유연한 배포 옵션을 제공합니다. 2030년까지 커스터디 하의 암호화폐 자산 가치는 무려 16조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 리플이 디지털 자산 영역에서 활발한 존재감을 확장하는 금융 기관에 제공하는 또 다른 사용 사례는 스테이블 코인 발행입니다. 스테이블 코인은 지불, 송금 및 담보 자산 운영을 위한 도구로 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 리플 커스터디를 사용하면 기관 고객은 XRP 레저 또는 이더리움의 EVM과 호환되는 모든 블록체인을 사용하여 스테이블 코인을 발행, 소각 및 관리할 수 있습니다. 리플은 자체 스테이블 코인인 RLUSD를 보유하고 있으며, 이는 기관들이 이미 사용할 수 있는 즉시 사용 가능한 솔루션입니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:08
Sol 가격, DeSoc의 2,000% 수익 달성 가능성과 함께 $220 목표

Sol 가격, DeSoc의 2,000% 수익 달성 가능성과 함께 $220 목표

솔 가격이 220달러를 바라보는 가운데 DeSoc은 2,000% 수익을 향해 나아가고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 솔라나가 흔들리는 가운데 DeSoc이 투자자들의 관심을 사로잡다 새로운 달은 솔라나에게 친절하게 시작되지 않았습니다. 시장 관찰자들은 약해지는 모멘텀 지표와 불안정한 지지선이 압박을 가중시키면서 SOL이 곧 180달러 아래로 떨어질 수 있다고 경고합니다. 솔라나가 하방 리스크와 씨름하는 동안, 떠오르는 SocialFi 프로젝트인 DeSoc은 심각한 관심을 끄는 모델로 주목받고 있습니다. 솔라나의 험난한 앞길 최근 고점에서 후퇴한 후, 솔라나는 자리를 되찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 거래 활동이 식고, 수익 실현이 증가하고 있으며, 역사적 추세 신호는 더 많은 약세가 지평선에 있을 수 있음을 시사합니다. 토큰이 중요한 174달러 지지 구역 아래로 떨어지면, 분석가들은 매도세가 빠르게 가속화될 수 있다고 경고합니다. DeSoc: 새로운 종류의 알트코인 대조적으로, DeSoc은 모멘텀의 물결을 타고 있습니다. 일반적인 토큰과 달리, DeSoc은 소셜 미디어와 탈중앙화 금융을 혼합하여 일상 사용자들이 활동에서 수입을 얻을 수 있게 하는 동시에 창작자들이 생성한 수익을 유지할 수 있도록 보장합니다. 이 접근 방식은 암호화폐 투자자뿐만 아니라 더 공정한 플랫폼을 열망하는 더 넓은 온라인 커뮤니티에 호소함으로써 대중 채택을 목표로 합니다. 거래소 상장이 진행 중이고, 강력한 자금 조달 진전과 장기적인 성장에 초점을 맞춘 명확한 로드맵을 갖춘 DeSoc은 단순한 투기적 플레이 이상으로 자리매김하고 있습니다. 솔라나가 취약해 보이는 시점에 실제 사용 사례가 있는 플랫폼으로 자리잡고 있습니다. DeSoc 급증 뒤의 주요 동인 중개자 대신 창작자에게 권한을 부여하는 수익 모델. 소셜 미디어와 탈중앙화 금융을 연결하는 SocialFi 통합. 암호화폐 서클을 넘어 관객을 끌어들이는 주류 친화적 디자인. 채택과 지속 가능성에 초점을 맞춘 구조화된 성장 로드맵. 거래소 견인력과 커뮤니티 지원으로 상승하는 모멘텀. 최종 견해 솔라나가 중요한 수준을 유지하기 위해 고군분투하면서, 관심은 빠르게 대안으로 옮겨가고 있습니다. DeSoc의 독특한 모델과 초기 진전은 가장 많이 논의되는 것 중 하나로 만들고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:07
Treasury BV, 비트코인 자산 매수를 위한 1억 2600만 유로 확보

Treasury BV, 비트코인 자산 매수를 위한 1억 2600만 유로 확보

Treasury BV, 비트코인 자산 매수를 위한 1억 2600만 유로 확보 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Treasury BV가 1,000 BTC 이상을 매수하기 위해 1억 2600만 유로를 모금했습니다. 이 자금은 유럽 암호화폐 성장을 위해 Winklevoss Capital이 주도했습니다. 더 넓은 시장 접근을 위해 암스테르담 유로넥스트 상장이 예정되어 있습니다. 네덜란드 기업 Treasury BV는 Winklevoss Capital과 Nakamoto Holdings가 주도한 1억 2600만 유로의 민간 자금을 확보하여 1,000개 이상의 비트코인을 매수함으로써 비트코인 자산 관리 노력을 강화했습니다. 이번 조치는 Treasury BV의 유럽 최대 공개 비트코인 자산 관리자로서의 위치를 공고히 하며, 유럽 암호화폐 시장에서 증가하는 기관 관심과 잠재적 규제 변화를 반영합니다. Treasury BV의 유로넥스트 상장 계획에 따른 업계 관찰 계산된 움직임으로, Treasury BV는 1,000개 이상의 비트코인을 매수하여 대륙의 선도적인 자산 관리자가 되려는 야망을 강화했습니다. 이번 자금 조달은 디지털 자산 내 혁신을 촉진하는 것으로 알려진 Winklevoss Capital과 Nakamoto Holdings가 주도했습니다. 경영진의 직접적인 발언은 없었지만 규제 절차가 진행됨에 따라 임박한 발표가 예상됩니다. 이번 인수는 상당한 기관 관심을 나타내며 유럽에서 Treasury BV의 주요 업체로서의 입지를 공고히 할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 전략적 비트코인 매수는 금융 포트폴리오 내 주류 암호화폐 통합에 대한 증가하는 요구와 일치합니다. 시장 전문가들은 이 사건 이후 기관 자본 증가 가능성에 대해 언급했습니다. Winklevoss Capital의 공동 창업자인 Tyler Winklevoss는 "이 상당한 투자는 유럽 전역의 암호화폐 시장에서 기관 참여를 위한 중요한 진전입니다"라고 말했습니다. 커뮤니티 반응은 X와 암호화폐 포럼에서 나타나고 있지만, 업계 주요 인사들의 공식 발언은 즉시 이용할 수 없었습니다. 분석가들은 매수 규모로 인해 BTC 가격이 안정화될 것으로 예측하며, 계획된 유로넥스트 상장은 유럽 기관의 규제 감시를 받을 수 있습니다. 역사적 맥락, 가격 데이터 및 전문가 통찰력 알고 계셨나요? 유럽의 비트코인 진출은 글로벌 기관 관심을 촉발시킨 MicroStrategy와 같은 기업들의 초기 움직임을 반영합니다. CoinMarketCap에 따른 비트코인의 최신 지표는...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:54
